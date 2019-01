Nadie sabe Nada: Bono, pues nada (05/01/2019)

Voz 0169 00:00 bueno pues buenas tardes bienvenidos al nadie sabe nada en la Cadena SER estamos en el váter del Teatro Lara de Madrid bueno la sala Lola Menbrilla Alberto qué tal

Voz 0057 00:09 pues muy bien en este marco incomparable de la verdad muy muy expectante por lo que vamos a hacer muy contento

Voz 0169 00:14 demente el seguidor habitual pues ya sabe qué qué es lo que está pasando y lo que va a pasar pero por si alguien hace semanas que no que el programa desde decimos que la semana pasada iniciamos algo muy emocionante

Voz 0057 00:25 sí la verdad es que descubrimos que la acústica de este baño es muy buena o muy buena para la música y hemos decidido liberar este espacio para para el arte entonces vamos a hemos iniciado aquí una serie de conciertos en pequeño formato e Igor

Voz 0169 00:40 Mato estrechó yo lo llamaría eh

Voz 0057 00:42 de de Narro ausencia de Narros es eso

Voz 0169 00:45 en realidad se llaman de váter pocos Sessions nadie sabe nada eh todo viene hay que recordarlo porque si lo merece por Manolo García la culpa la tiene monólogo

Voz 1 00:54 días después de edad

Voz 0169 00:56 que Manolo no nos dijo hace mucho tiempo que compuso insurrección o creo que acabó de componen su para ser más concretos último apretón

Voz 2 01:04 es lo tuvo en el baño

Voz 0057 01:07 eso nosotros que ya sabéis que nuestra creatividad es infinita

Voz 0169 01:10 Nos dio alas para pensar que ven un váter podíamos hacer un homenaje a Manolo así lo hicimos el año la semana pasada cantando insurrección quizá el año pasado el año pasado también a haces bien ir pero ya también hemos visto que quizá nuestro recorrido como músicos intérpretes pues tiene un tiene un tope eh que está ya muy cercano ya que ceder el testigo a pues hay gente que está empezando igual cuál es el mejor profesional que tenemos a mano se llama litos IES el el hombre de moda de la televisión musical ganarlo

Voz 3 01:42 la pared por aquí por todo eso el ictus está ahora más

Voz 0169 01:50 tengo eh en su mejor momento de profesional pero ha hecho una pausa en ese mejor momento está sentado en un inodoro con la guitarra en ristre delitos hola bienvenido hola hola qué tal me encanta porque no dudas este tío te lo dije el otro día te crees venía a cantar un váter me parece una idea cojonudo es un honor para mí estar en la en el segundo día de la sesión el primer profesional exacto ya oye no noni es Célebes Célebes a arrojo

Voz 0057 02:16 también inconsciencia es depende como como la incontinencia también oye que a un váter digo Joan que es decir hacia el chiste no es bueno intentemos que se note más oye delitos Ascot esas catalán muy énfasis así es una cosa que

Voz 0169 02:34 una cosa fíjate qué he dicho una cosa como católicas de habla desde la vez hace una que no que no es ninguna tontería lo de los lavabos como sitios muy proclives a la composición o a la interpretación no

Voz 0057 02:47 pues así es así yo tengo grandes recuerdos de pequeño cuando empezó

Voz 1 02:51 la va a tocar la guitarra cantando en el lavabo el lavabo tienen una rever natural María

Voz 0057 02:55 Llosa sí que tú no en ese momento tú no sabes por qué pero éstas

Voz 1 02:59 ahí cargando tocando la guitarra insta a todo maravilloso pagando tocando la guitarra tiene que gustar mucho la música placer que te cagas se deje dos placeres a la vez

Voz 0169 03:09 oye el azulejo por lo tanto tiene como un un rebote de sonido especial no vale vale es como es una rever natural va que luego en en en los estudios de grabación se falsea

Voz 0057 03:21 no estoy aquí es naturales fantástica de la mano de los yo no llamaría los nuevos Phil Spector

Voz 1 03:28 Caja Laboral sacar conclusiones de si se inicia esta vez veces

Voz 0169 03:32 le pongo la el micrófono a la guitarra con todos ustedes en Nadie sabe nada en la SER litos

Voz 5 04:06 más sabes

Voz 8 04:40 a tiro no

Voz 5 05:00 no

Voz 6 05:21 Tino

Voz 8 05:36 no

Voz 5 05:43 ya

Voz 10 05:44 de

Voz 5 06:10 ah

Voz 3 06:24 maravilloso no sólo las cuatro personas que nos acompañan

Voz 0169 06:28 aquí dentro del váter sesión la que está fuera en la que está en su casa llorando en estos momentos yo creo que Lennon estaría orgulloso

Voz 0057 06:36 es el mejor piropo que me puedes dar muy bien lectores muchísimas gracias Craig leer sí

Voz 1 06:41 de aquí pero gracias compañero es quedar y cagar si quieres pieza nadie dale Samuel

Voz 0684 07:06 gracias buenas tardes Glazer Bent venidos a la Cadena Ser nadie sabe nada

Voz 13 07:12 muy bien o muy bien muy bien y si no me quiero

Voz 1 07:15 precipitar pero creo que estamos ya

Voz 13 07:18 ya en dos mil diecinueve

Voz 1 07:20 pues no te pierdas precipitó el ya que no salgo de casa irnos yo me he mirado bien el yo el reloj pero a los

Voz 0169 07:28 mejor si no sé si lo que oyes Berto te deseo lo mejor para este año yo también vale la tensión lo mejor ya sea gradual primero normal cosas normales que vayan subiendo de intensidad y que cuando llegue ya después del verano ya no puedo

