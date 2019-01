La Script: 'Memorias de un hombre en pijama', la bajona de un cuarentón

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:20 hola qué tal bienvenidos a La Script la primera de dos mil diecinueve que empezamos con cine español y de animación con Memorias de un hombre en pijama con Raúl Arévalo también tenemos cine románticos estrena como la vida misma política con el biopic que le ha hecho Sorrentino a Berlusconi hoy no vamos hablar de series de televisión sino de un libro que nos eh nos propone ver el cine como una herramienta terapéutica se titula este libro filmó terapias son cien películas inspiradoras vamos a entrevistar a su autor Jaime Burque

Voz 4 01:02 sí

Voz 1457 01:32 y abrimos nuestra trifulca de cine con Elio Castro hola qué tal hola Laura Martínez hola Laura a la que Tanguy Pepa Blanes que le ha cogido amor a Bradley Cooper Iggy ella desea que gane los

Voz 1463 01:45 bueno el Oscar por pero es mejor dirección porque me tiró por el balcón

Voz 0544 01:51 hombre para tanto Jamal

Voz 1463 01:54 de la habéis visto ese momento The Hollywood Reporter esa entrevista en la que juntan a algunos directores de la temporada Spike Lee que también es tampoco Payá le está diciendo a Cuarón lo que has hecho es impresionante insta Bradley Cooper como el convidado de piedra es un pobre

Voz 2 02:09 Thor de pega pero canta maravillosamente Israel

Voz 1463 02:12 para el Oscar esta canción esto eso es es

Voz 0544 02:14 en este momento el Globo de Oro piezas luego corrigió los de no lo curioso es que en los Globos de Oro que luego imagino que hablaremos que vamos a hablar que es precisamente

Voz 1457 02:25 anoche Abel el de del domingo

Voz 0544 02:27 no Nunes y que son los

Voz 1457 02:30 desde la Asociación extranjera de Hollywood a ver que muchas veces anticipan los Oscar otras veces no ir eh que entonces decías que hacía doble

Voz 0544 02:39 lo que hacen doblete los dos Osama nadie Cooper hace doblete como mejor director y mejor actor Lady Gaga hace doblete como mejor actriz y como compositora de esta canción con Dolly Parton

Voz 1457 02:50 bueno pues también está una de las películas favoritas en el sentido de que podría llegar a los Oscar como favorita que es Roma del mexicano Alfonso Cuarón

Voz 6 03:02 el que se mueve porque mi juego no quieren jugar pues yo no quiero que luego niñita no puedan estar acarree

Voz 1457 03:12 bueno pues esta película de Netflix e del mexicano debido a sus reglas no puede competir en la categoría de mejor drama es solamente esta es candidata a mejor película extranjera guión y dirección con lo cual pues ese hombre eh sería un poco un rejonazo que les metieran en Hollywood porque si gana otra vez a mejor director mexicano el año pasado fue Guillermo del Toro el hace poco e Iñárritu y otra vez Cuarón

Voz 2 03:38 que ya es barato seguro e es un mexicano que H

Voz 1463 03:41 dos de los hombres ya ha hecho Harry Potter lo sacro yo creo que les ha demostrado que es también un director de Hollywood y ahora ha hecho una película en México con lo que ha prendido en Hollywood podíamos decir no sé qué

Voz 0544 03:54 sí lo única digamos eh la anomalía y se puede decir o novedad que es que es una película hecha para una plataforma de televisión como Snet Flis y entonces ahí la clave saber cómo casa eh unos premios cinematográficos con una película hecha en principio para que no se exhibiera en salas cinematográficas aunque sea exhibido en Estados Unidos en España y otras partes del mundo no

Voz 1463 04:16 luego que quieran premiaron director negro que siempre la polémica de todos los años Oscar so a Eto o en un claro son los Globos de Oro pero a eh podrían premiará a Spike Lee no

Voz 1457 04:26 sí la verdad es que en el tema yo creo que la dirección para para los más separan puede ser Spahic Lim yo creo que puede ser su año en que también es una especie de renacimiento porque Spike Lee lleva fuera de circuito desde desde los noventa la película con más nominaciones es el vicio del poder una comedia sobre Dick Cheney que fue vicepresidente de EEUU con George Bush en plena guerra de Irak es una comedia de Adam Mc Kay el director de la gran apuesta con Christian Bale quien bordó dieciocho kilos o sea como siempre para para llevarse todos los premios como allí

Voz 7 05:06 yo aún así

Voz 1457 05:11 por otra parte la verdad es que hay una cosa curiosa en estos Globos de Oro que son muy comerciales que en los últimos años también parece que va por ahí los tiros que los Oscars están convirtiendo más en autor

Voz 1463 05:22 si no que Ci porque está eh bueno Casey Richard Sans que lo apretado lo apretado en China no apretó en Estados Unidos esta bueno visto el vicio el poder podría considerarse más o menos taquillera Mary Poppins y está también en la que las las Bam ver la Panzers está eh

Voz 2 05:39 Bolivia éxodo me mientras en la de Freddie Mac

Voz 1463 05:42 incluyó a decir ya ha nacido una estrella nació una estrella con lo cual si son películas muy taquilleras y quizá la las películas de autor son Green Book In eh el blues de Bill Street que bueno pues podrían ser la opción si premiarán pero tampoco han cogido muchísima fuerza noni en quinielas ni ni han sonado demasiado como como otros años son mejor que Moon Light ya ya estaba sonando no lo sé quizá yo creo que no hay que la novedad este año es que no sabemos por dónde pueden ir los tiros

Voz 0544 06:10 sí bueno está muy está muy abierta hay bueno y en el caso de Christian Bale por ejemplo que dicen que es una de sus interpretaciones más impresionantes de los últimos tiempos que ha cambiado nuevamente de físico que esto de Le gusta mucho que ya lo vimos en el al no

Voz 1457 06:26 trino tiene que estar Radio Globo de Oro hielos

Voz 0544 06:28 Arnau por el luchador también por el maquinista que adelgazado tanto no y entonces bueno poesía vamos a ver esta película Yeste este papel y que es quizá al a priori bueno con el con el infiltrado en una película más política no que hay en esta edición de los Oscar pues el de los hola

