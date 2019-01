Tendencias gastronómicas para 2019 (4/1/19)

Voz 1667 00:00 Miren en qué fechas estamos les quedan horas para pedirle a los Reyes un robot de cocina un recetario me gano una noche en un estrellas Michelin un escalador de huevos una chaquetilla estilo Chicote una yogurt era Carlos Cano buenas noches hola ocurre algún regalo más

Voz 0335 00:17 a mi se me ocurren varios sin hortera Llanos entendiendo lo veo muy claro

Voz 1667 00:22 pero bueno Isi por si sirviera de algo para mañana o para cuando apetezca les vamos a hablar de nuevas tendencias gastronómicas es inevitable cambiamos de año y pensamos que a la vuelta de la hoja del calendario unos encontraremos un mundo nuevo también en la mesa si de verdad hay cambios tenemos al mejor para detectarlos que es Carlos Carlo

Voz 0335 00:42 sí la verdad es que he venido con unas cuantas ideas hay que aclarar que las tendencias gastronómicas no son una ciencia exacta en esta época al cambiar el año sí que reflexionemos un poco sobre lo que estamos haciendo hacia dónde vamos pero cuando nos ponemos a hablar sobre tendencias está claro que seguro que nos vamos a equivocar en algo hay caminos que recorremos más deprisa que otros otras que llegamos solamente hasta la mitad y decidimos dar media vuelta vamos que esto de las tendencias es una aproximación solamente una sugerencia pues vamos a poner orden perdón

Voz 1667 01:14 empezamos pues mira yo creo que una cosa que

Voz 0335 01:16 de cambiar en este de dos mil diecinueve es el tema de los restaurantes de alta cocina la decisión de Dani García de cerrar su restaurante con tres estrellas Michelin justo después de conseguirlas

Voz 1667 01:27 tendentes a decisión claro sorprendente

Voz 0335 01:30 ayuda que también tenía tres estrellas Michelin ya ha decidido cerrar el restaurante cuando quizá podría haber puesto a alguien que le sustituyera bueno creo que eso de alguna manera está marcando un punto de inflexión y que de alguna manera denota que el mundo de los chefs españoles se han quitado ciertos complejos ya han demostrado que pueden llegar a a ese tipo de excelencia y ahora se van a concentrar en algo que nos gusta a todos que es comer bien y además por un precio un poco más moderado sin tanto formalismo vamos que van a cocinar más para la clase media con restaurantes bien ticket yo que sé que ronda los cincuenta euros nada de esas cosas de doscientos trescientos que va a seguir existiendo un entendido

Voz 1667 02:11 en ese extender más todavía la consejera de vanguardia no hacerlo llegar a más

Voz 0335 02:15 ante sí sí y sobre todo que esos grandes talentos se esfuercen más en algo que ya llevan años haciendo que es abrir restaurantes de un precio un poco más moderado no lo que lo que llaman su su segunda marca su segunda su segunda línea de restauración porque ya no sé si hay un error en el guión que me has traído

Voz 1667 02:34 dos prefirió dos palabras que a priori no tiene nada que ver con la cocina son Vox Trump

Voz 0335 02:39 sí que además genera fuga alergia parte de la audiencia de la cadena SER parece haber eh hablo de efecto Trump por por ese lema presidencial de América First no yo creo que un cada vez más cuando vamos a hacer la compra nos fijamos en la procedencia de esos productos es verdad que llevamos años hablando del kilómetro cero pero creo que eso al principio fue pues para gente muy informada para gente muy activista y que se está extendiendo sea aquella cualquiera que va al supermercado a veces incluso se encuentra en la misma etiqueta de súper al lado del precio pues que este producto es de la comarca en la que tú vives no para mí eso es una especie de kilómetro dos punto cero porque va a llegar a a mucha más gente lo de Vox viene porque

Voz 1 03:25 y de alguna manera

Voz 0335 03:27 uno de los temas que ellos llevan en su programa electoral panorama eso ideario no exacto no no la defensa de la caza y eso tiene que ver con con la carne de caza que es un producto que en España bueno tiene un consumo bastante minoritario de hecho exportan la gran mayoría de la de la carne que se caza en España sí eso por supuesto no hay que ser de Vox ni de derechas para que te guste la carne de caza a mí me encanta y hay gente que en la puede defender desde muchos puntos de vista igual otra que la puede atacar pero sí que es verdad que hay una campaña europea ahora mismo que está promocionando este tipo de carne y que bueno de alguna manera lo de Vox quizás una coincidencia no pero yo creo que sí que vamos a empezar a a comer un poquito más de carne de caza y sobre todo la vamos a a prestigiar

