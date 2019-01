Nadia Calviño: "Seguiremos creciendo por encima de los países de nuestro entorno"

Voz 0027 00:00 Nadia Calviño ministra de Economía buenos días

Voz 1 00:03 muy buenos días y feliz año en feliz año

Voz 0027 00:05 también que lecturas el Gobierno de estos datos

Voz 1 00:07 bueno la lectura no puede ser sino positiva porque hemos cerrado el año dos mil dieciocho pues un poco confirmando lo que llevamos viendo a lo largo de todo el año y en y sobre todo en el último trimestre es que la economía española está creando empleo a buen ritmo los datos tanto de afiliación de reducción del desempleo y además de afiliación indefinida de los empleos de mayor calidad y lo empleo de los de los jóvenes y de las mujeres es pues son muy positivos y creo que que la valoración no puede ser sino esa

Voz 0027 00:38 ministra bajaremos de los tres millones de desempleados en dos mil diecinueve

Voz 1 00:42 me alegro de que me pregunte eso Aimar porque es verdad que aunque los datos son muy positivos el hecho de que sigue habiendo tres millones doscientas mil personas paradas pues pues son demasiados IS tiene que ser nuestro objetivo fundamental reducir el número de parados en nuestro país y yo espero que ese sea el resultado y sobre todo que sigamos reduciendo la tasa de paro de nuestro país que que que es una tendencia muy positiva de los últimos meses y que espero que se mantengan los

Voz 0027 01:07 próximos pero los nubarrones económicos que empezamos a ver el horizonte más internacional que nacional es cierto pero pueden ralentizar esta creación de empleo

Voz 1 01:16 es difícil es difícil anticipo por qué es lo que nos depara el año dos mil diecinueve estamos empezando con un gran número de incertidumbres como usted muy bien señala sobre todo en el ámbito internacional estamos hablando de cómo va evolucionar el comercio internacional y el crecimiento económico en general que va a pasar con el Brexit la la inestabilidad financiera en determinados mercados son muchas las incertidumbres y por lo tanto es difícil y estoy segura de que éste será un año lleno de retos pero también tenemos que ser positivos eso no no nos tiene que llevar al fatalismo creo que hemos cerrado el año dos mil dieciocho con un resultado económico muy positivo nuestro país está teniendo resultados mejores que los países de nuestro entorno y estamos en una buena situación para encarar esos retos

Voz 0027 01:59 fatalismo no pero desaceleración hay ministra

Voz 1 02:02 si hay una moderación del crecimiento como usted sabe y hemos creo creo que terminaremos el año en con un crecimiento económico del entorno del dos coma seis por ciento el año ya terminado pero aún no tenemos los datos no

Voz 0027 02:15 trimestre vuelos con cuatro terminaremos con dos consejos

Voz 1 02:18 estamos en el nuestra previsión está en el entorno del dos coma seis por ciento en el año dos mil dieciocho nuestra previsión Última parada el año próximo para el año en curso en el dos mil diecinueve es de en torno al dos coma tres por ciento bueno ahora estamos actualizando el cuadro macroeconómico de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado pero seguimos previendo tasas de crecimiento superiores a las de los países de nuestro entorno y en eso están de acuerdo todos los organismos internacionales así que moderación del crecimiento a medida que el ciclo se va haciendo más maduro pero pero no nos tiene que llevar a pensar que la situación es negativa o que no vamos a poder encarar las distintas incertidumbres y retos que tenemos por delante

Voz 0027 02:57 no es demasiado generoso un dos con tres para dos mil diecinueve se lo digo porque el FMI dice un dos con dos dos con uno bueno hay otro

Voz 1 03:04 sí hay otros organismos que estiman que estaremos por encima del dos coma tres por ciento en estos días estamos justamente terminando los cálculos a la luz de los últimos indicadores que tenemos en dos mil dieciocho y a la luz del último trimestre de dos mil dieciocho que tiene un efecto de arrastre importante que ha sido un trimestre en principio bastante positivo la mayoría indicadores son más positivos de lo que nos esperábamos así que estamos terminando los cálculos justamente para ver cuál es nuestra previsión para el año

