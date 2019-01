En los libros depositamos nuestra soledad, nuestro ocio y nuestro amor por la lectura

Voz 1 00:00 muchos libros con que alineó unos un escritor

Voz 1136 00:13 que no elige como escriben uno escribe cómo puede yo intento que mis libros todo sean ensayos narrativa se parezcan una conversación y creo que es el lector al final lo Si entra en el juego se siente parte de esa conversación y entonces al final es verdad que establece una relación casi de de amistad

Voz 2 00:32 el escritor de lengua española que no se ha empezado por lo menos tanteando algo de Lorca no sea el Romancero seguro busto

Voz 0815 00:49 la literatura puede ser también una forma de apropiarse de aquello que nos han quitado en este caso del tiempo también de tomar de tomar las riendas de nuestra vida yo creo que el que el amor es relativamente siempre un relato siempre es algo que contamos y nos contamos contamos juntos hasta que en un momento dado algo se rompe y dejamos de contarnos juntos y acabamos en el momento de la separación en el desamor que siempre es una batalla de relatos

Voz 4 01:13 me tranquiliza mucho leer sobretodo mi salvación himen tira es la música creo que la vida consiste en esto que estamos haciendo ahora aquí preguntarnos los unos a los otros confesar que que todavía nos queda mucho terminó por recurrir eh

Voz 3 01:39 bueno uno a trabajó durante unos años

Voz 0630 01:42 si después puedes aspiran a cierta recompensa forma de buenas críticas a mí particularmente me gusta poder mirar directamente a los ojos del editor para lo cual es necesario que se han vendido unos cuantos ejemplares no

Voz 3 01:58 ha tenido jamás ese miedo

Voz 2 02:01 hoy en blanco a la pantalla en blanco quitamos de la cabeza siempre reposando de

Voz 5 02:07 ideas de de de

Voz 2 02:10 posibilidades de proyectos pendientes entonces al revés a mí lo que me falta es tiempo para para escribir todos me gustaría escribir

Voz 7 02:23 como periodista me resultó muy frustrante muy duro ver que tu trabajo está prohibido pero sí de todo eso ahora echando a final de año la vista atrás podemos sacar una reflexión podemos concluir que puede ayudar a que no vuelva a suceder au a levantar otra es la alerta contra hacen la censura o contra una medida tan desproporcionada bueno pues de algo habrá servido ojalá sea lo que nos quede no un ex aleccionó que sirva para que

Voz 3 02:46 vuelva a ocurrir

Voz 2 02:55 qué tal muy buenas tardes gracias por escuchar esta edición especial de los muchos libros un reto

Voz 1363 03:01 conocimiento a la literatura más destacadas del dos mil dieciocho en los libros en sus autores y autoras depositamos nuestra soledad nuestro ocio nuestro amor por la lectura Sergio del Molino Ida Vitale Isaac Rosa Paca Aguirre Fernando Aramburu María Dueñas Nacho Carretero son algunos de los narradores y las nadadoras más interesantes de nuestro tiempo en ellos confiamos nuestras ganas de conocer y conocernos de hacernos preguntas pero que les motiva a escribir pienso que escribo hoy posiblemente todos los no novelista es lo hacemos en alguna medida escribió

Voz 8 03:35 para per para intentar perder el miedo a morir no como os digo no escribes para enseñar nada escribes para prendas ellos pero para aprender para aprender a vivir para aprender a vivir hace falta antes llegar

Voz 1363 03:46 el concierto de acuerdo con la muerte con la muerte con la muerte de los demás

Voz 1247 03:50 es que es que me encanta es que me lo paso muy bien escribiendo es que llevo toda mi vida escribiendo es decir el haberme dedicado al periodismo que ha significado

Voz 1363 04:01 tú y yo me lo he pasado muy bien haciendo Perino

Voz 1247 04:03 mismos es decir yo he tenido la suerte de hacer algo que nunca hubiese elegido pero que una vez que ya me encontré en medio de de eso pues pues lo disfrute y lo pasé bien haciendo periodismo

Voz 9 04:16 a veces un poco en el TD evitar que como no quiero gritan pues nada de esto martes lo con calma Estir Peer algunas cuatro-cinco Lenear de que le pican a la gente

Voz 1846 04:31 escribir no está la oportunidad de rescatar todas estas cosas del olvido pero son cosas nuestras es nuestra vida es nuestra manera de ver de millar de entender de cambiar todo esto de todo esto bien manipulado ICO se puede convertir en una novela preciosa

Voz 1363 04:50 en nombre del equipo del programa gracias por prestarnos atención no hoy nos asiste en la parte técnica Schumi Rodríguez y a cargo de la producción están Carmen Fernández Laura coronado Ifrán Pastor decía Virginia Woolf que en cierto modo en los libros e influencia en los unos a los otros en este programa tenemos la sana costumbre de recomendar es lecturas para esta ocasión especial le hemos pedido a voces destacadas de nuestra sociedad que no recomienda

Voz 10 05:14 en un libro Soy Manuela Carmena yo voy a recomendar un libro que yo creo que vale mucho la pena se llama el título

Voz 1410 05:22 es el pequeño país el autores cae

Voz 10 05:24 el fallé está en Salamandra

Voz 1410 05:27 un libro sencillo el delicioso que tiene que ver con la historia de una infancia al no que desde su infancia pues tiene todo lo que necesita no hay una historia muy bonita sobre la bicicleta de lo que significa su bicicleta pero a su vez dramáticamente esta viviendo en él lo que va a ser el la situación más terrible del enfrentamiento entre las dos grandes tribus que generaron ese enormes genocidio en una zona de Ruanda

Voz 1363 06:17 la literatura influye en otras artes Ana vendí es una canción de Radio Futura publicada en mil novecientos ochenta y siete incluida en el álbum la canción de Juan Perro la banda española musical hizo el último poema escrito por Edgar Allan

