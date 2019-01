SER Aventureros: Jorge Mier '8.848 Clama Everest' (05/01/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 5 00:49 qué tal toreros feliz dos mil diecinueve empezamos un año más este panorama lo anunciábamos la semana anterior es que ya estamos cumpliendo a partir de ya veinticinco años veinticinco años de ser aventureros en antena llevamos vacilando con este tema desde hace por lo menos dos años hemos llegado hemos llegado al al punto clave a los veinticinco años que se de rápido señor Chema Rodríguez buenos días pues sí señor XXV aniversario además tú yo estábamos cuando sí señor te digo una cosa XXV no sientan muy bien estos veinticinco años a tampoco

Voz 5 01:31 buenos días yo también estaba eh

Voz 5 01:37 noventa y cuatro año en el que yo comienza a colaborar en este caso no el ya dos o tres días buenos días

Voz 1055 01:48 tenemos sobre la mesa un un testimonio gráfico de esa de bueno ya llevábamos tres o cuatro años con el programa y la verdad que no ve simpático felices contento dio poco más jóvenes

así que toman ahí ilusión y toda la magia en la vamos a tener dentro de unas horas y a ver si nos hemos portado bien y las cosas salen como salen y hoy nos quedamos o el roscón o el Tour Tello lo que se coman donde se come para disfrutarlo y para contar lo que ahora estamos contando no sólo a través de la Cadena SER siendo también a través de la XII sesenta muy buenas tardes en EEUU en Radio Caracol qué tal estáis gracias por sintonizar dos en la costa este disfrutar con nuestros señaló

Voz 7 02:32 Payne Reyes Magos no ahí no hay ni una mano eh ya se ha hecho otro aunque no no no no porque no vaya hombre en él

Voz 0181 02:40 dos mil diecinueve encontrando ahora mismo

Voz 7 02:42 pero no hay no hay no hay Reyes Magos y sí que se celebró por ejemplo

Voz 5 02:45 en Miami hay hay incluso cabalgar cabalga

Voz 7 02:48 te hace aunque no te guste Txema Urquijo yo creo que lo íbamos a hablar mi sentimos Hablar de Oriente

Voz 5 02:56 dicho oye que es Noche de Reyes vamos a acumular los dos ganadores de la semana anterior más el ganador de noche

Voz 5 03:17 esta Correos Correos estamos que ahora mismo ahí

Correos Correos estamos que ahora mismo ahí

Voz 5 03:22 bueno he estado Cherry es mi primer regalo no podía ser otro ya que estamos en pleno cumplimiento de veinticinco años en este dos mil diecinueve lo primero que hacemos es irnos Australia porque en Australia

Voz 8 03:36 desde las antípodas o donde Lequi

Voz 0882 03:39 yo muy cuerdo

Voz 5 03:44 lo peor ya ha pasado en él también fue el primero que llegó al dos mil diecinueve por ciento el primero del equipo hola qué tal yo el primero del equipo que ha cumplido el XXV Aniversario en Ser aventureros no sé si te emociona este dato John cómo estás feliz año antes que nada o Julio tú ahí estamos la misma alegría en el dos mil dieciocho que en el dos mil dieciséis con juego bonito a todos y a todas no si no perdona desear algo

Voz 10 04:08 una cosa que os es lo mejor para este año yo intento de sobrevivir

Voz 1241 04:16 para hoy ya llevo cuatro a lo tonto ya llevo cuatro años en Australia

Voz 11 04:22 cuatro cuatro pero cuatro años de esta última racha está según destaca la racha en total cuánto lleva sabes

Voz 10 04:32 pues la última vez me fui como tres y medio estuve en Melbourne y habrá cuatro pues

Voz 12 04:39 siete años pronto celebramos el décimo aniversario con el yo yo no estuve cuando empezasteis aventureros yo me incorporé

Voz 5 04:48 Mas también pues se cumplen

Voz 13 04:50 veinticinco y veinte

Voz 12 04:54 efectivamente pero veinte años entonces otro Benito y oye lo que no entenderé nunca es como Ponseti me admitió en este no

Voz 7 05:03 entonces

Voz 6 05:04 en tu caso sí sí sí sí

Voz 12 05:12 porque en ningún sitio me me admitía me admitió Ponseti su programa Juan grandes

Voz 5 05:18 bueno a ver pero no te preocupes que a mí me pasaba lo mismo si tampoco la M que nadie quería preguntarte

Voz 1055 05:25 por si pasa dándole vueltas y vueltas que clima

Voz 14 05:30 no pienso en eso lo llevo toda la semana por cierto

Voz 5 05:34 y te das media que me dijiste

Voz 14 05:36 la tortilla pero esto se para cuando yo cocino casi todos los días periodo cocinas tú una tortilla se a la semana a semana pasáis viendo es que cocida tortilla no sé si para la noche de enero

Voz 14 05:58 en una tortilla como de huevo digo chata de ha de patata como en bocatas

Voz 12 06:05 no yo yo le pongo yo le pongo Orion que es de toda la vida

Voz 5 06:12 en San Sebastián Domínguez dio di te meto por Dios eso es Oña

Voz 12 06:17 no es que tengo todavía estoy pensando cosas en inglés claro lo que es lo que tiene a usted

Voz 1241 06:24 si me pongo pimiento luego le pongo un poco

Voz 1241 06:32 a la patata si te digo es pues

Voz 12 06:35 a b4 pues esto demuestra usted decía que ahí no sino sino me da igual

Voz 5 06:45 muy bien hoy también la impotencia un poquito

Voz 1241 06:49 oye oye el otro día en Nochevieja siempre hacemos él mismo operan en pero siempre con todas Mi plan cuál fue fue llegamos a se sabe trabajando me juntos siempre con un inglés de Chelsea que es Gary que termina ya sobre las ocho y si salimos de los del ocho de la tarde ya tenemos vamos a un indio a cenar

Voz 12 07:16 vamos saliste Viena o

Voz 5 07:20 y de picante que

Voz 12 07:22 cenamos cenamos en el Indio los dos estaba celebrando hay todavía unos nuevo año