Voz 1667 04:12 a ver un tema del que ha hablado mucho en muchas mesas estas navidades el tema de los vegetarianos que ya viene de lejos pero sobre todo sobre todo Carlos de los

Voz 0335 04:20 gano sí bueno cada uno se va dijéramos a moldeando a lo que a lo que puede a lo que quiere al final conviven veranos vegetarianos flexitariana que son los que de vez en cuando comen carne o pescado es una tendencia que estamos viendo desde hace años yo a y siempre para estas fechas me fijo en un informe que elabora Innova Marketing Sáenz que es una especie de base de datos de la industria alimentaria mundial ellos dicen que lo vegetal es la segunda tendencia a la número dos en este dos mil diecinueve el New York Times también en un artículo sobre tendencias habla de productos como la ley la lechuga a China que es un tipo de si un tipo de lechuga que que podría ser el nuevo cale el nuevo Kheyl esta verdura de la que también llevamos varios años hablan no hablan de productos que cotizan al alza como las algas como el cáñamo como las setas bueno todo esto tiene que ver con con la conciencia alimentaria con las dietas vegetarianas pero si te parece tenemos una invitada en Radio Valencia con la que vamos a profundizar es la autora de vegetarianos concienciados o conciencia dos se puede leer de de las dos maneras Lucía Martín

Voz 1667 05:28 Lucía qué tal buenas noches

Voz 2 05:30 buenas noches como estáis oye cuando dirías que

Voz 1667 05:32 empezó a ser tendencia esto de DGT vegetariana mismo

Voz 2 05:36 no se lo he dicho bien vegetariano mismo si las dicho pero estoy complicado en Radio yo creo que hace un paro tres de años que ha empezado como poco a poco ir subiendo subiendo y cada vez tener más interés y cada vez tapar hacer más en medios hasta llegar pues como estamos ahora medios nacionales más interés en búsquedas en Internet y demás y ahora parece como que este año como que se consolida el interés pero bueno vamos a ver qué pasa con este dos mil diecinueve

Voz 1667 06:08 una duda que siempre surge au suele surgir no con con y con está alimentación es si seguir una dieta vegetariana es garantía de salud Lucía

Voz 2 06:19 no es garantía de salud igual que seguir una dieta tradicional tampoco lo es todo depende de cómo la organizaremos Ike elecciones hagamos podemos llevar una dieta vegetariana perfectamente saludable o desastrosa exactamente igual que podemos llevar una dieta tradicional súper saludable o insana totalmente como nos demuestran las altas tasas que tenemos de obesidad diabetes tipo dos accidentes cardiovasculares etcétera

Voz 0335 06:46 claro sobre los productos a los que recurren muchas veces los vegetarianos en antes mencionaba yo las algas las setas el cáñamo que son productos que cita New York Times también hablan de las lentejas de agua que es una planta de la familia de las mono cotilla idóneas por algo

Voz 3 07:04 que nadie como Carlos ha estado exponiendo poco científicos pero bueno yo le quería pero

Voz 0335 07:09 juntar a Lucía por qué productos nuevos están apareciendo pues pensados en la en la gente vegetariana en por ejemplo hay hay un producto que además está fabricando en España que se llama y que creo que está causando sensación euros euros Lucía

Voz 2 07:25 pues es un un sustituto de la carne que como dice Carlos fabrica una empresa de Barcelona que se llama Fuchs fuerte tomorrow camas gana un premio a la innovación y demás este año la ver no es que la novedad en este producto no es la composición nutricional porque es un producto hecho deshoja como tenemos muchos desde hace muchos años en este sentido sino que es como esta hecho la textura sabor y además la consistencia que tiene que es que es muy muy muy parecido a carne de pollo no a la carne de pollo como desmenuzó Sada o algo así la verdad que es una empresa muy joven están triunfando mucho con el producto porque es realmente sorprendente incluso sorprende a los grandes chefs como a los del a los hermanos Roca decidió de Can Roca que lo sirven a personas vegetarianas en su restaurante y creo que es un producto interesante y una empresa en la que seguir más que nada porque invierten mucho en I más D de ahí salen muchas pifias pero también pueden salir muchas cosas interesantes no entonces es algo que a lo mejor si se anima a la gente a probar este año pues oye igual les convence

Voz 1667 08:40 oye otro prejuicio con el tema del vegetariana mismo es caro ser vegetariano

