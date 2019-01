El Larguero (02/01/2019): Hablamos con Toni Nadal

Voz 1 00:00 hola qué tal buenas noches bienvenido bienvenida al segundo larguero del año anoche especial gazapos son Yago de Vega hoy enfocados a la actualidad deportiva en este miércoles dos de enero que va languideciendo poco a poco se está somos la resaca de los turrones los mazapán

Voz 0344 00:54 Anes el cochinillo de fin de año tranquilo porque no a ser único

Voz 0089 00:57 venga dos mil diecinueve con cierto aire de nostalgia Icon

Voz 0344 01:00 ánimo de aprovechar lo que tenemos de apreciar a los grandes del deporte que van camino de la retira de que este año quizás el que viene con más probabilidad lo dejen venía pensando esta mañana Alejandro Valverde Pau Gasol Roger Federer Fernando Alonso quién sabe si los Iniesta Villa Torres en este grupo aún no pongo a Rafa Nadal pero es obvio que está en la recta final de su carrera deportiva

Voz 0089 01:21 hoy mala noticia se ha conocido a eso de las once de la mañana que se bajaba es decir que no disputaba el torneo de Brisbane Australia de hecho el único torneo ATP dos cincuenta es decir de Macquarie categoría más baja que iba a disputar en este año el número dos del mundo vallar por tanto a Melbourne sin jugar un solo partido oficial desde el ocho de septiembre que se dice pronto es decir día arriba día abajo ciento treinta días se lesionó ante Del Potro en las semis del Open no jugó en el tramo final de temporada reapareció en Abu Dhabi hace una semana jugando un partido intenso ante Kevin Anderson y ahora renuncia al que iba a ser su único torneo previo al Open de Australia hay una sola verdad es que sólo Rafa sabe cómo está tiene molestias musculares no quiere forzar dice que estará al cien por cien la semana que viene pero esa sensación de tenista aguerrido inmortal ya lleva aparejado cierto aroma porcelana ante el más mínimo riesgo a parar ya aunque ello conlleve que cada vez se le veía menos este Nadal se parece cada vez más a Federer que tiene cinco años más selecciona mucho el calendario eso sí cuando está bien y juega gana casi siempre así que toda la suerte del mundo y que Rafa esté bien para el domingo en la semana que viene que es cuando va a arrancar el Open de Australia por cierto va a ser el primer Grand Slam en no sé en quince años sin David Ferrer que ya dijo adiós en el Open de Estados Unidos ir fue su último Grand Slam y está disputando los últimos torneos de su carrera deportiva en fin el tenis que es portada al igual que el fútbol porque en bueno si eres amante del fútbol tras sí lo porque eh la prescripción médica sin balompié nacional respetada por Liga yace acaba mañana nueve y media Carrusel en directo Villarreal Real Madrid del partido pendiente de aquella jornada del Mundial hay clubes habrá pasillo por cierto eh el Barça se escudó el año pasado en que no hacía pasillos a las competiciones en las que no participaba pero el Villarreal no pone paños calientes los blancos ganan se pondrían a dos puntos del Atlético de Madrid fía cinco del Barcelona así que digamos que les urge un triunfo engancharse al tren de la Liga porque el Madrid no va también en la Liga no así en otras competiciones mientras tanto en Barcelona vamos a hablar de ello en este larguero hasta la una y media de la madrugada enigma Valverde una de las grandes preguntas del fútbol español este año al menos en estos albores es si va a seguir o no el técnico extremeño en el Barcelona en declaraciones a los medios del club ayer dijo desconocer si seguirá o no e insisto yo a los medios oficiales del club este Barça no enamora es evidente no es brillante por momentos no tiene chispa ese estilo marca la masía aparece en un momento razonable y mente convulso pero los resultados son los que son y no miente líder en Liga y en octavos de final de la Liga de Campeones sin despeinarse es decir cumple objetivos estará Augusto Valverde para una segunda temporada veremos después lo analizamos mientras tanto el Atlético de Madrid muy habitual de estas fechas pero sólo sucede una o dos veces al año eso de los entrenamientos a puerta abierta tanto pues que se llenan de público el otro día en Valdebebas hoy en el Cerro de la final Majadahonda en ha vuelto a Diego Costa es la gran noticia objetivo que esté ante la Juve en la ida de esa gran eliminatoria el veinte de febrero Hinault apareció por el campo de entrenamiento Lucas Hernández el mercado se abrió ayer por lo que ahora empieza a un mes frenético en el que su posible pase al Bayern de Munich estará encima de la mesa otro motivo más de sufrimiento para los colchoneros después repasamos el resto de fútbol porque insisto el mercado está abierto Luis Muriel el que fuese el jugador más caro en la historia del Sevilla se va cedido a la Fiorentina no ha cuajado es obvio no hay más que ver sus eh números de esta temporada además ha conocido que al futbolista al Sevilla al modo Vázquez ya han caído dos partidos por llamar caradura al árbitro en el Leganés Sevilla ultima jornada de el pasado año yo trozos a José Luis Mendilibar al técnico del Eibar por salir de su área técnica protestan diciendo es roja roja llama la atención que sea lo mismo es decir caradura que decir es roja roja cuando parece bastante evidente que es bastante más grave lo primero que que lo segundo mientras tanto ha habido premier que novedad da la impresión de que han jugado media Liga estas últimas semanas hoy seis partidos a destacar el Chelsea cero Southampton cero salió Fábregas en el tramo final del partido puede que esté ante sus últimos minutos como futbolista el Chelsea porque suena mucho para el Mónaco Newcastle cero Manchester United dos parece instalado en el Manchester United de una especie de la vida es bella desde que se fue o desde que despidieron a José Mourinho Íñigo Solskjaer bueno con Mourinho por ejemplo eran suplentes Alexis Sánchez Ipurua con Solskjaer son titulares juegan bien hoy el contragolpe el segundo gol es un auténtico golazo el que marca el Manchester United mañana por cierto lo vamos a repasar con De Grado City Liverpool le va la vida en ello City porque si pierde dice prácticamente adiós a la Premier y por cierto el Chelsea ha pagado sesenta y cuatro millones de euros que se dice pronto por Policy sic del Borussia Dortmund quién sabe si el sustituto de es de Hazard si éste se marcha al Real Madrid o al equipo que sean once y treinta y seis diez y treinta y seis en Canarias sino tienes cosa mejor que hacer siempre todo lo digo abrimos de abrimos la puerta del Larguero