Voz 1241 07:29 pero a vale durante todo el día se celebra la ató aquí calor la gente por las calles

Voz 12 07:37 te digo no hay cena oficial como de nada

Voz 1241 07:39 eh como comida con la familia y luego no eso no existe aquí y entonces cenamos llega en los vamos caminando Altés y a las diez de la noche diez diez y media ya subimos a nuestras habitaciones y a las once yo ya me duermo con una noche cualquiera y normales sin que entonces

Voz 0882 08:02 si todavía no nos enteramos del cambio

Voz 1241 08:05 año porque estamos durmiendo tesoros entonces al día siguiente ya cuando te levantas las siete seis seis

Voz 12 08:14 yo suelo ir a correr bien hacéis el día uno fui a correr

Voz 1241 08:19 vuelvo ya como es como como un nuevo años pero que no te has enterado realmente del cambio no hay como una gran fiesta de el cambio sabe que es es un día normal

Voz 1055 08:35 el otro día no puedes hacer una tortilla quizás el año anterior

Voz 1241 08:40 de acuerdo porque además estás fuera tasa estás en la familia está son tantas que no sea el tuyo estás en co

Voz 12 08:49 país que que nuestro costumbres Jaro no tengas costumbre pero el hecho es un poco te da a mi a mí tampoco es que me dé alegría alegría teme dar no me no me no no era una una curiosidad alguno especial alegría malo no es que no es que me me dan otras cosas más alegría

Voz 14 09:09 estoy de acuerdo la última pregunta que con esto terminamos te preparas tortilla de patata también cuando estás fuera te vas a ir al restaurante del lote vice me dejan hacer una tortilla no sólo sólo cuando estás en casa no

Voz 1241 09:22 cuando estoy en casa y luego si si vamos a alguna casa cuando estamos por ahí fuera lo que sea no aprovecho me pide no ya una tortilla y tal pues yo voy al supermercado comprar los ingredientes

Voz 7 09:35 por eso les dijiste Gerar

Voz 5 09:38 contentos darle

Voz 11 09:43 lo vamos no mejor no me gusta no me venga yo me gustaba mucho mal más

Voz 5 09:51 Juan me gustaba mucho más atención cuando el dos mil ocho lo hacían los cursos de formación profesional bueno dejan

Voz 11 09:59 oye oye

Voz 1241 10:02 cuarto no descarto hacer cursos este año porque el trabajo

Voz 12 10:07 parece que me Bojan estas cosas baraja aquella alternativa no

Voz 11 10:11 es como hacer nativas

Voz 12 10:25 porque bueno es conductor

Voz 13 10:28 de piano de

Voz 12 10:30 como como conductor de piano trabajó velocidad

Voz 13 10:35 no hay que conducirlos cuando cuando los cuando sacas de una casa de arriba de un quinto piso paga para que caigan justo en el camino hay que saber conducir

Voz 5 10:43 este programa está de tarados podemos están buscando asesores internacionales

Voz 12 10:48 yo no estoy yo después de mí pero yo estoy quemado ya para Podemos yo no valgo gracias a Dios porque porque estaba en boca

Voz 0882 10:57 sentí

Voz 12 11:00 sí lo que yo te lo otro no ha llegado

Voz 5 11:03 está quemado porque si no no puedo

Voz 12 11:06 día yo no podría ahora imagínate que me ofrecen un puesto

Voz 15 11:14 claro

Voz 12 11:29 siempre te muerto de todos los gente venido

Voz 5 11:36 hemos pasado cien sobre cien minutos vuelve a preguntar

en la sección de Alfonso Ojea que ya está acerca Alfonso habla de aquí pegando saltos

Voz 4 12:10 Alfonso Ojea

Voz 5 12:15 bueno feliz año feliz feliz y estoy seguro que pregunto ya hemos estado ahí aún

Voz 11 12:23 estoy escuchando a De Gea escuchando a De Gea

Voz 7 12:26 la idea de ir Ojea

Voz 11 12:28 no pero yo te llamo De Gea a la altura no sale mal dice que es una baza dijo ya me cortó a que va a decir te veo tebeos criticó

Voz 12 12:44 hay muchos pos contra Podemos DGA podemos decirle posible

Voz 7 12:51 que todo oyente revise Mi única red social que es Twitter la única a ver cuando me meto yo con Podemos venoso me por aquí sí pero porque te quiero mucho porque te pinche sé que es así sí

Voz 5 13:03 alto ahí luego te pregunto estar haciendo tortilla de patatas foto a dónde nos lleva a cabo

Voz 17 13:12 pues os llevo a Japón

Voz 5 13:14 pues estamos muy cabreados con Japón desde que han abierto la posibilidad de

Voz 7 13:18 a qué es y yo también estoy muy mosqueado pero vamos a Japón de nieve por qué porque fíjate lo que es la vida ahí el incremento fíjate que todo

Voz 0089 13:25 Trump y Ximo aparte de ser un absoluto

Voz 7 13:29 yo hago lo que sí sí que luego cuando entras en Estados Unidos usted no te miran los la también las redes sociales la parte del el triunfalismo toda la que está

Voz 0089 13:36 liando evidentemente económicamente por lo que parece yo no soy un periodista especialista en Economía por la variables económicas de los Estados Unidos son bastante buena no que ha supuesto eso bueno porque desde que está Tram gobernando la el esquí se ha encarecido de tal modo de uso y sus sino entre de tal modo que en algunas estaciones de Colorado vamos a obviar los nombres ha pasado de un precio de un abono semanal el forfait de unos ciento cincuenta dólares hace cinco años a cuatrocientos que cuesta ahora que nuestros contando cómo te lo digo

Voz 14 14:08 bueno vamos con lo cual ya ya quién lo pagan no ha habido no ha habido un impacto eh

Voz 0089 14:13 la cuenta de beneficios de en ninguna estación norteamericana al contrario siguen ganando dinero es decir que hay gente que está dispuesta a pagar cuatrocientos euros sabes quién puede esquiar pero ya sabéis que hay un concurso en los Estados Unidos que es quién es el a ver quién se lleva con la foto incluida el pago del forfait más caro de la temporada que siempre es el veinticinco de diciembre así sabes que se enfrentan todas las estaciones para ver quién lo pone más caro