Voz 2 08:46 pues sería misma respuesta que antes depende depende lo que con sumas Si comparamos dos dietas vegetarianas ambas saludables vale ambas con una buena cantidad de frutas y verduras aceite de oliva etcétera tendríamos que cambiar sólo los alimentos de origen animal si cambiamos carne y pescado por legumbres vas a bajar el precio en ese sentido la ve ganan este caso sería más barata pero también podemos hacer una dieta ver gana super cara comprando no se trufas que son carísimas productos como comentábamos antes cuyos precios muy mucho más elevado que un kilo de lentejas igual que podemos hacer una dieta tradicional barata con bases protestas en huevos por ejemplo sardinas pollo o lo vamos a hacer muy cara comprando solomillo langosta iOS tras no francés a dar respuestas categóricas en esas preguntas es un poco engañoso no porque dependen mucho de cómo lo planteemos

Voz 0335 09:47 el libro de de Lucía vegetarianos concienciados es una guía que es muy útil porque más allá de de la teoría sobre la dieta vegetariana en la dieta no aporta herramientas trucos un poco un manual para para saber cómo llevar a diez de cómo llevarla a lo mejor posible en todo tipo de situaciones incluido tus vacaciones por ejemplo no pero bueno Lucía es dietista nutricionista es socia fundadora de de un centro que se llama Ladies ella está trabajando en Valencia no se Lucía si están incrementando las visitas de gente que consulta para poder llevar una dieta vegetariana y que no tengan ningún tipo de carencia nutricional lo que no se que tengan igual alguna alguna enfermedad o alguna alguien que esté embarazada es quiere garantizar que que va a poder seguir la dieta durante el embarazo

Voz 2 10:35 sí la verdad es que es un colectivo que es muy habitual que acuda a consulta simplemente porque quiero asegurarme de que como bien cosa que es más raro que haga la población con alimentación tradicional aunque no les vendría mal al noventa por ciento también hay que decirlo y es verdad que nosotros desde que abrimos primero sólo con el centro de Madrid desde hace ya un año y pico también con el de Valencia tenemos un porcentaje elevado de pacientes que siguen una ETA vegetariano ve gana tanto quiero comer mejoro quiero asegurarme de que lo hago bien o es que tengo un niño pequeño y me quedo más tranquilo más tranquila si hacemos un par de consulta si vemos que todo está correcto hasta gente pues que tiene patologías de tratamiento nutricional en la sanidad pública no le dan una respuesta adaptada a su estilo de vida donde lo tiene que buscar pues fuera de de esas consultas

Voz 1667 11:30 a Lucía solamente un tema para para acabar porque ha generado debate aquí en la en la SER en las reuniones que hemos tenido del equipo de Hora Veinticinco sobre todo el tema del organismo se está poniendo de moda la dieta que gana

Voz 2 11:45 la etapa que también la llaman pegan no sé si la he visto ya hace un par de años que se habla de ella no sé si ahora habrá un poco más de auge la dieta en sí sí que hace unos años estuvo muy de moda ya ha decaído bastante igual ahora resurge la dieta para Ana puede ser bastante complicada de llevar y realmente nadie tiene muy claro que se consume no tienes diferentes opciones desde mi punto de vista opinión personal tampoco tiene mucho sentido el enrocarse en querer ser jaleo y Berga no no más ahora porque son cosas que no tiene mucho que ver la quién siguió una dieta palo lo hace por motivos de salud no entra a discutir si están justificados o no y dieta gana lo hace por motivos políticos éticos o bueno incluso religiosas no pues hinduistas y demás entonces yo no acabo de ver mucho el sentido de unir esas dos cosas aparte es complicado porque pensemos que la dieta palo elimina las legumbres además de cereales lácteos y otra procesados con lo cual si eso lo unimos a una dieta B gana nos quedamos muy limitados en frente Texas habría que cubrirlo con frutos secos semillas no sé si la levadura de cerveza la considere haríamos para León no podría haber ahí un poco de dificultad

Voz 1667 13:14 Lucía gracias por acompañarnos esta noche en Hora veinticinco por explicarnos más en profundidad esta tendencia gastronómica de este dos mil diecinueve que acabamos de estrenar un saludo

Voz 2 13:23 placer gracias a la duda

Voz 1667 13:26 Carlos seguimos por algo interesantísimo en la cocina otra

Voz 3 13:31 decía que es lo sostenible que es sexy eso eso lo sostenible sexy eso sabemos desde hace tiempo pero también sí sí sí es bueno esta frase en en concreto es el lema que

