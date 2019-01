En busca de las New Year's resolutions de La Forte perdidas

Voz 1 00:00 yo creo tú crees él crea

Voz 1826 00:27 a las cinco de la tarde ocho minutos cuatro y ocho en Canarias a ver gente del recreo pasamos lista aquí en Madrid la redada de Podium podcast al frente Lucía Taboada ahí viene con Fran Gómez qué tal buenas tardes buenas tardes Carlos Iribarren buenas tardes general hoy tenemos concurso de él me suena hoy el me suena si deja déjame decir una cosa primero antes llamamiento hacemos un ya

Voz 3 00:47 minuto público e viste el lunes generoso regalando libros un libro en concreto que se hizo con él Andoni desde Bilbao

Voz 1826 01:00 pero Dori necesitamos que te vuelvas a poner en contacto con con los otros nueve cero dos catorce sesenta sesenta que digas hoy

Voz 4 01:06 Bonnie de Bilbao para tener para poder enviar el libro que afortunadamente sólo hay un Andoni en Bilbao cuando no no no hay pérdidas pero

Voz 1826 01:13 pero tenemos máquina que comprueba voces eh por favor para aquellos que sean de Ezcaray tres que diga está la mía no Andoni de Bilbao nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy habrá un nuevo libro que lo podéis ganar a través de las redes sociales y después os explicamos cómo desde Barcelona Edgar Hita buenas tardes

Voz 0509 01:31 la buena sean Dani de Vigo Anda ya

Voz 5 01:34 qué tal en Tenerife tenemos antes

Voz 1826 01:36 en nuestra neurocientífico porque como estamos aquí todos poquito locos Raquel Marín buenas tardes buenas tardes qué alegría qué bien qué alboroto cuanto sin saber del cerebro porque oye estamos en principio de de un nuevo año empieza una nueva era así que hoy nos viene a hablar del cerebro del futuro a ver si descubrimos cosas enseña a ver si nos metemos por ahí entre cables y neuronas pero por aquí a mi vera tengo a la fuerte

Voz 4 02:02 buenas tardes Alma Andreu feliz año arroba

Voz 1826 02:04 soy la fuerte en redes sociales qué tal feliz año

Voz 1934 02:07 muy bien no sé si voy a poder hacer las secciones te aviso pues porque me acabo de quemar la lengua con un café ya vengo medio herida bueno hoy ciudad mi paz

Voz 6 02:20 mi patio de vecinas con la Forte

Voz 1826 02:25 aquí arroz soy la fuerte nuestra período artista particular que se ha propuesto analizar uno a uno los propósitos de año nuevo que le habéis contado que le han contado las miembras sobretodo de su patio de vecinas ataca

Voz 1934 02:38 buenas tardes aquí la Forte que educa responde a tus consultas y entre tiene Buda

Voz 1826 02:43 y que permite a entrar ahora con el inglés que antes de entrar en antena ya casi todo me lo intentaba me lo intentaba explicar a hablar en inglés quiénes comunicarte también con tus fans internacionales

Voz 1934 02:54 bueno a Egin que es por tanto aprende inglés English para mi trabajo

Voz 4 02:59 ya me he puesto manos a la obra con las niñas

Voz 1934 03:02 Solutions y como me han dicho que tengo que practicar y speaking English todo lo que pueda pues aquí

Voz 1826 03:07 ya mira espero espero momentos quién la tontería ésta te va a durar mucho lo digo porque tú hacer es no terrorífico que sería estupendo sino horrible horrible

Voz 1934 03:17 pues sí el día de mañana decidís que presente de Windows e Isi Francine tú me elegir como de su

Voz 1826 03:22 venga vale mira te nombro de sus ahora mismo

Voz 4 03:25 si si algún día va a ser decía

Voz 1826 03:27 sí que se traduzca al inglés tú eres pero

Voz 1934 03:30 pero una cosa yo con acento americano American Axel es que el británico dicen que edificó no quiero meterme yo en camisas de once varas Dios me libre

Voz 1826 03:37 vale entonces todo esto tiene que ver con los propósitos de año nuevo está está perdiendo el tiempo que ha recibido muchas notas de audio si es bueno

Voz 1934 03:45 de hecho recibido objetivos como este hola alma

Voz 7 03:47 a mi objetivo para dos mil diecinueve es aprender inglés y que mi abuela por fin se aprenda el nombre se llama Enzo de todas las formas claro menos como tiene que llamarlo feliz año claro claro

Voz 1934 04:00 claro si es que a la mínima Nos creemos todos políglotas ya te lo decía yo aquí me parece a mí que andamos un poco justitos con el idioma mira sabes que ya me enfado control sorpresa

Voz 1826 04:08 ay Dios control sorpresa por ejemplo

Voz 4 04:11 sí aquí entre Carlos Iribarren Lucía

Voz 1826 04:15 uy iba a decir Carles porque es un amigo mío entre error

Voz 4 04:18 Berto que debe amar Carles también es amigo

Voz 1826 04:20 Alma Andreu que llame a ver si sabéis tras

Voz 1934 04:23 decirme Monkey Payne Cher Monkey Monkey

Voz 1826 04:28 estaba muy bien muy bien Iribarren domina inglés pre

Voz 8 04:31 ya lo veo ya lo veo ya lo veo clases en mis ratos libres

Voz 4 04:34 yo tenía ese videojuego mira a Édgar Edgar no me acordaba de tú también pasa nada no pasa mi madre si así se acordaba lo que pasa es que también coño en ganar las exigencias del concurso que nos plantea tu nivel de inglés Edgar no no yo hago de juez venga vale venga vale pues sí pues sí

Voz 1934 04:52 tres pinta monas el típico que parece que sí pero no el que no están ida igual me explico

Voz 1826 04:57 alto y claro Messi se pasa otra a ver cómo va

Voz 1934 05:00 pese a que me refiero sí te digo chopo Chen así tu puta

Voz 9 05:04 el cigarrillo voy tan así

Voz 1934 05:08 suena raro pero no pues me insultan alemán no no es echar un puro echar me tengo al tu las ciudades no sé cómo lo de puro fumar un puro el caso es que esta expresión ya escucha de mil maneras

Voz 1826 05:19 es que si tú traducir directamente además desde el castellano de Valencia a un poquito raro ya no se puede lastraron eh roces lastró

Voz 1934 05:27 sí eso es eso es eso de Strong venga a última sabéis lo que significa ah y Huff meses Brown Brown ha eso sí

