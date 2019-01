Vayas donde vayas (03/01/2018) | Gemma, el sueño de vivir en el Caribe

Voz 1 00:00 hola me llamo Chema llevan un año viviendo las Islas Caimán me mudé aquí porque una amiga me lo recomendó hoy dije

Voz 1480 00:07 que no trabajo en un sitio que se llama Brooklyn pasta pizza es un restaurante que está en camada ve que es como un centro comercial que es muy caribeño convencidos años y vivir en el Caribe la verdad que no me voy a quejar

Voz 2 00:23 pues nada que nos vamos al Caribe porque Gemma es nuestra protagonista de este jueves en vayas donde vayas

Voz 5 00:52 Marina García buenos días El Caribe hay que ver las manos ya esto es nuestro top cinco destinos exóticos nada nada nada buenos días buenos y no te llevas estaría un poquitito mejor pero bueno no irá muy bien no quejarse adelante allí se encuentra una lo muy haber

Voz 0268 01:11 durará por naturalezas Gemma es original de un pueblo de Manresa tiene veintidós años y antes vivir en las Islas Caimán vivían

Voz 2 01:18 pues aquí tiene experiencia en también de bienes en el extranjero

Voz 0268 01:21 exterior tiene experiencia compuesto el art piel a todo el archipiélago caimán por tres islas es un territorio que depende de los de Reino Unido se encuentra al noroeste Jamaica entre Cuba y Honduras y al

Voz 6 01:32 cuatrocientos kilómetros al sur entre Cuba y Honduras porque yo me estaba haciendo así en la cabeza estaba en las Caimán y para que la gente

Voz 5 01:38 sitúe para que los oyentes sitúen allí en el eso es totalmente básicamente en un sitio paradisíaca privilegiado extraordinarias playa

Voz 0268 01:49 las bueno conocidas en todo el mundo pero además de ser un paraíso tropical paraíso fiscal Amira que viene de los más grandes de la letra según datos publicados recientemente existe el doble de empresas que de personas en las Islas cien mil compañías registradas entre estos dos paraísos

Voz 1480 02:04 así me explicaba es cómo es vivir en el Midem lo que más me gusta de las islas caimanes que bueno están en el Caribe y está cerca de todo Latinoamérica en Sudamérica entonces es una oportunidad más que tengo de viajar está bastante bien porque trescientos cuarenta días al año es es verano y los otros veinte pues son lluvias tropicales la gente súper buena todo el mundo te ayuda a todo el mundo es muy amable es un es una isla muy pequeña que todo el mundo se conoce todo el mundo te ayuda para mí vivir tan lejos

Voz 7 02:36 es es es muy difícil pero aquí tienes que hacer amistades y así porque está sola en una aislado muy pequeña hay se hacen amistades las amistades que tienes aquí son bastante reales está ayudando en cualquier momento yo no me puedo quejar con las amistades que tengo aquí la verdad que

Voz 6 02:51 la cantidad de gente buena de de amistades a mí siempre me ha llamado la atención de las islas es una cosa que se ha comentado mucho el carácter

Voz 5 02:59 yo no hombre claro cogiendo es verano daban también me cambiaría el carácter sería feliz todo el día no

Voz 6 03:06 mira que nos afecta también en el estar rodeados de mar

Voz 0268 03:09 y así es cómo vive ella el día a día como unos comentaba en esa ambiente isla tomar el sol

Voz 5 03:15 sí ese buen carácter este segundo fin de año y no he podido evitar preguntarle tal y como estamos a día tres claro claro realizado por cierto Marisa Gracia para todos los oyentes

Voz 0268 03:25 también eh cómo ha pasado la noche y atentos al final porque lleva sorpresa a ver

