Play Segunda: Mercado abierto (03/01/2019)

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí feliz año bienvenidos al capítulo doscientos setenta y nueve de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada veinte de la Liga Un dos tres empieza un año nuevo a todos perdimos deseos en el caso de los equipos de Segunda algo más de la mitad de la tabla para arriba han pedido subir a Primera y algo menos de la mitad de la tabla para abajo han deseado no bajar a Segunda B para lograr los objetivo ya está abierto el mercado de invierno y todo lo directores deportivos han escrito ya su carta a los Reyes Magos así que todo está preparado para que comience una apasionante dos mil diecinueve un año que además empieza fuerte porque para abrir la jornada y año se enfrentan primero y segundo de la Liga Un dos tres con el liderato en juego así que no se puede pedir más y encima todo lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Pablo González a los mandos arranca a Segunda

Voz 0509 02:03 pues el y ciento setenta y nueve señor vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez el partidazo de la jornada que se juega en Los Cármenes el mercado de fichajes y el resto de partidos de la penúltima jornada de la primera vuelta

Voz 1509 02:16 hablaremos también de dos de los partidos más destacados del fin de semana es es Granada Albacete con el liderato en juego el duelo entre dos aspirantes en El Sadar donde se enfrentan Osasuna y Cádiz

Voz 0509 02:24 esta semana la historia es la continuación de un clásico ya en las últimas semanas porque el culebrón del Reus no ha terminado todavía ya hay varios jugadores

Voz 1509 02:33 que se muerto y terminaremos con las pilas de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda Evin Wenger con noticias de todos los equipos y de todos los partidos del fin de semana y con el cierre de Jaume en a Beira que pone la firma a una Segunda de Primera

Voz 0509 02:45 una jornada número veinte que tiene dos partidos este viernes Granada Albacete y Tenerife Elche ambos a las nueve de la noche dos partidos para el sábado Sporting de Gijón Zaragoza Extremadura Alcorcón ambos a las cuatro de la tarde el domingo día de Reyes Almería Mallorca las doce del mediodía cinco y media Deportivo de La Coruña Lugo seis de la tarde Osasuna caddie Nástic de Tarragona Córdoba in Málaga Reus para las ocho quedan para el lunes dos partidos Numancia unido a las seis Rayo Majadahonda Las Palmas a las nueve

Voz 1509 03:15 así está la clasificación es líder el Granada con treinta y ocho puntos segundo en Albacete con treinta y siete tercero el Málaga con treinta y seis cuartos deportivo con XXXV quinto la Alcorcón con treinta y cuatro VI el Cádiz con treinta y dos por abajo el Extremadura con diecisiete puntos es décimo noveno vigésimo es el Córdoba también con diecisiete puntos los mismos que el Reus que es vigesimoprimero es último del Nàstic con trece puntos a sí

Voz 1643 03:37 hay una una jornada veinte la Liga dos una jornada que analizamos

Voz 0509 03:40 aquí

Voz 1643 03:54 en la última jornada que hemos disputado hace ya diez días y no voy a recordarme como quedó sino que directamente vamos a empezar hablando de lo de este viernes porque comienza la jornada veinte de la Liga en dos tres y como cada semana las vamos a analizar en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes feliz año

Voz 3 04:13 hola buenas tardes igualmente feliz año estaba

Voz 1643 04:16 también el que más sabe de segunda de toda España feliz año compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez muy buenas muy buenas por todo daño empieza este año dos mil diecinueve Joseba y fuerte de verdad con un Granada Albacete primer partido de la primera jornada de el año primero contra segundo el liderato en juego lo tiene todo

Voz 0796 04:35 sí la verdad es que bueno es un partido muy atractivo no dos equipos que que bueno pues en principio bien poblada pues han estado sacando buenos resultados y bueno primer partido del año pues no se puede tener demás no Albacete primero contra segundo oí bueno la verdad es que que promete mucho ese partido

Voz 1643 04:57 es Sergio Éste es el año del Albacete el dos mil diez que une ser el que el que por fin sí que sí acabó el año dos mil dieciocho con diez partidos sin perder

Voz 0796 05:07 sí

Voz 4 05:08 pues vamos a ver no de momento no se puede decir que tiene muy buena pinta yo estaba leyendo bueno pues un una noticia que comparaba los números que tiene este Albacete de derrame con los que tenía el Albacete del queso mecánico de Floro en la misma jornadas era curioso las si la victoria es entonces hubieran válidos también tres puntos hubiera sido la misma puntuación exactamente la misma a estas alturas de temporada ya que el equipo fijaos donde además no sólo ver sino lo lo que luego significó para la ciudad y también al fútbol en general porque muchas cosas no cambiaron también con ese equipo tiene buena pinta la pero hay que ver qué es lo que pasa no es verdad que el Albacete diez partidos sin perder solo hasta los partidos sin marcar hace muchos goles porque es el segundo que más marca sólo veintiocho goles no les hacen muchos tiene los goles repartidos tiene muchas cosas buenas pero también esta dinámica Oscar en la que vemos que les las cosas por ejemplo yo estuve en el partido en el campo en el partido frente al Rayo Majadahonda es un partido que puede acabar perfectamente empate que incluso si el Rayo Majadahonda tiene algo más de puntería pues puede incluso dar un susto sin embargo hace el Grandio Rami sale rima náutica consiga un muy buen gol bueno pues estás en esa dinámica muy positiva en la que yo creo que la LOCE te hubiera querido que el daño no hubiese acabado sin que hubiese continuado un poco más porque estaba en la cresta de la ola vamos a ver si es capaz de aguantarlo pero pinta buena pinta Tele

Voz 1643 06:26 bueno esa es la suerte del campeón nuevos la suerte de que asciende en este caso quería que jugando mal te lleva los tres puntos este Granada Albacete es sin duda el partido de la jornada con mayúscula Joseba pero bueno hay otros partidos árbitros en cuanto se cuál va a saber en cuál te vas a fijaron cual Barça estarán en el campo a fin de semana

