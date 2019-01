Play Rugby: nuestro programa de despedida (03/01/2019)

Voz 1 00:00 ante no

Voz 1026 00:30 bueno amigo te Noval bienvenidos una semana más no es una semana más a Play Rugby capítulo número setenta y cinco un número redondo que además va a ser el último se acaba aquí una etapa se acaba aquí el programa oval a menos con este equipo en la Cadena SER han sido setenta y cinco programas de mucha diversión de promoción el rugby de pasión por este deporte del esfuerzo de un grupo de personas que hemos intentado pues traer te cada semana lo que estaba ocurriendo tanto en España como fuera de ella gracias a vosotros jugadores jugadoras clubes dirigentes jefes de prensa managers también a vosotros oyentes por interactuar con nosotros porque lo hemos pasado realmente bien tengo que dar las gracias a todo el equipo con el que vamos a ir hablando en la próxima hora y media seguramente algo más porque este proyecto que arrancó como un programa de una hora al final ser seguido casi dos la pasión por el rugby era tal que siempre se nos quedaba corto prácticamente dos años en lo que hemos ido intentando pues contarte lo que ocurría en el rugby en España acerca de sus protagonistas hoy echamos la persiana son oportunidades que ocurren en el tramo profesional de cada uno en mi caso pues digamos que el Estado por cogerlo sí dejo aquí mi etapa en en la Cadena Ser y también con ello dejó la etapa de rugby gracias a todos a todos vosotros por descargar por darle al play en ahí Vox en iTunes en la web BH en la web Cadena Ser punto com en la aplicación de la SER por perder nuestro tiempo con conmigo y con todo el equipo vamos a saludar a todos ya cada uno de ellos a Miguel danesa Christina Cueto a Elena Lanuza a Patricia García Jesús Moreno a Phil a Javier bis anestesiado y también a Mario Hernán Gené estos agradecimientos no me quiero olvidar de la Cadena SER me dio la oportunidad de este proyecto tan loco quiera armar un programa de radio parón deporte entre de minoritario como es el rugby iré de aquí porque tengo que dar las gracias a la jefa Laura Martínez que acoge muy bien la idea a la que pudimos convencer gracias al que pusimos Alfredo García esto de gente de la página web que ha trabajado cada semana para que este programa sonada así de bien al que le hemos hecho llegar todo todo este audio y sobre todo me tengo que acordar de mi gente de Radio Murcia donde hemos hecho el programa cada semana prácticamente dos años de mis compañeros a los que ido echando de varios estudios para poder lavar las secciones cada semana de mi compañero Andrés Egea que siendo deportes en Radio Murcia veía cómo los jueves tenía que desatender un poquito Emmys quehaceres para poder dedicar el rugby tiene que cubrirlo él también me quiero acordar de Javier Ruiz que fue quien tuvo la idea de todo esto Mi responsable de contenidos a Radio Murcia que fue quien hace prácticamente dos años me dijo verá porque todo esto el Rubin no lo metes en un programa de radio en un polcas lo ofrecemos a Madrid pues han sido cinco programa maravillosos setenta y cinco semanas de diversión y sobre todo de una pasión que es el rugby acaba aquí esta etapa en la Cadena SER éste va a ser el último el programa el número setenta y cinco no sé si en el futuro tener la oportunidad de poder hacer radio oval por así decirlo pero espero poder contar con todos vosotros eso sí desde aquí siempre agradecido a la Ser pero esta oportunidad va por vosotros arranca y Rugby capítulo número setenta y cinco y en este último capítulo de rugby de setenta y cinco vamos a buscar a un personaje qué pues por ser un plasma especial alguien que sea cercano al programa que se ha querido que además se ha sido protagonista en este año dos mil dieciocho que fue hace unos días y que además pues es un buen amigo de Jesús Moreno entonces ya con todo eso pues el Jesús ha puesto sólo en plan oye quiero que te despide a un amigo mio bueno pues yo me despido con un amigo del que además ya ha estado aquí en varias ocasiones como es el amigo Luis Alberto Blanco truco o la tú como muy buenas

