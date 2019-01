Jordi Martí: "Valverde tiene el apoyo del vestuario, pero es él mismo el que siembra las dudas"

Voz 1352 00:00 no hay Adriá Albets Barcelona Adrian muy buenas hola Álvaro qué tal muy buenas a menos de mi quinta sí que te acordarás del Mundial de Corea que eras joven igual estabas en el bachillerato en cuarto de la ESO como estábamos

Voz 1 00:09 la verdad no tengo algún recuerdo pero es verdad que me ha refrescado la memoria ver este

Voz 0017 00:15 el documental a lo recomiendo porque la verdad

Voz 1 00:17 que es muy muy intensa yo cuando salgas ahora me lo vio

Voz 0017 00:20 bueno casi casi entero es muy interesante escuchar bueno lo que recuerdan y lo que dicen de gandul los futbolística los futbolistas de de aquella época de la selección española Morientes Mendieta etcétera y sobre todo es muy interesante escuchar y ver las explicaciones de al ganador sobre esas jugadas polémicas repasando esas jugadas porque bueno te das cuenta que al gandul se llevó todas las portadas de lo que fue esa polémica pero también seguramente hay que juntar a los Liniers a los asistentes arbitrales de aquel partido es que fueren los que cometieron los errores más flagrantes y más remiendos de aquel día Historia de nuestras vidas

Voz 1352 01:00 en Barcelona hoy vuelta de Messi verdad sí de Messi de Suárez que han llegó

Voz 0017 01:06 lo esta mañana a Barcelona después de pasar las Navidades en sus países por la tarde ya han entrenado en la Ciudad Deportiva igual que Arturo Vidal Malcolm Arthur y Munir que también tenían permiso para volver hoy estos eran los seis futbolistas que tenían dos días más de vacaciones que el resto de los compañeros que hoy pues han vuelto ya han empezado a preparar el partido del domingo en el campo del Getafe el sábado en la previa escucharemos a Valverde en la primera rueda de prensa del año pero es verdad que el hemos escuchado ya en la televisión del club y hablando su futuro dice que de momento no se plantea si va a seguir o no el año que viene en el banquillo del Barça no piensa nunca en en lo que es el largo

Voz 2 01:46 algo plazo larguísimo plazo pero igual dos meses es el larguísimo

Voz 3 01:49 plazo para para nosotros y lo quieres que todo el mundo este bien satisfecho con el trabajo que que haces pero soy consciente de engañar no ganas la Liga hay ahí todo el mundo mira al entrenador entonces lo que incendio escupir los los objetivos fue pues vamos a verlo

Voz 0017 02:07 Valverde habla de dos meses porque tiene hasta marzo para tomar una decisión es el plazo que le da al club más a que diga si sigue o no le queda un año más de contrato tiene firmada una temporada más pero también es verdad que este contrato cualquiera de las dos partes lo puede romper pagando una cantidad simbólica el Barça cuenta con él para la próxima temporada salvo catástrofe los responsables del club quieren que siga pero parece que Valverde de momento no lo tiene claro lo que sí es verdad a Álvaro es que los que le conocen así como un par de meses atrás le veían quemado ya apostaban por su salida ahora la verdad es que ya no descartan que pueda continuar así que bueno veremos lo que pasa con el futuro de Valverde pero sin duda va a ser tema de debate de información durante los próximos meses porque como digo tiene como fecha límite el mes de marzo para tomar una decisión sobre si sigue o no en el banquillo del Barça

Voz 1352 02:57 mes de marzo cuenta Adrià Albets un abrazo hasta mañana un abrazo esta mañana hay Sique Rodríguez hola así que muy buenas tal Álvaro muy buenas Jordi Martí hola Jordi muy feliz año para ambos de sí que el mes de marzo lo primero de todo será lo que decida Valverde Valverde va a decidir si sigue en el Barça el club yo creo que sí

Voz 4 03:18 qué va a ser Valverde será en marzo abril como ha sido con Luis Enrique o con otros Guardiola incluso lo dijo más tarde

Voz 1906 03:28 y yo creo que el el cargo quema y que Valverde obviamente es persona ahi ir por tanto desgasta pero codicia o lo que dice Adrià de hecho la sensación que dentro del club es que hace en unos meses Valverde digamos que transmitía una sensación de más cansancio de lo que transmite ahora y creo que hay dos motivos que lo explican el primero que ha visto que la plantilla le responde y creo que este es el factor más importante a tener en cuenta para valorar la continuidad de Valverde eh si los jugadores siguen tirando si él ve que tiene