Voz 0057 07:44 estés e inducidos de felicidad pues muchas gracias celebro que quiero sentirme

Voz 0169 07:50 vale entonces que tú me quieres desear algo a yo que que que todo lo bueno que te puede pasarse a poco vale que le has pedido a los reyes

Voz 0057 07:59 yo pues eh

Voz 0169 08:02 qué le voy a pedir un referéndum entonces

Voz 2 08:04 bueno sí tengo de toda la vida y felicidad

Voz 0057 08:09 hay cosa de de Miss Universe sabes que les da la paz en el mundo es esa es que les pido yo no

Voz 10 08:15 seguí trabajando joder qué bonito que un que no es verdad pero

Voz 0169 08:23 contigo ya has Si no pueden ser las dos cosas por lo segundo no así joder que lo pasé muy orgulloso y muy contento sobre todo

Voz 10 08:32 perdona que te has emocionado no no no me he emocionado es que tienes una rana puesta en común hay una rana

Voz 0169 08:41 no es un sapo

Voz 10 08:44 las colocado a la nariz de payaso claro por qué pasa

Voz 2 08:50 yo estoy viendo es esto

Voz 1 08:55 viviendo como padece tal cual un un pene

Voz 0169 08:59 el pene maravillosa la pena es el el sapo que ya forma parte de la familia una nariz de payaso que no ganaron la semana pasada y que yo será puesto por hayan para intentar hacer el sapo payaso

Voz 14 09:12 la sería un paparazzi la popa ya chaval Etxeita ah bueno pues allá pues pues nada bien para echan que me voy para Chan que voy para tacha fue hecha por el Chapo Guzmán ya ya picante también

Voz 10 09:33 me me que intentar desatascar esto cuando en Barranca la semana pasada recordemos que probablemente era el año pasado nos que nos quedamos con la duda

Voz 0057 09:46 de saber que le ocurrió a Alberto porque es eso

Voz 0169 09:48 un año más viejo e El titular que tenemos

Voz 0057 09:51 es que Alberto tiene una abuela Alberto seguimos teniendo da

Voz 2 09:57 sí sí sí que pregunta más arriesgada

Voz 1 10:10 es tal el peligroso bueno que sí que sí que tiene que tenemos contamos con la buena marcha

Voz 10 10:18 vale que no quería la semana pasada el año pasado el año pasado perdones recordar que te corte pues ya te corto el año pasado usía que el uso de los tíos con la mirada más atractiva al tiempo que conocimos Alberto Alberto tiene un océano en los ojos una un océano en el que quiera o Carme

Voz 0169 10:37 venga que bonito

Voz 11 10:40 que que es que me pasa lo mismo que vosotros con vuestra mujeres pero con mi abuela

Voz 2 10:46 eh eh que giro de los acontecimientos eh no te hace explica perfectamente

Voz 1 10:58 eso explica muchas cosas se es que

Voz 11 11:00 que desde que está las tarifas planas la llamada es obligatoria porque es gratuita es doble llamar a todos los días y la media ronda entre una hora y media una hora

Voz 0057 11:09 la media de de chapa cada día te mete tu abuela

Voz 11 11:12 a veces cuando yo yo además programador y estoy programando para la había escuchando entonces claramente oigo cosillas no no todo es cuando veo que te da atormentada escuchando yo sí sí porque mi abuela me insulta mucho tener

Voz 0057 11:28 entonces eh

Voz 10 11:30 vas viendo derepente esta Milladoiro presencia como hay que bonito verte sí soy yo

Voz 0169 11:38 siempre

Voz 10 11:40 qué tal buenas ya que no porque desde lejos no había perdido un poco la la la verdad y entonces te mete mucho rollo todo vuela por dónde van esos rollos

Voz 0057 11:51 pero explica cosas de su niñez de la actualidad económica política por ejemplo bueno ella es muy del PP

Voz 2 11:59 venga vamos con otro

Voz 0169 12:03 pero esa parte si quieres no habrá pásela oye totalmente respetable

Voz 11 12:06 si ignora generalmente juez

Voz 0169 12:09 y abre saber muchas

Voz 11 12:12 cero a alguien maravilla que abre emulan a que ahora mucho sus temas de melones no que ahora un melón al final empieza que esto es lo último que esto el último diga lo último el otro día estuvimos viendo algún día será verdad

Voz 2 12:24 puertas

Voz 11 12:30 que no lleva quince años me tengo veinticinco lleva quince años diciendo que me cuentan las cosas porque puede ser el último día Linde a Le dije nunca te muy

Voz 1 12:37 pues ya relación más curioso que tienes con tu abuela tenemos mira

Voz 0169 12:44 queda tienes XXV me has dicho pasa supo como Llorenç no pasa nada pero es la belleza porque me lo es es una belleza madura así clásica no te voy a hacer una cosa yo soy mayor que tú por eso te voy a decir lo que te voy a decir ahora tomate como como tu hermano mayor vale tú no tienes que llamar a tu abuela tú lo llamas porque quieres cierto que era tú tienes a tu abuela que te llame no no no no me ha gustado no me gusta cuando ha dicho tengo que llamar a mi abuela no algún día bueno tú no esté ojalá sea dentro de cien años no quiero pero es que quiero tocar fibra ahora un poquito a Toronto no debemos debemos llamar nuestros mayores que son pesados oye se lo han ganado pero también cuando sean mayores quién te llamara quién te llamara es una película de que han hecho ahora no te canta a quién te Carlos Bermúdez me gusta más gente llamara no

