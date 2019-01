El calvario del tren en Extremadura

Voz 1826 00:00 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos hemos invitado en este miércoles es dos de enero de dos mil diecinueve te has acostumbrado ya a Ángeles Caballero qué tal buenas tardes buenas tardes has tenido que poner las la fecha esta esta mañana ayer todavía no has tenido que ponerla en ningún sitio que tengo claro es que voy a estar diciendo feliz año igual hasta todo el mes de enero no hay ninguna norma no por eso pero no te vas a encontrar al con el típico que Gica que va a decir hombre tampoco vamos a estar felicitando a unos el año hasta Semana Santa habrá que ponerle un límite que ya sabes que hay por todas partes los ofendidos Ángeles Caballero es nuestra compañera periodista de El confidencial a la que hemos invitado esta tarde a tomar café para esta primera hora para repasar alguno de los asuntos de la de la actualidad y has viajado tu entren a Extremadura en algún momento ultimamente no no has vivido esa experiencia no por ser generosos exacto pero has escuchado hablar verdad sí ha precisado de no sé si quisiera vivirlo bueno España cuenta con una red de de tres mil kilómetros de alta velocidad más de doce mil kilómetros de red convencional con estos datos la verdad es que nuestro país figura como el primero de la Unión Europea entendiéndose en el ranking de la calidad de la red ferroviaria ya saben que no es oro todo lo que reluce sucesos como los que sufrió de nuevo la línea Badajoz Madrid ayer el día de Año Nuevo dejando a ciento cincuenta pasajeros tirados en medio de la noche desde luego hace que pongamos en duda ese primer puesto ya sabemos cómo es aquello de la estadística que Ángeles se come dos platos de lentejas yo ninguno pero al final nos hemos comido uno cada cada uno no Aimar Bretos nuestra compañera nuestro compañero esta mañana hablaba con Lina una pasajera que hablaba de lo lamentable catastrófico de ese momento de esa situación que vivieron todos los pasajeros parados en medio de la noche a cuatro grados sin ninguna ayuda

Voz 1 02:21 pues vayamos en el TRAM tranquilamente que eso es que no tiene muy buena fama pero bueno e intentamos confiar siempre doy nada primero sufrimos un parón en Mérida que bueno solucionados evidentemente rápido y luego en Almirall pues fue la gran catástrofe en la que estuvimos como dos horas y media en mitad de la nada a oscuras con un frío que hacía como cuatro grados fuera con un montón de gente mayor con bebés con mascota que que también lo está pasando muy mal nosotros no sabíamos absolutamente nada sea en ningún momento nadie nos dijo lo que estaba sucediendo si si era o problema que podían arreglar que no podía arreglar lo que llamamos nada estábamos aquí simplemente con gente dando voces e intentamos solucionar algo pero claro con con con pánico no con con inseguridad de de que iba a pasar entonces nosotros en ningún momento fallamos nada vimos la foto pero no sabíamos que

Voz 1826 03:14 falta de información desconcierto y una situación que muy bien nos describía esta pasajera que fue de las que lo sufrió igual que decíamos que el resto de de ciento cincuenta viajeros Juan Carlos López qué tal buenas tardes hola buenas tardes compañero que hay un saludo a Juan que Juan Carlos López ex portavoz de la plataforma Milá Ana bonita que lleva lleva ya mucho tiempo reivindicando en un tren digno que que una Extremadura con con Madrid Madrid con Extremadura este uno de enero Juan Carlos ha sido o no el inicio de un año esperemos que no sea negro pero estos son unos muy malos cimientos vosotros por cierto lleváis cuántos años negros ya lleváis denunciando que que ocurre lo que sigue ocurriendo Juan Carlos

Voz 2 03:58 la plataforma nada bonita tres años pero quiero hacerte una pequeña apuntó

Voz 1826 04:03 verdad

Voz 2 04:04 no solamente queremos que vio en el tren de Madrid sino que queremos también que no arreglen el tren de Badajoz a Sevilla Huelva de Badajoz a a Valencia de Alcántara de Badajoz a Ciudad Real todo eso es lo que queremos nos aumente va bajó a Madrid es ya ese tren tiene visos de que puedan arreglarse de aquí a un montón de año

Voz 1826 04:31 te den de alta velocidad pero de ahí ya un montón de años porque es que esta historia mira después vamos a recordar cómo en octubre de dos mil diecisiete Un compañero nuestro de Extremadura de la Cadena Ser en Extremadura José María Hernández eso es nos contó en primera persona como es uno de esos viajes por ejemplo remitiendo a otro octubre el último octubre conocimos que Renfe había destituido a dos cargos técnicos a dos gerentes precisamente por otro episodio muy similar al que al que se vivió ayer ya sabemos cómo funciona que está organizada así la red radial de España que todo parece que parte acaba hoy empieza en Madrid por eso me refería porque de nuevo había pasado en la red más más frecuentada que es esa de de Badajoz y Madrid así que esto de verdad se solucionará algún día Juan Carlos

