¿Qué hay detrás del lobby de las servilletas cutres de los bares?

Voz 1826 00:28 cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias pasamos lista esta tarde en el recreo Lucía Taboada de Podium podcast de la redada qué tal buenas tardes esto por aquí la fuerte Alma Andreu

Voz 4 00:39 las tardes arroba sobre la fuerte redes sociales que tal como es

Voz 1826 00:42 no sé si voy a poder hacer las sección fíjate lo que te

Voz 4 00:44 digo pues porque ellos que nos emocionada no que he venido en autobuses que me mareo mogollón pero desde pequeño en serio no te imaginas cómo me

Voz 1826 00:52 sí pero no ha logrado un poquito más de estabilidad en cuanto se ha entrado a este estudio con la carga que cogía equilibrada que tiene

Voz 4 01:00 sois mejor que una Biodramina fíjate lo que te digo si no ser Biodramina

Voz 1826 01:05 en Tenerife está Raquel Marín neurocientíficos Raquel qué tal buenas tardes buenas tardes ellos piedra mina tú estás cerradísima como siempre eh hago lo que puedo con estos abalorios Clarita en Barcelona Edgar buenas tardes

Voz 0509 01:19 hola buenas tardes qué tal cómo estáis aquí tengo al amigo Carlos

Voz 1826 01:21 Iribarren que por cierto igual que este programa se comunican tanto a través de las redes sociales que en Twitter para aquellos que no sepan exactamente cómo funciona el mecanismo del concurso me suena tanto con las explicaciones de Ibarra Carlos qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes como de la cuenta de Twitter de arroba La Ventana seguro que se van a a orientar pero bueno sino

Voz 6 01:43 Nos puede sale al ataque es lo de siempre no sé si es oye

Voz 1826 01:46 desempate el me suena para vosotros para desempatar a ver

Voz 6 01:48 que gana vosotras que pregunta apoyó con un premio con un libro a asesinos de sería otra vez del escritor italiano de Novelda Roberto Sánchez sí sí bueno para el primero que ponga en Twitter arroba La Ventana tutela solución correcta al personaje misterioso

Voz 1826 02:05 que hay ayer fue media España ayer media España la que dijo Julio Verne ante el primero que lo haga antes de que lo desvele yo creo que va a ser antes antes de que desvele el nombre aquí tanto uno de los concursantes que somos nosotros o el jefe que manda en esto qué es Carlos Iribarren pues se lleva el el libro estaba pensando tú estás bien entonces fuerte vamos es decir yo no voy a intentar pero no respondo oye es que si me permites en lugar de comprar tarjetas siento haces mal metiéndote en la bodega donde los equipajes

Voz 5 02:33 Oscar mareas más tengo que ir arriba no es válido asentada veremos cómo da la vamos a probar a ver qué a ver qué

Voz 1826 02:40 a ver que vamos por ahí por el patio de vecinas de la fuerte

Voz 8 02:48 Mi patio de vecinas con la Forte ya lo he dicho yo entro

Voz 9 02:55 vida

Voz 1826 02:57 en Navidad unida turrón villancicos discusiones familiares algunas es su millón también la Navidad va estrechamente ligada a los regalos un año tras otro cientos de afortunados devuelven o cambian su regalos sólo intentan mejorar de alguna manera o ajustarlo un poquito más a sus dos posible que a veces los seres queridos no acaben de ser precisos no acierten tanto otras veces que lo hace este tema es el que hoy trae de cabeza a nuestra pero artista particular Alma Andreu arrobas hoy la fuerte en redes sociales que se ha propuesto averiguar cuáles son los regalos más Mier siguió de su patio de decidan exacto a los utilizado términos técnicos aquí y es a eso a lo que vamos no Fortea

Voz 4 03:40 exacto he hoy voy a hablar sobre regalos mierda es porque la fuerte Educa es un faro entre tinieblas entre sí

Voz 5 03:46 el faro ya será menos

Voz 1826 03:49 que que que has encontrado esta vez buceando entre las notas de voz de tu patio de diez

Voz 4 03:53 pues he encontrado gente fíjate muy desgraciada por la vida eh porque mira no hay derecho a que te regalen

Voz 5 03:59 abrazos campeonato todos los desgracias no hay

Voz 4 04:02 o sea que te regalen por ejemplo discos vírgenes discos vírgenes como lo oyes es una chica pobrecita mía me escribió por Instagram para decirme pues que Jesús regalo más mierda él habían sido unos discos vírgenes y mira yo respeto nombre hasta ahí podía albergar a unos sí sí exacto cede más más o menos eran horrible ya le han regalado eso no no tenían Chati nunca un regalo pelín poco acertado pues mira a mí me acierta siempre un permita batir sus cosas así costosas para estar por casa pero pero pero que es lo que no han acertado pues mira fíjate una vez me regalaron una silla te lo juro te lo juro mira Kagame comunión y no sé quién fue la iluminada que dijo a la silla del escritorios de la regalo yo

Voz 1826 04:46 nuestra mano ya sí bueno ahí estaba yo con Messi

Voz 4 04:49 bueno mirábamos fijamente y menos mal que mal de muchos consuelo de tontos ojo a las notas de voz que hemos recibido

Voz 10 04:56 hoy pues el peor regalo que me han hecho fue

Voz 11 04:59 las navidades que me tire dando por saco de octubre noviembre pidiendo que querían perdí que quería una Blackberry que quería una Blackberry claro llegó la noche de Reyes Mista patos había una cajita pequeñita súper Mona ojo que pudiese perfectamente la Blackberry mi cabeza pero pero no hablar claro hasta que la abrí era una

Voz 1 05:20 nunca

Voz 4 05:23 claro cuidado cuidado con esto para un sándwich muy joven que ya no es sólo que era una puta mierda

