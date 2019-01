La televisión que viene en 2019

Voz 1826 00:00 Bale

Voz 2 00:09 en ese qué nos deparará el dos mil diecinueve pues estaba implícito

Voz 1826 00:16 en el mundo de la televisión porque es la hora de la tele con Mariola Cubells desde Radio Valencia Mariola qué tal feliz año

Voz 3 00:22 Roberto Sánchez buenas tardes cómo como está muy bien qué lástima que no podamos es que no puedo estar ahí yo para abrazar te merece del dos mil diez es porque tú lo quieres no he podido saber se queme y nos vemos cómo estás muy bien muy bien luego yo te veo forma te escucho ahí todas las tardes como si el tiempo por ti no pasara Sánchez

Voz 1826 00:43 oye he visto que hoy has venido

Voz 1504 00:45 tras cuando te digo piropos no no es que me

Voz 1826 00:48 pura sino que veo que tampoco tiene mucho recorrido

Voz 4 00:50 no sólo eso amarillenta del recorrido que yo

Voz 1826 00:54 hombre tú eres la jefa oye digo que como jefa has venido muy bien parapetada acompaña acompaña complique la Bastida crítico de televisión de Vocento que lo tienes ahí en sí

Voz 1504 01:06 cuando te digo digo no Miquel buenas buenas tardes

Voz 1826 01:09 muy buenas él también está en Essen

Voz 1504 01:11 uno de los grandes hacedores de El Laboratorio de series ese podcast el maravilloso de de la cadena

Voz 1187 01:18 que es más listo que yo o sea que yo esto de que va a dejar de hacer pis

Voz 4 01:23 pues sí todo el rato tengo una buena tarde las dos pagas bueno Miquel

Voz 1504 01:28 está aquí también Roberto para para ayudarnos a avanzar en en la tele del dos mil diez

Voz 1826 01:33 a ver si podemos adivinar entre lo que sabemos y lo que intuimos cómo va a ser la televisión en este dos mil diecinueve pero no conforme con tener sólo de complicidad Miguel Labastida también te has hecho con los servicios de Alberto Rey crítico de televisión del mundo estaba en Radio Barcelona Alberto qué tal

Voz 5 01:49 buenas tardes buenas tardes aquí estoy solito

Voz 1504 01:52 esto

Voz 1826 01:54 oye que Televisión que sabemos que es lo que va a venir en este dos mil diecinueve antes perdón que se me había olvidado me gustaría comentar con vosotros la la noticia que tiene que ver con el mundo de la televisión de la otra forma de consumir de Televisión con la que algunos nos hemos despertado

Voz 1504 02:09 de una si la advirtió

Voz 1826 02:11 ya que han tenido que hacer Netflix de que no sea haga la prueba está del Challenge de la película de Sandra Bullock que sin hacerme spoiler ni destripar la de ninguna manera tú lo has visto por cierto

Voz 1504 02:22 que mira yo la vi anoche Se lo estaba comentando ahora a Mikel yo la había anoche no soy muy de película esa poca sobre el Apocalipsis

Voz 3 02:29 pero la vi anoche he de decirte que

Voz 1504 02:31 qué Yuyu si queda yo que no soy una persona miedosa Yuyu se queda bueno a mí no me ha entusiasmado pero entiendo el fenómeno que ha provocado claro es una peli fácil de ver y fácil de que te de miedito

Voz 1826 02:44 vamos vamos a poner en antecedentes a los oyentes que habrán sido muchos los que no saben o han conocido algo de la de la película esta de Sandro habló para para Netflix a también de la noticia y otros habrán visto etc bueno sin caer en el de stripper en el spoiler Sandra Bullock con dos niños niño y niña en un momento determinado hoy es así casi como empieza después hay un flashback que explica el porqué de esa situación les tiene que poner una venda en los ojos para salvaguardar la integridad física de los niños porque eso es lo que les puede salvar la vida ya hace lo mismo tienen que recorrer una vereda intrincada en la ribera de de

