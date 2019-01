Toni Nadal: "Rafa casi siempre ha vuelto muy bien después de una lesión"

Voz 1 00:00 lo decíamos abriendo Rafa Nadal ese baja del torneo de Brisbane y acumula ya más de cuatro meses sin jugar un partido oficial nuestro experto en tenis ya sabéis es Miguel Ángel Zubiarrain golazo vio muy buenas hola

Voz 1566 00:11 buenas noches ambos llegar a Australia sin rodar

Voz 1 00:13 de competitivo desde el Open de Estados Unidos

Voz 1566 00:16 sí la verdad es que esto ha sido un todas piense un poco problemático porque el podría haber hobbies Being perfectamente lo herido a Melbourne entren al unos cuantos días a tope y afrontar con garantías el Open de Australia ahora tiene que pagar otro poquito y ver cómo se recupera de esa lección que parece que es una pequeña otra de fibras en el muslo izquierdo que no sabemos alcance por lo menos yo todavía no sé a mí me llamó la atención en la rueda de prensa los días cuando dijo que este año no le importa el número uno que es lo que quiere es estar sano y que no va a jugar cuando esté en malas condiciones y a mí eso me hizo sospechar que algo pasaba ahí cuando luego anunció que no iba a jugar en Brisbane puede dije bueno trate algún dolor tiene ya nos lo contarán

Voz 0356 01:09 cada tres cuatro meses tenemos la buena costumbre aquí en El Larguero de charlar con final porque con Toni no sólo por haber estado toda la vida con Rafa a pesar de que lleva ya más de un año en el que ya está más enfocado a la a la academia sino porque BEL tenis de una manera muy particular muy especial y siempre nos gusta tener una una charla con él de vez en cuando está por ahí Toni Nadal buenas noches

Voz 2 01:29 hola buenas noches del hemos pasado las fiestas

Voz 0356 01:32 no

Voz 3 01:33 bastante bien mayor queda entretenidos voy

Voz 2 01:39 tú eres de los que también

Voz 0356 01:41 es un avión el día uno dos o tres de enero para Australia y no podías pasar los Reyes aquí

Voz 2 01:46 sí no no dementes unos guantes

Voz 1 01:49 eso es Abudavi llegó a llegaste ir alguna vez

Voz 0356 01:51 Abu Dhabi totalmente acompañaba

Voz 2 01:54 no hay que bueno Toja también que era el torneo previo dos claro sin hay crisis Weitz pues sí pasaron unos cuantos era justo después de Navidad pues salir

Voz 0356 02:09 ahora seguido un poquito mejor no más tranquilo

Voz 2 02:12 bueno diferente si también me gustaba lo que hacías y es que bueno ya procure la vida no quejarme

Voz 0356 02:20 eso es eso es lo importante un uno se tiene que quejar con lo que tiene que que a veces es mucho has podido hablar con tu sobrino lo primero de todo

Voz 2 02:27 se ha hablado poco con él me ha explicado el tema de hecho bueno que había las dudas de jugar sino jugar pero que le han aconsejado que mejor no hacerlo porque bueno estas lesiones musculares no son nada preocupantes pero al final si tienes una una rotura pues puedes estar un mes parado Thomas Australia pues tienes que ir con cuidado

Voz 0356 02:58 es decir el el riesgo de recaída era un mes fuera más homenajes

Voz 2 03:02 si hubiera habido problema Hanún nunca se sabe la verdad cuando juegas siempre este peligro de riesgo pero bueno supongo que Rafael con los años cada vez es más prudente que es lo que toca Hay

Voz 1 03:20 ir con más cuidado entonces tiene una microrrotura es lo que te he dicho lo dicho que el estudio económico cultural

Voz 0356 03:28 eh que te ha dicho que tiene porque después me va parecidos me me ha parecido lo visto han en bueno sí en inglés sólo he visto en la página web de la ATP que decía que creo que tenía como una pequeña distensión

Voz 2 03:39 yo soy toda una distensión en el último día antes de salir de aquí y bueno parecía que estaba además bien pero bueno que me Kiko cuidando no no es que haya hablado ninguna barbaridad y me ha dicho