Voz 0335 13:42 que ha utilizado la base de datos está usted Alimentaria que te decía Innova Marketing insights es verdad que se nota que las empresas se esmeran por reducir el desperdicio por aportar envases biodegradables no bueno todo lo que tenga que ver con la conciencia medioambiental que como decía Lucía también está muy ligada al al movimiento ve gano bueno pues todo eso es tendencia en ya desde hace unos años iba en auge va está creciendo sin parar ah y también podríamos hablar de los productos alternativos alternativos a los tradicionales dijéramos no por ejemplo en bollería dulces sí pero cada vez con menos azúcar es una tendencia imparable o cócteles también pero cada vez más sin alcohol sin al gol hablando hace poco con una bar tender con Mariana Vilanova que tiene un local que llaman ictericia en Girona me decía que ya muchas veces en toda la noche en todo el servicio no da ni un solo gintonic y que cada vez más está dando cócteles sin alcohol alcohol que pueden estar muy buenos claro claro le quitas el alcohol pero sigue quedando ahí la parte cultural la parte histórica el ambiente sofisticado sabores nuevos no todas aparte si todos puedan disfrutar de un buen cóctel claro hoja un coche o pueda no no claro pero la salud siempre es más saludable si no estás tomando alcohol también podríamos hablar de la parte técnica

Voz 1667 15:06 es una lógica eso te iba a preguntar los apáticos

Voz 0335 15:09 es esto cada año hay hay novedades yo creo que lo de las impresoras 3D ya como el cuento de Pedro y el lobo que llevan tantos años diciéndonos que vamos a tener una la del microondas que ya no cuela os yo ya no me lo creo directamente el tiempo dirá si me equivoco no pero bueno sí que estamos viendo cada vez máquinas deben más sofisticadas en el New York Times hablan de unas que te hacen la ensalada el momento ya cortando ante la lechuga y el tomate in mezclando lo justo cuando tú lo vas a comprar ahí en Madrid ya máquinas de Benin que te venden carne fresca hamburguesas o salchichas bueno pues para que si el domingo esta la carnicería cerrada pero tú tienes antojo o ha venido tu cuñado sin avisar te bajas a la máquina del barrio y te te hace un apaño no todo este tipo de cosas por supuesto el tema de el de la compra online de los pedidos de comida a domicilio quiero que escuchemos esta reflexión de el bloguero

Voz 1667 16:04 tú Manu algo yo creo que más que un un cambio

Voz 4 16:06 que vamos a ver qué es la extensión de determinado tipo de servicios que no eran tan habituales como el comercio electrónico dentro de las localidades decesos un mundo que de alguna forma sólo está empezando en localidades como en ciudades como Madrid o Barcelona pero que yo creo que eso va a extender por toda la geografía española y tiene que ver con con atender al cliente sí propio domicilio la presión de de las grandes firmas no sólo de a todos si no ya de las grandes cadenas de restauración española así de hecho a de las grandes cadenas de supermercados es esa repartir en domicilio lo que vamos a ver es herramientas que facilitan esa circunstancias y eso es posible que lo veamos si piensa intensifiquen muchísimo más en los próximos meses Carlos

Voz 1667 16:49 si querías acabar con una novedad bastante llamativa verdad

Voz 0335 16:52 pues sí las veces que me ha llamado mucho la atención Forqué y en Asia desde hace años y parece que en Estados Unidos desde ya se lleva el City Hotel con queso una cosa que tú lo has probado eso no me ha tenido el había pero sí está en Estados Unidos esta Nueva York Nueva tardar nada en empezar a poblar el Instagram un español eso te lo aseguro por lo visto ellos lo que hacen es una especie de crema de queso por encima incluso la pueden aliñar con pimienta la mezcla suena muy rara pero por lo visto que han aprobado dice que está muy rica la verdad es que yo cuando lo leí me llames despertado curiosidad para aprobación bueno bueno pues resulta que hace poco estuve hablando con Ignatius ninguna de la vida moderna que él estuvo en una entrevista sobre cocina canaria hay cosas así para que me hablara de él los productos de su pueblo y me dijo que en Familia desde siempre tomaban

Voz 1194 17:48 te con que eso era costumbre ponerle que solté entonces este preparados la taza de té pero el el queso lo mojaba en el tema entonces era como una pequeña fundí el queso con con lo caliente que estaba el TS derretido un poco está muy rico y él mismo te iba a su vez cogiendo sabor a que eso lo sigo haciendo de vez en cuando yo creo que igual no no no se puede considerar gastronomía canaria es más vieron la tradición familiar que eso

Voz 1667 18:16 pero que que eso yo lo quiero probar en casa

Voz 5 18:19 bueno tener agua Rendon cada Ignatius le ponía

Voz 0335 18:22 es una horrenda de Jorge él le ponía queso amarillo que es en que eso bastante fácil encontrar en Canarias pero Pablo experimenta no sé no no no no eso del Bierzo a la cocina

Voz 1667 18:34 yo creo que es más bien de cabra entonces no sé si pega mucho con él