Voz 1457 06:44 a lo estás es que es Noche de Reyes osea que vamos a hablar ya de los estrenos de la semana

Voz 8 06:52 no puede ser

Voz 9 06:54 cincuenta esta vez para ver esto es de quejas de Lady Gaga pues toma lo en una noche

Voz 1457 07:03 es la puede ser precisamente empezamos con Memorias de un hombre en pijama que es una película que acaba de llegar es la adaptación del cómic de Paco Roca con eh Raúl Arévalo en este personaje no que es las desventuras de este cuarentón eh quejándose por todo que que consiga su sueño que es trabajar en casa yen pijama dirige Carlos ver la película pasó por el Festival de Málaga ya es candidata al Goya a mejor película

Voz 10 07:30 la animación yo siempre había buscado la felicidad por medio de la todas esas historias de viaje creada vida acababa Lewis entregas semanales las series léxico éxito acabamos de comprar el periódico yo también trabajo

Voz 9 07:50 Kelly no trabaja en pijama siempre viene Hungría alegan que elegante

Voz 0544 07:54 lo que decía a ver si me quedase en casa como trabajo de Bono muchas veces en casa trabajo

Voz 1457 08:00 como yo quiero que haga lo acordado del autor de la película El Larguero Javier Gutiérrez escribía para inspirarse en su sien en bolas en Memorias de un hombre en pijama Elio

Voz 0544 08:14 pues mira yo le echo en falta que quizá se queda un poquito corta en cuanto a mala idea no me parece que es eh buenas muy atractiva la propuesta la historia de este cuarentón que vive solo sin compromisos buena sabía eso tampoco trillado que conoce a una chica que se comporta todos amigos y el como atlánticos machistas no que a veces parece demasiado machista pero yo creo que es una crítica ese comportamiento pero le falta un poquito de colmillo a la a la película

Voz 1457 08:44 que fue un un cómic que que el encargaron unas tiras cómicas a Paco Roca en dos mil diez Ike quizá ha envejecido ha envejecido mal

Voz 1463 08:53 claro eso es lo que es es el retrato de unos hombres de una generación determinada en un momento muy determinado

Voz 1457 09:01 ni nada que que desde aquí de eternidad

Voz 1463 09:03 bueno pues que son digamos profesiones liberales es periodista escritor de cómics a Allen tienen una vida un poco Xavi viven en la capital a los que no ni siquiera es un retrato generacional por así decirlo y lo que me parece precisamente eso que de dos mil diez aquí ha llovido mucho sobre todo en el tema de las relaciones de eh hombre mujer en cómo se ligan cómo no en los últimos años ha habido un cambio brutal en cosas que no aceptamos lo que vemos de otra manera o que antes nos parecía que era lo normal y ahora decimos no así no se hacen las cosas o no se debe hacer las cosas estos yo creo que esta película sequedad vieja en ese sentido parece mucho más más sin duda de lo que probablemente sea fue insultado e claro ir creo que no hay un actuales a que no el no haber hecho una actualización de de esos cómics pues es lo que le falla por lo demás pues como dice Elio la idea está eso sería fantástico contar todas estas desventuras a través de este trabajo es un Sexo en Nueva York es lo que decía Sarah Jessica Parker contando con sus columnas pues sus amoríos proclama en el caso de Sáenz siga Parker lo novedoso es que era una mujer de treinta que eh contaba eso por primera vez en televisión sus aventuras sexuales eso alguno que no pasaba si esto ya lo hemos visto

Voz 0544 10:14 se están hoy

Voz 1457 10:17 llama perder de quiero decir que ha habido que el viaje yo entiendo que el viaje de la animación al cine es muy costoso lleva muchísimo tiempo ir habíamos visto Arrugas de Paco Roca que que realmente fue excepcional El en precisamente en el Hoy por hoy esta semana pasada decía que su pretensión era reírse de sí mismo

Voz 11 10:37 claro es que en cierta manera si yo creo que es bueno nos reírte de uno mismo porque así también tener la excusa de reírte de los demás no yo creo que este tipo de de de historias lo que buscan poco es la empatía con con el rezo la gente no yo creo que no sentimos todos bastante así no bastante con un paso por detrás de del mundo

Voz 1457 10:55 ella añadía que que bueno ahora ya tiene hijos siento cese ahora eh pues eh no subida evidentemente ha cambiado su y que sigue teniendo muchos tipos de de pijama porque está este cómic le ha le ha obligado a tener

Voz 11 11:09 muchas entrevistas en pijama hay que dice que la realidad una cosa es la ficción del dibujo y demás pero en la realidad yo tengo dos tipos de pijama tengo el pijama de de ir por casa digamos del pijama de recibir que a partir de de de esta serie bueno ha sido mucha las entrevistas actos y demás que ha tenido que hacer en pijama claro

Voz 1457 11:26 tuve que digo que pan jamón bueno me hasta dos garantizase la idea de venir a la radio en pijama que es un tras venido antes yo si como dice Lía o como insinúa es que la radio se puede hacer empezamos a puede hacer

Voz 1463 11:39 hicimos unos nuevos de pijama sea que

Voz 1457 11:42 bueno pues eh sí yo creo que también estoy de acuerdo en que se quedó por D

Voz 0544 11:45 que yo no uso pijama realmente Camps ha dejado

Voz 1457 11:48 entonces estamos de verdad no sé qué pasa esto es tremendo yo quiero hablar hablemos cómodo bueno vamos a lo largo de la vida misma que es una película que evidentemente no tiene nada que ver con tiene unos diez Noval pijama pero está dirigida por Dan Paul Guzmán que es uno de los creadores de distintas y es una historia de

Voz 2 12:06 amor ambientada en Nueva York e ir

Voz 1457 12:09 bueno pues extiende eh a lo largo de varias generaciones con diferentes personajes vidas que se cruzan los actores protagonistas son Oscar Isaac Antonio Banderas Annette Bening Olivia Wilde Sergi eh ser ser claro he visto pericia me lanza al serbio Sergio Peris Mencheta Olalla Costa

Voz 12 12:28 alguna vez me pedirá que salgamos la habría estoy esperando el momento adecuado porque cuando te lo pida ya no me echaré Grace saldré con nadie más durante el resto de bebida no marea nadie durante el resto de mi vida estoy esperando el momento adecuado porque cuando temida que sale vamos será el momento más importante de divisan quiero asegurarme de que lo haga

