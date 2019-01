Marta González: “Al PP se le achaca la necesidad de los votos de Vox y sin embargo esa misma reclamación no se hace al Gobierno sustentado por independentistas”

bueno nosotros reivindicamos que el impacto de Estado que se acordó en el Congreso y el Senado en septiembre de dos mil diecisiete fue uno de los grandes proyectos que propuso Mariano Rajoy en su discurso de investidura que los representantes del PP no se levantaron de la mesa en siete meses conscientes de la importancia que tenía un acuerdo inédito en esta materia un acuerdo de Estado Gobierno del PP que puso el dinero precisamente para que ese pacto de Estado se desarrolle vivió cinco años ahora que el Gobierno central y los ayuntamientos hoy vinculase dan ese pacto también del Ministerio de Sanidad que en su momento presidía Dolors Montserrat presentó con ellos para que todas y cada uno de esas medidas fueran consensuadas constante evidentemente y nuestro compromiso con ese pacto de Estado vista clarísimo es total incluso podemos decir que hemos ido más allá porque proponemos por ejemplo que la prisión permanente revisable se pueda utilizar para castigar crímenes tan horrorosos como el de Diana que el de Marta del Castillo unas que se oculta al cuerpo o su secuestro aquella noche de la víctima y que ahora pues a la luz de las modificaciones que se han hecho me el pacto el que codiciado pronto tendrán su traducción me estas Dimas serán también víctimas de violencia de género atribuye

Voz 1

03:28

nosotros creemos que Vox no puede negar no puede negar la división que existe en Andalucía con el cambio o bien no las esperanzas que hay puestas después de treinta y siete años de socialismo lo que ha sido muy negativo para esta Comunidad autónoma no ha conseguido elevar los indicadores de educación de empleo de atracción de inversión extranjera de creación de empresas Vox no puede negar todo eso porque los andaluces y creo que además el resto de los españoles no se lo perdonarán ahora mismo la prioridad es precisamente ese cambio de gobierno yo creo que será sensible y escuchará de amor de los animales