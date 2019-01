Contigo dentro: infidelidades en el matrimonio, regalos de reyes y Elena Ballesteros

Voz 1 00:00 M un estado muy bien sí

Voz 4 00:57 los padres de hambruna el bebé Patricia los educaron siguiendo los roles femeninos is escandalizaron de todas las burlas e insultos que Patricia sufrió cuando a los doce años en vez de la regla Le nació una barba cerrada y poblada Patricia tardó años en saber que en realidad era un nombre su micro PN era tan minúsculo que está el doctor lo confundió con un clítoris los huevos los tenía encajados bien dentro formando una bolsa minúscula que confundieron con la culpa Gabriel es un hombre con genitales Inter sexuales y una de las personas que más me ha diseñado de este tema estaría bien que supiéramos que estas cosas pasan estaría bien que habláramos que estaría bien que entendíamos que no todos nacen con los cojones bien grandes ni tampoco todas tenemos un coño descomunal cada uno nace con los genitales que le toca y no todos tenemos la suerte de que aquello no mute a veces los genitales no se completan externamente unos se quedan a medias otros apenas brotan y otros directamente se distinguen pero todas esas personas tienen derecho a tener su propia identidad sexual Alemania ha sido el primer país de la Unión Europea en reconocerles su propia identidad desde esta semana al género masculino y al femenino se les unen las personas del tercer género no son hermafrodita dejen de llamarlos así una persona Inter sexual no tiene ovarios y testículos no es hombre y mujer a veces como Gabriel son de uno u otro género pero sus genitales no se formaron y otras no hace falta que se formara no se sienten ni una cosa ni otra me gusta que todo esto ocurra en Alemania esperando a que además de su modelo económico aprendamos de él educativo sí ya se plantean educar sexualmente a los jóvenes para que se acerquen a la pornografía con criterio imaginen lo que supondrá que las personas no binaria o con genitales Inter sexuales puedan reconocerse a sí mismas la felicidad a veces puede ese escribirla en tu identidad que sano Contigo Dentro en Twitter

Voz 5 03:27 a Contigo Dentro

Voz 7 03:52 buenas noches Elia Fernández buenas noches qué tal yo muy bien si con un poco de mocos de de resaca no resaca mucho me evitando bueno evitarse tal si vos sabes que que yo pero por las esquinas durante todas las navidades deseando que se acaben las ya queda menos practicante de gays y no vamos a estar en nuestra rutina normal con nuestro polvo no está Josa apoya a nuestro juego y un año nuevo por delante si tengo muchas ganas de esta venga

Voz 8 04:24 pues empiece el año metiendo miedo porque vi

Voz 7 04:26 toqué mi mi recomendación recomendaciones así desde la bondad no tienen tanto efecto lo surten el otro me paso a dónde me hija sorpasso al lado tenebroso tenebroso como la alarmista no bueno que me vas a contar a ver si va a dar miedo a mí que yo saco pues para los que no

Voz 0542 04:44 no os hayan convencido ya de los beneficios

Voz 7 04:47 qué tiene el sexo en nuestra salud que los digo cada tres meses con mi mucho y lo recuerdo voy a ir ahora al revés qué pasa cuando no lo tienes ahí me interesa verdad que si la pregunta si a grandes rasgos es puede la salud dañarse por falta de sexo allí sin ser demasiado asertivas te diría que a grandes rasgos sí por porque por muchos años junto a mí en primer lugar hay que distinguir entre quiénes dejan de tener sexo voluntariamente a quienes tienen por circunstancias de la vida pero un estudio realizado por científicos de Bélgica dijo que las mujeres por ejemplo con disparé unía que el en el a las que el sexo provocaba dolor sí veían afectadas autoestima y quedaban más expuestas a tener ansiedad depresión en este caso es una causa ajena a su voluntad claramente pobrecitos sí sí el sexo implica dolor terminas por no tener sexo por eso entonces es más importante de lo que parece y hay muchas mujeres que no se atreven a acudir a terapia para tragar no es la única manera de conseguir que esa disparo Ureña desaparezca que si Brenda como tener sexo ese cura ese cura que esto

Voz 0542 06:00 sí siempre mucho antes de lo que de lo que

Voz 7 06:02 creemos otro factor importante es el estrés porque con el sexo tiene como un círculo vicioso Si tienes tres estrés diésel disminuye pero si tienes pocas relaciones sexuales aumenta el estrés con lo cual la pescadilla que se muerde la cola por eso hay que pararse pensar sí esto sino ir a terapia que siempre lo decimos que es mucho más eficaz y rápido de lo que de lo que creemos además de eso siempre lo decimos las endorfinas que se segregan durante el sexo hacen que aumenten esos sensaciones de bienestar de felicidad y hay un factor que de no se tiene en cuenta que es

Voz 0542 06:40 el cuerpo recuerda las sensaciones placenteras por eso quién tiene sexo con regularidad su cuerpo le predisponen naturalmente a quererlo volver a tener porque sus propios órganos tienen esa memoria te piden aquello que les hizo sentir bien esto me encanta pero también tiene su parte un poco así en la parte negativa que en caso de que no la libido se olvida claro que reprogramar las

Voz 0401 07:03 claro y sobre todo tú imagínate que yo me acuerdo es un pueblo fantástico y maravilloso que me echaran hace tres años y me obsesionó con ese polvo claro pero ahí te obsesiona

Voz 0542 07:13 tú con ese polvo tu cuerpo tu cuerpo se obsesiona con el placer que sintió por eso hay que pensar que estas personas que no tienen relaciones sexuales con otra persona por circunstancias nuestra amiga la masturbación siempre presente

Voz 0401 07:28 y es indispensable tener ese tipo de sensaciones este tipo de reconocimientos con tu propio cuerpo todo mi Marsé a una misma ya uno mismo gran propósito para

