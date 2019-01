Reportaje en 'La Ventana': "Volver a tu país después de emigrar"

Voz 1 00:00 hacen

Voz 2 00:03 las siete de la tarde y cinco minutos las seis y cinco en Canarias hemos cerrado la anterior hora hablando como hacemos aquí cada semana con nuestro economista de cabecera con Santiago Niño hablando en este arranque del año sobre las perspectivas económicas de dos mil diecinueve

Voz 1826 00:17 bueno parece que este año sí Irán se van a dar algunas condiciones para que vuelvan más españoles de aquellos que se fueron aquellos que están en el extranjero porque con el inicio de la crisis fueron muchos los jóvenes que tuvieron que buscar su oportunidad laboral por ahí en otros países y este año muchos de ellos van a volver a casa eso es de lo que hoy ha informado volvemos punto o RG es la plataforma que surgió en dos mil quince para ayudar a todos aquellos que emigraron que quieran retornar en la actualidad según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística casi dos millones y medio de españoles viven fuera de nuestro país de esas personas unas setecientas mil Se marcharon con la crisis según datos de volvemos punto o RG más de la mitad querría volver a lo largo de de este año bueno pues esa plataforma ya trabaja con once administraciones lo hace para promover que todos los jóvenes que quieran volver puedan tener mejores oportunidades para para hacerlo ya hay muchos casos que gracias a a volvemos punto RG han conseguido regresar y hacerlo contrabajo hoy Laura Piñero nos cuenta tres historias

Voz 3 01:30 no

Voz 4 01:33 Rafael tiene treinta y cinco años es de

Voz 1280 01:36 Diego Córdoba y es diplomado en Turismo y empresariales se marchó en dos mil trece Alemania ya estado cinco años fuera de casa

Voz 5 01:44 yo quería tener un trabajo que un empleo que esas adaptarme expectativa ir la verdad que aquí en España con la crisis minera imposible ir lo único que encontraba era trabajo en hostelería en turismo eh eran sobre todo eran trabaja esporádica no eran nada estable aquí la verdad que un poco los aprovechaban en un poco te te explotaban

Voz 1280 02:05 segunda historia la de Irene madrileña profesional del sector turístico decidió salir en dos ocasiones para aprender idiomas a Europa después se marchó de España por obligación primero a Grecia y luego a China

Voz 4 02:17 después de trabajar tres años en Grecia intente regresar de nuevo a España la verdad que los trabajos

Voz 6 02:23 encontraba pues eran por horas eh quería tener incluso tres

Voz 4 02:27 a bajos por horas durante la misma semana hice las maletas de nuevo para dar un gran salto porque esta vez no era dejar España era dejar también Europa y me fui a China

Voz 1280 02:38 tercera historia Miriam cuarenta y ocho años de Burgos periodista ha vivido en Costa Rica casi una década en dos épocas diferentes de su vida la primera vez que hizo las maletas fue con veintiocho años porque no encontraba trabajo la segunda por amor

Voz 7 02:54 tuve mucha suerte de forma circunstancial conocía una periodista catalana y a través de ella fui conociendo a otras personas y empecé a trabajar ayer

Voz 1280 03:04 en su caso consiguió desde el principio un trabajo relacionado con lo suyo sin embargo Rafael en Alemania tuvo que trabajar primero en hostelería porque no tenían idea del idioma más tarde se acogió a un programa de formación dual de tres años con el que pudo trabajar en la Cámara de Comercio del país al tiempo que aprendía alemán en un instituto tras aprobar esta formación le ofrecieron un trabajo en un proyecto de integración de refugiados

Voz 5 03:31 en realidad aunque no tenga nada que hablar expande por ejemplo con Siria con otros países Irago donde llegaban eh yo me sentía un poco identificado con ellos porque la misma situación de llegar a un país nuevo sin conocer el idioma y al tener que hacer una formación dual siempre me ponía de ejemplo lo intentaba motivada diciéndole que que se reforzaran que aprenderán Alemany que si de verdad aprobaban tenían interés si aprobaban la formación dual iban a tener trabajo en Alemania porque allí prácticamente no hay la gente que tenga una titulación no no hay desempleo

Voz 1280 04:02 a Míriam laboralmente las cosas le fueron muy bien fue madre llegó a ser directora de una revista pero el empezaron a pesar otros asuntos como los costes de la sanidad privada en Costa Rica o el desarraigo

Voz 7 04:14 empieza a perder fechas especiales cada vez cuando empieza a ser venir a España te sientes en cierta manera fuera de lugar

Voz 1280 04:20 el coste emocional también le pasó factura a Irene Rafael

Voz 5 04:24 siempre cuando veníamos a a España de vacaciones no íbamos por triste Alemania hizo la verdad que a mí el tiempo el clima también afectaba bastante intenso y la vida social aunque yo también tenía allí había hecho allí amistad ahí me había buscado mi me que pillo de fútbol hoy pero no es lo mismo la vida social que se tiene en España no es lo mismo que que en Alemania