Voz 1934 12:49 bueno él le preguntamos a Laura Martínez que es nuestro contacto con el siglo XXI contacto directo contacto directo con el siglo XXI si no es muy azucaradas y esto ya no está más vistosa que en realidad nos metíamos con el pobre eh Paco Roca por haber ha envejecido mal esto bueno esto en Darias tan poco visto hace poco aquí en España con el árbol de la sangre y me recuerdan poquita el árbol de la sangre porque sí que es cierto

Voz 2 13:11 que toma la de Julio Medem que entre en realidad habla de

Voz 1934 13:15 pues es es un retrato de generacional conexiones entre vidas consecuencia este efecto mariposa de una pequeña decisión afecta un montón de de personas en tu vida y todas estas cosas pero bueno yo parto sobre todo lo que decía Mandi Patrick Quinn que él dejó mi abuelo que dice que la gran metáfora de esta película eh es como el todas las conexiones las interconexiones que tenemos los seres humanos a nivel global unos es una metáfora así como muy de lo digamos de la magia de la vida digamos que es lo que pretende reflejar la película es como un puzzle en realidad no no tiene un un orden concreto sino que nos va dando piezas de de desea de esta la

Voz 1457 13:52 película más bien es compatible ateo va cogiendo Peque

Voz 1934 13:54 España aspira citas de la historia ir las va distribuyendo entonces tú ves como pues eso una pequeña decisión afectar drásticamente al al destino aspersión

Voz 1457 14:02 bueno pues una película interesante para

Voz 2 14:05 día de reyes y hay que huir de

Voz 1457 14:08 de todos los libros donde no sé con tal de esos esos calcetines que a veces eh no se necesitan esto decía dan fe de lo que el inspiró al escribir el guión aguas en ninguna achicó y sin embargo yo da para vivir

Voz 13 14:22 estaba escribiendo sobre un tipo de amor y de relación como el que

Voz 0544 14:24 tengo con mi mujer y estaba tratando de escribir sobre algún tipo de pérdida y tragedia que son como aquellos que experimenté con mi madre y tratando de descubrir el mensaje que nos llega al hallar la positividad cuando encuentras el amor y el romance en medio de estos momentos duros de nuestra vida y no me di cuenta de esto mientras escribía porque entonces no sabía a dónde iba fue más tarde así que he visto que no se necesita un terapeuta por cien dólares la hora para intentar resolver esto

Voz 1457 14:53 pues eso vamos a intentar recomendar parece que que que un psicólogo Escrivá un algo sobre define va a acabar quitándoles el trabajo

Voz 0544 15:02 sí oye una cosa tan es que dicho Laura es que es aquí se ve la brecha generacional Patín King que dice él dejó umbral por favor La princesa prometida ambiental

Voz 9 15:12 me llamo

Voz 0544 15:14 joya tú matas Tel padre prepárate moriría

Voz 1457 15:17 bueno es que eso es la vida si esto es así no

Voz 0544 15:19 pero sirve solamente esto está muy bien pero castigar referencte

Voz 1457 15:23 a ver si ya me estaban

Voz 1463 15:25 muy bien pero creo que empezar bueno

Voz 1457 15:27 les vamos con cine político bueno político y como ese como Sorrentino no porque siempre tiene esa mirada así afilada es el biopic que que ha hecho Sorrentino sobre Silvio Berlusconi es estrenó en Italia en esta película en dos partes pero para el resto de los países la han condensado en una sola dos horas y media en la que vemos a Toni Servillo convertido en el ex presidente italiano justo cuando se encuentra en el peor momento de su carrera con acusaciones de corrupción y sus conexiones con la mafia

Voz 7 16:01 sí es verdad

Voz 14 16:04 Minimal los me perillas llegaron a niña me gustaría vivir en su cerebro

Voz 1457 16:10 este de Almirón m

Voz 15 16:14 y mi rol político muy simple convencer a seis senadores para que se pase Nature

Voz 7 16:20 ah bueno

Voz 1463 16:22 no vamos un tamayazo

Voz 16 16:25 italiana y es ese

Voz 1457 16:29 allí me parece una manera un poco curiosa como tiene Sorrentino de de hacer películas políticas

Voz 1463 16:37 es muy diferente a Il divo no tienen nada que ver eh de hecho es una película que tiene mucho de Sorrentino pero estéticamente no sea estéticamente es bastante convencional hemos visto en el joven Papa o La gran belleza que él tiene un poderío visual y que quizá las acusaciones de alguna parte de la crítica que no está muy a favor es que ese poderío visual luego no tiene un o una gran noticia Laurent fondo yo creo que no tiene un gran fondo pero en esta encima pérdidas de poderío visual eh a a mi me parece que que es una pena que esta película haya quedado así tiene cosas muy interesantes y es verdad que es muy valiente reflejando se como compra a los senadores de la izquierda como compra los jugadores o un jugador que se iba al Inter de Milán y como le intenta comprar con con prostitutas edad eh es que es tremendo como se metía en todos y en todos los sitios me parece que Toni Servillo que es maravilloso aquí está excesivamente caracterizado se desviará

Voz 1457 17:34 es verdad amarillo naranja claro que Berlusconi

Voz 1463 17:36 días de tono amarillo naranja en muchas operaciones de estética pero y aquí me parece un poco creo que al final lo más interesante de la película vuelve a ser la reflexión sobre la decadencia la vejez que es una cosa que a Sorrentino le interesa muchísimo en todas sus películas y no tanto una crítica política de hecho es el personaje más humanizado de todos es mucho peor el retrato mucho más duro el retrato de los arribistas esa de toda esa gente que quería a toda costa conocerá Berlusconi llegará las fiestas llevarle prostitutas eso es muchísimo más duro no de esos de esa nueva clase que surge alrededor de de esta corrupción propio Berlusconi que al final queda como un hombre que bueno que quiere recuperar a su mujer pero las menores le van un poquito en realidad es eh ahora eso sí tiene escenas y tiene diálogos que dices madre el señor que este señor hayas hayan gobernar

Voz 1934 18:27 todo tiempo en italiano bueno vamos a escuchar lo que decía es Sorrentino sobre Berlusconi