Voz 0017 06:25 el año pasado prueba este plan

Voz 2 06:27 con el anterior aprender chino

Voz 0089 06:30 no hubo Xavi Messi pruebas este año con un propósito más fácil

Voz 3 06:35 estrena ahora más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color y mucho más

Voz 1 06:40 es por sólo catorce mil trescientos euros

Voz 3 06:43 el momento de aprovechar este momento

Voz 0089 06:45 lo decíamos abriendo Rafa Nadal ese baja del torneo de Brisbane y acumula ya más de cuatro meses sin jugar un partido oficial nuestras Pardo en tenis ya sabéis es Miguel Ángel Zubiarrain golazo vio muy buenas hola buenas noches justo ambos llegar a Australia sin rodaje competitivo desde el Open de Estados Unidos

Voz 5 07:02 sí la verdad es que esto ha sido ultras piense un poco problemático porque el podía haber jugado deben perfectamente lo herido a Melbourne al unos cuantos días a tope y afrontar con garantías el Open de Australia ahora tiene que pagar otro poquito y ver cómo

Voz 6 07:20 que se recupera de esa lesión que parece

Voz 5 07:22 que es una pequeña en el muslo izquierdo que no sabemos el alcance por lo menos yo todavía no sé arancel a mí me llamó la atención en la rueda de prensa de los días cuando dijo que este año no le importa el número uno que es lo que quiere es estar sano y que no va a jugar cuando esté en malas condiciones y a mí eso me hizo sospechar que algo pasaba ahí cuando luego anunció que no iba a jugar en vez de puede dije bueno trate algún dolor tiene ya nos lo contará

Voz 0089 07:55 cada tres cuatro meses tenemos la buena costumbre aquí en El Larguero de charlar con Toni Nadal porque con Toni no sólo por haber estado toda la vida con Rafa a pesar de que lleva ya más de un año en el que ya está más enfocado a la a la academia sino porque del tenis de una manera muy particular muy especial y siempre nos gusta tener una charla con él de vez en cuando está por ahí y Nadal buenas noches

Voz 7 08:15 los yo estaba muy buenas noches del hemos pasado las fiestas

Voz 4 08:17 no

Voz 7 08:19 bastante diez corregir Mallorca entre detenidos hoy tras de los que también

Voz 0089 08:26 cogió un avión el día uno dos o tres de enero para ir de Australia de no podías pasar los Reyes aquí

Voz 7 08:31 si no no demente unos guantes

Voz 4 08:34 porque si llegaste ir alguna vez a Abudavi total se acompañaba

Voz 7 08:39 de hecho es Abudavi bueno Toja también que era el torneo previo sin hay

Voz 0089 08:48 sin Israel

Voz 7 08:50 pues sí pasó unos cuantos justo después de Navidad pues salir

Voz 4 08:55 ahora sí un poquito mejor no más tranquilo

Voz 7 08:57 bueno diferente si me gustaba lo que hacías y es que bueno en la vida no que has sido

Voz 0089 09:06 esos esos lo importante uno no se tiene que quejar con lo que tiene que que a veces es mucho has podido hablar con tu sobrino lo primero de todo

Voz 7 09:13 se ha hablado un poco con él me han explicado él te va haber hecho bueno que había eran las dudas de jugar sino jugar pero que le han aconsejado que mejor es no serlo porque bueno estas lesiones musculares no son ocupantes pero al final pues si tienes una rotura pues puedes estar un mes parado Australia pues tienes que ir con cuidado

Voz 4 09:43 es decir el riesgo de recaída era un mes fuera más homenajes

Voz 7 09:48 que si hubiera habido problema Hanún nunca se sabe cuándo juegas siempre este peligro de riesgo pero bueno supongo que Rafael con los años cada vez es más prudente que es lo que toca Hay

Voz 4 10:06 un libro con más cuidado entonces tiene una microrrotura

Voz 0089 10:09 es lo que te ha dicho

Voz 4 10:11 no he dicho que el tuviera una rotura

Voz 0089 10:13 eh que te ha dicho que tiene porque después me aparecidos me me ha parecido lo vistan en bueno sí

Voz 1906 10:20 en inglés lo he visto en la página web de la ATP

Voz 0089 10:22 que decía que creo que tenía como una pequeña distensión

Voz 7 10:25 yo se hizo una distensión eso

Voz 4 10:27 el último día yo estoy salir de aquí

Voz 7 10:30 bueno parecía que estaba bien pero bueno bajo tiene Kiko cuidando no no es que haya hablado ninguna barbaridad y me he dicho teóricamente no es nada nada por precaución mejor no arriesgar

Voz 0089 10:50 ha dicho que que faena que después de toda la pretemporada entrenando bueno el hecho de haberse perdido la cita de Londres que es el único gran título que que le queda el el la la la Copa de Maestros ATP faenas que se disputan a mediados finales de noviembre en Londres toda la pretemporada justo el día anterior a viajar más bien sino que fue justo después de de Nochebuena Navidad para jugar el torneo David va va ISAF esa distensión justo

Voz 7 11:15 sí se pero claro hacer poca cosa pero claro al final lo repito otra vez es un tema de precaución te de prudencia cada vez con el paso de los años lo que antes era todo ímpetu puede Rafaela pues con más cuidado y supongo que ha aprendido de muchos años de tener algún problemilla pues poco antes de que vaya algo peor