Voz 0796 06:43 pues bueno en el campo no sé pero hay otro partido también muy interesante Osasuna Cádiz que bueno que salen a jugar esa sexta plaza que da acceso al Play Off muy bueno son son dos equipos que que han mejorado mucho desde desde el inicio oí bueno puede ser una buena piedra de toque para ver pues en este año nuevo a ver cómo cómo están no pero bueno yo creo que pues suelen tantísimo pues muy muy interesante también no el Osasuna sobre todo en casa está muy fuerte el Cádiz pues bueno sabemos que que no importa hacer la iniciativa porque tiene los unas transiciones muy buenas tiene mucha pegada y bueno para son partidos creo que que interesantes

Voz 1643 07:25 dos equipos que han acabado el dos mil dieciocho además como un cohete yo prometo que Joseba yo durante las durante la semana no hablamos de qué partido vamos a comentar el jueves pero aparte gran Albacete el otro encuentro como es elegido esta semana para analizar

Voz 5 07:36 ese ese Osasuna Cádiz enseguida

Voz 1643 07:38 vamos a estar en Pamplona hay en Cádiz para contar la última hora y novedades de ese partido que no sé si Sergio esa que vas tú basaba

Voz 3 07:45 Verona o donde viajaban que hubo una partida me extraña que no

Voz 6 07:48 es elegido porque tuvo la partidazo claro vamos para allí en el día de día de Reyes

Voz 4 07:53 no claro celebrarlos Un buen regalo ningún partido muy interesante como lo estaba comentando Joseba con con dos equipos que Osasuna está muy fuerte en casa en El Sadar al recuperados esencia que parecía perdido en años anteriores y otra que vuelve a ser muy muy fuerte en su campo el Cádiz que es un equipo que contra disfruta mucho cediendo con esas no se tiene muy rápida rapidísima y está en un muy buen momento vimos en el partido frente al Deportivo de La Coruña para terminar en el año dos mil dieciocho así que es el elegido porque huele a partidazo

Voz 1643 08:22 te he llamado Willy Fog Sergio de forma cariñosa porque has semanita de parón de vacaciones pero es todo aquí has eh

Voz 4 08:28 no no para pero encantador que la maleta no pare hay que renovar se renueva

Voz 6 08:32 sí que dure que dure mucho la verdad

Voz 4 08:35 va a ser una yo creo que este segundo tramo de temporada va a ser espectacular porque fíjate que siempre hablamos de lo mismo de la igualdad competitiva que la Liga pero es que este año todavía incluso con algunos retoques que puede haber en en el último tramo en este mercado de invierno todavía yo creo que esa competitividad va a ser aún mayor y cuando se disfrutar más incluso si es posible que las anteriores ligas

Voz 1643 08:54 pues de eso quería hablar ahora de del mercado de invierno que Xavier todo este pasado martes día uno de enero Joseba yo no serás a entrenadores como os toman ese este mes de fichaje no sé si se usa más para reforzar la plantilla para mejorar lo que ya había para solventar la Serbia de alguna lesión alguna baja o para corregir errores que se han podido cometer en verano a la hora de confeccionar esa plantilla de jugadores

Voz 0796 09:17 hombre yo creo que vengo pues de todo no porque bueno en teoría pues en verano pues se planifica para hacer una una plantilla competitiva también compensada en cuanto a las embarcaciones intentando pues tener dos jugadores por puesto oí bueno sí digamos que fomentar esa esa competencia en en todas las demarcaciones para que el equipo salga beneficiado pero bueno al final pues pues hay gente que no que no rinde lo esperado hay otra pero bueno hay otra serie condicionantes como jugadores pues que que igual no está participando todos lo que quiere y quieren marcharse tema de lesiones y bueno yo creo que que es una es un es un mercado una fecha pues para para retocar para intentar sobre todo mejorar en lo que tienes no pero bueno cada cada equipo pues eh lo enfoca desde desde su prisma no porque bueno ahí hay equipos que ya está pues se muy bien están yendo rindiendo muy bien y quizá pues no tienen esa esa necesidad de urgencia pero bueno yo creo que que por muy bien que estén los equipos en cuanto a la dinámica y en cuanto a la los al diseño las plantillas pues yo creo que que todos los directores deportivos están con las orejas tiesas pues analizando cualquier movimiento que pueda del mercado no

Voz 1643 10:36 sí que es cierto que dos o tres refuerzos buenos te pueden maquillar la temporada y arreglar un desaguisado que te pueda provocado después del mercado de de verano de hecho venimos debieron último mercado de invierno el pasado año con un Córdoba Sergio que que tiró la casa por la ventana que hizo muchísimo fichajes en la última semana que acabó salvando al final en la última jornada de Liga yo no sé si tanto como el Córdoba pero esperas grandes sorpresas en este mercado de enero