Voz 3 04:42 muy buenas a qué tal estás muy bien todo muy bien

Voz 1026 04:44 feliz año dos mil diecinueve

Voz 3 04:46 muchas veces igualmente bueno otra despedirte

Voz 1026 04:49 hace unos días el pasado domingo el fin de semana pasado sábado con el triunfo en la Copa Ibérica frente a los Belenenses XXXV Veinticuatro sino me equivoco se ha escapado del este de dos mil dieciocho habrá que solamente la Supercopa de España

Voz 3 05:05 pero la verdad es que se fumo pena perder ese título pero bueno hay que dejar un poco supera mucho

Voz 1026 05:11 muy bien empieza fuerte con dos amigos de del chat sí pero bueno la verdad que bueno fue una época del año en la que en la gente empezó a tener dudas sobre si el VRAC estaba tan fuerte pero aquello duró

Voz 4 05:23 hace un mes

Voz 3 05:24 siempre la verdad es que empezamos bastante mal también empezado bastante fuerte nosotros yo creo que tuvimos mala baba tuvimos mala preparación física es no la pretemporada hace que al corto para empezar a jugar partidos el partido

Voz 6 05:40 y es lo que has pasado no

Voz 3 05:43 poco de falta de rodaje en las pasar por el partido luego no asustó también en Barcelona pero bueno parece ya que que todo ha vuelto el agua vuelve a sus cauces

Voz 1026 05:54 sigue siendo el gran favorito aunque ojito que que el camino no se ha quedado quieto sí y luego también está la situación de Alcobendas eh que vienen fuerte prometen emociones para para esta segunda parte del campeonato

Voz 3 06:06 sí la verdad es que a mí realmente me está dando mucho miedo los dos tanto a Alcobendas con dos nuevos fichajes el caminito que en fin algo más fichará creo que pero ahora el Bracho como estamos si no ser líderes los rivales a batir

Voz 1026 06:23 tampoco es poca cosa en la lástima es que no vais a poder disputar la Copa del Rey precisamente por ese mes tan complicado no fueron sufran dos títulos en realidad la Supercopa y la opción de jugar la Copa del Rey

Voz 3 06:34 la verdad es que sí que octubre fue horrible pero bueno es unas pasa Poor por tontos por no yo creo que el partido de Barcelona de que nos estamos jugando la Copa Rey cuando no

Voz 8 06:49 dimos cuenta cuando íbamos perdiendo ya no pudo hemos ofertado

Voz 3 06:53 sí

Voz 1026 06:56 agradezco tu sinceridad estuco se ha ido un año dos mil dieciocho en el que has estado un montón de frente y un montón de sitios no no no solamente ya el tema de de VRAC no con el título de Copa el título de Liga el actual digamos la situación de predomine en la Liga aunque está más apretado que nunca antes de la selección a nivel de Liga besa este año ya a Alcobendas de verdad con opciones de poder meterse entre los equipos de Valladolid porque hasta ahora era como que el aspirante como que os plantaban cara en los partidos como que es hacían muy complicado los partidos en solamente a una eliminatoria a ochenta minutos pero parece que bien en serio ya de verdad

Voz 3 07:33 sí la verdad que estar tanto tiempo amenazando alguna vez tiene que ser el año que que en el mes yo creo que este año deba nadar esperemos que sea con la Copa del Rey siglas para nosotros

Voz 1026 07:46 vamos a ver qué ocurre y de la selección y a hablar de la selección de hecho de hecho que se ha ido además de salas de Bélgica por ejemplo no

Voz 3 07:55 la verdad es que sus recuerdos de estos amargos que intentas que se pero sabemos que no suele borrar toda la vida pero es un partido de los que te lo recuerdo tienes como jugador y como enamorado de este deporte

Voz 1026 08:09 bueno no te queda la oportunidad el próximo Mundial mundiales el que vino tú no eres tan veterano

Voz 3 08:15 ya ya pero bueno de tenerla tan cerca de hacer tener prioridad para disputar esa Copa del Mundo divertirse Teba por la mínima es lo que fastidia