Voz 0089 11:50 durante todas estas semanas a pesar de que son Francis Roig y Carlos Moyá los que están evidentemente más encima de él lo han estado durante todo el dos mil dieciocho tu de vez en cuando te pasaba por ahí para verle entrenar hiciese así como le bellas

Voz 7 12:03 bueno yo me pasaba unas cuantas veces verle y le veía muy bien estoy entrenando muy bien creo que el año pasado el dos mil dieciocho

Voz 5 12:13 jugó aunque jugó poco jugó los juegos muy bien

Voz 7 12:18 seguía la misma tónica yo estoy enterando empezó entrenando suavemente los primeras semanas debido a la operación que lo hicieron cuando empezó a entrenar con normalidad pues la verdad es que estaba un muy buen nivel y por eso a mí me lo han preguntado modelo preguntaron si yo creo que este año será igual de bueno porque lo he visto con muchas ganas con con el ánimo de hacerlo bien y eso es lo fundamental y después de a nivel de juego pues es verdad que sólo son entrenos puesto que que estaban muy bien

Voz 0089 13:06 ya para cerrar el tema lesiones y demás cuando decías porque el problema aquel que tuvo en el Open contra Del Potro en la rodilla además de eso y después ya se ha recuperado bien quiero decir esto no tiene nada que ver

Voz 7 13:18 no tiene nada que ver lo que le pasó en él y eso que yo la verdad es que no tengo mucha ebrio de acostumbrar a no tener cuando estaba con Rafael cuando teníamos algún problema como pretendía Mas no hablar del tema por qué entendía que cuando hablas de lesiones pues lo único que haces es acrecentar las pues no haber muchas veces no tenía antes muy claro lo que poco ahora pero el tema que que ha tenido ahora es un tema qué les sobrevino en el último entrenamiento en Palma de Mallorca y

Voz 4 13:59 no se ha producido a Colotto cese

Voz 0089 14:02 ah y por cierto en aquel partido me imagino que lo viste no contra Kevin en la exhibición de Abu Dhabi en caro uno intentaba era el primer partido de Rafa en en tres meses en tres meses y medio por lo que tú sabes si estás en contacto evidentemente con tu sobrino con Charlie iré más está intentando todavía más o a intentar todavía más este año acortar los puntos porque por ejemplo el mecanismo de saque que lo intentaba cortar sin todavía más agresivo desde el fondo de la pista para hacer menos rallys es así sea lo que billones ahora y media de partido contra Anderson pues bueno

Voz 7 14:37 sido muy rápida yo creo que es mi opinión ya desde fuera Rafael tiene un sistema de juego lo ha tenido toda la vida que le ha dado muy buenos resultados pero aún así uno tiene que ir evolucionando porque los años pasan Rafael no es igual de rápido que lo era hace hace no sé cuántos años y lo mismo que hizo Federer que en de una manera diferente pero a corto todavía más los puntos pues Rafael también lo mismo que hace que de son qué hacen todos con el paso de los años que es intentar no no Juan más rallys de los que tocan no intercambiar más veces de lo que toca la pelota pero sin olvidar no creo que Rafael al final pero bueno repetir tiene un sistema de juego sin olvidar sé que

Voz 5 15:33 qué le da buenos resultados todo eso nosotros

Voz 7 15:38 pero crees que va a cortar

Voz 0089 15:39 el mecanismo de saque o o eso no se toca quiero decir puedes ir más agresivo hasta el fondo de la pista

Voz 7 15:45 hace sí evidentemente porque no ha tenido Rafael a mí en muchas ocasiones me decía Rafael tiene que ser agresivo eso siempre teníamos un Handicap que era el saque saque que nunca conseguíamos empezar el punto con claridad claro es fácil desde fuera es decir no hay que ser más agresivos pero si no sacas muy bien es muy difícil porque el resto ya no te viene fácil por ejemplo Fedex saca muy bien y la primera bola después del servicio normalmente un golpe fácil para él en cambio Rafael no ha sacado nunca a esas sociedades no sé bien si no tiene dificultad en conectar un primer golpe ganador pero bueno siempre ha estado en el ánimo del ir cambiar la verdad a mí me hundía que estaba allí que estaba modificando el Soccer y lo está haciendo bastante bien a El día de a denso creo que sacó diez evidentemente no es lo mismo una exhibición que un partido de competición pero yo creo que la línea así que está en el dos mil diecisiete de intentar a acortar los puntos intentar ser un pelín más agresivo y acabar más mensajes en la red echando la vista atrás

Voz 0089 17:10 y lo digo de cara al al Open de Australia una vez que ha bajado del torneo de Brisbane no es la primera vez que afronta un gran de Rafa Toni sin haber jugado un torneo previo a veces ido a Wimbledon quiero decir Clamente de París alguna vez sí que juega con la orden en Halle en Alemania en Queens a jugar y demás pero algunas veces iba directamente de de París a Londres el hecho de no haber jugado ningún torneo previo y realmente ningún partido oficial en van a ser ciento treinta días entre el último contra Del Potro pero el primero que jueguen en en Australia que él ha dicho que va a estar en cinco seis días iba a bastar al al cien por cien le puede lastrar mucho no tener ese bagaje competitivo

Voz 7 17:49 yo creo que no de todos modos a ver a mí no me a mí me gusta analizar las cosas uno cuando decide ir actuará a bricks veis ahí después de Australia es porque sabe que estos partidos le van a ir muy bien para afrontar con garantías el Open de Australia cuando donde no ha podido hacer pues habrá un pelín menos de garantías al principio pero toda vez que entras en competición en el tenis hay mucha diferencia cuando tienes un buen cuadro cuando no lo tires toda vez que entre en competición si logras tener un cuadro más o menos asequible las dos primeras rondas pues después y está Express es ya estas otra competición todo te cambian cierto que para la primera ronda pues llevas cuatro meses sin competir creo que también él no es un novato lleva muchos años entonces sabe más o menos amistad se vienen estas condiciones pero claro hubiera sido lo preferible jugador ven acabar el torneo de algo muy

