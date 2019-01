El primer Yankilandia de 2019

Voz 0933 00:00 en un mes tenemos la Super Bowl no podíamos dejar pasar otro miércoles más enviar Mario Torrejón hola otra vez otra vez está por aquí Javi Blanco la Javi muy buenas hola qué tal dos amantes el el mundo de que es el fútbol americano la NBA os cosa si es que no tengo ni idea de Jean Killing in general América del país que está al otro lado del chat claros ellos pienso libro americano yo no tanto pero pero me entran ganas de ir a tú en otra vida hubiese sido Bruce Springsteen

Voz 1501 00:58 volvió encantado la verdad y bueno estar cerca

Voz 1 01:01 a haberle tocado un poco en algún concierto Casilda mil

Voz 0933 01:04 es concierto eso ya lo ha hecho pero sí los que carecemos de talento como yo lo está nuestro gran talento e intentar acercarnos a lo tiene hay que el caso pone al día

Voz 1201 01:14 no no me refiero

Voz 2 01:17 a vosotros que a mí

Voz 0933 01:19 te pones Aquilani lo primero que ponerse NFL que queda un mes para la Superbowl no recto y el que más sabe de Super Bowl aquí aparte es Javi Blanco que se

Voz 1 01:27 a las madrugadas se va de aquí de El Larguero ha ahora veremos cuando llegue hay que decir que las está grabada la verdad es que te atrae

Voz 2 01:35 deporte en sí Álvaro el Depor se juega como que no pega no no es verdad era el que pase en el rugby pero tengo si me gusta les recomiendo a la gente que estoy más acostumbrada al deporte europeo es grabar los partidos adelantarlo los tiempos muertos pasando rápido porque es verdad que sino pues ves un partido que puede durar tres horas tres horas y cuarto no dormí de esta forma yo los veo en hora Hay cuarto hora y media enorme ya con mucho lo tuve la

Voz 1501 01:58 pasión de ver un partido de pretemporada de los Pittsburgh Steelers

Voz 3 02:01 los con con con

Voz 1501 02:04 con los siete esta estaba con Philadelphia yo buen partido de Filadelfia ella Ivi y el habrás que me gustó mucho el mira que eran una cosa especial porque al ser una pretemporada había cincuenta tíos por cada bando con una cosa extraordinaria estar en la plantilla completa va a los partidos de pretemporada y a mí me pareció un espectáculo siendo oye vivir yo

Voz 2 02:22 te digo lo que le recomiendo a la gente es que se fija un poco en el deporte que realmente espectacular porque hay muchas acciones de juego que son espectaculares pero es verdad que le tienes que dar tiempo porque tienes que entrar te de cómo es como el el proceso del juego también hay normas que que cuesta hasta que las consigues asimilar no es sencillo de entender pero una vez que te meten creo realmente realmente atractivo para la gente que no sabe

Voz 1501 02:44 hay que decir que la temporada es muy corta por las características de juego por el número equipos que

Voz 2 02:47 ahí por las lesiones principalmente también quedó no pueden jugar mucho más partido

Voz 1501 02:50 eso es entonces ha llegado ya al a la época de la de los playoff hay dos partes de playoff unos equipos que están exentos de jugar una cosa que es un poco una especie no no invitación sino una especie de repesca para que se clasifiquen para las semifinales de conferencia IS Javi ya está hecho si ya has

Voz 2 03:07 ha hecho por un lado y se van a enfrentar los Colts contra los Texas también en ese lado del cuadro enfrentar los Chargers contra los Ravens los que gane eliminatorias se encontrarán con a Kansas City chips y con los New England Patriots que ya están clasificados exaltan esa primera ronda por el otro lado del cuadro están los Seattle Seahawks eh que se enfrentarán a los Dallas Cowboys están los Philadelphia Eagles al Chicago Auvers ir los que se clasifiquen de esas dos eliminatorias enfrentarán a Nueva York Nueva Orleans change is a Los Ángeles Rame bueno la