Voz 3 03:55 que teóricamente no es nada

Voz 2 03:59 no hay nada por precaución mejor no no arriesgar nosotros ha dicho

Voz 0356 04:06 claro que después de toda la pretemporada entrenando bueno el hecho de haberse perdido la cita de Londres que es el único gran título que que le queda el el la la la Copa de Maestros ATP faenas que se disputan a mediados finales de noviembre en Londres toda la pretemporada justo el día anterior a viajar sino que fue justo después de de Nochebuena Navidad para jugar el torneo Javi va va Isaza esa distensión usted

Voz 2 04:29 sí se pero claro al ser poca cosa pero claro al final otra vez es un tema de precaución UTE de prudencia cada vez con el paso de los años lo que antes era todo ímpetu puede Rafaela pues con más cuidado y suponemos que bueno he aprendido muchos años de tener algún problemilla pues me paso un poco antes de que hay algo peor

Voz 0356 05:05 durante todas estas semanas a pesar de que son Francia y Carlos Moyá los que están evidentemente más encima de él lo han estado durante todo el dos mil dieciocho tu de vez en cuando te pasaba por ahí para verle entrenar hiciese así como le veías

Voz 2 05:17 no la verdad bueno yo me he pasado unas cuantas veces para para verle y le veía muy bien estoy entrenando muy bien crees que el año pasado el dos mil dieciocho jugó aunque jugó poco jugó jugó jugó muy bien hizo una tónica está dando empezó entre dando suavemente las primeras semanas debido a la operación que hicieron cuando empezó a

Voz 3 05:47 ya entrenar

Voz 2 05:50 con normalidad pues la verdad es que estaba muy buen diré

Voz 1 05:54 eh

Voz 2 05:56 y eso a mí me lo han preguntado lo si yo creo que es que años era igual de bueno porque el esto con muchas ganas con con el ánimo de hacerlo bien y eso es lo fundamental y después a nivel de juego pues es verdad que sólo son entrenos que estaban muy bien

Voz 1 06:21 ya para cerrar el tema lesiones y demás cuando dice

Voz 0356 06:23 las porque el problema aquel que tuvo en el Open contra Del Potro en la rodilla además de eso y después ya se ha recuperado bien

Voz 1 06:30 si no tiene nada que ver con el también

Voz 2 06:33 a ver lo que le pasó en él yo eso pero yo la verdad es que no tengo mucho frío me he acostumbrado cuando estaba con Rafael cuando teníamos algún problema como preterida más no hablar del tema porque entendía que cuando hablas de lesiones pues lo único que hace es es acrecentar las pues la verdad muchas veces no tenía antes muy claro lo que poco ahora pero el tema que que ha tenido ahora es un tema que le sobrevino en el último entrenamiento

Voz 3 07:11 en Palma de Mallorca he con lo otro

Voz 0356 07:16 ah y por cierto en aquel partido me imagino que lo viste no contra Kevin de exhibición de Abu Dhabi en caro uno intenta ver era el primer partido de Rafa en en tres meses en tres meses y medio por lo que tú sabes si estás en contacto evidentemente con tu sobrino con Charlie idiomas está intentando todavía más o a intentar todavía más este año acortar los puntos porque lo había por ejemplo el mecanismo de saque que lo intentaba cortar sin todavía más agresivo desde el fondo de la pista para hacer menos rallys es así sea lo que billones ahora y media de partido contra Anderson

Voz 2 07:49 bueno a mí la pista me pareció muy rápida yo creo que es mi opinión ya desde fuera Rafael tiene un sistema de juego tenido toda la vida ha dado muy buenos resultados

Voz 3 08:03 pero aún así

Voz 2 08:05 no tiene que ir evolucionando porque los años pasan Rafael es igual de rápido que lo era hace hace no sé cuántos años y lo mismo que hizo

Voz 3 08:15 Federer que

Voz 2 08:18 en de una manera adicto

Voz 1566 08:20 desde pero a corto todavía más los puntos

Voz 2 08:23 pues él también lo mismo que hace que habitantes

Voz 1566 08:27 son los que hacen todos con el paso de los años

Voz 2 08:30 que es intentar no no jugar más rallys de los que tocan no intercambiar más veces de lo que toca la pelota pero sin olvidarnos y creo que Rafael al final pero vuelvo a repetir tiene un sistema de juego sino líneas se