Voz 0542 07:40 dos mil diecinueve que no lo haya incluido en su lista Itzik quiere puede ponerlo en el primer puesto además hay una parte que te va a encantar que hay estudios que relacionan la actividad sexual con la producción de nuevas neuronas

Voz 0401 07:55 en serio eso sí que me interesa mucho me estás diciendo que

Voz 0542 07:58 además sexo más neuronas más neuronas que en el caso con la lectura más neurológica dicen que ayuda a prevenir problemas de memoria y otras afecciones relacionadas con eso la lectura que yo hago porque yo lo valgo que evidentemente tener sexo y más sexo nos hace ser más listas

Voz 0401 08:18 menor duda tú como has de vas bien

Voz 0542 08:21 tú no me ves esta rapidez si está fluir

Voz 0401 08:23 el que apoyo

Voz 7 08:46 pues lea eh año nuevo vida nueva y nuevas consultas en mi correo de Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com puedes dar más alegrías porque parece que es una gran manera López

Voz 0401 08:56 para el año que con consultas

Voz 8 08:59 personas que se ponen en contacto con nosotras y así aprendemos todos porque la cosas que estamos aprendiendo

Voz 0542 09:05 esta me temo yo que vamos a aprender más de lo que queremos reconocer que aprendemos porque es una consulta que habla de un problema bastante frecuente pues dale antes de nada saludamos a José Bustamante que sexo luego que está al teléfono y que en estos menesteres del deseo me resulta siempre de mucha ayuda es que

Voz 0401 09:25 el amante de sea bonito buenas noches José Bustamante

Voz 9 09:29 buenas noches

Voz 0401 09:31 pues vamos allá e nos dice este oyente

Voz 0542 09:34 tengo cuarenta y seis años estoy casado y soy padre de tres hijos mi relación con mi esposa es buena pero en el aspecto sexual ha ido a menos desde hace más de diez años llevamos juntos XXVI ya no hay pasión por su parte mi sensación es que cuando lo hacemos es sólo por quitarse ella el tema de encima tras mucho insistir yo aquella José empezamos a entrar en terreno pantanoso no

Voz 9 09:59 sin duda sí porque además si como bien comentaba al principio es algo que que es bastante recurrente que nos encontramos muchas veces en el marco de la consulta no es aparte de la sensación de que para la otra persona es una especie de tarea que que quiere que acabe rápido oí que muchas veces incluso pero reconocen que que algo así que algo de eso hay

Voz 0542 10:16 parece que esta consulta siempre viene de hombres pero también hay mujeres que se sienten así verdad

Voz 9 10:21 no no lo cual sí sí hombre quizá hace unos años no pero ya desde hace bastante tiempo ya empezamos a encontrar que esto no tiene no tiene sexo relaciones homosexuales que no tiene que ver con el género con ser hombre eso mujeres

Voz 0401 10:36 Pero José yo quería yo tengo una duda deseamos diferentes los hombres y las mujeres

Voz 9 10:42 pues hoy en día ya es muy difícil de dar una respuesta de decir FIP directamente hasta ahora incluso leer muchos manuales que que sí que deseamos de manera distinta al que nosotros seamos los hombres estamos más visuales que no está de la como más mucho más pido no se decía el hombre es más gasolina hay motor de las mujeres más diésel como que costaba un poco más arrancar de luego luego se prolongaba más es en el tiempo que vosotras deseáis más desde la parte de fantasías como sensorial el olor el ambiente no sin embargo poco a poco esto ha ido ha ido cambiando hay otras basándose en una en los hoy ya encontramos pues hombres que decían así de esa manera Hay mujeres que desean así como deseaban antes los hombre y a la inversa no es son poco más complejo ahora

Voz 0542 11:30 bueno hay una expresión que me encanta super antigua que es el hombre es fuego la mujer Estopa viene el diablo y sopla

Voz 9 11:38 la muy representativa de

Voz 10 11:41 a la educación como era la educación

Voz 0401 11:43 seguimos Cuéntame que sigue diciendo nuestro oyente porque me tiene

Voz 0542 11:47 en ascuas dice somos muy diferentes ella fría hay pasiva ello cariñoso pasional activo el caso es que tengo alguna amiga con derecho a roce suelo mantener relaciones fuera del matrimonio lógicamente en secreto alguna de ellas también están casadas todas conocen mi situación puesto que no lo oculto esto me genera mucha ansiedad y me hace dudar de si agobien uno yo sé que fuera de mi matrimonio sólo busco y tengo sexo pero vista mente reconozco que si fuera al revés yo lo descubriera no lo aceptaría sinceramente no sé qué debo hacer seguir convivida normal y buscar fuera lo que no tengo en casa o por el contrario tomar la decisión de separarse si tuviera una relación fuera de casa algo apostaría por romper el matrimonio y empezar algo nuevo con la otra persona pero lo que me ocurre es que no siento nada por mis amigas salvó respeto amistad y sexo en común además los encuentros en generan mucha ansiedad por la posibilidad de que alguien me descubro añadir que cuando estoy con tras mujeres ese término de hacerlo me siento mal conmigo mismo por lo que le hago a mi esposa pero no puedo controlarlo vuelva a caer en estas relaciones paralelas estoy hecho un lío me encantaría saber qué opina es ley sobre ello así que aquí estamos

Voz 11 13:00 yo tengo que decir que este señor es muy valiente que nuestros oyentes son muy valientes diciéndonos

Voz 0542 13:05 la opinión PIB exacto estaba

Voz 11 13:08 pensando que era muy valientes pidiendo Nos nuestra opinión porque que que pida la del sexo luego lo entiendo pero como lo de pedirla nuestra porque al final terminamos poniendo el pan barato diciendo cualquier cosa eso es