Voz 1457 18:33 yo pienso que cuando entraba en todo

Voz 0866 18:36 Kucinich que independientemente de las posiciones políticas de cada uno

Voz 16 18:41 es interesante ver esa especie de Evita

Voz 17 18:43 el desesperada ardid casi de furor no

Voz 0866 18:45 se deja alejarse de este hombre siempre intenta de cualquier manera mantener la atención sobre invadiera atenciones

Voz 1457 18:54 es que es una cosa que siempre pasa con quede con Sorrentino aparte de en el digo no no pero incluso en la del Papa no que hay una fascinación por este tipo de hombres y entonces en que ABC queda muchas veces en la mera contemplación claro

Voz 1463 19:09 como si de alguna manera perdonar a todos esos excesos no se cuestionan los excesos sino que se se cuestiona casi es es un hombre que incluso hay momentos de la película en que te da pena porque no puede llevar la vida que ha llevado no en esa isla privada donde daba las mansiones bueno exacto ya estás Larry estás donde a las fiestas que es es tremendo y luego todos los todos los casos de corrupción si el está penado porque pueden llamar a declarar pero tú no en realidad no está sabiendo que hay con el caso Mediaset que ha hecho con el caso de las prostitución que ha hecho con el caso de la compra de jueces saques como digamos que es un poco y luego hay una cosa Music muy curiosa que me recuerda mucho al Reino que es que sabes que Silvio Berlusconi pero ni siquiera el título hoy italiano que es Loro en ni siquiera el título italiano lo hace referencia a Berlusconi nadie le llama Berlusconi nadie le dice Silvio se en Andreotti si el Andreotti y aquí ninguno de los personajes usa los nombres reales que son nombres que están en una investigación policial muchas de hecho es como el Reino no son políticos pero no que casarse

Voz 2 20:14 dejan pero no concretaba me parece curioso que

Voz 1457 20:17 eh allá una dificultad por ejemplo como que que el el drama ha perdido la potencia de la denuncia no que también en los Globos de Oro que ahora se utiliza más la comedia como que hay una en hay una falta una piel tan tan absolutamente de de tortuga no que no puede que no podemos ya nada nos impacta la crítica viene a través de la comedia que atraque muchas veces también desactiva la pop la propia crítica eso es una cosa que a mí me

Voz 0544 20:43 me parece pero la comedia es un arma

Voz 1457 20:46 no es que a veces me da la sensación de que se queda fuera no

Voz 0544 20:51 sí sí pues puede ser puede ser hombre yo creo que es lo que decía Pepa que quizá el divo sí que iba iba directo no

Voz 1457 21:00 con un tono desabrido que que quizá era más eh más ponte bueno vamos con otro aire con otro otro cineasta bastante político que es el el argentino Pablo Trapero que estrena la quietud de la historia de dos hermanas que se reencuentran después de mucho tiempo porque su padre está muy enfermo y se reúnen con su madre estas tres mujeres de la familia revisan el pasado tienen que enfrentar los desafíos del presente en una mansión a las afueras de Buenos Aires las protagonistas son Berenice Abelló Martina Guzmán Graciela Borges siempre

Voz 1 21:36 Chico tuyo

Voz 2 21:38 odio lo bien que envejecen los árboles salen arrugas Erekat el pelo y todo quedarían

Voz 1 21:44 a mí no me a mí lo uno y lo otro acuerdo que Por qué dejé de fumar o tener que estar muy orgullosa de tu

Voz 18 21:55 no

Voz 1457 21:58 a ver qué os ha parecido esta mirada al al a los ricos argentinos quedar empiezas a pensar en el momento que ya parece esa esa quinta de la que

Voz 0544 22:08 tú dices que hay ahí debajo pues si no a mí lo que me ha sorprendido es que bueno saques algo provocado no pero

Voz 7 22:14 que que te deja muy inquieto a lo largo de toda la vida

Voz 0544 22:16 culpa es tremendo pareció físico que hay entre y Martín a Guzmán que muchas veces es que a este confunden no parecen gemelas osea dices tu pero bueno como como Álora y es que yo creo que es algo muy buscado buscado por Pablo Trapero que es la pareja de Martina Guzmán para que esas además que tiene unas escenas realmente

Voz 1457 22:36 Cataluña Luguillano muy señales con Siria

Voz 0544 22:38 esa tienen unas escenas sexuales realmente potentes y pocas veces vista muy arriesgadas en en el cine en Hoy es un tema que Pablo Trapero pues se ha hablado varias veces no de de lo que hay de José Adell de ese pasado trágico de la Argentina de la dictadura militar como pasado los años cosas que han quedado ocultas vuelven a aparecer en este caso también en el seno de una familia una familia que tiene sus secretos que tiene sus mentiras que tiene sus engaños eh es una película atractiva con mucho del sello de Pablo Trapero quizás se quedan poquito pues un poquito más corta que que en otras ocasiones no persigue a nadie

Voz 1457 23:16 desde luego me parece que que tiene mucha potencia sobre todo en los papeles del de los de los viejos no sé lo que es la que extremar maravillosa esta actriz Graciela Borges los viejos que que mantienen hay uno secretos tremendo si yo creo que él Trapero se deja fascinar demasiado por el culebrón de las hermanas por el rollo sexual y entonces da da la sensación de que a mí que entra en se desvía culebrón a mí me deja de interesar sea entiendo lo que hay de magnético pero pero me deja de me parece fallida en ese sentido

Voz 1463 23:48 sí es una pena porque después de Slate del clan eh a Kim y quizá me falta eso no se queda en el culebrón y no tiene un trasfondo o no me interesa me gusta mucho ver a ver en bello eh

Voz 0544 23:59 Argentina también heroína no

Voz 1463 24:01 qué es esta cosa del cine argentino que cualquier actores maravillosos entonces es todo un recital pero es si la película es como que se que me parece muy poquita cosa en lo que está contando

Voz 2 24:13 bueno de hecho es que que Martina Guzman a mí me parece una buena actriz pero yo creo que que son este tipo de relaciones que casi perjudican al director