Voz 4 19:04 David donde de Abudavi

Voz 7 19:06 pero yo confío en que aun así las cosas vayan bien Rafel tiene una característica que ha sido muy importante en su juego en todos estos años que es que casi siempre ha vuelto muy bien después de una lesión entonces no tengo que pensar no vuelva a ser

Voz 0089 19:27 cómo has llevado todo este año dos mil dieciocho el primer año enteros sin entrenar a Rafa a pesar de que bueno la con la acompañases tuviste creo que unos días en en París estuviste

Voz 4 19:36 no sé si es es estuve unos días en París que es lo que las cosas que has a

Voz 7 19:42 bueno a mí me gustó mucho entrarle me gustó mucho viajar estás en el circuito de tuve la posibilidad de Piera ciudades increíbles experiencias muy buenas y uno siempre echaba de menos las cosas agradables que le ha pasado en la vida como es lógico como cualquiera como Un cualquier trabajador que le gusta de su trabajo cuando se retira pues bueno algo echa en falta pero la verdad es que estoy aquí aquí en en mi pueblo intentó ayudar a los jóvenes que están la Academia a mí me motiva mucho entrenar

Voz 4 20:25 emotivo cosa que no te ha dado tiempo a aburrirse durante una vez más entretenido de lo

Voz 7 20:31 pensaba pero entre la Academia

Voz 0089 20:33 el mono como te veo también con con los compañeros del país a veces Obando charlas y demás sigues moviendo

Voz 4 20:39 sí sí la verdad es que sí

Voz 7 20:42 yo he viajado bastante más que dos años anteriores nota no en cuanto a días pero sí en cuanto abuelos ir bueno una experiencia diferente

Voz 9 20:53 todo bien

Voz 0089 20:55 Jano te ha pedido volver no

Voz 9 20:57 no faltaría bastante bien mejor de lo que está conmigo

Voz 0089 21:05 tú te imaginas por ejemplo echando la vista dos tres o cuatro años que en su última temporada te diga oye Tony creo que estas conmigo

Voz 4 21:14 manera pasar entonces no no estamos ya a punto de acabar Zubi

Voz 0089 21:19 qué quieres hacer alguna Toni

Voz 5 21:22 bueno yo decirte que me alegra mucho que no tenga una rotura de ningún tipo que es ya una pequeña distensión y que se vaya a acumular en cinco días porque entonces veremos al fuerte en Austria yo confío mucho en él como siempre se que siempre que ha vuelto ha jugado bien tiene razón Toni he estado en esos partidos siempre yo también así que bueno yo lo único que va a Tony es que sea feliz en que lo pasé bien cuando ve a su sobrino por la televisión

Voz 7 21:52 la que veamos a jugar bien yo creo que si juega bien él dice no me interesa el uno el uno que jugó bien y esa es la clave si juega bien será un equipo jugaba bien pues yo no lo determinantes Juanmi

Voz 0089 22:08 hay que jugar bien y bueno yo ahora mismo Rafa al final acabas en número dos del mundo que parece que claro lleva cuatro meses fuera de además pero como el año pasado como decía Toni jugó jugó pocos torneos dentro de lo que cabe pero los les que no bien irá estuvo muy bien esos torneos en a no logra mayoría pues la verdad es que es algo que se lleva ya no está tan lejos por cierto el número uno del mundo por cierto Toni hace unos meses el mes de junio más o menos Nos dijiste que veías a a dos mil dieciocho que veías a Rafa jugando tres cuatro o cinco años más pasados seis meses sigue pensando lo mismo

Voz 7 22:39 yo sigo pensando lo mismo yo creo que si a ver todo va a depender de la ilusión que tenga Rafael por por seguir jugando después va a depender evidentemente creo que lo de que su

Voz 10 22:53 a ver

Voz 7 22:54 no es lo mismo tanto Federer Djokovic Rafael todos esta gente que ha ganado mucho que ha tenido mucho éxito evidentemente juegan para seguir teniendo éxito yo creo que si éramos

Voz 5 23:09 tanto uno como nosotros

Voz 7 23:12 el Sevilla RCI posibilidades de de hacer un gran torneo sin posibilidades de de alzarse con una victoria importante no creo que tuvieran interés en seguir pero pienso que mi sobrino se capacitado otra cosa es que lo haga pero se va a ver capacitado para ganar torneos importantes unos cuantos años más eso es lo que yo confío si uno tiene la creencia de que esto pueda pasar pues evidentemente va a seguir si yo he puesto el ejemplo de Federer Federer es creo que desde el dos mil doce hasta el dos mil dieciséis diecisiete no me acuerdo muy bien sin parar

Voz 4 23:53 sí creo llevado seguidos en Australia

Voz 7 23:56 lo que pasa es que él estaba siempre allí estaba en semis estaba en una final estaba allí muy cerca entonces él sabía que en un momento dado podía ganar eso le mantenía la ilusión y al final pues fue así que los últimos tiempos ha ganado tres Open de Australia

Voz 8 24:18 sí

Voz 7 24:19 y hubo un bledo pues Rafael creo que es igual Rafael pues después de estar dos años sin orar consiguió que hablar otra vez en Roland Garros Roland Garros yo creo que esto le da fuerzas para intentarlo unos cuantos

Voz 0089 24:39 o sea que jugando por ejemplo hasta los treinta tenía treinta y siete años Federer que es una barbaridad XXXVII