Voz 4 11:03 un hombre tan grandes como la del Córdoba no porque quiere decir que prácticamente un equipo desahuciado que es un equipo nuevo cambio de entrenador también los jugadores al final conseguí un objetivo imposible consiguió la salvación no creo que haya tanto movimiento porque quien pueda estar en esa situación pues son equipos que me pueden hacer un desembolso importante no para para cambiar la dinámicas pero hay equipos como por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas que seguro que va a buscar algo fíjate que hablábamos de millón que tenía que tiene Las Palmas pues seguro que va a ser de los equipos que busque algo por lo menos que revitalice un poco la plantilla no porque ha dado la sensación de que el suflé pues ha pinchado no entonces esos equipos pueden ser los que moda un poco más el mercado pero bueno yo creo que lo que puede funcionar mejor eso algún retoque concreto por ejemplo habla mucho grandes alegrías y la posibilidad de que llegue al Sporting de Gijón el nombre Dani Ojeda que ha salido sobre las últimas horas también pueden ser retoques que yo creo que para posiciones concretas en algunos equipos por ejemplo el Cádiz un un rematador que sea complemento otra Lekic o incluso relevo para Lekic les puede venir muy bien yo creo que puntualizar pues si tienes concretas como ha hecho con Dani Calvo con Nacho Gil jugadores que se recuperan como Carlo Fernández vuelve ahora con el de por otra vez hasta allá de nuevo disponible tras lesión con Luis Hernández ahora en el Málaga bueno pues yo creo que son a poner quizá apuntillar un poquito en algunas en algunas zonas concretas no hay que apuntalar un poquito los cimientos en algunos equipos pero yo creo que revoluciones revoluciones no va a ver lo que pasa es que sí que pienso que está todo tan sumamente igualado que quizás si consigues encontrar ese jugador que te marca algo la diferencia o que un cubre una carencia que no has conseguido cubrir en verano pues te puedes permitir saltó a la permanencia o sobre todo lo cuesta arriba que son equipos que tienen más poderío económico y más nivel para atraer para atraer fichaje por ejemplo por eso les alegrías tan disputado no porque el gol es muy caro complicado conseguir ahora mismo las diferencias son tan mínimas que tienen un puntito más que el rival incluso si ellos tener recambios para una Liga tan larga para que el cansancio no haga mella puesto de marca la diferencia pero yo hablo de un complemento concretos no creo que vaya una revolución como digo como hubo por ejemplo la pasada temporada para todo

Voz 1643 13:13 pues a a Dani Ojeda y me toca a mí por el Leganés la salida de Ojeda del Leganés aún gran equipo de Segunda División está muy cerquita va a ser seguramente cuando acabe la ida de la eliminatoria de la Copa del Rey que juega Leganés contra Madrid el próximo miércoles en el Bernabéu después de ese miércoles Dalia juegan a su equipo así que el próximo jueves a Segunda contamos ya cuáles Sergio Sánchez Joseba Etxeberria muchas gracias hasta la próxima semana pues vamos a conocer ahora las novedades de alguno de los partidos más atractivos de la jornada una jornada veinte que comienza con un partidazo uno que enfrenta al primero y al segundo de la tabla duelo por el liderato en Granada en el partidazo de la jornada se juega en Los Cármenes primero contra segundo es que no podía haber mejor partido ni para abrirla jornada ni para empezar el año ese Granada Albacete se juega mañana viernes a las nueve ganada a muy buenas hola qué tal buenas Albacete hola Juanma Sevilla hola a todos feliz año igualmente Juanma y feliz año pero todo queda como ha pasado tres días pero no te digo feliz año el uno el dos luego el tres de la costumbre bueno el Granada que defiende Luis esa primera plaza después de Cerro del dos mil dieciocho de una forma

Voz 1038 14:23 espectacular tres victorias y un empate in extremis

Voz 1643 14:25 es en sí aunque ese empate

Voz 0034 14:28 fue con un gol en contra de Joan el minuto noventa y dos que dejó un sabor un poco agridulce los de Diego Martínez pero como luego fueron cayendo Deportivo de la Coruña hay Málaga permanecieron en lo más alto de la clasificación pues bueno han dormido durante todas estas navidades y lo están haciendo pues con esa sonrisa en el rostro de estas

Voz 1643 14:43 el en la primera plaza de la

Voz 0034 14:46 la clasificación tres triunfos consecutivos y un empate exprimiendo al máximo en los goles que han conseguido porque son cuatro goles a favor y sólo uno en contra para conseguir esos diez de doce con el que cerraron el dos mil dieciocho líderes algo que no había conseguido nunca el Granada Club de Fútbol en el fútbol profesional para mañana Diego Martínez no va a poder contar con los lesionados habituales Álex Martínez el lateral zurdo ni tampoco su recambio habitual del filial Adri castellano por lo que tendrá que volver a jugar Quini a banda cambiada tampoco está Fran Rico ni a Antonio Puerta sancionado que va a cumplir ciclo de amonestaciones tenemos una ayudita con Nico Aguirre y Adrián Ramos argentino colombiano que tenían permiso el club regresaron ayer entrenado hoy ir por lo tanto con una única sesión de trabajo de cara al partido de mañana pues sigue siendo duda Diego Martínez va a apurar como siempre la los partidos de casa no dará a conocer la convocatoria hasta mañana día de partido así que seguimos con esa incógnita

Voz 1643 15:38 pues así esta en Granada como esta el Albacete Juanma que lleva diez jornadas consecutivas sin perder te imaginas otra X en el arranque dos mil diez

Voz 7 15:45 bueno pues entonces ya sería la bomba así a el Albacete con diez jornadas sin perder esta segunda un puntito el líder y mañana si gana puede dormir en lo más alto de la tabla imagínate otro diez partidos sin perder aquí en Albacete es tremenda la ilusión que ha desatado el equipo por cierto de Ramis ya viajando a Granada con dieciocho hombres en su convocatoria la principal novedad es que ha viajado finalmente el portero del filial Darío ya que caro el suplente de tomar un Nadal tiene un esguince en el tobillo ta sacado también en casa Gorosito por lesión ir por decisión técnica a Chus Herrero Barry Jean Jules mientras que Pablo Vitor sigue en Brasil con permiso del club y todo hace indicar que va abandonar el Albacete en este mercado por cierto Óscar que se prepara invasión a Granada porque van a viajar cerca de ochocientos seguidores de Albacete que van a estar mañana en la grada del estadio andaluz la Federación de Peñas ha fletado dos autobuses ya aprovechando esta fechas los afortunados están de vacaciones Se van a Granada para intentar ver a su equipo y lógicamente pues visitar la Alhambra hay hacer turismo por la bonita ciudad andaluza así que mañana al Albacete que viaja con muchísima ilusión con la intención de conquistar a Granada a poder dormir mañana como líder sin duda un buen anticipo para la llegada de los Reyes Magos