Voz 1826 05:29 de hecho ella que no lo digo ya ya ya

Voz 4 05:31 pero quedaba para son muy lo Berto por favor para uno

Voz 5 05:34 a ver la desilusión yo imagino que se nota la tarde entiendo que sería grande claro si te podías hacer muy demoras que sería un Black Berry

Voz 4 05:41 Black Berry tira pobrecillo que no se contenta ves ya lo dice Carlos pero además un tema que clase de presupuesto barajan en esa familia o sea por el amor del cielo que pasan de gastar veinte euros a gastar seiscientos ay amigos invisibles también de un euro tome sí sí pero a ver si no es porque no fuera una Black Berry es porque el mojón de regalo que le cayó a esta pobre chica pues hombre ya está venga vamos a escuchar más regalos miembros hola

Voz 12 06:06 Emma creo que

Voz 13 06:08 mi regalo top mierda es el relato mierda

Voz 12 06:12 se puede tener en la vida son unos Poitou coz de lana hecho a mano para adultos a Amis treinta y un años es la primera vez que tengo unos para trucos Berlanas para ir por casa además de un color azul celeste

Voz 14 06:28 se del eh

Voz 12 06:31 con con volante incluido

Voz 4 06:34 bueno ante todo vas orientando

Voz 1826 06:36 un poquito más digo en el equilibrio que estás buscando que había perdido el autobús que esto

Voz 4 06:40 ya centralista no me ves yo soy aquel que cada no

Voz 1826 06:42 está de audio lo paso regular porque como mi hija es seguidora aquí de la tarde a la a ver si hoy temas regalo miro d'Estudis a ver si lo hacía una cosa para de a hacer uno

Voz 5 06:52 a pocos de lana es que has hecho ya mucha bufandas muchos calcetín cada año muchos navarros pasta para llegar a ser un pato

Voz 4 07:00 sí sí exacto para llegar a hacer un patéticos que trae carrera esta chica si no pero a ver era yo me siento agradecida porque está pues sí por porque esta vecina pues comparte su drama con todos nosotros y yo

Voz 1826 07:11 cuando mis condolencias pero no a ver porque esta chica ya apunta alto deja caer que quizás es el regalo más mierda que se puede tener en la vida en la vida

Voz 4 07:18 en la vida lo vida la vida a ver si si yo reconozco que es un regalo Chusta donde los haya pero escucha ya te digo yo que los hay peores sino es como acaba hoy la sección pero vaya que me encanta como cuenta sus penas porque dice la chica es la primera vez que tengo patéticos de bebé con treinta y un años vida mía menos mal no menos mal ojalá nunca te veas en esa segunda vez con de bebé si es que eran innecesario

Voz 1826 07:41 bueno hay menos duerme calentita mira llevaban volante incluido vendido no flipa

Voz 4 07:44 sí flipa al volante que el dice como un plus añadido que es como los coches que dicen además elevalunas eléctrico si pues aquí llevaba volante

Voz 1826 07:52 yo te juro que es que volante es que dice eso en Valencia dicen que comen

Voz 4 07:57 que sigue Coentrao origina comentó pero yo te digo todo esto es culpa sabes de quién de quién de las caracteres jefe de las clusters tú tejes

Voz 1826 08:05 no ya yo serbio yo en en cuarto de EGB manualidades y plástica hacíamos ganchillo y punto

Voz 4 08:14 madre mía Gerardo Sierra que verdad

Voz 5 08:17 Marc marquetería más tarde como escapase de aquel reformatorio y eso sería no

Voz 1826 08:20 no era un colegio en mil novecientos lo digo quizá muy moderno para aquella época esto era en mil novecientos setenta y cinco

Voz 4 08:27 con motivo Benet que además tú sí sí sí pero el vuelan

Voz 1826 08:30 es curso avanzado e ya abra o no lo llegué a volante no llegue ya nos metimos en marquetería

Voz 4 08:36 me encanta que tener un jefe que es ex Kraft Ter yo me iba a meter con las clases pero casi ya que no nos acaba respirar si no no aclaró claro

Voz 5 08:43 se podría perdón hacer un nodo con eso no guiños Roberto Sánchez dos mil mantel de ganchillo mientras el Caudillo les saluda hacen dos os los niños eh

Voz 4 08:53 el aula pues ojo que tu hija cuidado que es esta rifa andó un regalo

Voz 1826 08:56 pero cuidado cuidado no no yo no practico ya ante lo has dejado

Voz 4 09:00 las totalmente de tejer me olvidé ha pasado

Voz 1826 09:02 eso sí pues yo creo que

Voz 4 09:05 a las Creed a las clases les pasaba un poco pues como ti cuando tejidas en tu época de años mozos porque les su un pie si Nati su regalo pues no te gusta porque está hecho a mano para ellas en su tiene un valor incalculable

Voz 1826 09:16 vaya te voy afecta Haditha te la Festa Haditha con

Voz 4 09:19 el tengo mucho escucha y no sabes lo que viene ahora porque entramos en el terreno pantanoso de las suegras

Voz 15 09:32 muy buenas amigos gays ex suegra me regaló una funda para hay nueve a sabiendas de que no tenía papá así que

Voz 16 09:46 ese fue su regalo y me dijo que bueno pues ya se sabe es que no tengo ahí bueno pero ahí puedes meterte papelito que dice Raquel mira me quedé blanca

Voz 5 09:57 sí es de comer al aire

Voz 17 10:00 hay rencor a lo mejor de la nota

Voz 1826 10:03 así empiezan muchos asesinos seriales sí delitos

Voz 4 10:05 sí ojo ha anotado para el libro

Voz 1826 10:08 parte

Voz 4 10:09 que yo creo que esta chica estaba muy harta de su suegra afortunadamente ex porque además exacto es que ella misma lo dice en su mensaje así como a sabiendas de que no tenía aire a principio yo pensaba

