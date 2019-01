Desayunología: Reposterito Busca Esposo

Voz 0335 00:00 esta semana es la semana de los propósitos de año nuevo pero ojo que hay vida más allá de los Heat

Voz 1 00:04 gracias mucha gente cuando cuando está estresada o tiene una vida muy ajetreada como yo pues va gimnasios pues yo es que ir al gimnasio me da mucha pereza pues yo que iba a hacer algo diferente pues hacer pasteles

Voz 0335 00:16 a veces la afición crece y crece como le pasó a Castro Roldán después de seguir el consejo de un amigo

Voz 2 00:22 ella me dice es una cuenta donde subir tus gadget y toda su bizcochos ya de paso puesto buscas novio que para entonces pero bueno sigo soltero que concede

Voz 3 00:36 vale vale

Voz 2 00:44 y entonces me me puso reposa casposo digo no me pongas ese nombre porque es muy friki de la gente

Voz 0335 00:50 no no no se va a asustar donde hace nombre y efectivamente el nombre es peculiar pero repostería o busca esposo ya tiene más de veintisiete mil seguidores en Instagram gracias a sus galletas bizcochos Maddalena asó cruasanes se ha convertido en una referencia de la cocina dulce

Voz 2 01:07 hace dos años dicen todo todo lo que exagerado ni me lo creo es que no

Voz 0335 01:12 lo creo echarle un vistazo a las recetas que ha publicado en las últimas semanas roscones individuales roscones con galletas toreo y si queréis a lo fácil que algunos chicos me envían un mensaje diciéndome hoy con que María

Voz 2 01:24 hace hacen aniversario con mi pareja me gustaría hacen algo casero para desayunar yo siempre siempre siempre siempre les recomiendo lo mismo agua unas galletas o un buen bizcocho de chocolate también no recomienda lugares para desayunar fuera de casa que hay se llama Loja pues el Barça llama el Manzanillo y es que tienen una gran variedad de dulces increíble ir dulces artesanos hechos con mucho cariño porque se nota cuando tú eso está hecho con mucho amor y luego también tienen una gran variedad de embutidos de bocadillos de platos hace para para empezar el día que que es que están brutales eso o sea son desayunos contundentes baratos buenos y con eso es que empiezas bien el viaje una sonrisa en la boca y lo más importante el desayuno no sirve para conquistar un buen desayuno sí que se puede enamorar a alguien aunque bueno luego también tienes que ser un poco gracioso y divertido porque si ofreces universal es un poco un poco rancio pues pues nuevas enamorada Navia si tenéis alguna duda