Voz 0401 13:18 bueno así que que hable primero el precio

Voz 11 13:21 José Bustamante prácticamente te ha preguntado o todo osea todo además de ser sexólogo eres psicólogo entonces por eso no interesaba también hablar contigo porque realmente lo que pide llegan momento en el que incluso dice no sé si separarme qué opina es nosotras

Voz 9 13:38 claro es la lo primero es que todo lo que diga me equivocaré es decir es un poco atrevido el poder hacerle preguntas y que te conteste pero bueno sí que hay muchas cosas que aparecen en la consulta ya que que nos dejan alguna pista no ha empezar por ejemplo lo que se encontraba viendo que defiende enamorar hay demás me plantearía la la separación claro en el te entiendo que al final el una de las partes que ocurre aquí que tiene que ver con el miedo al final con el miedo a perder

Voz 0542 14:09 a lo que está teniendo

Voz 9 14:12 y qué es lo que le hacen a no acabar de tomar una decisión clara hay firme no lo es decir que no aunque él esté muy bien muy cómodo en esa relación de pareja parece que hay algo ahí que no está tan que nuestra tan sólido como como podría cómo podríamos entender no fuera de ahí pues lo primero que habría que preguntarles lo has hablado de esto con tu pareja de manera clara

Voz 0542 14:35 no porque dice que lo hace dice lo hago en secreto utilizo incluso lógicamente todo

Voz 11 14:43 esto en secreto sea que para él lo lógico es que su mujer no sepa que tiene otras aventuras fuera de casa también tiene que ver porque él no soportaría que su mujer tuviese esas aventuras fuera de casa lo reconoce el mismo para te refieres Asean habla sea hablando con ella

Voz 0542 14:57 la falta de deseo claro claro

Voz 9 15:00 el hecho de que no teniendo la contaba no mucha gente sólo lo verbalizó porque eso significa Se acabó en en la mayoría de los casos no aquí aquí habría que ver lo hemos hablado seguramente en algún momento si algo demencia con lo que suele pasar pero seguramente no con la dándole el peso real a mira yo esta situación a la soporto empieza a pesar demasiado me está afectando entiendo que muchas desde el ser persistente en esto y tomarlo como una conversación se ya no simplemente joe tengo más ganas

Voz 0542 15:29 ya esto empieza a ser algo para mí preocupante

Voz 9 15:32 creo que me gustaría que pusiéramos de nuestra parte para intentar cambiarlo no acudir a terapia es un primer paso interesante el partido intentar ver si conseguimos con algo parecido a la expectativa es que el

Voz 11 15:48 no sólo unos cuesta asumir responsabilidades de este calibre

Voz 9 15:52 claro es que al final el el ponerlo encima de la mesa para muchas veces te das cuenta que que hay gente que se ha tirado la vida esperando que su pareja entienda que la necesidad que que lo que ya tienen que atracción porque en el fondo yo miedo hay miedo a decir lo pongan encima de la mesa la consecuencia puede ser pues que a lo mejor me llevé un no definitivo o me lleve un sigue empecemos a trabajar lo pero entonces me di cuenta que lo que decía antes mucho desde que siente que en el fondo no quiere que sabe que que no digo que sea el caso de oyentes pero hay siempre que en el fondo no quiere arreglar porque es una coartada para poder permitir el vivir cosas que seamos y razonables uno no va a vivir la misma experiencia con una aventura en una relación de pareja mejor ni peor tendrás que lo que pasa que él

Voz 0542 16:39 se lo igual claro si bueno no

Voz 9 16:41 la intensidad si tiene unas unas parte positiva igual que en pareja en la parte afectiva la parte damos la parte de conocer a a a tu pareja sexual pues eso no lo estar con tu pareja no pero bueno habría que que hacerse esas preguntas plantearse como lo hacemos más allá de del tema moral y ético

Voz 11 17:01 claro pero cuando cuando yo decía que él se refería a lo de lógicamente es que realmente esta estructurada en las relaciones de parejas están absolutamente estructuradas por lo menos no sé si por supuesto de cara a la galería normalmente están así pero también Cueto

Voz 0401 17:16 está mucho plantear a a la pareja la posibilidad de que puede es amar muchísimo a una persona pero querer tener sexo fuera de la pareja

Voz 11 17:29 que en este caso no es lo que le pasa a él lo busca el sexo porque no lo tiene con su pareja me tengo que preguntarse asimismo Si su mujer a mí lo primero que se me ha ocurrido si su mujer que se tener sexo tendría alguna duda es su relación de pareja

Voz 9 17:45 claro es que eso es lo que es una pregunta muy importante porque vete tú a saber lo que ocurriría si el tipo de sexo por lo que tiene que ver con la expectativa no porque a lo mejor la expectativa de lo que busque dentro relaciones sexuales pues no sé qué esperas que de forma espontánea hay una pasión enorme o o incluso muchas veces en personas muy ajeno divas encontramos que lo que hay es una inseguridad porque la pareja no tiene la misma manera de acercarse a no no es tan Ivano que sentí tan deseado en el fondo lo que estás buscando es ese esa aparte de seguridad como hombre se cubra caro teniendo aventurar también se cubre al final el afrontarlo de cara Hay incluso como como que si la pareja resulta que no entra en esa dinámica pues al hay que ser valiente si yo quiero extendidas no puedo ser feliz sino siguieron contener esta necesidad en el sexo fuera pues igual lo ético emocionalmente es afrontarlo plantearlo en pareja y quién sabe que te sorprende la pareja entiende o bueno o como él presume pues no tanto ahí significa el final de la relación