Voz 1826 10:22 que era un mensaje de esperanza lo decía de mí es que no ha podido llegar el presupuesto ahí tienes la funda

Voz 5 10:27 de la Vega el relleno no yo no para que me has papelitos no del Papa pelitos Eli te den

Voz 4 10:34 es una cosa for la funda de mi vecina jefe tú tienes hay pan me he dicho antes que te

Voz 5 10:39 no pero hay paz sí sí tiene funda no

Voz 4 10:42 bueno pues imagínate que mañana por la noche en los zapatos te encuentras galos Mireia una funda para tu hay paz junto a la bici de un niño el Rolex de un cuño un viaje a la India para una hermana que jode que la fundadora es muy pobre punto y además sabes que que yo le habría regalado a la ex suegra con la misma sutileza una papelera

Voz 1826 11:01 la papelera para que os para que los papeles

Voz 5 11:04 el pero sí por delitos tienen más notas

Voz 4 11:07 mira tengo tengo ya la última tengo una última confesión que no me ha llegado en mensaje de voz pero que es tan buena que la voy a leer yo misma me dice así mi peor regalo es un libro que me regaló mi suegra que se llama

Voz 18 11:19 deja de ser tú

Voz 4 11:21 la tía por favor

Voz 1826 11:24 que esta señora también ha pasado a mejor vida quiero decir a mejor vida de madre política si ya es ex

Voz 4 11:30 en total tal seguro además llámame a mí perspicaz que me da a mí que esa muy perspicaz mucho mucho mucho lo que es mucho no quería la pobre chica bueno pues nada veremos a ver cómo se portan que este año los Reyes Magos no a la suegra Carbón carbón orienta te céntrate yo ya me he centrado

Voz 1826 11:56 es un cliente siempre que curioso El Mundo uno del cerebros universo que maneja que domina Raquel Marín neurocientífico autora de darle vida a tu cerebro ir desde esa perspectiva vamos a repasar con ella las noticias más intrigante sobre el cerebro que nos trajo este último año el dos mil dieciocho podríamos empezar con la relación que tiene con el cerebro todo esto con la investigación con la ciencia lo de la aparición de los bebés súper inteligentes que se pudieran elegir a la carta Raquel

Voz 10 12:27 sí bueno esta noticia la verdad es que fue bastante impactante os acordáis cuando hace un par de meses este este empresario investigador

Voz 5 12:35 no sí Yan Qiu cuyo aunque no afirmaba afirmaba haber generado el primer bebé

Voz 20 12:43 el genéticamente modificado es a partir de embriones modificados genéticamente para que no tuviera luego infecciones consiga entonces eso creo evidentemente un enorme revuelo porque está totalmente prohibido pero es que lo siguiente qué ocurrió es que una empresa americana se llama llenó Mike Dixon Sage predicción genómica anuncia que pronto estará disponible en unos meses los primeros niños con altas posibilidades de ser super inteligente es lo que llaman a su pues Mc Bride evidentemente dice que todavía no está de servicio no está disponible pero que en los próximos meses estará

Voz 1826 13:14 qué ofrece exactamente qué servicios ofrece la empresa genómica predicho es decir cómo llegamos a tener al el bebe super inteligente

Voz 20 13:20 pues mira eso se basa en principio en en en una serie de valores estadísticos de una serie de genes que en principio cuando se combinan pues han una unas opciones de mayor capacidad intelectual entonces se seleccionan los embriones que tienen mayor cantidad de esos posibles genes se implanta ese embrión en principio como evidentemente no no es legal pues lo que aseguran es que el el Bel el embrión no tendrán consciente inferior al veinticinco hombre si tienes en cuenta que la media es de cien XXV es bastante bastante bajito

Voz 5 13:52 no estás ahí no puedes dejar que si quiere puede dejar de ser tú es un cuarteto de entonces pero bueno ellos dicen que si ellos no lo estén

Voz 20 14:04 entonces bueno basado en el hecho de que van

Voz 10 14:06 a intentar mejorar

Voz 20 14:09 poco el cociente intelectual pues evidentemente van a elegir los mejores evidentemente no pueden asegurar un cien por cien de éxito porque eso es inviable ahora mismo los Ginés de la inteligencia no no están

Voz 1826 14:20 en realmente caracterizados como tales de hecho

Voz 20 14:22 la inteligencia no se considera que sea hereditaria entonces pues evidentemente son bueno vamos a ver qué pasa con esta empresa pero en los próximos meses

Voz 10 14:33 es bastante probable que ya tengan gigantes eh

Voz 20 14:35 es cierto sabes que para estas cosas siempre hay gente que esa punta

Voz 1 14:39 ahora bien la la neurótica no está

Voz 20 14:42 disponible y de hecho pues si se está apuntando que exista ya un código de neurótica internacional que todavía no está disponible pues para muchas cosas entre otras para para evitar este este tipo de de propagandas también pues para para lo que nos bien

Voz 1826 14:56 ya era hablábamos de de de como eh

Voz 20 15:00 se puede ahora llegara a tener los datos de las personas y de incluso de manipular un poco las las elecciones nos sacan y eso desde el punto de vista de la neurociencia es relativamente sencillo de hacer digamos con una zares con una con unos códigos

Voz 5 15:14 ya entonces bueno habrá que habrá que empezar a poner

Voz 20 15:17 el aspira a nivel de la aeronáutica porque lo que viene todavía no estamos preparados

Voz 1826 15:46 en dos mil dieciocho Se ha llenado más el ayuno para fomentar la memoria y la creatividad se puso de muy bueno tan de moda que aquí Raquel Marín se ofreció para el experimento yo misma fui cobaya de cinco días de agua mí eso que va con no quería si con el fin de India lucro vaya como vaya así como fue cómo y para qué se hace tan bueno es eso

