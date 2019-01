El Viaje de Aragón Tv

Voz 1826 00:00 sonido de un tren que ocupó ayer cuatro horas de televisión como escucha cuatro horas así en la televisión autonómica de Aragón que ayer desde desde luego con este experimento con este verano hizo historia porque ofreció en horario de máxima audiencia el viaje el viaje es una propuesta experimental de lo que se conoce como slow Tibi televisión lenta un plano secuencia de casi cuatro horas de duración como este es el sonido una cámara situada en la cabina del popular Canfranc que iba mostrando el recorrido del tren que une Zaragoza con la Estación Internacional de Cannes bueno pues el experimento ya digo emitido en horario de máxima audiencia alcanzó una cuota de pantalla del seis con siete por ciento y esa es una muy buena cuota de pantalla estuvo por delante de la Sexta de otras televisiones como cuatro por delante de La dos fue tendencia nacional Trending Topic en redes sociales doscientos treinta y un mil aragoneses conectaron en algún momento a lo largo de esas cuatro horas de emisión Se metieron ahí en la en la cabina del tren protagonista del viaje y uno de Ellos fue Daniel Torres al que saludamos esta tarde Daniel qué tal buenas tardes

Voz 1 01:20 hola buenas Pazos Roberto qué tal Daniel tú sabes

Voz 1826 01:23 días ante la televisión sabiendo que iban a emitir este programa el viaje sabías en qué consistían

Voz 1 01:30 pues no lo sabía yo había visto alguna promo ha hecho mucho caso iba haberme película en Netflix pero pero quien tú alguien diciendo que estaba quizá o viendo llamadas viajes también Sapin cuando me di cuenta llevada casi cuarenta y cinco minutos de viaje total al final

Voz 1826 01:52 llegaste a Canfranc llegaste hasta hasta el destino final incluso Daniel

Voz 1 01:55 pues estuvimos tuvimos casi casi a punto pero practicamente sí porque porque han que fueron cuatro horas en fin digamos que nos quedamos atrapados viéndolo siguiendo y haciendo comentarios por Twitter era a medida que el jazz iba transcurriendo oye

Voz 1826 02:12 qué te pareció la experiencia que sentiste

Voz 1 02:15 pues fíjate no puede contar con el resto de me parece un ejercicio muy muy pública pero a mí me gustó me gustó porque porque me pareció diferente porque francamente a veces voy a Canfranc te lo voy en coche concluyendo entonces me parece una experiencia muy alucinante poder llevamos disfrutando el camino sin sin sin por una vía muy cercana en tren sin la responsabilidad de tener que competir con lo cual me pareció unas es yo te digo arriesgado para la televisión durante cuatro horas pero me parece muy interesante el insulten mucho mucho

Voz 2 02:52 Daniel buenas tardes dice que te que te pareció un formato arriesgado yo estoy de acuerdo contigo creo que que sin duda es una apuesta interesantísima esto de las low Tibi quería preguntarte tú crees que esto viene muy bien además o te quedaste fascinado es como ponerse a dieta después de los excesos en Navidad no después de los excesos televisivos en Navidad poner un viaje de cuatro horas es como tomarse un par de tila no tuviste sensación de que realmente son necesarias es necesario parar ponerse a pensar a ver un paisaje y quizá apresar en mil cosas y en ninguna después de la Navidad

Voz 1 03:30 yo fíjate que siempre es una gran compañía tienen que porten yo tuve la sensación que hace mucho que no tenía de poder ir al baño con tranquilidad porque sabía

Voz 3 03:41 sabías que había

Voz 1826 03:42 miraba después de la siguiente curva a ver si

Voz 1 03:44 efectivamente además es extraordinariamente rápido con lo cual podía ser la certeza de que en fin podía es distraer de en cualquier momento sin ninguna clave no entonces sí que es verdad que me pareció como más real más conocidas modesto que se haga de las lado civil pero francamente me pareció algo muy diferente al habitual

Voz 1826 04:09 los comentarios que hemos visto por ahí en la interactividad porque ya digo que en algún momento determinado se colocó incluso como segunda tendencia en las redes sociales en Twitter segunda tendencia nacional eh el el hasta que hacía referencia a el viaje en Aragón Televisión digo que me he fijado como algún comentario señalaba subrayaba que facilitaba la conversación en la familia porque algún padre por ejemplo le decía al hijo álbum abuelo cuando pasaba por una estación pues yo aquí estuve en tal ocasión de irse comentaban anécdotas quiero decir que incentiva la conversación cosa que no es habitual otorgarle esa esa cualidad la televisión precisamente no

Voz 1 04:52 sí efectivamente yo me lo preguntaba de hecho lo no llegó a tuitear el programa eso pues tras qué tipo de compensaciones abren las casas porque claro era el formato permitía poder hablar porque no no me interrumpidas diálogo bueno pues me preguntaba de qué estaría hablando la gente cuando cuando firme que ya en el programa alguien me con alguien me contestó en Twitter pues algo parecido a lo que tú comentabas no es bueno pues mi padre que un día un año en la estación tal en el pueblo tal me pareció curioso no yo no había reparado en ello pero es cierto que podía fomentar una conversación diferente pese a lo que tenemos interiorizado de la televisión no como que nos puede aislar un poco más au tal

Voz 2 05:35 pero fíjate lo perdona fíjate Daniel qué interesante lo que estáis diciendo porque al final es lo estáis haciendo compatible el formato de las historias del abuelo las batallitas del abuelo del padre tú has dicho al inicio de la conversación no tuve más remedio que ponerlo en Twitter o sea tenemos esa cosa esa dualidad de tan de estos tiempos de podemos mantener una conversación pero tenemos también la necesidad de comunicarlo en redes sociales no y es lo que estamos destacando un viaje de cuatro horas pero que se convierte en Trending Topic yo que esto es muy del del dos mil diecinueve y los que viene

Voz 1 06:09 sí efectivamente es así yo estoy hecho para mí la experiencia fue la combinación de verbena tele poder comen también Pieter precisamente en Ayamonte