Voz 1643 16:50 basta entonces no va a haber una buena entrada en Los Cármenes mañana en ese partido que se juega el viernes a las nueve de la noche y que ese con el que empieza la primera jornada del año dos mil diecinueve Un partido queda Gol TV que narra nuestro compañero y colaborador segunda Héctor Ruiz ya que puedes escuchar en el carrusel de nada llene el de Radio Albacete con Luis Mora con Juanma sevillano jugaba muchas gracias ya está la próxima semana un abrazo incluso el abrazo ese partido el viernes el a dar el domingo a las siete de la tarde se juega que para mí es el otro partido de la jornada con dos equipos que despidieron dos mil dieciocho con una racha increíble una racha que ha permitido llegar a playoff y meterse séptimo en Osasuna y meterse VI el Cádiz y ahora mismo esa sexta plaza están jugando los dos Iber quiénes El perseguidor de los que comanda la tabla en segunda Pamplona Javier muy buenas

Voz 0888 17:40 qué tal elegido muy buenas vas sintiendo en el calorcito

Voz 1643 17:42 Javier es decir que llega ya el mes de junio les acerca aquí no queda nadie te gusta estamos ya a final de temporada no

Voz 0888 17:47 eh ya podía ser no de momento estamos eso en el sitio donde le gustaría Osasuna haber estado desde el principio pero con ese inicio dubitativo de temporada con el proyecto Jagoba Arrasate pues ha tenido que ser esa reacción en el tramo final de dos mil dieciocho a la que se le quiere dar continuidad en este dos mil diecinueve en puestos de playoff en atado con el Cádiz que ahora mismo es el sexto y con ese enfrentamiento directo del domingo el día de Reyes para el que ya no hay entradas ha colgado esta misma mañana ya ese cartel de no hay billetes en El Sadar una promoción de cinco euros las entradas para los menores de catorce años de quince euros para los adultos acompañados de un menor va a hacer que si el socio responde el domingo en ese día de Reyes se pueda registrar una gran entrada en el estadio de El Sadar y es que este año la afición rojilla está disfrutando con su equipo en casa donde va a intentar conseguir el domingo ante el Cádiz su sexta victoria que se dice pronto consecutiva como local y además sería la tercera seguida después haber enlazado dos victorias seguidas con el triunfo el otro día frente al Reus la única baja en lo deportivo por sanciona la de Carlos Clerc veremos quién ocupa el lateral izquierdo que deja vacante el catalán obtiene el canterano indica Irigoyen o habrá que cambiar de banda a uno de los otros dos laterales a Lillo o a Nacho Vidal el resto en perfectas condiciones incluido en la portería Sergio Herrera tras siete meses de lesión que podría volver a una convocatoria y arriba Juan Villar ex del Cádiz con sus ocho goles que podría ser de nuevo el nueve de Osasuna

Voz 1643 19:19 ambientazo en Pamplona para un partido como decimos es importante porque el que gane va a seguir a la caza de los de arriba la que muchas gracias

Voz 0888 19:27 un abrazo y cruzamos de España nos vamos ahora de

Voz 1643 19:30 Pamplona a Cádiz para visitar al rival de Osasuna el cada vez que pelea en Pamplona por seguir en play off que aspira a continuar la buena racha de resultados con la que terminó el pasado año al Deportivo en casa Ignacio de la muy buenas

Voz 1047 19:42 qué dados Carme buenas tardes efectivamente es un partidazo una lucha titánica por el play off de ascenso de donde el Cádiz no quieres salir después Dunn muy mal inicio de campeonato ya conocemos todo la buena racha del equipo amarillo que se truncada frente al Málaga uno cero con polémica por un penalti muy claro no señalado que habría sido la expulsión de un jugador del Málaga pero junto a Álvaro Cervera se rehizo lo ha predicho tú tres cero goleada al Deportivo de la Coruña ahora comienza un nuevo año con las mismas ganas y al menos la misma intención ya se habla abiertamente de pelear el playoff de ascenso después de esa mala racha y para eso hay que sacar algo positivo en Pamplona aunque después de ese partido evidentemente va a quedar mucho Salvi Sergio Sánchez la dos dudas que maneja Álvaro Cervera es probable que Salvi Sánchez sí que llegue al menos está entrenando con normalidad lo va a tener más complicado Sergio Sánchez sido llega Sergio en el central sería Iván que conllevó lo demás lo habitual que Álvaro Cervera tiene ya el once fijo en once tipo con un Manu Vallejo que despedía dañó espectacular y que viene y que tienen de sí sin duda alguna una temporada para consagrarse segundo División

Voz 1643 20:49 pues ese partido el domingo a las seis de la tarde Osasuna Cádiz así viene la jornada veinte en la Liga Un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 8 21:07 a lo quiera o que ha de Xisco en

Voz 1643 21:20 desde el pasado martes día uno de enero ya está abierto el mercado fichajes de invierno todos estoy seguro que estáis deseando saber cómo se va a reforzar vuestro equipo y en qué posiciones seguro que cree saber nombres pero como esto acaba de empezar vamos a contaros al menos que necesita cada uno y que están buscando en este mercado de enero para eso Iván Álvarez ha hablado estos días con los directores deportivos de los veintidós equipos de Segunda cansina atentos

Voz 1038 21:46 qué tal buenas tardes comenzamos si te parece por el líder el Granada que busca un delantero centro y un lateral zurdo ya que los dos carrileros que tiene están lesionados en estos momentos quién también pretende incorporar algún delanteros el Málaga que además quiere reforzar también el centro del campo pueden abandonar La Rosaleda Héctor Hernández Boulahrouz ir Hack Savanovic seguimos hablando de canteros porque el Cádiz busto nueve tanque para dar salida a Mario Barco Carrillo también interesa un extremo para cada banda Hyun central ojo eso sí a las posibles ofertas que lleguen por Salvi el Depor por su parte sólo busca cubrir vacantes Si hubiera salidas entre los que menos han jugado como por ejemplo Christian Santos Dubarbier o Gerar Valentín quién está contento con su plantilla es Jagoba Arrasate el Osasuna confían no debilitarse que ningún club superior se lleve algún futbolista