Voz 10 16:08 pues vamos a ver en principio los los datos científicos apuntan a que ayunar de manera controlada pues tiene tiene ciertos guisos de ser bueno para para la memoria y también para la creatividad evidentemente tiene que estar controlado y tiene que estar prescrito médicamente pero aún así bueno pues sabido bastante Boon Con respecto a así por su cuenta de que hay una Veinticuatro horas au hace saltos de dieciséis horas sin comer y ocho comiendo en fin en plan Ramadán pero sin ser forzosamente

Voz 1826 16:37 ya oye siempre se tiene resultados positivos que es

Voz 10 16:40 pues pues la verdad es que luego los estudios por ejemplo se han hecho en en pacientes con Alzheimer que tenían deterioro cognitivo leve entonces pues tenían una uno controlado parecía que sí que de alguna manera hay una hay una mejora en todo lo que es lo los tres cognitivos después de un cierto tiempo de ayuno controlado también se apunta que la dieta mediterránea hagan poco el equivalente a Campus cuestiones pasar hambre no pero sí pero sí es cierto que que es está modificando bastante lo que se opinaba con respecto al ayuno antes se consideraba algo perjudicial cada vez hay más estudios que demuestran que un ayuno controlado puede tener bastantes beneficio ya no solamente a nivel cerebral sino cardiovascular sistema inmune etcétera yo en mi experiencia personal estuve cinco días agua mineral e hizo una infusión por la noche porque tenía bastante frío y la verdad es que lo que lo que noté fue una sensación de detener los sentidos más despiertos

Voz 1826 17:39 sí ya mejor olía mejor sosiego Olías mejor sí sí que tenía asma Mallorca pasaron Pato o que has mejor al resto

Voz 5 17:49 cierta ambigüedad creo que tenía mayor capacidad de de olfato

Voz 1826 17:55 y también hoy día hoy a mejor si te encontrabas más relajada más sosegado hombres que estás un poquito bajo mínimos a el combustible no sí

Voz 10 18:05 estás mosquito así como bueno bien sereno si con serenidad

Voz 24 18:21 en algo no en va a necesitar más

Voz 1826 18:46 no es cuestión de recurrir a los brebaje es pero sí que ha habido una tendencia en este dos mil dieciocho en aquello que podríamos englobar como la tendencia a volver a Remedios de antaño pero que se ha demostrado que sirven para curar otras cosas efectivamente bueno claro

Voz 10 19:02 pues mira dos de los estudios uno está relacionado con Al Fahim y otro relacionado con Parkinson en el caso de el Alzheimer pues se se han dado cuenta que tú tienes herpes labial es perdona pregunta discreta

Voz 1826 19:13 bueno ya sabéis eso eso sí se ha tenido en algún momento está latente siempre así que padece había íntimamente desde aquí te veo uno Roberto ya se vaya catorce me sí sí sí sí nos dicen cuando en momentos de bajada de defensas etcétera pero ahora hace tiempo que no me visita ya verás esta noche por ver si pues yo estamos convocando creo además a medida que a medida que qué pasa todos los años hay más personas que tienen que tienen tendencia a hacerlos y eso ha sido motivo de mucho estudio porque se sabe a ciencia cierta qué es lo que yo veo ido he leído a veces que tiene que ver con el virus latente de la varicela bueno he oído muchas cosas bueno hay varias cepas distinta

Voz 10 19:54 de arte no y bueno algunas de ellas son son más específicas de la zona la vial etc pero aquí lo lo que ha sido bastante curioso y bastante sorpresa este ha sido encontrar que los herpes también está en el cerebro entonces pues de alguna manera puedes tener también digamos ponemos en el cerebro que no que no notas porque están silentes pero sean sean relacionado con una con una mayor propensión a Tenet alzheimer fibromialgia o depresión sabes que la fibromialgia es más bien síndrome no se considera una enfermedad lo padecen bastantes personas en particular las las muy

Voz 20 20:29 genes tienen dolores generales

Voz 10 20:32 a falta de sueño etc entonces con tratamientos anti poéticos es decir los típicos que se usan para para para combatir estos estos virus pues se ha habido ha habido casos clínicos a los que se ha mejorado la fibromialgia también se reduce el riesgo de padecer demencia senil sobre todo si los tratamientos se hacen de manera preventiva es decir hacia los cuarenta años

Voz 1 20:55 sí ahora tenemos podemos tratar con antibióticos

Voz 1826 21:04 y alguna cosa más para terminar destacable de este dos mil dieciocho

Voz 10 21:07 mira a otra noticia bastante sorprendente ha sido que en un estudio en Suecia y bueno se hizo un estudio con un millón y medio de personas durante durante cincuenta y dos años se demostró que las personas que no tenían apéndice sabía estilo

Voz 1826 21:23 dado con si no cuando se inflama y tal

Voz 10 21:25 pues tenían un un menor Ríos puede parecer parkinson con la edad

Voz 1826 21:30 vinculación de dicen de apendicitis Hipatia efectivamente la gente desde el ambiente rural es decir las zonas que viene del campo el riesgo disminuye en más de un veinticinco por ciento

Voz 10 21:41 osea que dice podría bueno si esto se explica porque podría el apéndice podría ser una especie de de zona en la que se podrían acumular proteínas tóxicas que están muy relacionadas con el Parkinson evidentemente si no tienes ese almacén porque te lo han quitado pues tienes menos menos riesgo con el tiempo de hacerlas entonces yo desde luego tengo el apéndice y tengo puestos estoy estupenda

Voz 5 22:08 muy bien sigue ayuda

Voz 1826 22:10 cuando Javier si así como por lo menos no he tomado Biodramina pero lo demás quédate un ratito más con nosotros Raquel Marín autora de vida tu cerebro que nos intenta

