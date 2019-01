Flash Deportes SER de las 18:30 (02/01/2018)

Voz 1509

00:00

en baloncesto en la Eurocup regresa tras dos semanas de parón con el vicio del Top dieciséis la segunda y última fase de grupos antes de los cuartos de final a partir de las nueve menos cuarto se enfrentan Valencia y Unicaja y la noticia del día Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el torneo de Brisbane por una distensión en el muslo izquierdo por lo que no jugará mañana frente a Tsonga es una medida de precaución para no perderse el primer Grand Slam del año que será el Abierto de Australia mañana hay liga el Villarreal Real Madrid desde las nueve y media ese partido en el que no estará Marcos Llorente centrocampista se ha lesionado en el adductor de su pierna izquierda y hoy ha hablado Solari en la previa del encuentro