Voz 1826 00:00 hoy vi como ya avanzadas es que además nos hemos encontrado con un hecho que viene a demostrar aquello que así le le abre los ojos definitivamente a algunos porque yo diría que viene a demostrar que la justicia la ley en nuestro país en ocasiones es tan machista perpetúa roles tan sexistas que en muchas ocasiones

Voz 1 00:18 también perjudica al hombre totalmente de lo machista que pide paso a las mujeres porque es un evento tan un argumento

Voz 1826 00:26 eso ya lo damos por descontado bueno que les decía hoy tenemos un claro ejemplo parece una paradoja pero pero es así lo hemos conocido ha llegado a nuestras manos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha llevado al Tribunal de la Unión Europea ha trasladado hasta ese tribunal la siguiente pregunta son exclusivamente las mujeres las que pueden beneficiarse del complemento por maternidad de las pensiones contributivas parece que según la normativa actual si la duda surge nace a raíz del caso de un hombre viudo con cuatro hijos que solicitó a la Seguridad Social un incremento del quince por ciento con arreglo a llamado complemento de de maternidad sea es Juan Pérez padre de cuatro hijos viudo como decíamos Juan Pérez qué tal las tardes hola buenas tardes usted es jubilado viudo desde hace dieciséis años

Voz 2 01:13 el año se con esos cuatro hijos a

Voz 1826 01:15 a su cargo parece que al tramitar los papeles de jubilación usted vio que en principio podía pedir ese complemento no

Voz 2 01:23 me me dijo la chica que me lo arregla estaba arreglando en ese momento que tenía derecho entonces digo pues Hallelujah porque lo necesitaba

Voz 3 01:35 pero no

Voz 2 01:35 bueno entonces mi sorpresa fue que meses más tarde me llegó una carta no sé si de de la Seguridad Social de las Parma o de Madrid hay no lo sé bueno lo exige diciendo que no que como hombre no tenía derecho que sólo era la mujer

Voz 1368 01:52 bueno quizá lo primero que hay que agregar aquí es un poco aclarar un poco Cases que que es este complemento no eh bueno esto creo que parte de los presupuestos de dos mil dieciséis Se aplica un porcentaje sobre las pensiones contributivas tanto afecta la jubilación a la edad o a la incapacidad permanente cuando tienes hijos dos un cinco por ciento más tres un diez por ciento cuatro más un quince por ciento pero resulta que sólo es para las mujeres no

Voz 4 02:22 qué le ha pasado a Juan no

Voz 1826 02:24 en qué en qué términos le respondieron usted no sabe si fue la Seguridad Social como dice de Canarias de Madrid pero en qué términos le le respondieron exactamente Juan

Voz 2 02:32 exactamente fue hace dice mira esto le pertenece esas hablaba la mujer digo pero en mi caso mi mujer por desgracia falleció que hace ya ahora mismo las cuando sucedió la carta es hacía quince años que ya había fallecido yo echo la base de padre creo creo es que la de madre entonces y eso es los niños por la deberían dar a mí ya que ella no está por desgracia es lo tiene usted derecho recurran lo siguiente

Voz 1826 03:01 y lo ha recurrido entonces gracias

Voz 2 03:04 a mi abogada María Candelaria Pérez González dirimirá si tú pues le dice no te preocupes que esto es machismo puro y duro en nuevas justo lo voy a recurrir cuál fue mi sorpresa cuando me dice mira que eso está entrar Burgo creo claro hay me lleve recurrir aquí a Las Palmas de esa no no no de todas salió para allá ya Abel lo que pasa tardará meses o un año lo que tarde digo a mí lo que me parece injusto es que toda mi vida he estado trabajando pagando la Seguridad Social y que ahora quince por ciento al Estado no le están gran cosa pero a mí para aunque ya niños o grande la más pequeña tiene veinte años que fue la que se me quedó con cuatro años y medio que quede digan que no digo Dios mío para cobrarles si para una cosa que es necesaria me dicen que no

Voz 1826 04:00 yo porque si usted lo pide esto de todos esos años en los que no lo no no ha podido cobrar esa esa dicen creció o a partir de ahora

Voz 2 04:10 yo lo que pido es que que es una ley injusta

Voz 1826 04:13 ya si es por los niños pienso

Voz 2 04:16 yo creo que es injusta porque no es está la madre por desgracia esos para los niños no es para mí eso para ello compartirlo con mis hijos aunque ya digo que hay tres que ya son mayores la la pequeña tiene veinte que cumplió lo otro día pero la pequeña una sigo yo sacando adelante hasta que yo pueda Klar o ella esa independencia entonces lo veo injusto

Voz 1368 04:41 además que esta ley en su momento salió para compensar a las mujeres trabajadoras por compatibilizar su trabajo con su actividad como madre a mí no me parece que sea muy justo en este caso en este caso cumple concreto es decir no pues si el padre ejerce dice el padre trabajador ejerce también de padre de verdad de los que se cuidan de sus hijos sea o no viudo yo yo es que incluso ya llego a pensar sea o no viudo porque esta ley sólo afecta a las mujeres pues probablemente porque muchas veces muchas de las leyes que tenemos han quedado ancladas en un en un Estado social