Voz 7 14:36 y quién es el primero y sabemos que es cuestión de mirarlos y si lo sé no hay límite de precio no bueno habitualmente se están vendiendo entorno a los mil doscientos euros quinientos agentes aparte del dinero va destinado a Maradona sociales si no quiere decir lo que se claro sí sí sí

Voz 5 14:56 bueno alguna compra el que poner a una persona

Voz 7 14:59 a alineará a Dine con la grada o más o millonaria

Voz 0089 15:04 no porque no solamente pueden ser estadounidense sabido varios varios años en los que han sí

Voz 7 15:08 yo no perdió mexicanos los que han pagado ese dineral que va destinado nada amortizaciones no gubernamental yo yo mantengo

Voz 1025 15:15 una un un punto de vista que vayan durante todo dos mil diecinueve lo voy a ir reforzando ir comentando vosotros creo que nos vamos a dar una leche mundial porque estrellando tiene cada vez es todo más sin sentido cada vez hay menos idea de todo

Voz 5 15:32 cada vez hacemos barbaridad oye la ya no sólo los que se matan los que política tal sino a nivel económico hacemos barbaridades

Voz 0089 15:39 has es que lo el concepto Fake no de falsedad relativa que era tan de Faith News de las noticias de lo que a lo que nosotros nos dedicamos y combatimos que son las noticias falsas yo creo que esa concepción se ha extendido a toda la realidad es decir no solamente al periodismo sino todo es Fake muy muchísimas cosas

Voz 0181 15:55 sí pero aparte de lo de la noticias falsas también lo que combatimos que dices tú pero luego están los periodistas que colaboran con no

Voz 7 16:01 con este tipo de noticias es tremendo no está claro pero bueno veníamos hablar de nieve no venga acá nieve americana es carísima y ahora vamos a hablar de

Voz 0089 16:11 nieve japonesa porqué se está abriendo el mercado de Japón a Europa quién en los japoneses que los esquiadores europeos y especialmente los españoles vayan es quiera Japón los ya tenemos incluso precios lo hemos tratado en pistas Blancas una semana con vuelo incluido desde Madrid a Tokio y regreso el los remontes semanales más el hotel con desayuno sale por unos mil cuatrocientos cincuenta y cuánto tiempo son siete días después

Voz 5 16:38 no no no no lo veo no sé si vas llegan con

Voz 14 16:40 el tema de la mañana bueno muy bueno vale bien

Voz 0089 16:43 en esa como dice por último ya Ponseti lleva razón tienen es bueno pues esa manera de ver la vida que siempre la han tenido y que parece ser que no son capaces de quitársela en muchas ocasiones lo vimos hace muchos años con la Segunda Guerra Mundial y lo seguimos viendo ahora parece que esa insularidad el vivir en una isla pues muchas veces te aisla del resto de sensibilidad bueno pero ahora mismo unos del resto del continente pero es verdad lo que está diciendo Ponseti no es normal que un país tan tremendamente desarrollado como Japón

Voz 7 17:10 allá otra vez a romper la caza de cetáceos de ballenas cuando hoy en día no es necesario Mata relaciones sexuales querido amigo a un beso muy pues ya os contaré

Voz 5 17:20 es un abrazo que viene más nosotros vamos a ir cambiando de tema a ver

Voz 18 17:24 tenemos que sea

Voz 5 17:45 varias cosas la primera la semana pasada lo decíamos Si

Voz 20 17:48 sí lo tenemos eh

Voz 1025 17:52 el tema está o la historia aquellos estábamos contando es que este año vamos a estar mucho más sensibles con todo el tema anima

Voz 5 18:00 al estamos llegando bueno no

Voz 1025 18:03 que estamos llevando es que ya lo tenemos un acuerdo con Greenpeace porque probablemente ellos nos van a echar una mano en todo lo que nosotros consigamos ser recabó demos

Voz 1055 18:11 ante las próximas semanas porque vamos a hacer

Voz 1025 18:14 sería una colección de camisetas de distintos animales en peligro de extinción con el ser aventureros con ese veinticinco del XXV Aniversario y que vosotros podréis adquirir y que todo el dinero que se consiga va a ser precisamente para Pelé

Voz 5 18:29 pues con todos los que

Voz 1025 18:30 pretenden extinguir esos esos animales

Voz 5 18:33 así que atentos que por ahí viene la mano atentos también al próximo invitado que nos traen Ángel Colina porque también se llama Ángel Pérez dos Colina aunque empieza por c también

Voz 6 18:44 Ángel Cano Cano García García y quiénes Ángel Cano

Voz 0181 18:49 día es un gran especialista en cambio climático tuve ocasión de asistir a deja

Voz 5 18:55 me que rectificar porque es García Hidalgo que es compuesta entiendo yo yo le perdón sí sí sí dime dime Meyer bueno que tuve la oportunidad

Voz 0181 19:05 asistir a una de sus conferencias en la Complutense hace un par de semanas me me dejó con pues alucinado porque es un tema que a nosotros siempre nos nos interesa mucho el tema del cambio climático y bueno mejor que él ahora mismo para que nos diga pues un poco la voz de de quiénes representa un poco quién en España Doña digamos ir ya había tantos temas en en en en la conferencia no de que se pueden abordar sobre el cambio climático que podríamos estar una hora o dos o tres con cada tema con que que quiero preguntarle un poco que no se enfoque es decir como como cómo ha sido el dos mil dieciocho como bien sabe que va a ser el dormir diecinueve Si es positivo que son positivas y qué cosas son

Voz 6 19:50 sí vivas porque es que el él él no era

Voz 0181 19:53 muy optimista en ciertas cosas pero luego por otra parte un poquito de optimismo así que que no