Voz 9 24:44 yo soy siete no sé qué decirte pero yo unos cuantos años ya me dices si iba a jugar hasta los treinta y cinco yo copió que si después

Voz 4 24:56 vamos tú crees que no soy tres

Voz 0089 24:59 pues sí cinco ya lo ves complicados g5 legal

Voz 4 25:01 a los treinta no lo sé

Voz 10 25:04 supongo que habrá un cambio generacional y no se la la ilusión en es Carratalá que estoy es lo máximo posible

Voz 0089 25:12 vale retirara el físico o la falta de motivación porque por ejemplo este año ya sé que ha ganado mucho menos pero al fin y al cabo ha sido un tenista importantísimo en la historia se va a retirar estos días está jugando la Copa Henman en Perth David Ferrer que va a jugar unos cuantos torneos este año de hecho no va a jugar en Australia está el ciento veinticuatro del mundo yo no me imagino a Rafa compitiendo dentro de cinco años siendo el ciento veinte del mundo

Voz 7 25:35 no yo tampoco en el caso de David creo que es lo mismo David tal final ha sido uno de los mejores sin duda uno de los mejores de la historia en España un gran jugador modelos mejores del mundo durante muchos años que al final es David no es normal que no se quiera es ciento veinte del mundo lo que pasa por eso creo yo que decide él a final de este año retirarse por qué por qué David es un gran campeón me imagino yo he hablado con él él tiene la motivación de hacer un buen papel no no de irse por las pistas arrastrarse hicieron se encuentra en condiciones óptimas que de todos modos el otro día contó Pérez sí que hizo un gran partido pues pues si no se encuentre en condiciones pues a lo mejor le decidáis qué es lo que creo que este año pues al acabar el año evacuados cuántos toreros Isaba

Voz 4 26:37 el caso Rafael creo que podría

Voz 7 26:39 ser parecido Toni un placer

Voz 0089 26:42 no siempre charlar contigo dos para finalizar rápidas favorito para ganar en Australia Djokovic

Voz 7 26:47 bueno yo creo que es el máximo favorito Djokovic Sylvie Juan el otro día hace tres pues también le vi muy bien yo dije que Federer que ella siempre pienso se tipo un día se va a acabar la

Voz 4 26:58 a ver si me parece que tiene mira parece que tiene pilas durante el flaco nunca

Voz 7 27:06 yo el otro día leer y jugar muy bien yo pienso que a cinco sets es difícil que que Federer pueda batir a Joan Djokovic

Voz 10 27:16 a pleno rendimiento e incluso

Voz 7 27:18 o a Rafael está bien entonces yo veo máximo favorito a Djokovic pero confío yo compiten Rafael sí bueno estáis vez y está ya a Federer también vamos a ver

Voz 0089 27:35 crees que otro en el lugar de Rafa con todas las lesiones que ha tenido a pesar de que cada vez que vuelve a las lesiones estado más fuerte otro ya había habría arrojado la toalla después de tantas lesiones

Voz 7 27:45 creo que el otros hubieran arrojado la toalla y en muchas ocasiones Rafael entonces un lesionado que juegas al tenis porque lo lo difícil no es sólo que lesiona es es que cuando tienes una incertidumbre a la hora de es saber si el cuerpo va a responder esto tener hacer mella en la cabeza pero es que aparte uno Llera estar más pendiente de su cuerpo que coincide la pelota cuando estas más pendiente del cuerpo que de la pelota bien lo que eso Rafael no hubiera pasado prácticamente nunca es un tipo que a pesar de problemas en el pie conseguía hasta él Fer pero los problemas yen pocas sobre todo la bola

Voz 9 28:35 las cosas iban bien ansía es que yo confío en que siga Corbis

Voz 4 28:40 a ti que te vaya muy bien este año dos mil diecinueve allí en la Academia Burgo al general grandes talentos feliz año hasta la próxima Zubi que tengas buen viaje a Australia te vas dentro de unos días no

Voz 5 28:51 sí sí dentro de unos días de allí cuando empiece el torneo pero ves peludo antes y luego lo que espero es legal por lo menos quince la en París

Voz 4 29:01 va a ser tu edición del Open de Australia número

Voz 5 29:06 Hawking pues fíjate alguien el ochenta por primera de

Voz 0089 29:09 si no asfaltada ninguna desde el ochenta y no faltan

Voz 5 29:12 años desde que empecé es increíble

Voz 11 29:15 el primero fue el año ochenta

Voz 5 29:18 en El ochenta y luego ya mide de seguido Pinto

Voz 1 29:21 pues bien ochenta y uno es la primera vez en Australia

Voz 9 29:25 llevo más años que muchas juntos

Voz 1 29:28 estás para entrar a vivir como dice un amigo mío habrá hasta luego

Voz 5 29:34 en seguida estamos

Voz 0089 29:36 con el fútbol nada una pequeña pausa en seguida toda la previa del Villarreal Real Madrid por fin vuelve el fútbol al una fíjate las

Voz 12 29:45 doce de la noche las once en casa

Voz 14 29:53 quieres comentar la jugada más polémica hazlo en el Twitter de El Larguero arroba Larguero incipientes algo más que decir No te cortes

Voz 15 30:03 tu participación cuenta

Voz 16 30:09 es hoy mi la mamá de Mujercitas

Voz 2 30:13 Adriana Ozores vales a todas muchos besos ediles que las quiero sé que serán Cari

Voz 17 30:19 cosas contigo que combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad

Voz 18 30:24 y entonces tiene una cosa muy si de alguna manera entrañable para todos tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 3 30:39 este cuatro de La Ventana mujer fintas y la ficción somos naturistas navidades Félix GAM y sugestivas ya disponible en Cadena Ser punto com

Voz 4 30:50 Industria aplicación móvil en apoyo húngaros

Voz 19 30:56 chinos no es una película protagonizada por Robert De Niro of Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 20 31:07 que parece imposible en la vida real no es posible en la radio