Voz 0057 13:36 nada tiene Scream Le querían llamar así eso sí

Voz 0169 13:38 fruta esas llamadas tío eso sí acota las un poco dile te quiero te quiero mucho pero también tengo una vida abuela

Voz 11 13:45 de momento voy cortando árabe diciendo

Voz 0169 13:46 vale el último consejo quítate la chaqueta de lana azul

Voz 1 13:50 a los que se basa querían

Voz 10 13:52 pues yo si vence la faja Vulcano

Voz 1 14:06 yo me he quedado donde me he quedado me queda una llamarada

Voz 10 14:09 luego éxito de fin español estamos en medio de la Chery Berto vea el público es que me he quedado con una duda joven macho ellas es pesada

Voz 0057 14:17 ahora de mayor ya lo ha sido siempre toda la silla

Voz 0169 14:20 quince años en iba de Hendrix leyes

Voz 1 14:22 esto era una persona de saque

Voz 10 14:25 los que no se lo sabe acabar que no se lo sabe aquí

Voz 1 14:28 con cuidado acaba de dar Berto un toque en el sábado

Voz 10 14:32 canto de el canto de la mesa sigue este paso se lo cargan mucha energía pero no soy muy preciso va bueno bueno que te ha cogido la fiesta de Navidad lo mejor es que recuerdo

Voz 1 14:41 a ver

Voz 10 14:47 bueno Magic Oliver desde Twitter Magic Oliver dices se podría decir que el cóctel de cacahuetes Inma hizo fue tu frustración frutos secos bueno sí

Voz 0169 15:00 es que bueno dijiste que no quería tocar más a este tema

Voz 2 15:07 pero te digo una cosa Berto

Voz 1 15:09 está en el ambiente español una frustración

Voz 10 15:13 en las bien de España como esas discoteca que dices música de los sesenta setenta ochenta noventa buen ambiente español si ambiente español es también una discoteca de gays en patriota

Voz 0169 15:22 los partidos fuera

Voz 1 15:23 bueno gays de derechas no si tiene que tiran pero ahora no

Voz 0169 15:31 seis se puede ser patriotas y de izquierdas también claro pero ambiente español es como una discoteca gay de derechas claro no no vale fantasma de Villa está pues el ambiente español que me han contado a mi que estaba el otro día uno dice se está hablando mucho de la frustración que ese generado por el abandono por parte de toda esa vasta divulgación que habías hecho hasta ahora de los frutos secos bueno la gente huérfana de cacahuete la pregunta es

Voz 0057 15:56 se podría decir que el cóctel de cacahuetes y maíz son los frutos secos del proletariado mientras que el combinado de Ana cardos avellanas y almendras es el de la casta

Voz 10 16:08 está muy afectado por este tema cada vez que sale no ser que si estás bien puede seguir ven

Voz 17 16:15 pero atención que nos vamos hasta o Ecuador bonito bonito no quito concretamente en su capital cuyo Jordi Hurtado ahora no

Voz 10 16:31 adecuado no

Voz 18 16:33 todo por el calor cuado

Voz 12 16:37 Bono

Voz 1 16:38 sí palestinas bueno venga otro chiste de

Voz 0169 16:43 de Raúl Pérez en su función que por cierto recomendamos a lituano Alida virtual en el Teatro Arlequín no me lo puedo ir a ver la ese hombre lleve ese hombre es tragado salga un algo

Voz 10 16:55 bueno quiero entrar en su vida privada pero

Voz 19 16:58 tiene unas capacidades de de imitar voces que yo no he visto en mi vida es maravilloso y lo a decir cosas también eh no se limita

Voz 0169 17:06 oye Jorge Álvarez de Quito encogido idiomas sueñan los poli pilotos

Voz 1 17:11 pues en uno que diga las palabras correctamente porque es políglotas dice por título todos ya pero es políglotas pues sí no tengo respuesta estándar te la doy

Voz 10 17:23 a mí me gusta mucho lo estándar esperanto

Voz 2 17:28 bueno eh

Voz 10 17:30 sí bueno esperanto Godoy

Voz 20 17:34 esperando a Godot una nueva oportunidad

Voz 10 17:36 para para arrastrar los más por el suelo Néstor dicho esperanto a Godoy te has fijado pero sí si está todo más

Voz 1 17:43 madre

Voz 10 17:44 es Néstor Pelegrín desde Twitter qué sensaciones pelegrines como halago al agua San Pellegrino si no me invitó qué sensaciones peor cortarse con un papel o que alguien te estrecha la mano sin fuerza o el papel yo mando sin fuerza papel ya yo cuando te dan el paquete Frankfurt ya te da la pescadilla se lo conté en la radio apoya

Voz 0169 18:07 perdona Berto lo conté en la televisión se lo conté creo que haga Maldonado lo que pasa es que no lo entendió sobre Miguel Maldonado Le dije que una de las manos más blandas y húmedas y ahora lo cuento otra vez que da es la di a Bono de U2 Bono de U2 tiene el mano a mano manos a chichas mano Francis Satse Frankfurt el gen se estábamos en una gala de premios el había cantado aquella de siete catorce el bingo

Voz 0057 18:33 en la

Voz 1 18:35 la la Vigo

Voz 2 18:40 sí

Voz 1 18:43 esa ese cambio ya sabe cuál es

Voz 10 18:49 yo estaba presentando la gala que fuera de la mejor legal a que hecho en mi vida o la parte de bueno y entonces cuando ya se van yo joder yo no pierde la ocasión de darle hace haber Bono Chema gen no hay más que bueno es ese tipo de persona ya

Voz 0169 19:06 a esa persona que está como a medio montar sabes

Voz 10 19:09 si se mueve como que en la articulación floja articulación flacas como está con todas las cosas de las religiones pues el está por la paz en el mundo pero también acceso de hay que unir los tú