Voz 6 19:56 a si lo cuentes Ángel qué tal estás buenos días

Voz 5 19:58 el daño bienvenido

Voz 21 20:00 buenos días un saludo a todos los Reyes no

Voz 5 20:03 gracias a eso estamos en vosotros encantado que estés con nosotros Ángel como decía el otro Ángel eh el el dos mil dieciocho ya está lo dejamos atrás ya eran dos aces el análisis de cómo ha sido pero pero hay esperanza para dos mil diecinueve

Voz 12 20:19 o vamos a ver cómo viene la mando

Voz 22 20:22 el asunto las usted yo creo

Voz 21 20:25 bueno se trata de esperanza una esperanza se se trata de actuar Se trata de ponernos las pilas este dos mil dieciocho a ver quién quién es que desde dos mil seis incluso antes de activista pidiendo acción viendo a todas las cumbres movilizando todo lo que nos podemos somos somos nosotros somos lentos de estamos ahí estamos ahí con pocas ganas de realmente creemos que esto de de luchar contra el cambio climático implica calidad de vida ahí es todo lo contrario es todo lo contrario lo que pasa es que no hemos dedicado el suficiente tiempo Ny lo hemos explicado suficientemente bien en dos mil dieciocho ha sido un año importante porque Katowice que como sabéis ha sucedido hace hace nada finales de noviembre principios de diciembre pues tuvo tuvo luces y sombras Si esta cumbre que se desarrolló en Polonia pues de alguna manera lo que hizo fue plantear que que es lo que tiene que hacer los gobiernos para realmente ponerse las pilas luchar contra el calentamiento eh que que no olvida a la gente que hemos a veces hablamos de cambio climático no nos junto a lo que es cambio climático básicamente significa que va a ser mucho más calor y que haga mucho más calor cambia las condiciones de vida de todos de las plantas de los animales siete nosotros no entonces pues tenemos que actuar para reducir nuestras emisiones las emisiones de gases efecto invernadero que son las que las que hacen que suba la temperatura y eso lo tenemos que hacer todos desde desde

Voz 14 21:59 nosotros los los más mayores al no

Voz 21 22:01 a los más pequeños claro oye

Voz 5 22:04 ni una duda de lo que estás contando sólo porque ahora lo que se está manejando mucho

Voz 21 22:08 o lo que nos están contando mucho a través de los

Voz 5 22:10 medios eh es que el cambio climático también supone ya no sólo que aumente la temperatura como tal sino que las circunstancias meteorológicas son mucho más extremas los huracanes son mucho más bestia las lluvias son a lo bestia pero también el frío más extremo de pronto esto

Voz 14 22:29 era una ola de frío polar y nos quedamos bajo cero

Voz 21 22:33 pero esa es porque mira lo voy a explicar de la forma más sencilla a ver si todos todos todos sabemos que cuando hace más calor pues hay más evaporación sabe si queremos vapor pues se calentar el agua de verdad

Voz 5 22:44 sí todos sabemos que el planeta sí

Voz 21 22:47 exactamente o en una gran parte en setenta por ciento es agua si si aumentamos la temperatura aumenta la evaporación aumenta la evaporación hay más humedad en la atmósfera eso que produce pues produce inundaciones como las que vimos el año pasado en en Mallorca o grandes huracanes que ya ha habido dos que han rozado la Península Ibérica hizo más había sucedido verdad como tú bien dices pues evidentemente siempre va va a seguir haciendo frío e en invierno hace frío en verano hace calor lo que pasa es que hace menos tío que antes pero cuando hace frío si precipita así si llueve y hace frío yo pues llueve en forma de nieve cuando igual que una inundación pues sí cuando cuando llueve llueve mucho se producen inundación pues cuando nieva nieva mucho pues también hace más frío y todo y todo se produce así no estamos alterando el ciclo hidrológico estamos alterando el ciclo que eso significa pues que los los eventos climatológicos van a ser mucho más intensos pero no sólo lo que son las precipitaciones de agua sino también las sequías porque porque todo depende en muchas ocasiones de de las corrientes marinas no por ejemplo todos sabemos que en Europa llega eh eh las lluvias llegan porque la corriente del Golfo no extrae tormentas siempre lo dicen los meteorólogos en el los hombres y las mujeres el tiempo en la tele no siempre dicen eh un frente que entra por Galicia siempre entra por ahí porque habrá por ahí pues porque viene de la evaporación que se produce principalmente en las zonas tropicales de América ya sentí la corriente del golfo nuestros basta destaca bueno pues si allí hay huracanes todo ese agua que hay allí ya kitsch que pasa pues que supimos de sequía sequías periodos de sequías más prolongados no esta es una de las claves no es que el cambio climático provoque esto no es cambio climático lo provoca vamos nosotros y estos son consecuencias de esa alteración del híbrido que estamos hablando no capta hacen creo que creo que me lo explico alguien

Voz 0181 25:01 perfecto no le quería preguntar Ángel porque yo sé que que tenemos poco tiempo y que y que él se puede puede estar hablando porque tenemos que ser positivos de cara al dos mil diecinueve no

Voz 5 25:11 a ver la parte positiva porque queremos ser positivos

Voz 21 25:16 a ver yo creo que yo creo que el camino está marcado los gobiernos en general lo saben todos estamos empezando a ver ya como los gobiernos está empezando a tomar medidas el tema de Madrid central es una de ellas las ciudades no pueden ser un foco de contaminación porque eso produce gas efecto invernadero Illes en general la gente está mucho más mucha más atenta a este tipo de cosas porque ya lo estamos viendo las orejas al lobo ya estamos viendo que esto no pasa sólo en Filipinas en en fina por ahí no nos también pasa aquí entonces me parece que podemos ser optimistas porque empieza a haber ya una concienciación más más importante ahora tenemos que seguir poniendo todo de nuestra parte como ciudadanos en cada una de nuestras acciones pero también como votantes y apoyar aquellos gobernantes que apoya la lucha que es la lucha porque es que nos va la vida en ello es de verdad no es una exageración

