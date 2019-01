Sucedió una Noche: "Especial musical. El juego de las películas" (06/01/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió

Voz 10 02:14 hola a todos y diez noches y una noche como ésta pedía a gritos un programa especial así que vamos a hablar de películas de directores de estrellas de cine

Voz 13 02:25 sino que la música va a ser la gran protagonista de una noche de esta semana más una música distinta a la que solemos poner habitualmente ya que el programa se nutre casi siempre de canciones y melodías de bandas oral de películas no es precisamente eso era cosa sí que va a decir os lo explico los habituales ya sabéis que tenemos una sección en la que todas las semanas jugamos a las películas algo y un fragmento de su banda sonora yo Retamosa que adivináis de qué películas Xetra el programa de hoy va a ser un juego de películas de principio a fin pero no vamos a utilizar las bandas sonoras de cada Phil sino canciones del pop el rock en español que hablan de esas películas es decir primero sonarán diálogo después una canción que hace referencia a esa a diferencia de lo que hacemos siempre esta vez nos daré la soluciones al final

Voz 14 03:17 sino que si os interesa tenéis que ir a Cadena Ser punto com allí en nuestra página web encontraréis todos los títulos de las canciones de las

Voz 13 03:26 Nicolas las que hacen referencia son muy fáciles estabas seguro que las adivináis o bien por el diálogo o bien por la canción si escucháis la letra estáis listos pues empezamos

Voz 15 03:38 hola soy yo puedo esperar un momento señorita va hijo ligada a mí viva bajo Nos conocimos esta mañana sí

Voz 17 03:57 sí de un taxi que estilo tiene un estudiante hasta aquí que ahora el i Pad vista pues un placas está así

Voz 18 04:59 en esta tarde las cosas siempre dan como cerezas poder ideales vieja amoralidad imperativos militares pero allí junto a los nativos debe ser una tentación sentirse Dios

Voz 8 05:15 Macià

Voz 9 06:13 para todos nosotros un mensaje del ejército Riis Rikers esos Muchachito están listos de estas canciones dedicada a ello

Voz 19 06:28 ha perdido a la llegar a cada cita atravesar nuevos

Voz 20 07:46 aquel tío me hacía daño y si no llegas a parecerme habría hecho mucho más tal y uno le habría pasado nada porque todos me dieron bailando con el toda la noche habrían dicho que yo me lo estaba buscando mi vida estaría mucho más destrozada que ahora al menos aún puedo divertirme

Voz 22 08:11 Díaz del Campo

Voz 9 09:00 puedo bailar miel merecen y tuvo y las muy bien era cualquiera al merengue imposible

Voz 8 09:34 P la ya

Voz 18 10:32 entonces y le pide además a unos veinte kilómetros de aquí cumpliera el petróleo iban a China crecieron un enorme mentira no no tan cierto como te digo aunque no hay autoservicio para mí pero para un hombre tan ingenioso inteligente con perdón perdón

Voz 24 11:34 bien

Voz 18 12:01 te sale señor tiene razón

Voz 25 12:05 yo me echó de Alex

Voz 18 12:07 Arca

Voz 22 12:20 gol de listo tanto no daba mucho exacto entre todos los que no

Voz 9 13:51 hay otras comedias

Voz 18 13:53 pero no actuabas tú son son vamos

Voz 27 14:00 incluso una de las señas

Voz 28 14:17 yo sí que

Voz 27 14:31 arrasar vivida

Voz 28 14:47 no ser igual

Voz 29 14:52 lo único que le pedimos es la prueba física de que García

Voz 30 14:55 está muerto sólo haremos el trato

Voz 29 14:58 sí nos trae usted su cabeza

Voz 31 15:01 hola repetir sabes lo que quiero eso es devolver que piense siempre que está fuera de

Voz 32 15:53 la propia son penal sí que más el principio centrales calcular las consecuencias a las que al no ver eran seguidas

Voz 31 17:11 el campamento sangriento tropezó en abrirlo

Voz 9 18:45 yo no sabía cuánto tiempo estaría bien

Voz 34 20:27 eso se portaron bien con usted señor Gray por qué dice eso porque posee usted la juventud maravillosa y la juventud es lo único que vale la pena el tiempo envidias señor Clay no despilfarra el oro de sus días viva no pierda ninguna oportunidad que se le ofrezca sería trágico que usted comprendí llega demasiado tarde que sólo una cosa en el mundo merece la pena

Voz 35 20:45 la joven

Voz 36 20:52 no

Voz 8 20:58 lo que ha vivido eh eh lo que quieren es como si yo era que cada si yo era lo haría luego

Voz 6 21:53 porque claro se dice fácilmente casado con ella

Voz 9 21:57 no nos dejarían casarnos

Voz 6 22:00 entonces hacer lo que hicieron los romanos

Voz 18 22:02 o cómo se llamar

Voz 19 22:17 para arriba pero esta noche

Voz 37 23:23 coste lo que le está pasando yo sólo sé que se está haciendo más pequeña las radiografías lo prueban sin ningún género de duda ese es imposible eso eh

Voz 31 23:31 lo que siempre hemos querido señora

Voz 39 24:33 yo he sido sujeto del señor Isidro recogía no está donde tres peluqueras era homosexual y por esa razón de peinar a Google