Voz 8 08:29 ahora cuatro años por cuatro años

Voz 3 08:32 son muy largos de estés bien que las lecciones que respeten

Voz 1026 08:37 bueno no no lo que sí parece que se ha empezado bien el ciclo menos ilusiona lo que se ha visto en noviembre

Voz 3 08:43 la verdad es que el equipo de el equiparar tres todo el mundo hablaba de de haber ahora España como ese cambio generacional yo creo que todos los que estamos hemos estado enmendado no hemos hecho grandes partidos hemos demostrado que somos un equipo que dos ganas de de de demostrar a España donde queremos estar

Voz 1026 09:07 que no sé si a la siguiente edad es también Jesús eh lo veo lo veo complicado

Voz 3 09:12 la verdad es que me me compañero de habitación es una pena que no pueda llegar

Voz 6 09:17 o que o que es injusto

Voz 1026 09:20 bueno bueno creo que sí vamos a vamos a llamarle vale si te parece vamos a vamos a teléfono le vamos a llamar porque además sabes tú qué le gusta de su marcha de las entrevistas Íbamos a vamos a meter la llamada a ver si siete Nos por ahí puede estar con nosotros en aquí en Play Rugby pues les tienen su sección además con sus preguntas y estamos marcando ahora mismo puede ser que aparezca cualquier momento he el tono estamos llamando a su teléfono francés no vamos a decirlo públicamente no tuvo por aquello de Lozano

Voz 6 09:50 no yo creo en los hoteles que es decir

Voz 1026 09:52 números públicamente Jordi

Voz 8 09:57 es muy buena hay duda han tocara o no voy a poner todo de Coca aquí sí bueno

Voz 1026 10:06 que Jesús es que estamos aquí conmigo truco para despedir Pérez rugby como tú querías hacer las preguntas como es habitualmente pues te sumas no ha que al programa no

Voz 8 10:17 hombre faltaría más sobre todo una como otro con una cosita mañana un rumor alegando más es verdad que eso acaba esta pantomima y además menos si acaba sacaba sacaba este circo

Voz 1026 10:33 se acaba de circo se sacaba el circo ese es el problema

Voz 1201 10:36 te

Voz 8 10:38 qué les puede esto ocurrió yo no puedo hacer las preguntas los comentarios que me hablas ninguna consecuencia

Voz 1026 10:43 no consecuencia pueda ver lo que no otros para que pueda responder

Voz 8 10:47 para para ti y tu carrera profesional hago yo una consecuentes para mí sí

Voz 1026 10:52 desde luego pero bueno vamos a hablar primero del protagonista vamos a meter música mejor tenía

Voz 9 11:04 la banda

Voz 1026 11:11 las preguntas de Jesús Moreno tuvo está preparado

Voz 6 11:14 pero es que otorgan a todos

Voz 8 11:17 puesto por supuesto he cuando quieras Jesús

Voz 1026 11:19 todo ello

Voz 8 11:22 hola tuvo que esto al mira el heraldo de las artistas que voy a hacer una pregunta bastón de personal sobre el momento de convivencia que ha vivido con conmigo con Jesús Moreno no sé si tu compañero de habitación cuando viajo en el VRAC también se ponen de desnudo pero si es el caso considera que soy la persona Él el hombre desnudo mal jugado poco capricho en tu vida o es que tienes otra persona pues bueno es jugador nuestro amigo que has visto desnudo que es más atractivo que yo

Voz 3 11:53 no no no no pues jamás tú en la mano

Voz 8 11:59 síganos mucho desnudo yo muchos otros también eh ojo eh

Voz 3 12:06 las mentes

Voz 8 12:07 que tú has yo creo que esa foto que tengo en el móvil todavía muy bien guardada dos dos desnudos esas fotos algún día se pondrá en algún beso

Voz 1201 12:17 por suerte esto es un programa de radio uno de televisión no se va a ver por suerte