Voz 1504 03:22 yo veo una habla a este chico de verdad eh

Voz 1826 03:24 hasta que me vas a seguir interrumpiendo para estas cosas Mariola yo ahora que estaba había cogido nada algo el hilo el carril entonces se tienen que salvar pero a ciegas hay un montón de vídeos sobre todo en en Estados Unidos de gente que se ha puesto la venda sale con niño una mano niño en la otra y claro con no muy buena fortuna en alguno de los casos por los que Netflix ha tenido que advertido a ver por favor que esto es la ficción no jueguen con su vida no jueguen con la integridad física de esta manera tan banal no

Voz 1504 03:58 a es Roberto oí mi Kelly Alberto por favor podéis hacer una llamada de atención a los idiotas del mundo

Voz 4 04:05 a mí no me quiero decir por favor gente no size idiota no es sencillo como opinan lo contrario sea Alberto cuidado con los niños pero sí hacer el idiota de esta manera morir como el idiota que es Darwin

Voz 5 04:18 estaría muy a favor ya pero pues

Voz 1504 04:20 poner en peligro luego si luego hay que hay que movilizar a Salvamento para que acuda a esa a ese lugar intrincado del que hablaba Roberto para que para que te salve

Voz 4 04:31 no no por favor no vas y que lo está haciendo cerca de las escaleras del metro de Nueva

Voz 1826 04:36 por o en su casa pegándose un zorro el niño contra la pared que vamos

Voz 1504 04:42 oye me interesa pero Roberto Carlos esto vídeos esto es la habéis visto sí sí sí sí he visto digo

Voz 1826 04:47 salen si tú vosotros las habéis visto

Voz 1504 04:50 he visto la peli ya o no y que Alberto Bueno una película

Voz 5 04:54 en una película pensada para para ser un un impacto durante un par de semanas por la premisa que tiene es muy interesante y absolutamente absurda y luego se olvidará es el el modelo Netflix

Voz 1504 05:07 sí eso es cierto pero bueno llevamos ya cuarenta y cinco millones no usuarios aún ha dicho que es muy curioso esto que Netflix sí que anunció

Voz 1187 05:15 hasta ahora los y las visiones que ha tenido que dice las cosas sin contrastar ni nada no somos yo me levanto por la mañana Hidalgo que tengo en la cuenta las sesenta billones hoy no bueno el otro se puede comprobar si es verdad que él no efectivamente cero te da si ustedes

Voz 1826 05:30 jo ven tres claro bueno llama la atención la forma de dosificar la información aquella que le conviene hacer pública o no a Netflix pero claro para eso cuenta esa plataforma con el detalle exacto de un montón de datos e de macro datos con los que puede jugar también para hacer sus próximas sus próximas producciones bueno vamos a aceptar la televisión que está por llegar televisiones generalistas aquí en nuestro país vamos a ir cadena cadena sigue si os parece empezamos en Telecinco

Voz 7 06:05 damos por Telecinco porque ha cerrado dos mil dieciocho como la cadena más vista del año con una media del catorce con uno está sonando la sintonía de Gran Hermano

Voz 1826 06:14 al que a este formato todavía hay

Voz 7 06:16 edades de exprimir un poquito más darle una vuelta de tuerca Mariola

Voz 3 06:20 pues sí el entretenimiento además allí en Mediaset por lo que vemos en las novedades va a seguir ahí en bucle porque abra nuevas ediciones de Factor X de supervivientes devolver la tuya Gran Hermano VIP y ahora está esta historia que va a nacer Mike Lee Alberto quede me tiene loca esto de cómo es él

Voz 1187 06:39 ahora normal lo dudo me encanta estar en realidad es genial no porque en realidad yo creo que sí el Gran Hermano están Telecinco sí podrían poner un croma por detrás directamente una isla un que sé si una cárcel un hotel los mismos personajes Nos lo crearíamos porque creo que los que van a entrar ahora entraron hace poco a otras otros realitys directamente entonces es el Gran Hermano en pareja que no

Voz 4 07:04 también te pues que sea el lugar de montarse las parejas a los dos días de llegará a Gran Hermano ya van con la pareja

Voz 1504 07:09 sí pero que son parejas que también han salido de otro reality

Voz 1187 07:12 esto tan claro claro si si no hay parejas incluso no

Voz 4 07:15 bien claro ya no son pareja Haley se pregunta si no son son parejas de hecho