Voz 1280 04:45 volver no es tan fácil como parece al incertidumbre laboral hay que sumar la burocracia los problemas administrativos

Voz 5 04:52 los los Papas larga todas las cosas que que he tenido casi de todos estos meses para volver a España y no tener problemas la verdad que que me ha llevado bastante tiempo

Voz 4 05:00 para muchos amigos y él me situación también pues supone sacrificar quizá un trabajo que te gusta

Voz 7 05:08 no hay un un acuerdo que me ampare y que los ampare en este caso a los que hemos estado viviendo en Costa Rica no sabes por dónde empezar no estamos preparados para eso me parece en España a pesar de que ha sido en España a pesar de que hemos sido un país eminentemente inmigrante era como asomarse al precipicio tenía la dificultad

Voz 8 05:26 en con con mi hijo es como como como asomarse

Voz 7 05:30 a un barranco también denuncia la falta

Voz 1280 05:33 de asesoramiento público para el regreso parte de ese vacío lo cubrió la plataforma volvemos

Voz 4 05:39 conocí volvemos por casualidad fue mi madre quién me pasó un link enseguida contactaron conmigo que me ofrecía una oferta de trabajo que se ajustaba a mi perfil

Voz 9 05:49 hay y la verdad es que fue una de la factura que que influyó en mi decisión final de de querer volver volver a España

Voz 1280 05:58 los tres recomiendan la experiencia de vivir en el extranjero y sobretodo

Voz 5 06:02 también eh aparte de del idioma de currículum que también en España

Voz 4 06:07 aprendes muchísimas cosas no solamente el idioma o diferentes culturas también aprendes a ser una persona más flexible que se adapta a al cambio a cualquier situación conoces muchísima gente que aporta muchísima riqueza cultural entre el personal

Voz 10 06:27 creo que incluso las situaciones negativas que pueda ascender en el extranjero son pruebas que te ayudan de nuevo acertó un poco más fuerte y

Voz 11 06:36 aprenderá superarlas pero sí es importante que también podamos volver siempre que se asegure

Voz 1280 06:41 aquí en España un retorno digno

Voz 12 06:44 sí sí eh

Voz 13 06:47 en un día sin duda

Voz 1826 06:50 a muchos de aquellos que se fueron pertenecen al campo de la ciencia muchos de ellos al sector de la salud como enfermeros enfermeras médicos ese sector esos profesionales que tan valorados están están en otros muchos países bueno pues atención a lo que leímos el otro día ojalá en dos mil diecinueve no haya pacientes que tengan que ser vistos atendidos por médicos de familia que lleven ya sesenta y tres personas antes que a ellos este es el deseo de un médico de atención primaria el deseo para este nuevo año que acaba de empezar y ese médico es Javier Padilla Javier qué tal buenas tardes

Voz 14 07:28 hola buenas tardes bueno te imaginabas

Voz 1826 07:31 a repercusión que iba a tener tu tu mensaje tu petición para dos mil diecinueve Javier

Voz 14 07:36 no bueno hay veces que se visualizan cosas en que uno sepa mucho porque pero sí que es cierto que que que servirá algo así es es sintomático de que también la gente lo ve muy cercano

Voz 1826 07:46 esto fue el último día del año treinta y uno de diciembre tuviste sesenta y cuatro pacientes a los que atender los atendía a todos

Voz 14 07:55 sí claro de de la mejor forma que supe y pude y claro que los atendía a todos

Voz 1826 08:00 en te haga caso

Voz 14 08:02 pues de consulta consulta son unas cinco horas más o menos así que bueno que cada paciente tiene asignado cinco minutos lo que pasa es que una cosa es lo que tiene asignado y otra cosa es lo que necesitan entonces bueno hay ocasiones que necesita más de lo que en ese momento se puede dar y pues bueno se buscan espacios más tranquilos en los que no haya que mirar el reloj de ninguna manera pues otro día etcétera etcétera

Voz 1826 08:23 claro imagino que en tu profesión cuando tiene uno tantos pacientes que atender cada uno con su historia cada uno con su con su vida con sus problemas se puede llegar un momento de colapso no que en el que acaba aturdido por el bien de esos pacientes como muy bien reivindicaba

Voz 15 08:39 él en el tuit pues

Voz 1826 08:43 llaman la atención sobre que la forma atenderlos esa desde luego no es la idónea y habría que buscar otra

Voz 14 08:49 claro en efecto cuando cuando los médicos y las médicas nos quejamos de de la sobrecarga en en consulta en realidad estamos haciendo una reclamación laboral por un lado pero por otro lado estamos haciendo una reclamación por la seguridad el paciente esto está la muy estudiado que a partir de cierto límite en la calidad con la que se ve al paciente es menor y sobre todo la posibilidad de incurrir en errores es el mayor así que bueno además de que también es mayor pues el número de medicamentos que se prescriben porque no hay tiempo para hacer otro tipo de abordajes no entonces sí es una es una demanda dual por un lado de de condiciones laborales y por el otro lado de seguridad desde luego