Voz 7 12:22 los sentimientos de la gente está ya siendo eso

Voz 1026 12:25 sociales arroba quiere hacer de las suyas en el mismo ahí ya

Voz 8 12:30 había que poner dos no no no eso no eso nunca saldrá eso nunca saldrán ninguna cuenta no es sólo eso Okada un museo o se ponen un museo o no se pone ningún esos claro mucho mucho mucho

Voz 1026 12:40 en ese caso no

Voz 8 12:43 que dejamos poder Jamón jamón

Voz 1026 12:45 yo estamos tiene una pregunta más Jesús para ego

Voz 8 12:52 de la esta pregunta una pregunta más un apunte lo bueno Pedro Fábrega perdón primera solucionarlo por el título de la Copa de la Copa Ibérica siempre es un placer que los españoles portugueses siempre es decir que ellos el ojo hayan Valladolid Vicky Cristina Iglesias que Valladolid tipo encima ibéricos que entonces más que Valladolid nació el Valladolid

Voz 3 13:17 nos congela en Salamanca que la pregunta es decir la verdad

Voz 8 13:21 nosotros a saber si todavía te sigue riendo de lo que me pasó con la broma Echenique acotes estables es cuando estoy de bajón que lo escucho la verdad es que me sube la moral

Voz 1201 13:34 buena o que usted

Voz 8 13:36 tienes que saber que fue tu otra vez compañero de habitación el sentiste

Voz 10 13:41 en el momento en el que yo hice la broma en la

Voz 8 13:45 competencia bueno ahora que lo puedo hacer mejor que la Cadena SER por supuesto pero alguien como tú que sí

Voz 1026 13:52 se está yendo de la mano de sus eh no no hay no hay no te a la razón ahí no te pueda la razón lo siento pero bueno te dejamos queda publicidad

Voz 8 14:01 por todo el proceso propio todo el proceso de en el cual pues yo esos palabrotas me llamaron y me creí que me había llamado Echenique fue filtrado verano

Voz 3 14:13 por bien

Voz 1026 14:16 tú lo que la gente no sabe lo que la gente no sabe es que además Jesús fui llamando a todos los conocidos que tenía a mi también mira no sabes lo que va a pasar me haya además Echenique porque el otro día hice alusión a él y me además Echenique uno no más que hice me decía el partido ya lo que era una broma sea el tipo estuvo como dos o tres días creyéndose que de verdad le llamado Echenique

Voz 8 14:40 me costaba dormir se cobra no contaba la historia ha dicho que pensando y de la tertulia están los domingos hay es la Plaça cosas Madrid

Voz 1026 14:49 casera que yo recuerdo que se iniciaron no es que no lo ha dicho todo

Voz 8 14:55 y luego pasa lo que pasa

Voz 1026 14:57 uno cuando tiene la boca más grande que que que un túnel pues pasa lo que pasa

Voz 8 15:02 pues no lo que pasa que frenar el Elvira fue bueno eh

Voz 1026 15:06 en el vídeo de Jesús de esa semana de cuando Jesús hace a vídeos saben ahora ya saben arriba tú no no debido todas las semanas siempre en esta sección porque es más fácil más radio para él aquí y la verdad que el vídeo grabando dudo con el debajo de la cama es bastante divertido también eh

Voz 1201 15:22 pero bueno un poco la verdad

Voz 8 15:24 con la habitación gestionar su título in situ

Voz 1201 15:28 de verdad no es verdad

Voz 8 15:31 sea que es verdad que su mano su mano

Voz 10 15:34 no hay informes grabó muy bien

Voz 3 15:38 hombre llamó Almodóvar después quería

Voz 8 15:42 sistiría bueno

Voz 1201 15:44 de Olite tuvo también dio un paso muy bien

Voz 8 15:47 está haciendo vídeos de estas cosas

Voz 1026 15:49 en un plazo de vídeo con que hizo el que hizo el VRAC el tema de la federación con con el Rey

Voz 3 15:56 el verdad

Voz 8 15:57 con el si no no no no no si te digo no pero yo yo sino mucho más que la calidad de trucos para la prevención del cáncer de próstata

Voz 3 16:07 pese que es

Voz 8 16:09 tú no sabes Kings escritora una pregunta quién fue la del equipo hizo el guión de ese magnífico vicio en el que te tumban en una camilla Iker practica eh

