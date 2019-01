Antonio Romero: "Si no se soluciona estamos viendo los cinco últimos meses de Isco en el Real Madrid"

Voz 1 00:00 Antonio Romero hola qué tal Álvaro muy buenas a todos un feliz año oye

Voz 2 00:03 E igualmente a Mario y que os suena esta última reflexión de Solari porque a mí también me no sé si me llega a sorprender pero si me llama la atención acerca de no me corresponde a mí el tema de la estrategia de fichajes Romero que ha hecho Solari

Voz 0239 00:18 yo creo que Solari actuó con la mayor sinceridad cuando le preguntaron por primera vez todavía era el año pasado en una de las primeras comparecencias como entrenador del Real Madrid cuando le preguntaron por el futuro de los fichajes yo creo que fue sincero realmente dijo que eso era algo que le correspondía el Club hoy le atrae la tradicional el subconsciente lo primero que dice cuando le preguntan es a mí no me corresponde y luego será cuenta programas Solari sondeo que maneja la palabra de que talento para expresarse conocimientos tiene de sobra hice no me corresponde dialogar lo con vosotros aquí en público yo creo que sinceramente Solari en ese sentido pinta poco que tiene asumido que su nombre del club que tiene asumido que lo que le trae no lo que no le traigan no corresponde a su decisión última que evidentemente estará informado porque es el entrenador del Real Madrid pero para ser concretos de todos los entrenadores que ha tenido el Real Madrid en los últimos años el que menos pinta en este tema y en este tipo de decisiones pues tiene Banja valga la redundancia toda la pinta de que es Santi Solari por eso sinceramente creo que cuando más sincero ha sido cuando Henin pregunta de esto ha sido la primera vez que habló que es bueno que de esto en el club hay gente que manda ello obedezca más a decir eso yo le creo

Voz 1501 01:32 yo yo creo que que lo que he querido decir hoy es que no lo va a hacer público que no quiere desvelar lo hablaba con nosotros pero yo sinceramente creo que es la participación no más ha sido la misma las últimos años salvo Mourinho a excepción de Mourinho que es el que más metió mano por cierto acertó en grandes cosas como lo Modric metió la gamba

Voz 3 01:52 me la pena opinión por ejemplo como tal Adebayor

Voz 1501 01:55 a en que ya no estaba para esto Altintop que era una vaca la infame quiere decir que que cuando dejan meter mano a un entrenador por ejemplo P Guardiola lo bordó el Fútbol Club Barcelona pero en el tema de fichaje cuando dejaron meter mano no lo hizo muy allá Chigrisqui por ejemplo sin ir más lejos quiero decir que cuando le das todo el poder a uno a veces te ya una decepción yo creo que eso escarmiento Florentino Pérez y José Ángel Sánchez decidieron que esto era una cosa de club con una cosa de verano una cosa de ellos junto con on y Ramón Martínez el departamento de de fútbol internacional y los creadores que esto era lo que lo que había así bandido uno detrás de otro incluido Zidane es que no te iba a decir

Voz 2 02:32 entiendo que teníamos que Solari

Voz 4 02:35 bueno yo creo que a Zidane le preguntaban bastante más de lo que le pregunta y yo yo yo creo yo es buena vamos a Mario pregunta

Voz 5 02:40 claro que luego se llevara la otra

Voz 0239 02:43 que realmente realmente desde que Florentino Pérez el presidente del Real Madrid quitando Mourinho fichado prácticamente lo que lo que ha querido para lo bueno y para lo malo que ha querido el presidente pero si todos los entrenadores han tenido la posibilidad por lo menos de conversar con el presidente para decirle pues creo que esto tiene que ir por aquí que tiene que ir por allá que necesitamos un central y me atrevo a Vara que necesitamos un mediapunta que te pido a Hazard pero no te lo traigo porque tenemos pero esa Home esas conversaciones han existido que luego la última palabra yo creo que no es ni de José Ángel Sánchez José Ángel chance has Sánchez es el ejecutor de lo que piensa el presidente que es realmente el en el que manda fundamentalmente en la parcela de fichajes pero sí da la sensación de que al menos opinión al menos opinión han tenido bastante más los últimos inquilinos del banquillo del Real Madrid de la que tiene de momento Solari que eso también se va ganando el claro

Voz 1501 03:34 yo creo que está en ello porque a mí está hablando Javier antes sobre Solari sobre cómo le ve con otro aire yo también con otro aire yo creo que en el club también le ven con otro aire que creen que está firme en sus decisiones que está siendo muy consecuente con lo que hace que se equivocará en algunas seguro que acierta no te has aseguró también pero que lo hace con convencimiento y con mucha seguridad y eso le va ganando puntos delante de todo el mundo eh no solamente delante de la afición Si gana que esto lo importante que vaya ganando partidos en adelante de todo el mundo y yo iba a decir que efectivamente hay que tiene la última palabra el último si el último Kay sin ninguna duda es Florentino Pérez que que que es el que demandan sin ninguna duda pero Florentino Pérez escucha mucho mucho mucho y recalco esos tres muchos a José Ángel Sánchez Ramón Martínez para tomar sus decisiones pero mucho es mucho

