Boyero se enfrenta a Boyero

Voz 1 00:00 el abrimos ya parece Carlos Boyero Carlos qué tal feliz año

Voz 0324 00:03 Alberto buenas tardes cómo estás ya sé que te ha pillado trabajando tal

Voz 2 00:08 echando mucho de menos aquí que no te vemos desde antes de

Voz 1826 00:12 antes de todas las fiestas donde has estado que has hecho te pasado

Voz 0324 00:15 si esta o la Nochebuena estuve en San Sebastián con un tiempo espléndido y la la Nochevieja y en Galicia con con otro tiempo formidable así con eso y esas cosas

Voz 1 00:30 muy bien muy bien dónde va Boyero luce el sol es el lema bueno bueno eso me deja ya tocado antes de de irse de vacaciones por cierto Boyero

Voz 1826 00:42 hizo aquí el ejercicio le propusimos que hiciera el ejercicio de recordar cuáles habían sido para él las mejores películas de de dos mil dieciocho y se nos ha ocurrido otra cosa que haber no tiene porque ser un compromiso e nosotros te lo proponemos recién comenzado el dos mil diecinueve Nos gustaría

Voz 0324 00:58 lo que tú medidas espérate que te va

Voz 2 01:01 no lo he dicho Boyero

Voz 1826 01:04 allá donde vas tú luce el sol no era un piropo para comprarte era

Voz 0324 01:08 después me has comprado yo te respondo a todos

Voz 1 01:12 lo que tú sabes el miedo que yo tenía antes de conocerte

Voz 0324 01:14 así porque las una barbaridad constatar luego que soy un corderito que es el momento más dulce te acuerdas cuando vamos pues

Voz 1826 01:22 hay que es yo decía claro yo me pongo en la piel sabiendo porque empató hizo con aquella gente que tenga tanto respeto a Boyero preguntarle al tío va a salir yo he tenido un buen recuerdo que hablaba con Manu que era el que preparar el guión yo estaba en Barcelona y cuando hacia la sustitución de Francino en el Hoy por Hoy de decían no pero esto bien que no vaya a meter la pata con Boyero si no

Voz 0324 01:46 no todo tengo una imagen distorsionada pero no hay hay bastante gente que que cuando me me conoce se lleva una sorpresa grata si es si es hasta humano

Voz 1826 02:02 sí sí sí sí me me alegraban

Voz 0324 02:05 mucho pero vamos el la fama de lobo nunca he pretendido es que nunca pretendo nada

Voz 1826 02:13 no y lo mejor es que él es consciente de la otra parte quiero decir que tú no has entendido esa fama hacerte ese personaje ese perfil que es como te hemos visto muchos antes de que sí

Voz 0324 02:21 de pero al menos se es consciente de que de que

Voz 1826 02:24 eso es así si no no no

Voz 0324 02:26 Quito nunca nunca ha jugado a nada esa esa palabra tan moderna como se llama de la es pero no el postureo y tal que tan tan abusivamente utilizada que yo lo llamo impostura no creo que tengo un donde defectos pero no es nunca ha sido un impostor todavía puedo serlo de como soy tan joven

Voz 1826 02:52 bueno será los paños calientes hasta ahora pero lo que te quiero proponer es como enfrentarte a ti mismo enfrentar a Boyer en dos mil diecinueve con el Boyero del dos mil dieciocho

Voz 0324 03:02 eso es casi sinónimo del desplegar

Voz 1826 03:04 no no es por pedir explicaciones llegada sino que la gente va cambiando con el tiempo a veces maduró vamos y como en tu caso es un material tan sensible el que tienes ante ti porque es la creación artística hablas de una película o hablas de una interpretación posible que a lo mejor a bote pronto en un momento determinado mira tengo aquí cosas de enero de febrero de marzo mayo a lo mejor aquellas cosas que dijiste o aquello que sentenció a este igual escuchado con la perspectiva de casi un año

Voz 0324 03:32 variedad cambiado de opinión me ocurre como no todo lo contrario de cualquier forma que Curro no buscar todo lo

