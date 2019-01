Fernández Vara: "Renfe no se puede ofender porque les llamen inútiles, porque lo son"

Voz 1667 00:00 Guillermo Fernández Vara presidente de Extremadura buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches Pablo Renfe ha pedido disculpas

Voz 1667 00:05 a los pasajeros le ha convencido las explicaciones de los representantes de Renfe

Voz 1 00:09 no no no no no a nosotros la culpa llano ya hace tiempo que no de arde de valer no demasiado podrían ahorrar porque al final hace incluso más daño el hecho de que de que se pretenda simplemente con disculpas resolver una situación tan tan caótica como la que estamos viviendo ir a Pablo el problema de este país esta querida España nuestra no está en las lenguas no están las bandera no está en la identidad de la desigualdad ahí es donde está no hemos ocupado tanto le hemos dedicado tanto tiempo a hablar de lengua de identidad de bandera que no olvidado de las personas de la verdadera igualdad de oportunidad de eso se trata pues yo hablaba con el pero siempre lo que no está tanteó cuyo porque como es sensible a la ocupaciones y preocupaciones puede como puede ocurrir esto está ocurriendo lo que hay que hacer es tomar del pro por los cuernos y de una vez por todas ponerse manos a la obra a definir cuáles son las prioridades de este país luego la actividades pasan porque hacer un país donde no sólo seamos igual en las obligaciones sino también en los derechos yo defiendo lo defendidos siempre que Extremadura es de la Reina de España que más impuestos paga porque tenemos hacen un verdadero esfuerzo fiscal pero necesitamos que se tomen S dio la necesidad de que que tenemos y no puede ser que estemos convirtiendo en producto interior bruto como otras regiones de España unas con trenes el siglo XXI nosotros con plena del siglo XIX que cada día es hoy hoy ha habido representantes de la Junta que han hablado de la inutilidad por parte de Renfe Renfe no se puede ofender porque haya alguien que les llame inútiles porque lo son es decir la demostración fáctica de lo que está ocurriendo es que es una inutilidad lo que está ocurriendo por otra parte algo algo fundamental de verdad si Renfe la empresa pública española no puede asegurar que mañana a las diez de la mañana el tren pueda salir que lo diga que lo suspenda pero ya para que la gente organice subida no puede eso es lo que está ocurriendo

Voz 1667 02:06 en esa intención de de coger el toro por los cuernos que nos decía se ha comprometido en algo a adoptar algún tipo de medida complementaria el presidente del Gobierno en la conversación que ha tenido con usted

Voz 1 02:16 lo lleva haciendo desde hace desde hace tiempo yo defendí en la época del ministro Íñigo de la Serna Teherán Milito que había ocupado y preocupado por el tren de España por detrás de Extremadura el valor de la misma manera fácil no ha habido nunca en la historia gente que lo haya dedicado tanto tiempo a Extremadura como los dos últimos meses pero no es suficiente es decir hace falta que no quiere que nos ponemos echa yo no sólo que el nuevo tren tiene que llegar cuanto antes porque el problema de todo esto que ahora estamos poniendo poniendo parches a una línea muy antigualla unos trenes de ve difícil capacidad sea esto se resolverá del nuevo año y medio dentro de dos cuando por lo por los campos de tal manera puedan atravesar trenes leer en plataformas de velocidad alta como se están construyendo no pero mientras tanto se así será seamos sinceros no nos engañemos miremos a la cara de llegando oye si no podemos garantizar la seguridad de las personas entonces conozcamos no Iker Renfe los transportes en autobús pero que no lo someta nunca más a la indignidad que lo pienso yo lo pienso al ministro lo quitan pendientes lo piensa cualquier persona decente es una indignidad lo que está ocurriendo es que la gente se quede tira la el campo ayer por la noche sin sin calefacción sin luz y confío eso no puede ocurrir la España de entonces tendremos que decir como país dónde está la prioridad de las prioridades para la Igualdad o mejor dicho en corregir la desigualdad que que yo creo que ahora mismo debería ser la pérdida de todos y aquí no muy no siempre parece sabe la única lectura positiva esto Pablo el año dado hablando de las personas hablando de los problemas hablando de las desigualdades solo eso ya es sólo una nota positiva aunque a mí me ha me da mucha pena me produce mucha indignación me mucho dolor lo que está pasando esta parte de España no sólo en Extremadura que parece que son de segunda división llegaríamos en que eso no ocurra nunca

