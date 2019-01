Un mal día lo tiene cualquiera (03/01/2018) | El filósofo conmocionado por el maltrato animal

Voz 1

00:00

es complicado predecir qué o quién va a ser el encargado de arruinar nos el día puede que sea el conductor del autobús que niega tener cambio el vecino que tiran la ceniza encima de tu ropa tendida o la GANVAM mal estado que tará pasar las próximas veinticuatro horas en el navarro lo que es aún más complicado es predecir qué incidente te va a arruinar por completo la vida en el caso de nuestro protagonista de hoy el tres de enero marcó un antes y un después en su paso por la tierra porque ese fue el día en el que Friedrich Nietzsche perdió la salud mental el tres de enero de mil ochocientos ochenta y nueve el filósofo estaba pasando unos días en Turín paseando por la plaza Carlo Alberto se encontró con el dueño de un caballo propinando interminables latigazos que cobra animal Nietzsche horrorizado fue corriendo hasta el caballo hizo abrazó su cuello para impedir que siguieran azotando poco después cayó al suelo inconsciente Nietzsche no el Cabañal en los días siguientes mandó una serie de cartas conocidas como las cartas de la locura en las que ordenaba al emperador alemán a que acudir a Roma para ser ejecutado afirmaba ser el creador del mundo o firmaba como el dios griego Dionisio sus amigos consternados fueron a buscarlo a Italia y lo llevaron a un sanatorio mental en Suiza ya nunca se recuperó murió once años esta tarde así que por favor no matiza ningún animal por la calle que hay gente más sensible a la que vuestra falta de delicadeza puede arruinar la vida