Voz 2 04:15 dos cuestiones Romero de dos futbolistas que yo no sé si se van a convertir en una piedra en el zapato lo digo porque a Solari desde que llegó al Real Madrid le han preguntado por disco no sé si en el noventa por ciento de las ruedas de prensa tú crees que el caso vasco va amenaza con eternizarse en caso de que siga sin jugar porque es que no jugó en la final del Mundial de Clubes

Voz 0239 04:32 eso es muy duro porque yo creo que se acaba si tiene alguna coartada Solari para no poner a discos sacaba ya el rápidamente porque ahora viene un calendario muy apretado con dos partidos en la Copa del Rey eh a la semana y Se va te vas a dar cuenta muy pronto Si Isco tiene alguna opción que yo creo que de momento no la tiene de regresar con fuerza al once titular del Real Madrid si tiene alguna opción de participar en partidos ve como pueden ser los de la Copa del Rey que toda la gente me entienda lo debe Ozzy no tienen ni siquiera opción de participar en ese tipo de partidos en la mano de Isco está en la mano de Solaria está yo lo que tengo absolutamente claro es que Isco como recoger el otro día nuestros compañeros de Deportes Cuatro no tiene en mente ahora ni el Real Madrid tiene en mente ahora que Isco salga en este mercado de invierno pero si la situación sigue enquistada le van a seguir preguntando y le vamos a seguir preguntando nuestra obligación a Sandy Solari por Isco porque tiene toda la pinta de que si no se soluciona los próximos cinco meses estamos viendo seguramente en los últimos cinco meses de disco en el Real Madrid sólo sólo tiene una solución que le ponga en el campo me hace o que que aparezca que juegue Si y sigue teniendo el Papa SER no residual muy residual que ha tenido en el Real Madrid desde la llegada de Solari

Voz 5 05:46 os estamos abocados aquí en verano el culebrón

Voz 0239 05:50 Asunción porque se marcha de dónde venía y otro

Voz 2 05:52 nombre propio Mario es el de Keylor Navas porque no sé qué me un amigo mío me decía el otro día es que se ha comido la la etapa del último Casillas en el Real Madrid después se ganó con todas las de la ley ser titular en el Real Madrid y ahora claro lo que para algunos es mejor en concreto o para el entrenador era titular con con con Julen Lopetegui lo es ahora también con el con el nuevo entrenador cuál es su situación

Voz 1501 06:17 para entrenadores el titular cortadas sin ninguna duda lo es para el club cuando lo fichó porque fichó para eso fundamentalmente porque pensaban que que lo Navas tenía ya una edad vi que el portero de de presente y de futuro de la era Courtois que les parece que es el mejor el mundo y sinceramente yo creo que que lo es junto con Oblak probablemente los mejores Stegen también que no se olvide que que son el mejor portero del mundo sin ninguna duda y en eso ya sabe que los Navas porque Lopetegui tiene una cierta duda de saber que iba a pasar o que podía pasar si había una alternancia o no

Voz 3 06:45 pero con Solari sabe que no va vamos a rascar bola hasta

Voz 1501 06:49 la copa que la Copa sigue a poner evidentemente lo que pasa que se encuentra de frente con la boca ganas que tiene el Madrid siempre de soltar a nadie en en el mercado de de enero y que creo que esta vez tampoco va a ser una excepción lo que sí quiero es que va a salir seguro segurísimo en verano creo que no le van a faltar novias Taylor se que lo Navas llevaba seis seguro en verano y es que sea insostenible más más tiempo Él él quiere jugar el gran problema que tiene que lo Navas es que no lo van a pagar como casi todos ni al nivel que él en ningún sitio

Voz 2 07:16 es que no sé si en Europa hay algún mejor portero suplente

Voz 1501 07:19 claro es que de verdad es es verdad que ha cambiado con el tiempo ya que antes había porteros muy titulares porteros muy suplentes eso va cambiando sea quiero decir que aquí

Voz 4 07:27 comportará como que el hornadas cuatro

Voz 2 07:29 samba o tres Champions consecutivas cuadra los últimos cinco años jugar partido contra el Leganés