Voz 0027 03:29 en la ralentización progresiva que vemos en todo el mundo es el prólogo de una nueva recesión ninguno

Voz 1 03:38 de los organismos internacionales hablan de recesión en general todo el mundo prevé una ralentización del crecimiento pero con tasas de crecimiento en el ámbito internacional todavía bastante importantes por encima del tres por ciento Todos están de acuerdo en que en nuestro país probablemente crecerá más que los países de nuestro entorno y que estaremos por encima del dos por ciento y ese es el ese es el entorno en el que estamos preparando nuestras previsiones como decía moderación del crecimiento pero con una situación relativamente positiva para encarar esos retos

Voz 0027 04:11 te exterior no está restando ya en lugar de sumar al crecimiento económico porque se han estancado las las exportaciones españolas nos compran menos porque nuestros compradores está mal o porque nosotros vendemos mal

Voz 1 04:24 ah no no desde luego la la razón principal por la que se ha ralentizado el crecimiento de las exportaciones que se han mantenido bastante bastante fuerte pese a lo largo del ejercicio dos mil dieciocho pero la razón principal es la ralentización de nuestros mercados de exportación de hecho las empresas españolas siguen teniendo una competitividad muy alta eh todos los indicadores nos confirman que seguimos siendo muy competitivos e incluso ganando mercados de exportación de ese cuenta de que por ejemplo los últimos datos de inflación nos han situado la tasa de inflación en España incluso por debajo de la zona euro así que en general no se trata de que el vendamos mal en absoluto las empresas españolas en los últimos años han hecho un esfuerzo de internacionalización extraordinario son muy competitivas y están ganando mercados de exportación pero claro si se ralentiza la economía mundial pues España que está cada vez más abierta no puede aislarle Ali aislarse totalmente de ese tipo de desarrollos en los que lamentablemente no podemos influir claro

Voz 0027 05:19 hablaba usted de que de la inflación cuanto calcula el Gobierno que van a subir los precios en dos mil diecinueve

Voz 1 05:26 bueno estamos justamente también finalizando esos cálculos normalmente nosotros no publicamos previsiones de IPC lo que publicamos son previsiones del deflactor del PIB y del consumo privado bueno su es otro indicador de inflación poseen un par de semanas publicaremos nuestras previsiones para el año próximo pero lo que hemos visto en los últimos meses es una desaceleración de los precios como como muy bien ustedes habrán visto también gracias sobre todo a la caída de los precios del petróleo es esa variable la evolución de los precios del petróleo es muy importante para nuestra economía sobre todo por lo que respecta a la inflación también a nuestra competitividad claro

Voz 0027 06:02 el petrolero cree usted ministra que ha tocado suelo y lo vamos a ver subir en los próximos meses

Voz 1 06:06 eh bueno hay hay indicadores que van en distintos sentidos déjeme Un Pompa unos cuantos días más para que podamos terminar las previsiones

Voz 0027 06:15 si el barril de Brent se moviera entre los sesenta ochenta dólares qué efectos tendría para nosotros

Voz 1 06:20 bueno es que entre sesenta y ochenta dolares hay bastante diferente no esto

Voz 0027 06:24 el rango alto de la franja alta ese rango

Voz 1 06:27 claro bueno en principio el impacto más directos justamente como les decía el tema de los precios porque todos los productos de importación pues encarecería pero nosotros por eso estamos muy pendientes en estos días de ver cuáles son las previsiones de devolución del barril que están haciendo los organismos internacionales para poder finaliza Nuestras previsiones para para dos mil diecinueve con el máximo de información no es decir no perdóneme yo creo que la la el impacto fundamental sería ése no tanto la previsión del PIB como como veríamos revolucionaria los deflactor es no elimina la inflación

Voz 0027 07:01 hay cierta sensación no sé si comparte usted ministra de de tregua ahí de esa expresión terrible que es calma tensa ahora mismo en en los mercados internacionales a la espera de ver que hacen trampa y China si recrudecen en las próximas semanas su su guerra comercial Si si se lanzan a una guerra de aranceles cruzados como no puede afectar