Voz 1826 05:35 esto es liarla parda

Voz 1934 05:37 ha muy bien que esto que en Madrid se dice

Voz 1826 05:40 Imaz o también lo dices Mazo también también de cómo se diríamos un mazo en inglés no se tome el no

Voz 10 05:46 Camilo Sesto son mira a muy bien muy bien

Voz 4 05:49 el problema es que a Edgar Hita de vez en cuando cesa Couso va la olla la olla a ver siguiente audio por favor

Voz 1709 05:58 hola mi objetivo para dos mil diecinueve es por cien por cien ver Breaking Bad Los Soprano que estoy que me salgo me hagan bullen cuando voy a las cenas no lo soporto más así que sólo aunque sea para aparentar este año dos mil diecinueve me las quiero ver las dos objetivos

Voz 1826 06:13 muy bien me encanta lo de aunque sea sólo por

Voz 1934 06:16 parece claro que sí pues te diré una cosa yo ve quién básica la he visto pero en Los Soprano aún no ir bueno si si queréis dejarme

Voz 1826 06:22 de hablar a partir de ahora pues lo obreros mujeres era poco tampoco es eso pero desde luego son obras maestras las dos

Voz 1934 06:28 ya jefe pero una cosa ver yo es que no doy para toda la vida no me da yo soy una sufridora confesa de esos amigos que cada vez que te quieren te preguntan pues si has visto esta serie si has visto la otros son buenos porque tengo tiempo a esta parte

Voz 1826 06:41 se ha puesto muy de moda pero no te agobia por eso no

Voz 1934 06:44 a ver pero sé que hay gente que ve más series que respira eso sí que si las tienes que ver en versión original que si no te hagan es es que si tienes que ver esta última está sí estaba otra pierdas la bueno bueno

Voz 1826 06:52 no no los hay que hablan hasta imitando a algún personaje de alguna serie ya te digo yo

Voz 1934 06:56 ah mira Breaking Bad Prison Break Orzán Black Walking de de Stranger Things Wall Street House of

Voz 4 07:02 para para pero escucha de Rivas heridos al río pero pues es mucho

Voz 1934 07:07 afronte los donde Rived Aizoon ves que hasta escriben un libro de series como te quedas con te suena un tal Roberto Sánchez pero eso no es un libro

Voz 1826 07:16 no buen Manoli es a la gente bueno es un tratado de series otra cosa parecido dale sale otro

Voz 11 07:24 ah

Voz 1826 07:43 estamos aquí repasando con Alma Andreu arroba sobre la fuerte redes sociales notas de voz que Le mandan los miembros y las miembras de su de las miembras no tenemos que repetir

Voz 1934 07:54 pues yo te diré me alegra mucho que digan lo de miembros porque mira me he dado cuenta de que mi patio de vecinas también es de vecinos

Voz 1826 08:00 claro han visto llevamos dos mensajes y los dos son de señor tienes

Voz 1934 08:02 sí mira vamos a escuchar el siguiente propósito de año nuevo

Voz 13 08:05 pues yo me propuse adelgazar acabado este año con un bombo de siete meses así que yo también lo dejó para el año que viene

Voz 1826 08:17 pues felicidades entonces no hombre la chica acaba de decir que está embarazada de siete meses eso sí

Voz 1934 08:22 yo yo yo también es lo que he escuchado pero te digo estaba nota de voz la analice detenidamente con mi señor en casa yo creo que ya está en estado de buena esperanza sí pero Michiko dice que a lo mejor es que está chicas apostó puesto buena

Voz 1826 08:33 es un poquito ambiguo habrá que lo dice si puede ser

Voz 1934 08:35 bueno pero bueno sea como sea éste es sin duda el gran propósito de año nuevo por excelencia que bueno pues que nos hemos pasado con el turrón con los polvorones y ahora pues hay que subirse a la elíptica o no ves pues sí pues mira yo tengo mensaje justo para la chica que quiere adelgazar y también para chico que quería estudiar inglés sí pero no se lo voy a Dario escucha esto

Voz 14 08:56 mira mi propósito de año nuevo es no hacer propósitos

Voz 4 08:59 pero no hacer cositas porque al final los hacer

Voz 14 09:02 no los cumple el arco del triunfo a los diez minutos de proponer menos así es que en dos mil diecinueve no voy ni a aprender idiomas adelgazar nadie

Voz 15 09:11 no no creo que hacer nada no quiero hacer nada

Voz 1934 09:15 pues ole ole cono al este chico es un sabio e es un sabio yo le quiero mucho ya pero lo conoces que sí que es amigo mío hombres claro por eso me he confundido antes de nombre Carles un beso como es Roberto el tema de los propósitos este chico ponle lleva muy bien así que él que quiere aprender inglés en la que quiere adelgazar y todos los que se hayan propuesto algo a lo mejor digo yo que la propuesta es no proponer

Voz 1826 09:36 hay a menudo Gil que yo

Voz 1934 09:38 hay nada claro es que yo valgo para un roto para un descosido por cierto te diré una cosa lo mejor de esta nota de voz viene ahora porque lo importante

Voz 1322 09:47 si no es el qué sino el cómo escucha escucha haciendo Kaká por cierto

Voz 15 09:53 con la puerta a puerta cerrada pero estoy solo es que se ha dado con la puerta abierta culo tiene el baño la puerta en las narices

Voz 4 10:00 vale vale vale vale tú no tenías otra forma de derroche escucha has cerrado Kaká natural ya abonó pero en la radio como te digo sobrepuesto antes de Año Nuevo está seguir haciendo lo haré bien bien bien espero que así que así sea

Voz 1826 10:14 por el bien de tu salud pero mira ya me están entrando ganas

Voz 4 10:17 yo me voy al baño

Voz 16 10:26 es tu culpa Granier

Voz 1826 10:30 mira tan natural y tan orgánico como hablar del cerebro Dale vida a tu cerebro es el libro de Raquel Marín neurocientífico que nos va a poner un poquito las neuronas en en orden hoy vamos a hablar estamos a principio de un año y vamos a hablar del futuro Raquel del cerebro del futuro cómo será el cerebro de futuro

Voz 18 10:49 primero en primer lugar cuánto tiempo siglo la tonadilla han puesto pelos de punta Campos todas las neuronas de puta había soñado con ella muchas veces pero de repente había desaparecido de mi de mi sueños ha vuelto ha vuelto pues mira tenemos que empezar el dos mil diecinueve yo sé que hay gente que no quiere hacerse propósitos pero este puede ser interesante porque como ha bajado mucho el cociente intelectual