Voz 2 03:38 de lo que he dicho negro hombre sí

Voz 1826 03:42 se ha escuchado todas tus intervenciones que lleva cuatro días trabajando se picando piedra ahí para encontrar mira lo primero que tengo aquí desde el diez de enero aquí en la en la Ventana dijiste

Voz 0324 03:54 me apetece más conocer a Julita que a Charlize Theron estaba Julita muy es mi ídolo Julita eh el ídolo

Voz 1826 04:02 José Carlos Boyero al que tuvo a la que tuvo oportunidad de conocer unos días después el diecisiete de enero una semana más tarde aquí en el programa está hablando de Julita Julita Salmerón la protagonista de la película documental muchos hijos un mono y un castillo

Voz 0324 04:16 el entrañable personaje Si me parece un un ser maravilloso oí hijo único no conozco a nadie como ella con con esa expresividad cese un more y es es una señora para mí muy muy fascinante cuando vi la película y me quedé pasmado y tal pero también me gustaría la daría cualquier cosa por conocer a Charlize Theron

Voz 1826 04:48 tú como dijiste a lo de Julita a la semana siguiente de la trajimos

Voz 0324 04:51 también por por conocer a Charlize Theron bíblica mente usa lo cual es una utopía irrealizable pues daría yo que sé como no se un año de mi vida o o algo así pero dando no va a ocurrir nunca

Voz 1826 05:06 oye que te parezca la experiencia estábamos en el estudio aquel en el número dos

Voz 0324 05:09 ese brillito cuando vino Gustavo Salmerón

Voz 1826 05:11 pero divino Julita que que desapareció después el contacto el estar tan cerca de ella

Voz 0324 05:16 pues repito que me yo que no soy no soy mitómano quiero decir hay gente que que admiro mucho pero lo lo lo llevo lo llevo dentro ésa no nunca he pedido un autógrafo ni buenos y si perdón si aquí lo hice a Luis Buñuel que es una es yo era un crío Italy el empezaba a rodar de Tristana en Toledo y me encontré de repente por la calle a un señor con una gorra fumando tabaco liado yo había visto algunas películas suyas no muchas había visto Los olvidados nazarí ni lo bueno lo me parecía excepcional su cine no y entonces fui detrás de Buñuel por todo Toledo dos se subió a una a una torre con un apuró enorme él estaba de espaldas y empecé a hablarle no sé lo que le dije pero yo no paraba de hablar y él de espaldas no me contestaba ahí dije pues normal dice este tío como es un genio me que ni puto caso hay me va a mandar al infierno y con razón y entonces llegó a alguien el el guionista de Tristán y me dijo chavales que que que Buñuel no te oye porque está completamente sordo no se dio la vuelta y fue cariñoso conmigo receptivo estoy hablando de una de las cosas más grandes que la han pasado no no ya Alpine te diría a la cultura no en pero a lo largo de toda su historia en el cine de este hombre me parece genial no no es un cine con talento es un cine único pero eso que te contaba cuando vi a muchos monos muchos hijos humano y mono Jon Castillo la personalidad de de Julita Salmerón me me dejo me dejó atrapa o sea me parecía tan graciosa edita tan original y tan conmovedora en entonces cuando me la encontré aquel día aquí en el estudio pues fue como la como la felicidad se vendió

Voz 1826 07:39 el uno de febrero también aquí en la

Voz 2 07:41 normalmente la crítica pues sí

Voz 1 07:44 tiene sucesivos orgasmos con con el cine independiente con casi todo a mí no me ocurre a Boyero no le ocurría

Voz 1826 07:56 qué ocurre ahora empiezas a sentir algo cierta excitación al menos con el cine independiente es decir que esto es en el contexto en que se estrenaba por aquellas fechas tanto Lady Bird como yo

Voz 0324 08:08 si no sigo pensando creo que hay mucha mucha bazofia y muchas sobre todo me pretensiones sabes pretensiones que se confunde no que tienden a confundir las con con arte los me mejores directores del cine independiente que pues salen de ahí sí tienen si tienen talento de Verdi kate quiere decir han sido posibilistas ruedan con lo con lo que tienen y lo que pueden pero ese arte sí se nota ya te digo con pequeños presupuestos o con grandes lo que pasa es que tener pues actores muy buenos guionistas muy solventes y dinero para para rodar pues facilita si a eso le le unes tu estilo oí tu talento pues pueden salir cosas mejor esos a los mejores de los independientes repito dejan Labarca corriendo les sirve para promocionarse inicialmente y luego