Voz 0034 22:34 si surge alguna oportunidad de mercado de incorpora aún no

Voz 1038 22:36 sí aún extremo izquierdo estarán atentos eso sí antes debería salir a alguien para no superar el límite salarial en el Mallorca la premisa está clara no precipitarse ni entrar en subastas con el resto de equipos los bermellones quieren dar salida a jugadores como Forlín Carlos Castro o Bale Stoichkov y Sergio buena casa tienen ofertas pero el club no ve una prioridad sus salidas terminan contrato Salva Ruiz Ferrán Giner y el capitán Xisco Campos el Almería ha completado ya las veinticinco fichas no tiene previsto incorporar a nadie salvo que surja un delantero factible Montoro de los Reyes y Caballero tienen bastantes opciones de salir en el Oviedo Se busca

Voz 1643 23:15 es forzar la zona ofensiva con un extremo

Voz 1038 23:17 mediapunta en el Numancia lo primero es hacer hueco ya han salido Dani Calvo rumbo al Elche Noguera que se ha marchado al Racing y es muy posible que busque un lateral izquierdo y un mediocentro y además todavía no han debutado ni de Eric ni Dani Mateo como en el metro en el Lugo tienen que dejar salir antes de dejar entrar uno de los que pueden marcharse Jona que Teresa clubes como la Cultural y además en el Lugo también se busca delantero uno de los que más rápido se está moviendo en este mercado de fichajes invernal es el Elche que ya firmado al extremo Nacho Gil ya al central Dani Calvo ambos han llegado si cedidos Pacheta no cuenta con Red Drew Iván Zoco Jony Ñíguez Churruca el Zaragoza busca chollos en el mercado Chechu Dorado es el central elegido por los maños llegará cuando rescinda contrato con el Rayo y Miguel Linares reforzará la delantera una vez resuelva su vinculación con el Reus un Reus que además está a la espera de lo que pase durante los próximos días sino ingresan dinero no podrán fichar a nadie ya un también podrían salir más jugadores como Olmo o como Querol el Tenerife no cuenta con chunda su agenda ya sabe que tendrá que buscar una salida a los tinerfeños creen que Tyrone saldrá porque tiene mercado en el extranjero otro también de los que puede salir es Naranjo Javi Álamo está entrenando ya con el Extremadura no suena ningún nombre concreto pero necesitan un interior de banda izquierda y un central en el Francisco de la Hera en el Córdoba buscan un central un pivote y un delantero en el Nàstic ya ha llegado pipa cedido por el Espanyol Tano Bonnín del Lleida Se espera que se cierre su fichaje en breves y además Ronald muy Vicky procedente del Goteborg también interesa otro como jugador como Fran Vélez muchos nombres entradas salidas futuribles todo el mercado de fichajes por delante

Voz 1047 24:56 eh

Voz 9 24:59 no

Voz 10 25:03 yo

Voz 1643 25:11 pues eso creamos que el comienzo del final de la historia del Reus había sido hace dos semanas porque antes de las Navidades el Reus se veía amenazado por las deudas con los jugadores hizo lo e incluso de la desaparición del equipo tarraconense luego pagaron las tres mensualidades que les debieran los jugadores yp parecía que todo estaba arreglado pero parece que no que no todo es tan bonito como unos parecía hace dos semanas la Historia tiene un epílogo y no está siendo un final tan feliz porque hay jugadores yo el muy buenas que han preferido marcharse y buscar su futuro en otro sitio que no sea el reo cuéntanos

Voz 11 25:49 yo pues hay cinco jugadores que había de hoy ya no forman parte del Reus el un primer momento se pagó a esos dos de jugadores que habían denunciado por ese procedimiento abreviado a al club pero los cinco cuadre restante Quirante cinco jugadores digamos con bastante entidad dentro de vestidor cómo eran eh Jesús Olmo como eran a franca habría que eran alta artífices del ascenso a Segunda División pues viendo que sus compañeros hayan cobrado y que ellos todavía no decidieron acogerse a ese procedimiento abreviado parada a meter presión a la directiva para meter presión a Joan Olivé a su máximo accionista con la intención de que pagara básicamente pero finalmente el día veintiocho de noviembre ya sea data límite para para recibir los parlamentos lo llevaron y por tanto la plaza y la Liga resolvieron a su favor y por tanto quedaron como jugador libre de hecho ayer mismo por la tarde esos dos nombres que todavía quieran digamos dos puntas de lanza de vestidor de jugadores que llevan muchos años en el reos poblados Fisas ex compañeros porque ya no formó durante la otra no forman parte de la plantilla rojinegro por tanto el Reus ya tenía problemas desde inicio de temporada con una plantilla corta con sólo dieciséis fichas del primer equipo ahora se queda con sólo doce equipo una de ellas Karim Yoda que ni tan solo tiene de de los parlamentos pero como no tiene ficha no puedo estar inscrito por qué porque él ese dinero por lo tanto lo tiene once pitos del primer equipo a la espera de que el martes se reservan dos que son los de Querol al pero sí de mes de David Krahe iré Jesús Olmo que son los últimos cambio anunciado y que por tanto el martes podrían quedar libres en la región cada día se va agravando más yo obliga cada día tener menos tiempo sí que es verdad que son jugadores que se pagaron antes del partido de Córdoba que somos once jugadores como mínimo tendrán que estar tres a tres meses más en el PIB hasta que se vuelvan a acumular hubiera dudas pero de momento pues las de gente va complicando el mismo impartido ante un rival muy complicado contó como es el Málaga en el que como hay que convocar siete jugadores ocho jugadores del filial las doce bastante insostenible que es en la que no se querían encontrar jugadores que es una solución parcial y que les pagará sólo para ganar tiempo sino que ellos pedían que se vendía al club y que fuera de los veinte tal pues parece que de momento el el máximo no será voto jugara a la plantilla rojinegro ir la mitad se ha quedado y la otra mitad ya ha hecho verdad aquí de la capital tarraconenses