Voz 1566 08:47 que lo que le da buenos resultados todo eso no lo otro

Voz 0356 08:52 pero crees que va a cortar el mecanismo de saque o o eso no se toca quiero decir puedes pasivo hasta el fondo de la pista

Voz 2 09:00 ACS evidentemente el problema que ha tenido Rafaela a mí en muchas ocasiones me decía no de Rafael tiene que se agresivo eso siempre teníamos un handicap que era el saque saque nunca conseguíamos empezar el punto con claridad claro es fácil desde fuera es decir no hay que ser más agresivos pero si no sacas muy bien es muy difícil porque el resto yo no te viene fácil por ejemplo Federer saca muy bien la primera bola después del servicio normalmente es un golpe fácil para L cambios Rafael no ha sacado nunca a esas velocidades no sé muy bien no tiene más dificultad en conectar un primer golpe ganador pero bueno siempre ha estado en el ánimo del ir cambiando la verdad a mi hundía que estaba allí que estaba modificar Soccer hijo está haciendo bastante bien a El día de A yo creo que sacó bien evidentemente no es lo mismo una exhibición que un partido de competición pero yo creo que la línea así que está ya en el dos mil diecisiete de intentar acortar los puntos intentar ser un pelín más agresivo y acabar más veces

Voz 0356 10:22 el jugador en una red echando la vista atrás y lo digo de cara al al Open de Australia una vez que ha bajado del torneo de Brisville no es la primera vez que afronta un grande de Rafa Toni sin haber jugado un torneo previo a veces ido a Wimbledon quiero decir directamente de París alguna vez sí que jugó con la orden en Halle en Alemania una en Queens había sido a jugar y además pero algunas veces iba directamente de de París a Londres el hecho de no haber jugado ningún torneo previo y realmente ningún partido oficial en van a ser ciento treinta días entre el último contra Del Potro el primero que jueguen en en Australia que él ha dicho que va a estar en cinco seis días las bastar al al cien por cien le puede lastrar mucho no tener ese bagaje competitivo

Voz 2 11:03 yo creo que no de todos modos a ver a mí no me gusta a mí me gusta organizar las cosas uno cuando decide ir actuará Gabi habréis veis ahí después del Open de Australia es porque sabe que estos partidos le va a ir muy bien para afrontar con garantías el Open de Australia cuando no lo ha podido hacer pues habrá un pelín menos de garantías al principio pero toda vez que entras en competición en el tenis hay mucha diferencia cuanto tienes un buen cuadro cuando no lo tienes toda vez que entres en competición si logras tener un cuadro más o menos asequible las dos primeras rondas pues después si está expuesta es otra competición todo te cambia es cierto que para la primera ronda pues llevas cuatro meses sin competir creo que también él no es un novato lleva muchos años entonces sabe más o menos la que vienen estas condiciones pero claro hubiera sido lo preferible jugada ven acabar el no de de de

Voz 1 12:18 la Budavi de de Abudavi

Voz 2 12:20 pero yo confío en que aun así las cosas vayan bien papel tiene una característica que ha sido muy importante en su juego en todos estos años que es que casi siempre ha vuelto muy bien después de una lesión entonces no tengo que pensar en Huelva se

Voz 0356 12:41 cómo has llevado todo este año dos mil dieciocho el primer año enteros sin entrenar a Rafa a pesar de que bueno la con la acompañase estuviste creo que unos días en en París

Voz 1 12:50 en la final es estuve unos y otros coches que es lo que has hecho

Voz 2 12:56 bueno a mí me gustó mucho y me gustó mucho viajar estar en el circuito tuve la posibilidad de vida ciudades increíbles experiencias muy buenas y uno siempre echa de menos las cosas agradables que le ha pasado en la vida como es lógico como cualquiera como un cualquier trabajador que le gusta de su trabajo cuando se retira pues bueno algo echa en falta pero la verdad es que estoy aquí aquí en en mi pueblo intentó ayudar a los jóvenes que están la Academia a mí me cautiva mucho entrenar

Voz 1 13:39 emotivo cosa que no te ha dado tiempo a aburrirse durante el cuarto hombre más temido de lo que pensaba