Voz 1 07:20 si esa situación esa sensación de como dice usted de calma tensa bueno yo diría más bien de incertidumbre no de no saber hacia dónde va a tirar el mercado yo la he vivido desde el primer día como ministra de economía le tengo que decir que que a lo largo de este año pues ha habido esta situación de manera casi permanente por eso hemos estado muy atentos de los desarrollos en los distintos mercados tengo que decir que por lo que respecta a España nuestra situación es muy positiva ha habido una reacción muy positiva por parte de los mercados financieros de confianza en el sector público español hemos cerrado dos mil dieciocho con una prima de riesgo e inferior a la que teníamos en mayo hemos hemos cerrado incluso con un premio al mejor emisor de deuda pública europeo es decir que hay una situación de confianza que yo creo que es un activo importante sobre el cual tenemos que seguir construyendo en los próximos meses pero esa situación de de calma o de no de calma sino de incertidumbre hace que los inversores esté muy indecisos no y que y que y que no haya una clara voluntad de pues por ejemplo salir a Bolsa hacer inversiones sobre todo en el sector privado no tendremos que ver con qué tono se desarrolla en los mercados en las próximas semanas yo espero que sea por supuesto positivo indudablemente uno de los elementos de incertidumbre más importantes son esa guerra comercial y hombre Si se produce una grabación de la situación actual que yo espero que no sea así por supuesto pues no hay nadie que pueda librarse y nos afectaría a todos en términos de ralentización del crecimiento económico porque los inversores internacionales se retraen no cuando hay una situación de incertidumbre

Voz 0027 08:57 y la otra gran amenaza podría ser el Brexit sin acuerdo que tiene el Gobierno de España una previsión a un cálculo de cuánto le podría costar suponer a la economía española un Brexit a las bravas buenas setas

Voz 1 09:09 lo que estamos intentando hacer son dos cosas en primer lugar apoyar lo mejor posible y tratar de conseguir el mejor acuerdo posible con el Reino Unido porque lo que es indudable es que en este proceso que es como como diríamos en inglés lose lose aquí no gana nadie no se trata de un proceso destructor de valor por tanto de lo lo deseable es que se pierda lo menos posible y por eso nosotros España ha tenido una posición muy activa para tratar de tener una salida negociada acordada con el Reino Unido otros primero que estamos

Voz 0027 09:38 extra

Voz 1 09:39 se está acercando la fecha pero bueno en fin todavía tenemos que seguir avanzando y apoyando este tipo de solución por supuesto y lo segundo que estamos haciendo es tratando de preparar lo mejor posible a nuestras empresas porque bueno las empresas grandes y las que ya están presentes en el Reino Unido lo tienen mucho más en su día a día lo tienen más integrado en su propia piel unificación el sector financiero por supuesto ya estado preparándose pero a lo mejor las pymes pues lo tienen menos presente lo que puede ser el impacto del Brexit de un Brexit sin acuerdo no por eso estamos ahora mismo intensificando si cabe nuestra relación y nuestra comunicación a las empresas para que todo el mundo trate de anticipar lo que puede ser un resultado que como digo es positivo no es claro hay una previsión

Voz 0027 10:23 concreta calculó que no

Voz 1 10:26 no no cabe hacer un cálculo que mide el Brexit es un fenómeno que nos afecta desde el punto de vista del comercio desde el punto de vista de nuestras empresas en el Reino Unido de las empresas británicas que operan en nuestro país pero sobre todo los ciudadanos porque tenemos cientos de miles de españoles viviendo y trabajando en el Reino Unido tenemos cientos de miles de británico perdone británicos viviendo en nuestro país por tanto lo primero

Voz 2 10:50 la la el el objetivo número uno de nuestro Gobierno extra tarde

Voz 1 10:55 paliar el posible impacto negativo sobre nuestros ciudadanos que son pues la prioridad como decía para algo para el Gobierno

Voz 0027 11:02 qué le dicen en la Comisión Europea después de que el Senado vetó el otro día la nueva senda de déficit con unos objetivos más amplios que había autorizado Bruselas