Voz 3 31:12 los cuarenta clases la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta clase

Voz 21 31:26 el trece de octubre de mil novecientos setenta

Voz 22 31:29 el vuelo cinco siete uno en el que viajaba el equipo uruguayo de rugby

Voz 1 31:32 el cristiano

Voz 23 31:38 los supervivientes quedarían aislados en las montañas durante setenta y dos días

Voz 24 31:44 sólo dieciséis de ellos lograron sobrevivir este domingo a partir de la una de la tarde Nando Parrado

Voz 3 31:53 el milagro de los Andes en abril dos dos

Voz 25 32:03 se escucha milenios la Thai más eh

Voz 26 32:10 por lo tanto estamos inmerso en la red social Instagram caldo Carlo no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes ya veremos Twitter Calvo Caloca loca juventud era hacer uso de las nuevas tecnologías no lo sé

Voz 1 32:32 ha pillado de perfil Twitter

Voz 25 32:37 somos clásicos está promulgado Petar

Voz 8 32:45 ah sí

Voz 27 32:47 entre con la SER base

Voz 8 32:49 en lo que pase

Voz 28 32:56 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 1 32:58 el Faro un espacio para compartirlo

Voz 29 33:01 sabemos lo que vivimos lo que pensamos y todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 8 33:11 el Faro con Mara Torres síguenos también en redes en nuestra aplica

Voz 1 33:15 móvil a partir de la una y media

Voz 8 33:18 S

Voz 7 33:19 Larguero con Álvaro Benito

Voz 1 33:25 sonido Pablo Arévalo aquí ha vuelto de vacaciones bueno Paco Hernández que ha tardado creo que ocho horas en llegar desde Extremadura ya volteo de vacaciones Mario Torrejón y muy muy buenas de vacaciones mí Javier Alzola Javi hola qué tal a todo buenas noches lo primero de todo darte la enhorabuena

Voz 0089 33:42 por la gran marca de la San Silvestre Vallecana

Voz 1 33:44 bueno bueno la verdad es que no ha estado muy allá pero bueno he hecho lo que he podido eh nos has visto con una pierna Javi con una pierna sólo muy justo prefiere obviar el tiempo que dice yo no voy a obviar Álvaro venga dilo ya pega cuando hiciste tú lo sabes

Voz 1501 34:00 no lo sé no lo sabemos

Voz 1 34:02 el Javi te lo digo tú que crees tiene mucho que mucho tiene mucho mérito hacerla así que el tiempo que has hecho está muy bien

Voz 1501 34:09 mira mira una horquilla el ganador profesiones fueron veintiséis

Voz 11 34:14 entre veintiséis

Voz 30 34:16 una hora hay tres

Voz 1501 34:18 en Taiz dos minutos ahí está

Voz 11 34:21 pues yo me quito el sombrero son brazo a Manolete

Voz 1501 34:24 no

Voz 1 34:24 oye mira Toribio la hecho hasta lesionado hoy me ha dicho

Voz 0089 34:27 este mediodía en Valdebebas que lo había hecho

Voz 1 34:29 no me quiero equivocar en treinta hay siete creo que es bueno Julio Porres

Voz 0089 34:34 pido que me he tenido que graduar

Voz 0344 34:36 Cobo la vista cuando lo he visto la hecho en cincuenta y cinco

Voz 1 34:40 pero lo que yo sé que la genética de Rafa es la que es contestaba que no que no lo veía no esos área bueno enhorabuena todos eh cuarenta y dos personas en la San Silvestre Vallecana hay muchas más deportes esos son eso

Voz 0089 34:56 el Madrid empieza bueno ya empezó hace unos cuanto

Voz 1 34:58 ya se hoy primera rueda de prensa del año dos mil diecinueve de Santiago Hernán Solari si el entrenamiento bueno yo no que la baja que tiene de Llorente

Voz 11 35:06 muy importante yo lo digo con vamos pensando en un futbolista que hace un mes como decía hace unos días Romero aquí en la Cadena SER era transparente digamos que no contaba Marcos Llorente ha sido para mí el mejor futbolista del Real Madrid en el último mes físicamente aportado muchísimo al equipo la baja de Casemiro parecía un drama de derecho puso Ceballos en el partido frente al Eibar donde el Madrid caía tres cero luego ya en Roma no le quedó otra que poner a a Llorente y ha sido para mí insisto el futbolista más importante no el campo derramaría seguro ir dando al resto de compañeros soluciones en el centro del campo y también en en ataque y en defensa bueno esa bajada del Madrid la va a suplir con Casemiro que ya está de vuelta en cuanto a la rueda de prensa sí te digo que he visto a un Solari bueno pues con ese título de campeón del mundo es LB otro aire al al Real Madrid no piensa en el club sabe Mario que las cosas han cambiado un poquito no que ésa iba a decir nostalgia o ese no pesimismo pero sí realismo de hace dos meses ha cambiado un poquito a a mejor no que que el equipo es capaz con futbolistas que han recuperado el tono el caso Gareth Bale el caso de Varane de Sergio Ramos de Luka Modric también un poquito Tony Cross de que el equipo consiga pues el objetivo que al final es conseguir un título que no va a ser nada fácil sin sin Cristiano Ronaldo IESA bueno esa idea de de la plantilla

Voz 31 36:29 la transformado hoy en la rueda de prensa

Voz 11 36:32 Solari con esa sonrisa esa sonrisa eterna que bueno todo el mundo quiere cautivar que no es fácil porque no es evidentemente decidan pero sí es un técnico que quiero hacerlo bien con el Real Madrid se ha preguntado sobre el tema de de Isco no que es algo preocupante recordemos que no jugó ni un solo minuto en la final algo que a mí me chocó toda vez que cuando un futbolista juega la final de Champions titular cómo es Isco y no juegue ni un minuto en la Intercontinental en el Mundial de Clubes pues no deja de chocar la situación del malagueño es abrazo con el capitán cuando marcó el tercero Sergio Ramos en Abu Dabi y esto decía hoy si nombrando a Isco incluso en la rueda de prensa el propio Santiago Hernán Solari