Voz 1826 07:20 he alguna sentimentales que está ahí

Voz 8 07:22 la voz de Isabel Pantoja hay algunas de estas parejas parejas de divas

Voz 4 07:29 sí hay muchas parejas que da vergüenza saber que los conoces te sientes un poco va dices no a lo mejor va con uso

Voz 1504 07:44 bueno de todas formas Telecinco este año yo creo que es lo que sí que me parece a mí por lo que veo que se ha puesto las pilas después de un año un poco triste es en la afición León porque lleva un montón de anuncios de estrenos de series nuevas aparte de las que de las que ya tiene que va a hacer nuevas temporadas pero llevaba va a emitir como cinco que sepamos cinco series nuevas de ficción propia que creo que es una espina que tiene clavada la cadena Mediaset creo que este año se va a desquitarse apuesta por sí sí

Voz 1826 08:16 ese valor seguro que es la ficción la ficción nacional

Voz 5 08:19 yo no creo que tanto apuesten por ella sino que es un mercado del que no puede salir porque si sales ya es muy complicado volver volverá entraría a ellos hay hay ficciones como la que se avecinaba o o vivir sin permiso es que aunque haya pasado desapercibida por las secciones de televisión de los periódicos y de las revistas ha funcionado bien pero este año van a estrenar una cosa que se llama señoras de lampa

Voz 1826 08:42 con un juego de palabras evidentes

Voz 5 08:45 gente que acabo de destrozar

Voz 1504 08:47 sí sí sí pero no ya lo tienen anunciada nuestros alguien nuestros oyentes es muy listo

Voz 1826 08:51 en el título tampoco

Voz 5 08:53 muy bueno pero no quiero ser yo el que destroza el juego de palabras para uno bueno que hacen tiene muy buena pinta y la gente que la ha visto dice que está que está muy bien sorprendente porque no es la típica comedia por la que creíamos que apostaría Mediaset pero bueno la tele está cambiando muy rápido

Voz 1504 09:09 está detrás abril Zamora que es uno de los modelos pelotas de de vis a vis es verdad a mí también me han hablado mal yo tampoco es una sería que en principio el tema me entusiasme pero sí es verdad tiene estoy contigo hay mucha gente que ya he dicho que que apunta maneras que es una comedia distinta en medio no se mete

Voz 4 09:30 están están vendría a ocupar entonces hueco tipo La que se avecina sería pues no no no no

Voz 5 09:37 lo que están cambiando los mucho los formatos a la hay muchas muchas series que se asume que la serie funciona en el caso de la casa vecinas que funciona muy bien pero será muy improbable que se repita el el el modelo el formato es tantos personajes haciendo el loco durante tanto tiempo que es

Voz 1187 09:53 esta es la vecina ya están preparando otra serie para Telecinco el pueblo que también personajes sí que eso sí que podría ser una

Voz 3 10:01 yo que se avecina tienes largo recto

Voz 1187 10:03 leído hay una temporada sin emitir yo todavía están grabando

Voz 5 10:06 es que además tienen su propio público que es mucho

Voz 4 10:09 así allá donde muy variado e a niños no nos olvidemos de los niños mucho mayores que no dicen que a la vez pero la eh no pero lo niños sobre todo si no

Voz 1504 10:17 yo quiero que hablemos porque no sé si vosotros sabéis sabéis algo que yo estoy un poco expectante con secretos de Estado que es una serie también que va a emitir Telecinco expira este partido

Voz 1826 10:27 la vamos a ambientar no entonces llamada

Voz 9 10:33 me enseñaron que la vida resumía en pedir disculpas dar las gracias

Voz 4 10:38 me por favor esto no hay secretos de esta te he dicho puso darme sería curioso es esto es esto

Voz 2 10:46 en Canarias cualquier están tomando como algo personal esto te puede traer problemas nuestros el sitio más adecuado esa cualquiera próximamente en Telecinco

Voz 1826 11:06 sabemos este thriller político podemos decir Mariola

Voz 1504 11:09 yo no sería tan aventurada Roberto thriller político es desborden que