Voz 1055 26:14 dime José puestos a ser positivos han Geli y ojalá que se cumpla todo lo que estás contando jolines que cuesta eh porque cuando hay no sé qué cumbre pues al final sale en las noticias de que bueno más somos la cumbre ha firmado bajo mínimos para que no sea auténtico fracaso cuadro ahora hablábamos la semana pasada de que Japón vuelve o nunca ha dejado de cazar ballenas pero ahora ya digamos que lo lo legaliza es decir ya no es un tema con fines científicos cuando todos sabemos bueno lo que tú estás contando pues todavía hay negacionistas diciendo que que bueno que esto es un bulo y que realmente el cambio climático entonces

Voz 21 26:50 las evidencias están ahí yo creo que cada vez hay así menos y menos y menos a cada vez todos lo constatamos fíjate este invierno como asiduo de cálido no hemos tenido veinte veintidós veinticinco grados no estamos teniendo es que muchas zonas de de nuestro país pues por centrarnos a éxito eh mira yo te diría ya desde desde el Acuerdo de París se tomó se cogió el toro por los cuernos Nos dimos cuenta de que el cambio climático en un sistema capitalista que ha provocado el calentamiento el cambio climático hay que hay que atajarlo desde el sistema capital sí se han puesto en marcha mecanismos que lo que lo que potencian

Voz 23 27:29 es incentivan es la inversión en energías limpias por ejemplo proyectos de reducción de emisiones de captura de carbono de movilidad sostenible e aún aún es caro comprar un coche eléctrico pero los planes que hay que van a veces vamos a empezar a ver ya de aquí a nada es que en muy poco tiempo vamos a tener montón de puntos de recarga eléctrica a un precio muchísimo más barato de lo que pagamos ahora por el combustible por toda España

Voz 1025 27:59 pero Ángel te preguntaba cosas con eso terminamos que si no me matan hombre el problema no son los coches

Voz 5 28:05 el porque uno de los problemas pues es lo que usted hace

Voz 1025 28:07 pero pero por ejemplo una ciudad como nosotros nosotros vivimos el cuartel general desde el aventurero está mal

Voz 5 28:12 le en Madrid cientos de calefacciones de gasoil que contaminan doscientas veces más que los coches y nadie sabe nada pero perdóname Ángel si no eres bueno dime dime aunque sí

Voz 23 28:24 no te iba a decir el cuarenta por ciento de la contaminación que genera una ciudad son las calefacciones como dices pero el otro otro cuarenta por ciento practicamente es el transporte también eh no te creas yo y el resto se reparte entre la industria y otros factores estamos hablando de que efectivamente aparte son la calefacción climatización y otra parte es el transporte son los dos los dos vectores a eh

Voz 5 28:47 ya pero pero hay uno que que claramente hay una guerra contra el transporte y el otro pasa desapercibido se está demostrando el Madrid central que con el Madrid central que tenemos con los coches no se ha ayudado nada porque volvemos a estar en alertas constantes por por subida de contaminación y sin embargo se hace absolutamente nada contra toda forma de bienes antiguo bueno yo antes eh

Voz 23 29:11 en el año dos mil cuando fue cuando entre Zapatero y cambiaron el Código Técnico de Edificación de seis empezaron Se supone que se empezaron a

Voz 21 29:20 pues a incentivar que se pusieron paneles solares para reducir esta es

Voz 23 29:25 no pero pero no ha pasado hemos perdido hasta no no ha pasado por eso digo que tenemos que apoyar a esos gobiernos que sean valientes nos empujen a los ciudadanos que cambiar porque si por nosotros fuera no lo haríamos es muy cómodo cómodo tenemos que hacerlo nos tienen que apoyar financieramente con ventajas fiscales con información con de todo tipo lo que tenemos que darnos cuenta es que esté este este cambio no es que nos apetezca os apetezca es que es que nos va la vida en ello es que tenemos que hacerlo cuanto antes porque si no me pasará un huracán como ha pasado por por Puerto Rico por

Voz 5 30:04 no a mí a mi en los doce años de Miami me han pasado todos e incluyendo Katrina dos veces por encima la primera en Miami lo que pasa es una orla

Voz 23 30:11 fíjate si es agradable eso tú que has vivido que lo escuche tu gente

Voz 14 30:15 no no vamos porque es una yo soy un tarado

Voz 5 30:18 de ahí a mí me fascina la la fuerza naturaleza pero

Voz 14 30:21 pero yo vi los muertos desea que entiendo que la jugada

Voz 5 30:25 es esa saber si yo yo en mi casa me he pasado quince días con Miami sin semáforos sin luz con toque de queda y con el Ejército en la calle entonces entiendo que todo eso bien en el pacto no es agradable

Voz 14 30:39 no es agradable aguarda la Guardia Nacional no ejercito perdón

Voz 23 30:42 oye pues yo encantadísima de todos los aspectos estos de verdad y enhorabuena por el programa que me encanta

Voz 5 30:50 cuando queráis seguimos hecho te tomó la matrícula Ángel un de un abrazo enorme hasta luego gracias a todos salvo el caldo García Hidalgo el hombre que nos ha acompañado para hablar de cambio climático que tela vamos data en este año pausa y más historia ser aventurero

Voz 24 31:24 una encuesta callejera para dos Airbus A vivir que son dos días que me entretiene muchísimo porque se aprende móntate osea por la diversión por el inglés límite muchísimo muchísimo por vivir entre la cal serie que Soto de guiri en pianista ese que sacan a Manuel Summers Rodri los corresponsales no le digo maquilló ahora mismo puedo el érase pie más original Bernabé reiteró salvo del bardo o qué vergüenza pero el próximo pero siguientes en inglés Damon Well de Flaubert de Bobby ha hecho mal

Voz 25 31:54 no no Honoré Lolita lo Lola

Voz 24 31:56 la SGAE ha hecho my Dolores which is Wi Fi de Moss Center Law el toro Dolores Lolita Lola actos señora gracias Javier a vivir por todo el inglés que me estoy dando

Voz 26 32:06 a vivir que son dos días sábados y domingos desde las ocho de la mañana las siete en Canarias con

