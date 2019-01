"Muchas veces haces un casting sin saber a qué te presentas"

Voz 1 00:00 la diputada con Roberto Sánchez

Voz 1826 00:13 esta tarde tenemos una edición especial de La Ventana de la tele desde el plató este de Mariola si además de ella a la que escuchábamos desde Valencia hemos invitado a mí que Labastida que es crítico de televisión de Vocento y Alberto Alberto Rey crítico de televisión del mundo estamos intentando intuir por dónde pueden ir más o menos los tiros las tendencias en la televisión que está por llegar en este dos mil diecinueve hemos ido haciendo ese recorrido cadena por Cadena grupo por grupo y ahora nos centramos en Atresmedia

Voz 1 00:43 a ver lo más relevante es que la voz cambia de barrio Mariola cambia de barrio veremos tenemos además eh juraba Paulina Rubio

Voz 2 00:53 él sí que bonito

Voz 3 00:57 además del chef va a ser lo mismo e basta lo mismo que nadie se espere yo supongo que heredarán también el público de de Telecinco

Voz 1 01:06 bueno ya veremos eh no a veces los cambios de cadena no suelen ir aparejados me bueno el no

Voz 4 01:12 no lo dirá el hormiguero que sí que no lo es gran éxito no bueno la boda

Voz 3 01:18 ser él mismo exactamente el nuevo formato lo hace la misma productora tiene los mismos ingredientes con nuevos con nuevos miembros del jurado pero así mismo el miedo pero la mayor si quieren creo que tiene

Voz 5 01:28 el recorrido si no yo creo que es una apuesta muy decidida que para Antena tres muy importante en el entretenimiento porque ha triunfado en otras áreas pues como la ficción hablábamos antes con series como como Fariña hay otras muchas la casa de papel en los informativos este año que acaba de terminar han sido líderes el entretenimiento excepto con tu cara me suena no era esa

Voz 1 01:49 pero nada entonces se agarran a la a la voz como un clavo ardiendo y no hacerla mucho más

Voz 1826 01:55 oye y esto del contenedor hay que encuadrarla también en entretenimiento a mí me da mucho miedo cuando cuando viene precedido el estreno se presenta como un experimento sociológico eso fue lo que nos dijo Mercedes Milá

Voz 1 02:07 primer día de de Gran Hermano terminarse ha sido un experimento sociológico que yo contenedor yo creo que Mariola yo lo vimos en una promo en el tiempo de victorias todas hice si no te digo tres años pero es que a ver que vive en un contenedor y a ver cómo se apañan no

Voz 3 02:24 claro que sí que tiene y que tienes que no tienes que eliminar todo aquello superfluo en tu vida es decir todo

Voz 1826 02:30 no

Voz 3 02:31 entonces se supone que es un experimento para que demuestra es que tú puedes vivir con lo mínimo una chorrada en definitiva pero que bueno que seguramente tienen su público que estos facto las sois exactamente

Voz 1826 02:41 exactamente lo que dijo Mercedes Milá es decir vivir con lo esencial reducir nuestras necesidades a lo esencial y un experimento social

Voz 1 02:49 en el año dos mil porque igual estamos aquí con la nueva en fin con con con el nuevo foro

Voz 3 02:55 Mato televisivo yo creo que no he aparte yo creo que en desgaste este tipo de cosas Antena tres no le va bien mira lo de el programa este que a mí me parecía espantoso la intercala intercambio con sentido

Voz 1826 03:05 el cambio sentido que no podía

Voz 3 03:08 lo digo con él no hay nada

Voz 1 03:11 veremos a ver veremos vamos a poner la lupa entonces en la ficción

Voz 1826 03:23 estamos deseando saber cosas de cuarenta y cinco revoluciones que es la nueva serie para Antena tres es una apuesta que que hace esta cadena junto a Bambú Producciones de los que sabemos muchísimas cosas que hemos hablado con con mamá y papá de Bambú Producciones aquí verdad Mariola recientemente son los creadores de The Velvet de Fariña de Gran Hotel bueno este cuarenta y cinco revoluciones es me han dicho un drama ambientado en los años sesenta pero que tiene también mucha música y mucho humor no es un musical que gira en torno al nacimiento de una discográfica eh hay tres personajes que van a luchar por cumplir sus sueños dentro de una compleja industria musical bueno de todo esto a nosotros lo que más nos ha llamado la atención entre otras cosas es que su protagonista femenina es una mujer de nuevo por la que apuesta la productora y la cadena una mujer que tiene su recorrido es muy joven tiene veinticinco años es de Bilbao ha hecho cosas la hemos visto en Carlos el Rey Emperador en Paquita Salas haciendo también una aparición por ahí en cale en películas como embarazado