Voz 1826 11:15 sí veamos ha estado sacando pecho durante

Voz 18 11:18 año venga venga a cada vez más listo en los últimos treinta y cinco años ha bajado siete por nada que no está nada mal muchos dicen que

Voz 1826 11:25 está relacionado con el auge de las redes sociales y de las pantallas sí

Voz 18 11:29 sí claro claro hay mucho de eso y íbamos a íbamos a más porque con el desarrollo de la robótica pues saber por ejemplo yo por ella ya no no sabía orientar me muy bien pero ahora hija

Voz 1826 11:41 si la memoria no si la memoria no no va a ser tan necesaria ya en los últimos tiempos no lo ha sido ya no recordamos los números de teléfono como los recordamos antes y así pues podríamos poner mil ejemplos ya cada vez va a ser menos necesaria Raquel

Voz 18 11:55 pues la verdad que es la la la memoria yo creo que empieza a sustituirse por otro pues de de habilidades no es evidentemente pues a hay también que tener en cuenta que las memorias son muchas no en realidad tenemos una memoria por ejemplo a la hora de tomar decisiones que está basada también en estas experiencias previas está en la memoria algo que queremos retener es bastante probable que la parte matemática pues si esa se vea bastante mermada bueno de hecho ya ya está mermada en aproximadamente un quinto con respecto a a la población de la generación anterior entonces bueno hasta qué punto realmente no hace falta resolver problemas lógicos son matemáticos a no ser que quieras realmente trabajar en matemáticas que además es una de las de las disciplinas del futuro la matemática cincuenta

Voz 1826 12:40 los métodos de aprendizaje entonces también estancamiento

Voz 18 12:43 totalmente bueno de de de hecho fíjate que ya no se usa tanto la teva se usa un poco más la la la parte más y de los estímulos más exteriores y necesitas menos atención que esa es una de las razones por las cuales también se piensa que la inteligencia tal y como se concebía hasta ahora ha bajado es decir antes pues para cualquier pensamiento necesitabas una atención máxima durante diez quince veinte treinta minutos para resolver una tarea compleja ahora a los diez minutos estamos mirando el móvil se calcula aproximadamente que cada diez minutos miramos el móvil seguro que hay personas que superan ese récord entonces imagínate cada diez minutos estamos cambiando de de actividad en el pensamiento profundo no entonces se esa también es una de las razones de la paz

Voz 1826 13:28 las habilidades creativas van a estar van a ser más demandadas van a estar más valoradas

Voz 4 13:34 ahí está ahí está el cerebro del futuro Roberto

Voz 18 13:37 hay ahí ahí quería yo ver hay te quería yo ver si vamos a ver es es obvio que de momento la creatividad eh sigue siendo algo innato al ser humano de momento los robots no no no son creativos es decir gracias adiós pues más o menos lo que hacen es seguirla las pautas que uno Le ha indicado el momento vamos a saber si si se confirma luego en el futuro entonces claro el el ser el el la inteligencia creativa es de las que más pueden pueden ser importantes y necesarias en para el ser humano entonces cuando hablamos de creatividad pues se de qué estamos hablando pues de de un sinfín de cosas no desde el sentido del humor la originalidad la capacidad sorprende a los demás cada vez más difícil también evidentemente la forma distinta de ver las cosas no a ver

Voz 1934 14:23 veas creativas por ejemplo pues

Voz 18 14:26 sí puede ser a lo mejor cuando me pongo los zapatos pensar cómo podría usar los zapatos de decir maneras distintas no entonces es una forma de de buscar a una forma distinta de pensar o bueno o lo mejor inventarse un idioma nuevo ya no el inglés que está muy bien yo de hecho quería hacer mi aportación hay una frase que se dice mucho en Canarias que es que haga torito ay que podríamos decir si el paro

Voz 5 14:49 no sé yo si muy muy cada área pues

Voz 18 14:54 entonces por ejemplo vamos a ver cómo podríamos ser más creativos hay mucha gente que me dice que puedo hacer para desarrollar la creatividad

Voz 1826 15:01 sé que puedo hacerlo

Voz 18 15:03 pues mira hay una de las cosas que todo el mundo nos encanta que suele ser a veces poco recomendable pero en este caso es muy recomendable que es no hacer

Voz 5 15:12 nada nada nada

Voz 1826 15:14 precisamente pero sin cortarte Via T

Voz 4 15:16 telemática nada osea

Voz 18 15:19 en ruso nada y eso sí eso sí

Voz 1826 15:23 aumenta la creatividad sí totalmente mira

Voz 18 15:26 resulta que se activa un circuito neuronal sabes no estas redes de que que se llama circuito neuronal por defecto que entonces fíjate que eso fue hace se descubrió hace ya bastantes décadas

Voz 5 15:38 tres o cuatro fue precisamente

Voz 18 15:40 haciendo experimentos cuando te ponen resonancia magnética empiezan a mirar qué áreas del cerebro están activas de repente los tenían allí a los sujetos en diciendo bueno ahora a descansar un rato veían qué pasaba en activarse regiones del cerebro que están más relacionadas pues eso con con la introducción al mundo imaginario no a soñar despiertos entonces es no hacer nada eso es una forma de entre veinte bueno hay que compaginar la después conocer algo de vez en cuando sí pero no hacer nada es una es una buena forma de de

Voz 1826 16:10 este sería un ejercicio que tunos recomendarías para todos los días es decir destinar hacerlo casi como una rutina el descansar y relajar nuestro cerebro no hacer absolutamente nada porque eso no es dotará al cerebro hay que ejercitarlo imagino esto es como una gimnasia y todos los días le tendríamos que dedicar unos minutos a no hacer nada

Voz 18 16:29 pues es bastante probable que sí que tenga razón porque cuando no estamos haciendo nada es decir con la sensación de que no estamos ejecutando ninguna tarea o pensando en algo mandando un mensaje etcétera En realidad el cerebro sí está haciendo cosas que es activando estas regiones que tienen más que ver con con aspectos más de la de la creatividad no es como ver un poco la la Imaz nasales realidad de una forma alternativa no incluso basado en experiencias previas pero modificarlas no en lugar de haber saltado por la ventana pues asaltado desde el Titanic que no has caído al mar y te ha salvado alguien no entonces puedes ese tipo de cosas que se desarrollan en el no hacer nada de hecho hay algunos que incluso piensan que es