Voz 40 24:42 en el baile venía de adentro y así se inventaba lo soñaba pero fue la mezcla de tomar en Colonia y con sus acabo de ver de ella se que en así para casarme Vera le dijo que si nos casamos Antoine y bailo

Voz 9 25:44 que él no tuvo nada

Voz 41 25:46 la irá

Voz 40 26:09 tengo quisieran rodado actos Zamora está sangrando que un día de lluvia Matilde acabo por tirarse

Voz 41 26:31 qué no

Voz 40 26:41 ya no quiero

Voz 39 26:48 bueno qué qué tal os está resultando muy difícil identificar las películas a las que se refieren todas estas canciones seguro que para algo tenemos una audiencia muy cinéfila y dos muy despiertos os recuerdo que el programa de hoy es un especial musical en el que hemos convertido nuestra habitual juego de las películas en otro juego algo diferente en el que utilizamos canciones en español que hacen referencia a esas películas como he dicho antes esta semana no os voy a dar las soluciones al final podéis encontrar en la página de Sucedió una noche de la web de la Cadena SER vamos con Un segundo bloque de películas y canciones

Voz 42 27:26 la canción que a continuación todos ustedes van a presenciar está inspirada en una película una película maravillosa que se realizó allá por mil novecientos veintisiete que protagonizó el gran monstruo del cine de terror Lon Chaney

Voz 43 29:23 pues bien mi querido señor alcalde he venido comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos los representantes digan lo vacilan ayudar a sus hermanos de más escasa por tu

Voz 44 30:51 la primera fase consiste en reducir un submarino con su tripulación equipo quirúrgico e inyectar lo en la arteria carótida que dimensiones a detener las de un microbús

Voz 9 31:50 aquí el magnate del o que las busque el solito si quiere fotos iguanas cuenta que estás completamente sin blanca idénticas mecenas mañana

Voz 45 32:02 ya

Voz 22 32:05 eh

Voz 19 33:32 mira

Voz 8 33:52 pregunto por qué

Voz 46 33:55 aparecido de repente este monstruo probablemente vivía en las profundidades un lugar del Pacífico hasta que las bombas de hidrógeno alteraron sopa

Voz 47 34:08 mucho mejor y esposos ah sí

Voz 9 35:19 está afectando al tirarla porque mirándose al espejo antes de medio día respecto tengo por la mañana tú siempre estás Magnetic trae porque porque es así

Voz 8 35:30 lo vimos

Voz 23 35:53 aquel tenía el presa en blanco y piel quién no

Voz 9 36:44 claro claro formidable intenta formar palabras

Voz 6 36:50 lo único que saben hacer es imitar

Voz 9 37:39 venga ciento empezó a nublar así como si toda mi habitación si hubiese llenado tenían entonces vi los ojos rojos aproximándose

Voz 49 37:58 hombre marido

Voz 17 38:20 de

Voz 49 38:25 todo era noble Arnaldo

Voz 19 38:54 sí

Voz 18 39:06 te vamos a pasar unas película estupenda me gusta Villar películas antiguas

Voz 50 39:11 después me pusieron unas cosas en los ojos quisiera no podía cerrarlos a mí todo aquello me parecía un poco como de locos pero en este eje que siguieran con los suyos

Voz 52 39:26 al todo ha cambiado mucho los de antes

Voz 18 40:22 él siempre dijo que hubiera sido mejor Street

Voz 6 40:27 esta bien hace algunos años pero nada

Voz 9 40:30 da es que nunca tuve mejor aspecto

Voz 32 41:58 señora lo que ocurrió fue que tres de las señoritas han desaparecido en la qué pues verás señora ese es el problema

Voz 18 43:48 eso fue lo que hubiera convocado abrazar a la piscina algún inconveniente claro que no te baja por esta puerta

Voz 17 44:20 era es que venga años dan para más eh

Voz 30 45:12 en vigencia ahí vienen no vamos ya me dirán la diferencia que hay entre ellas habiendo anillas que adornaba mirarlo todo como ha dicho Doncel

Voz 15 46:29 los veíamos enseguida pero estos son nuevos parecen humanos gran tiene mal aliento todos son difíciles de identificar hasta que intentó matarte no pude encañonar

Voz 19 47:09 ya van dos tras

Voz 9 47:48 más de la cuenta tengo que beber con esa gente ya te dije que forma parte de mi trabajo tú ahora los clientes quitarlos

Voz 18 47:54 tampoco iba quiere querido dar con él

Voz 54 49:11 para entrar

Voz 18 49:15 como su vida

Voz 49 49:20 y todo pero día de Reyes

Voz 55 50:30 a lo suyo sin ningún del compartiendo lo lleno de todo

Voz 56 51:10 es mira eh

Voz 13 51:41 bueno pues este ha sido el programa especial que os hemos preparado para esta noche de Reyes espero que os haya gustado verá sólo un divertimento os recuerdo que los nombres de los grupos los títulos de las canciones y las películas sabes que se refieren los podéis encontrar en la web de Cadena Ser punto com página de sucedió una y nada más por hoy que os traiga muchas cosas los Reyes Magos y nosotros regresamos la semana que viene ya con nuestro programa habitual pero vamos a terminar con una última canción cinematográfica

Voz 9 52:11 próximo