Voz 1826 11:17 que que saber si estos están dueños

Voz 1504 11:19 sí es un poco desconfiada con este tipo de de series en en la tele generalista hasta que me demuestra en un poco lo contrario porque sí que se vende como algo que ya por fin venga vamos a hacer algo un poquito más arriesgado y tal Hinault yo sinceramente creo que será una

Voz 1826 11:37 lo que bueno que que poquito como Mariola oye la casa de papel el gran éxito internacional de la afición española de este año empezó en una televisión generalista si no no lo digo por la tele

Voz 1504 11:48 en la lista lo digo por la forma de narrar y por lo que por lo que se de lo que va a no semi Kelly Alberto que habéis sabido de esto

Voz 1187 11:55 tras explique las yo no he visto nunca hábito no sé no sé no sea Alberto pero las primeras imágenes que hacían no no entró nada demasiado bueno y creo que no se van a centrar creo que es una máscara lo de lo de lo político para al final contarnos una historia de amor de amores y aventuras sí Hay maldades y al final la trama podría ser una empresa bursátil como algo algo político

Voz 4 12:19 se ha causado más bien estoy aventurar ya lo habrá más menos digo

Voz 1187 12:22 que yo soy mucho ya más Amaury más relaciones

Voz 1826 12:25 personales que no grabaciones de Villarejo

Voz 4 12:27 yo no sé por qué no decir la palabra aunque semanal

Voz 1504 12:32 sí claro no pasa nada estamos no va a todo pero yo es que yo quiero otras cosas ya entonces claro y creo que además tenemos

Voz 1187 12:39 es algo haciendo otras cosas ese es el problema que tiene Telecinco está llegando un poco tarde porque antes comentaba Alberto vivir sin permiso vivir sin permiso es una serie que está bien lo que pasa es que tú la veías hacía un poco como que se había pasado el arroz sí porque habíamos visto Fariña incluso presunto culpable de una factura un poco mejor y con secretos de Estado me da la sensación de que puede pasar lo mismo que no es la serie política que hace falta en este país que ya es hora de que hay en algunas una serie política pero que ésta no parece ser que va a ser la que estamos espera

Voz 1826 13:10 buscando cosas nuevas como campo de experimentación aprovecha Telecinco las otras cadenas que tiene como por ejemplo cuatro para para probar fórmulas o no

Voz 1187 13:21 cuando cuatro existe tampoco hombre

Voz 4 13:24 en anunciar novedades parece si no

Voz 3 13:26 novedad de cuatro va a ser el el

Voz 1504 13:29 el programa de tarde que va a hacer Risto que es mentira que a mí personalmente me han poquito de pereza pero no

Voz 10 13:37 a ver a ver si llegamos a algo que que no Alberto diálogo diálogo

Voz 4 13:45 a mí no me da pereza me produce curiosidad

Voz 1826 13:48 el resto están haciendo ahora una publicidad cruzada

Voz 4 13:51 curiosa con con con Salma al mismo público lo cual me turba porque igual si tienen el mismo público tipo

Voz 5 13:58 cambiando de un canal a otro no sé a mí los programas que parten con cierta soberbia en cuatros es muy habitual este es el caso de

Voz 1826 14:06 el Risto el todo es mentira aparte de cine no es

Voz 5 14:09 y bueno ni malo porque si Risto no hicieron programa soberbio con la soberbia y con Sobradillo dirías para que queremos a Risto pero da un poco de de cosa

Voz 1826 14:19 dicen que vayan para el todo es mentira que salgan es claro

Voz 1504 14:22 bueno es un formato de humor

Voz 1187 14:24 para desenmascarar noticias Fake New Si todo este equipo no hay me parece que es como una especie de versión de Zape ando porque la cuestión cuestiones que se ha rodeado de colaboradores está Antonio Castelo está Marta Flick hitos

Voz 4 14:37 parece que ahora sí sí son dos hitos sobre si bien bien buscando el sitio Si bien porque momento es como cuando decimos Javier Gutiérrez Antonio de la Torre Pelli pero también son gente esa

Voz 1826 14:51 claro de lo que anuncia como novedad cuatro también me llama la atención esto

Voz 2 15:04 el concurso de repostería el bacon Vázquez no

Voz 10 15:09 pero por otro programa necesitábamos justo pues basta no puedo más no puedo más