Voz 1 04:28 pero es guión puerta Guiomar qué tal buenas tardes cómo estás

Voz 4 04:32 no es la él qué tal estáis muy bien cantada a recibirte sabes que aquí en estrellas no es que cuando salgas por la puerta ya será una estrella así sabía no te lo he dicho Rober no no me habían avisado

Voz 1 04:45 no se prepara ya para quitarle presión Mariola bueno así que tu personajes Maribel Maribel una joven de veintiuno años cuenta ve pues es una joven que está formada en un conservatorio

Voz 4 04:57 música clásica y que sueña con dedicarse a la prueba

Voz 7 05:00 musical a la producción dentro del ámbito del rock and roll y ahí es donde entran los otros dos personajes que son los que interpretan Carlos e Iván que son Roberto y Guillermo Roberto es el personaje del cantante el rockero ir Guillermo es el que crea la discográfica para introducir el rock'n'roll en España

Voz 1826 05:16 qué tiene de diferente esta sería ver a nosotros hay cosas que ya no suenan diferentes a lo que se ha hecho está ambientada en los sesenta mano de ahí hemos tenido algún ejemplo no es un musical pero tiene mucho peso la música

Voz 7 05:28 exacto la música es es constante en la serie no sólo en el montaje sino a través del personaje que interpreta Carlos en en los ensayos con el grupo en las actuaciones en directo etcétera pero no es un musical no nos ponemos a cantar de repente cuando estamos contentos o tristes osea que está presente pero pero no es un musical

Voz 3 05:46 bueno pero a ver este va a ser tu primer papel protagonista Guiomar y yo quería queríamos hablar de de esto no esta de esta posibilidad que te da la tele y con una proyección ya bastante internacional en principio eh para conseguir algo que antes era mucho más complicado no de tu no no no tiene un largo recorrido en televisión y de pronto es este este protagonista que te ofrecen y que tú cómo cómo lo llevas esto no me todo el mundo me han dicho que es una tipa fantástica sí dedica hoy

Voz 1 06:17 no te lo voy a decir

Voz 4 06:20 de gente que no es de su familia si no habéis pagado exactamente dices cómo llevas tú esto de ahora de pronto es un pronta hay el príncipe yo creo que estaba en Ike Ike

Voz 7 06:33 empecé a darme cuenta de que esto estaba ocurriendo al día que tuvimos la rueda de prensa presentamos la sería ante los medios de comunicación en un pase privado para prensa que hubo y ahí me di cuenta al proyectar el trailer en pantalla grande y verlo en una pantalla define que estaba siendo real que me estaba pasando a mí que yo estaba haciendo esta serie pero hasta entonces yo creo que me me tiene el bucle del rodaje y no me había dado cuenta de que de lo grande y de de de de las características de este proyecto bueno te tiras de cabeza lo haces pero pero a veces no te paras a pensar muy bien lo que estás haciendo simplemente lo haces

Voz 1826 07:02 porque aquí no te presentas de a un cásting cómo fue el proceso

Voz 7 07:05 sí bueno de hecho fue un proceso muy muy largo y creo que hice en total cinco pruebas hasta que me dieron el sí definitivo fui a lo largo de varios meses yo creo que el primer en lo hice en marzo y me dijeron que me habían cogido creo que en julio o sea que imagínate

Voz 1826 07:21 pero que si Juan cuando cuando te dijeron que te habían cogido como dices tú Hyypia ofrecen en papel ya sabes que es para la protagonista