Voz 11 06:31 porque los que vamos a literatura sabemos que un libro dar refugio pide reflexión y nos ayuda a encontrarnos leer es un placer terapéutico pero el índice de lectura

Voz 1363 06:44 nuestro países bajo irse dice que un libro estanques

Voz 11 06:46 el seis paradójicamente cada año se publican más libros en España y se hace es porque venden en este dos mil dieciocho que nos deja se editaron alrededor de ochenta mil títulos así lo han vivido algunas de las editoriales más influyentes del país empezamos con Gonzalo Albert director literario de Suma hispánica ya Aguilar dos sellos pertenecientes a Penguin Random House

Voz 12 07:10 la categoría más vendida es la ficción dentro de esta eh sobre todo de la ficción española hace años que los autores que escriben en lengua hispana venden más que la literatura internacional aunque es cierto por otra parte que los grandes nombres internacionales están muy asentados dos mil dieciocho ha sido un año excelente para tres autores de primera línea internacional Joel Iker su novela la desaparición de Stephenie Meyer ha sido y es una de las más vendidas del año Ken Follett que un año más sigue en primerísima línea y Kate Morton cuya sexta novela La hija del relojero ha entrado directamente entre los títulos más vendidos del año

Voz 1363 07:48 Luis Solano es editor de Libros del Asteroide

Voz 13 07:51 me gustaría destacar cuatro en tú me gustaría

Voz 14 07:54 hablar de el tiempo regalado de Andrea

Voz 13 07:57 eh que les un pequeño ensayo sobre la espera otro ensayo en este caso un ensayo de un autor español joven otro español Ignacio pero un ensayo sobre gastos mía unido que se llama comimos y debimos después de estos dos ensayos hablar de dos novelas la primera una novela una autora mallorquina Llúcia Ramis universal de las posesiones Illa otra novela de la que me guste hablar en publicada este año es una autora que me parece que está empezando a tener en España el reconocimiento que se merece Rachel Casc es la tercera novela suya que publicamos la novela que se llama prestigio

Voz 1363 08:30 vamos a escuchar a la editora en Capitán Swing Blanca Cambronero

Voz 15 08:34 creo que me quedaría con dos principalmente el primero es no es para tanto de Roxanne gay es recopilando textos de distintas mujeres que cuentan las distintas violencias de las que se enfrentan en el día a día por el hecho de simplemente ser mujer el otro libro que destacaría es antiguo Ademar Qurei con este libro creo que ayudamos aportan un poquito de claridad para lo que supone el fascismo el riesgo inmenso que supone dejarlo entrar a las instituciones como los antifascistas del siglo XX consiguieron acabar con él no creo que es una herramienta fundamental

Voz 1363 09:02 para intentar evitar cosas que

Voz 15 09:05 los que ya hemos pasado un par de libros más quién alimentar realmente al mundo de banda masiva lo publicamos a principios de año y armas de destrucción matemática e ir y que destaca

Voz 1363 09:14 la directora de Espasa Ana Rosa Semprún

Voz 16 09:16 bueno yo creo que hay que citar la poesía porque es un género que lleva unos cuantos años afianzándose que demuestra cada año mayor potencia y creo que es un fenómeno que merece la pena hemos tenido un autor que ha sido realmente una sorpresa es un poeta Se llama César Brandon ir se ha colocado el sexto libro más vendido en la lista general por último creo que hay que decir que en este momento está siendo un gran bestseller el libro de estilo de la RAE

Voz 1363 09:48 Antonio Rubio campaña ya lo conocen excompañero compañero del programa además coordinador de colecciones de libros punto com

Voz 17 09:54 comenzamos publicando el libro Todas crónicas de violencia contra las mujeres con un excepcional equipo formado por Gloria Poyatos Helena Maleno Carrión Patricia Simón Mónica García Prieto continuamos con la mujer que dijo basta recuperamos Ana María Pérez del Campo que impulsó el profundo cambiar la vida de la mujer desde el franquismo hasta nuestros días el libro fue escrito por Charo Nogueira no podemos olvidar la figura de los refugiados presentes en los libros costará Europa o ruta del exilio escrito por José Antonio Manzano y Antonio Trives Ellos cuentan el peligroso camino que tuvieron que recorrer estos refugiados en novela negra recuperamos José Yoldi referencia en el de tribunales en España que ha publicado un libro más allá del punto de no retorno relacionado con el famoso caso Urquijo a final de año el arte ha copado la editorial y lo ha hecho con guías de aves del jardín de las delicias un recorrido frustrado por la más de cien aves reales e imaginarias presentes en el cuadro El Bosco de jardín de las delicias

Voz 1363 10:59 Belén López helada que es directora editorial del área Planeta

Voz 18 11:03 el año dos mil dieciocho ha sido muy fecundo y ha habido un muchas novelas que han interesado a a los lectores querría destacar las hijas del capitán la novela de María Dueñas el Premio Planeta de este año ha recaído en Santiago postes y ello con su novela Julia será la novela más vendida estas Navidades con total seguridad ha habido también otros libros de otros géneros que quisiera destacar como la obra póstuma de Stephen Hawking breves respuestas para las grandes preguntas

Voz 20 11:44 y es no solo horas en España fue etarras en los siempre encuentran por casualidad

Voz 1363 12:30 es un amor prohibido es un poema de Felipe Benítez convertido en canción porros salen que también quiere hacer una recomendación literaria y

Voz 21 12:41 muy buenas roza le hizo el último libro uno de los últimos libros que me leí que me ha leído ha sido le feminismo para principiantes de Nuria Varela