Voz 3 15:16 o sea yo no puedo más de programas de cocina ya Igueste de repostería menos todavía ahora estamos a tu lado el género estamos saturado el género como dijo Nacho Duato él cada vez que volvía a España hay ponía la tele había alguien cediendo buen entonces yo no había tanta gente que sabía cocinar yo lo bombas con este este es una adaptación es verdad que ese supone que viene pero vamos es gente haciendo postres no nos engañemos tampoco hay una Jaime micro negativos esto

Voz 4 15:48 es micro nicho que hace unos años era había por todos los lados programas de Cap Casey de tartas no sé igual también estamos llegando un poco tarde cuando ya nadie en enero ya nadie miramientos no que dos mil diecinueve febrero sí vaya futuro haya futuro Bryce a todo por lo que hemos ido pasando eh

Voz 3 16:07 As luego Roberto tú sabes que luego aquí lo lo vamos mirando el día que se estrena y efectivamente Athina vamos bastante bastante

Voz 1826 16:16 no hice la uno de la pública que cabe esperar de la bueno

Voz 1504 16:23 esperaría hagamos Talens también no porque

Voz 2 16:25 vamos por el Master Chef siete por maestro de la costura dos ves gente cocinando

Voz 3 16:31 la música que nos había algo de mucha seguro programa que sea llama mejor canción

Voz 1826 16:36 además cantada esa es la que la la propuesta con la que parece que se va a sustituir a Operación Triunfo que queda ahí a estudiar para un futuro si se renueva

Voz 3 16:46 sí yo creo que de momento no

Voz 1826 16:49 no

Voz 3 16:50 pero esto también veremos celeste formato nuevo también bueno es un programa musical que será un poco más de lo mismo no será OT pero bueno a mí me parece bien que la tele pública pues por este tipo de contenidos así como muy muy generalistas y muy para todos los públicos que se dedique a la música serán programa complaciente hombre amable hilo presenta otra vez a Roberto roto sí sí sí

Voz 1826 17:15 oye series en la Uno alguna nos mira

Voz 3 17:17 a vosotros tenéis alguna esperanza a mi Kelly Alberto en la serie de La uno pero yo quiero de verdad lo pido desde aquí quiero que la tele pública apueste sinceramente bueno una ficción distinta que no necesite grandes audiencias y que sea la que lidere

Voz 1504 17:34 poco los temas las narrativas las nuevas maneras de contar pero pensé que tanto en como como

Voz 5 17:39 tipo de series como incluso las que las que se compran fuera a la televisión pública que lo que tienes que justificar que publica porque estoy pagando mis impuestos para ver esta televisión le han robado el espacio otras otras cadenas el informativos lo ha robado la la sexta para vino para mal pero le ha robado el espacio informativo el el espacio de ficción se lo está comprobando el pago que es una cosa surrealista

Voz 1826 18:00 ver de un nombre para que sea el ejemplo muy gráfico de que series sería la que estáis esperando por la que apueste la cadena Punto

Voz 4 18:07 no se le estoy vivo por ejemplo el misterio el tiempo

Voz 1826 18:10 claro ya está ahí parada durante un montón de tiempo nunca mejor dicho que a lo mejor sentido la otra mirada que la han renovado yo creo que una una

Voz 1187 18:18 la ficción que pasó pueden advertía pero que está bien tiene un público suficiente como para seguir en Televisión Española

Voz 5 18:24 pasó inadvertida porque Televisión Española pasa inadvertida

Voz 1504 18:27 pero de la conversación alguna a una velocidad

Voz 5 18:30 últimos años tremendas recupera

Voz 1504 18:32 en ficción hacerlo sí lo hizo con Operación Triunfo el año pasado

Voz 1826 18:35 la lo puede hacer no versión también lo puede hacer

Voz 1504 18:38 lo de hacer apostando por una cosa completamente distinta una cosa muy arriesgada pues esas esa especie de sátira política que quizá estamos esperando todos la puede hacer la tele pública esquela puede hacer sin comer sin necesidad de quedar bien con nadie apostando realmente bueno el futuro o narrativo audiovisuales que es muy quiero decir es fácil de entender no y nadie les réplica haría nada yo creo y nadie realmente tuvieran una idea una idea es un poco absurdo además