Voz 4 07:28 pues realmente no que no que cuando me llamó mi representante

Voz 7 07:32 de irme dijo me dijo oye tan cogido talio a que guay y me dijo que explota eh yo creo que es protagonista feria no haces un karting a veces no sabe muy bien para que para tú vas al casting esto no es lo bueno sería que es que el personaje fue cambiando un poco a lo largo del proceso de cásting y creo que fue ganando peso y en el desarrollo que iba bien desarrollando el guión y decidieron que tuviera más peso y entonces se convirtió en uno de los tres protagonistas ahí bueno cuando vas son poco bueno yo por lo menos no pregunto si es un protagonista un reparto simplemente va si vas a por todas y ya está ahí resaltó que se quedan protagonista se que ensueños la verdad

Voz 3 08:09 eh tú cuando sales de allí te dicen que es el protagonista llegas a tu casa te pones a gritar o qué haces

Voz 7 08:15 pues mira me acuerdo además quién que me lo dijeron estaba arreglando me parece un festival de música ese día salí fui a un festival de música lo celebré con mis amigos como como se merecía pero sí sí me puse a llorar pues evidentemente me puse a llorar lo celebré lo celebre mucho llamé a mis padres llamé a todos mis amigos lo celebré con con toda la gente a la que quiero

Voz 1826 08:35 habíamos empezado hablando de Netflix no sé si será en esa plataforma donde acabará esta esta serie puede ser puede ser precisamente por lo que quería comentaros Mikel Alberto Mariola es que esta serie bueno va a proponérselo y lo va a hacer Antena tres por ejemplo en la ficción los capítulos van a ser de cincuenta minutos para que después no se tengan que hacer recortes raro es cuando pasa la versión internacional como ocurrió con la casa de papel porque es lo que funciona verdad el mercado internacional habrá sólo tres pausas y además mínimas no de aquello de volvemos después de la publicidad te puedes leer medio libro Mi no mapa parece que eso es una forma también de que os parece de de tratar el producto de una manera muy diferente es no sé si es una una declaración de intenciones no

Voz 8 09:19 es que es que centrarán los estándares internacionales sean buenos sean malos los estándares son esos entonces y no te ajustas lo tendrán muy difícil para competir sobre todo en mercados de exportación

Voz 9 09:30 la gente está ya consumiendo series de autor de otro modo en todos los cadenas generalistas tienen que hacerlo lo más fácil posible para retener a ese a ese público lo lo hacen con capítulos larguísimos y plagados de publicidad el publicó se se va ir con lo cual es una muy buena noticia para espectadores series

Voz 3 09:47 además ha sido unas primeras producciones porque Antena Atresmedia anunció lo de los cincuenta minutos antes de verano oí está Guiomar tú ya has grabado estos capítulos en esa versión

Voz 4 09:57 Porta que parece Hitler sé yo no sé si es tan si existe hasta marzo hasta marzo estáis rodando claro bueno más que vosotras tú que has hecho otras sabéis pero no nota

Voz 3 10:07 a diferencia los que en las grabaciones no se nota la diferencia porque es más de montaje

Voz 7 10:11 claro uno realmente no no te has la diferencia en lo que sí ha notado la diferencia es esta serie está planteada como una serie de personajes tramas entonces todo gira en torno a los tres personajes protagonistas con lo cual estamos prácticamente en el cien por cien de las secuencias de la serie que tenemos muchísimas escenas y cada vez que vamos a rodar estamos prácticamente en todas Easy entonces el ritmo es intenso y tenemos muchas secuencias al día así que no han notado una gran diferencia pero sí sí en eso sí creo que es una apuesta interesante que es apueste por una serie de personajes sino de tramas en las que sólo haber SUP tramas que a veces no tienen tanto peso tanta importancia pero que están un poco de relleno estás no va a tener tramas de relleno todo lo que ocurre habrá será para avanzar en la historia de los tres

Voz 3 10:53 personajes bueno una de las cosas que me han dicho es que tiene la cabeza muy bien asentada muy que es una chica muy sensata

Voz 1826 11:00 ya después de escucharlo no haría falta que he dicho

Voz 4 11:02 vale yo no sé si tú eres consciente de eso en este en este mundo de la farándula que está lleno de neuróticos también

Voz 2 11:09 digo a porque descubre no

Voz 4 11:13 tú tienes fama de ser una eso una chica con sentido común no una una

Voz 3 11:19 actriz que sabe un poco lo que quiere y que sabe para dónde va pero que tiene la cabeza eso yo no sé si tu llevas bien todo lo que te está pasando