Voz 12 19:19 todo

Voz 1 19:23 porque es él no

Voz 0057 19:26 sí

Voz 1 19:26 déjate ya te pierdas habla

Voz 21 19:30 no Macaco debe tiene

Voz 10 19:33 yo haré

Voz 21 19:35 tienda en Madrid

Voz 10 19:39 sí sí sí es bueno es bueno saber perfectamente reconocibles si cuando cuando Raúl Pérez no puede voy yo sí claro eso te iba a decir va echando mano

Voz 0169 19:47 pues nada que entonces el tiempo que está como muy místico está un poquito a colarse como relajante muscular no misticismo exacto como si hubieran recetado un relajante dice Si no puedo cantar

Voz 10 19:59 lo que sí es cuando

Voz 0169 20:02 ya bueno tú eres Andreo vale vale yo le hago así espera que es la manera internacional de dame la mano por favor vale

Voz 1 20:15 estoy adoptando la postura de Andreo que es culé fuera yo

Voz 0169 20:23 las como

Voz 1 20:24 ah no yo no soy un poco bueno noté que yo para contaría porque era muy bueno también

Voz 10 20:29 Darek venga va andares llegan de OT Andrés está acabando la gala bueno pues vamos seguir delante el escenario venga acaba de presentar la gala se vale muchas gracias a todos no mira pues ha para hacerlo bien yo estaba

Voz 2 20:42 vaya hombre

Voz 3 20:47 el público aplaude ha quedado sobrevivir va a seguir

Voz 10 20:51 ah vale vale yo llevaba bellos lleva a acaba de cantar bueno o legal durante muscular ese ya acaba la canción o T e7 catorce que no es el cólera grandes sedes instar aplaudiendo entonces yo entro yo hago sigue bueno bueno bueno bueno no yo no hice eso no

Voz 1 21:11 vale vale

Voz 10 21:12 no le diste las palomas hombre nos está recibiendo el aplauso voy a voy a corta el aplauso yo dos porque me da la mano el escenario bueno bueno sacaba ya sacaba ya es que esta es una foto bueno con el público de fondo que son bonitas el tío cabal aplauso es decir la plaza con lo de los artistas que separa así con el saltito saltito de los artistas la que ha ido vuelven empleo hay me querían aplaudir más grave pues entonces Bono hace esto iba iba vale quién se iba Bono bueno es que a decir yo

Voz 1 21:43 manos tengo que ver la mano sino veo la mano no no los recibos no bueno dame la mano hombre si yo uy qué asco

Voz 3 21:53 qué puto alza han dado caza esto es lo que pasó

Voz 10 22:04 un amigo me contó una vez que en unos premios de la Música este este amigo eran poco se sabe esta gente que no es no es mitómano es todo lo contrario e incluso intentó Millar ha a lo mitómano que es a la gente jugaban a le da igual entonces que estaba organizando un festival hice que fue a la máquina de café estaban Mark Knopfler apoyado en la máquina de café con un con un pie apoyado en la máquina café estaba va afinando su guitarra entonces el fue para la máquina de café entonces Mark Knopfler bajo la guitarra y se puso en posición de recibir halago de hacer una foto entonces mi amigo Le apartó y lo depuso le puse la mano en el hombro la parte dijo que quiere un café hombre pero que tío Magí pero también también no le faltaba razón estamos la máquina ha cambiado ha de vivir más Knopfler de la máquina que hace parece un título también de femenino cansado no a ver qué oye volvía que vino la semana pasada ya está levantando la mano otra vez que cualquier designar un poco arriba bueno bueno pues vamos a ver qué nos dicen la Cadena SER en el Nadie sabe nada desde el teatro Lara de

Voz 0169 23:08 sí Silvia dice que es amante hoy para ti también en el Ondas sino de Honda es otro pelotas

Voz 2 23:19 de regalar un coche

Voz 12 23:22 una moto

Voz 0169 23:25 pues sí sí si es que no sabemos no sabemos quién manda una grande cabeza ese es el primero que los Premio Ondas si una cosa eh esto esto no es programa programa que si nos venimos aquí lo hablamos esto no quedan programada es extraoficial Isasi como se dice cómo se dice cuando quieres comprar alguien favor sobornar Easy sobornar al jurado porque son personas son españoles primero claro entonces tiene ya una credencial ponme la que sabes qué haces está primero el micrófono en el estómago que te da hambre si no se ha escuchado no eh no no no que me escucharte me pues teme que la barriga porque tengo hambre pero no sé callar

Voz 10 24:23 agregó esta verdad escuchando me da barriga Andreo esto

Voz 0169 24:25 yo

Voz 2 24:27 no se excluye los ella

Voz 3 24:32 yo hiciera no aplauda es que esto luego lo cortamos y

Voz 0169 24:35 emitir mítines sobornados Pal pero también un premio que hace premio luego para coger polvo bueno no no no a ver a ver un Premio Ondas el Premio Ondas ya pesa pesa mucho y que pese a un caballo que pesa

Voz 1 24:45 aguanta libro en una estantería

Voz 0057 24:50 no necesitamos dos porque yo tengo una estantería que no es que tiene tope

Voz 1 24:55 los dos lados entonces necesitaría un Ondas para pues claro tío no

Voz 0169 25:00 el jurado que tienen que se que somos nada pero para dos años consecutivos no que les decimos danos dos Usanos dos uno por uno el premio otro pues si lo perdiera esto no existe clásico entonces pero pero es decir no pero sobre todo que no queda otra vez