Voz 5 19:05 que tantas televisiones públicas europeas que hay con producción potente que no tengan unos acuerdos serios entre ellas para compartir producción esas cosas acaben en canales como Sundance en España que son muy minoritarios en donde se pierden cosas súper interesantes cuyo espacios la pública

Voz 1826 19:21 vamos a hacer una cosa y necesitamos respirar un poquito demasiados títulos demasiadas propuestas mucha televisión pero todavía tenemos que repasar por ejemplo las cadenas de de Atresmedia tengo por aquí a una chica que os voy a presentar que va a ser la actriz del momento de esta temporada dijo que la podemos saludar porque a lo mejor dentro de nada después las recibimos aquel especie al Honda porque ella seguirá viniendo siempre a La Ventana claro claro por eso digo la presento enseguida repasamos la televisión también que llega a los otros

Voz 5 19:49 que

Voz 1826 19:59 y esta tarde tenemos una edición especial de La Ventana de la tele desde el plató de este de Mariola Cubells y además de ella a la que escuchábamos desde Valencia hemos invitado a Mikel Labastida que es crítico de televisión de Vocento y al veto Alberto Rey crítico de televisión del mundo estamos intentando intuir por dónde pueden ir más o menos los tiros las tendencias en la televisión que está por llegar en este dos mil diecinueve hemos ido haciendo ese recorrido cadena por Cadena grupo por grupo y ahora nos centramos en Atresmedia a ver lo más relevante es que la voz cambia de barrio Mariola

Voz 3 20:35 cambia de barrio veremos bueno tenemos además eh jurada Paulina Rubio también sí sí a Luis Fonsi que bonito hay mayor parte de Masterchef va a ser lo mismo eh

Voz 1504 20:46 así lo mismo que nadie espere yo supongo

Voz 3 20:48 no que heredarán también el público de de

Voz 1187 20:53 bueno ya veremos a veces los cambios de cadena no suelen ir aparejados pero bueno el uno uno no

Voz 8 20:58 de ir a por El hormiguero que sí que es gran éxito no bueno la boda

Voz 3 21:04 ser él mismo exactamente el nuevo formato lo hace la misma productora tiene los mismos ingredientes con nuevos con nuevos miembros del jurado pero así mismo el mío pero la mayor si siguen creo que tiene

Voz 11 21:15 el recorrido si no yo creo que la apuesta muy decidida que para Antena tres muy importante en el entretenimiento porque ha triunfado en otras áreas pues como la ficción que hablábamos antes con conseguís como como Fariña hay otras muchas y la casa de papel en los informativos este año que acaba de terminar han sido líderes el entretenimiento excepto con tu cara me suena no

Voz 1187 21:36 pero nada entonces se agarran a la a la voz como un clavo ardiendo y Gene no hacerla mucho más

Voz 1826 21:41 oye y esto del contenedor hay que encuadrarla también en entretenimiento a mí me da mucho miedo cuando cuando viene precedido el estreno se presenta como un experimento sociológico eso fue lo que nos dijo Mercedes Milá

Voz 4 21:54 perdía de de Gran Hermano terminarse ha sido un experimento sociológico que yo estamos contenedor yo creo que Mariola yo lo vimos en una promo

Voz 2 22:03 exacto de Vitoria no te digo tres años

Voz 4 22:08 que vive en un contenedor a ver cómo se apaña

Voz 3 22:11 claro que sí que tiene y que tienes que no tienes que eliminar todo aquello superfluo en tu vida es decir todo no entonces se supone que es un experimento para que demuestra es que tú puedes vivir con lo mínimo una chorrada en definitiva pero que bueno que seguramente tiene su público mis que estos facto las sois exactamente eso

Voz 1826 22:28 solamente lo que dijo Mercedes Milá es decir vivir con lo esencial reducir nuestras necesidades a lo esencial y un experimento sociológico

Voz 3 22:36 era hijo año dos mil lo que llevó al estamos aquí con la nueva en fin con el con con el nuevo formato televisivo yo creo que no he aparte yo creo que en desgaste este tipo de cosas Antena tres no le va bien mirarlo de el programa este que a mí me parecía