Voz 1363 12:50 de maravilloso para Bono quién se esté iniciando en todo esto el feminismo pues saber de dónde vienes realmente la la lucha de las mujeres en los últimos años así que espero que lo disfrutéis quiero mandar un abrazo apretaba a los amigos de los muchos libros México

Voz 22 13:10 en general tengo muy poco tiempo para leer aunque me fascina porque tengo creerme tantos guiones que me proponen de cosas de esas que me queda poco tiempo para lo que es la lectura placentera y elegida ya ley de Marta Robles a menos de cinco centímetros que me devolvió el placer de la lectura porque me engancho del primer momento así que estaba deseando volver a encontrarme dos detectives Roures que su protagonista en la mala suerte la segunda novela negra de Marta Robles y me parecía que estaba mucho más atractivo en esta nueva aventura que ya me gustó la primera estoy personaje me gusta es nombre que le que le pone la música adecuada a cada momento que escucha y más adicto a la lealtad yo también soy muy leal no es raro que les interese las mujeres poderosas ya las que no lo son está noveles en estoy sobre todo de mujeres iba desde la desaparición de una chica de dieciocho años a una reflexión muy interesante sobre la maternidad y la paternidad es dura pero tiene momentos de pasión de humor de glamour la vía propia ICANN Trapa desde la primera página así que os lo aconsejo muy recientemente la mala suerte la segunda novela Grade Marta Robles mejor si os Lisardo Altés a menos de cinco centímetros un abrazo

Voz 1363 14:24 un abrazo de vuelta gracias a la actriz Rossy de Palma

Voz 23 14:28 y y

Voz 24 14:53 herida

Voz 20 15:20 su herida

Voz 3 15:25 más que Endika Dieter no ahí al llanto y voces

Voz 20 15:36 es verdad

Voz 3 15:46 talante talante que no después el corazón

Voz 20 15:52 oprimida

Voz 1363 15:55 es posible que una de sus canciones favoritas haya nacido en un libro en el año noventa y cuatro se reeditó el álbum de Extremoduro rock transgresor vivo en él se incluye esta canción juzgarán sólo Portús errores está inspirada en un poema de Marcos Ana el poema en el que se inspiró Robe Iniesta fue decidme cómo es un árbol

Voz 3 16:18 Santa

Voz 1363 16:22 según el estudio de consumo navideño que acaba de realizar Deloitte los libros son el tercer regalo has deseado por los españoles durante estas fiestas sólo superado por la ropa y el calzado así como el dinero suben puesto por lo tanto en las preferencias frente a los datos del año pasado para las mujeres los libros son casi una prioridad ocupando el segundo puesto en su lista de deseos mientras que en la de los hombres bajan al cuarto preguntados por dónde buscar títulos tres de cada cinco los busca por internet Fran Pastor y en la búsqueda de esos libros destacados solemos recurrir a las listas por ejemplo a la del New York Times

Voz 0702 17:03 noches Macarena vámonos a Nueva York ellos no recomiendan la trilogía de La guerra de Agustín Fernández Mallo un diálogo en tres capítulos personajes del siglo XX más soñadores del veintiuno más desesperanzado el siglo XXI el llamados final de la Historia nos recomiendan también prestigio de Rachel casi un relato autobiográfico sobre el mundo de la literatura la acompañamos por ferias literarias en todo el mundo acompañantes periodistas vuelos ciudades todo para suscribir una idea triste en realidad la de la soledad y el New York Times también recomienda una edición de la comedia de Dante en castellano alaban la edición de traducción de José María Micó recordemos que este trabajo del siglo XIV está en verso en verso endecasílabos más verso por cierto este diario no recomienda también entre sus libros el mal querer de Rosalía

Voz 25 17:50 doce

Voz 1363 17:55 Ali

Voz 25 17:56 no paran

Voz 1363 17:59 no recomiendan la novela flamenca en la que se inspiró la artista para el álbum nos recordó

Voz 0702 18:04 en Dundee el disco mismo vamos a España ya que escuchamos a Rosalía a la revista Babelia nos recomiendan Ordesa de Manuel Vilas una novela entre la autobiografía I la fantasía en Vilas nos cuenta en primera persona cómo se desmorona su vida en la pérdida de los allegados el final de un matrimonio o el comienzo de sus adicciones mujeres y poder un ensayo de Mary vías narra la historia de las mujeres que tocaron el liderazgo desde la Penélope de la Odisea hasta Hillary Clinton o como Margaret Thatcher para alcanzar la victoria educó su voz para que pareciera la de un hombre y por último una noche en el paraíso veintidós relatos firmados por Lucía Berlín son amas de casa alcoholizado esposas abandonadas que sacan adelante solas a sus hijos o de mujeres que no saben estar solas porque nadie les educó para ello

Voz 26 18:50 sí

Voz 3 18:55 en la lista de Le Monde

Voz 0702 18:57 Méjico de Antonio Ortuño una familia de exiliados republicanos llega a México y sus descendientes años después viven otro exilio vuelven a Europa huyendo de las mafias y los ajustes de cuentas a hombros de gigante de Umberto Eco el filósofo murió hace más de dos años hice trabajo póstumo este ensayo recoge algunas de sus clases magistral les en la universidad algunas de ellas ya pronunciadas pero otra inédita y por último Philipp Lahm son el primer libro que este novelista y periodista escribe después de los atentados de Charlie Hebdo recordemos que él es un superviviente de este ataque no llegará a nuestro idioma hasta la primavera pero en Francia mientras tanto ya va cosechando premio

Voz 1363 19:34 entre el atentado y la publicación del libro en Francia Philippe lo son sólo concedió dos entrevistas una a la emisora France Inter y otra a la Cadena Ser en espera de la publicación en España vamos a recuperar parte de esa conversación que con el mantuvimos un dieciocho de agosto de dos mil quince señor Robinson que secuelas físicas y emocionales le han quedado