Voz 1826 05:21 paternalismo patriarcal y en una

Voz 1368 05:24 una forma de entender la maternidad y la paternidad que corresponde a tiempos pasados y que perpetúa esas desigualdades que ahora a veces nos enfrentan

Voz 1826 05:32 esa sensación desde luego tenemos mira vamos a trasladarle alguna de esas dudas a Gloria Poyatos que ya nos escucha que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ponente de esta resolución judicial Gloria Poyatos qué tal buenas tardes

Voz 5 05:46 claro es qué tal sorprendente este caso no sí es y por esto mismo nosotros hemos planteado una pregunta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque esto está recogido incluido en una ley con fuerza de ley nosotros como jueces no podemos aplicarla lo que podemos su utilizar este mecanismo legal que para conseguir la uniformidad interpretativa de todas las normas de los países de la Unión Europea permite a los jueces dentro de la Unión Europea hacer esta pregunta entendiendo nosotros que en el caso concreto analizado en el caso de este demandante tiene o podría tener un efecto discriminatorio eh

Voz 1826 06:29 deduzco yo de El escrito que no depende eso de de un hecho biológico de la diferencia de sexo entre una mujer una persona que se queda viuda o un hombre que se queda viudo sino que que la finalidad de ese complemento es compensar pensar las desventajas laborales no independientemente del sexo

Voz 3 06:45 no

Voz 5 06:46 sí literalmente el artículo sesenta de la Ley General de la Seguridad Social habla de la aportación demográfica a la Seguridad Social que hacen las mujeres pero la contabilización a efectos de buscar el porcentaje que incrementa la pensión se basa en hijos biológicos o adoptados por lo cual el incluir a los hijos adoptados trasciende de lo que es propiamente la maternidad biológica el parto o el embarazo lo que se pretende y así consta en la finalidad incluida en la enmienda parlamentaria que promovió esta la reforma legal lo que busca es compensar suavizar mejor dicho las desventajas de discriminaciones que padecen más mujeres que sin dejar de trabajar tienen que cuidar a los hijos por tanto es la práctica de los cuidados familiares no remunerada la que en definitiva se pretende compensar con este precepto claro el tema es que los cuidados no tienen sexo el cuidar a la familia lo puedes actuar tanto una mujer como un hombre por tanto excluir de forma tan rotunda tan radical también condicionan como hace la ley a aquellos hombres que puedan colocarse en la posición de cuidadoras y por tanto de cuidadores por tanto asumir esa posición de discriminación a vulnerabilidad que soportan las mujeres nos ha parecido al tribunal discriminatorio y por ello hemos planteado esta pregunta

Voz 1368 08:07 de cualquier manera además están pregúntame a mí me parece bastante pertinente señora Poyatos porque de alguna manera lo que está haciendo es colocarnos seguir manteniendo esos roles de la antigua familia en la que las mujeres quedan los hombres traen el el pan a casa no como ese decía hoy es mantener unos roles muy sexistas que no sé si además se contraponen con alguna ley europea en algún otro país que esos quizá es un poco a lo que están usted recurriendo a esa respuesta generalizada no

Voz 5 08:39 claro es sin duda alguna aquí lo que subyace es también una discriminación respecto a las mujeres porque nos están colocando en una posición perenne de cuidadora

Voz 1826 08:48 claro totalmente nuestro después

Voz 5 08:51 Vista es que el avance hacia la corresponsabilidad y una sociedad realmente igualitaria pasa por implicar a los hombres y por extender la práctica de los cuidados a la otra mitad de la población hay que pasar de la ética del cuidado que minimizada la ética del cuidado manchada y ellos sólo es conseguibles mediante la extensión de bonificaciones como estas que son muy necesarias aunque no son suficientes por supuesto pero hay que extender las también excepcionalmente aquellos casos en que los hombres puedan probar que han cuidado en exclusiva a los hijos y las hijas

Voz 1826 09:24 porque por contraponer se estaba pensando a raíz de lo que comentaba Maite Nieto que se contrapone se contradice totalmente chocaba frontalmente contra nuestra ley de de matrimonio entre personas del mismo sexo porque qué pasa entonces cuando se queda viudo uno de los hombres de una pareja homosexual

Voz 5 09:44 no bueno no hace falta que se quiere cuyo vive pero eso sí tenemos una pareja de hombres homosexuales que por ejemplo no

Voz 1826 09:50 y cinco hijos Chana

Voz 5 09:52 ambos se quedarían también excluidos de este complemento como si ellos no hubiesen aportado nada demográficamente a la seguridad social lo cual es una contradicción evidente en en nuestra auto ya recogemos que hay una sentencia muy importante dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la sentencia Griezmann el año dos mil uno en un supuesto en el que analizan la normativa francesa que por cierto indirectamente copia este precepto o así se establece la vivienda parlamentaria esta normativa francesa preveía una bonificación a las funcionarias también en las pensiones cuando se jubilan por haber cuidado a los hijos o hijas sí se excluía de esta compensación a los funcionarios Bora pues esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo un análisis y el resultado fue que entendió que era discriminatorio por ello nosotros lo que venimos a decir que se aplica el caso Griezmann a esta norma española esto es resumida es lo que nosotros recogemos en el auto