Voz 1457 24:20 porque eh yo recuerdo que en el elefante blanco

Voz 2 24:23 poco también pasaba que era un personaje excesivamente sofisma

Voz 1457 24:27 dado para lo que estaba pasando entonces de entente choca te rompe ir que teníamos nosotros en la radio una compañera argentina que decía que en que a ella le parecía que en España todas las mujeres estaban gordas Il iba entonces a mí me impactó muchísimo eso no es verdad que ya era muy delgada cita ir viendo esta película me acordaba de acompañada no de esa de que es una obsesión eh

Voz 2 24:52 qué tipo de mujer

Voz 1457 24:54 escuálida y bellísima que yo creo que que a este a este director precisamente cuando mete esta variable la pelicula Se les les pierden sea pierde pierde pierde intensidad

Voz 1934 25:04 es que ha mirado minado la sensación de que son tramas como demasiado independientes no se dan sensación de gran como dos películas distintas y como que distraía tanto erotismo tanta o tanto culebrón como dices TUI IS melodrama que al final le quitaba peso lo de la dictadura

Voz 0544 25:18 quizá el peso político de la película es menor pero a mí me interesa mucho esa relación familiar

Voz 1457 25:23 Arnés es maravilloso una está más cerca

Voz 0544 25:26 el padre otra está más cerca de la madre como la madre de alguna manera odia a esa hija o la Cinemanía porque hay escenas brutales bueno

Voz 1457 25:34 esto es lo que es lo que comentaba Trapero es sobre lo que esta película tiene en común con la anterior el clan

Voz 11 25:40 es una peli que justamente después del plante retomar esta historia que ha sido tiempo que tenía dando vueltas en la cabeza tiene muchísimo Sesma diferencias pero según con qué es cómo esta familia endogámica en a misteriosas en secretos y misterios pero en este caso encabezada por por mujeres que el reencuentro de los hermanos son dos hermanas pocos

Voz 1457 26:04 bueno pues atrás pero le veremos por la en la próxima vez eh dirigiendo patria lo cual también eh pues se pinta carretes

Voz 0544 26:12 también algunos capítulos una chica que se los repartirán

Voz 1457 26:15 pues o sea que muy muy interesante bueno pues lo dejamos aquí compañeros felicidad equilibrio Reyes te te traigo

Voz 0544 26:22 muchas cosas los Reyes pero creo que te te has portado muy mal este año

Voz 9 26:27 el cargos hasta luego gracias sí

Voz 19 26:59 también

Voz 9 27:49 cinco

Voz 2 28:03 hoy hablamos en Hoy no vamos a hablar en nuestra sección de televisión Vélez no les vamos a hablar de lo que nos dicen en las películas pero no hablar de los temas de las películas Pepa que ese sea no vamos a hablar de la política no vamos a hablar de las políticas vamos a la política vamos a hablar de las películas como herramienta terapéutica porque empieza el año y además se lo del gimnasio el inglés y tal eh nos proponemos o proponemos los oyentes ir al cine ver películas también verlas en casa pero sobre todo ser más más felices así que vamos a recomendar un libro que se titula filmó terapia cien películas inspiradoras de Jaime Burke de el hilo ediciones Jaime Burque qué tal hola qué tal María hola Pepa Jaime está en Radio Coruña gracias a los compañeros amable en la técnica que no sea nos engancha es de esta manera milagrosa ir bueno Jaime es que tiene este este libro es el resultado de un trabajo de muchos años de una web que tiene este es un poco feo Jaime decirlo de la web porque entonces Has hecho un libro como que hay que están tu web

Voz 16 29:16 bueno pues Netflix

Voz 1697 29:19 te vas a mucho a la UE debe pero yo creía que le iba copia osea que iba a ser me muchísimo y al final casi todo es nuevo la verdad

Voz 2 29:27 bueno pues vamos a hablar del libro que es filmó terapia y entonces vamos a buena tú empiezas un poco por el principio tú eres psicólogo ir bueno que es la filmó terapia las inventado tú que no sé cómo la utilizas

Voz 1697 29:43 bueno yo sí soy psicólogo no oí bueno de hace quince años pues yo empecé en terapia y como digo yo con toda la ilusión del mundo y con todas la teoría de la carrera en la cabeza pero pero pronto me di cuenta de que para llegar al paciente no sólo valía con tocho Si fotocopias no había que llegar de otras maneras para motivarles a cambiar a trabajar en sí mismo o para que aprenden los recursos que yo le estaba explicando no ir como veo me encanta el cine no pues empecé a ver que el cine se puede convertir en un complemento espectacular de las terapias no hay en poco el origen

Voz 2 30:21 a y el cine y la psicología son como un poco coetáneos no porque está en como en fin bueno no sé pienso en Freud del siglo XX confluyeron habido filmó terapia antes

Voz 17 30:34 bueno yo creo que el cine eh bueno la psicología yo tiene que sí tienen la misma da la verdad es que sí desde Freud no que es el punto de inflexión pero es verdad que antes la psicología usaba mucho en cine pero para catalogar enfermedades o problemas no cine como da para todo

Voz 2 30:52 también habrá eso no pero esto

Voz 17 30:54 misión que tengo yo más constructivo no más en positivo más lo que te puede aportar beneficios bueno es diferente no en lo que se veía ante sí

Voz 2 31:03 bueno vamos a hablar de de tu de tu libro llevándonos por las películas no que tú también llevas porque es cierto que eso que dices que el cine no es hacer que no se acercaba trastornos mentales más o menos serios pero la verdad es que gracias a Woody Allen pues todos nos sentimos mucho más masa normales de una manera maravillosa porque porque tenemos la sensación de que todos hemos pasado por lo mismo no crean que soy un tipo fúnebre tristón

Voz 21 31:30 tampoco depresivo yo yo tuve una infancia razonablemente feliz creo me críe Brooklyn durante la Segunda Guerra Mundial

Voz 0277 31:38 que está deprimido cuando está deprimido no puede hacer nada porque estás deprimido dice lo al doctor Kelly que es por algo que ha leído algo que ha leído

Voz 16 31:50 unidad Shakespeare expande

Voz 0277 31:53 bueno universo ha estado Easy se expande algún día hasta final de todo no es asunto tuyo ha dejado de hacer sus deberes claro para qué

Voz 22 32:06 claro esto más que de

Voz 2 32:09 ah no es más que una depresión parece un jeta no

Voz 17 32:13 pero bueno es verdad que Woody Allen da muchísimo juego es el especialista en hablar de el mismo problema desde diferentes puntos de vista no pero al final es el problema que tenemos todos no las preocupaciones los agobios