Voz 27 19:55 ah bueno las secuelas físicas y yo por supuesto yo puntual la dura lo cicatrices que son por fin una cosa superficial pero son alrededor de la cara hizo virtud de la poca porque tuve una de las balas que me que me duele muchísimo a la poca la parte inferior de la cara el montando entonces estoy un uno de mis trabajos ahora yo que soy periodista y escritor es poder aclara comer y deshielo organizar mi boca para tener un nuevo una y normal y que permita trabajar

Voz 1363 20:45 qué recuerda señor son lo que pasó ese miércoles durante la la reunión Editorial

Voz 27 20:51 todo porque yo nunca Pepi conciencia la entrada de los dos hermanos así esto duró como segundo es una cosa de una velocidad de una los civil completa una película desearía Z muy muy mala muy barata donde la gente que demora un minuto entender por qué están aquí cuando uno entiende y cuando iba entendí ya es demasiado tarde porque ya estaba yo rodeados de muertos rodeado de muerto de mis amigos muertos yo al suelo ya es sin darme cuenta entonces cuando me di cuenta alas fuerte Mia como desabrido de Heath era que estábamos en el fondo de esta pequeña sala entonces tuvimos los segundos que nos permitió Denche cuenta que yo no sabía quién era esa gente

Voz 1363 21:54 no estaba

Voz 27 21:56 yo sé me quedé aquí pensando ya o está muerto

Voz 1363 22:03 voy a morir

Voz 27 22:04 sí pero sin mover es una cosa como un reflejo vamos a decir así de un instinto y luego pues se alejó Illa yo estaba todas ellas digo ya entonces poco a poco me di cuenta de iniciativas

Voz 1363 22:22 en la carta que escribió usted tras para sobrevivir y que ese público tan sólo unos días después cuenta que recién ha baleado rodeado de compañeros sin vida se preguntó qué es lo que mantiene la vida y la muerte ha encontrado Philippe la respuesta

Voz 27 22:37 la mía tienen mucho que ver con una casualidad de haber estado en sitio preciso de la sala donde yo tuve la suerte de que siendo foco de cuatro balas

Voz 1363 22:53 no ha pensado si sí sí debe perdonarle eso us y les ha perdonado sea hecho esa pregunta

Voz 27 23:04 lo que han hecho va a hombre es una cosa enorme que era impensable que no es un pequeño hombre sea una que pueda perdonar o no Carcasona a estos hombres eso sí a no sé quién puede perdonar a ellos pero no estoy yo no no estoy en esta categoria me gustaría entender por qué hicieron eso y sobre todo como lo hicieron es decir con quién de qué manera de donde venían las armas tú esta cosa me gustaría saberlo entenderlo pero narra no es mi problema tampoco el opuesto es decir no perdonar yo no soy yo yo soy una víctima de yo Si pero como lo acabo de decir es un acontecimiento demasiado fue este para que la pequeña categoría del peatón pueda tener sentido en este contexto

Voz 1363 24:20 han logrado volver a reír

Voz 27 24:22 sí porque efectivamente no fue ya reír porque yo tenía la boca totalmente paralizada inmovilizada con una un ruido y sin no tenía primero no podía ir luego no tenía otra un poco sí yo me acuerdo que un ya a ver una película con los policias en aquellos tiempos no pues ya hablar todo el mundo en la parrilla yo yo encantada contra traerme para no reír porque yo no tenía derecho a ley yo me acuerdo que poco a poco la risa era más fuerte que las curas que la como es decir el impedimento que yo tenía donde ir este ya para mí ha vuelto muy impactante porque simbólicamente poco a poco la risa Bolivia y luego te Un Messi me dio dos meses después de eso ya yo pude empezar a reír de nuevo realmente a abrir la boca ahí a sacarlos de los dientes que me queda

Voz 1363 25:34 Felipe Ansón muchísimas gracias por esta conversación que ha sido todo un regalo bueno mucho

Voz 28 25:41 hay que entrenaba que detecta donde no

Voz 29 25:55 eh

Voz 28 26:00 el golazo

Voz 3 26:07 año

Voz 1363 26:10 novecientos noventa y siete Javier Ruibal graba uno de sus mejores discos titulado contrabando en mil incluye por tu amor me duele lay de una canción con la que abraza la poesía de Federico García Lorca Irene Escolar la novela que es cogido se llama nada se opone a la noche es una no

Voz 0812 26:29 Vera de la escritora francesa Delphine de digan la novela comienza con la muerte de su madre y ella en cuenta de manera

Voz 1363 26:38 yo gráfica cómo fue la relación con su

Voz 0812 26:41 hombre es una mezcla de dos relatos por un lado como ella en el P

Voz 1363 26:46 el haciendo una investigación

Voz 0812 26:49 para encontrar información de acerca de su madre y en paralelo el relato de la vida es madre de una niña desde que la niña para mí fue increíble leer esta novela me produjo mucha empatía por el otro porque te obliga a ponerte en la piel de una mujer entender entender qué le ocurrió en su día para para llegar a ser como fue os animo a que la compre y para otros ocho legales alguien cerca cercano y alguien que crea es que tiene la sensibilidad para poder viajar con esta mujer y adentrarse en su en su vida llena de de claroscuro

Voz 3 27:30 las nuestras gracias Irene Escolar un abrazo

Voz 1363 27:36 muy muy cariñoso de este año que se marcha tenemos que destacar también la trascendencia que algunos libros han tenido en la pequeña pantalla una de esas series es Fariña basada en el libro de Nacho Carretero protagonista de uno de los acontecimientos literarios del dos mil dieciocho