Voz 0057 25:16 si no es que llego tarde vale vale me claro

Voz 0169 25:20 que ya me perdidos joder cada vez que te hablo tal te sube la camisa que esto es hablarlo porque porque ellos hombre pues además decir que somos de la casa vamos a sobornar poco claros pues cuando quienes la hacemos lo hago yo lo haces tú

Voz 0057 25:36 carreras tú ya me encargo yo sí que vale venga vamos

Voz 0169 25:39 bueno qué tal cómo estáis público que ha levantado la mano otra presión todos

Voz 0057 25:44 te entonces te follón que llevamos y se llama Elisa la

Voz 0169 25:50 sabe Elizabeth

Voz 1973 25:54 Elizabeth seguro no quieren meter un hace

Voz 10 25:56 al final funciona

Voz 0169 25:57 Berto eso no se arregla mucho nombre es su nombre

Voz 2 26:01 Alberto

Voz 1973 26:04 bueno puedes llamarme el que viendo que sacáis cartas de la urna ahí llevo tiempo escribiendo en casa que es la mía

Voz 0057 26:12 no es la perlas enviado bien hay que enviarlo a Internet

Voz 1973 26:17 así que quería aprovechar esta preguntas para ti pero también puede contesta Andreu para mí

Voz 0169 26:25 yo suelo contexto las que son para mí solamente

Voz 1973 26:27 es sobre todo porque pensamos nosotros tenemos la misma situación de vosotros sois tú Ellis

Voz 0169 26:32 es ir

Voz 0057 26:34 mi Elizabeth Mitchell si como si tenéis hijos

Voz 1 26:40 y cómo se llaman quiero quiero saber todo

Voz 1973 26:43 tenemos dos mellizas chiquititas Christine hay Jimena y un poquito más mayor que se llama alma

Voz 1 26:52 Arjona

Voz 10 26:54 bueno pues felicidades por todo esto igual que es lo que pasa es que queréis la pregunta

Voz 1973 27:00 que cómo nos reímos mucho con con todas las historias que cuentas que es porque no sabemos muy identificados

Voz 22 27:07 que cuál es la la mayo

Voz 1973 27:10 despiste que habéis tenido el el despiste más gracioso vosotros como padres pues de este trajín

Voz 10 27:16 es es que esa

Voz 0169 27:19 sobre lo tuvo más que nada porque por la situación de los tres generaba

Voz 0057 27:27 pues y es que en casa no son somos te despista no mucho gracias a mi mujer porque ellos yo sí pero es que yo soy un poco despistado pero ella

Voz 1 27:38 me me ayuda mucho a no serlo mediante la coerción

Voz 0057 27:45 sí la verdad es que eh

Voz 0169 27:48 no no trabajamos el despiste en casa siguen estando los tres no no no te puedo ayudar es oye si me permites compañero yo creo que el despiste es que ya se ha integrado nuestras vidas osea somos yo al menos soy más lento duermo menos como vosotros no entonces en taxi canción de toda vivida positiva dulces dos pues vea de muy bonito lo que

Voz 10 28:12 en seis me ocurre acontece de Kaká el programa lo digo

Voz 0169 28:15 más vale vale pues eso es lo que vamos a hacer ahora no sólo lo que vamos a hacer ahora que sacaba el programa no va a acabar por unos momentos va a ser como como una falsa muerte

Voz 10 28:24 y una muerte dulce como dicen los franceses sabes lo que es la sumó el oro belgas busca Gassman en francés como es organismo francés llevan tiempo viviendo aquí ya

Voz 1 28:39 y vamos a hacer

Voz 0169 28:41 la pausa para la publicidad en esa grandiosas firmas que estar aquí que no vamos a detallar ahora

Voz 10 28:47 pero luego volvemos sabes vale vale dime dime

Voz 0169 28:50 me han contado que hay un anuncio yo no lo escucha puedo confirmar si que hay un anuncio que que es es siempre son cuarenta segundos de una voz diciendo reparamos tu coche reparamos en reparamos tu coche reparamos tu coche reparamos tú qué te crees que al final dice que entre los repara sí te crees que hay gente que va a esa tienda dice Olga aquí reparan coches

Voz 1 29:11 hay gente así

Voz 23 29:15 nadie sabe nada

Voz 10 29:27 el urbano creo que pena que este programa de radio porque que pelo llevas madre mía eso eso sí que pasa como despeinado no sé si eso no es un pelo es la anarquía e anarquía de Duke que yo que sé digo y luego lo firmamos todos lo ponemos y la gente lo decimos siempre no oye hacemos en casa con la pantalla grande no lo firman los camarógrafos si los camareros me apetecería levantarte no ahora no vale vale que ese chico quiere hablar de esto

Voz 0169 30:02 pues el que os espero momento temático el esto es que este bueno ahora vengo ahora déjame momento unas cosas con Berto

Voz 1 30:08 y ahora voy a decir

Voz 10 30:11 no tengo nada que comentar Rato no te iba con las preguntas hombre que venga vamos a pero estamos pendientes de Irak

Voz 19 30:19 dice Home Blaise J O M L S seis home less Juan Blaise si los días bueno son festividades los malos días son festividades pestillo que PES tímida de extendía el calendario el día que describisteis

Voz 2 30:34 en de Gran Canaria

Voz 1 30:39 Pi puja puja

Voz 10 30:43 bueno para una marca pero parece un eufemismo para los órganos sexuales Jaume

Voz 1 30:48 tú claro

Voz 10 30:48 sí eh coge la puja ya si cuando está lloviendo y no tienes paraguas corriendo te mojan menos ya que minimiza el tiempo de exposición a la lluvia o por el contrario te monjas anclarse este ya lo hemos hablado lo hemos hablado