Voz 1463 32:26 la pareja no quizás el que ha normalizado que psiquiatras traerá al psicólogo psiquiatra hasta era cool no

Voz 2 32:34 en Écija alguna manera sí es verdad es verdad la metió los psicólogos en en nuestra vida bueno vamos a ver cuáles son los beneficios de

Voz 1457 32:41 del cine cuéntanos

Voz 17 32:43 bueno pues si los beneficios son unos cuantos no haber desde por ejemplo que el cine te te llena de emociones positivas no cuando va a ser una película pues muchas veces te llenas de alegría de relajación de tranquilidad incluso a veces te vale no te desconecta muchas veces los problemas no pero también en cine por otro lado te puedes poner a tus propios miedos no

Voz 1697 33:05 ya no sólo miedo a volar a lo que sea sin también el fracaso al compromiso va a cambiar no

Voz 2 33:12 eh sí por ejemplo no Itu como lo utilizas sea tú tienes un paseo un pues con pues somos como yo a alguien que es muy inseguro no soy insegura ir bien todo va a salir mató

Voz 16 33:24 salir mal qué película me película poder te pongan toda la filmografía de Woody Allen y ya estaba no

Voz 2 33:31 también pienso en nadie vive en eso salmonete Woody Allen yo siempre sentido muchísimos rencor por no te pasa lo mismo porque esas casas digo pero bueno es la gente de dónde sacaba pasta

Voz 1697 33:42 entonces el psicólogo tan caro de Nueva York no porque ser un pastor en lo que se gasta unas hacia mí

Voz 2 33:49 claro me parece una una pasada bueno vamos entonces a buscar películas que no se recomiendas Iturri

Voz 0544 33:54 primer ponemos un poquito de película luego nos dices

Voz 2 33:57 qué podemos aprender de ya empezamos por Zorba alegría

Voz 1697 34:00 no

Voz 0277 34:04 quieres vamos

Voz 22 34:17 esta es la escena

Voz 2 34:18 la mítica escena final con Anthony Quinn que ese sea llega a una isla este escritor eh

Voz 1457 34:24 estirado intentó es aprende eh

Voz 2 34:27 aprende que no se enseña Zorba

Voz 1697 34:29 bueno es enseña pues por ejemplo a aprender a vivir la vida no al presente estar plenamente en cada momento no porque es una persona que ríe que canta que baila pero que tiene muchos problemas en la vida no es que le vaya perfectamente entonces tiene esa capacidad de aceptar no absoluta que el otro personaje va aprendiendo no que es algo que por cierto el cine también no sé si nos identificamos con personajes

Voz 16 34:54 iremos cómo evolucionan no es el

Voz 2 34:58 sople tú dices en una película la disección as frente a un paciente

Voz 16 35:02 sí

Voz 1697 35:03 bueno eso es muy personal no yo me yo me adapto muchísimo las persona

Voz 17 35:07 las hay gente que le encanta el cine ya en gente que no estoy

Voz 1697 35:09 el mejor alguien dice plantea haberla pegado otra persona que si le guste pues les puedo poner escenas podemos comentar lo podemos reflexionar sobre ella no pero incluso hay escenas del cine que aunque no hayan visto la película

Voz 16 35:22 te impactan es que lo que tiene también no

Voz 17 35:25 en qué en qué sentido haber pues por ejemplo no esta misma escena yo se lo ha puesto ahí bueno yo lo pongo muchas veces en la puesto bueno lo lo compartir en las redes indigente que no ha visto nunca la película le encanta toca un montón no porque el cine es mucho más Sandy también la música de los personajes las voces ya sólo con un minuto y medio pues hay gente que se plantea las cosas esto pasa mucho también

Voz 2 35:50 el fragmento de película de cambiar mucho mucho

Voz 1463 35:52 saber la entera y en el caso de bueno en el caso de Amelie que es una película que siente de repente lanzan yo como millones de haters no porque ese blandito porque es bueno aquí tenemos incluso a una haters de Amelie vamos poquito a escuchar un poquito

Voz 15 36:08 en cambio el gusto por los pequeños placeres

Voz 23 36:11 cuál es la mano Enusa legumbres

Voz 15 36:15 partir el caramelo quemado de la crema catalana

Voz 1457 36:18 ya

Voz 10 36:23 y hacer rebotar las piedras al santo

Voz 2 36:28 bueno yo resulta un acuse pero yo he aprendido de Amelie o coincido yo creo que ahora con su madre en que vació el bolso osea vaciar el bolso no se psicológicamente si significa algo pero vacío me gusta vaciar la mochila

Voz 1457 36:41 a prácticamente todos los días es como para

Voz 2 36:43 es una renovación e mental que que que yo hago que promete Amelie

Voz 17 36:49 a mí Amelie es una película donde ella principalmente pero muchos personajes aprenden a ser felices van poco a poco no dándose cuenta sus carencias sus puntos débiles iban evolucionando no está muy bien

Voz 1463 37:04 no no es una película porque claro eh bueno yo recuerdo cuando la vi que era la adolescencia no es una película de raros quiero decir no es una película que te dice que bueno que que si eres rara tienes ese flequillo lo tienes muchos amigos también te puede ir bien

Voz 17 37:19 ella también tiene ese punto claro claro claro es decir son gente margen muchas muchos de los personajes son muy marginales y también les puede ir muy bien no hace falta ser súper extrovertido y hablador y un líder carismático para ser feliz por supuesto que no a mi lo que

Voz 16 37:34 me gustaba Amelie es que son feos todos si no

Voz 2 37:39 es verdad osea quiere decir nosotros en el en el cine estamos a Kosovo estábamos hablando hace un mes Fassi de élite que es una serie de ahora de Netflix en la que todos son guapos un gordo Icex pues yo a mí lo que más me gustaba Amelie son las rarezas esas Ike y que haya gente de con formatos diferente espero bueno vamos a a esta esas son las felices y tal hay cosas oscuras no que son eh precioso saber que nos puede enseñar por ejemplo una historia verdadera que es una de las películas más puras no aparentemente es una película muy simple de David Lynch recordamos que es la historia de un anciano que no puede ya ha perdido su carné de conducir te atraviesa el país en corta césped para reconciliarse con su hermano entonces hay diálogos tan maravillosos como ese que dice a una jovencita que está embarazada y se ha ido de casa