Voz 3 27:53 es que no tienes que mojar capaces siempre que hacer aunque puedes hacerlo por unos míseros esos kilos de pescado o por algo mucho mejor una descarga Millo

Voz 11 28:18 además de grandes lecturas este año nos deja una noticia insólita también en lo literario se acordarán durante tres meses y medio de marzo a junio negro que llevaba en las librerías al menos dos años desapareció de ellas vamos a echar la vista atrás doce de febrero la jueza de Collado Villalba Alejandra Fontana ordena

Voz 1363 28:39 la ejecución del secuestro de libros Fariña en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego como medida cautelar por la demanda presentada por el ex alcalde de O Grove José Alfredo Bea ahondar que estaba condenado por blanqueo procesado por narcotráfico reclama una indemnización de quinientos mil euros por una supuesta vulneración de su derecho al honor revisando la historia parece la trama de una novela Nacho Carretero buenas noches

Voz 7 29:08 qué tal buenas noches muchísimas gracias

Voz 1363 29:11 no son un huequito gracioso que te parece que echando la vista atrás éste sea el acontecimiento literario del año

Voz 7 29:20 bueno me parece significativo hay también me parece que si un capítulo tan desagradable porque bueno y es verdad que puso o que provocó un ruido y provocó una casa una campaña de marketing involuntaria para el libro pero y eso no es incompatible con que fuera algo muy desagradable a mí como periodista me resultó muy frustrante muy duro ver que tu trabajo está prohibido pero sí de todo eso ahora echando a final de año la vista atrás podemos sacar una reflexión podemos concluir que puede ayudar a que no vuelva a suceder au a levantar otra es la ley ETA contra hacen la censura o contra una medida tan desproporcionada bueno pues de algo habrá servido ojalá sea lo que nos queda es esa lección lo que sirva para que no vuelva a ocurrir

Voz 1363 30:01 en ese momento la jueza exigió al editorial Libros del KO la inmediata paralización de la reproducción y la distribución del libro como te enteras Nacho qué estabas haciendo no existe llega una llamada telefónica y yo estoy días venir no

Voz 7 30:14 lo sabe no lo podía San no me podían imaginar que podía ocurrir algo así yo ni siquiera sabía o tenía la certeza de que se podía llegar a secuestrar un libro no era consciente de que eso pudiese ocurrir yo me entero yo estaba en el país trabajando me llamó mi editor y me dijo que que la fiscalía había solicitado el secuestro de del libro que era probable que que si la Fiscalía solicitaba la jueza pudiera hacerle caso ya seguir sin creérmelo dije me parece inca me parecía absolutamente imposible que la juez admita esto y a las pocas horas me volvieron a llamar y me dijeron este yo seguía sin a lo mejor sin tener conciencia de la dimensión de lo que está ocurriendo porque recuerdo que se lo comenté a algún jefe un redactor jefe en el periódico les comenté lo que había pasado y ellos ya más veteranos au con más olfato en estas cosas pues me dijeron bueno eso es muy importante eso es intolerable entonces fue cuando ya lo sacaron en la web del país ya empezó a correr por todos los medios que ahí sí me di cuenta de la dimensión de lo que estaba ocurriendo porque la avalancha que se me vino encima de llamada de redes sociales etcétera fue impresionante tuve que llevar el móvil de hecho Faria

Voz 1363 31:21 en ese momento iba por la novena edición se disparan las ventas Antena tres adelanta la emisión de la serie producida sobre la obra está claro que no fue tan beneficioso para la difusión se ha armado una bien gorda pero este periodista tiene que seguir trabajando como trabajas con con semejante mochila día y noche acompañando de Bilbao

Voz 7 31:45 me tuve que ir a Barcelona esa tarde porque tenía estaciones reportaje precisamente sobre el barrio del Raval quiso es etc bueno llamé a mi jefe en ese momento el periódico Le dije oye mira voy a apagar el móvil un par de días no puedo más a mi familia el edil el móvil también un par de días yo entiendo el foco mediático era bueno era lógico era lo que correspondía pero yo no estaba acostumbrado a tenerlo encima y sigo sin estar acostumbrado aunque desde ese día hasta ahora pues en mayor o menor medida siempre ha estado ahí pero no termino de acostumbrarme y bueno pues lo lo llevas pues intentando porque cuando empezó un poco a bajar la hola a los pocos días de me llamaron de la productora de bambú y me dijeron oye que se estrena la serie haya viene otra vez

Voz 1363 32:34 pero eso no necesito más te viene dijiste lo que me faltaba

Voz 7 32:37 que en ese momento la sensación era más sinceramente no

Voz 1363 32:41 podemos tener éxito

Voz 7 32:43 bueno tranquilo vamos a minimizar me decían vamos a minimizar tu presencia pues si puedes ir a un par de programas y tal fue compró que que efectivamente que a la larga eso supuso una campaña de marketing y la gente me decía es que esto te viene bien tal yo de verdad en ese momento ni me gustaba escuchar eso ni lo compartía porque era era muy frustrante e irá más allá de todo que tampoco es que sea el gran drama pero más allá de todo lo que era lo que me

Voz 14 33:11 Aday ahí me amargada de verdad era

Voz 7 33:13 era pensar que mi trabajo estaba prohibido por un por una jueza porque si que esto no tiene vuelta de hoja esto no tiene sentido Iber que pasaba el tiempo ver que pasaron dos tres más de tres meses en libro sea prohibida a mí me me me fastidió me enfado muchísimo fue

Voz 1363 33:29 en cuatro meses no es si cuatro meses irá bajo luego la intensidad como vives pues trabajar igual con igual no me condiciona así ya miras de otra manera la la realidad bueno