Voz 5 22:20 poner también en cierto equilibrio fuerte cómo vas a estar pasado ya esto ya ya el mal de tierra ya ha pasado

Voz 26 22:31 de roto Louis sabía que se cumpliría cruzó

Voz 1826 22:52 mira primer deseo de que ya nos ha concedido el equipo de producción de garita porque digamos hombre no va a ser Rosalía una de una de las protagonistas una de las destinatarias de nuestra llamada Rosalía qué tal buenas tardes

Voz 0509 23:06 buenas tardes Roberto eso mal que tal como está muy bien muy bien muy bien pues nada

Voz 1826 23:12 que qué vas a estar en el festival californiano

Voz 0509 23:14 sí es el festival Coachella que ve que por supuesto yo ya conocía antes de que me llamaran por supuesto como todo sí claro resulta que soy la sensación de dos mil dieciocho y eso a mí sino también porque viene fuerte ahora no es si se ha visto no me voy al Coachella este pero voy a ir al Primavera Sound

Voz 5 23:32 sí me si la Pascua Granada

Voz 0509 23:35 Kippur y esto y va a ir al festival de la OPI

Voz 5 23:38 al medio día libre Rosalía nada no tengo

Voz 0509 23:41 la nipón vías hoy un fin de semana nada pero bueno no todo el mundo le parece bien pero se ha visto que estamos tratando al flamenco no sé que yo digo no mucha Rosalía el yo me lo digo para mí yo no no merecen Ny pero bueno luego lo que sí que es verdad que lo he reventado con la canción que estaba sonando la de malamente tratara Lanvin eso es además así a lo tonto que está no yo no la quería hacer sabes pueda decir como dicen siempre los artistas estará una para cada vez está quedaba descartada si si al final pues estamos y luego estaba grabando la canción Yo una cosa que no me gustaba así grabando digo por lo bajini digo Ma ma ma a mí me dice grabados Thatcher dentro número uno número uno luego el martes

Voz 5 24:26 si bien en Hyypia chiripa cómo se dan las cosas grandes cosas al grande

Voz 0509 24:31 sí luego marcada tendencia igual igual me pongo jersey de lana con mucha de color pardo Apple hiló me pongo tacones intendencia

Voz 1826 24:41 tendencia

Voz 0509 24:44 a mí me flipa San Benito mientras salía di

Voz 4 24:46 sí yo soy muy fan claro lo que sí es verdad

Voz 0509 24:49 los con el forro blanco por dentro que no había manera sacaré bien merecida como los documentales de La dos cuando están pariendo Trillo que no acababa de esa

Voz 27 24:55 a ir así que me te mete el pie perdió dos dedos Juan es bueno el concurso se quiero el libro del concurso ahora mismo quiero el libro si tú ya tienes el libro hay yo tengo libros sutiles libro si es que a veces se olvida las cosas que se me olvido hasta que conocí a Pedro Almodóvar no no pero tu vida todo cuando dijiste por aquí ya te llevas te libro Rosana contigo verdad Carlos idiomas me lo dedicó Laporte sí que la fuerte libro ya está Rosalía de un beso adiós hasta luego

Voz 1 25:30 otra otra

Voz 1826 25:46 a acertijo voy desempate Uribarri porque estamos empate a uno de ellos la jugáis si juego yo también se la juega media España también que puede participar en cuanto sepa el nombre del personaje oculto bueno personaje hombre mujer o personaje arroba La Ventana y ponerse el nombre el primero en el que se lleva el libro de Sevilla tiene Rosalía venga vamos a ver si vosotros también estáis estáis finos como

Voz 29 26:06 ayer propuestas ya preguntas que nos permite a la primera pista ya vale vale

Voz 1826 26:10 los que ayer hubo un momento en el que perdimos la comunicación lo que pasa es que ya no lo sabía con Raquel Marín con Tenerife Raquel Marín también participa también puede preguntar también está aquí me entero te hemos te perdimos

Voz 30 26:22 yo hablando sol aquí sí bueno venga pues puede ser una mujer un hombre un personaje de ficción hablábamos del festival Coachella en California porque no vamos a seguir en California con una pista picante

Voz 29 26:55 buenos han sido son iban a ser los

Voz 31 26:58 el Hot Chili Peppers llevan en danza es del ochenta y tres llevan treinta y cinco años

Voz 1826 27:02 pues mira justo es que en así

Voz 31 27:04 eso todos naciste con los Red Hot Chili Peppers bueno un nivel altísimo siempre en dos discos y Californication es un disco es una de sus cimas con The Wall a Versailles Yeste este Parallel Universe una canción brutal y que ni siquiera pues sin el que manda Ramos con la pista mil novecientos noventa y nueve fue el año del lanzamiento de Californication y también fue un año muy importante

Voz 29 27:34 en la vida de nuestro personaje Dios año importante en la vida de nuestros personaje de mil novecientos noventa en mil novecientos noventa y nueve que tengo me mira en mil novecientos noventa y nueve tenía yo treinta así sí sí digo a si a ver si tengo expedida el invierno es decir en mil novecientos noventa y nueve año importante personaje ahora nos pregunta lo que veintinueve pasaron muchas cosas varias garita que el preguntar ya ha sido preguntado primero garita esta es que lo tengo casi clarísimo madre mía diera verdad ahora hoy di la verdad te digo una mujer es una mujer está empeñado sí sí venga vamos pero bueno venga vamos vamos por qué no vamos bien venga vamos con la segunda pista es una amistad la típica pista de geolocalización