Voz 1643 28:36 peligra que el Reus viaje a Málaga va a haber partido o But se puedo dar la posibilidad de que alguno de esos jugadores con ficha que quedan no quiera jugar en no se pueda presentar

Voz 11 28:47 es lo que comentaba el problema es que sí había ese rumor de que podría ser en el que no viajaran lo único que es muy improbable porque como esos jugadores el hay mayoría ve yo estaba vientos los que quedan los once jugadores que que tendrán que disputar el partido el domingo ellos incurriría eran la misma en la llevamos una falta grave

Voz 1643 29:08 claro claro

Voz 11 29:09 exacto entonces ellos lo que se jugarían sería entrar en una sanción de entre dos y seis meses como jugador profesional que lo que había a Siria agravar su situación personal como jugador y y no se descarta pero que sí que hagan alguna algún tipo de acción con la que vimos como por contra la cola hace ya casi tres semanas lo que es muy probable es que no se presente encontrar nada porque más allá de la sanción que al Reus como Kuyt ellos como jugadoras también podrían entrar en una en en el que incurrió en la relación entre el portando aquí dudamos mucho de que he hecho es muy improbable ha ido opción si cabe enteros no se baraja ahora mismo como la opción más probable para el domingo se espera que el partido se juegue pero los espera que el partido del herido como viene siendo en los últimos Reus

Voz 0796 29:58 que seguramente pues podamos ver algún

Voz 11 30:01 acción algún tipo de protesta por parte de la plantilla es

Voz 1643 30:04 dice el reglamento que hay que tener un mínimo de siete fichas profesionales durante todo el desarrollo del partido el Reus tiene once fichas así que como dice Joel completó la convocatoria con el filial se presentaron en Málaga para jugar ese partido el fin de semana pues muchas gracias Si mucha suerte

Voz 3 30:23 traslado pero yo lo comentaba esta mañana la

Voz 1643 30:25 la redacción las soluciones que el intente jugar el partido de la jornada veinte la jornada veintiuno hay empezaría la segunda vuelta íbamos a ver si el Reus arranca esa segunda mitad será lo más junto pues me lo más justo para Kenia Málaga ni al rival de la última jornada les tuvieran que regalar tres puntos que habrían ganado los despachos sino en el campo como se ha jugado al resto de equipos de la Liga Un dos tres el Reus con once fichas disponibles y con dos de ellos con muy con Querol que estaban estudiaron también se iban a jugar no este fin de semana dices Joel que van a jugar juegan el domingo a las ocho de la tarde en el partido en Málaga es solidario no sólo solidario con la afición malaguista porque Justo Rodríguez Málaga muy buenas

Voz 3 31:01 hola buenas tardes choca ávido de una inicia

Voz 1643 31:03 activa por parte de la afición de el Málaga que se va a idealizar y que va a apoyar a los jugadores del Reus en un momento muy difícil

Voz 6 31:11 sí con una peña que bueno pocos inició esta iniciativa a través de las redes sociales son otras peñas íbamos la función indudablemente está estaba por la labor que tiene que hacer es aplaudir al equipo mucho a los jugadores del Reus que se presenta a partir de las ocho de la tarde en La Rosaleda por lo tanto eso es lo que esperan los seguidores como bien ha dicho nuestro compañero de Herrero a presentar pero bueno tú ya sabes que puede pasar cualquier cosa me todos los temas pero yo creo que también va el partido que el en La Rosaleda cómodo venir pues ya no sabemos cómo cómo lo va a hacer con cuántos jugadores con todo el equipo filial como me entrando desde Reus hasta palabras

Voz 1643 31:58 pues es una pena pero ahora mismo la situación del Reus que como yo decía antes hace dos semana pensábamos que estaba solucionado pero no el tema no sólo está solucionado sino que va a peor al menos esperemos que veamos un partido disputado por parte de los equipos justo muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 3 32:15 un abrazo adiós lo que disputamos cada semana aquí

Voz 1643 32:17 hoy en Play Segunda es la Liga Benger no sólo en los ocho mil y pico que juega con fotos sino lo que hacemos nosotros tres en estos micrófonos de Play Segunda la cada jueves quién ha ganado esta semana salimos dudo se menos un minuto

Voz 12 32:32 todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el programa echo de menos a la sección de cada jueves de buen jamón nos reíamos Nos divertimos miraban bueno Nos picaba mirábamos el móvil a ver cómo nos ha ido la jornada éramos felices no

Voz 13 32:45 bueno algunos me vuelve la mejor liga Fantasy de la Liga o Un dos tres ya está aquí la nueva Liga para los oyentes de Play Segunda

Voz 12 32:53 vamos a tener ya gracias a los amigos de Benger que como los amigos de Benger dijo Wenger viven Get dicen saber es la mejor aplicación para para pronunciarlo

Voz 13 33:04 ya puede participar en el nuevo Fantasy del programa únete Benger a la Liga de Play Segunda a tu mejor once cada semana ganan los mejores premios una camiseta de un equipo de Segunda al mejor de cada jornada y una Play Station cuatro para el ganador final de la Liga escuchar Play Segunda hice del mejor entrenador de nuestra Liga tiene premio

Voz 1643 33:35 pues tienes equipo de la Liga de Segunda así y no daba un duro por ella en cuanto a puntos treinta la nueva PAC casi para eso casi mejor que no los que no tengo equipo para haber dicho no tengo claro que hay que luchar hasta el final no queda peor es que treinta es lamentable no pasa nada no tenía una buena jornada pero bueno ni eso decía yo es que treinta no tenía ni Paco supere jornada bueno pues yo a lo mejor no sé si este año pero una vez bueno eso sí que es penoso siempre recordamos como si hubieran como si me hubiera acoplada a mostrar al histórico Toni López que hizo cuatro no me parecen menos cuatro cuatro dos fines pero pero su todo el once no lo es que se quedaran negativo dijo el once y el banquillo City no no le ha dado bueno también pero esto como les directamente una Bale nada que hago veces como crecerse estoconazo pone mejor tampoco no se ha presentado hoy la Liga de venga así que Le vamos a Paco mejor que no Milagros al aportar porque bueno yo he pasado por eso