Voz 1667 04:11 a ver si lo hemos hemos entendido bien señor Vara usted prefiere que se suspenda el servicio de trenes Extremadura mientras no se garantice la operatividad

Voz 1 04:21 claro sea así si mañana no hay seguridad de que el tren que vaya a salir de Badajoz de Cáceres vaya a llegar a Madrid con un mínimo de garantía sean esto no lo podemos no lo podemos asegurar que lo su pena pero sufriendo sumo yo asumo la decisión la responsabilidad pero ya no vale más eh ya no vale mal lo que está pasando la gente ya no puede ser ya la paciencia se agotó hace mucho tiempo hemos hecho manifestaciones las vamos a seguir haciendo pero faltando al respeto no esto es una falta de respeto absoluto no no me voy a poner trágico pero sí pero sí real no puede ser no puede ser más

Voz 1667 04:57 ya ha tenido oportunidad de trasladarse lo así así de crudo a a los responsables de Renfe

Voz 1 05:01 de que él se habla el Gobierno lo sabe si el Gobierno lo comparte el Gobierno el Gobierno el gobierno sabe que ellos no son culpables de lo que está ocurriendo

Voz 1667 05:10 habló de Renfe hablo de Renfe señor Vara

Voz 1 05:13 no hay que espabilar ese tengo que poner la fila cero en estos con ellos y con nosotras y me duele porque estamos trabajando juntos y nos reunimos aquí constituimos el pacto por el ferrocarril del que formamos parte de los partidos políticos las los sindicatos la patronal las diputaciones municipios nos reunimos decidimos despolitizar el conflicto porque no era bueno que fuera así pero una cosa es eso y otra que entendamos que esto no puede ser es decir el día uno de enero no puede ocurrir que los cuatro trenes que había en el día los picos tengan problema porque está fallando algo está fallando algo gestión a mi chico de ahí la vida la gente tiene que responder de sus responsabilidades

Voz 1667 05:52 quizás para mejorar todo esto sea necesaria aprobar los presupuestos del año que te este año señor Vara ahí para aprobar los que el Gobierno va a presentar en el Congreso se necesita el apoyo del independentismo catalán como le encaja todo eso

Voz 1 06:05 pues es complicado pero el catalán tiene que decidir si apoya los Presupuestos no los apoya lo apoya votará con el Gobierno si no la podía votar con la pues yo espero que sea igual de legítimo de ilegítimo un voto que el otro no vaya a ser que se me los presupuestos voten con la oposición y eso parezca que no tiene importancia ninguna no me yo soy de la opinión que que una subida de las pensiones el tres por ciento para para los pensionistas con pensiones mínimas que Mi tierra son el setenta por ciento porque aquí hay una parte importantísima de la población con la que nadie nunca cotizó nada trabajaban cinco Familia o cinco miembros de la familia hizo lo que se cotizaba Bruno llegáramos a tener su supresión revalorizado eran un tres por ciento la subida de las pensiones de la del salario mínimo interprofesional no hay ninguna región en España donde Normando vaya a notar porque son dos de los salarios son más L'Aquila subiera los funcionarios pues evidentemente igual tiene que debieron son medidas que son positivas que me gustaría que pudieran ser una realidad que especie de mis prioridades no por eso va a apoyar al Gobierno en él valiente y capaz de poner encima de la mesa medidas de profundo carácter social que ayudan a corregir esa desigualdades de la que antes hablaba no en esta materia yo creo que hay que hay que hacer hay que ser muy valiente en el futuro para decir bien claro que el a España mejor cuanto menos desigualdades ya entre españoles española dice eso no lo entendemos que no haber entendido nada de lo que realmente necesita nuestro país en el futuro próximo