Voz 1 11:12 bueno lo que mide de momento no me han dicho nada porque ha coincidido justo con la canción así que no han podido reaccionar no de todas formas nosotros lo que hemos hecho desde el primer día es tener a la Comisión Europea perfectamente informó nada de cuáles eran las distintas los distintos pasos que había que ir dando y las las incertidumbre sobre las distintas opciones que se podían producir y el hecho de que el Senado veta se la senda de déficit que habíamos propuesto que nosotros creemos era la adecuada para nuestro país precisamente porque estamos en un escenario de moderación de crecimiento económico en dos mil diecinueve el hecho de que esto pudiera suceder aunque es una anomalía el hecho de que el Senado vete los presupuestos no es una situación normal en el resto de países europeos pues era una de las de los escenarios los que estábamos trabajando y que la Comisión Europea sabía que era un pues uno de nuestros escenarios de trabajo

Voz 0027 11:59 cree que el PP actúa por convicción económica no quiere más déficit o por ponerle una zancadilla política al Gobierno como he venido señalando desde el principio Mr

Voz 1 12:09 es difícil entender por qué alguien querría tener una disciplina fiscal superior a la que la que no se exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Por otra parte a la propia disciplina digamos que el PP había previsto porque nosotros hemos mantenido la senda de reducción del déficit de nueve décimas que tenía el Partido Popular en su en sus escenarios pero a partir de un dato más realista de cierre de dos mil dieciocho Nuestra previsión era que cerraría dos mil dieciocho con un déficit en torno al dos coma siete por ciento del PIB nuestra nuestro objetivo era reducir el déficit al uno coma ocho por ciento del PIB el año próximo finalmente tendremos que presentar los presupuestos generales del Estado con un déficit del uno coma tres por ciento lo cual supone una disciplina fiscal es pues mucho más importante que puede tener un impacto diferencial sobre el crecimiento y la y la creación de empleo

Voz 0027 12:58 ahora mismo veremos si cree más probable que los independentistas presenten enmiendas a la totalidad esos presupuestos que no lo has presenten yo sí

Voz 1 13:06 presido con el tema de los presupuestos si idea verdad que que todas mis apariciones públicas creo que han ido en el mismo sentido y la ministra de Hacienda igual he sido siempre optimista y al mismo tiempo prudente evidentemente la situación política de nuestro país y el hecho de que tengamos un Gobierno con una minoría parlamentaria pues exige una un esfuerzo de negociación y de diálogo superior al que al que tendríamos busco una mayoría absoluta por supuesto no eso hace más más complejo el la elaboración y la adopción de los presupuestos pero yo siempre he sido optimista porque estoy convencida de que unos presupuestos que que conjugue en disciplina fiscal políticas sociales reflejan lo que quiere la mayoría de los españoles y además creo que es lo mejor para nuestro país es que estos presupuestos se adopten y que tengamos una estabilidad económica y política pues lo mayor posible durante dos mil diecinueve precisamente para poder encarar con fortaleza no y continuar una senda positiva de cara a las incertidumbres que nos rodean ámbito internacional de las nuestros eternas las en cierto

Voz 0027 14:07 hombre es por ejemplo la catalana sigue afectando a la confianza económica

Voz 1 14:11 desde el primer día el Gobierno como como usted sabe y como y como se ve ha estado muy empeñado en tratar de normalizar la situación en Cataluña y Cataluña vive una situación complicada desde el punto de vista de la convivencia hay una falta de diálogo precisamente y fundamentalmente entre los catalanes por parte de nuestro gobierno lo que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque precisamente ese diálogo tenga lugar se normalice y se calme el ambiente y se mejore la situación de convivencia en las calles de de Cataluña aquí ese empeño es el que tenemos desde el primer día porque porque de nuevo creo que eso es lo que quiere la mayoría de los ciudadanos españoles que todos podamos vivir en una situar son de paz y de buena convivencia remar todos en la misma dirección a los inversores

Voz 0027 14:56 la ministra

Voz 1 14:57 la situación de Cataluña pues mire este último año mucho menos yo he visto en mis reuniones con inversores internacionales menos preguntas menos cuestiones por supuesto siempre tenemos que explicar la situación pero no es comparable a lo que teníamos hace un año no

Voz 0027 15:13 corrupción de la extrema derecha en la política española eso afecta a añade inestabilidad a los inversores no les importa