Voz 0542 18:50 creemos que somos las mujeres las que tenemos miedo a quedarnos solas y es un miedo que muchos hombres tienen una reconocen tener

Voz 9 19:00 totalmente totalmente no y actores y esto es una prueba eh el se repite muchísimos los casos de personas que tienen aventuras fuera y además aquí es muy valiente el oyente lo dice dice esta Mena morada de alguien metía

Voz 11 19:12 pero no pero no me ha pasado pero eso de verdad que sí que creo que no están los me equivoqué no sea tanto de de hombre porque yo conozco a mujeres que que también son capaces de reconocer que están con su pareja bueno pues de aquella manera que existe cruzase una persona que con siguiera enamorar Lass no tendrían ningún problema en dejar a su parecer hay quizá las mujeres

Voz 0542 19:35 los valientes a la hora de reconocer su miedo a la soledad ellos

Voz 11 19:38 eso sí por supuesto son las mujeres yo creo que sí

Voz 0401 19:41 me dicen que sigo con mi marido

Voz 0542 19:45 porque me aterra la idea estar sola se encuentra otro esto que dicen las relaciones Tarzán no me engancho la ayuda a la siguiente

Voz 9 19:53 entonces yo creo que es importante que el que el que el oyente se pregunta asimismo que hay detrás de esa de esa parte de esa búsqueda porque aún la respuesta fáciles el sexo el placer pero cuando explorar si hay arañazos un poquito muchas veces no damos cuenta de que al final es una fuente autoestima muy importante el sentirte deseado por otras personas a sentirte que gustas que que que te tratan de una manera especial y eso no lo estás viviendo en casa con muchas desde esa esa carencia no entonces el el plantearlo más allá de simplemente una cuestión de placer sexual nos da muchas me da muchas más pistas no siempre acabamos limitando a a cuestiones que al final Nos lo planteamos pues bueno evidentemente sexuales es es está bien nos gusta lo buscamos lo que seguimos los kilogramos pero muchas veces no puedo contener esa esta conducta no tiene que ver tanto con una adicción sexual como que cubren muchas más par desde millón

Voz 0401 20:51 pues muchísimas gracias José Bustamante podrá ser

Voz 7 20:56 analizado de esta manera a nuestro oyentes hoy por haberle dicho que se tendrá que enfrentar a un poco lo que lo que veníamos pensando y rumiando L ahí yo que se tiene que enfrentar a su propia verdad

Voz 5 21:10 claro de verdad así empezando por él mismo exponen de Jesús pregunta si yo ya habrá que afrontarlo con la persona con la que comparte su vida

Voz 4 21:18 pues porque el dos mil diecinueve le traiga todo eso a nuestra del muchas gracias base en esta Marcel

Voz 5 21:23 muchas gracias a vosotros nunca contigodentro en Twitter arroba Contigo Dentro

Voz 13 21:39 y y

Voz 0401 21:42 pues como sigo empeñada en Tembleque regalar cosas que tengan como mínimo que ver conmigo que suele del sexo y con estas entrañables fechas he pensado que Sergio posee la que tiene a bajo su todo parecer terapias Exit iba a punto com seguro que tiene una idea fantástica para que yo pueda regalar verdad que si Sergio buenas noches

Voz 14 22:04 hola buenas noches Celia pues sí la verdad es que tengo un regalo estupendo

Voz 0401 22:07 ves tú sí sabía yo a quien tenía que llamar Cuéntame que puedo regalar este año que tenga que ver con el sexo

Voz 0530 22:13 eso

Voz 14 22:14 pues mira puedes regalar como hace ya bastantes personas que lo hacen que son mis manos un masaje conmigo un masajes de esa nación sexual un masaje erótico masaje una terapia efectiva

Voz 15 22:27 es decir que yo puedo coger un abonarle

Voz 0401 22:31 el tocamientos que sea menester de un buen tratamiento que me estás diciendo de cuánto has dicho de un masaje

Voz 14 22:40 dime dime con masaje un mensaje de salvación sexual masaje erótico masaje para activar tu energía sexual para reconocer tu placer para explorar lo para aumentarlo

Voz 0401 22:52 masaje de sanación sexual me encantado que estás dispuesto a sanar

Voz 14 22:58 pues lo que esté dispuesta esa no es la persona que que venga

Voz 0401 23:02 es decir que tiene que haber también una parte esto es recíproco no la persona que vaya tiene que estar empeñada en poder a sí su sexualidad

Voz 14 23:11 eso es en querer pues no sé me cuesta llegar al orgasmo lo o quiero intentar puede sentir más el resto de Mi cuerpo quiero explorar a parte del clítoris mi vagina quiero que llegara no sólo un orgasmo sino al multiorgánico conseguir una meseta Orgaz Mika que no pare nunca el placer y cosas de esas todo eso sí sólo hay que venir y querer

Voz 0401 23:41 sólo hay que venga querer me ha encantado eso suele hay que querer porque muchas veces Sergio parece que no quiere hemos realmente curarnos au o no tanto curarnos cómo mejorar nuestra sexualidad

Voz 14 23:51 eso es a veces es que encargamos la responsabilidad en la otra persona

Voz 0542 23:57 dame tu máximo placer yo

Voz 14 23:59 no siento más placer es porque tú no me lo das cuando somos nosotros cien tenemos de querer más ese plus

Voz 0401 24:06 pues como ido yo soy de las que quieren mucho oí quieren aprender mucho Sergio me parece que tu regalo es uno de los grandes regalos para esta Navidad un buen masaje para sanar no sexualmente para aumentar nuestro placer para saber hasta dónde podemos llegar y sobre todo para querer tener mejor sexo un abrazo Sergio y hay muchísimas gracias por por recomendaciones de regalos que siempre nos bien gracias