Voz 1501 03:37 pero vuelva a enfrentar a quienes venga aquí a ese ya ven yo me mojo digo que la final de la Super Bowl va a ser Patriots Pablo Laso es fácil son uno de los favoritos a veces con tu hombre órganos a retiro

Voz 2 03:47 a ver a mí yo es que soy de los patrios que voy a decir ojalá ojalá que están pero pero es verdad que mejor temporada osea en ese lado el cuadro el mejor en la que el equipo que mejor temporada hecho sin duda es Kansas City Chiefs para mí Saëns el equipo yo creo más más favorito aunque creo aunque ha puesto por los patos

Voz 1501 04:03 vaya hombre yo mirando por el otro lado del cuadro me gustaría porque tengo simpatía desde aquel partido a la verdad al Filadelfia Eagles pero creo que si no me equivoco es repetición de la superó el año pasado sería lo sé

Voz 2 04:18 a ver el año pasado la ganaron los Eagles no la Super Bowl estaban los ningún amparo demente la vale pero yo creo que los Eagles este año han llegado bastante mal yo creo que no no van a estar negro fíjate qué más creo que en la primera ronda contra Chicago que ha hecho una buena temporada del bastante fuertes creo que va a ser la sorpresa en ese lado del cuadro porque creo que se va a cargar a los raids pero creo que en ese lado del cuadro los que van a llegar a la Superbowl sólo sens que para mí tienen nivel espectacular tiene un juego ofensivo que es brutal y creo que la Super Bowl aunque me duela el a ganarlo se queda ha dicho adiós Shane sea bonito que ganarán los seis creo que es lo justo para la temporada se mete una hora y media

Voz 1501 05:00 la verdad hay que decir que no están los Pittsburgh Steelers de los que hablaba en partido de pretemporada en otras cosas para tenía bastante líos internos

Voz 4 05:07 entre ellos uno de los rehenes

Voz 1501 05:10 no es que ha estado bastante cabreado por así decirlo aunque es poco no con ver cómo se pronuncia roturas Berger

Voz 2 05:19 Ben Roethlisberger pero que es el quarterback ya tenía un poco de jaleo con Antonio Bravo que aunque es el receptor estrella seguramente uno de los mejores receptores de toda la NFL es una auténtica máquina Easy ven también ven lo llaman si es un gran gran cuota bueno ganó la Super Bowl ya tenía un poquito de pruebas entre ellos pero porque parece que la continuidad Antonio Brown está más que en entredicho parece que no quiere seguir en los Steelers Gemma la verdad es que sea una pero es raro para mí es raro que no se han metido en los playoff se nos han metido por muy poco y es una pena no verles porque es un equipo

Voz 1501 05:55 la última vez que no estuvieron los Pittsburgh Steelers son los que más títulos de NFL han ganado seis la última vez fue en la temporada dos mil trece dos mil trece no es hábil a los mismos

Voz 2 06:05 pues sí que Amis Patriots igual harán oye

Voz 1501 06:08 excepto seis títulos Patriots leer a Tomb Brady unas declaraciones que ha dicho NFL que a sus cuarenta y un años después de diecinueve años de carrera no sólo no se va a retirar en dos mil diecinueve sino que cree que le quedan bastantes años por delante grandes objetivos que cumplir

Voz 2 06:22 yo estoy ahí un palos Piqué o cuarenta y un años ojito antes oye cuéntame que hay veces cuando coge el balón que sale corriendo uno más amaga no suele despierta ya la cadera lo quiere correr en digamos que hay en dos opciones claras de juego cuando estás atacando vale una es coger el balón y correr la otros coge el balón y lanzarlo en lo que hacen los jugadores no principalmente

Voz 1501 06:46 pues el nunca quiere correr porque es que corre

Voz 1 06:48 muy malos es que se nota como como con lo suyo no no puede no puede ir por la edad peor cuarenta y un años vaya leyenda bueno antes