Voz 3 16:24 la verdad es que no lo sé pero me huelo que fue esa lo yo aparece cuando se detecta si lo vi tener él luego saber Río

Voz 1026 16:37 por muy bien que lo veo muy bien creo que de truco porque a qué hombre la salud es lo primero ya que tomarse las cosas muy en serio no como Jesús

Voz 8 16:46 por cierto que manda narices que él

Voz 1026 16:47 pero el único que se ganaron una camiseta al Rey al monarca fue estuco eh

Voz 8 16:53 eso es verdad eso de que tuvimos al chico chica tu con muy monárquicos mucho es que igual que echan mano este unas campechano

Voz 1026 17:01 el truco te llevo setenta y cinco programas esperando a que a que Jesús me regaló una camiseta eh nada nada ni ni una cuando era pequeño sagrada

Voz 3 17:11 el etc tienen muy claro que no se seguro que llegará

Voz 1026 17:17 el truco casi un placer tenerte como protagonista en este último rugby que mucha suerte para este año a mil diecinueve que enhorabuena el dos mil ocho que se ha ido oí nada que sigamos riéndonos disfrutando de el rugby como como es habitual

Voz 8 17:32 acuerdo muchísimas gracias no

Voz 1026 17:34 un abrazo fuerte me oigo me quedo aquí Jesús valen

Voz 8 17:37 es porque uno al con el cuarto hermano compensar esos atraer nuevos

Voz 1201 17:43 que luego chao Jesús me quedo contigo

Voz 8 17:46 campechana campechano eh de aquí no es bueno que va con turco como

Voz 1201 17:52 queda con contó con con me estoy Estévez decir me voy hoy

Voz 1026 17:55 de que de no ya ya ya lo hemos despedido así que ya te tienes que quedar con conmigo si yo sí

Voz 11 18:00 el Jesús que nada

Voz 1026 18:02 que te llamaba también en parte pues para darte las gracias para hacerte toda esta aventura que hemos tenido aquí en que empezó como una broma la gente no igual no lo sepa fue idea de fui de tu amigo Javi

Voz 1201 18:13 ahí donde lo ven el viejo amigo Julia sí sí sí que tampoco tiene que haber tenido yo tampoco

Voz 1026 18:19 tiene polos tuyo todavía

Voz 11 18:21 aquí la Promoció Ibai

Voz 1026 18:24 me dije dice este tipo es un cachondo este tipo te puede dar juego para el programa Vera hice lo te lo de lo de antes no nos conocíamos siquiera y la verdad que fuera cosa bien hiló fue danés que me dijo ven más allá pídele vídeos que además les gusta verse ahí la verdad que era cosa funciona bastante bien me gustado mucho

Voz 8 18:39 no gustó mucho del me de hecho me relajo colocando una pero aproveché ella ahí te lo mandé nuevamente sólo hago esto sólo es decir yo tengo setenta y cinco giga de Junio sólo llegan los algo durante el espejo la verdad que fue bueno pues aproveché te un de

Voz 1026 18:54 una pena que con el ascenso a apruebe dos feminista arriba dejará de hacer vídeos con regularidad pero bueno que si te va a hacer aquí cada uno

Voz 8 19:01 me que me estoy mal venir el mundo encima

Voz 10 19:07 ya la vida me hubiera

Voz 8 19:09 este Superstar de jugador titular indiscutible ya no no permiten

Voz 10 19:13 desde

Voz 1026 19:14 no pues la gente igual tampoco lo sabe pero ya que estamos aquí vamos a seguir pero sacando a trapo sucio porque

Voz 1201 19:17 no es un buen momento no ya que a la tele

Voz 8 19:20 no por ahora sólo palabras y no no no no

Voz 1026 19:23 pasa nada no pasa nada y como resulta que Kiel amigo Jesús pues el hombre en pretemporada un luchador y veía que no juega los partidos entonces bueno va a seguir haciendo porque va a tener mucho tiempo libre pero el tipo se empeñó en que no quiere hacer vida y con la excusa empezado convencer a su entrenador el tipo no para de jugar ahora de titular que hoy que ojalá que te dure que que la cosa vaya bien pero desde luego porque cuando era titular en en federal no te no hay problema pero ahora que eres titular en pro de dos también muy arriba