Voz 13 24:37 sí

Voz 4 24:53 imaginen que quedan a cenar con un grupo de amigos de toda la vida la mayoría con sus parejas respectivas uno con su chica la de más allá con su nuevo novio ellos dos que se casaron hace tanto pues en esa cena alguien propone dejar los móviles en el centro de la mesa comprometiéndose a que si digo mensaje se lea en voz alta insiste recibió una llamada si coja con altavoz Elia Fernández tú te atreves a estas cenas mide bromean

Voz 0542 25:28 yo soy de las que ya te lo dije un día no tengo activada ninguna notificación que permita la lectura previa en la pantalla del teléfono ya sea porque los mensajes de Contigo Dentro que son de lo más inoportunos a veces claro mis amigos de discreción que se sí

Voz 0401 25:44 que no te imaginas hacer un hacen así

Voz 0542 25:46 yo es que lo tenía súper claro osario estaba viendo y dije es que yo de ahí no paso

Voz 11 25:51 yo estaba allí no lo estaba viendo dice lo estaba viendo

Voz 0401 25:53 no porque Elia Fernández ha visto perfectos desconocidos que está estos días en el teatro Reina Victoria de Madrid no se ha contado tantas cosas de la obra de teatro y sobre todo nos ha traído a Elena Ballesteros que es una de las actrices del reparto que claro no vamos a tener que poner nosotras los móviles encima de la mesa para que no se interrumpan bueno esta conversación eh buenas noches Elena Ballesteros sabemos que no puedes desvelará absolutamente nada porque lo bueno que tiene esta historia es que va a suceder lo que menos te espera

Voz 16 26:27 eso es eso es pero tú serías capaz

Voz 0401 26:31 ese meterte a este juego en la vida real yo sí

Voz 0530 26:33 yo no tengo ningún problema a la verdad sí aunque es verdad que que hay ciertos mensajes que te pueden llegar el momento e inoportuno es cierto o que se puede malinterpretar porque claro cada uno tiene los códigos personales para hablar con un amigo con una amiga con quien sea que que claro leído igual no se entiende la ironía o una broma entonces bueno me arriesgaría también los móviles sirven

Voz 0401 27:00 como excusa para manda a determinados mensajes también es verdad es verdad que normalmente suele ser un mensaje de Whatsapp ese que le mandas al tipo que te ronda vez en cuando que de repente te acuerdas de él dice sí a yo feliz año nuevo a este que no viene a cuento tú lo has hecho eso Elia Fernández yo ya te digo que yo de Mina hablo pero El Cid

Voz 0542 27:26 hay una amiga le decía a favor no que uno de los motivos por los que yo no tengo las notificaciones porque a mí la gente me cuenta muchas cosas y creo que eso también ahí es donde pese al toro le entonces ahí no es tanto de temas de ocultar a claro como que mucha gente me cuenta cosas que yo no comparto con nadie por respeto

Voz 0401 27:46 por respeto y porque bueno porque tu intimidad es tuyo que para ellos es que cuando pasa eso mucho con los

Voz 0530 27:52 chicos

Voz 0401 27:54 cuentan cosas claro que llega un momento en en que pasó a ser

Voz 0530 27:57 mi amigo empiezan a contarme una cantidad de con perdón mierdas que dio para que que saque necesidad

Voz 0401 28:04 lo que pasa cuando cuando eres receptiva cuando escuchas a los de enfrente se dan cuenta de que a ti también te interesa subida ya ahí estás perdida en estos artistas le de la gente que está detrás de quién me empezó a tener información privilegiada si hasta qué punto siete complica la vida Elena Ballesteros cuando tienes

Voz 0542 28:23 información privilegiada de los temas huy

Voz 0530 28:26 complica bastante la vida hombre porque porque porque hay cosas de hecho lo único que que sí que antes de que me cuenten digo pero me va a poner en un compromiso con tu pareja o a otro

Voz 0542 28:38 adelante efectivamente digo si es así

Voz 0530 28:40 yo prefiero no saber por qué porque es tan incómodo de verdad me parece tan desleal

Voz 0401 28:46 no me gusta veremos la vuelta a ser decimos aprendido también a decir sin no a los que están a nuestro alrededor de decirle no quiero entrar en tu intimidad sin duda vamos vamos

Voz 17 28:57 salud trabajando envidias y que dice mira lo que me ha encantado el gesto

Voz 0401 29:07 tenemos unos chicos estupendos que seguro que lo cortan de que si rico el tema

Voz 17 29:10 ajenos muy tomos falto

Voz 0401 29:15 crees que hay una parte de la vida sexual Elena que tiene que ser necesariamente secreta

Voz 0530 29:20 y y bueno para mí sí porque la edad ese grado de complicidad con tu pareja secreto también hace compartido con con la persona con la que quieres tener una opción también es excitante a mi me gusta como estas cosas que de repente te estas mirando los dos

Voz 16 29:39 habéis pero el resto no entonces es es también no por eso te digo que no cuentes tanto tu mujer de lo pueden

Voz 0401 29:48 ya sabes y ese todo un personaje que me estoy Grange anda que el personaje que Elia tiene sus dudas porque dice que por supuesto que que deje que deje de fingir este personaje porque lo dice que si más buena de lo que soy en lo que dices

Voz 10 30:04 tú ya no se hace mucho tiempo el natos trabajó

Voz 0401 30:08 todo en cine y televisión y no podemos evitar esta pregunta cuando tenemos actores en el estudio

Voz 0542 30:14 Nos encanta se eso a ver es que hay una sí sí

Voz 0401 30:17 que casi pues tenemos que hacer venga va a preguntas como llevas lo de las escenas de sexo

Voz 16 30:22 es verdad pues mira y no hace mucho que no que no hago escenas de sexo la verdad productores guionistas directores del claro no