Voz 1501 06:56 terminar te cuento que eso o sobre béisbol porque parece que el Gobierno detrás es increíble habían publicado Miami estaría dispuesto o lo va a hacer de hecho cancelar un acuerdo que había entre la mayor LIC de béisbol ir la Federación cubana de béisbol entre entre las grandes ligas esta federación que permitiría a los jugadores cubanos enrolarse en equipos estadounidenses fichar por equipos estadounidenses sí que eso sea desertar de su país eso es algo que la Administración Trapa no está dispuesta a continuar es verdad que el deshielo de las relaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos comenzó con Obama parece que no va por buen en camino evidentemente parece que cometió según publican el Miami Herald en lo más probable además instigado por la ciudad de Miami es que ese acuerdo

Voz 0933 07:38 termine siendo corren malos tiempos para la lírica e eso desde luego lo escuchamos un poquito de música y esto es lo que más rabia está debían Jyllands

Voz 1501 07:45 sí mía y el número uno sigue siendo Madrid Ariana Grande con zen que un ex en la lista de Pippo no os vais a creer quién ha entrado en el número tres escuchar porque no

Voz 5 07:56 otra vez madre ya

Voz 0933 07:59 el día de la marmota no habían empezado las Navidades ya estaba hasta las narices de Mariah Carey estaba hasta las rayas que ha vivido toda su vida resolvió sí señor

Voz 6 08:06 mil novecientos noventa y cuatro en la Navidad de mil haciendo noventa y cuatro Se publicó esta canción que en Youtube sólo en Youtube el vídeo oficial tiene más de quinientos treinta y cinco millones de Ferrer

Voz 1201 08:16 ello venció en la gente no tiene cosas hubiéramos leía en pocas tienen poca imaginación

Voz 1501 08:21 esto esto no poca broma con esta bien Spotify no no se nota en otras plataformas digitales ha llegado a Picos de diez millones de reproducciones diarias en épocas navideñas diez millones de reproducciones diarias

Voz 1201 08:34 Larguero Larguero activamente estamos ahí

Voz 1501 08:36 puede vivir de muchas cosas entre ellas solamente de de la película solamente hay un estreno esta semana en las catalanas yanqui seamos no es buena época para estrenar pero de una época llama es que

Voz 7 08:50 qué es controlar tu vida pero la vida no

Voz 1501 08:52 es un experimento científico bueno aquí muchos ahí practicado el deporte deporte entre comillas de una pregunta eso está en un sitio lo que está claro es Laura Martínez nuestra amada lider qué le gusta mucho lo usted estos esta película son seis desconocidos que reciben ambicioso paquete en su interior se encuentro mensaje que les promete es una oportunidad para alejarse de su rutina El grupo llega a un sitio concreto señalado ahí se encuentra que tienen que competir en una skate Room estos evidentemente desagrada la idea que divertido que todo hasta que la casa como idea Goyo Jiménez empieza a matar gente

Voz 1201 09:25 ya queda genera de oro gracias

Voz 1501 09:28 qué pinta y por último la serie esto es más sonar aunque sea en versión original porque se llama The black list Bin Laden es que mañana se estrena la sexta temporada de Buckley que es una serie de culto para los que no me gusta las sedes tipo policiaca esto es un ex agente del Gobierno Raimon Red Vinton que ha sido uno de los fugitivos más buscados por el FBI porque era miembro de información del Ejército dejó de Pastal de su servicio para convertirse en uno de los terroristas más buscados de Estados Unidos y luego colabora

Voz 4 09:58 con el FBI bueno que vea la serie pues que ya tiene

Voz 2 10:01 porque esta instala Estremera así como yo la verdad que no esto esto que voy a decir pero voy a hacer lo mismo que hice con Breaking la ver

Voz 1 10:08 es cuando cuando acabe pues te la voz del tirón y no

Voz 0933 10:11 es una costumbre tres espontáneo Ariel ha visto en por cierto la última temporada yo no yo no pero nuestro amado líder hablando de líderes Manu Carreño dice que sí y que le ha gustado más de lo sí pero a mis amigos hay una persona aquí amo todavía más

Voz 1 10:24 hablaremos no te dice que le cuesta un poco a veces entenderlo un poco no me que me que me lo original por cierto