Voz 5 04:07 capacidad de arrastrar a esta plantilla

Voz 1906 04:10 eso lo veremos en los próximos meses creo que Valverde ha visto en estos meses que la plantilla sigue respondiendo y que por tanto tiene autoridad ante ellos punto número dos y también importante ahora por ejemplo ha pedido un central hice lo han traído el Barça que le ha fichado a Murillo que es petición de él del entrenador con lo que de alguna manera él ve que gana peso dentro de la de las decisiones estructurales del del club son dos factores que creo que explican

Voz 1352 04:37 pero que estaba quemado hace dos meses

Voz 1906 04:39 bueno porque la decisión de un vestuario bueno no no de ojos del club y a gente que que que que lo rodea y tal la gestión de un vestuario como el del Barça es complicada con veinticinco veintiséis futbolistas jóvenes ricos que muchos de ellos lo han ganado todo eso desgasta pero no a Valverde Guardiola se marchó del Barça citando una frase textual porque nos hubiéramos terminado haciendo daño relación con los jugadores Luis Enrique tres cuartos de lo mismo en eso pasa todos los grandes clubes del mundo cuando tú tienes a una plantilla como la que maneja el el el el el entrenador del Barça pues eso desgasta y esa sensación no de que además es así te puedo decir que la tenido Valverde que se le valoran más desde fuera se miran más los las cosas que se han hecho mal que no las que se han hecho bien por ejemplo el debate de la cantera y sin tener en cuenta que el Barça tenía muchos lesionados pues dan a un partido en Eindhoven me parece que si ve que la primera pregunta es sobre el juego del equipo la apuesta por por por este fútbol rácano todos estos debates a los entrenadores le le les terminan generando cierta cierto desgaste Aubry más en Barcelona donde el

Voz 1352 05:51 debate sobre el estilo no es como otro club donde seguían ahí fuera Barcelona hay que hacerlo de determinada manera en fin Jordi Martí Leti

Voz 0985 06:00 hombre yo si me preguntas ahora por la continuidad de Valverde yo no pondría la mano noruego máxime cuando es el mismo que abre el melón y el que dice que tiene dudas y que no sabe lo que va a hacer nada

Voz 1352 06:12 además a Jordi sí que abre el melón

Voz 0985 06:15 en una

Voz 1352 06:16 en declaraciones a los medios del club

Voz 0985 06:19 lo que nos va a condenar a alabaron los próximos dos meses en todas las ruedas de prensa a ver en Valverde cómo va tu decisión cómo estás deshojando la margarita tras una manera et estar también

Voz 1906 06:32 qué piensa la gente que piensan los jugadores abrir este melón igual ya les interesa haberlo abierto

Voz 0985 06:41 es que aquí hay una cosa interesante a ojos de la directiva por ejemplo a ojos de la directiva tras el desastre de Roma Valverde pasó a ser una figura cuestionada por la directiva del Barcelona en pero esto ha cambiado un poco y ahora tú hablas con Bartomeu o hablas con la directiva del Barça y te dicen una frase que es literal de dentro de la junta directiva dicen tenemos un entrenador que es capaz de gestionar el Vestuario la pizarra y esto no es poco para un equipo como decía así que de tan compleja gestión como ese del Barcelona ya además también como decían los compañeros tiene el apoyo del vestuario con Messi a la cabeza por lo tanto fíjate ha habido una cierta corrección de lo que es el pensamiento de la directiva para con Valverde tiene un vestuario que le apoya un Messi que se encuentra a gusto con Valverde ahora bien es el mismo el que siembra todas las dudas es el mismo el que dice que no sabe qué va a hacer tantos títulos pregunta directamente yo ahora mismo no apostaría un duro por su continuidad

Voz 1906 07:43 a lo que ibas a decir sí que perdona no que que eh fíjate que abrir este melón en implica de alguna manera que como dice Jordi si los jugadores están con el entrenador pues tienen dos tres meses para demostrarlo en el juego a ver si que salen claro ese escudo

Voz 1352 08:04 bueno ahora mismo tal y como está todo concebido pues después del próximo partido Getafe Barça final en Carrusel en el Larguero pues el protagonista que saquen pues evidentemente Adrià el se lo va a preguntar