Voz 0089 32:11 no quiero que conozca

Voz 17 32:14 el cambias digo a mi mejor amigo hoy la cómo se llama

Voz 6 32:18 triquiñuelas tanto gusto el gusto es suyo

Voz 9 32:47 un

Voz 16 32:49 sí

Voz 5 32:55 abre me decía yo seguimos

Voz 6 32:58 no tengo por aquí Javier Gregory primera vez dos mil diecinueve como estar Javier hola muy bien encantado estar aquí usted acción sigue intocable gracias bye bye apoyo incondicional

Voz 11 33:12 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llena

Voz 4 33:24 vale

Voz 6 33:25 en la cabecera sería para un tío sería caro y de lo que habla claro esto no haber Gregorio donde nos llevamos este país

Voz 5 33:35 espero ser serio pero también apasionado de como decía pero eso siempre lo comunicarlo no

Voz 0181 33:41 yo creo que lo que hay que hacer es intentar por lo menos ver otros horizontes Si que el ser humano tenga muchas cosas que hacer que explorar y que descubrir

Voz 0882 33:53 sobre todo nos dejemos de lanzarnos bombas unos a otros mira te traigo dos grandes proyectos que van a marcar el dos mil diecinueve uno de ellos es por fin Estados Unidos tiene que decidirse dónde va a construir el mayor telescopio óptico de la historia de la

Voz 14 34:07 Sanidad no entiendo estrena también mañana había tomado por el telescopio que con perdón de la palabra utilizada ahora mismo

Voz 0882 34:15 yo creo que no iban a dejar porque ahora mismo lo el mayor telescopio del mundo están España lo tenemos españoles Grantecan que tiene ocho metros me falla la memoria al espejo pero los americanos van a construir uno con treinta metros de espejo eso significa que va a haber cosas que nadie ha visto antes no ir dónde lo van a construir pues ahora mismo en Hawai es su objetivo número uno había problemas porque las tribus de allí querían construir

Voz 7 34:41 acá mandan se iba a construir un nuevo sí pero es así

Voz 0882 34:44 entre

Voz 14 34:44 ya que estamos ya si ese es el siguiente nada es de Atacama pagando eh pues Paral

Voz 1055 34:49 dos mil veinti tantos hoy no sé si ahora

Voz 0882 34:52 ese va a ser este fíjate si es grande que se le llama extremadamente grande pero además si no me equivoco

Voz 1055 34:57 lejos de Atacama ya están enfriando

Voz 0882 35:00 están de distintas tarda muchísimos años en construirse no y además muchas veces

Voz 5 35:05 en el muchas veces se pone no no no no

Voz 14 35:08 como la sopa a mi abuela ellas más vale que vayamos rápido voy enfría

Voz 6 35:12 los pero tuve la suerte de los laboratorios de

Voz 1055 35:16 de Sampedro Atacama en esa zona y entonces nos explicaron el proyecto alma iguanas que enfriar los espejos que luego se iban a montar en el telescopio Tardán de diez doce años en enfriar el espejo

Voz 5 35:27 madre mía es que es enorme de hecho muchas veces se dice

Voz 0882 35:30 venían sin que haya una tecnología capaz de construir esos espejos tan grandes y al final la tecnología es capaz de construirlos

Voz 14 35:36 como la llegada del hombre a la Luna cuando me di lo vamos a a la Luna no había tecnología ni para ir a mitad camino

Voz 5 35:43 bueno yo pero no entonces los Seis EEUU que enfría eso

Voz 0882 35:47 no es hasta dónde enfriarlos están disponibles sólo hay que construir el telescopio pero ha habido problemas legales porque una de las tribus aborígenes de Hawai yo creo con bastante razón pues Cacharro mitad no sí que querían pero es que han elegido una montaña que era sagrada para ellos

Voz 6 36:02 hay carrera que habrá montañas carrera hecho que siempre ha tenido la misma obra te parece una historia

Voz 0882 36:08 enseguida España in situ de Astrofísica de Canarias que unos astrónomos buenísimos

Voz 5 36:12 hemos dejado una dijeron no

Voz 0882 36:15 hemos en Canarias como los americanos son tan americanos lo quieren invertir esta enorme cantidad de dinero que va a costar quieren construir lo primero

Voz 14 36:22 llaman es tonto pero tanto no ves muy bien

Voz 0882 36:26 más noticias que un juez a veces atascado el litigio ha dado la razón a los astrónomos porque ya en esa montaña hay varios telescopios con lo cual uno más pues a los dioses hawaiano molesta

Voz 6 36:38 has yo no

Voz 0882 36:40 el alucina eso historias crisis no estoy era preciosa el siguiente gran paso hablando telescopios es el próximo radiotelescopio que escaso no lleva espejos sino que es una enorme antena como de radio para escuchar señales de radio no te vengan del espacio pues se va a construir sus tacos se ha construido ya en China tiene sus me falla la memoria darse cuenta metros de diámetro mucho más grande que el décimo están en fase de pruebas Jan descubierto cincuenta nuevo expulsarles

Voz 7 37:10 no no son buenas noches de hotel en el espacio en China entre sí

Voz 6 37:15 si no te lo digo yo creo que vamos a llegar al no se del mundo que se de lo chino caro ni pollo con almendras bien

Voz 0882 37:23 que terminó con éste en el año dos mil diecinueve China va a desbancar a Estados Unidos como el país que más gastan ciencia que más si financiarse

Voz 5 37:31 hasta aquí la frase es demoledora gracias amigo a vosotros también hablamos de ciencia esa otra

Voz 0882 37:38 día

Voz 0882 37:45 con Chema Rodríguez

Voz 5 37:52 bueno Chema Rodríguez está pendiente de los ganadores de la semana pasada que los daremos la semana que viene porque yo me he despistado y no los dos hombres buenas tendremos más entonces

Voz 1055 38:03 avancemos a tenemos dos mal uno estos semáforos demostré

Voz 6 38:06 me pasaba todavía no vamos a despejar las dudas

Voz 5 38:10 de la mentira que había en uno de los trenes pero a dónde nos lleva

Voz 1055 38:13 esta semana bueno Wozzeck esta semana como mañana van a estar llegando los Reyes Magos a sea bueno estando