Voz 10 11:27 he notado como eso como Bye

Voz 3 11:30 dos oró o estás estás de entrada dio el sí

Voz 7 11:32 muy centrado en el trabajo que estoy haciendo y en hacerlo lo mejor posible y sobretodo disfrutarlo porque pues es la oportunidad más grande que he tenido hasta ahora ahí lo importante sobretodo es disfrutarlo para para luego cuando pase el tiempo y mires atrás Bigas bueno no sé si lo hice bien o mal pero por lo menos lo disfruté como como nadie y en eso estoy hay bueno y puede que sea sensata porque he tenido épocas en las que he trabajado más épocas en las que trabajado menos como como la mayoría de los actores porque es una profesión que es muy irregular hay bueno cuando no trabajas lo pasas mal o te dedicas a otras cosas que realmente no te no te llenan pero te mantienes en la lucha por conseguir lo que realmente quieres y eso te hace que que cuando tienes la oportunidad de que estás trabajando de lo que quieres pues lo valores lo valores

Voz 1826 12:15 tú qué Televisión con su ves quedes ves series como unos ves

Voz 7 12:19 pues la verdad es que veo muchas series Netflix así en Amazon Prime

Voz 1826 12:23 la última que has visto la que estés viendo ahora ya has dicho

Voz 7 12:25 no tengo pendiente ver la segunda temporada de de la señora Michele

Voz 4 12:29 no no hotel ahorita bueno ya ya ya las de Marbella está enamorado estoy enamorada

Voz 1826 12:36 capítulos de Meis Elso

Voz 4 12:37 bueno yo estoy enamorado esas series en la segunda temporada la tienes que ver algo

Voz 1826 12:40 qué objetar sobre él níquel alertó a la lo lo contrario

Voz 1 12:44 Alberto se que estás solo decía que cuando

Voz 8 12:47 cuando yo estuve en en en Milán en la presentación de la la Federación Europea de la serie los creadores que son este matrimonio los paladino decía una cosa muy inteligente que es a la comedia también le puede meter dinero en producción donde se insiste una comedia normalmente se entiende como una comedia que barata dice no no si metes pasta en una comedia como pasa con la señora la señora Maixant salirme

Voz 1826 13:11 es mejor así no y a y además que ahí en esa misma plataforma en Amazon Prime y además eran candidatos creo recordar los últimos mí estaba el ejemplo de cómo se va rompiendo con todos los tópicos porque ahí está Home Coming que no es una comedia pero que dura veintiocho minutos él que es una comedia pero que se va casi va

Voz 4 13:31 sí sí sí sí oye Guiomar y tú por ejemplo en esa serie te ves esto siempre me veo interpretada lo si éste es que quitarme yo me debes una M

Voz 7 13:41 diferencias para para mi personaje en cuarenta y cinco revoluciones era ésta sería era el personaje protagonista porque es un personaje femenino que es avanzada a su época que tiene muchísima fuerza mucho desparpajo y que no tiene miedo a nada ni a nadie también

Voz 4 13:52 toca hablar así de rápido pues sí pues eso sí que es un reto eh

Voz 7 13:58 que no sólo a mí sino al resto de compañeros en en la sería hablamos muy rápido ya lo veréis pero es una de las características formales de las series que hablamos muy rápido y eso marca un poco el ritmo que son ritmo pues de rock and roll continuo todo gato de vamos a todo todo el día no

Voz 4 14:13 no sabes cantar Omar bueno no te diría que es una de mis mayores cualidades pero pero puede que en algún capítulo a gente alguna sí sea vamos que es una cosa que sabes hacer antes

Voz 7 14:25 sí estamos en ello y también estoy estoy formando me con el piano porque mi personaje toca el piano entonces una de las cosas que tuve que hacer antes de empezar el rodaje escogen una profesora de piano y prepararme porque claro tengo muchas escenas en las que tocó el piano

Voz 4 14:39 si hay que hacerlo bien ya que todos los pianistas del mundo

Voz 7 14:44 entonces sí entonces una hay una cosa

Voz 3 14:46 series de ahora ahora mismo que ya bueno ya hace un tiempo que lo llevan haciendo las productoras que ya no necesitan elegir a personajes principales mega conocidos para encabezar los carteles no yo creo que tú has llegado en esa época gloriosa en la que se apuesta realmente por por personas no conocidas no para los visados es el claro referente porque no había nadie que fuera muy muy dos salvo Alba Flores que fuera muy conocido supongo que tú eso claro accederán protagonista así de pronto lo que yo decía al principio no es no es habitual no lo que tú eso lo lo tuviste claro que era que es otra época televisiva sí