Voz 0401 30:32 ah bueno que atenten quedarían te viene estaría muy bien

Voz 17 30:35 no no no te sientes más cómoda

Voz 16 30:37 haciendo escenas de sexo empecemos por ahí te sientes cómoda

Voz 0530 30:43 a ver es que es una situación un poco rara porque no es lo que imaginamos no no tiene nada que ver es es un momento que menos eróticos de todo sea así

Voz 0542 30:55 si no es decir siempre que está así coreografiado

Voz 0530 30:58 pero entonces olvidarme de absolutamente incluso rodeados claro rodeados del equipo normalmente es equipo reducido pero oye cuando hay una escena de sexo recorre la voz oye chica reparo

Voz 17 31:08 el mundo tiene ya algo que poner un foco de color Canary

Voz 0530 31:14 pero es que hay veces que incluso quitarnos sonido entonces tienes al director diciendo sube la mano no más arriba ahora tirarle del pelo así bueno un poquito mi nombre de mujer que arrancarse el mechón un poquito así en ese plan os lo prometo entonces claro realmente no es que sea que te excite mucho es decir por lo general

Voz 0401 31:33 a los hombres normalmente si pueden evitarlo la la necesidad de tener una erección tildes claro al cabo vemos muchas veces restricciones resto pregones cuando menos

Voz 16 31:43 te queda entonces

Voz 0401 31:47 como general esto cómo se reacciona no claro cómo se reacciona porque al final es más casi natural es algo y además es decir cuando tienes esa complicidad más o menos pero es tu compañero con el que ya ha rodado la escena de sexo normalmente no es la primera que se hace con el que ya rodado con el que ya tienes una complicidad con el que además y encima en la Historia Bassas vas tinte las a tener sexo semana pone Air que viéndolo deseando lo Millán te van a pro o te van a intentar provocar en esa en todas las escenas anteriores que llega a ese momento como reacción a una actriz con de repente se da cuenta que se está restringido por ejemplo yo qué sé moverme con cualquier

Voz 16 32:32 cualquier actor te das

Voz 0401 32:35 cuenta junta Junta heleno de que se le está poniendo

Voz 0530 32:37 a ver yo sinceramente a mí personalmente me ha pasado una vez solamente no me di cuenta porque lo hizo la criba lo pasó muy mal pues a él realmente lo pasó súper males súper incómodo porque claro es activamente es entonces el chico por todos los medios intentaba que ya no notas nada consiguió que no consiguió que no te pase nada pero el director cuando acabó las himnos dio se pilló un importante así seis enfado porque bueno no lo sé dijo que le parece muy poco profesional yo yo que no me había enterado absolutamente de nada digo por Dios poco profesional Si sí ha sido de lo más Caballero correcto ha tenido todo el cuidado para que yo no huy me sintiese incómoda ni la verdad que lo pasé un poco mal el chico pues fuera de España pobrecito es una quiero decir por teléfono y lo tiene claro

Voz 0542 33:36 echarnos me has y saber que hay cosas que son respetuosamente improcedentes ocurre en ningún lado hay claro es que

Voz 0530 33:43 a mí me a mí me me dolió por él porque porque sin yo haberme dado cuenta en absoluto fue por el director que yo fui consciente no había sido consciente en ningún momento de que le había pasado esto como el resto del equipo claro entonces es en ese momento fue cuando él

Voz 16 33:57 de repente lo pasó un poco más la verdad sí

Voz 0401 34:00 confiesa ya que dices que tienen secretos con tu pareja y me gustaría saber si con mil parejas quemando tu marido no encontraría donaciones secretas bueno compartidas

Voz 0530 34:09 sí sí eso sí eso que

Voz 0401 34:12 la secretos compartidos que a tu marido me gustaría saber

Voz 16 34:15 si eres de las que utiliza el teléfono para mandar mensajes subidos de tono yo pues sí por qué no

Voz 10 34:23 a cuál es el veinte

Voz 16 34:26 el texto imágenes vídeos de todo

Voz 10 34:30 que mi multimedia en el primer claro es que me María

Voz 0401 34:35 es muy tecnológico tu madre es Musiteque lo cómo influye tener un medio tecnológico en la cama bueno pues a ver iguales

Voz 10 34:46 pero me hace mucha gracia porque duerme con dos relojes de nuevo con él el Apple Watch con vida con con la la yo mi van

Voz 0401 34:57 esta que cuenta las pulsaciones si la que lo que duerme aquí tienes tú que te ha es que nos contó Elia que tiene una de esas pulseras que entonces saber las embestidas que tiene

Voz 0542 35:06 no te conteste y que la mía cuenta paso sí que no sabía si podría utilizarla en un momento dado para eso porque hay una hay una de las noticias de dos años por hay que tienen una función lo que de hecho no para sí sí sí

Voz 0530 35:21 con ella detecta cuando estás

Voz 0542 35:24 modo de actividad sexual o por el tipo de frecuencia velocidad duración te equipara con un animal te atribuyendo insignias y entonces si vas muy rápido te da insignia Conejo sí

Voz 10 35:38 me dijera algo mirar alza no lo nuestro believer pero y yo te digo si me la mandan yo la promoción un puerto querido Elena eliminamos si tu marido es libertinaje fíjate el pedazo de regalo que te estamos contando oye pues me lo voy a pensar e ya te da esta gracias

Voz 0401 35:56 como hasta qué tipo de sea hasta qué punto tienes pudo con tu con tu sexualidad con tu pareja con mi pareja te pones límites no te gusta estar desnudas y te gusta estar desnuda no te apetece que te vea en determinadas situaciones eres capaz de que

Voz 0530 36:14 hombre ya te digo yo ya te digo yo que que en el baño no no sea en ningún caso pero no quiere ni verle a él ni que me dieran a mí no