Voz 1826 17:10 muy buenas también guardar silencio evidentemente

Voz 18 17:12 adiós no es algo que esté Podemos

Voz 4 17:15 verlo habitualmente cuando

Voz 1826 17:17 cargamos el silencio un poco más allá del nano segundo aquí en la radio ya empieza a habitar como cierta incomodidad el posee oeste pero de intranquilidad en los técnicos en toda la gente incluso desde aquí vamos a intentar lo vamos a hacer el vamos a hacer el ejercicio del del silencio a ver si podemos estar en la radio en silencio yo creo que sí más de dos segundos Le llamamos sube el blanco esto Raquel Marín mañana les seguimos dando vida al cerebro rehén Raquel Marín punto net mucho más que un ratito más con nosotros dentro

Voz 18 17:53 hombre claro por supuesto por supuesto aquí sigo gracias Berta salida

Voz 16 17:58 sí

Voz 1826 18:07 tengo una llamada si tengo veintiséis cuatro y dieciséis en Canarias hemos empezado el año con la noticia de que Ricky Martin ha sido padre por tercera vez ya posado con Lucía en brazos Garitano ha puesto en contacto con con Ricky Ricky

Voz 0509 18:22 muy buenas tardes buenas tardes Roberto madre mía

Voz 4 18:25 has a Ricky bueno ha visto no que bonito

Voz 0509 18:28 Lucía una cosita me encanta la redada eh me encanta pero no no es broma muy en serio el que estoy feliz me encanta que vosotros también lo hacéis que estoy feliz de por mi inhalar es que ella Mi vida la imagen me va todo bien hay millones y millones de discos vendidos no es la de así es María Blanca como Elía esa esa fue la primera que escuchaste seguramente

Voz 1826 18:54 seguramente lo que no es que ahora se mezclan

Voz 0509 18:56 la de así es María pero jolines sabrán que algunos decían que decía eso de blanca como el día porque no hablo de unas chicas

Voz 4 19:04 ya ya ya ya si si si no sólo ropa

Voz 0509 19:07 vale lo dice también la de la Copa el amor siempre hago la versión en castellano inglés para que no se enfade nadie como hablabais antes de de eso de de las traducciones y todo eso

Voz 4 19:18 hablábamos y hablábamos del inglés de la Forte bueno bueno bueno con yo también escucha Ricky Ricky yo te escucho

Voz 0509 19:23 pero no me extrañan no me extraña la que las traducciones sean como la Forte porque son flojito en España porque el AVE de Livin la vida loca en inglés quiere decir prefiero Tolstoi que Dostoievski iba vosotros lo habéis hecho a vuestro rollo y luego la de hice la de mundiales tú y yo a él le vale saber cuáles no era pues a la gente interpretó mal se pensaba que era una canción nada más que de fútbol no supieron leer entre líneas que planteaba así Erdogan te parece héroe o villano lo que pasa es que la gente no nada que tengo ganas de ir con tiempo a vuestro país osea yo últimamente con los conciertos los discos en la los chiquillos hizo todo lo tengo tiempo disfrutar bueno eso de pegarme ya unos días ahí en España eso hace yo qué sé desde que fui una vez a un programa que se llamaba Sorpresa sorpresa Rosita cuerda

Voz 4 20:13 así una cosa pasó con Un pero no es que día a día no estuviste en Sorpresa sorpresa

Voz 0509 20:18 no lo he leído no una muchacha había a su perro Un bote Nocilla gente que piensa que es falso

Voz 1826 20:25 hay gente que pone otra cosa

Voz 0509 20:28 también que falso es bueno a lo mejor es falso de la mermelada igual pero ahí estábamos aquí nada que ya eso puedes contar ha vuelto a mí ya no de tendré que decir es que un colega de un colega lo ha visto yo no lo está diciendo Ricky el propio Ricky porque está Gender X bueno cuidarse y perdona yo es que soy muy fan

Voz 10 20:46 los canciones tuyas y hola a todos

Voz 0509 20:48 con no si quiere no pero no puede decirse que más que te gusta que muchos aventar casi Molero y corazonada

Voz 10 20:54 me gustan mucho esta pedirte que cantes no trocito

Voz 0509 20:57 si quieres es que como me meses ahora sí que la de sube sube quedaba Baba en nada a cambio ni que no se las saben y Ricky Martin me voy a saber yo bueno sin Garrick un abrazo cuidarse una buena

Voz 16 21:25 mire aquí un acertijo como mimo uno acaba tardes Carlos Iribarren todo tuyo me suena

Voz 4 21:32 primero que ayer intruso que hice ganó Andoni de Bilbao y el lunes el lunes si si ves eso ante Bayern se tiene que poner en contacto con nosotros para recibir ese maravilloso premio que todavía

Voz 1826 21:42 no lo ha hecho de que nadie se ha hecho pasar pobre Andoni todavía nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy tienes premió también si hoy

Voz 4 21:49 tengo un libro un asesino de series del gran escritor de no vale vale vale vale ya se lo van a dar al primer oyente que adivina el personaje misterioso del me suena lo que tiene que hacer cuando lo sepa tuitear decía dando la ventana arroba La Ventana eh pues poniendo la solución

Voz 1826 22:08 antes de que se desvele aquí porque es bueno

Voz 4 22:10 pero que lo ponga claro si buenas intenciones que se desvele ya ya ya pero ir porque los que jugamos somos nosotros eso eso decía Fran claro que por favor no mires Twitter no hombre que no esté preparado

Voz 10 22:23 la sacos pues pues os recuerdo que pueden ser mujer pues el hombre pues el personaje de ficción y que hay tres pistas musicales y la primera es la típica pista vaquera

Voz 19 22:31 no

Voz 20 22:35 no puerta

Voz 1826 22:37 por

Voz 20 22:40 la desatención

Voz 10 22:42 escuchan los cascos de los caballos bueno este es uno de los grandes westerns se escuchan dos cocos hay Monthy Python esto son esto es uno de los grandes westerns de la historia hasta que llegó su hora dirigido por Sergio Leone con Charles Bronson como nombre de la armónica con Claudia Karni cardinal

Voz 5 22:58 le Icon un malo malísimo que no dudaba en

Voz 10 23:01 cargarse a cualquiera que se pusiera en su camino no se acordáis de quién era el malo esto bueno esto no da igual no lo digo yo es Henry Fonda Henry Fonda Henry Fonda que solía hacer de bueno pero bueno un hombre que nación Nebraska gran actor

