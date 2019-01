"A mi chico le excita el riesgo de dejarme embarazada"

Voz 1 00:00 hasta luego

Voz 0542 00:25 Z pues aunque estemos en fechas navideñas los oyentes de Contigo Dentro no descansa como nos gusta eso sí sí porque además tiene muchas curiosidades muchas inquietudes y que no se repite una consulta

Voz 2 00:42 teniendo tanto que yo de verdad cuando termine ya todo este periplo profesional de Contigo Dentro

Voz 3 00:47 lo que sí pero lo

Voz 4 00:49 a llevar muerto por quería saber tanto sí sí bajé existencial imagínate no bueno se

Voz 2 00:54 eh claro estaré cayendo desde

Voz 4 00:57 la octava planta hasta el suelo sin red

Voz 0542 01:01 para acompañarnos durante esta consulta ha recurrido a Emma placer que sexóloga y está al frente de salud placer punto com buenas noches

Voz 3 01:16 buenas noches qué tal

Voz 3 01:16 buenas noches qué tal cuando se recurrir

Voz 4 01:19 Dati es porque aquella enjundia eh ya te digo

Voz 5 01:22 pero bueno claro por patriotismo allá pero ahora no lo podemos evitar

Voz 0542 01:31 pues nuestra oyente nos dice hace unos meses empezó una relación con un chico con el cual siempre tenido sexo sin preservativo motivado por él los encuentros fueron muy buenos hasta el momento en que le hice saber que tomaba la píldora y entonces tanto la frecuencia como la calidad del sexo cayeron en picado tras muchas conversaciones me dijo que lo que más le excita estén el sexo sin protección realizando la marcha atrás porque le pone mucho el hecho de pensar en el riesgo de embarazo y que por eso nuestros encuentros nunca le citarán al cien porción

Voz 4 02:03 dime que no es verdad ya y de entrada dime que no es verdad bueno pues esta es la consulta así de primera es clara continúa que te sugiere

Voz 3 02:14 bueno lo primero es si es una relación reciente como dice tener sexo sin protección vamos a obviar el tema del embarazo etcétera etcétera es como si

Voz 4 02:27 por qué no solos

Voz 3 02:29 es el embarazo son las ETS aunque conozcas bien a una persona bueno yo de este profesional tengo que decir que no puedes tener sexo sin preservativo

Voz 0401 02:40 bueno eso las enfermedades de transmisión sexual son tan evidentes están tan ahí cuando tenemos el virus del papiloma humano que es la enfermedad trasmisión sexual más extendida entre la población que además en Galicia perdóname querida habéis conseguido todo un hito es hace bien poquito porque gracias a la vacunación masiva de las niñas los índices de determinados cánceres han bajado hasta límites insospechados es decir

Voz 4 03:09 es una cuestión de salud de proteger te a ti misma

Voz 3 03:14 es una la propagación del VPH a las personas que tienen el ochenta por ciento de las personas que tienen relaciones sexuales pues frecuentes y tal con diferentes parejas tienen ese es el riesgo es tan alto que es un ochenta por ciento de de posibilidad de contraer el el VPH es verdad que con la prevención pero bueno tiene que empezar por tíos Ésa es también la vacuna este tema es importantísimo por ejemplo en Portugal están subvencionadas nosotras lo las compramos allí no la ponemos ir tenemos bastante más de veintiséis años ya que está comprobado que funciona incluso también en personas tal pero si la ponemos directamente a las niñas pues claro la prevención

Voz 4 03:52 ya los niños niñas y niños

Voz 3 03:55 el caso es que si tú puedes evitarlo con preservativo un acuerdo que cuesta nada para que vas a estar tentando a la suerte nos tendríamos una campaña desde la sociedad médica de Sexología que decía son cero coma treinta y cero coma cero treinta y cinco milímetros es más lo que nos une osea que te separa de otra persona con el preservativo es tan mínimo que es más lo que nos une

Voz 5 04:19 no se me ocurre muy bonita que felicidades

Voz 0542 04:26 pues Chema al margen de de de la prevención que evidentemente es importantísima ella eh sobre Luque pregunta es sobre la fantasía en sí porque dice que las anteriores parejas que tu este chico eh también les ocurrió mismo que cuando empezaron a tomar la píldora del dejó de excitar citarse y entonces nos pregunta por el hecho de que el riesgo Le puede excitar a esa persona tan menos añade si eso tiene algo que ver con la erótica del poder

Voz 3 04:58 pues seguramente no hay una bueno yo ya partiendo que estoy un poco en contra de las para Files hagan no creo que exista o no sabes cómo hay existen gustos sexuales y mientras sea legal sano seguro consensuado a tope con lo que sea no pero en este caso sí que es algo que no es sano no es sano para ninguno de los dos está claro el poder más que él puede hay una parte que pueda que sea el el poder no que eso siempre es excitante e incluso excita la otra parte de la pareja no tener ese poder de sobre qué puedo hacer algo tan grande como darte que es vida yo qué sé os a esos ya te puedes comer la cabeza como quieras pero yo el dándole vueltas yo creo que es posible que el excite probar su autocontrol Ellacuría toreo porque a él lo que le es excita es la marcha atrás comentáis entonces eso es bastante excitante también tener ese control sobre todo en algo que a veces en los hombres Estambul V como el control ellas y que eso le puede le puede hacer gracia y claro sin sin riesgo sino hay un riesgo embarazos y ella como decían que toman la píldora entró ya no le hace gracia claro ese riesgo no existe entonces ese autocontrol pues tampoco le tampoco se le motiva claro no le excita ya