Voz 7 15:22 a mí bueno para todos los compañeros que no son conocidos es una suerte porque todo es digamos esa oportunidad que nos den la oportunidad de de trabajar porque sino nadie va a saber si lo hacemos bien hacemos mal no así somos buenos o malos entonces es un regalo que te que te dejen protagonizar una serie sin que sea realmente conocido

Voz 1826 15:39 estrés no de cuarenta y cinco revoluciones nace exacto

Voz 4 15:42 sí pero eso eso dijo Sonia que primavera a las llama tienes la jefa de

Voz 3 15:49 la la primavera bueno

Voz 1826 15:51 época muy adecuada para esas cuarenta y cinco revoluciones por lo de las revoluciones y el cuarenta y cinco que hace homenaje a las revoluciones por minuto de los discos sencillos e de los de los Singers vamos a ir acabando Mariola níquel Alberto ya que está por aquí también Guiomar un deseo televisivo para para este año algo que estéis esperando algo que que estéis deseado

Voz 1 16:12 do como agua de mayo algo que

Voz 4 16:15 bueno aparte de la serie que va a estrenar Guiomar nuestra querida amiga Omar que va a convertirse en la en la protesta total y absoluta hay que dentro de un año volverá a La Ventana como con un Ondas y apuntó que eso es un desierto de digo adiós yo deseo que la es que la tele pública

Voz 3 16:37 la tenga la dimensión que que necesitamos a los ciudadanos esa es ese sería mi deseo televisivo Miguel

Voz 9 16:45 las cadenas arriesguen un poquito más no sorprendan porque ves el repaso de cosas y es un poquito como más de lo mismo con un envoltorio un poquito diferente pues un formato que esa otra cadena una vuelta de tuerca al mismo formato un poquito más de riesgo hoy de de sorpresa no lo que yo echo echo en falta

Voz 8 17:03 sí yo quiero yo quiero una que me pasa como este año me ha pasado alguna vez que es enfrentarte a a un estreno pensando que va a ser lo peor porque los tres creemos de Tele somos así de mal

Voz 1 17:12 te encontrar que conmemoramos

Voz 4 17:15 pues la mía la mejor ella te lo cual es la tuya tu deseo cuáles que llamar

Voz 7 17:20 pues que os guste mucho cuarenta y cinco revoluciones porque lo estamos haciendo con mucho amor con mucha energía y estamos dándolo todo en el rodaje así que espero que os guste muchísimo

Voz 1826 17:28 mirad una curiosidad de saber si es verdad

Voz 4 17:30 tu tu Keep ese es que no habrá tiempo porque sí

Voz 1826 17:33 por yo prefiero el deseo el mío televisivo ya lo sabes está por ahí ahora mismo rondando pero digo que yo prefiero tener tiempo para explicar una curiosidad que define muy bien el espíritu creativo de esta serie de la que es protagonista guión puerta está escuchando por esta me imagino que están escuchando por ahí suena de fondo un tema que es un clásico ya de The Killers bueno pues lo que ha hecho esta esta serie con este tema con otros es hacer una versión de los sesenta para que en esa ficción en ese mundo que ellos crean nosotros imaginemos que esta canción en realidad tuvo su origen en una de los sesenta Ike lo que conocemos ahora de que les es una versión

Voz 3 18:10 moderno

Voz 11 18:11 sin tiro que parecía me voy llevar la música actual a a los sesenta para que la gente que no vivió los sesenta a la gente joven que sí conoce la música de India e pueda reconocer las canciones y se puede sentir identificado al escucharlas entonces están presionando todas lo está haciendo Federico Josip que es el el compositor la verdad es que el resultado está siendo muy

Voz 4 18:32 bueno no estoy adelantar suele nota se lamenta estudiosa además eh

Voz 1 18:37 la calidad hasta los pequeños detalles también después dejando ahí

Voz 1826 18:41 las series como esta aseguró que lo que