Voz 0356 13:46 pero entre la Academia y como te veo también con los compañeros del país a veces Obando charlas y demás sigues moviendo

Voz 1 13:54 sí sí la verdad es que año

Voz 2 13:56 yo he viajado bastante más que los años anteriores notan no en cuanto a días pero sí en cuanto abuelos ir bueno una experiencia diferente

Voz 1 14:10 Rafa no te ha pedido volver no no faltaría bastante bien mejor de lo que está concedido

Voz 0356 14:19 tú te imaginas por ejemplo echando la vista dos tres o cuatro años que en su última temporada te diga oye Tony creo que estés conmigo

Voz 1 14:27 bueno no creo que vaya a pasar entonces estamos ya a punto de acabar Zubi Le quieres hacer alguna Toni

Voz 1566 14:36 bueno quiero decir que me alegro mucho que no tenga una altura de ningún tipo que lleva una pequeña distensión vaya a acumular en cinco días porque entonces veremos a Godall muy fuerte en la obtención al yo confío mucho en él como siempre se que siempre que ha vuelto ha jugado bien tiene razón él ha estado en esos partidos siempre yo también así que bueno yo lo único que se va Toni es que sea feliz en que lo pasé bien cuando ve a su sobrino pues la te del yo le voy a ganar y que veamos jugar bien yo creo que se juega bien dice no me interesa al uno no me interesa todo bien y esa es la clave si jugaba bien será un pequeño jugaba bien pues no sé yo no lo es

Voz 2 15:19 termina es Juan

Voz 0356 15:22 hay que jugar bien y bueno hay ahora mismo Rafa al final acabose numerados del mundo que parece que claro lleva cuatro meses fuera además pero como el año pasado como decía Toni jugó jugó pocos torneos dentro de lo que cabe pero lo seleccionó bien irá estuvo muy bien esos torneos en la gran mayoría pues la hora de es que es algo que se lleva ahí ya no está tan lejos por cierto el número uno del mundo por cierto en Toni hace unos meses el mes de junio más o menos Nos dijiste que veías que era dos mil dieciocho que veías a Rafa jugando tres cuatro o cinco años más pasados seis meses sigue pensando lo mismo

Voz 2 15:54 yo sigo pensando lo mismo yo creo que si a ver todo va a depender de la ilusión que tenga Rafael por por seguir jugando después va a depender evidentemente creo que lo de que su momento no es lo mismo tanto Federer Djokovic Rafael todos esta gente que ha ganado mucho que ha tenido mucho éxito evidentemente juegan para seguir teniendo éxito yo creo que si ellos tanto uno como los otros dos vieran fin posibilidades de de hacer gran torneo sin posibilidades de de alzarse con una victoria importante no creo que tuvieran interés en seguir pero pienso que mi sobrino capacitado otra cosa es que lo haga pero se va a ver capacitado para ganar torneos importantes unos cuantos años más eso es lo que yo confío Si uno tiene la creencia de que esto pueda pasar pues evidentemente va a seguir yo he puesto el ejemplo de Federer Federer es creo que desde el dos mil doce hasta el dos mil dieciséis diecisiete no me acuerdo muy bien sin ganar un Grand Slam

Voz 1 17:07 sí creo llevado seguidos en Australia

Voz 2 17:10 lo que pasa es que él estaba siempre allí estaba en semis estaba en en una final ya estaba allí muy cerca entonces él sabía que en un momento dado podía ganar eso le mantenía la ilusión y al final pues fue así que los últimos tiempos ha ganado tres Open de Australia hubo un bledo Rafael creo que es esta igual plaza el pues después de parar consiguió en Roland Garros Roland Garros yo creo que esto le da fuerzas

Voz 1 17:51 para intentarlo unos cuantos años más os aquí jugando por ejemplo hasta los treinta tenía treinta y siete años Federer que es una barbaridad treinta y siete años hay siete no sé qué

Voz 2 18:04 pero yo unos cuantos años ya me dices si iba a jugar hasta los treinta y cinco yo copió que sí

Voz 1 18:10 después vamos tú crees que eso no soy tres tres y cinco ya lo ve complicado que cinco es llegar a los treinta y no lo sé supongo que habrá un cambio generacional y tú que es lo máximo posible