Voz 0509 23:12 el dieciséis de mayo de mil novecientos cinco dieciséis de mayo de mil novecientos cinco pero bueno

Voz 21 23:17 la pista exacta es la siguiente y es que nuestro personaje había muerto cincuenta y tres días antes de que naciera Henry Fonda

Voz 9 23:24 cincuenta y tres días antes de ese dieciséis de mayo de mil novecientos cinco no valen sea cincuenta y cinco días has dicho que no te tres días antes se queda en marzo de mil novecientos

Voz 10 23:39 pero lo que importa es mil novecientos cinco valiente como tiene Twitter pues pues bueno Hornet

Voz 1826 23:45 sí sí veinte de marzo más o menos de mil novecientos cinco digo yo

Voz 4 23:49 a los ahí murió que tenéis que hacer una pregunta de si o no quiero dejar Édgar es que yo a ver si Edgar empieza ya

Voz 0509 23:56 la cosa tal Edgar arriesga demasiado yo pero no no tengo clarísimo que es una mujer pero venga empiezo a tu pregunta es una mujer

Voz 4 24:06 no hizo indie que sí que se ha visto que iba con paso firme el día que acierte es va a ser brutal venga

Voz 10 24:14 la segunda pista es una pista triángulo

Voz 4 24:17 eh

Voz 1826 24:21 la segunda la segunda si esta es la primera hora vamos con la segunda pista que debería ser diferente a la primera

Voz 5 24:27 bueno no te inquiete

Voz 0509 24:32 en esta sí

Voz 1 24:43 bueno es uno de los maravillosos

Voz 10 24:46 infinitos grandes conciertos que tiene Johann Sebastian Bach pero no si ve porque pertenece a la banda sonora o aparece en la banda sonora de otra gran película en este caso de Stephen Frears con un triángulo John Malkovich Glenn Close y Uma Thurman un triángulo muy erótico y sobre todo muy peligroso mucho mejor que Balmón por cierto salieron al mismo tiempo es la misma historia si es de Milos Forman un gran director pero no hay color Val Montes bastante Toño Las amistades peligrosas en mi opinión es una obra maestra

Voz 4 25:13 mira hay opiniones para todos sabíamos sin embargo la crítica no contáis lo habitual me desgarra

Voz 10 25:19 más de Balmón y sin verla seguramente bueno el libro también es magnífico lo escribió un señor llamado Pierre codeó Clos de la Clos que nació en Amiens Francia en mil setecientos cuarenta y uno gran catedral gótica llenan en bueno nuestro personaje murió en Amiens esto ya sé que nos ayuda mucho así que lo que dice la pista es que el personaje nació en una ciudad que está en línea recta a cuatrocientos once kilómetros de Amiens por carretera unos quinientos

Voz 1826 25:46 ese ese fue su trayecto vital litio no puedo decir nacido donde naciera recorrió en línea recta cuatrocientos once kilómetros en su vida hasta morir en Amiens en mil novecientos cinco claro sí sí

Voz 1322 25:59 cuál es artista

Voz 1826 26:01 sí es artista vale no es mujer es artista nació a cuatrocientos once kilómetros de Amiens murió a mí el impresionismo sobre el veinte

Voz 4 26:09 yo solo no podré decir nada pero veinte de marzo

Voz 1826 26:11 doscientos cinco está muy bien pero sabes

Voz 4 26:14 vale no saber la nacionalidad no no sabía pero bueno

Voz 10 26:17 no pero sabéis que no es una mujer gracias a mi peso está claro que el triunfo va a ser que yo estoy convencido que os vais a acertar venga vamos con la típica nunca falta una pista

Voz 0509 26:25 la menuda

Voz 5 26:38 algunos sabes que grupos es la primera canción de un grupo muy famoso yo no te lo puedo decir porque lo tengo aquí

Voz 23 26:43 suenan bastante bastante prehistórico a esta grabación y suena es que es de mil novecientos ochenta y tres son los y oro que sabían que tres años después osea no lo sabía no creo que ni que es imaginaros lo que les esperaba nada a tres años con De Juana el canon estos of fue su primer tema de ese llamó indecisos en el futuro próximo el futuro que nos viene

Voz 10 27:03 bueno pues la pista dice que nuestro personaje

Voz 5 27:06 sí que dio el futuro si vio el futuro vivió el futuro y ahora toca pregunta quién falta sí dio el futuro

Voz 4 27:18 al de pone cara de que hoy no pilla cada vez que le toca venga va me toca porque dentro había preguntado antes Lucía Taboada artistas claro a las artes no mucho no Lasarte que Marte exactamente engloban Lasarte

Voz 1934 27:34 sí sí sí pero que te que decir que me invento podría ser cineasta podría ser pintor porque es escritor

Voz 0509 27:39 claro que yo luego me llevo o la mala fama de las pregunta flojito pero no dejamos ahí artista que eso puede ser cualquier cosa

Voz 4 27:45 esa ambigüedad bien porque es que Lucía Taboada cuando

Voz 5 27:48 ah yo sí que lo puedo preguntar Lucía Taboada sobre su intención de entablar con Lucía no como tú como tú eres el director del programa

Voz 4 27:56 si está pensando en pintor en concreto pero claro pero que era muy especial pregunto me pregunto yo Pintor y si descartamos pues la o pregunta lo otro a ver no sé si preguntas es pintar pues yo yo siguió el futuro yo preguntaría otra cosa claro claro venga pues es que ésta era un escritor correcto si bien que tengamos una vale vale vale

Voz 10 28:20 vale pues ya habéis dicho ya está las tres pistas para falta una pregunta extra una pista extra lo que vosotros

Voz 5 28:26 qué hacemos preguntamos yo le pediría Apis venimos visto está de gira

Voz 1826 28:33 vamos a pedir texto apartar a aterrizar

Voz 5 28:36 está papista pista dice así su rayo no era ni Mc Queen ni el que no cesa ni el vallecano ni el de Majadahonda subrayo por un rayo verde rayo verde sí

Voz 1826 28:53 bueno tenemos que yo te preguntaría si tenemos una teoría yo tengo dudas sobre la fecha de la muerte que ahora mismo no tengo yo muy así mil novecientos seis mil novecientos cinco es la fecha de la muerte de este personaje ahora del que yo estoy pensando tengo ahí una duda murió el veintiuno de marzo destacó no no no no no no a ver ahora es cuando viene lo del redoble ahí tenemos eso escrito