Voz 0401 36:24 es tan compleja necesario igual

Voz 0530 36:26 al que que la confianza es tirarse un pedo yo lo siento mucho pero prefiero no yo prefiero no habrá gente a la que le encanta como la película no de Quique

Voz 0401 36:37 eh que pues eso pero a mí no no no tengo ningún interés la verdad hice maneja bien es decir cada parejas que es todo un mundo yo no todas mis parejas ha reaccionado de la misma manera ante ya terminada situaciones tan íntimas como las que me estás describiendo te resulta fácil encontrar a alguien que sea molde precisamente a que esa intimidad la quieres mantener

Voz 16 37:00 pues la verdad es que sí

Voz 0530 37:03 no me no me ha no me ha resultado complicado no no en este caso no igual en lindo algún poquito más

Voz 16 37:10 sí pero no en esto no esto en absoluto

Voz 15 37:14 la sexualidad cuando se tiene pareja cambia algo a cuando

Voz 0401 37:21 no se tiene pareja irse tiene mucho sexo con mucha gente

Voz 0530 37:24 te quiero decir no se bueno es que la verdad que yo no no he tenido sexo así como con mucha gente distinta es la en mi caso es que yo sí es verdad que que que tengo que sentir algo más por la persona sano no pero no por nada sino porque sexualmente sino no me excita directamente osea no me resulta excitante acostarme sin más con otra persona que no

Voz 0401 37:50 no sé no no no

Voz 0542 37:54 también hay gente hablamos una vez con con Roma Calderón que es una chica que hace Cabaret es divertidísima tiene todas las teorías sobre el amor el sexo así imaginar ella que defendía una promiscuidad muy peculiar decía que incluso con personas con las que sólo había estado un día en su caso ella llegaba a sentir amor aunque fuera durante

Voz 10 38:15 no me lo creo sí sí decía necesito enamorarme esa persona aunque no lo vuelvo a ver nunca más en mi vida porque sino no se genera la situación para que yo disfruten la entrada intelectual sí sí

Voz 0530 38:25 absolutamente sin duda vamos sí sí de hecho me pasó con un ligue adolescente no diré nombres por si acaso me quiero dejarle a este muchacho pero fue como de esto cuando eres adolescente de ahí besando te brevedad de el precio el guapísimo del Instituto de Eva madre mía qué guapo es bueno cuando de esto que un beso te separan empiece a hablar casi me da un infarto sea de me saca ahí digo

Voz 0542 38:54 no no no por favor sea llano líbido cero cero no no no

Voz 4 39:00 pues te puedo asegurar que no se encantada verte sea menester Nos encantará que sin gracias con la inocencia de Violeta que sí

Voz 0401 39:08 la con la maldad perversión perfectos desconocidos intenten lo a ver si pueden el teatro Reina Victoria

Voz 16 39:18 sí sí pero sobre las tablas has demostrado que no solamente eras la niña de las series bueno

Voz 0401 39:25 no es como lo que estoy encantada de vivir bien

Voz 0530 39:28 pues la verdad es que sí muy bien muy bien estoy encantada estoy disfrutando mucho porque porque no es Nin a haber es un regalo de la vida pero no es un regalo no es suerte sino que yo soy una persona muy trabajadora trabajó muy duro incluso estando ensayándolo abra el teatro de teatro que eso es serán unas palizas increíbles estuve haciendo un curso con Jones tras ver digo formando me clases de voz osea quiere decir que que me esfuerzo mucho antes cuando veo recompensa pues sí que me hace mucha ilusión porque siento que me lo merezco

Voz 0401 40:03 de alguna manera la verdad donde no os voy a engañar chicas que siento que me lo merezco creo que te mereces todo lo bueno que te pasa muchísimas gracias por estar en Contigo Dentro por hablar

Voz 0530 40:16 sexo gracias a vosotras

Voz 0401 40:26 sí

Voz 8 40:30 sí

Voz 19 40:31 en ir quién

Voz 20 40:38 pues seguimos sumando regalos especiales sexuales a la lista de Busto Parallel llega de mi tierra de Radio Vigo en concreto que es Emma Place

Voz 0401 40:48 con el lo Place entero que

Voz 8 40:50 es hablar con esta mujer para buenas noches Emma buenas noches chicas es mutua me alegro echaba de menos necesito que me digan cuál es tu regalo salpicado de sexo bueno pues para no vamos a vamos a hacer eh promociones nieve marcas aunque yo llevo doce años en este tema de los juguetes eróticos tampoco va a ser un juguete erótico pero va a ser algo de coste cero pero muy sexual y muy erótico y muy especial vale vamos a a pensar en el ajuar que tenía más

Voz 21 41:27 los obtenían nuestras abuelas madres

Voz 8 41:30 vale venga vamos a hacer un inventario buena una recopilación de que fantasías eróticas y aquí hay que

Voz 21 41:42 es un poco la labor de pensar las durante bastante tiempo que cosas eh

Voz 8 41:47 pues las más locas las más íntimas las más sugerentes que no se excitan en las que pensamos a veces no estas algunas inconfesables ir según los maños asomando es que seamos vienen frasco ganador Naruhito apuntalada en un papel lo en positivo en forma de corazón no una caja bonita eh vale entonces todas es recopilar las exponerlo todo mono lo dicho aquí si eres maños y creativo pues lo tiene mucho más fan

Voz 21 42:16 igual ir recurrir a ese inventario a ese ajuar cada vez que nos en tren nuestros P P R que es la pereza prisa rutina vamos a tener la caja abrir sacar una de nuestras primer de nuestro inventario una de las fantasías recurrir a ella siempre que lo necesitemos que es un regalo que se hace ahora en Navidad pero que puede durar todo el año