Voz 1501 07:35 me llamó un buen amigo de Costa Rica que decía parece que el Arsenal está muy muy interesado y es verdad que el Arsenal no termina de encontrar el portero con Emery verá que lo de cheque está es un portero veterano con garantías pero no termina de convencerle y que parece que podría se Keylor Navas pero yo creo que pese a que la portería es una cuestión excepcional ahora mismo el Real Madrid porque tiene tres porteros de nivel quiero decir que Kiko Casilla dentro de que ya no está para la para ser primer portero del club como el Real Madrid tercero que decir eso es un buen tercer portero se esa esa situación la tienen solventada incluso

Voz 4 08:05 es una la que valor ni las migajas por aquí lo Navas ahí tienes un segundo quiero decir que no habría problema en eso bueno bueno a ver y yo creo que yo creo que

Voz 0239 08:17 de que evidentemente el club no tiene ninguna gana de que Keylor salga ahora porque el año pasado se mostró con todo el respeto para para Kiko que cuando tuvo que asume la titularidad de una manera regular porque Keylor no estaba bien acabada en enero de una lesión aquí el tema se le quedó corto o a mi me parece que la decisión de de que

Voz 5 08:38 Bach estoy de acuerdo contigo está más fuera que dentro del Real Madrid la próxima temporada

Voz 0239 08:43 yo creo que que la decisión de del club pasa por una cuestión estrictamente deportiva porque la titularidad de Courtois es opinable

Voz 5 08:50 el Rey la va a jugar Keylor Navas la Liga en la Liga de Campeones abajo pero la Copa del Rey si la va a jugar Keylor La Liga Liga de Campeones

Voz 0239 08:56 a Courtois eso es en Pepín hable eso es inamovible sólo sabe Keylor Navas pero cualquier Pen percance de Courtois eso yo creo que en en el club están mucho más tranquilos aunque esté mosqueado o en fulminado con Keylor Navas Kiko así a ir esto solo me gustaría decir una cosa creo que el Real Madrid haría mal en utilizar su aparato propagandístico que está muy extendido en echar con perdón mierda sobre el comportamiento diario de Keylor Navas que sí ha demostrado algo desde que llegó al Real Madrid es una actitud ejemplar un rendimiento te puede gustar más o menos como portero para vinculado al mejor Keylor es muy bueno pero para mí es mejor creo que que ha demostrado una actitud con el club espectacular desde su llegada un compromiso con el grupo tremendo y un rendimiento en el terreno de juego fantástico luego el fútbol profesional el deporte de élite es como es ya le toca asumir su situación y a todo el mundo cuando no cuentan con nosotros nos en eso es así pero me parece que el Real Madrid harían muy mal en sembrar la más mínima duda sobre el comportamiento de Keylor Navas para intentar justificar algo que se justifica sobre el terreno de juego que Courtois para muchos por ejemplo para Solari seguramente por ejemplo también para mí y para muchos Courtois es mejor que lo nada

Voz 1501 10:16 yo yo creo que no le va vamos que esa deuda no esa sombra de duda no va a haber y además yo creo que lo demuestra la situación de verano que sabía perfectamente que Keylor Navas a lo que venía Courtois se titular pese a esa especie de de de transición dulce famosa que hizo Del Bosque que lo hizo Lopetegui a principio de temporada pero de que del Madrid lo primero que le dijo es lo que tú quieras ha demostrado ser un portero top si quieres quedarte a pelear el puesto acusaba quédate y se quedó por decisión propia entre otras cosas porque va a repetir es que tanto Keylor Navas como muchos otros jugadores es muy difícil que fuera le paguen lo que les pagan el Real Madrid es muy difícil yo entiendo que aquí de micrófono hacia fuera hablamos de fútbol y de cosas de cuestiones deportivas y demás pero detrás de todas esas futbolistas hay personas y familias no es lo mismo llegar a tu casa hay decirle me voy a la Cadena SER desde Radio Marca porque he decidido Álvaro Benito porque ha decidido que esto es lo mejor profesionalmente porque creo que el futuro avala tal y otra cosa es que tu mujer ahora sea basada te diga

Voz 2 11:15 eso para ellas de honor espérate que

Voz 1501 11:18 te pagan en no sé dónde en otro Galapagar no sé porque eso eso al final es todo no digo que la culpa de la Familia ni muchísimo menos digo que al final tienes que es un global no y además Keylor Navas pensaba que podía llegar no te digo a quitarle el puesto completamente Courtois pero sí a pelearse ya se ha dado cuenta evidentemente que no con lo cual esa pata ya le le flojea la otra pata evidentemente es lo de tus intereses personales que son muy importantes por eso hizo lo que quiso lo que quiso fue que has a pelear pero yo creo que esa situación no tiene no tiene más salida que en verano

no se advertía tenía ganas ya de hablar con vosotros eh que la semana pasada hubo poco del Madrid