Voz 0277 38:32 sí

Voz 0544 38:32 cuento mis hijos eran pequeños solía jugar con fuego

Voz 24 38:38 la izada una Rami cada uno Ramírez

Voz 2 38:42 el romperla podía

Voz 23 38:44 el hacerlo era muy fácil no podía entonces les decía esa trama son

Voz 25 38:58 Esquerra

Voz 2 39:01 bueno es un así porque está lleno de diálogos así de diálogos llenos de paz llenos de amor que que que nos dice esta película

Voz 1697 39:08 bueno en primer lugar no es el camino hacia el perdón cómo ves el viaje de del personaje cómo va evolucionando no porque bueno habla sobre la fortaleza psicológica o no pero también ves como él es capaz de en ese viaje de vivir la vida no hay disfrutar al máximo no gracias a ese camino

Voz 2 39:29 también dices en tu en claro que la road movie No que es un poco como el mago de Oz decías que era como la primera película que de alguna manera o porque el viaje es importante porque en que que que funciona tenido el cine ha utilizado el viaje mucho como metáfora no

Voz 1697 39:48 claro claro es lo bueno se basa mucho en lo que se llama El viaje del héroe no es decir como el personaje va evolucionando normalmente claro metafóricamente es mucho mejor explicarla a través de un viaje no donde va conociendo personajes va teniendo experiencias va cambiando su actitud va evolucionando va enfrentándose a fracasos poco a poco hasta finalmente conseguir su meta no bueno una el Mago de Oz también es una bonita película que refleja todo esa metáfora buenísimo

Voz 1463 40:14 irme me quiero volver un poco a Lins porque claro si hablábamos de de Woody Allen que ha digamos que ha puesto de moda o que puso de moda

Voz 2 40:21 normalizó el ir a terapia

Voz 1463 40:24 en lo que lo que hace es de dan ganas de recomendarle al mismo una terapia aunque luego es verdad que cuando le oyes hablar el dice no si yo tuve una infancia muy feliz todo lo de colores dices bueno hay sales

Voz 2 40:36 con su hermana que estuvo en Madrid no se promocionó no venía ni siquiera hace algo hoy osea pero

Voz 17 40:42 la meditan eso bueno cobraba cien euros

Voz 2 40:44 con una por sesiones en las que daba entre mitad charla imita meditación sea que viene

Voz 1463 40:52 espero que tú seas un poco más asequible

Voz 2 40:54 seguro no pero es guerra y él decía que que precisamente cómo había tenido una vida muy serena pues será capaz de demostrar todos los los demonios no de de de sus personajes todo eso cómo lo explica

Voz 1697 41:10 pero yo creo que deben Lins que a mí me encanta por eso dado totalmente oscuro y bizarro pero también me gusta porque tiene películas muy estilo el hombre elefante o Big Fish luego una historia verdadera no que son bueno el hombres va antes dura no pero es muy bonita muy especial y muy también muy sencilla no dentro del

Voz 16 41:30 sus cosas raras saca hay petróleo no si la

Voz 2 41:35 pero lo que pasa es que te has ido te has ido con con uno con mejor persona que es qué difícil es de timbal

Voz 26 41:41 es verdad Amelia o Melián a la me fue muy bien vale un poco en la cabeza porque quería hablar de Marta también me voy

Voz 2 41:50 esta raros de Hollywood pero bueno también es verdad que Tim Burton con con Eduardo Manostijeras es verdad que ha dado claro ahora mismo de hecho yo creo que vivimos en un mundo en el que los raros ese sienten fenomenal en sea nos posiblemente no en en el día a día sino que hay que es que es un colectivo representado

Voz 1697 42:11 sí sí sí sí es verdad que si es verdad se me coló la cabeza porque Tim Burton y debe lince parecen en eso hacen cosas muy raras de vez en cuando hace películas también muy inspiradoras porque Eduardo Manostijeras y Pixies sí muy amorosas muy potentes y muy Jonas amor no

Voz 2 42:28 a mí me gustaría sobre lo del perdón porque a mi me parece que el perdón es un concepto que es precioso pero yo no sé muy bien cómo se llega posea perdona que te hagas una pregunta de cómo se perdona este que está en de reflexión

Voz 17 42:43 para empezar bien el año no porque yo

Voz 2 42:45 pongo a régimen antes de Navidad y reflexión que cómo se llega a perdonar

Voz 1697 42:50 cómo se llega a perdonar bueno pues es un proceso que a veces es complicado difícil depende muchas veces de lo que te ha ocurrido pero es el proceso es muy parecido a un proceso de duelo aceptación no es aceptar a la otra persona plenamente lo que ha ocurrido y es verdad que a veces pues hay heridas que llenan de puso de costra no y hay que trabajarla pues uno se bloquea ahí ya es mejor ir a terapia pues te pueda ayudar no pero lo que tienen que entender la gente que el perdón es una súper fortaleza psicológica porque te quita el veneno de la ira del rencor de laca del Cuervo no y eso es lo mejor que puedes hacer porque llenarse de rencor toda tu vida el que lo más el el que lo va a pagar más vas a ser tú

Voz 16 43:34 es el problema que que interesa

Voz 2 43:37 ante ello vamos a llamar todas las horas no es que yo estaba pensando en el en el enfado o no en los personajes enfadados que que que que se que es italiano no sí que se transforman pero por ejemplo hay una película que a mí me me impactó mucho y no entendía muy bien por qué yo ahora lo entiendo mejor no porque nosotros sobre todo por culpa de Pepa todo se ha convertido en un en un análisis político yo soy más sentimental Pepa el seísmo de American Beauty

Voz 1457 44:07 que si viviera

Voz 2 44:10 le digo todos a ver esta película de Sam Mendes que en el año noventa y nueve se quedaron unas idea también un poco sorprendido a los propios americanos

Voz 0544 44:16 es Kevin Spacey es

Voz 2 44:18 el Ejecutivo sarcástico

Voz 0544 44:21 es agradable que está casado con Anne

Voz 2 44:23 sin que no conseguía los que es que no consiguió el Oscar y además me acuerdo en esa ceremonia estaba embarazadísima