Voz 32 28:23 sí

Voz 33 28:29 el domingo

Voz 29 28:32 es un grande absoluto como es Pablo Sara

Voz 30 28:35 SATE el como intérprete fue tremendo hoy también como compositor Pablo Sarasate Bilbao también efectivamente que la izquierda a componer y a tocar el violín de Sarasate fue al violín lo que Liszt al piano sea antiguo súper completo esta es una de sus piezas más conocidas en el zapateado de los puedo decir que nació en mil ochocientos cuarenta y cuatro y que murió en un sitio precioso en Francia en Biarritz en mil novecientos ocho pero la pista lo que dice es que el personaje nació en la misma

Voz 7 29:03 edad la misma localidad que Pablo Sarasate

Voz 1826 29:08 nació en la misma localidad que Sarasate

Voz 34 29:12 qué

Voz 1826 29:13 mil novecientos noventa y nueve fue un año importante para esta mujer que es el personaje que estamos buscando quién preguntar Raquel Forte Lucía quién quién se atreve alguien tiene alguna intuición algo claro alguna pregunta que pueda resultar Raquel cayó no preguntaste

Voz 4 29:27 actriz

Voz 29 29:29 no no si aquí que no es actriz bueno pero está bien tirada de repente ah vale la mía es está mal tirada y fatal

Voz 1826 29:40 te has a lo mejor tenían que haber dejado el silencio de la actriz nació en el mismo lugar misma localidad que Sarasate Pablo en el año mil novecientos noventa y nueve clave es una mujer tercera pista en que la tercera es una pista

Voz 29 29:52 API guiris tica apellido Galicia eh

Voz 30 30:15 Barna Louvre en la morriña bueno Luar na Lubre sobrante son el grupo folk del grupo Celta más importante de España al menos el que ha tenido más más éxito más reconocimiento este su tema estrellas del año ochenta y ocho se llama sondear el sonido del aire es curioso porque Mike Oldfield Le gustó tanto que la versión no pero la llamó la canción del sol él sabrá por qué perdió en lugar de trabajo no sé igual Mike

Voz 1826 30:37 los cosas llamándose así lo aconseja

Voz 30 30:39 con mal bueno por cierto Luar na Lubre significa esto no es coña esto es verdad significa el resplandor de la luna en el bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales llámanos esto es esto pero bueno que las cosas hay que decirlas muy buenos muchos años de experiencia discos llenos de colaboraciones Pablo Milanés por ejemplo pero vamos con la pista la pistas que el personaje se apellida igual

Voz 29 31:00 el que el fundador y el líder de Luar na Lubre

Voz 1826 31:05 su apellido igual se apellida igual que el fundador de Luar na Lubre si no tienen porque ser un apellido muy muy muy gallego bueno esto no

Voz 29 31:15 los que no les preguntas que gastas preguntas claro no no no pero si no yo no puedo preguntar ahora pueden preguntar que sí sí yo voy a quedar fatal pero es que no se había pensado deciros el nombre de igual los ven el apellido cooperativistas a poner una más pero tengo otra pista guarda ya sabéis que después después de esta pregunta pregunta

Voz 1826 31:40 no es actriz mujer años la de mil novecientos noventa y nueve B mil novecientos noventa montó yo

Voz 29 31:48 excantante si veis cantante una carga

Voz 1826 31:52 es una cantante bueno pues ya sabéis varias cosas ahora tienes que elegir o pista mostraron haga otra pregunta lo que hemos dicho esto es que va a contar bueno no que se lo pregunto a mis compañeros y latinos en contra de lo de mil novecientos noventa y nueve quedó claro es que yo estaba pendiente de otras cosas así intendencia interna quedó claro que es un año clave pero no es el año de nacimiento sí

Voz 29 32:13 no no me siento no gano algo

Voz 5 32:16 gano algo que repitió la pista de noventa y nueve fue un año importante en la vida del personal mío algo nació en el mismo lugar que

Voz 1826 32:27 Pablo Sarasate apellido igual que el de el fundador de él

Voz 20 32:32 aquí tenemos una aquí compañero yo tenemos en Tenerife tenemos una sugerencia

Voz 1826 32:37 sí ya ya ya pero no hacemos primero vamos a hacer una pregunta quizá has estado va esperemos una pista estamos Agatha vale arriesgar venga

Voz 5 32:47 podemos encontrarles en el campo y en la cocina podemos encontrar personaje como al fundador de de lo Arnaldo un campo en la cocina

Voz 1826 32:58 en el campo y en la cocina extrema despistado totalmente esto cuadra con la propuesta que tenéis por ahí desde Tenerife Raquel que podemos encontrar en les tanto como él la cocina si un hombre tiene que ver

Voz 20 33:10 con con ver cosas si si su nombre tiene que ver con ver cosas

Voz 5 33:16 sí lo único que ha quedado al principio ahora ya tenemos que resolver no si yo te puedo hacer una última pregunta no no ya está elegido pista ha elegido la cuarta pista ya ha quedado el jefe

Voz 29 33:30 a esta demanda

Voz 1826 33:33 en Raquel Raquel dime al oído que que sugerencia tenéis por ahí de tener pues Luz Casal Luz Casal no sé porque mil novecientos noventa y nueve sería un año es que a mí me suena que Pablo Sarasate

Voz 20 33:47 nació en Pamplona no puede ser me suena

Voz 5 33:50 hombre claro está cara a cara es puede ser cara de poco

Voz 1826 33:53 desde Iribarren pues pero entonces luzca

Voz 5 33:55 sal no me suena porque Luz Casal no nació en Pamplona

Voz 1826 33:58 a así que cantante algo muy bueno haber redoble

Voz 29 34:09 el paro

Voz 0509 34:14 plazos

Voz 1826 34:16 jamás una cantante venga digamos que sí

Voz 5 34:20 Diana Navarro Diana Navarro

Voz 17 34:23 no me dio una cantante yo aquí me me quería Roberto

Voz 5 34:29 después te quiero pero no eso no sé por qué me suena que el año mil novecientos noventa y nueve fue muy importante para ella pero no me suena que naciera en Pamplona un ni mucho menos pero va voy a decir Ainhoa Arteta ballet pues vamos a hacer una cosa lugar deciros Yossi si os y no vamos a escucharle