Voz 5 38:20 técnicamente técnicamente esta noche si yo era a veros que por la noche ponía pan agua hay todo hoy disfruto para que el camello te ponía agua

Voz 13 38:31 carboncillo todo lo han traído claro

Voz 14 38:33 ha habido años años malos

Voz 7 38:37 no que recuerda que lo te primero que recuerdan trajeron los Reyes Magos lo primero que recuerdo

Voz 5 38:41 no recuerdo una tienda de indios súper chula tenía

Voz 0882 38:46 este es el fuerte el fuerte tú que recuerda caballitos indio

Voz 5 38:51 bueno y los patines también fue una cosa importante y luego el año más más más más

Voz 1055 38:55 yo estoy pero fue por Santa Santa Clara

Voz 7 38:58 he esto ni he visto te Scalextric ahí sí sí sí me acuerdo que me echar un tocadiscos una vez con sello de obtengo añadió que el de Los Pecos un tocadiscos con el disco de Los Pecos ahí es cuando ya dijiste que la música

Voz 1055 39:18 empezaste a cantar no no no yo me lo escuchaba

Voz 13 39:21 el hecho poco antes de las seis canciones de a todas las provocan

Voz 6 39:25 no no digan que la carta lo una tila el revólver

Voz 5 39:33 la si con él no

Voz 6 39:36 de los Reyes Magos estoy yo voy a hablar de viajeros

Voz 7 39:40 europeos han ido Arabia es decir que que

Voz 13 39:43 que pensemos que que

Voz 7 39:46 eh durante siglos

Voz 32 39:48 sigue siendo a día de hoy sigue siendo la Meca sigue SM

Voz 7 39:51 el prohibido para no

Voz 13 39:53 no pero durante durante siglos era bueno estaba total y absolutamente prohibido porque bueno Arabia era era un foco del Islam hoy como digo los musulmanes iban en peregrinación a la Meca a Medina estaba allí esos estaban entre las grandes ciudades prohibida como Lasa o como Tombuctú al principio del siglo XX ya había XXV occidentales que habían viajado la Meca entre ellos pues más famoso de Hoyo de ellos es Richard Burton en esa misma época Richard Burton ensaimada Pío Baroja y Richard Burton fueron más o menos en la misma de la boca y ambos escribieron sobre sobre la Meca

Voz 0882 40:32 pues escribieron hecho Richard bando escribió trepa

Voz 13 40:34 tú Ménez que ese publicó en en en mil ochocientos cincuenta y cinco lo que hacían normalmente es ir vestido a la usanza

Voz 33 40:42 de los a la usanza de los de los músicos

Voz 13 40:44 mano se metían en caravana que iba de peregrino iban vestidos como oye iban hablando con ellos aprendían árabe habitualmente hice unían a a esas caravanas eh

Voz 6 40:57 José Luis tiene algo que aportar al corazón

Voz 13 41:06 pero también yo tuve la opción de poder haber ido porque me primos se encargaba de los visados para verdad

Voz 32 41:14 visados para ir con los peregrinos españoles musulmanes que iban a La Meca

Voz 5 41:17 suprime yo digo esto

Voz 6 41:22 el cardenal que si no pero ya no metamos quince bolas en la misma historia pero eso es verdad es verdad pero es verdad pero sí estoy viendo tentados de meter alguna eso es verdad que terminada Cardo también no

Voz 13 41:37 visados para ir de luego ha terminado Al Qaeda yo luego detuvieron el año pasado por Porto

Voz 5 41:43 sí que te lleva a un detenido entonces claro eso sí

Voz 13 41:49 cuando la demanda un abrazo hacer una buena nota

Voz 5 41:51 no escuchaba siempre pueda montar un abrazo de implica en nada mando

Voz 0181 41:55 abrazo perfilaron también primo ir hechos Si quiere localizar me aquí estoy

Voz 6 42:00 cosa alguna cosa más hasta aquí puedo eh bueno me voy a la pausa es decir el error que hay una mentira que Chema arroba Ser aventureros arroba twitter lo contáis y puede ser el ganador de la aventura viajar del libro de beca la aventura no tengo mapa

Voz 34 42:43 le gusta la Cadena SER Cadena SER me me da todo el placer que necesito

Voz 35 42:48 qué hermoso que diga eso

Voz 34 42:50 de sexo es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está

Voz 35 42:55 el y su marido que de sino Nobel tanto voz luego al cliente por favor

Voz 4 43:06 campen

Voz 36 43:11 la de hoy escuchar la Cadena SER equivale a seis José te voy

Voz 7 43:18 que era lo mejor que te diga la verdad a medias verdad ahí todo menos la verdad Ser aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 18 43:40 no

Voz 5 43:47 no esto prefiere hablar de qué ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros Carlos Pérez Jorge Eliécer clama ha dicho calma verdad se me ha ido ya la primera de dos mil apunta a que el ganador de la novela premiada El verdad exactamente estamos dos mil diecinueve recién empezado hito pero estamos con bueno tenemos a Jorge Mier al otro lado del charco no sé si ya veremos si está en estas

Voz 38 44:14 sonidos en Méjico mexicano de nacimiento dio el flamante ganador del premio desnivel de literatura ya un premio absolutamente consolidado y donde la verdad es que cada año los libros y el premio de de desnivel

Voz 1055 44:27 pues cada vez tiene mucha más calidad y mucho más garantías y que con nosotros el como digo flamante ganador el premio el nivel de literatura de Montaña y Aventura dos mil dieciocho

Voz 5 44:36 como muy bien decías en este arranque de año Jorge lo tenemos en EEUU hola Jorge qué tal están muy buenos días

Voz 27 44:43 hola qué tal buenos días encantado

Voz 5 44:46 de saludarte debe compartir con nosotros en que parte Estados Unidos te pillamos