Voz 0542 06:18 has maneras y es verdad que cuando leemos este tipo de consultas eh nos quedamos un poco estupefacta pero igual que las estadísticas sobre el uso del preservativo unos asustan cada año por la frecuencia de las relaciones siempre se debatió entre jóvenes entre no Trump no tan jóvenes creo que es mucho más habitual de lo que creemos también por la influencia del porno por por eh la negación de muchas mujeres a las fantasías o las peticiones de ellos que ayer relaciones sin preservativo y que no se cuente

Voz 3 06:52 claro lo que tendríamos que hacer es hacer campañas precisamente para ponerla de moda porque es que ahora está como tal vez denostado el el uso de preservativos como hay Jason a ver si al final el organismo ya sabemos de dónde viene la presión que igual que sientes es exactamente lo mismo y quién diga que no pues es que tiene una no sé como una propiedad excepción excelente sabes que lo que excluyendo te das cuenta de de otras cosas que te das cuenta de Somaen no me lo creo Ésta es aprendido realmente esa es algo aprendido a mí de todo esto que que me había es cuando lo leí cuando me lo manda estéis es curioso que diga es que cuando toma que le ha pasado en nuestras relaciones que cuando las chicas empiezan a tomar la píldora como que él pierde el interés en la relación se ha tenido varias novias no hablamos sólo de sexo es que el chico pierde dice creo que voy a fracasar

Voz 0542 07:53 lo lleva ella creo que está abocada al fracaso ya que a él ya le ha pasado anteriormente con sus ex novias

Voz 3 07:59 bueno pues si ya que esté tranquila porque no es un fracaso realmente osea si el día va todo a eso pues tiene un problema que debería tratar

Voz 4 08:08 el el que tendría que ir a buscar el que tendría que pedir ayuda o el que tendría que haber preguntado me pasa esto qué es lo que pudo hacer

Voz 3 08:16 exacto ella hecho su labor la hecho bien que ha investigado pide ayuda se ha preocupado no que sexualmente pero también es su pareja o es un su novio o lo que sea claro ha hecho todo lo que tenía que hacer pero si alguien cree que va a fracasar o que la relación va a fracasar por el simple hecho de de no protegerse pues chica pues yo creo que tampoco

Voz 4 08:41 las voces van viene esta persona claro claro démosle la vuelta a la tortilla imaginemos no que este chico pues es un compendio de virtudes es un tipo fascinante es un tipo magnífico en todo pero tiene esto bikinis y matar de que Le gusta todas estas cosas no sería lo suyo que este hombre hiciese cursillos de controles y como en cuenta por su cuenta dejándola tranquila claro llegados a este punto a mí me pasa yo tengo una pareja sí aunque sea de verdad aunque sea un amigo no se Tula recomendarías a esta mujer que por ejemplo tratase de introducirlo en ese momento de cursos de controle ya yo para que ahora no me ya que es como aquel que Le gusta muchísimo la ruleta se gasta una pasta en la ruleta y coge si yo que se les regala una aunque sea de de lo Juegos esto de a tontos no como hace bueno venga no

Voz 3 09:42 estabas a gritar aquí poco el mono yo qué sé

Voz 4 09:45 se puede reorganizar se puede reconducir podemos podemos conseguir que este chaval se de cuenta de que a lo mejor se está equivocando el yo creo

Voz 3 09:56 que precisamente él no tiene problemas de de controle ya yo no tendría que hacer o sea un curso o un entrenamiento de suelo pélvico para eso no que sería una de las formas de control sino de porque me excita eso de dónde viene eso no sí sí ya es algo que está ahí pues podemos jugar a eso no llevábamos Juan ella toma la píldora silla imagínate una pareja ya de largo recorrido de tomar la píldora tal jugamos a pues no me he tomado la píldora no pues no sé qué no porque son fantasías al final los aquí claro te montas una película lo trabajas desde ahí lo que decía antes Issing no te funciona desde la fantasía necesitas que sea real y no sé qué pues es que necesitas algo más una terapia necesitas arreglar eso pero sino por lo que os decía para mí no es una una para filias como te excita es OK pero como tiene riesgo para ti para tu pareja lleva lo al juego tal uso

Voz 4 11:00 está la versión inocua de tu casa no tienes a la suerte no corras un riesgo Nile hagas a tu pareja correr ningún riesgo

Voz 3 11:09 porque me apuesto lo que quieras que si lleva un montón de tiempo haciendo esto su controles envidiable

Voz 4 11:17 qué buena reflexión si se ejercita tienen claro tiene que estar el chico obviamente no hemos placer sospecho que hay una mujer que te va a agradecer mucho que que ya estás encima de la mesa siempre que me

Voz 3 11:32 me pueden escribir a salud placer punto com ahí un formulario para que escriban Correos si ello las si quiere que la tienda más personalmente sin problema

Voz 4 11:40 pues ojalá ojalá sirva para que todas las personas que te estén escuchando diecisiete pan que es la duda que les con come de su sexualidad recurre Nate como como merecen muchísimas gracias Emma placer para hablarnos

Voz 2 11:56 de de lo que es realmente un controle la Torío cuando lo llevo

Voz 6 12:01 muchísimas gracias por estar con nosotras gracias a un abrazo