Voz 1826 09:26 a volar suele ocurrir suele ocurrir y no sólo en este mundo del cine catorce de marzo Nos hablamos de un actor Se acababa de estrenar María Magdalena Nos hablados de su protagonista

Voz 0324 09:36 uno de esos actores que que siempre te repito que pagaría por no ver lo que es Joaquin Phoenix Si

Voz 1826 09:47 Joaquín Phoenix me carga mucho

Voz 0324 09:50 aunque hay hay veces que está muy bien por ejemplo a anoche vi mi casa La noche es nuestra INEM me parece que está espléndido pero es de me parece que es un un numero y estoy harto de de su intensidad de su tormento durante mucho tiempo yo de niño recuerdo que iba al cine que creíamos que las películas la eran de los actores son los actores era para nada no la gente iba a ver a actrices y actores no me a mí me me sigue ocurriendo eh pues pago por ver a determinada gente bueno la verdad es que no pago casi nunca en el quiero

Voz 2 10:34 pagaría por ver si el Pfeiffer sí

Voz 0324 10:37 claro claro es lo que te transmiten esos seres con un encanto especial pues es es una cosa fantástica y hay otros que que a mí me me ponen de los nervios a mí irritan que dio es que no sé si están interpretando pero en la vida cotidiana no me tomaba una copa con ellos ni locos no

Voz 1826 10:59 de esto te vas a tener que fiar porque tenemos el sonido pero algo enrevesado en el contexto en el que se produjo era veinticinco de abril se anuncia el Premio Príncipe de Asturias de las Artes dos mil dieciocho para Martin Scorsese Carlos dijo Scorsese no es solo cine

Voz 0324 11:14 cultura si te citaba antes a a Buñuel pues es un caso parecido yo creo que Scorsese es de las cosas más grandes que Le que recurrieron al cine norteamericano Alpine general desde desde zifios de los setenta que es cuando cuando empieza el problema es que Scorsese bueno se va a estrenar este año la película que más ganas tengo de ver con

Voz 1826 11:48 Albert De Niro con Robert De Niro con

Voz 0324 11:50 Harvey Keitel Joe Al Pacino San reparto de de locos no no hechas dentro de metes salvo al Fénix se otro que su íntimo amigo el Affleck que sé que no lo no lo soportando no no también pero Scorsese hay películas suyas que que no me gustan a veces se pone demasiado místico pero cuando cuando acierta es es prodigioso es un tipo con con sentido visual con con una energía una una complejidad parece un uno como diría el iba a decir uno de los nuestros no uno pues uno de los grandes veintitrés de mayo

Voz 1826 12:33 aquí la ventana a propósito del estreno dejan solo precuela de la franquicia de Llanos

Voz 3 12:38 a ver si son precuela secuelas acabarán acabarán con los los padres de Si Waka también a los abuelos

Voz 0324 12:48 fíjate si me me aburre profundamente la la saga galáctica en los últimos tiempos me gusto sólo al principio ahí no no ha vuelto a ver pero seguro que que la guerra de las galaxias El imperio contraataca el siguen estando muy bien era algo no muy original al pues eso era el cine de aventuras por ahí en las galaxias no pero no la las no iba no las últimas que Matas llevan esos le deben de llevar once o doce y habrá como como doscientas no no me interesa nada aunque entiendo que tienen un ejército de fans que vive por y para la saga galáctica pues es el que lo disfruten ellos y tal que yo soy ya muy mayor

Voz 1826 13:41 el veintisiete de julio por el estreno de setenta de hecho por cincuenta y dos la escena que cambio el cine un documental que analiza fotograma a fotograma la mítica escena de la ducha de Psicosis nos confesaba

Voz 0324 13:53 esto yo creo que desde que vi Psicosis aunque viva por épocas acompañado siempre procuro ser Ras el cuarto de baño cuando me estoy luchando lo sigues hacía no si ahora vivo solo desde hace muchísimos años