Voz 0169 31:02 hecho incluso en televisión lo hemos rodado y experimentado y fíjate si era importante que no me acuerdo ni lo que decidimos que era lo que sí he hecho muchas cosas en televisión de hecho incluso expresamos las cabezas es verdad en sí sí sí pesaba la tuya un poquito más sí pero muy poco a poco con una básculas de precisión sí sí al miligramos cómodos gramos a si tenía un par de gramos más de entre otros enseres que es que la cabezas que raro es lo que no hemos pesa nunca son las narices va es igual se pueden se pues es preciso abre como se dice Steffi vocal de Twitter por qué el muy frío de jamón y que eso se llama jamón y queso no se llama Sam Buick mixto se lleva lo mismo eh

Voz 10 31:48 oye yo creo que deberías levantarte ir a hablar con este amigo sí

Voz 0169 31:53 esta no

Voz 10 31:54 mientras vas para allá voy a leer otro

Voz 0057 31:57 qué dice exento desde Twitter uno son fríos serios no ríen pero saber muchísimos otros hacen chiste de son muy alegres pero no saben tanto es Saber y ganar la antítesis del nadie sabe nada

Voz 0169 32:07 hombre no sabría ganar es el oráculo ahí está todo está todo y estará estará hola buenas tardes hay que antes me levantado pero es que me da pereza tú tienes Pérez a veces sí

Voz 1 32:20 ves la pereza es universal es lo que nos une a todos

Voz 0169 32:24 cómo te llamas Carlos adelante Carlos

Voz 11 32:27 que muerto creo

Voz 0169 32:29 toques con Páramo compramos tu coche y no reparamos tu coche pero sigue siendo igual de machacón te lo dicen cincuenta becas sea es que por el momento entendido com paramos páramos una tienda que tú vas canta eso comparamos

Voz 1 32:45 llevas tu coche dice si tú vas allí claro anterior dice haber este este coche te dice está bien pero comparado comparado con este otro sale Maserati y te hunden en la miseria no es gracias dato

Voz 0169 33:06 pero sí muy bien oye pues menos mal que nosotros

Voz 10 33:11 íbamos íbamos programa no podía avanzar e muchas gracias

Voz 1 33:16 este nivel que quieras venga muchas gracias hola qué tal

Voz 11 33:29 bien dígame usted dulce muy dulce que bien

Voz 16 33:33 es bonito eh

Voz 0169 33:36 tengo regaló la gente que detallista algunos no han empezado

Voz 2 33:42 el año igual que la acabaron

Voz 0169 33:44 no se puede compartir con el público los no se puede dar bueno no pasa nada

Voz 1 33:47 no yo no haber traído ellos

Voz 22 33:50 no es culpa de momento no más veo esta mantel pero no no

Voz 0169 33:54 ha habido momentos amante es verdad pero el ambiente ya lo sabes bueno es una ilustración sois unos cracks ni debo decir ahora promesa parte que esa esto es Berto que bonito mira un cuadro con un dibujito Berto es amante John dibujito de Andrews amante era ilustradora la niña a la niña las niñas todo ello oye pues son muy bonitas eh mi marido dice este sí

Voz 2 34:30 este no es el que ha venido sea el de Madrid

Voz 22 34:38 que salís muy demasiado jóvenes y guapos

Voz 1 34:44 tú eres tú tienes catorce años que la niña apoyo

Voz 10 34:49 porque la niña apoyo no soy el ilustre sino que también refleja lo que siente la nosotros aquí me lo más que ha cambiado el el género de la segunda parte del nombre artístico eh

Voz 1 35:01 nombre eh o no pero hombre Pere uy

Voz 10 35:09 no no vamos a entrar ahí no porque vamos a tres no entres

Voz 1 35:13 es que está el niño pueda si la niña apoyo es como el reflejo pero la niña se dímelo tú

Voz 0169 35:24 niña pollo es la parte luminosa de esa ecuación que bonito muchas gracias pasa nuestro Museo de casa que esos para verle un día voy a hacer una foto y lo voy a Koke estado muchísimo hay sapos del dibujo o gorras trompetas de plástico la casa de un perturbado sabe muchas cómo te llamas Miguel qué tal cómo es tu mujer pues muy bien a mí no me dibuja también a vosotros que a lo mejor es tener más aprecio que a mí

Voz 1 35:49 a que esa nunca

Voz 0169 35:51 que sepas que hay un tío la sala más guapo que tú

Voz 2 35:54 venga llenado muelas

Voz 1 36:05 que te lo digo en serio tú guardar nada

Voz 0169 36:08 si quieres un desprendido pero yo lo guardo todo e tengo una casa ya que

Voz 10 36:14 me voy a juntar todas las todos los regatistas ya te lo he dicho muchas veces es el sueño de un Trapero pues sí pues sí es verdad es verdad pero es verdad que yo a mí me ocurre por favor padece enfocar aquel señor para que alguien lo pueda ver qué pasa

Voz 1 36:29 en You Tube os lo voy a explicar de repente ante el público

Voz 10 36:33 se alza una mano si alguien lleva unos ojitos puestos en los dedos y está haciendo como un títere con su propia mano dirimía en serio que os pasa podemos ser cómicos pero esto es un programa de las eh bueno pues es ese hombre se plantea un reto potente que

Voz 1 36:50 voy voy a divertida aún conmigo y eso que no bonito no bonitos es como ir aunque a es como ir a un concierto de Bono por ejemplo hay que ir desfiles Bolo y cuando tú yo estoy desmonta

Voz 0169 37:04 y cantar todo puede cantarle tú a la artista que canta eso nos ha hecho eh tú