Voz 32 37:13 todos tienen que estar metidos comprometidos trabajando con ilusión con alegría como lo están porque son todos fundamentales porque tenemos tres competiciones que queremos ganar que son todos importantes Isco por supuestos grandísimo futbolista que nos ha dado muchas alegrías no las tiene que seguir dando todos los demás incluso también los jugadores que están lesionados ahora dos necesitamos ese estamos a todos todos son importantísimos

Voz 0089 37:38 veremos si con el año nuevo es una vida nueva para Isco pero al menos sigue sin darle ex sin darle excesivas flores en fin enseguida lo vamos a hablar con Juan Romero también con comer a Torrejón para ti Herráez en concreto crees que todo va a seguir igual con Isco hombre

Voz 11 37:54 eh yo creo que hay un cierto acercamiento al futbolista esa es mi impresión pero también dije en la previa de la final de un minuto nuevo ojo las semifinales unos minutos el Granada correcto y a mí me chocó mucho con muchísimo ya te digo que quede que sea titular o que juegan varios partidos a que no juegue nada pues es un síntoma inequívoco de que tilín y no le hacen ser muy listo pase cuenta que no lo hace mucha gracia pero creo que a Isco le hace falta jugar al Madrid hace falta Isco y creo que sería bueno sumar esas mi impresión pero al final

Voz 0344 38:24 las horario que tome la decisión creo que lo vaya metiendo

Voz 11 38:27 a poco más parte del mar el tema de que Madrid juegue partidos de Copa entre semana le va a venir bien hay que bajo esos partidos los partidos de Leganés titular como Isco tiene ganas de hacerlo bien seguro que Solari luego a contar con él en en Liga veremos los minutos queda pero seguro que lo va a utilizar más IS tema no zanjado pero sí digamos va quedado un poquito pues eh es suplantado con lo que va a ser la concatenación de partidos tanto en Liga como como en la Copa del Rey

Voz 0089 38:53 ahora hay muchos partidos efectivamente Liga Copa Liga Copa toca en Leganés el miércoles de la semana que viene la gran pregunta que se hace muchos madridistas más allá de Brahim va a haber fichajes en este mercado de invierno Javi

Voz 11 39:05 pues yo creo que no yo lo que no además el club que ibas a conseguir fichar ahora en enero que te pueda ayudar a conseguir un título en el mes de junio pues es muy complicado que puede venir ante a echar una mano pero los que tienen que sacar al equipo hacia adelante las castañas del fuego son pues Luka Modric es el Balón de Oro Tony Cross que ha sido campeón del mundo con Alemania ya dio de lo mejor del Real Madrid Casemiro nunca ha sido un pivote contrastado mundialmente de qué decir de Sergio Ramos de Varane de Marcelo de Courtois que decir de Gareth Bale que seguimos esperando que sea el uno de los mejores del mundo pero creo que va a ser complicado ojalá me equivoque que Lucas Vázquez la siga intentando romper por la banda derecha y que Benzema marque goles y que asista como lo hace habitualmente eso lo que quiere todo el mundo y que Asensio pues de una vez por todas pues sea al futbolista que el Madrid pensaba que tenía en el terreno de juego y que creo que puede llegar a tener que juegue Isco Si eso lo consigue ese futbolistas eso fue éstas pueden conseguir que el Madrid consiga este año un título Si viene ahora pues valentía pues

Voz 0089 40:08 echará una mano si viene habrá que ver qué

Voz 11 40:10 si viene finalmente echar una mano pero no será determinante lo que venga ahora no puede eh eso es no puede determinar el futuro de un título para el Real Madrid en estas

Voz 0089 40:20 campaña ha hablado al respecto sólo elimina lo vamos a escuchar vale

Voz 0998 40:25 llegan en los últimos años siempre mantenía que supuso su estado ideal en el mercado de invierno de la que no hubiese salidas ni llegadas porque él consideraba que la planificación que se hacía en verano tenía que valer para toda la temporada mantienen es esa idea de que lo ideal para usted que no haya ninguna salida en el mercado de invierno tes mejores

Voz 32 40:44 que no me corresponde a mí hablar de de de la estrategia de fichajes usted no haya estrategias hechas el club no me no me corresponde dije no me corresponde dialogar lo lo pertenece a la esfera a la esfera privada

Voz 11 40:59 al se equivoca yo creo bueno sí evidentemente no tiene que decir nada públicamente pero eh un síntoma que deja Solari en la sala de prensa es que que pinta poco que al final todos sabemos que el Real Madrid a los que fichan son el presidente del Real Madrid Florentino Pérez la junta directiva que estará cerca de presidente pero demandas Florentino Pérez José Ángel como director general pero bueno el que los ponen el campo es Solari bueno si te traen a un futbolista pues imagino que pedirán a Solari pues te gusta este futbolista imagino no sino lo hacen pues es que pinta muy poco Solari lloró yo entiendo que lo que dice en rueda de prensa es que prefiere no hacer público ningún tipo de negociación que me parece bien pero espero que Solari pinte también en la dirección deportiva pero sí en el manejo deportivo de la plantilla porque él es el que los ponen al final en el terreno

Voz 0089 41:46 jo no me corresponde a mí hablar de eso en fina escuchamos mañana primero carro sólida esposa en El Larguero un abrazo

Voz 11 41:52 pues un abrazo muy fuerte hasta ahora Antonio Romero

Voz 0089 41:54 hola qué tal Álvaro muy buenas a todo feliz año oye igualmente a Mario y a Kio suena esta última reflexión de Solari porque a mí también me no sé si me llega a sorprender pero si me llama la atención acerca de no me corresponde a mí el tema de la estrategia de fichajes Romero que ha dicho

