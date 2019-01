El voto prestado

Voz 0881

00:00

mucho se equivocaría el partido de Santiago Abascal sino permiten en Andalucía se produzca la alternancia después de treinta y ocho años de régimen socialista los cerca de cuatrocientos mil votos que recibió el pasado dos de diciembre no son otra cosa que votos prestados por aquellos electores del PP cabreados cabrear hicimos por la gestión de Rajoy del mismo modo que la sangría del PSOE por los coqueteos de Sánchez con el independentismo catalán y su afición por los viajes partido su lares en el Falcon presuntamente low cost ha servido para engordar las filas de ciudadanos mucho más allá de las previsiones más optimistas si encima la excusa que utilizamos es la lucha contra la violencia machista que no le quepa duda de que lo pagará en las urnas de las municipales autonómicas y europeas del próximo veintiséis de mayo estamos hablando de un gravísimo problema social que no hay que afrontar sino con seriedad con rigor y con ausencia de demagogia que tantos estilos la política mundial y desde luego la española donde la radicalidad amenaza con más inestabilidad después de un trienio de infarto