Voz 7 33:46 yo nunca perdí la perspectiva ni el foco en millón y la editorial de que no había recorrido jurídico de que no había ningún eh eh no tenía ningún sentido que casi todo lo que rodeaba al caso era ruido ruido mucho proveniente del propio demandante que empieza a salir en portadas empezó a desfilar por platós de televisión y teníamos claro la editorial y yo que no queríamos participar desechó que casi se convirtió el asunto y que no queríamos alimentar ese ruido sin perder el foco yo tenía muy claro que que había sido riguroso y que no tenía que temer el desenlace me lo que me preocupaba era que el libro estuviese secuestrado bloqueado demasiado tiempo a la editorial les suponía un daño económico muy grande y a mí además del económico pues también moral porque bueno la feria el libro el estrenada serie pues todos no sitos que nos hacía mucha ilusión y con el libro secuestrado eso fue muy frustrante pero miedo o con o algo que me condicionadas a la hora de escribir que me hiciese dudar en marcha antes reportaban

Voz 1363 34:46 entonces no después yo estaba durante todo ese proceso tú estabas

Voz 7 34:50 escribiendo si yo estaba escribiendo el siguiente libro que que salió publicada Nos meses el corredor de la muerte sobre Pablo Ibar bueno estaba escribiendo como siempre escribo reportajes en el país entonces bueno ese siempre está ahí pero desde luego lo que tenía claro es que si yo seguía siendo riguroso no tenía que tener miedo no tenía cauto censurar me que puede ser una de las consecuencias de una experiencia así

Voz 1363 35:12 se cerró el caso al no apreciar intromisión en el honor del exalcalde el fiscal hizo un alegato a favor de la libertad de información citó jurisprudencia en los tribunales quise estableció que en caso de colisión con el derecho al honor debe prevalecer la libertad de prensa no siempre que se trate de una información veraz con el análisis que da el tiempo en Nacho hacía falta que ocurriera algo así porque esto de alguna manera nos recuerda la importancia también del libro como soporte periodístico

Voz 7 35:40 yo creo que que suscitará tanta indignación habla bien de la sociedad española y de la justicia española en el sentido de que no lo toleramos de que no estamos acostumbrados de que casi nunca ocurre y que por ello nos indigna si ocurre en eso creo que que está bien que haya ocurrido bueno pues a lo mejor puede servir no lo que hablábamos antes de de recordatorio de reflexión de que la próxima vez que un que un juez se encuentra ante una situación así pues pueda pensar es decir oye es proporcional a lo que me están pidiendo ojalá ojalá sea eso porque yo creo que estamos hablando es verdad que coincide en el tiempo con el rapero con la obra de arte de Arco es verdad que coincidan en tiempo con estas cosas pero no tiene nada que ver o no tiene nada que ver jurídicamente porque esto no viene de la ley mordaza venía de una querella contra contra el derecho al honor pero es verdad que segundo en el tiempo y que alimentó esta bola de nieve esta sensación de censura de represión y bueno yo siempre he intentado pensar que no es lo mismo que se trató de otro caso pero que bueno puede servir o debe servir para para reflexionar si si para eso ha servido pues bienvenido sea

Voz 1363 36:51 publicado no hace mucho en el corredor de la muerte de la historia de Pablo Ibar acusado de asesinato en Estados Unidos desde el noventa y cuatro en la cárcel durante mucho tiempo estuvo acompañado de la pena capital es la cuarta vez que se juzga el caso porque eliges este tema que te motiva

Voz 7 37:06 a escribir sobre él pues es una historia inverosímil Files una historia que que parece un guión de una película yo creo que los periodistas haitianos al Talgo cuando nos encontramos este tipo de historias que de repente empiezan a investigar empiezas a hablar con los protagonistas dices no no no no me lo puedo creer esto no no no puede ser verdad y eso desde el punto de vista narrativo y periodístico ya es mucho eso en el que tu reacción sea la de incrédulo la edad de como puede ser verdad que esto esté pasando porque eso significa que esa historia habla de de muchas cosas de habla de de desde un caso concreto vamos algo universal que invita a la reflexión al debate al al interés al puro interés por una historia literaria y yo creo que todos esos factores son los que me llamaron la atención es la historia de un chico que eso es detienen el noventa y cuatro por otro asunto que una detenido lo acusan de un triple asesinato que ahí empieza un periplo en el que hay irregularidades policiales injusticias en el que hay un abogado de oficio que no defiende a este chico porque acaba detenido el propio abogado oficio todo desemboca en una condena a muerte en el año dos mil Desde entonces la pelea por repetir el juicio y a demostrar que no tuvo un juicio justo es algo que el Tribunal Supremo Florida admitió hace dos años y ahora mismo está teniendo lugar ese juicio como dices tú el cuarto y que podría devolver la libertad después de la mitad de su vida encarcelado

Voz 1363 38:28 es está en construcción no una serie también cuando o cuando la veremos más en menos no sé si hay plazo

Voz 7 38:34 pues no hay un plazo seguro

Voz 1363 38:36 pero pero bueno el libro

Voz 7 38:38 los salió en septiembre inmediatamente ya la misma productora de Fariña bambú se mostró interesa por hacer una serie que estamos trabajando en el guión se empezará a rodar a finales de enero y la idea es yo creo que sobre abril Oasis estrene va muy contrarreloj será más o menos por la época en la que haya sentencia sepamos si Pablo Ibar y se va a su casa finalmente o lo devuelven al corredor de la muerte

Voz 1363 39:02 estaría bien no cerrar la historia con final feliz un final positivo

Voz 7 39:05 yo creo que no hay otro final posible porque es tan flagrante es una historia tan inaudita que cualquier desenlace que no sea de devolver a este hombre a su casa me parecería injusto porque no hay una sola prueba que que demuestre su culpabilidad sí que hay varias que demuestran

Voz 1363 39:23 se ha hecho Carretero muchísimas gracias por esta conversación y que tengas