Voz 0985 08:14 claro que dice les al partido igual

Voz 1352 08:16 en la rueda de prensa previa al bueno ya no hay Champions ya no es obligatorio pero yo que sé al próximo partido igual lo mismo igual es cierto pero eso su pasado

Voz 1906 08:24 con Luis Enrique con Guardiola ha pasado con todos los entrenadores de los últimos años en el Barça eh

Voz 0985 08:30 a Guardiola ya él mismo admitió que les sobre el cuarto a Luis Enrique el tercero ya sólo se consiguió una Copa pero vete también al Real Madrid Álvaro y mira cómo se marcha Zidane a Florentino sólo una vez le han pillado con el paso cambiado y fue la renuncia de zidanes de portazo que fue resorte sorprendente a ojos de todos por tanto el control y la gestión del entorno del vestuario en clubes como Barça o como Madrid provoca un desgaste muy importante ir luego si te encuentras con entrenadores como a Valverde que creen que hay vida fuera del fútbol y que hay vida fuera del Barça Ike creen que si se pierde un partido o una final no se hunde el mundo entero entonces estos entrenadores como Valverde son capaces de dedicarse a otra cosa porque a ver si me entiendes bien no tienen este talante tan enfermizo enfermizo en el buen sentido de la palabra de entrenadores que ostras parece que si no están en el top de el entrenamiento o de la dirección de un equipo de fútbol parece que ya no puedan hacer nada más en la vida

Voz 1906 09:31 oye te te tiene vida propia sí pero Valverde yo creo que dejará el Barça ahí seguirá siendo entrenador porque Valverde por encima de todo es entrenador y posiblemente termina en la Premier donde quieren terminar en muchos pero sí es verdad como dice Jordi que Valverde no tiene la sensación que da esa

Voz 6 09:48 necesidades trascender no de de de deja

Voz 1906 09:52 a su su huella sino que es un entrenador sin sin pretensiones sencillo a mí me recuerda un poco a Vicente del Bosque salvando las distancias que creo que es un entrenador Valverde al que se valorarán mucho más cuando ya no esté que ahora que está porque como tiene este carácter tan natural tan normal tan tan sencillo que es una virtud hombre cada vez Del Bosque dejó mucho más

Voz 1352 10:13 yo en el Real Madrid de lo que

Voz 1906 10:14 lo está dejando Valverde bueno ya veremos lo que de ganar una Champions o no pero también despachos sí pero de los que se marchó del del Madrid porque muchos querían que se marchara hombre tengo de género del año dos mil tres sí pero hablo hablo desde fuera de tengo la sensación que se le reconoció mucho más a Del Bosque después que en ese que quienes de momento no que no entrenador como que no tenía pedigrí para no tenía al halo de estrella no y fue después cuando vieron que bueno quizá no hay que tener halo de estrella para el entrenador del Madrid de dos Manel

Voz 1352 10:41 has Jordi te pregunto y si que también ha cuando hablas desde fuera a seiscientos cincuenta kilómetros de distancia muchas veces hemos hablado en los Sanedrín es del Larguero con vosotros si con Marcos y también con besa del asunto del estilo del Barça del oso de la cantera Icomos desde Guardiola entre comillas como que ha ido en regresión Jordi no sé si es es un tema que puede jugar en contra de de Valverde también porque al fin y al cabo este Barça

Voz 0985 11:06 harto no este Barça Aubry

Voz 1352 11:08 pues a lo dicho en la presentación de este Barça no orilla este Barça no es el de hace años también es cierto que no tienen los jueves

Voz 1906 11:15 sí pero Álvaro años Barça nombres ya pero este líder

Voz 1352 11:18 a ver pues este líder este Barça va líder es el equipo con diferencia más fiable que en España el siglo XXI sea lo normal es que la Liga como el ha ganado casi siempre en este en este en este Lone en estas en esa década y media