Voz 1457 44:28 volvió a quitar la innovadora nombrarle Hilary Swank que ese como Mi Val Voldemort bueno este Ejecutivo da un giro total a su vida como dice el título no nos habla de la belleza no como la belleza le cambia vamos a recordar su escena final que es la belleza de esa bolsa de plástico rival revoloteando por la calle

Voz 23 44:52 me siento como si contemplarse total a Miramar Humain mi corazón se hincha como lo que está a punto de estallar pero recuerdo que el germen en ponerme y naturalmente y entonces fluye a través de era yo bien y no siendo otra cosa que cada instante de mi estúpida insignificante VIP

Voz 2 45:22 Ike que ves tú en América

Voz 17 45:24 estoy buf lleve muchas cosas bueno en primera parte de la crítica no a la vida estilo vida este americano donde todos como y donde parece que todo es feliz pero en el fondo rascas un poquito hay mucha infantil infelicidad a parte de eso otra vez no es la evolución de los personajes no no sólo es Kevin Spacey mucho personajes evolucionan a lo largo de la película aparte también vemos otras fortalezas psicológicas como la gratitud al acaba de decir o la apreciación de la belleza

Voz 27 45:59 con el amor aquí bueno muy

Voz 17 46:02 es una película que por cierto siempre me encanta el doblador de en esa película de quienes pese porque me recuerda a Carl Sagan en en los documentales esté exenta

Voz 2 46:11 si es que es verdad que además se con los do con los dobladores hemos hemos tenido dobladores sobre todo de cine clásico que que tenía unas voces tan redondas que luego cuando tienes que escuchar a clínicas Bud al natural no después de que

Voz 1457 46:23 Tarantino Romero nos ha dado ahí

Voz 2 46:25 es un un un bajón pero claro también

Voz 1463 46:28 American Beauty es el fracaso cuando decía lo de lo de Annette Bening que ese personaje completamente obsesionado por voy a voy a meter la política pero es que es inevitable en esta película siempre obsesionado con vender y vender y vender el también es un poco un problema psicológico creado de un contexto económico en contexto sociopolítico muy concreto no

Voz 17 46:48 totalmente es decir ese cuestiona brutalmente lo que significa el éxito en las personas y como en busca del éxito puedes acabar totalmente dormido parado bloqueado infeliz amargado y eso es una crítica muy fuerte porque es algo que ocurre hoy en día no sólo hay en Estados Unidos nuestra sociedad actual no

Voz 2 47:06 osea que nuestra sociedad nos hace daño nos está quiere decir que está todo yo tengo matando sacando controlados pero que yo lo que veo es que hay una cantidad de mensajes contradictorios porque por un lado te pueden vender cosas que son Slow sanas es es ese mundo te venden paquetes con un regalo el mundo de la D

Voz 1934 47:28 el mes de la del de las

Voz 2 47:32 la de la serenidad is sin embargo a la vez todo va incluido en que tienes que tener éxito

Voz 17 47:39 claro claro aquí es todo un término que se usa mucho en Psicología que serán los debería no es decir la obligación que tú te vas quedando en la cabeza una presión constante debería ser feliz debería tener trabajo debería tener una familia debería estar bien debería hacer Lence debería aprovechar el tiempo y viajar ahí están

Voz 28 47:58 muy causas que ano vasca es a la gente y eso hay que romper claro qué película hay contra él

Voz 2 48:06 debería hay muchas hay muchas

Voz 17 48:08 como por ejemplo a mí hablando ya películas diferentes no a mi me gusta por ejemplo la película Trainspotting

Voz 1697 48:15 no

Voz 17 48:15 que es una película total no es así pero cuestiona totalmente no ya desde el principio hasta el final esos deberías que estoy diciendo no ya el monólogo o no de el comienzo es así

Voz 2 48:27 claro elige elige elige

Voz 17 48:30 no debería debería tienes que que

Voz 16 48:32 no eso es interesante a mí una Davis película

Voz 2 48:35 es favoritas es que Captain Fantastic en la que Viggo Mortensen también en su afán de apartarse de este mundo tan consumista este mundo americano en el debería de los hijos perfecto si de todo Seller va a sus es a sus hijos a vivir al al monte ir a los niños Lena Sócrates Iván

Voz 1463 48:57 Jackson Chomsky como vamos a escuchar

Voz 29 49:01 si asumes que no hay esperanza garantiza es que no habrá esperanza si asumes que hay un instinto hacia la libertad que hay oportunidades para cambiar las cosas existe la posibilidad de que pueda contribuir a mejorar el mundo

Voz 2 49:21 a Chomsky que que realmente menos mal que lo traducen un poquito estábamos el otra también hablando de de Gondry que tiene un documental sobre Chomsky entrevistando le por cierto muy recomendable ir esta película que podría aparecer en padre en apariencia aparece sé que es como dices a también no la apartarse del mundo consumista y te dice no no no no no te pases

Voz 17 49:46 claro ahí lo que habla es otra vez no de la rigidez de pensamiento da igual donde lo lleves a que meta tenga sea de un lado de otro te puede hacer mucho daño los Val ganas flexibilidad en tu concepto no a su vez ganase sabiduría que es un poco lo que va pasando la película no tienes unos valores muy potentes y muy sólidos Ivo no ibas ganando flexibilidad en la manera de enfocar los que a su vez pues tiene sus repercusiones no

Voz 2 50:12 no es verdad porque yo por ejemplo ahora pienso en este mundo de Vox no que hay que surge es todo el mundo tan radical hay muchos mundos de libros en la misma frase muy bien levantarme y yo no quiero quiero decirte no BOC de hecho el niño es el que utiliza aparte que en esta película celebran el cumpleaños de Noam Chomsky

Voz 16 50:31 en la Navidad de fama Navidad un buenísimo cual se claro es una cosa

Voz 2 50:37 que no sé yo si Chomsky también habría que haberle preguntado de un les gusta que me pongan como porque le han elevado a los altares a los altares es inquietante Pepa que yo he Nate que el fanatismo puede ser verde o lo que sea

Voz 1457 50:52 lo de Fuerza Nueva saque también me te hace gracia en en este en este mes