Voz 37 34:45 no me puedo decir que no

Voz 38 34:53 sí

Voz 37 34:56 eh Miami pero

Voz 29 35:00 Romero Bieito Romero fundador de

Voz 5 35:04 lo hará el Louvre que te puedes encontrar en el campo una que hicimos en la cocina no es difícil

Voz 29 35:09 novecientos noventa y nueve fue el año que nació hace claro no lo habíamos dicho pero era al año que no podían saber ha asegurado claro pero es que si digo que nació ese año se limitaba tanto la me pareció demasiado joven que hubiera nacido en mil novecientos veintinueve años nació con el Californication de los

Voz 1826 35:26 Pepper's inacción Pamplona

Voz 4 35:28 encima cuando lo dijeron hace media hora imagino

Voz 1826 35:31 desde aquí pescado hace cinco minutos sólo eh hace cinco minutos lo han acercado en Twitter donde ya se abarrotó también el hueco que cito de las subvenciones

Voz 29 35:43 arroba La Ventana bueno pues muy bien cada año casi te juro prefiero cuando acertar más Content venga vamos un ratito a la rizada que nos espera

Voz 1826 36:02 qué nos dices que hoy bienes hablarnos del producto más odiado de la usted

Voz 1322 36:05 la española sí ahí está hoy es un alarde esa servilletas de bar español ya sabes cual digo no las servilletas atinada gracias por su visita esas esas servilletas secador dos tal ese servilletas que de hecho extienden el líquido servilletas impermeables podríamos decir servilletas que te puedes poner de paraguas con nuestra experta en gastronomía Carlos Cano abordamos este delicadísimo asunto hace unas semanas en la redada ellos vengo a compartir lo aprendido

Voz 1826 36:31 habéis encontrado respuestas es de donde salen porque siguen existiendo sobre todo

Voz 1322 36:35 pues mira enredada hablamos con Alfons dura ni responsable de García de por una empresa que se dedica a la fabricación de productos un solo uso sirven a unos veinte mil bares sin contar a los que llegan con intermediarios dio la clave de porque según San esta servilletas

Voz 39 36:48 son baratas son muy baratas en nuestro dos da servilleta más barata que tenemos que sería una servil de también y Service de estas que se coge e van dispensador una capa diecisiete por diecisiete creo que la estamos vendiendo a tres y pico euros todo repercute en el precio de una servilleta de cuesta tres coma tres y pico euros Millar en algo que tú ha sido un bar tácito armado vamos a suponer una tapa con una cerveza de tan cobrado va a suponer cinco euros

Voz 1322 37:30 vamos vamos que diez servilletas de estas costaría unos tres céntimos para que os hagáis una idea así un cálculo a bote pronto aunque yo sigo pensando que no compensa porque cuando se cae una gota de agua necesitas hasta veinte para que se quedaron sin hay que eso

Voz 4 37:45 cogen a puñados menos siguen existiendo pero siguen

Voz 5 37:48 el contrato de Messi

Voz 29 37:52 inhabilitado

Voz 1322 37:53 los con Alberto García Moyano el que está autor de la web en ocasiones veo bares vamos un experto en la cultura de bar

Voz 40 37:58 bueno a ver el éxito estas servilletas yo creo lo debo a dos a dos motivos el primero es que bueno tienen un precio irrisorio comparado con las servilletas de papel olas decentes digamos aunque es verdad que luego al final te acabas necesitando cuatro-cinco servilletas de estas para para hacer en la función de una pero bueno oye yo creo que bueno la gente tiene una ilusión y para que te la vas a quitar no di luego en la segunda yo creo que sky lobby importante yo creo que hay gente que ido por la noches metiéndonos Ziggy y cantando los halagos a los es que estas servilletas eran muy guays funcionan muy bien debo decir además que viajando por ahí no me las encontrar en ninguna parte así que debe ser lo vi local gente ahí que que dice vamos a fabricar servilletas para joder a la gente

Voz 4 38:50 es verdad que ya

Voz 1322 38:51 eran las he visto en España las habéis visto en algún otro país

Voz 5 38:54 no no no yo tampoco no dice el billete arriba berciana no es que no hemos salido España bueno también

Voz 1322 39:01 Berto Nos dio lecciones de cómo utilizar esta servilletas atentos

Voz 40 39:04 son tan sumamente impermeables que que te pueden servir pues para para bueno pues para usos diversos en el caso del reto sismo bocadillo mil Si aprendes a dominarlo sin dominar la fuerza lo que puedes conseguir es que ese montón de de de líquido que se te podía haber caído lo leyó el caso otra vez las servilletas vuelve al bocata yo creo que le encuentra o incluso en momentos usos positivos pero no todo iba a ser malo

Voz 1322 39:33 claro claro si si no hay impermeables hay muchos bares modernos que de hecho las tienen así rollo vintage

Voz 40 39:38 la

Voz 29 39:40 te recuerdo recuerdo se

Voz 1322 39:42 de la tasca de toda la vida

Voz 41 39:46 gracias Lucía

Voz 1826 39:49 la noticia de la semana no la van a encontrar en el Congreso de los Diputados ni siquiera los bares tampoco la Casa Blanca que es una garantía de informativo últimamente en la noticia de la semana dice garita que la tralla hacen Viver que se ha hecho un tatuaje se