Voz 10 29:14 tú dices me suena poder podemos discutir entre nosotros

Voz 1826 29:17 bueno pero no grave es que como tú es el director de programa sí pero es una gran persona vosotros que pensé qué pensáis antes de estáis pensando en un escritor que se adelantó mucho al al futuro no sé lo que he entendido yo artista pero si es bonito o adivino y el Rayo es verde bueno yo tengo yo Verne vamos a apostar por Julio Verne digo yo venga redes por cierto Marina has visto si alguien ha escrito Julio Verne en Twitter de momento citando a La Ventana buscamos por tener sólo la aquiescencia popular si que nada

Voz 4 29:52 dicho bueno yo digo que Julio Verne yo también yo también bueno pues tenía yo tenía otra pista para daros Jaime tiene el mismo número de letras en el nombre que en el apellido y eso eso sí esta final como decía los de dúo sacapuntas de cómo estaba la plaza abarrotada yo no había nadie ese mismo gesto me acabo de hacer Marina respecto a la gente que

Voz 1826 30:22 citando arroba La Ventana más deteniendo a ver

Voz 4 30:24 buenas hay que buscar en primero la primera para que se lleve el regalo que ha traído hoy Iribarren mañana otro enhorabuena hemos acabas de empatar en mayor no el definitivo vamos a hablar de Podium podcast esto suena también a futuro gente más bien lo que pasa es que esto es distopía

Voz 1826 30:50 esta música nos indica que ya tenemos por aquí a los chicos de la como decía Lucía Taboada que viene viene acompañada de su hacker particular

Voz 1322 30:58 de Fran Gómez que a mi verá hoy nos vamos a centrar en un tema que dio mucho de qué hablar en el dos mil dieciocho y seguro va a seguir siendo noticia en el dos mil diecinueve hace unos meses el seguro que lo recordáis mar Soccer ver compareció un comité de senadores en Estados Unidos ante un comité aclarando el asunto de el uso de datos de Facebook por parte de Candice analítica

Voz 0509 31:19 estos

Voz 1322 31:26 bueno todo esto movió los cimientos de hasta dónde puede llegar hasta dónde se puede llegar para conseguir influir en un proceso electoral que hoy en la redada nos preguntamos si se han tomado medidas después de camisa analítica si esto puede pasar en España o si ha pasado ya de hecho en las elecciones andaluzas

Voz 26 31:42 Frank pues no puede pasar no porque no incluso no puede haber pasado en nuestro pasado más reciente pero bueno como estos son tema de grises vamos a hablar un poco más sobre el tema y a buscar las respuestas correctas

Voz 1826 31:55 bueno desde antes de empezar en si si te parece Fran vamos a hacer un repaso sobre Cambridge analítica porque que es Cambridge

Voz 18 32:01 analítica

Voz 26 32:02 bueno pues Roberto Carlos analítica era una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que en su página web exponía que buscaba cambiar el comportamiento de la audiencia que recibía la publicidad que ellos G

Voz 1322 32:18 ya ya en la ha dejado bastante claro

Voz 1826 32:21 a hacer esto nosotros mismos descritas

Voz 1322 32:23 cómo consiguieron estos señores de Londres millones de datos privados

Voz 26 32:27 bueno pues se supone que Camps atlética consiguió el perfil de cincuenta millones de usuarios de Facebook esto todo empieza a partir de un profesor de Cambridge será Universidad de Cambridge que se llamaba Cogam y que cojan un proyecto personal dos mil trece hizo una aplicación que era un test de personalidad y consiguió que más de doscientos sesenta y cinco mil usuarios completara antes qué paso pues que no sólo tuvo la información del test sino que obtuvo información de todo lo que estaba relacionado con con esos usuarios sus me gusta su mensaje sur padece entera iba a lo que lo que pasó ahí es que más o menos Se consiguió convite por ciento de los datos privados hablando de Facebook de la población de Estados Unidos que luego este profesor vendió a Alexander Knicks que era el director ejecutivo de Gabrielsson

Voz 1826 33:16 hoy todo esto qué papel juega en las elecciones de Estados Unidos que rol cuál fue el rol de Tomares se aquí aquí el roles

Voz 26 33:22 demente hay mucha gente que que lo pone como que esto determinadas elecciones pero al parecer lo que lo que se hizo aquí fue coger la información de COGAM hacer un perfilado con la información de Facebook y obtener quién era quién en en Estados Unidos para que pues para poder saber qué contenido tienes que enviar a cada persona para cambiar su comportamiento

Voz 1322 33:43 el resto ya es historia con el pelo casi naranja en España esto se puede hacer o no

Voz 26 33:48 bueno pues aquí en España no es que se puede hacer o no sino que aquí ha empezado la fiesta estaba la hemos llamado Holanda mal cincuenta artículo cincuenta y ocho bis de la Lore

Voz 5 33:57 sí

Voz 4 33:57 que es la ley Orgánica de la Lores del personaje de Aída has dicho

Voz 1826 34:03 antes lo del pelo naranja en Melilla

Voz 26 34:06 que que que asociativo eh

Voz 1322 34:09 es la ley orgánica del régimen electoral general no te la extraído porque les ha sido

Voz 26 34:14 documentado de tu bueno ha traído pero os prometo que no vamos a leer por te está aquí está aquí aquí enterado

Voz 1826 34:20 la gloria

Voz 26 34:21 bueno va va a leer el primer el primer el primer parte del artículo

Voz 1322 34:26 que estas lo importante no el artículo vale dice la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que llevan a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan Gallen garantías adecuadas

Voz 0509 34:43 vamos a ver qué

Voz 1826 34:46 qué tipo de garantías a mí el amparadas encontrará ampara

Voz 26 34:49 toda estuviera hace un año me da un miedo mala traducción de esto para que todos lo entendamos es que el lo que permite la ley es que los partidos políticos puedan gracias al interés público recopilar información y crear un perfil de cada una de las personas que consideren adecuado para su compañía electoral

Voz 5 35:06 un poco peligroso pero bueno pelín el siguiente

Voz 26 35:09 artículo el dos no hace falta que lo lean Lucía no te vea te hace sufrir no lo único que hice el dos es que que es importante es que todo esto va a venir de datos que estén en páginas web en fuentes de acceso público eso también es completamente abierto no se define exactamente qué es lo que hace eso público con lo cual yo creo que cualquier información que tengan nuestras va a estar disponible para que ellos puedan procesarlo