Voz 1534 34:38 no sé lo que hace el ridículo en vigor así que

Voz 1643 34:42 le tendemos cuando has hecho ahí estamos no no tienes cuidado me me gusta eso de que tienen más de veinte si sube también más de veinticinco sí hay sube también ya superan porque si no es de treinta y uno sube como yo sí yo sintió también más de cuarenta más de cual yo también más de cincuenta no yo sí yo me he vuelto a ganar me cada cincuenta cincuenta baches me nada porque me ha dicho menos dos Enrique Gallego Hamid ven que pero da igual hay que ponerlo siempre diez de Vadillo no cuando hacerlo porque tú sea de Extremadura no no siempre hay que no porque es el máximo goleador de la categoría yo hubiera aquí emitir billetes Badillo Diez no yo antes una cornada no a eh

Voz 0509 35:21 Berto Torres seis

Voz 1643 35:23 Lago Junior seis yo me va bien se deja Sánchez seis de Mariño dos de Lauren con el Alcorcón yo dos de domingos verte ahí también coge bueno pues Quique dos puntos y Señor dame lo tengo

Voz 15 35:36 es tenía a

Voz 1643 35:39 Luis Milla pero me jugó Ángel Montoro e bien que me lo cambia siempre vamos si te no no sí pero por dos puntos pero bueno a cincuenta sexto justo cincuenta no me creo pero usó Elvira que debiera de ver si se lo que sí tiene claro suele a veces miento pero en el que tienes cincuenta hombres esto público solo puede comprobar cualquiera estar ahí tu incluso a bueno eso es en cuanto a nuestra clasificación que se ha ganado Paco Dios salta la sorpresa enhorabuena gracias darle y ya está vamos a

Voz 1534 36:08 por cierto con el presupuesto acero ajustando al límite los recursos económico de dejó doscientos minutillos pues claro yo siempre siempre siempre dejó ahí un millón algo así pero

Voz 1643 36:19 el ganador ha hecho noventa y cuatro me cale no sea no somos ricos siempre engorda no llega nunca pero además chavales se quedó a doce puntos que vamos no somos tan malos que nos equivocamos punto hago bien noventa y cuatro puntos que de hecho Miyagi dos así que tiene que ver con los humilla que dar cera pulir Pulido completamente estado fuera Icon ochenta y seis puntos de diferencia amplia ocho puntitos es segundo el Ríver Ebro eso en cuanto a la clasificación de la última jornada que fue hace ya cuando sí

Voz 0509 36:50 hace dos semanas se poco menos bueno hace

Voz 1643 36:53 era íbamos a ver la general ahí yo mi punto en y lo digo porque me avergüenza mira otra vez habido cambio de líder pero están igualados I do sí sí lo tienes Dios que esta segundo Galdos mil novecientos ochenta y nueve que ha ganado tres posiciones de candor y cuatro ganados Dina de Dios ha bajado dos puntos de difícil igualar la puntuación con tanta gente yo son seiscientos veintinueve m me empieza a quedar descolgado ya tenemos seiscientos cuatro voy cada vez más recortado dos si te recortan a verla pero su visión posición cuatro mil doscientos ocho Moaña Dean que era el líder hasta el tercero por el avión eh el te mil doscientos Millán que madre mía cómo no lo voy secas al móvil y esta vez mira así treinta puntos sino voy voy por detrás de cabe hay que saber taparse no sacamos pecho nunca porque no lo parte no podemos hola te iba Juanma le no vengan la próxima semana que tú estás aquí porque no les ya es verdad que lo tengas claro la prosa para su Go hace más de cuarenta puntos aquí que no te sientas vale venga Podemos el que más que Arun un húngaro Hastings hacemos un casting ahora que tenemos nuevos cuarentón que tengamos a punto de todo se siente aquí pero con el débil Benger balones Copa próximo juego lo hacemos vale ahora con el que tiene más de cuarenta puede cruzar la pasarela no siempre es bueno que saquemos juntos lo hacemos en la Liga de Paco Aller es elegido pues ahora que haya una Liga entre yo incluimos absuelve ya vale ya llevan llevan iban cada equipo tiene no yo luego mirándonos un producto nuboso al final bueno pues eh mientras tanto ímpetu haciendo sino tienes equipo Sofía Amanda Gonzalo ACS y bueno próxima semana participase en la Liga de Segunda damos una camiseta al mejor cada semana según día te equivocas es una fundación buena idea es una camiseta del equipo de Segunda División que quieras y al mejor de la liga que no somos nosotros sino que son Galdos Moaña Lotina Dios esta gente a final de temporada se lleva una Play Station cuatro como ganador de la Liga de Play Segunda y ahora para que haga nuestro mejor once no lo nuestro que es una full sino lo vuestros entre Uxue Paco os dan pistas para la jornada número veinte de la Liga

Voz 0509 39:11 empezando por el partido del viernes entre Granada y Albacete que se va a jugar a las nueve de la noche el gran partido de la jornada en Segunda se juega en Los Cármenes primero contra segundo Granada Albacete inician este dos mil diecinueve en el ganadas son baja Álex Martínez Fran Rico y castellano todos ellos lesionados en el Albacete se lo va a perder cito por lesión otro partido del viernes a las nueve

Voz 1509 39:32 Erice Elche dos puntos separan en la zona baja de la clasificación a Tenerife y Elche que también envía de viernes comenzarán el año en el Heliodoro Rodríguez López los tinerfeños quieren volver a ganar después de cosechar tres empates consecutivos mientras que el conjunto ilicitano quiera alargar su racha de cuatro partidos consecutivos sin perder en los canarios Luis Pérez estará descartado para mañana pero humilla y Jorge si podrán jugar contra el Elche en el Elche Manuel Sánchez por sanción y Borja Martínez por lesión no estarán disponibles