Voz 0356 18:27 a finales retirara el físico o la falta de motivación porque por ejemplo este año sí ya sé que ha ganado mucho menos pero al fin y al cabo ha sido un tenista importantísimo en la historia de España se va a retirar estos días está jugando la Copa Henman en Perth David Ferrer que va a jugar unos cuantos torneos este año de hecho no va a jugar en Australia está el ciento veinticuatro del mundo yo no me imagino a Rafa compitiendo dentro de cinco años siendo el centro del mundo

Voz 2 18:49 no yo tampoco y en el caso de David creo que es lo mismo David tal final ha sido uno de los mejores sin duda uno de los mejores de la historia en España un gran jugador uno de los mejores del mundo durante muchos años y al final es David es normal que no se quiera ver en ciento veinte del mundo lo que pasa por eso creo yo que decide él a final de este año retirarse por qué por qué David es un gran campeón me imagino yo he hablado con él él tiene la motivación de hacer un buen papel no de irse por las pistas arrastrarse hicieron se encuentra en condiciones óptimas que de todos modos el otro día con tres Pérez sí que hizo un gran partido pues si no se encuentre en condiciones pues a lo mejor él le decidáis qué es lo que creo que este año pues al acabar el año evacuados cuantos torneos Isaba el caso de Rafael creo que podría ser parecidos

Voz 0356 19:55 Toni un placer como siempre charlar contigo dos para finalizar rápidas favorito para ganar en Australia Djokovic

Voz 2 20:01 bueno yo creo que es el máximo favorito Djokovic Sylvie jugar el otro día AC pues también le vi muy bien yo dije que Federer

Voz 1 20:08 te ella siempre pienso

Voz 2 20:11 tipo hundían se va a acabar la verdad

Voz 1 20:14 pero sí me parece que tiene tira parece que tiene pilas durante el k

Voz 2 20:20 y el otro día le dijo Art muy bien yo pienso que a cinco sets es difícil que que Federer pueda batir a Djokovic y a pleno rendimiento e incluso a Rafael está bien entonces yo veo máximo favorito a Djokovic pero confío yo compiten Rafael hay bueno es tales veré fiesta Federer también vamos a ver

Voz 0356 20:50 quieres que otro en el lugar de Rafa con todas las lesiones que ha tenido a pesar de que cada vez que vuelve a las lesiones estaba más fuerte otro ya había habría arrojado la toalla después de tantas lesiones

Voz 2 20:59 creo que el otros hubieran arrojado la toalla y en muchas ocasiones es Rafael entonces un lesionado que juegas al tenis porque lo

Voz 1 21:10 no

Voz 2 21:11 lo difícil no es sólo que lesiones es que cuando tiene una incertidumbre a la hora de es saber si el cuerpo va a responder esto tener hacer mella en la cabeza pero es que aparte uno de estar más pendiente de su cuerpo que coincide la pelota cuando estás más pendiente del cuerpo la pelota bien lo que eso Rafael no hubiera pasado prácticamente nunca es un tipo que a pesar de problemas en el pie porque él conseguía hasta él ser de los problemas yen pocas Federer a la bola las cosas iban bien ansias que yo confío en que siga ahí

Voz 1 21:55 a ti que te vaya muy bien este año dos mil diecinueve allí en la Academia vale el grandes amigos feliz año hasta la próxima Zubi que tengas buen viaje a Australia te vas dentro de unos días no

Voz 1566 22:06 sí sí nevar dentro de unos días esté allí cuando empiece el torneo pelo durante y luego lo que espero es verle Galán por lo menos quince días en París

Voz 1 22:16 va a ser tu edición del Open de Australia número

Voz 1566 22:20 Hong pues fíjate en el ochenta por primera vez

Voz 0356 22:24 no asfaltada ninguna desde el ochenta y no faltan

Voz 1566 22:26 yo desde que empecé es increíble

Voz 1 22:29 el primero fue el año ochenta

Voz 1566 22:32 en el año ochenta y luego ya mide seguido pintado

Voz 1 22:35 si os a ochenta y uno es la primera vez en Australia

Voz 4 22:39 sí hubo más años que todo lo permita

Voz 1 22:43 estás para entrar a vivir como dice un amigo mío un abrazo Zubi hasta luego