Voz 1826 35:34 vamos un poquito desnudos eh

Voz 26 35:37 a pesar de que es una ley y luego lo lo más importante

Voz 1826 35:40 precisamente por eso porque es una ley

Voz 26 35:43 lo más importante de esto para mí es que sí que es verdad que lo acota el tiempo vale no se puede hacer este perfilado durante todo el tiempo que tu quieras sino durante la campaña electoral no sabe no tranquilo que me quedo

Voz 1322 36:00 ay te permite o permitiría marcarse en España un Cambridge analítica

Voz 26 36:03 pero bueno en principio no te permite hacer un cambio al Atlético porque justamente esta ley está creada para que no puedas hacer un cambio atlética hay una serie de diferencias qué vas a decir porque lo que no queda bien es venir aquí diciendo que no sea lítica cuando en realidad no vale porque porque partiendo de la base de que todo el mundo cumpla con la ley que eso es lo que hay que tener en mente no se puede hacer un cambio atlética porque camisa atlética sabía que estaba rozando el límite con lo que estaba haciendo segundo cambios atlética trabajó completamente fuera de un marco regulatorio porque trabajaban desde Inglaterra sobre Estados Unidos regulación completamente de esa social vale y luego el lo bueno del artículo cincuenta y ocho es que nos nos pone un periodo de tratamiento que cambies analítica empezó en el año dos mil trece a empezar a recopilar la información eso te da un potencial increíble para para generar el perfil de la persona estamos hablando con una campaña electoral sólo unos meses unas semanas que no te van a permitir saber o conocer tanto como cuando había sábado lítica y luego de lo que más hay que tener en cuenta es que tenemos también la ley de protección orgánica a nivel europeo que nos va que nos va a proteger el futuro y ahora que ya no está protegiendo vale y por último que es lo más importante para nosotros ahora mismo que es la única arma realmente que tener es que es que tenemos el derecho de oposición tenemos el derecho que cuando acabe las selecciones exigir a cada uno de los partidos políticos que eliminen toda la información que tienen nuestro

Voz 1826 37:30 bueno a pesar de los miedos evidentes de que amparen según qué tipo de prácticas la nueva ley la logre ésta que no es el personaje de Aída etcétera lo que sacamos como conclusión es que las empresas gracias a esta experiencia de Cambridge analítica pueden tener un poquito más clara dónde están sus límites también los Estados por lo tanto se ha legislado hay un marco legal más o menos al menos nosotros lo tenemos próximo pero los usuarios que qué lección hemos aprendido

Voz 27 37:56 sólo lo importante cuando no creo que los usuarios se aprendamos nunca ninguna lección nos cuesta mucho pero lo importante aquí es que tengamos sobretodo en mente que a pesar de que hay un marco regulatorio lo importante es que nosotros somos los últimos dueños de nuestra información y tenemos que saber lo que estamos haciendo con con ella y cuando digo nuestra formación es todo lo que compartimos en Internet lo lo decimos siempre a la redada lo decimos cuando menos aquí contigo Roberto somos un producto y por tanto la privacidad es lo que estamos ahora mismo vendiendo cuanto más vendas puede

Voz 1826 38:28 somos un producto mostramos demasiado nuestro perfil con cosas tan interesantes tratándose en Podium podcast Lucía Taboada muchísimas gracias gracias por Internet es fuente de muchas cosas por ejemplo a algún personaje como a Edgar Hita le sirve como fuente de sabiduría ahí puede encontrar consejos de todo tipo el experto en buscarlos ya digo es Hita por donde buceas hoy

Voz 0509 38:52 mira mira a lo mejor por lo que sean Internet tú tienes una duda importante y quiere saber cuál es el nombre científico de cualquier animal un koala por ejemplo pues es paz escolar tos cine Hereu vale bien bien no eso sí internet pues no lo sabe nadie yo por ejemplo le pero ya lo sabía

Voz 1826 39:09 había enciclopedias antes también pero

Voz 0509 39:11 buscar te acuerdas ser la hemos ayer se llamaba así es como se llamaba dentro de blanqueo de reinventarte mil veces no

Voz 4 39:19 no no bueno pero bueno

Voz 0509 39:21 que te has leído no estaba ya bien pero por ejemplo yo le pedí a los Reyes Magos una cámara de fotos vale no se atraerán no tengo ni idea de cómo va un acuerdo sí porque me he dado por ahí año nuevo no sé qué y cómo no voy a hacer deporte tenido aprenden inglés digo pues a foto sí que cuesta poco

Voz 1826 39:37 pero no tienes sí pero no pero

Voz 0509 39:39 pero hacerlo sobre el postureo no hacerme una foto con el móvil haciendo nada con la gama cámara de fotos mucho mejor eso sí tiene mucho mejor y nada eh mira consejos de cómo ser buen fotógrafo lo voy a compartir pues

Voz 1826 39:50 bien recomendaciones para ser un gran fotógrafo

Voz 0509 39:53 ataca con la primera una esencial una esencial juro que lo pone así vale dice llevar la cámara en fin

Voz 1826 39:59 está bien

Voz 0509 40:02 oye pone un pero a esto e Estepa este consejo no tiene un pero hay que llevarla para poder hacer fotos

Voz 1826 40:07 sí hombre es igual que si quiere si quieren mata

Voz 0509 40:10 el alguien por lo que sea hace es el gesto con la mano de la pistola Piñón Piñón a lo mejor no funciona así que cien por cien de acuerdo la Cámara hay que llevarla el segundo y aquí llega la primera contradicción viene con lo con lo de fotógrafos fotografiar gente en exteriores vale por un lado te dice en elige un fondo adecuado de hecho puede ser la clave de la composición y en otro bloque en desuso sobre fotografía dicen ten claro que el objetivo son las personas aunque estés en un marco incomparable

Voz 1826 40:40 yo no sé vosotros pero yo no tengo que elegir vosotros que

Voz 0509 40:43 Félix el paisaje las personas ya personas también personas sí claro que sí claro que sí es importante las personas que el Fondo porque la pasa no pasa con el fondo o con alguien que está de fondo también que eso pasa mucho te acaba de hacer una foto conoce Osborne con Mick Jagger con Justin Bieber que no se enfade nadie pongo todos gente que no vas a volver a ver en tu vida justo al lado detrás hay un tío mirando al cielo tú enseñan la foto orgulloso a tus colegas y la pregunta es ir de atrás quién es sea no me puede preguntar qué tal Mick Jagger Justin parece una niña en persona que osea no empieza pero que es colega tuyo el de atrás pero éste que yo digo pero vamos a ver pero que me he hecho una foto conocido Von no pero ya pero este atractivo espontáneo ella se convierte en el protagonista por encima de mí por encima de Mick Jagger igual espontáneo estén su casa inconsciente que a lo mejor es no sabe que que ETA fastidiado la foto la vida de Aguilar