Voz 1201 19:53 eso sí si luego

Voz 8 19:55 yo creo que todo va a que ahora volver a vuestra

Voz 10 20:00 porque yo a estas para una versión que no me hago una idea

Voz 8 20:08 siempre por estas fechas por Navidad siempre son un esguince ligado que me provoca un sobrepeso no sé qué porque tampoco es que como muchas de hecho yo

Voz 1201 20:17 ya ya hay

Voz 10 20:19 normalmente me cuesta mucho volver a coger la forma de falta unos Ch

Voz 8 20:25 que de hecho la gente lo lo que la gente llamaba de forma alegórica la cuesta dinero para mí es real y literal haciendo cuesta durante todo el mes de enero como físico extra por haber engordado pero bueno lo siniestro K

Voz 1026 20:37 es un camino largo y tortuoso casi tanto el largo y tortuoso como aquel vídeo que está amenazando a las cuatro de la mañana con que publica esto si tienes valor que fue la noche de la celebración de del ascenso no Pumpido ha servido no no hacen nada delictivo sea no no no hay nada extraño

Voz 8 20:55 no no eso no se lo entiende que me entiendes que no hago nada porque no solamente suerte

Voz 1026 20:59 bueno se entiende Maqueda siete entendía más que que en ocasiones con cuando hablas supuestamente sobria si no lo habrá porque era era Jesús deambulando por la calle de camino a casa tranquilamente a esta hora de la noche pues contando que había que viniendo celebrar el ascenso iba vestido no iba desnudo como cuando Bacon turco y la verdad es que era muy era era graciosa Mamén me amenazaba instaba que lo publicara en el vídeo semanal

Voz 5 21:27 no

Voz 1026 21:28 pero bueno en fin habrá que sacarlo a colación este al museo en fin es Jesús ya que que esto se acaba casi un contra contigo amigo y que bueno que todo empezó como una

Voz 1201 21:40 pero algún Renfe colabora contigo un reto

Voz 1026 21:43 sí hemos creado incluso un personaje mediático no ha servido para que el próximo contrato profesional pueda meter algo más de imagen pero ellos siguen estando ahí siguen para seguir estando en la web en en la web de Pepe Rubio de la SER porque eso entrenarnos a borrar nada

Voz 8 21:59 yo llevamos ahora yo llamaba ahora Felipe González le preguntó cuánto puede cobrar estos juegan como ejemplo de la SER

Voz 1201 22:05 bueno digo a muy bien muy bien

Voz 1026 22:08 Jesús

Voz 1201 22:10 el amigo que ha sido ahora es que tengo ahora ve trabajando

Voz 8 22:12 económica ahora tú entras en el olimpo de los periodistas no eso es como ser funcionario las autonómicas cobra por no hacer nada no por decir que bonito bonita la comunidad creo cautos aunque de Murcia complicado porque claro vez como he dicho es que bonito la la comunidad gracias un abrazo la casi un placer trabajar contigo también amigos

Voz 1026 22:30 que no seguimos lo que me queda pendiente una visita a esta en Provence antes de que de ese cáncer de la patada en el culo tengo que ir a verte jugar un partido o al menos el día que vaya a firmar su renovación de contrato

Voz 1201 22:43 si está exacta del veloces

Voz 1026 22:45 bueno sí sí sí sí jugando partidos porque Jesús Amigo de corazón un abrazo

Voz 3 22:51 un abrazo ahora

Voz 12 22:55 bueno quizá no

Voz 1026 23:04 hemos escuchado a Jesús Moreno bueno vamos a darle un poquito más desheredados que tampoco quiero decir un poco el programa de de este capítulo de Rubí el número setenta y cinco últimos recordamos saludo o no de las personas que fue fundamental en el arranque este programa que estado en todas las citas cada semana y que es quién nos alumbra en el Rubin masculino nacional como es Miguel hola Miguel buenas tardes feliz año