Voz 11 42:11 haré yo creo que Solari

Voz 0239 42:14 eh actuó con la mayor sinceridad cuando le preguntaron por primera vez todavía era el año pasado en una de las primeras comparecencias como entrenador del Real Madrid cuando le preguntaron por el futuro de los fichajes yo creo que hay fue sincero realmente dijo que eso era algo que le correspondía al Club hoy Latre le atracción a lo subconsciente lo primero que dice cuando le preguntan es a mí no me corresponde y luego será cuenta porque además Solari sondeo que maneja la palabra hay que talento para expresarse conocimientos tiene de sobra hice no me corresponde dialogar lo con vosotros aquí en público yo creo que es sinceramente Solari en ese sentido pinta poco que tiene asumido que su nombre del club que tiene asumido que lo que le traiga no lo que no le traigan no corresponde a su decisión

Voz 0017 42:57 no ultima que evidentemente estará informado

Voz 0239 42:59 porque es el entrenador del Real Madrid pero para ser concretos de todos los entrenadores que ha tenido el Real Madrid en los últimos años el que menos pinta en este tema y en este tipo de decisiones pues tiene baja valga la redundancia toda la pinta de que Santi Solari por eso sinceramente creo que cuando más sincero ha sido ha cuando Henin pregunta de esto ha sido la primera vez que habló que es bueno pollos que de esto en el club hay gente que manda ahí yo merezco más o menos vino a decir eso yo le creo

Voz 0089 43:26 yo yo creo que que he

Voz 1501 43:28 decir hoy es que no lo va a hacer público que no quiere desvelar lo ha hablado con nosotros pero yo sinceramente creo que es la participación no más sombras ha sido la misma de los últimos años salvo Mourinho a excepción de Mourinho que es el que más metió mano por cierto acertó en grandes cosas como por ejemplo Modric y metió la gamba en va en varias Opinió por ejemplo agotar Adebayor a en que ya no estaba para esto Altintop que era una la infame quiere decir que que cuando dejan meter mano a un entrenador por ejemplo P Guardiola lo bordó en el Fútbol Club Barcelona pero en el tema de fichaje cuando dejaron meter mano no lo hizo muy allá Chigrisqui por ejemplo sin el más lejos quiero decir que cuando lo das todo el poder a uno a veces estallaba una decepción yo creo que eso escarmiento Florentino Pérez y José Ángel Sánchez decidieron que esto era una cosa de club con una cosa de verano una cosa de ellos junto con Ramón Martínez el departamento de fútbol internacional y los jugadores que esto era lo que lo que había así vanidoso uno detrás de otro incluido Zidane

Voz 0089 44:26 en lo que iba a decir entiendo que teníamos Solari

Voz 33 44:28 pero yo creo yo creo que a Zidane le preguntaban bastante más de lo que Le Pen

Voz 0239 44:31 anda vamos a Mario

Voz 33 44:34 a preguntar y que luego se llevara

Voz 0239 44:36 la otra es que realmente real

Voz 0017 44:39 desde que Florentino Pérez el presidente del Real Madrid

Voz 0239 44:41 quitando Mourinho fichado prácticamente lo que lo que ha querido para lo bueno y para lo malo que ha querido el presidente pero si todos los entrenadores han tenido la posibilidad por lo menos de conversar con él

Voz 1906 44:53 el presidente para decirle pues creo que esto tiene que ir

Voz 0239 44:55 Quique tiene que ir por allá que necesitamos un central y me traigo Barà que necesitamos un mediapunta que te pido a Hazard pero no te lo traigo porque tenemos pero esa Jo esas conversaciones han existido que luego la última palabra yo creo que no es ni de José Ángel Sánchez José Ángel Sánchez es el ejecutor de lo que piensa el presidente que es realmente en el que manda fundamentalmente la parcela de fichajes pero

Voz 0089 45:16 sí da la sensación de que al menos OPI

Voz 0239 45:18 la Unión al menos opinión han tenido que bastante más los últimos inquilinos del banquillo del Real Madrid de la que tiene de momento Solari que eso también se va ganando

Voz 1 45:27 pues no lo sé porque

Voz 1501 45:30 a mí me está hablando Javi antes sobre Solaris sobre cómo le ve con otro aire yo también con otro aire yo creo que en el club también le ven con otro aire que creen que está firme en sus decisiones que está siendo muy consecuente con lo que hace que se equivocan algunas seguro que acierta te otras muchas seguro también pero que lo hace con convencimiento con mucha seguridad y eso le va ganando puntos delante de todo el mundo eh no solamente durante la afición si gana que esto es lo importante que vaya ganando partidos en adelante de todos cuando yo iba a decir que efectivamente es que tiene la última palabra el último si el último Kay sin ninguna duda es Florentino Pérez que que que es el que demandan sin ninguna duda pero Florentino Pérez escucha mucho mucho mucho y recalcó esos tres muchos a José Ángel Sánchez Ramón Martínez para tomar sus decisiones pero mucho es mucho

Voz 0089 46:09 dos cuestiones Romero de dos futbolistas que yo no sé si se van a convertir en una piedra en el zapato lo digo porque a Solari desde que llegó al Real Madrid le han preguntado por disco no sé si el noventa por ciento de las ruedas de prensa tú crees que el caso vasco va amenaza con internarse en caso de que siga porque es que no jugó la final del Mundial de Clubs

Voz 0239 46:26 lo vamos a ver muy pronto porque yo creo que se acaba si tiene alguna coartada Solari para no poner a discos sacaba ya el rápidamente porque ahora viene un calendario muy apretado con dos partidos

Voz 0089 46:37 sí sí la Copa del Rey eh a la semana