Voz 1826 41:45 buscando consejos para convertirse en un gran fotógrafo consejos que hay en Internet parece que una de las claves de la fotografía es un buen revelado

Voz 0509 41:53 sí sí he por cierto hay que decir que esto está escrito por ahí que no lo digo yo que la gente no me he estado dicho eso de los fotógrafos primero que lo digo tonterías vale que quede claro y segundo que está escrito por ahí por Internet

Voz 1826 42:05 primero deja claro que no es con vocación de hacer gracia de humor no es broma humorística y que está adscrito tampoco es cosa inventada Portia

Voz 0509 42:12 claro claro y que con el tema del revelado también dejó claro que vaya decepción vaya decía me he venido abajo bueno mientras hasta desazón estoy cabizbajo alicaído y ya no me eche más palabras difíciles o sea es empieza empieza a ver y pone exporta al formato deseado antes de imprimir preferiblemente J PG pero como que exporta qué es eso de cambiar el formato yo pensaba que seguían teniendo las habitaciones es arroja de las películas con la luces arroja que que yo de pequeño bueno soñábamos con tener tres habitaciones la de vos sabes la de que de repente abre la puerta tienen topa hace jarrones de arcilla aunque acaban ellos enredados ahí intercambiando fluidos pero podía es hacer ahí jarrones de todo y luego la del equipo a que daba igual donde estuvieran cabrear un cuarto y había estaba lleno de armas que sea también mostraba el cuarto la luz roja para revelar fotos que salía las pelis lo veías ahí eh como tendían las fotos con las pinzas que te encantó me decía yo quiero eso ahora cuando tu madre te decía tiende la ropa no mamá por qué porque yo no

Voz 17 43:13 Robben Kim

Voz 1826 43:16 oye y todos los colectivos Hay no sé cada vez que hablamos de un género de una profesión siempre hay un hecho un punto polémico no sí

Voz 0509 43:23 también lo encontramos ha encontrado el Photoshop

Voz 1826 43:26 este programa de decían los consejillos

Voz 0509 43:29 las dicen hay que abrir la mente respecto a la edición una foto editada no es una foto falsa como afirman algunos de gracia porque esto era esto eran unos comentarios extensísima signos con un montón de consejos y recomendaciones y uno de los comentarios del pos un usuario de del cariño comenta gracias por todos estos consejos son muy útiles aunque no se pueda considerar fotógrafo alguien que utiliza Photoshop

Voz 4 43:53 esto me barrio pelea ya en mi barrio

Voz 0509 43:58 Nos vemos a las cinco en la calle breves intuyo solos

Voz 1826 44:01 normalmente el equipo de fotografía no están no se ciña a la cámara de fotos eso piensa eso claro esa espesa kilos hay que llevarlo encima nos han dicho

Voz 0509 44:10 hay muchas cosas claro no sólo no sólo hay que pensar que que debían la foto también que la espalda no sufra dicen mejor mochila que bolsa te permitirá repartir mejor el peso bien lo de mejor mochila que bolsas extensible a todos los ámbitos de la vida porque hay dos tipos de personas las que bueno cuando te vas de fin de semana las que llevan mochila con cuatro mudas jersey por si refresca linterna caja de herramientas una allana porque hay que si hay que tapar junta donde vayas y después esto yo espero que muchos más que es el que lleva una bolsa el el perica todavía de Lyon aguanto aún con el cepillo de dientes explica ahí no

Voz 1826 44:44 San Cuba Ruiz sí sí que aplica de Rubí

Voz 0509 44:47 Enrique Baena dejarlo claro que en como fecha límite esa polémica no quiere que se llevo una bolsa a bolsa con un cepillo de dientes unos calcetines y uno cayó un bosque que sí como el fin de semana se alguna emergencia le dan la vuelta y eso es así que entré mochila ensayos y de bolsa

Voz 17 45:04 es todo

Voz 1826 45:11 no no ha sido capaz de encontrarlo otros consejos

Voz 4 45:15 más útiles

Voz 0509 45:18 no te traigo uno que es muy útil porque el noventa por ciento la foto de ahora se hacen a la comida que ves el Instagram de la gentes están comiendo un aguacate con miles son más bonito con sal

Voz 4 45:27 muy sí a ver eh Forte tú como Instagram se están haciendo sobre todo si tú lo haces también sí pero no no puedes hacer la foto a una coalición no es que no tiene que ser bonito

Voz 0509 45:38 pero un aguacate con miel tampoco es eso yo me preparo cualquier cosa hay parece eso Varsovia en la Segunda Guerra Mundial se lo da de comer a un perro y pone cara de asco cuando lo ve no se está bueno es creativo es creativo lo cual es bonito no digo que el arte abstracto ya está pero no no de verdad esto tiene truco es sencillo te lo ponen aquí dice dispara mucho y rápido osea es como en el oeste ya está alguna saldrá bien digo yo

Voz 1826 46:00 sí que es cierto que todos los gremios se encuentran sus frases de

Voz 0509 46:03 eh de referencia de autoayuda a quién mirado ojillos en eso de la frase se dice un día triste y tormentoso muchas veces termina con un bonito atardecer porque yo digo que eso vale para un fotógrafo para un torneo fresado

Voz 1826 46:15 los haiku e y luego las

Voz 0509 46:18 eh ante la falta de inspiración porque a todo el mundo le llega dicen supera te optimismo avales

Voz 1826 46:25 terminamos venga último consejo no me lo

Voz 0509 46:27 digas

Voz 1826 46:28 que que no hagamos caso la anterior siempre acaba así

Voz 0509 46:31 por ahí va no es así no es así pero por ahí va no siga las reglas de hecho con el tiempo nuestro consejo es que trate de romper las consiguiendo igualmente fotografías espectaculares pues nada pues ni si no sino todo lo contrario

Voz 1826 46:56 por cierto Iribarren el primero que lo puso y fue casi siete minutos antes de que empezáramos el concurso fue