Voz 1 14:13 Nos

Voz 0324 14:14 vivo solo pero

Voz 4 14:16 como si cierro cierro del cuarto

Voz 0324 14:19 de baño y tal por si acaso que no fíjate pero como se graba en el subconsciente la la potencia de de una secuencia como como esa no que que no no te abandona y me ocurre lo mismo con los pajaritos cuando veo que se me juntan muchos al lado y tal salgo pitando de allí por si acaso no

Voz 1826 14:40 es posible que Egipto sea en ese sentido que más nos ha marcado no es de cine

Voz 0324 14:46 yo creo que era un tipo con con un sentido estético una capacidad para manipular emociones Si crearlas no dicen el el mago del suspense era mucho más era un poeta un poeta muy público y muy romántico también dolorido hay una película que es la película de amor más loca yo creo que he visto nunca que es vértigo legisló tuvo un problema que es pues fue su imagen desde que era pequeñito que es que era muy bajito es muy gordo no por eso a lo mejor fue tan bueno por esa fíjate Sam amargura de no conquistar a las mujeres que él deseaba pues en el cine volcó todo todos esos traumas haciendo películas absolutamente geniales

Voz 1 15:39 lo canalizó de esa manera les salió bien desde luego mira una última del último trimestre tres de octubre yo creo que el mejor

Voz 5 15:46 que he visto en el siglo XXI de estar en las series de televisión

Voz 1826 15:50 en las series de televisión que estás viendo alguna serie ahora mismo porque recordemos que Carlos Boyero sigue sin verlas en Netflix ni Movi Star las tienes que ver cuando se publica

Voz 2 15:58 en en DVD y Blu Ray

Voz 0324 16:03 las publican cosas hoy como el último mohicano pero pero sí ahora he visto por ejemplo ahora en Navidad en en una casa que tenían en la cosa esa de Internet Netflix y HBO veo he visto es la la tercera temporada que las otras dos y las tenía en la tercera temporada en Arcos sita que está está muy bien el otro día bien bien movéis en Movistar también a través de Internet un documental que me dejó bastante estremecido un documental sobre Eugenio el el humorista enseguida cuerdas y sí Ike que es como una bajada a los infiernos la la parte final de la vida de de este hombre como tan tan divertido ahora te acuerdas no sí sí sí no sospecha acabar que había tenido una vida tan tan cruda y estaba muy bien contado a través de su familia de sus hijos pero es un repito es un documental que que da da miedo yo sé de que habla llevarse es de qué estaba hablando en ese documental son pues cositas que te pueden llevar al al vértigo de estoy hablando de su está hablando de drogas

Voz 1826 17:26 dejamos el estreno de esta semana para para la próxima ya comentaremos el estreno que tenemos ahí en cartelera la próxima semana porque hoy

Voz 0324 17:34 como es habitual la canción de cierre la elegía

Voz 1826 17:37 Ollero ha dicho

Voz 6 17:40 Antón mano

Voz 1 18:00 hay sale de Mina ya Adriano Celentano este domingo por cierto seis de enero día de Reyes cumple ochenta años Celentano

Voz 0324 18:07 lenta bien pues que dure mucho este es el reloj es la tercera vez yo creo en el Pro drama que pongo esta canción que es como Mi canción Si esto te provoca sentimientos sensaciones y te emocionan las canciones pues está la cada vez que la escucho oí la poder escuchado dominio de veces y me me parte el alma así me encanta osea que estos son Éste es el regalo de Reyes que me que me hago a mí mismo porque no llegará ningunos a que me regalo a cuenta antes de regalarte esta canción cuando eras niño pedía a los Reyes Magos Un fuerte con indios y soldados sí por supuesto y como era hijo único jugaba yo solo y unas veces me ponía con los indios y otra con con los soldados ni la me iba caminando dices que qué pena hacer por descubrir que no es que los Reyes Magos pues no no quiero decir nada por sí

Voz 2 19:50 que no pasa ya por tu casa cuando eres mayor porque si eran muchos niños muchas criaturas

Voz 0324 19:55 pero es de las cosas más bonitas y mágicas que nos nos pueden ocurrir esa esa ilusión San noche Rosa