Voz 10 37:11 tú te consideras el bono de los comicios

Voz 0169 37:15 no yo creo que me lo pida el Keith Richards de los conmigo tú pide que Richard usted yo voy a pensarlo no sé pero bueno ya diré

Voz 10 37:21 es una canción musical aligerar las cosas señor títere

Voz 25 37:25 estos pues la Cadena SER Beckham hoy una canción de Berzosa a ver a ver no me puede desafiar este tema a ver bueno no no haberle Dios pero no es emocioné a otras etapas

Voz 24 37:47 en pista claro ha dicho que está claro

Voz 1 38:52 es una canción que traigo aquí decidió poner años Michael Jackson con poco que que no toca la bocina Michael Jackson revolviendo en su nada

Voz 0684 39:08 bueno yo sabemos

Voz 10 39:09 esa medida España da pena bailando de a casa que estoy hablando y me cortas estoy poniendo la canción y la corta pues pues vamos a hablar de gente que ofende a otra empiezas tú es que esto no es esto no es es que esto los cuarenta principales eh pues este rato sí he querido no qué digo que me molesta no llegar está muy ya está al final de la canción para atrás no acusamos a cursar ya que en metros a favor escándalo tú cómo haces va más

Voz 26 39:39 además se acusa más Mestres

Voz 10 39:42 me escuchas no hombre eso qué lástima no llegará a Andreu que sí sigan ver no sé si te traigo algo que a lo mejor tu tu tu corta dame tu tu Berto tu cortedad de miras no los versos resultó clásico incombustible quiere Pepis

Voz 0684 39:59 nos vale vale ser Alonso nos acusa sino que te lo dejo sólo te lo voy a dejar solos eh por qué nos gusta tanto que Cameron sólo venga a podar de otra todavía dos estoy en la plancha dio la vuelta al ritmo aguanta lo que hicieron otros siquiera mismo nadie sabe nada el de los sesenta setenta ochenta noventa dormido lo que ha hecho

Voz 1 40:57 dando el fin de semana verdad esta noche

Voz 10 40:59 me falta un poquito de música es que Michael Jackson no laxa

Voz 0169 41:04 es Cannes

Voz 10 41:07 me gusta Jackson pero sabes que me ha pasado

Voz 0169 41:10 yo me he hecho mayor ya mí lo que no me gusta

Voz 10 41:14 a veces pasa con todo y con todos desde hace diez años no eras tan mayor cuando te conocí ya pasado

Voz 0169 41:19 a Pepe tú tienes la culpa porque cuando me conociste yo tengo la culpa de todo de todo lo que de todo lo malo de todo lo malo porque ya cuando conocimos que yo tenía tu edad Si yo tenía tu edad si te ya me decía es de señor mayor escondite de cogía aparte de dije

Voz 0057 41:33 vale ya que mierda me molesta eh

Voz 0169 41:36 eh tú no es bueno es que me pongan tu piel te pongas en mi piel yo me pongo a en la tuya me pongo en tu piel ignoto que me

Voz 2 41:44 era un poco eh

Voz 1 41:48 me pongo en tu piel puesta en la nariz que allí con piel ya puedes hacer un como un faro una luz delante la ida la ira lleva al miedo ahora tengo miedo lleva al lado oscuro eh

Voz 0169 42:05 extreme

Voz 11 42:07 escúchame comprárselo

Voz 10 42:10 yo cuando se murió Chiquetete ya pero yo no me acordaba simplemente te digo escúchame comprende lo se murió Bowie yo pues sí pero fíjate que a mi mente en lugar de Bowie me ha traído Chiquetete vale escúchame

Voz 0057 42:26 ya comprenderlo

Voz 10 42:29 yo ahora con el paso han pasado diez años

Voz 0057 42:31 te conocí públicamente te voy a mí

Voz 10 42:34 me aburro rabiar a esa gente no

Voz 0057 42:40 te reconozco delante todo el público que si a mi edad me vieron que hoy empieza a llamar señor Mayor como yo no sé yo tío

Voz 1 42:48 lo revienta tú no sólo no me reventó

Voz 0169 42:52 este

Voz 0057 42:53 sino que me acoge este bajo tu seno no de lo uno de lo dos

Voz 0169 42:56 sí y me diste calor bueno gracias gracias a ti te quiero no no te precipita tómate estos años que hemos vivido como una prolongación de tu vida

Voz 0057 43:09 eh

Voz 1 43:10 hombre porque en lugar de haber matado apretando la nuez con mi hermana

Voz 0169 43:17 me siento una presión con mi pulgar sobre tu dejando te seco como el cuello de un gorrión te ha acogido en esos senos has has mamado de mí

Voz 1 43:30 porque tú has mamado pues mira que era bonito volviendo muy sórdido han mamado ya has crecido llora que te veo de Estado

Voz 10 43:38 te digo vete a tu casa

Voz 1 43:54 no entiendo nada miro releva a ver qué hora es y no me cuadra con la que el de verdad estoy loco perdido en fin tengo aquí una sacar un pato de la semana pasada muchas preguntas y todo un año forzar antes batucada desde Valencia a firmar batucada

Voz 10 44:10 sí himnos dijo el otro día tópica de Valencia no tomando unas cervezas con amigos hablábamos de los grupos de batucada y de cómo se han multiplicado en los últimos años por toda España uno de los amigos dijo lo siguiente la batucada es la Tuna de izquierdas que pensáis fuerte eso pero la tuna era de derechas que pasa quedará todo se tiene que poner un saco

Voz 0169 44:32 la Tuna era universal pero no está mal traído no está mal traído la batucada a ver vamos a politizar un ritmo que eso es más arriesgado que todas las cosas pero no