Voz 0267 23:29 muy buenas Añover bueno el año

Voz 1026 23:31 que se va con un título el de el VRAC la Copa Ibérica frente a doble meses estuve emocionante el partido o estuvo la cosa decantada para para el VRAC

Voz 0267 23:43 bueno la verdad es que la tercera Copa América para el VRAC pues como siempre se definió por porno que ya comentábamos creo que el el factor de local es esa mucho oí el Bra que dominó el partido prácticamente en todo momento aún así en los portugueses a juego actos estuvieron entre el partido y la verdad bueno fue un partido entretenido con con muchos ensayos se XXXIV XXV resultado final y sobre todo un partido para confirmara ayer como uno de los baluartes de este VRAC Si bueno configurar esa pareja de medios que probablemente mucho que hablar en la Liga Heineken no así que bueno yo creo que realmente para saber el potencial de los equipos españoles pues habrá que ver les compitiendo en en Portugal porque como decimos siempre siempre los los el factor local pesa muchísimo y al final acaba acaban llevándose la Copa América

Voz 1026 24:43 hombre son candidatos claros a mantener el título el VRAC pero Txemi está fuerte como ya hemos hecho un arranque de temporada y ojito que los fichajes que este mercado invernal la gente Alcobendas da que pensar que la cosa puede ser una liga de tres

Voz 5 24:57 yo sí creo que puede ser una de tres como bien dices he pues

Voz 0267 25:02 sirve estar en Salvador pese a que en este momento va tercero con cuarenta y ocho puntos puede puede bueno va a seguir peleando no puede vamos a seguir peleando seguro después él la incorporación de Barrionuevo el que le da un plus tanto moral porque yo creo que que equipo les faltaba esa inyección de moral sobre todo a la hora de viajará a cada Pepe Rojo no que está en el principal bastión de del rugby vallisoletano ahí meto en el mismo cajón a los dos equipos no impone muchísimo ir a jugar a a Pepe Rojo y al final pues es donde donde sacan todos esos puntos no

Voz 1026 25:39 pero yo dije contigo porque yo que he visto los últimos años Alcobendas siempre ha hecho muy buenos partidos y ha llevado a los equipos de Valladolid al límite y Alcobendas donde se ha dejado puntos ha sido en campos más pequeños

Voz 0267 25:52 sí a ver está claro pero sí que es verdad que luego analizas el el el Alcobendas ha estado en todos los partidos contra rivales de de Valladolid pero

Voz 1201 26:02 el cine como en un puño pero en las urnas

Voz 0267 26:04 hemos hecho momentos se dejaba llevar el resultado buena de hecho contra el siglo está en El Salvador después de bueno acabar empatando en esta en esta temporada y en otras temporadas lo mismo al final después del partido de más a menos Haidar ha ganado acababan dejándose ir hilos los dos equipos vallisoletanos no remontaban Suecia Cain ten es quizás esos dos fichajes elevan a dar un plus de moral y confianza al equipo de cara al asalto

Voz 1026 26:33 lo los cruces directos e indirectos luego el piloto pues una cosa es el partido de Liga y otra cosa es cuarto una semifinal de Liga o jugarte una semifinal de Copa del Rey

Voz 14 26:42 ahí es me quería ir después y yo sigo confiando igual que

Voz 0267 26:48 una cosa que no nos vamos a quedar sin comentaras menos temple rugby ese el cruce de semifinales entre Hernani el Barça rugby es sigo creyendo que en un hipotético caso de semifinales en el cual puede llegar a un equipo como Ampo Ordizia como el propio Barça o más equipos que están en liza como el alta energía la Unió Esportiva al propio hubo tiene que el recién ascendido creo que un partido de varios equipos que pueden dar mucho de qué hablar ya va a demostrar el Barça rumbo ganando al al VRAC ese equipo que empezó con muchas dificultades sea ahora mismo marchan líder así que yo creo que está muy abierto de la Liga que esa es la principal diferencia que nos encontramos de cuando empezamos a comentar la Liga Heineken en Play Rugby ahora está mucho más abierta que bueno a la vista está que al menos se ha metido un equipo más arriba mi hijo me quedo por ejemplo con el año pasado en en las semifinales en ese momento en el que en el cual el independiente gana al siglo está en El Salvador en el último partido en Pepe Rojo de manera que cambian los cruces Diego Merino lo que dice es que se alegra porque porque no se cruzará con Ampo Ordizia no tenían bastante más miedo a a a que al que al Independiente por en la manera de jugar por eso creo que que la Liga está más abierta hay más equipos con una base sólida que trabajan bien