Voz 0509 39:58 el Molinón recibirá este domingo la visita del este sábado la visita del Zaragoza que con Víctor Fernández sancionado en la grada buscará mostrar lejos de casa las buenas sensaciones que dejó en el último partido de dos mil dieciocho los aragoneses visitan Gijón con las bajas de Álvaro Vázquez grupo hito que no esta semana el meta Kiko Ratón sobre el choque del sábado

Voz 0621 40:19 te vamos son convoque complicado ante una equipo pero pero nosotros tenemos que intentar seguir haciendo las cosas bien e contra de Extremadura se vio que que hicimos las cosas bien y así se reflejó en el resultado íbamos a Gijón con la con la misma esperanza con la misma ilusión después del fin de semana ya de severa lo que lo que pasa pero nuestro las ganas la ilusión de seguir haciendo las cosas bien la tenemos

Voz 0509 40:37 esa mejora que busca el Zaragoza ya vacas ya lo ha conseguido el Sporting con la llegada de José Alberto el banquillo Robin Lot Eichmann Cerro únicas bajas el conjunto asturiano

Voz 1509 40:46 también el sábado a las cuatro el Extremadura Alcorcón partido de malas rachas en el Francisco de la Hera cuatro partidos sin ganar han llevado a los extremeños a ocupar en Navidad uno de los puestos de descenso por lo que intentarán escapar en el enfrentamiento ante un Alcorcón que atraviesa sub

Voz 1643 40:59 era el momento de la campaña vuelve a Alex Díez tras lesión

Voz 1509 41:02 y donde Cristóbal Parralo que acumulan cuatro choques consecutivos sin ganar han caído al quinto puesto y visitarán Almendralejo con la duda de Laure que se lesionó antes de las Navidades

Voz 0509 41:11 ya el domingo seis de enero color con los regalos de Reyes debajo del árbol se van a enfrentar Almería y Mallorca los bermellones no quieren descolgarse de la zona de play off y para ello en este comienzo de año tendrán que vencer a un Almería situado en la parte media de la clasificación en los andaluces es baja Fran Rodríguez a la espera de que buena llegue de Camerún de momento es duda allí en el Mallorca Fran ruso Salva Ruiz está lejos

Voz 1509 41:34 y para el domingo a la tarde a las cinco y media Deportivo Lugo la tarde de este domingo nos deja en Riazor el derbi gallego de la categoría el Lugo de Alberto Jiménez Monteagudo visita un estadio de Riazor invicto a estas alturas de la competición los coruñeses que vienen de encajar un tres cero en Cádiz quieren recuperar sus buenas sensaciones aunque lo harán su buenos son duda Pedro Sánchez y Cristian el resto todos disponibles en el Lugo lesionados Anne Mette

Voz 0509 41:55 el partido de claros aspirantes a ofrecer gran les prestaciones en dos mil diecinueve el estadio de El Sadar comienza fuerte un segundo tramo de la temporada en el que se enfrentan Osasuna Ica dice empatados a puntos en el sexto séptimo puesto decidirán quién acaba la jornada en puestos de play off en el equipo local Clerc sancionado Javi Martínez imperial lesionados se perderán el partido en los andaluces Servando y Juan Hernández también se lo pierden por lesión

Voz 1509 42:20 el Nástic Córdoba también se jugará el domingo a las seis de la tarde evidente duelo de urgencias para última hora del domingo en el Nou Estadi de Tarragona tanto Nástic como Córdoba han pasado gran parte de la temporada puestos de descenso y el de este fin de semana se antoja un choque clave para que al menos uno de ellos empiece a escalar posiciones en los catalanes iban López Joshua Mejías y Ramiro guerras son baja por lesión en el Córdoba la única baja segura es Javi Lara es duda Aguado que acaba de salir de una lesión y el resto todos disponibles

Voz 0509 42:44 la complicada situación del Reus vivirá un nuevo capítulo en La Rosaleda de Málaga el conjunto catalán que apenas cuenta con una decena de jugadores del plantel inicial recibirá una ovación por parte de la afición malaguista en reconocimiento al complejo momento por el que pasan los jugadores de Xavi Bartolo con e Mule Juan Carlos están lesionados en el Málaga en los catalanes disponible los doce jugadores

Voz 1643 43:05 que quedan del primer equipo con ficha más los

Voz 0509 43:07 convocados que lleguen desde el filial ya para el lunes

Voz 1509 43:10 las seis de la tarde se jugará el Numancia Oviedo el comienzo del año Los Pajaritos lo vivirán en día de lunes tanto el Numancia como el Real Oviedo separados por dos puntos ambos ocupan puestos contiguos en mitad de la clasificación en los locales Dani Nieto lesionado es baja de Eric duda son altas a Atencia Atienza it día manca por sanción llevó a por selección en el Oviedo Ibrahima y Forlín están lesionados y esta semana hemos podido escuchar a todos

Voz 16 43:32 Nos han venido bien unos días para desconectar para poco presente Arno que el final de año fue un poco duro oí cogimos una dinámica mala creo que que no saben bien el parón venimos con muchas ganas mucha ilusión esperemos que que este dos mil diecinueve pues sea sea excelente para todos para el club oí ojalá podamos conseguir los objetivos el lunes

Voz 0509 43:52 se cerrará la jornada en el Cerro del Espino con el enfrentamiento entre Rayo Majadahonda y uno Deportiva Las Palmas en conjunto grancanario atraviesa una situación compleja ya que desde la llegada de Paco Herrera hace cinco partidos los amarillos no han ganado ni un solo partido los madrileños Iriondo no podrá contar con Héctor verdes y Carlitos ambos lesionados mientras que recupera a Verza tras varias semanas sin poder participar y en el conjunto canario Javi Castellano Dani blues lo pierden por lesión

salvados pero los hay que escucharlo a ser habitual cierre porque todas las semanas a nuestro compañero de Radio Barcelona narrador en Being por la Liga en dos tres y Gol pone la firma a una Segunda de Primera