Voz 1906 11:30 Isaac metido en los octavos de final de la piel sin despeinarse si el tema está en que este Barça no brilla porque es cierto que ha habido muchos partidos de esta temporada donde aburrido el juego del equipo pero también es cierto que ha habido otros grandes partidos donde el equipo sí ha brillado futbolísticamente el cinco uno del Madrid vale que no fue perfecto pero es un cinco uno al Madrid el día del cero cuatro contra el Espanyol rival eh eterno de aquí en en en Cataluña donde el fútbol del equipo es mayúsculo partidos de Champions esta temporada simplemente tres cuatro preso cuatro siglos y algunos hoy seleccionados que se que hay una manita al Real Madrid es cuando te digo que Valverde tiene esa sensación de que se pesa más en en su en en lo negativo que lo negativo que lo positivo me refiero a cosas como ésta que la gente recuerda seguramente mucho más los partidos aburridos que no los partidos buenos que ha habido sobretodo contra grandes rivales lo que está demostrando este equipo es que contra

Voz 0017 12:28 a grandes rivales eh

Voz 6 12:30 eh se enchufa lo que está por ver es si

Voz 5 12:33 te va a dar para ganar la Champions o competir hasta el final Isère va a dar para ganar la Liga

Voz 7 12:38 hay Jordi sí ha ganado el derecho a decidir si quiere seguir si es esto que decía Adrià Hay también psique de que él se ha ganado ese derecho ti te parece bien

Voz 0985 12:49 hombre es que forma parte del contrato y esto hay que respetarlo e claro que está en su derecho a decidir hielo va a hacer en las próximas fechas él ha pasado por algunos momentos que son complicados se le fue Ruber Fernández

Voz 8 13:04 como director deportivo

Voz 0985 13:06 luego vino el mazazo de Roma y fue criticado y les señalaron desde la propia Junta incluso hubo filtraciones que apuntaba en ese sentido el mismo día que el Barça iba a disputar la final de la Copa ahora ha encontrado como tú decías con la matraca del tema de la cantera hay muchos sectores incluido yo mismo que el exigimos más atrevimiento para con la cantera el mismo atroz siento que hay para fichar fuera tengamos los también para la gente para las perlas de las categorías inferiores pero también se encuentra con otras críticas que le acusan de ser un entrenador conservador un entrenador que no arriesga que es más gestor que entrenador y por lo tanto como dice dos meses en el Barça no sé cómo lo ha dicho se hacen larguísimos no se hacen una eternidad esta es la consecuencia de sus dudas sus dudas son consecuencia de todo esto que diciendo por el enorme desgaste que supone el control y la gestión el entorno

Voz 1352 14:00 los que estar tres años ahora mismo en el Barça o el Real Madrid es como estar treinta

Voz 0985 14:03 sí sí como están las cosas si encima que es que todo el mundo está pidiendo ya la Champions ojo la presión que hay sobre la Champion

Voz 1906 14:11 todo maneras eso es algo que yo que no que Guardiola se quedó calvo Enrique le salieron todo de canas es verdad pero el objetivo es un dato

Voz 1352 14:21 el objetivo absolutamente maneras yo sólo hablaremos otro día esto de que se exija la Champions yo a equipos como el Barça el Madrid se les debe exigir que llegan a las semifinales o a la final hoy si llegas a la final palmas que te yo que sí

Voz 1906 14:32 no puede pasar a no te puede pasar lo de Roma después de haber ganado cuatro en la ira vale bien no te puede pasar exacto no te puede pasar que sobre la Roma te eche un tres cero del pero sí

Voz 1352 14:43 de hecho una eliminatoria igualada el Real Madrid en semifinales o el otro

Voz 1906 14:47 tipo pues mira lo que obviamente ya sabes que Barça y Madrid son vasos comunicantes y que el Barça ha ganado mucho en estos últimos años el problema es que el Madrid se llevado tres Champions porque es que da la sensación en Barcelona que hace una eternidad que el Barça conquistó la última Champions y encestar de tres años si no en dos mil quince fotos que me quiere era lo que pasa es que como las tres siguientes largado el Madrid pues ha hecho eterno

Voz 1352 15:10 en fin chicos me alegra volverá o iros a después de vuestro retiro vacacional y demás Jordi imagino que habrá has estado pues entre sus múltiples propiedades no

Voz 0985 15:19 sí bueno he estado miedo lo que más me ha gustado estas minivacaciones es recolectar las últimas setas eh sabes que el tiempo ha sido muy positivo eh y hay bonanza y por lo tanto esto

Voz 1352 15:32 también recolectar trufas eso es un perro

Voz 0985 15:36 eh de Unió no está para estos trotes