Voz 2 05:17 pues no lo sé Roberto porque las situaciones ahora mismo del tren en Extremadura son tan complicada que desde luego no están absolutamente engañando no saben cómo engañarnos ya de diferente manera porque nos cuenta la película pues un acepte sin color y otras en blanco y negro y esas situaciones algunas veces pues ya no sobrepasa la situación en Extremadura en este momento con el tren es absolutamente lamentable porque el problema es que tenemos una red convencional que es la que nosotros queremos que no Sarre que que es la que queremos que no sólo tiene ya Sarre esa red no no la regla no están invirtiendo miles de millones están poniendo hay mucha mucha mucha mucha precariedad lo que significa la red convencional hito va dirigido a las redes de la alta velocidad cuanto de Extremadura es una región que bien conoces y que tiene las posibilidades justita nosotros lo que queremos un un tren que tenga muy altas prestaciones un tren que tenga situaciones que es que no pudo ventilar los problemas que

Voz 3 06:23 en a los extremeños no queremos un tren

Voz 2 06:26 de altísima velocidad para que encima nos vuelvan a traer los trenes que empezaron en el año noventa ido a funcionar con Andalucía con Sevilla o los trenes que están funcionando con Barcelona o con Valencia

Voz 1826 06:38 a osea que queréis el síndrome de aviso claro tenéis el síndrome del hermano menor al que va a parar la ropa ya que usarlo los mayores

Voz 2 06:45 justamente ese es el problema ese es el problema porque lo que estamos viviendo ahora mismo es que no me están mandando e incluso maquinaría que está ya desfasada nosotros pues nos traen los desechos de tienta que recibo por aquí

Voz 1826 07:01 Juan Carlos buenas tardes no es que quisiera echar más leña al fuego pero si quisiera si es pedido que también me puntualizar pero por lo que estaba leyendo esta mañana la historia de de Extremadura con el tren es una historia de ella

Voz 3 07:15 no

Voz 1826 07:15 agravios continuos de aislamiento porque si no me equivoco ha habido tres momentos fundamentales a lo largo del tiempo en el que se han producido hechos importantes y con consecuencias para la comunidad de la que está usted ahora mismo el recuerdo esa Nochevieja de mil novecientos ochenta y cuatro que que que parece que es lejanísimo oí en la que se cerró ya la armonía

Voz 2 07:36 pero ayer claro en la que se desarrolla la línea entre

Voz 1826 07:39 Plasencia Salamanca y Astorga con el consiguiente les con la consiguiente desconexión de la comunidad extremeña con el norte de España hay que pasar por Madrid para para poder ir en dos mil doce El tren Madrid Lisboa dejó también de pasar por Extremadura y pasó a a pasar por determinados municipios de la provincia de Salamanca aunque haya dicho que no es precisamente la prioridad es alta velocidad que en la que llevan diecisiete años de promesas políticas lo que quiero preguntar pero los ciudadanos a la hora de construirla no ha que quería preguntarles por qué ahora y teniendo también aparte de lo que citaba Roberto de de ese octubre de dos mil diecisiete por lo que veo por lo que he leído también esta mañana en julio de dos mil diecisiete solamente durante veinte día se produjeron dieciocho incidentes graves entonces porque ahora debería funcionar a debería reaccionar por parte tanto los responsables de las infraestructuras como los políticos por qué ahora debería funcionar o qué es lo que reivindican ustedes ya de una vez por todas para que que dejemos de hablar de cada dos por tres episodios de este tipo

Voz 3 08:41 Carlos de era una película perfecta del empeño eh

Voz 4 08:46 desde luego no puede ser más clarificar

Voz 3 08:48 no sé lo que has contado pero la realidad es muy sencilla la realidad es que en Extremadura no se ha invertido un solo duro e arreglar Thiem el Train de nuestra comunidad y los únicos que están diciendo son promesas y luego después poner mucho mucho mucho mucho y mucho dinero en Internet de alta velocidad que va de Plasencia a Badajoz y esa no es la solución la solución no puede permitir a nosotros el tener un tren particular una especie de Metro que nos lleve de la bajó a capaz de Badajoz Plasencia con cuatro estaciones Unai Emery dado traen cafre y otra en Plasencia y otra para bajó esa no es la solución la solución es que nosotros queremos un tren que no oferta Ebre que no es de verdad la posibilidad de que pueda ir un señor de Navalmoral de la Mata a la consulta que tiene en Cáceres por la mañana a las nueve de la mañana y que le pueda devolver a Navalmoral de la Mata a la una y media de la tarde y pueda irse a comer a su casa el problema es que nosotros tenemos una circunstancia impresionante mente llegará con respecto a otros a otras regiones en las que hay muchísimos trenes nosotros no tenemos más que alguno y además como dicen en mi tierra aquí en Extremadura nos traen los derechos de los desechos de tienta los desechos de viejos arrugados de perfecta o estropeados