Voz 0057 44:44 yo gente de que te diré yo de Nuevas Generaciones del PP

Voz 0169 44:48 hay paro

Voz 3 44:48 va a Papa Pata Pata Pata Papa no no no veo no las

Voz 0169 44:53 ya ya pues pues vale pues puede ser bueno no venga lo veo más en un concierto de Taburete

Voz 1 44:59 lo que tú me diga después comemos Javier Patton desde Twitter como Javier Pastor Patón

Voz 0169 45:05 es beso en català

Voz 1 45:06 o Pato Gordo Joan Anton mejor pato gordo si se mira el hombre títere nos hemos olvidado el hombre títeres Piterman

Voz 10 45:18 no no más eso

Voz 2 45:21 normal

Voz 14 45:26 dice porque estoy intentando pensar como un pato gordo no una cosa os digo

Voz 0057 45:35 os habéis dado cuenta que cuando el interrumpe desenfado como una mona está Thor programación de otras cosas

Voz 1 45:41 sonar bocinas yo de verdad no sepa que venga Javier Patón por qué cuando

Voz 0057 45:52 hace frío la gente se tapa el cuello para no resfriado no debería taparse la boca por donde entra al frío o un gérmenes puesto

Voz 1 46:00 sí eso lo decía mi abuela me acuerdo mucho de eso es casi el único me acuerdo de mi abuela te cuando salía de casa punto un tapa boca junto a Pavón tapa bocas provoca decías es bufanda vuela lo bien que te hubiera ir desde ya

Voz 0057 46:17 lo bien que no hubiera ido se oye eso que dicen que el frío entra en la cabeza a los pies en también

Voz 3 46:23 bueno lumbar eso lo dicen los profesionales de los de la luz

Voz 1 46:27 bar de la lumbar en los lombardos

Voz 0169 46:32 que son profesionales pero en Le gusta mucho sabe han sin ganas los vagos Celemín Aleu bueno oye por cierto te te y un documento sonoro que lo que deja para final del programa que es una innovación

Voz 19 46:48 me conoces innovando y no puedo parar in porque es una grabación donde sólo agravado el ambiente de un restaurante que es muy bueno no voy a dar el hombre para perjudicarle pero los descubierto últimamente en Madrid es el restaurante más ruidoso pero que no pues no es que no te no te tú vas a comer con alguien ICO mes de puta madre pero no sabes lo que has hablado

Voz 1 47:15 me entiendes unos hilos las grabado integraba el otro día

Voz 14 47:19 qué digo esto me lo tengo que llevar porque además llegamos había poca gente empezó a llenarse la sala con la sala llena pongamos sí hombre vamos a poner lo ves Pablo soportable ofende muchísimo bueno también está magnificado porque la grabación parece que no focaliza en eso vamos a hacer una simulación sonido al mismo nivel que nuestra voz y un intento de hablar dos tíos que están comiendo en este restaurante

Voz 1 47:59 tú que has venido más veces que hay que pedir aquí que es lo bueno sí sí que es lo bueno aquí lo bueno ver recomienda es muy bueno sí sí pero que que me recomiendas comer comer aquí te recomiendo comer ALE vale vale compacto pedimos dime dime de escucho hoy dimos un plato cada uno ya para compartir primeros sí sí sí pero pero pero qué quieres tú pedir para compartimos algo antes estoy he contestado y restaurantes soy comer la cabeza teníamos tenía muchas estoy muy contento de haber quedado contigo es momento para hablar un momento dime ahí tío del restaurante con un títeres la mano ese maître se mete es que son así puedes hablar con él no ha salido no Salillas no hacia la gente que se calle

Voz 2 48:56 gracias voy a hablar con el niño

Voz 0169 49:07 cómo te llamas mira bueno primero aquí tenemos el títere es joder tio me interesa más me ha llamado Kiko Berto Kiko Kiko llama aquí conmigo a su edad que cuál es tu edad bueno pues no te queda nada me lleva dos años me llevó dos años y kilómetros de ventaja cuéntanos utilice los bares como está muy lleno de gente levantas la mano

Voz 27 49:32 y el camarero que tiene que mirar a la fuerza entonces eres el primero en pedir

Voz 10 49:36 oye y haces el pedido si haces el pedido con la voz como si fuera la boca la boca del muñeco

Voz 11 49:43 oye eh

Voz 1 49:46 tu voz que ya es de puñetazo también hay otro

Voz 0057 49:51 para para Andreo pues muchas gracias Kiko Ratón y estamos bueno que se ha roto mira al que se ha roto pandero porque lo iba a romper al igual

Voz 27 49:59 qué le ponías la en las gafas de pasta

Voz 10 50:03 oye mejor porque tiene los de muy gordos gratis es como como tapones de corcho de Devo

Voz 0057 50:09 te ya sabes

Voz 10 50:10 vale pues muchas gracias Kiko por este regalo reciclado de tu casa

Voz 2 50:13 eh

Voz 3 50:21 has hecho lo relevante

Voz 0169 50:22 sí sí sí sí ha sido una hora maravillosa

Voz 1 50:25 que ha empezado con un homenaje a John Lennon en un lavabo y termina con un regalo roto de un tío inmaduro

Voz 10 50:32 pero qué voy a disfrutar de joder te has hecho tu propia nariz él bueno el veto que se respira los muñecos vale dice que nos tenemos que marchar ha expirado muñecos como a poner así que me bien mirado eh tienen tienen en la nariz a ver el dice el jueves

Voz 2 50:55 el cómo se llama esto cuando hay al lado del mar una pared