Voz 1241 44:49 Nos

Voz 27 44:51 ahora mismo estoy en Filadelfia

Voz 5 44:53 buena ciudad sí señor hoy día

Voz 27 44:55 pero llegar estábamos en Washington y ahora en Valencia

Voz 5 44:59 fenomenal bonita campana como dice Mis amigos en Filadelfia pasa mierda bueno cuéntanos un poco que que es ocho mil ochocientos cuarenta ocho

Voz 1055 45:09 eso

Voz 27 45:11 vientos como bien sabes del premio es de literatura de ese nivel es la referencia en cuestión de de montaña muy bien pues yo no no soy montañista más bien yo descubrí justamente uno de los libros de desnivel evitan un libro de Kaká o es mi ambición es ser escritor estaba pensando en una novela más o menos tenía claras una ciudad pero me faltaba un escenario este libro y entonces pensé pobre pues hay certificación sobre sobre montañas injusto pues lo que dice hice esta novela mira la bandera al premio Iberia ha resultado ganadora

Voz 1055 45:55 bueno decías que a ti lo que te apasiona es la la literatura y bueno en tu carátulas sabemos que pues tu familia bueno has estado metido en el mundo de los libros pero bueno te te ha costado mucho documentar te para para clama verdad es porque evidentemente bueno hoy en día ya gracias a redes sociales documentales televisión etcétera etcétera es mucho más fácil conocer esas cosas seguramente para los que escribís pues bueno hay que tener más cuidadito en no meter ningún gazapo importante

Voz 27 46:24 pues pues sí fíjate todavía más más difícil de lo que de lo que puede parecer porque mi obsesión es escribir en primera persona y claro en primera persona a cambiar mucho como contamos o como describimos un escenario no tu porque no qué significa para ti pues es puede que sea algo muy personal entonces documentales sociales ningún punto en el que no es suficiente entonces sí que tuve que viajar a Nepal sin que hicimos entre cruel deberes sí que tuve que comenzar con mucha gente de esa zona en cuestión de escalada no medie para subir el Everest pero sí estuve está los volcanes de Méjico sobre todo eso la documentación de que qué pasa en la cabeza de una persona cuando cuando estás en una situación en un tan grande así presentan difícil para el cuerpo ella fue principalmente en investigación para eso me sirvieron los volcar

Voz 23 47:25 sí sí por supuesto vieja grande tú

Voz 5 47:28 pequeño ya por ejemplo estabas próximo a la montaña tu de pequeñito habías hecho cosas no esto es una afición que viene años después en tu vida

Voz 27 47:37 jamás jamás yo no había pensado en montar de verdad porque estaba en Barcelona estudiando el master en Creación literaria la discusión era pues hacer ficción crear una crear una novela cómo elaborar un proyecto yo he tenido unos planes además unas ideas que quería poner pero no no lo sabía muy bien como cuando descubrí el libro de montaña de Cacau eres no ficción

Voz 5 48:01 es esto

Voz 27 48:04 hay mucho para para hacer ficción para intentar una historia para crear personajes para desarrollar desarrollar personajes hacer que vayan cambiando no porque el enfrentamiento contra las montañas justamente ese y la novela va justo es un hombre de cambio de transformación no eres la misma persona cuando bajas en el montón de que cuando empiezas a subirla ISI es el área que quise expropiadas

Voz 1055 48:31 eso te quería preguntar Jorge te engancha a nuestros oyentes será aventureros es decir obviamente no nos cuentes toda la novela yo la he tenido el gusto de leerla me me ha gustado mucho pero engancha Nos es decir hasta donde nos puedes contar para High puntos suspensivos y que la gente haga coño voy a voy a comprar el libro ya a ver cómo acaba

Voz 27 48:50 bien pues pudo enganchar diciendo para empezar que hay un paralelismo entre la montañera tratándose del Everest la montaña más famosas del mundo tenemos el paralelismo con una alpinista optimista que nieto de uno de los exploradores más grandes del siglo XX de repente este explorador se muere nuestro protagonista se queda solo los los nervios empiezan a escribir sobre el explorador que falleció dan cuenta de que es que este hombre es un grandísimo está lleve la noche a la mañana empieza a volverse famosa eso por una serie de eventos que ocurren se crea un ruido mediático que lleva a aceptar una excursión a coronar el solitario el veinticinco de diciembre

Voz 5 49:40 ya a partir de ahí podéis Dodi al no cuentan

Voz 14 49:45 vamos tirando o qué hacemos si puedes contar algo más

Voz 6 49:50 puedes aguantar el ventosa el veintiséis de diciembre

Voz 27 49:54 eso sólo diré que hay una gran transformación y hay una gran conexión con el pueblo sherpa

Voz 5 50:03 pues oye Jorge te deseamos toda la suerte del mundo con este premio hoy en los próximos proyectos y un abrazo enorme cuidarte mucho

Voz 27 50:11 muchísimas gracias

Voz 39 50:14 bueno pues ya hasta aquí este año

Voz 5 50:16 sobre este ocho mil ochocientos Juan

Voz 1055 50:19 yo clama deberes como hacíamos Premio Nobel de Literatura dos mil dieciocho y el autor que lo teníamos mexicano lo teníamos en Filadelfia Jorge m Mier que gracia escribo un libro sobre montaña sin haber hecho nunca montado llevarse el premio hoy en día más valorada sobre literatura de montaña final eso nos da nos da a nosotros todo decirle lo esperanza de vamos a mí yo creo que me puedo llevar a todos

Voz 7 50:41 pero para eso hay que tener mucho talento yo no se lo demostrar lo que somos aquí hay que saber contar historias

Voz 5 50:46 pero es verdad cosa aquí talento en esta mesa para cada uno lo suyo mejor peor injusto vamos Davis ve aún no no sigues ahí no sé si es a Davis

Voz 0089 51:03 esto es escucharnos

Voz 6 51:09 del Veleta y pico te te te ha gustado el programa de hoy bien no hemos estado bien vale vale más que otro todo en general

Voz 9 51:24 Blanca Fanon

Voz 12 51:26 el poder ya se de Juan entiendo dormirte

Voz 6 51:28 Pío date una vuelta que hace calor pero seguro que duerme bien

Voz 40 51:32 bueno unos