Voz 1826 09:28 oye porque perdona Javier esta situación lo digo por otro tuit otro mensaje tuyo el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete que publicasteis comentabas en esa ocasión diste a sesenta personas en día esto es una situación que se da en estas fechas o es algo habitual en la consulta

Voz 14 09:44 yo habitualmente y ahora pero también en otros meses que no son tan epidémicos como la actual sí que suele tener más de cuarenta y cinco pacientes por consulta no sí que es cierto que en estas fechas pero muy especialmente las seis primeras semanas de del año hay un pico de demanda qué ocurre todos los años y que todos los años se colapsa el sistema a pesar de que temen tremendamente predecible porque bueno aumenta todos los virus catastrales y también hay un aumento de de la epidemia gripal y entonces se colapsa se colapsa por un lado con las necesidades de salud de la población y por otro lado por otras necesidades no de salud más administrativas como suelen ser justificantes para el trabajo y ese tipo de de peticiones no

Voz 1826 10:24 no me encontré contra estos picos gripales pues es así la naturaleza para entendernos sí existirían estuviera programada es la cantidad de visitas que estuvieran programadas pero hay alguna forma de de arreglarlo es decir de que tú por ejemplo en lugar de tener cuarenta y cinco huecos para para visitas al día que si todo se da regular siempre son un poquito más de cuarenta y cinco por Urgencias de última hora etcétera imagino hay alguna forma es tan difícil de tu desde tu experiencia es tan difícil de regularlo de otra manera

Voz 14 10:54 el problema es que tenemos una sanidad y muy especialmente una Atención Primaria que está diseñada para funcionar a pleno rendimiento en el momento en el que hay menos demanda de forma que en cuanto ha aumentado un poco la demanda Se totalmente sobrepasado Hay digamos se derrama no por todos los lados está claro que hay una parte que está relacionada con el aumento de recursos donde yo trabajo en la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma con menor gasto sanitario como porcentaje bruto de toda de todo el Estado pero luego también hay otra parte que está relacionada con que lo que entrar en consulta no no tiene sentido que yo tenía que estar haciendo justificantes para el trabajo mientras hay otros países en los que está organizado de forma que es el propio trabajador el auto justifica los tres primeros días de ausencia por enfermedad por ejemplo y luego hay otra parte que es la de darle autonomía profesional no los profesionales somos que en el mejor sabemos cómo funcionan nuestras consultas tienen mejor sabemos no podemos organizar nuestro nuestra agenda para que sea lo más por Time ahí lo más efectiva y eficiente posible y en realidad todos los centros están organizado de la misma manera de forma lineal sin dejar ver las particularidades de cada lugar entró les informan hay unas formas que pasan de forma imperceptible pueblo aumento presupuestario y hay otras que pasan por por cambios en la organización lo que pasa es que hay que hay que mojarse claro

Voz 1826 12:10 porque tú trabajas atiende es en un en un Centro de Atención Primaria en esa lucha por lo que tú ves en el día a día tú has hecho las cuentan los cálculos de aquí por ejemplo con no sé cuantos enfermeros enfermera así no sé qué médicos más esto se solucionaría In daríamos un una atención

Voz 15 12:30 y calidad bueno

Voz 1826 12:33 qué mejoraría mucho lo que ahora mismo se ofrece en ese en ese centro

Voz 14 12:37 ojalá sea regalará simplemente dentro de un par de de un par de profesional

Voz 1826 12:43 eso es lo importante también no

Voz 14 12:45 sí pero me refiero que no solamente es el personas de Medicina aislar Almería no sino que también por ejemplo muchas de los problemas en otros problemas a nivel articular que a lo mejor precisarían de tratamiento de fisioterapia no pueden acceder a él porque hay muy pocos Fisioterapeutas y es que hay tienen un retraso una lista de espera tremendamente tremendamente grande no el sí que hay algunas propuestas de algunas sociedades científicas que habla de de ir a aumentar de aumentar es el al menos en un uno por ciento más el número de profesionales de medicina que yo creo que sería para enfermería pero sobre todo hace falta un algo más de fondo no porque sino simplemente aumentando el número de profesionales solamente lo que vamos a hacer es postergar un poco unos años el el problema que es un problema más estructural

Voz 1826 13:31 claro es decir esta me estás diciendo que es necesario también o aumentar el número de profesionales pero que sólo ahora mismo con los efectivos ir con los recursos que se tienen con un reparto más eficiente se podría mejorar muchísimo

Voz 14 13:46 hay una parte que sí y luego hay un techo de cristal que requiere un aumento presupuestario sin lugar a dudas

Voz 15 13:51 ya el próximo año que es decir este

Voz 1826 13:56 en Te8 treinta treinta y uno de diciembre te vamos a a leer otra vez en Twitter Javier

Voz 14 14:01 bueno esperemos que no sea antes de que termine el mes así que si es en diciembre casi habrá quedarse con un canto en los dientes

Voz 1826 14:08 Javier Padilla muchísimas gracias

Voz 16 14:11 el P un abrazo

Voz 18 14:44 me