Voz 14 39:26 con dos mil diecinueve luminoso muchas gracias

Voz 3 39:30 igualmente

Voz 1363 39:55 en mil novecientos XXXV Federico García Lorca publicó seis poemas galegos uno de ellos es joven Santiago recogido por Luar na Lubre en su álbum Cabo do mundo

Voz 30 40:08 hola soy Pepe Viyuela bueno todo lo que leído este año hay algo que que sí que conviene que salte que es pero no ya en una sola obra habló de Manuel Vilas empecé con Ordesa que ha sido habrá que este año nos ha marcado a muchos pero a partir de ahí me interese mucho por el resto de su obra y recomiendo encarecidamente la lectura de España en una novela muy original que además me consta que está a punto de de reeditarse pero no no hay que olvidarse tampoco de su poesía y recomiendo por ejemplo pues uno de sus libros de poemas para mí más hermosos que es resurrección y otra novela preciosa que es setecientos millones de reconocer antes que me he decantado en definitiva que recomiendo la lectura de Manuel Vilas para quien no haya leído Ordesa que lean Ordesa iba a alguien es un ídolo de esa que busquen en alguna de estas otras obras que él comenta

Voz 1363 41:10 muchas gracias a Pepe Viyuela en este especial que recoge los acontecimientos literarios más destacados del dos mil dieciocho nos tenemos que detener en uno que llama la atención por lo contemporáneo y lo certero el éxito de César Brandon un joven poeta que acudió al programa de Telecinco Got Talent Ike dicen que conquistó al mundo en tres minutos recitó tres poemas en el plato lo hicieron ganador de la tercera edición la editorial Espasa Calpe se fijó en él y editó su primer libro Las almas de Brandon en apenas tres meses desde su publicación se situó en el primer puesto del ranking de los diez libros más vendidos

Voz 0335 41:45 se acercaba el día de su decimoctavo cumpleaños en la tierra se encontraba acostada boca hacia algún lugar del espacio que desde que vio a la luna no dejó de provocar su efecto mariposa en el estómago a ver si así podía poner un poco de práctica la teoría del caos conocerla que toda la Vía Láctea ya puede declararse en huelga que es idea iremos a trabajar que no somos más que un instante en este lugar pero vivimos como si la eternidad no fuese más que un ahora que todavía no ha cumplido la mayoría de edad la tierra podía contarle todo eso a la luna

Voz 31 42:18 a un Albín que otro engaño

Voz 1363 42:22 simplemente impulsar la cita diciéndole

Voz 28 42:25 que era su cumpleaños coraza sedes de corazón que sí sí era cero la ha dado

Voz 1363 43:31 el cantante dominicano Juan Luis Guerra encontró su inspiración para esta canción en el capítulo ocho de la novela Rayuela de Julio Cortázar muchos libros

Voz 33 43:42 Nasser este dos mil dieciocho España ese convenio

Voz 1363 43:44 en el país del mundo con mayor presencia de mujeres entre sus ministros en seis meses dimos un salto de décadas en la lucha por la igualdad dice Fran Pastor que la literatura lo predijo

Voz 34 43:55 no

Voz 35 43:58 prometo por mi conciencia y honor cumplir las obligaciones del cargo con lealtad al Rey

Voz 3 44:05 guardar y hacer guardar la Constitución como

Voz 35 44:08 Norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros ha

Voz 34 44:24 Meritxell Batet Luisa Carcedo Dolores Delgado Nadia Calviño Carmen Calvo Isabel Cela Reyes Maroto María Jesús Montero

Voz 0702 44:32 a Rivera Margarita Robles Magdalena Valerio

Voz 34 44:34 sí por primera vez en España el Gobierno cuenta con más ministras que ministros once de diecisiete ocurrió el siete de junio tres meses después de la última marcha por el Día de la Mujer un Gobierno dicen a la altura de nuestro tiempo del siglo XXI aunque ya la Grecia clásica lo había imaginado en una comedia la asamblea de las mujeres de Aristófanes

Voz 36 44:57 a bocajarro

Voz 37 44:59 becas

Voz 0702 45:02 en ella las mujeres se disfrazan con la ropa de sus maridos para alcanzar el poder y lo logran desde allí acaban con la propiedad privada proclaman el amor libre libre pero equilibrado quiénes quieren a una mujer joven tendrán que probar antes con una mujer madura

Voz 34 45:22 Aristófanes ya se anticipó a parte de la teoría feminista vaya la que hoy promete que un gobierno de mujeres tomara por definición una deriva diferente diferente a la que hasta ahora nos han traído los hombres por ejemplo la cultura de la paz frente a la guerra porque era una guerra la del Peloponeso la que inspiró al autor griego para escribir esta historia

Voz 14 45:43 de Sánchez

Voz 34 45:45 no han socializadas los bienes ni prohibido el matrimonio pero es una ministra mujer de economía y empresa la que está peleando por subir el salario mínimo y otra la de transición ecológica quién se han mostrado en contra de la caza el maltrato animal y por ende de la tauromaquia

Voz 38 46:00 me gusta los animales vivos e ir no es hoy

Voz 39 46:06 es muy partidaria ni de los tonos ni de la casa ir ahora me resulta siempre me ha resultado muy llamativo el que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales

Voz 1363 46:18 Aristófanes acertó a medias

Voz 34 46:20 algunos casos afortunadamente porque la Atenas propuesta en aquella asamblea se sostenía sobre el trabajo de los esclavos