Voz 1 15:20 el fenómeno de partidos de extrema derecha no es exclusivo de nuestro país lamentablemente yo creía que España estaba vacunada contra este tipo de procesos que yo he visto desarrollarse en muchos otros países europeos no ha sido así que lamentablemente no estábamos vacunados como creíamos y no se trata de un fenómeno exclusivo de nuestro país así que los inversores yo creo que no se sorprenden de este tipo de procesos hombre desde el punto de vista personal por supuesto yo no lo considero positivo en absoluto el hecho de que haya partidos que pues como ustedes esta mañana estaban relatando consideran que hay que derogar la normativa protectora de las mujeres y de lucha contra la violencia de género pues me parece no sé qué palabra utilizar no no no no no no cabe calificarlo entonces me parece que es un proceso que no es positivo pero que lamentablemente se produce con con una u otra característica en la mayoría de países de nuestro entorno con el que tenemos que convivir y por supuesto al que tenemos que que que convencer no a la la los votantes de este tipo de partidos para para para que dejen de tener esta esta importancia o por lo menos no aumente sus

Voz 2 16:28 su relevancia en nuestro país ministra por

Voz 0027 16:31 hemos les exige que limiten los precios del alquiler amenazan con no votar el decreto de medidas urgentes de vivienda sabe usted seguro que lo leyó El Mundo Público que fue usted que metió a la limitación de los profes alquiler después de hablar con los fondos de inversión fue así

Voz 1 16:45 no no por supuesto que no bueno eso cuando lo he leído me ha parecido y en fin como como sucede a menudo pues no no es exacto me sorprende mucho que que podemos o cualquier otro partido político no quiera convalidar el real el real decreto ley que adoptamos antes de Navidades porque en ese error el decreto ley hemos medido metido hemos propuesto y adoptado medidas urgentes precisamente para proteger a los ciudadanos en caso de desahucio hemos metido una serie de medidas de alargamiento de los alquileres también de control de precios para las rentas más reducidas es decir que se trata control también perdone de los de los arrendamientos turístico los y dando más capacidad de las comunidades de vecinos para decidir cómo quieren que sea gestione los pisos de de esas comunidades no se trata de una serie de medidas que estaban siendo largamente reclamadas y me sorprendería que alguien voten con

Voz 0027 17:35 entonces Menis fondos como Blackstone no han presionado al Gobierno para que no límites

Voz 1 17:39 no no vamos no ayuno no he tenido ese tipo de presiones desde luego han hecho una serie de declaraciones públicas que todo el mundo ha escuchado pero vamos el Gobierno toma sus decisiones con independencia después de pues pues un debate interno como es normal en la que se en el que se valoran las distintas opciones y al final decidimos lo que nos parece más adecuado teniendo en cuenta también los instrumentos legislativos de los que disponemos y en este caso un real decreto ley de medidas urgentes

Voz 0027 18:06 qué hubo debate dentro del Gobierno

Voz 1 18:09 pues mire Aimar Le voy a revelar un secreto siempre hay tras en todos los gobiernos no creo que esto les sorprenda a nadie no sobre todo cuando estamos tomando decisiones en materias sensibles e importantes pues pues lo que se espera es que el Gobierno de reflexione Hinault tome decisiones pues a tontas y a locas no sin reflexionar claro que del nuevo Gobierno

Voz 0027 18:32 ministra acompañará al presidente del Gobierno a Davos a finales de enero

Voz 1 18:37 tengo previsto no sé si coincidió con el presidente del Gobierno pero yo tengo previsto también ir a Davos efectiva

Voz 0027 18:41 la verdad es pues no lo sé Él haber

Voz 1 18:44 es que no no controlo la agenda del presidente

Voz 0027 18:46 es acaba de decir que puede que coincidan

Voz 1 18:49 este no lo sé no lo sé yo le puedo confirmar si se que yo tengo previsto pero aún no sé siquiera si hablo el miércoles y el jueves voy después de Bruselas el lunes y el martes estoy en Bruselas hice que me han dicho a ver si puedo volar desde desde Bruselas a Davos pero no no tengo la agenda

ministra feliz año