Voz 0509 40:03 sí además a la gente está en las fans para que ya manteniéndola por cierto están molestas porque se ha tatuado en la ceja la palabra queréis vale así pero encima en la cara y no es por una chica es por la gracia divina de Dios que lo ha dicho él entonces ya que se ha tatuado y que para empezar el año uno de los propósitos de mucha gente es hacerse un tatuaje he acudido a los consejillos para encontrar recomendaciones por si alguno de nuestros oyentes quiere hacer Xunta tú muy bien como ya

Voz 24 40:30 Hermione

Voz 1826 40:33 muy bien en el derecho que la izquierda hiciera el primer consejo para decidir lanzarse a la piscina y marcarse ya para toda la vida Edgar con

Voz 0509 40:41 bien Algo pequeñito Algo pequeñito algo

Voz 1826 40:44 seguir buena razón tienen pero eso

Voz 0509 40:46 suele ser lo normal porque todo el mundo tiene el típico colega del parque que dice me voy a tatuar un dragón que empieza en el tobillo y su buen Redondo así por toda la pierna y acaba en el omóplato pero luego llegan allí se vienen abajo vienen colgando en decía saltando una seta de cinco Center

Voz 1826 40:59 entre el segundo Massa más allá de la cautela sí sí aquí

Voz 0509 41:04 aquí ya San flipa un poco que dice investiga al tatuador antes de Tatum arte la persona a la que dejas tu piel tu piel en sus manos no puede ser cualquiera hay como cómo se investiga esto que les si es por la calle con un periódico dos agujeros ya llamas a Método tres y les dices que quieres hacer Delfín con un sol

Voz 24 41:21 Miró a mi nombre

Voz 1826 41:27 esta canción ya predijo la siguiente advertencia

Voz 0509 41:29 sí sí porque los consejito sólo avisan de dice sobre todo no te hagas ni tu cara ni el nombre de tu pareja puede que mañana deje de serlo por parte saber quién se tatuar su propia cara sea bastante raro ya me parece cuando veo a alguien que lleva tatuado su nombre que yo quiero pensar que que no es por ego sino por mala memoria cargos corte pero un oye como Tea Maite eso que te quedas en blanco que a mí me pasa hoy llega comido hoy se me olvida y luego después lo de lo de tatuarse el nombre tu pareja actual yo sí estoy de acuerdo con hacerlo sólo que en ese caso dejes espacio encima el nombre por ejemplo te pones Teresita que ya sabes

Voz 5 42:04 digamos de la infancia no te pones Teresita

Voz 0509 42:07 Lima deja espacio para que quepa me cae fatal tres o algo así voy con otro que dice te muy claro dónde te lo quieres hacer pues aquí llega lo típico de cuando te te das un caramelo o un chicle dice eh que si quiero que si tengo oye tienes un chicle que si quiero o que si tengo vale porque cuando dices que te vas a hacer un tatuaje te preguntan dónde te lo vas a hacer y tú dices pues en rebeldía tu de San Feliú hice no que donde quizá en la pierna de te dicen pero la pierna dice el tatuaje San Feliú no dudo así puedes estás yo que ese Ucle claro tres meses depende de lo que hayan fumado los dos

Voz 1826 42:44 no los llamados con hoy tiene una difícil tarea porque los tatuajes son para toda la vida

Voz 0509 42:49 ah sí sí sí sí por eso ellos dicen caso al tatuador tiene mucha experiencia en ello pueda ayudarte con sus ideas y aquí es donde digo yo que los tatuador es sólo uno grandes artistas unos crean ambos tremendos pero mejores comerciales porque tuyas con la idea de hacer tu Mickey Mouse pequeñito en el hombro y te dicen pues aquí de la cola de Mickey podemos bajar un poco meter un casco Isabel de allí con todo el brazo con un cementerio vikingo estará muñeca yo es bueno

Voz 1826 43:14 Quique la mejor época del año para tatuarse según los expertos es tardía en un abanico una horquilla entre noviembre y mayo

Voz 0509 43:20 sí sí porque no puede darte el sol además por si acaso ellos avisan no te hagas un tatuaje estando en la playa de vacaciones ni siquiera tatuajes temporales y es que hay que ver qué buena pinta tiene los tatuador que tiene el paseo marítimo se respira higiene ahí Isabel una más que eso yo voy por la playa en agosto digo voy a tomar un ron en la arena no no voy a hacer un tatuaje en el te puesto a cuarenta y siete grados luego ojo con los con los tatuajes temporales que no se sabe bien lo que duran que igual te tu así te dura cuatro años o te tatuar por la mañana y el dragón por la tarde ya no tiene nada que las compañías aquella de los mosquitos aquellas su duraba malo de Toy tatuado sabes eso duraba más

Voz 42 43:59 actúa

Voz 0509 44:01 las recomendaciones son bastante obvias pero

Voz 1826 44:04 también necesarias se sexy

Voz 0509 44:07 sólo tatuajes que tengan significado podrías Cannes arte igual que te cansas de un jersey vale yo aquí veo a la gente forzando porque vas con la idea de hacerte yo que si el escudo de tu familia profesional te gusta hay un delfín con un que bonito dices

Voz 1826 44:21 la gente te pregunta oye que que quiere decir delfín

Voz 5 44:23 con el paso del fondo dice pues es un delfín saltando que simboliza la libertad y el fondo es un toque de que necesitas calor en los tuyos con el sol y que te gusta Maradona porque es el Astro Rey llegó ya son muy fans dio la última de quince segundos la última

Voz 31 44:39 el voy con ella Illes que

Voz 0509 44:42 eh prepárate para que te digan que de mayor puedes arrepentir te de estar marcado sí porque mi madre me ha dicho más de una vez porque llevo alguna hice cuando tenga noventa años que vas a hacer cuando tenga la piel arrugada yo le digo mamá cuando tenga noventa años ojalá que el mayor de mis problemas sea que tengo Tatuan

Voz 1826 44:57 venga a ser Felice Raquel Marín Carlos Iribarren