Voz 1826 10:52 cuando tendrá que pronunciarse el Tribunal Europeo no ha respondido todavía no

Voz 5 10:56 no suelen ser muy rápidos pero la rapidez en tiempos judiciales siempre relativa pero en cinco quizás seis meses suelen ser más o menos los tiempos que por las que funcionara de Tomás de justicia a la Unión Europea

Voz 1826 11:12 ya sé que no va con su hijo con su profesión pero le puedo pedir un pronóstico

Voz 5 11:19 un pronóstico de siempre

Voz 1826 11:21 sí que qué sentido se ha pronunciado el tribunal que que

Voz 5 11:24 a ver nosotros en el en la resolución judicial ya explicamos la posición que tenemos desde

Voz 1826 11:29 seis Tribunal pues esto forma parte de la

Voz 5 11:32 cuestión prejudicial ya decimos que tenemos sospechas en el apuntalamiento jurídico del auto es muy completo y lo que hacemos es referir esta sentencia yo tras tres sentencias más que en la doctrina de tribunales damos no lo claro que tiende está a ampliar las bonificaciones las licencias concedidas a las mujeres por el ejerce dice los cuidados familiares también a los hombres mi punto de vista de acuerdo con los criterios que hoy son vigentes tanto en la Unión Europea e incluso mes de la OIT en recomendaciones reciente es que debiera debiera a entender que pudiera ser discriminatorio pero la palabra no la tenemos nosotros por supuesto la tienen ellos a tenor de lo que se nos diga desde la A Unión Europea nosotras como tribunal que estamos vinculados a lo que hay se viva pues después resolveremos esta cuestión

Voz 1368 12:25 al principio cuando hemos dado entrada al pero drama estábamos hablando y que bueno que la realidad se empeña en empañar es nunca mejor dicho el inicio de año e ir Roberto hablaba de bueno de una nueva víctima de violencia machista en Cantabria con veintiséis años en usted como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que opina sobre

Voz 1826 12:47 estás irá D'Estaing tempranas de

Voz 1368 12:49 de las víctimas estamos haciendo algo mal a pesar de de el esfuerzo que así entre comillas está poniendo la sociedad eso por lo menos alguno algunos gobiernos no algunos partidos en el Gobierno para que esto cambie llevamos años además no aportando dinero medidas in parece que no remite yo a mí me preocupa mucho también a mucho muchas veces que que luego en lo que son los hechos sociales la misma música las canciones

Voz 4 13:16 que la gente joven

Voz 1368 13:19 es cada vez más machista en ese concepto digo por ejemplo esas esas esos reggaetón es que a mí me ponen de los nervios no no sé qué opina usted sobre esto y que ha visto usted desde la posición que usted ocupa

Voz 5 13:33 bueno yo siempre que el pueblo lo digo yo es que creo que vivimos en una sociedad bipolar que sólo se lamenta con cada asesinato machista pero que no trasciende lo analiza dónde están realmente las raíces de Spa machismo que asesina yo es que no no no es lo importante no es decir que somos iguales sino actuar como si fuésemos iguales no es decir que somos iguales con cada anuncio publicitario a las mujeres a las niñas no podemos decir que somos iguales y tener permisos parentales distintos para ellos que para ellas o tener una Rae que define a las mujeres como se de Villa los bomberos como sexo fuerte nos estas canciones que usted antes refería que son para diplomáticas y que apuntalan las discriminaciones que de hoy en día por tanto yo creo que sobre todo hemos de actuar desde la prevención y también siempre que puedo lo digo la educación es un puntal sustancial desde las propias escuelas para que nuestros jóvenes pues se conciencien y ser sensibilizar y cómo no también el resto de la sociedad informar convenientemente a todos los estamentos no solo operamos una justicia sino en otros ámbitos como el ámbito periodístico o como es el ámbito de la sanidad y otros muchos

Voz 1826 14:48 Gloria Poyatos magistrado del Tribunal Superior de Justicia de de Canarias muchísimas gracias muy buenas buenas tardes feliz año gracias a ustedes

Voz 5 14:58 dicen Izaña también para todo

Voz 1826 15:00 lo escuchamos los Juan Pérez que ha sido el protagonista de de esta noticia que Nos ponía sobre sobre la pista de algo que decíamos desde algunos enfrenta a la a la realidad de una ley de una letra de la justicia en ocasiones tan tan paternalista tan protectora de hace tanto tiempo tan machista en ese sentido que después se puede producir la paradoja de que entrar en ese es decir torneo

Voz 1368 15:28 bote Juan Pérez muchísima gracia

Voz 1826 15:31 así y mucha suerte

Voz 6 15:33 feliz año nuevo gracias Elisa y a ver si hay suerte

Voz 1 15:37 estaremos en contacto a ver si hay justicia ABC justicia