Voz 10 46:28 bueno soy muy San Martín quiero a todo el mundo una seguís Navidad y una feliz Navidad con algo de tiempo libre porque bueno los que no tienen trabajo pues vive en una situación muy complicada pero los que tenemos trabajo a veces tenemos demasiado entonces esto esto es el país de los Locus es su calvo o con tres pelucas así que esto resume lo que os voy a decir que es que yo no he podido leer nada en ese año llevo dos años sin leer porque llevo dos años sin vacaciones y lo único que puedo leer guiones pero lo que sí que os voy a recomendar

Voz 3 47:10 ese libro de mi vida

Voz 10 47:12 mi libro de cabecera es el libro que más me gusta siempre que tengo una desazón o tengo ganas de leer y y no tengo tiempo aunque sean me lee un capítulo de ese libro Mi hijo me hace pues no se me hace levantar una sonrisa hay itera en una sensación de confortabilidad es La hija del capitán de Pushkin es un libro precioso y además es un libro muy recomendado para gente joven así que espero que os guste

hola Macarena qué tal una pregunta para qué sirve un libro para leer lo verdad pero sólo eso en esta casa desde hace años los encanta regalar a nuestros oyentes una adaptación sonora de un libro que tenga conexión con la Navidad nuestro Cuento de Navidad me parece una buena excusa para hablar de los libros que se escuchan sin leerlos o mejor los libros que leemos con los oídos hablemos de mujer citas el cuento de Navidad que la Ser estrenó el pasado día veinticinco y que volvemos emitir el día cuatro de enero a partir de las cinco y media de la tarde

Voz 40 48:33 por cierto me llamo encantada detesto mi nombre Josephine así que todo el mundo me conoce por yo yo entiendo

Voz 1136 48:43 estamos preparados para Mujercitas hoy en día cuantas lecturas permite la obra la versión realizada por la Cadena SER este año coincide con el ciento cincuenta aniversario de la publicación de la novela original de Louise May al Kot en mil ochocientos sesenta y ocho mucho ha cambiado la vida nuestra mirada en todo este tiempo María Dueñas ha elegido una adaptación clásica sin concesiones de género o época desde el momento actual Mona León directora y realizadora de esta ficción sonora nos comenta con qué mirada deberíamos acercarnos a este libro

Voz 1594 49:15 trata mucho cosas de la época trata mucho cosas que seguramente a ella el estaban preocupando mucho en la época y que hoy están muy supera entonces claro es muy difícil mirar algo en su época porque no conocemos la época no no hemos vivido ahí pero yo el grupo con Mujercitas específicamente sí que hay que hacer este ejercicio no a cambio de de eso de de la no actualidad en lo que es un tema sociales y tal tenemos todo ese mundo antiguo entonces en una entrañable ese mundo como muy solidario con más lento como más tranquilo todo que todo tiene un tiempo de cocción

Voz 1136 49:49 Belén Rueda es la narradora y Adriana Ozores es mar mi la madre de las cuatro Mujercitas que protagonizan la historia

Voz 41 49:57 pero de Gines vosotras que tras lo sucedido el día

Voz 1363 50:00 pero una Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad

Voz 1247 50:06 entonces tiene una cosa muy

Voz 42 50:09 de alguna manera entrañable para todos no tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 1136 50:20 estamos hablando de la radio donde no se han prodigado las adaptaciones de la novela sin embargo en teatro o especialmente en el cine se han acercado a este texto en varias ocasiones vamos al cine vamos a empezar por la de mil novecientos treinta y tres en blanco y negro con Katherine Hepburn en el papel de Joe

Voz 37 50:37 ha explicado les da no es John James de un John veces nuevo yo no hacemos las Airbus no faith leímos los de Paul opté como ahorro

Voz 1136 50:48 hola de mil novecientos cuarenta y nueve con Elizabeth Taylor

Voz 43 50:55 aquel entonces cinco extractos con la de mil

Voz 44 51:01 novecientos setenta y ocho con Susan se han estado oyendo a casa de los Gmail todos los días no hay un solo niño en esa casa que no tenga la gripe

Voz 3 51:11 nosotras no se encargará de todo

Voz 44 51:14 mrs en mil novecientos noventa y cuatro Con Guaino narrado

Voz 3 51:20 claro dime qué pasa no

Voz 12 51:23 puros presta que faja la fortuna de ocio familia Alba ley fábula

Voz 1363 51:29 son crímenes y sangre o la UE

Voz 1136 51:31 la película en sumarse a la lista estrenada este mismo año una versión de Mujercitas en la época actual y unas Joe en la Universidad de Nueva York

Voz 45 51:40 jo pues Davids que aquí donde acecha enmiendas saquen pijo dicho Guti viendo a San Pío X esto anexas

Voz 1136 51:53 en fin volvamos al medio sonoro y adaptación de la novela Mujercitas que ha hecho la SER se puede leer un libro en silencio se puede compartir en una lectura en voz alta ose puede escuchar el resultado de esto último merece la

Voz 0419 52:07 lo único que quiero es que te comporte es con educación y elegancia notificarles las manos a la espalda de esa zancadas ni te quedas mirando fijamente a nadie sobretodo no

Voz 37 52:19 a dices a gritos por Cristo voy con una

Voz 0419 52:22 tú no te preocupes Mi querida no te dejaré mal estaré más tierra que un palo procuraré no meterme en líos

Voz 41 52:30 no le contestan esa invitación

Voz 1363 52:32 ha Dorado gracias en nombre del equipo de los muchos libros gracias por prestarnos su atención recuerden que los lectores tenemos nuestros derechos por lo menos los que estableció el escritor Daniel Pena el derecho a no leer el derecho saltar Nos páginas el derecho a no terminar un libro el derecho a releer el derecho a leer cualquier cosa el derecho al Bovary mismo el derecho a leer en cualquier sitio el derecho a ojear el derecho a leer en voz alta el derecho a callarnos feliz dos mil diecinueve y que los libros no dejen de ilustrarnos

Voz 46 53:08 el segundo