Voz 1480 03:29 la que hacían como fuegos artificiales a las doce de la noche en toda la playa en la playa de Las siete millas que es una de las playas las diez playas más bonitas del mundo y es preciosa la verdad ponían fuegos artificiales por pues por cómo cinco minutos luego pues pone música porque lo único malo es que no hay fiesta se si aquí lo único fiesta que AIG es el bar en la playa te ponen música electrónica pone generadores ponen altavoces y ponen dj's Jack si es como yo célebre mi cumpleaños simplemente el de déjame amigo hagamos una fiesta en la playa y al final acabó siendo una fiesta épica

Voz 6 04:10 Marina obedecieron a cancelar ya esta sección ahora mismo porque claro dice fiesta épica además de celebrar el fin de año tan

Voz 5 04:19 en su cumpleaños toda Epic todo ello yo ya que me habéis puesto en acción ya me lo estoy imaginando la musiquita

Voz 6 04:26 es que no sabes cuántas veces eso es pero es que no sabéis cuantas veces en este programa no sabremos imaginado desde este estudio Marina yo furia juegan todos el estar aquí en el estudio pero con los pies en la orilla del mar monjitas la mano pues pues todo sueños con Gemma llevas sabida sí sí

Voz 1480 04:47 estoy de minería familia porque es bastante lejos pero siempre intento hablar con mis padres que haga lo que haga siempre me apoyó se bendición

Voz 6 04:57 esos padres que apoyan vamos vamos con los padres que sacrifican prácticamente todo porque los hijo sigamos

Voz 0268 05:08 y tengan su felicidad hizo desarrollen y viajen

Voz 5 05:12 ya demasiado en cuenta como como lo presenta Gemma no que se fue allí diciendo bueno porque se lo habían recomendado sus padres apoyando diciendo pues venga así la aventura

Voz 8 05:20 el Plan Vive oye

Voz 6 05:23 Marina Si así por lo que sea nos da por planear una una escapada un viaje a este paraíso fiscal bueno no sé no sé si dejamos a Julia sólo aquí

Voz 5 05:34 pues yo estoy apoyando esto Aitor tú y yo somos que equipo

Voz 6 05:39 pero el programa habrá que hacerlo alguien lo tendrá que hacer es bueno pero que no se recomienda Gemma aparte ya de todo lo que ha dicho pero como actividad para para hacer allí

Voz 1480 05:50 pues la verdad aquí lo que se puede hacer más es pues actividades acuáticas porque cómo estás en la playa casi todos los días aunque éste hacen el trabajo y tengan descanso siempre tengo la oportunidad de de cogerme el biquini y cambiar mi pues ir a la playa hay disfrutar un poco del sol poderme poco más Morenda cada vía puede hacer en moto acuática por treinta euros por dos horas ahí actividades así que te llevan a ver los peces tropicales que son los los típicos del del Caribe también puede si tienes mucha suerte tienes oportunidad de ver tiburones pero que no son que son inofensivos

Voz 6 06:32 hurones a Rafa Muñoz le encantaría ha dicho son inofensivos estoy pero también habría que verlo

Voz 5 06:36 no sé si creérmelo y vamos con lo mal que vive montando en moto acuática poniéndose morena se va a quedar allí o o le tira todavía jamón y quiere volver

Voz 1480 06:44 ahora ahora lleva mucho mucha identidad isleño yo por el momento creo que me voy a quedar alguna temporada más no sé cuánto tiempo más pero la verdad es que esta isla me he hecho hecho realidad sueños que ellos nunca pensaba quería nunca pensaba que vivía del Caribe siempre dije no no está demasiado lejos de mi familia pero a veces pasar el charco vale la pena para darte cuenta lo que realmente quieres yo sé que realmente quiero vivir en España pero por el momento no puedo porque ahora mismo España no me da lo que el extranjero me da no me da la la alegría de encontrar culturas nuevas no sin si no eres si no vives como un local como como alguien de de la isla nunca sientes que es estar desde el extranjero como si te mudas a otra parte del mundo yo creo que la verdad que todo el mundo debería experimentar salir del de la ciudad de en el pueblo de él de cualquier sitio vivir un poco porque la verdad es que merece la pena y más en el Caribe sinceramente

Voz 6 07:51 a mí me ha convencido no a todos nos da convencido