Voz 0401 42:42 es es hombre un convenio de largo recorrido

Voz 8 42:44 aún como cupón claro exacto como los cupones pero es hecho por Ivor nosotras e no que es como un poco más origina

Voz 0401 42:53 sea que realmente realmente la fantasía también vamos a intentar que sea también la de la persona que lo va a recibir no es decir si yo sé que a mi pareja lo que más le puede gustar en esta vida es que se tener sexo en un lugar público pues que en esa en esa vote haya un papelito en el que ponga vamos a tener sexo en un sitio público

Voz 21 43:17 pues por ejemplo está eso está fenomenal amigo los cheques lo que me ha pasado

Voz 8 43:21 en el escenario público sin problemas van a llevar preso bueno a mí pero ya lo tengo asumido

Voz 0401 43:33 ese me parece una buena idea una cajita Mona en la que vayamos poniendo determinadas fantasías sexuales de nuestra pareja y nuestras para poder recurrir a ellas cuando estén caigamos en él como he has dicho Pepe no bueno

Voz 21 43:49 ha ampliado este año es Pepe R E A

Voz 0401 43:51 Pepe R Pereza

Voz 8 43:54 Prisa rutina excusas muy bien pues mira Andrea vamos a dedicar yo creo un programa a A

Voz 0542 44:02 analiza todos esos conceptos porque son los grandes enemigos de esta nuestra materia sexual

Voz 21 44:07 el acto al principio sólo lo llamaba Pepe y a la gente le hacía mucha gracia hablado tengo que buscarme un ampara Vox

Voz 0401 44:16 de todas formas Emma y lo que sí que es verdad es que tú ya desde tu parte más más más de sexóloga que es lo tuyo cuáles son las repercusiones del uso durante un año de esa caja de los deseos buena de hecho es una es una es un recurso una herramienta que usamos en terapia yo ya les doy tres tres folios no en los que ya vienen bueno también esto lo puedes

Voz 21 44:44 o para el regalo tengo el folio como tres cuadra adictos y les doy unos Gómez porque sabes que el juego esto es la clave no sea jugamos la clave los dignos Gone unos Gómez como si fuera un semáforo no rojo

Voz 8 44:57 verde y naranja entonces ellos van poniendo lo hacen de modo

Voz 21 45:03 personal no sea lo hacen cada uno por su lado y luego ponen en común y no sabía qué separatismo pues yo qué sé la hetero curiosidad era verde ha pues para mí también oye pues vamos a hablar de ello habla o sea que a veces le dice a los que hay que hacer lo digo porque son fantasías podemos hablar de ello recurrir a las fantasías para excitar no que el IDAE

Voz 0542 45:26 pero es que la gente dice no como has puesto verdes

Voz 21 45:29 qué quieres hacer un prión comer a lo mejor no pero la cosa es

Voz 0401 45:33 te prometo que me resulta que cite claro

Voz 21 45:35 dentro de mi repertorio de fantasía

Voz 0401 45:38 bueno es que en realidad lo que tu regalo en realidad estaba una terapia de pareja que versión reducida versión reducida sobre todo Versión factible tienen poco pocas cosas tan factibles que tú te sientes con tu pareja hables de sus fantasías tú hables de las tuyas ya va sabiendo por dónde tienen que tirar los tiros de esa caja maravillosa de Pandora

Voz 21 46:04 lo más fácil les irá a un sexo o a una tienda comprar un conjunto o comprar un juguete que bueno estoy tirando piedras contra su tejado espero pero es que es y eso es lo más fácil lo difícil es sentarse a pensar si a mí me excita esto porque no lo ha ella Leo es esto igual otra cosa o no sé qué no entonces descubrirnos un poco hay que que creemos que hablamos pero hablamos muy poco

Voz 0401 46:30 pues llama placer muchísimas gracias por estar tan obsesionada con tu apellido

Voz 16 46:36 como para que nuestro Rey

Voz 0401 46:39 galos nos obligan a ser sinceros con nuestra pareja sinceras con nosotras mismas juntarlo todo en una caja donde pueda explotar por donde tenía que explotar monísimo

Voz 21 46:50 encantado muchísimas gracias gracias a vosotras

Voz 8 46:55 cinco

Voz 13 47:18 el cambio

Voz 4 47:30 esto injusto en esa edad en la que las aventuras no surgen por esporas ya deje de ir a los bares y cruzar la mirada con los de turno hombres y mujeres con ganas de mambo a los que les apetece un rollo de una noche pero no que los llames por teléfono un martes a mediodía no obligar a tu amante de esa noche apuntar tu teléfono es una buena táctica si quieres encontrar a alguien puedes Si quieres que te encuentren deja que te localicen

Voz 0542 48:00 ah

Voz 7 48:12 pues tal acervo excelencia propia de los tres

Voz 4 48:14 hasta superados los cuarenta y rondando los cincuenta no tengo ya el coño párrocos que de vez que me acosté con un nombre al que no se le puso dura pensé que la culpa era mía no debía de ser lo suficientemente apetecible no serían lo suficientemente buena calentando a mi pareja no aspiraba a que ninguna adverbio de cantidad tuviera que entrar en mi cama pero es insuficiente no es tortura desde chicas que es ser buena en la cama quién calibra a las aspirantes al título quisiera creer que en mi cama no entras sólo mi bendito coño que mis manos acarician los cuerpos de mis amantes hasta encontrar lo que tienen hay detrás de su piel que me evoca traspasa los escondites de su pudor que se lamer la sequedad de su alma a los Reyes Magos sólo le pido buen sexo y que se me crucen por favor solo los que pretendan lo mismo no me por favor que no tengan coño párrocos

Voz 23 50:37 hola