Voz 1826 10:20 me encantó en cuanto a lo que dice la acompañó porque estoy recordando cómo el presidente de Renfe no hace mucho tiempo aquí en esta sintonía en Hoy por hoy pidió perdón por un suceso parecido a éste prometió que esto lo iban a solucionar ahora la compañía lo que ha dicho esta mañana es que ha abierto una investigación para conocer las causas concretas de la avería y adoptar las medidas oportunas etc bueno y también que todos los trenes Extremadura cuenten con acompañamiento de un mecánico que se van a revisar los protocolos de actuación en caso de incidencias esto es un buen paso o es la es la canción de siempre es el mismo estribillo

Voz 3 10:53 no es una canción con la misma letra dijo diferente música esto no tiene solución como nos pongan de verdad situaciones que nos terminen de arreglarla la problemática que tenemos de verdad que no vamos a solucionarlo lo que tienen que hacer es si quieren arreglarlo la línea convencional es cerrar por tramos de de decir pues durante seis meses durante un año durante año y medio Lavinia Badajoz Mérida vamos a hacerla Bob le iba a mamá Streep y Carla íbamos a hacer las cosas que haya que hacer para que esa línea esté en condiciones al año siguiente podemos hacer Laviña Badajoz perdón Mérida Cáceres y volvemos a hacer lo mismo siguiente hacer lo mismo con la de Cáceres Plasencia allí al siguiente Plasencia Navalmoral y al siguiente Navalmoral es Talavera y al final resulta que en cinco años hemos arreglado la línea que ahora mismo llevamos ya quince año veinte años funcionando con promesas pero que no tenemos ninguna realidad

Voz 1826 11:58 sí porque lo que estamos intentando desde la

Voz 3 12:00 mañana bonitas es ahora mismo hacer pues una una denuncia conjunta de todos los que iban anoche en el tren para ver qué es lo que se puede sacar no sacar económicamente

Voz 1826 12:14 por qué avanzado verlo

Voz 3 12:16 coche viajaban pasaron y sufrieron una noche absolutamente toledana en un en un tren perdido en medio del campo en Navalmoral de la Mata bueno pues no va solucionar unos la vida porque les devuelva cuarenta a cincuenta euros cuarenta cincuenta euros que son los mismos que paga un señor que viaja de Madrid hasta Palencia en un tren que no sea una veo que no sea un Alvia y resulta que estamos con unos servicios totalmente desafortunadas comparado con los que viven otros

Voz 1826 12:48 Juan Carlos porque decíamos cuatro de octubre de dos mil diecisiete nuestro compañero de Radio Extremadura José Luis Hernández que los contaba no narrada en primera persona cómo era la experiencia de recorrer de hacer el trayecto Badajoz Madrid Un viaje de casi doce horas de ida y vuelta

Voz 5 13:06 cogemos tres de las dos y veinticinco que sale de la estación de Badajoz un tren diesel antiguos sin enchufes y que hace un ruido constante para los pasajeros en este tren estaremos algo más de una hora para llegar a Mérida pero sólo lo cambiamos por otro tren igual en el que pasaremos cinco horas hasta llegar a Madrid un viaje que para muchos como para Carmen se hace muy la

Voz 6 13:24 bueno pues la verdad es que el viaje largo oí pesados incómodos mejora bueno siempre que no sabe si en algún momento

Voz 5 13:36 tenía tan ruidosa es este tren que las estaciones prácticamente no dejan oír la megafonía y comienzan los problemas partimos de Mérida ya con veinte minutos de retraso hoy en Cáceres los vagones comienzan a oler a quemado en vez de parar en Plasencia nos va a los viajeros con origen y destino son llevados al apeadero de Monfragüe en bus el resto tranquilo así anunciaba el revisor a los viajeros

Voz 7 14:05 no me preocupa algo

Voz 5 14:10 pero los viajeros placenteros algo no d'Esquadra pasa muy a menudo parece ya una costumbre tener que ir a Monfragüe en Burgos Nico es parece que

Voz 1826 14:19 se han acostumbrado tanto que de este reportaje ha pasado un año y tres meses Easy podría haberse hecho hoy mismo no ha pasado absolutamente nada para mejor Juan Carlos López portavoz de la plataforma amilana bonita muchísimas gracias y suerte

Voz 8 14:35 pues fue un abrazo enorme feliz año a todos vosotros y sobre todo reivindicarlo que quiere Extremadura que es un tren de prestaciones normales iguales que las que tiene cualquier comunidad autónoma extremeña desde aquí nuestro nuestra solidaridad con toda España pero sobre todo con la pregunta clave necesitamos un tren digno para Extremadura no un tren indigno como el que tenemos no un tren dignos como el que él dice el ministro