Voz 1026 28:09 el Barça también se ha metido ahí con ardid independiente bueno la asamblea sigue estando ahí aunque parece que va un poquito más irregular este año pero si hay un buen ramillete de equipos aspirantes no sí

Voz 0267 28:19 eso es y pues la parte baja que nos que bueno va para por lo que parece por lo que es haciendo el hubo coordina Clínic Illa la que marchan en estos momentos el noveno respectivamente pues Hernani siempre como siempre le tocará pelear Vizcaya Guernica es también un clásico en esos puestos aunque el año pasado hizo bastante bien Yves pues yo creo que la sorpresa por ahora en activo de este arranque de llega que la Complutense Cisneros así que nos quedan dos incógnitas que despejar hemos

Voz 1026 28:47 pese a la victoria de Cisneros antes de Navidad porque hay que recordar que bueno le ganó a la Vila de forma amplia Cisneros ganó en casa frente a Hernani el Barça perdió finalmente verá que estábamos hablando te acuerdas de de si iba a perder o no el liderato el VRAC en en Barcelona y cogerlo Alcobendas que ganó con lo justito o al menos muy ajustado en en Santander Ordizia ganó de forma amplia en el derbi vasco a Vizcaya el Salvador le ganó de una forma demasiado contundente diría yo es demasiado porque yo esperaba algo más de resistencia del equipo el maño

Voz 0267 29:19 sí sí pero al final pasa mucho en él todavía en esta esta temporada que depende mucho los equipos de ciertos jugadores que no tener que no es sano o se deja ir el equipo en el momento en que es ciertos cambios así que tampoco me me sorprende mucho y más como bien decías en una menos porque está Moyano que tiende a ser un pelín veleta en esta Liga Hay que es capaz de lo mejor y de lo peor

Voz 1026 29:44 yo desde luego empieza este año dos mil diecinueve Miguel y tenemos un montón de citas importantes no porque más allá de los torneos domésticos

Voz 15 29:52 la Copa del Rey y la Liga

Voz 1026 29:54 a nivel internacional tenemos el primer Seis Naciones B o el primer Campeonato de Europa después del mazazo de Bélgica vamos a ver cómo se levante España como se levanta Rumanía también que a Rusia preparando el Mundial de Alemania Bélgica va a ser una protagonista no entre febrero y marzo

Voz 0267 30:15 pues eso es en dos meses prácticamente la selección española lo lean este tienen que volver a a meter en el camino en el camino que les tiene que llega les tiene que llevar a esa Francia a veinte veintitrés sobretodo la incógnita yo creo que ese es Si de Rumanía empieza un nuevo ciclo porque yo creo que que Rusia va a estar fuerte obviamente muy motivada por el estreno mundialista después se Georgia seguirá en la misma línea trabajando así y después la la otra incomunicadas pues que nos queda por despejar es si Alemania vuelve a la senda de de esa gran selección con mucho sudafricano nacionalizado y demás o vuelve a pelear con con Bélgica para las últimas plazas pero ahí va a estar

Voz 14 31:04 en este dos mil diecinueve el el fluir

Voz 0267 31:07 en Champions y en una competición que que además tiene el reto junto al vivero de despejar todas las dudas Sabas y con muchísima razón en dos mil dieciocho sobre ellos y luego te

Voz 1026 31:18 hemos Seven no con los chicos de Pablo fijo haciéndolo muy bien recordamos que antes de el pasado mes de diciembre fueron sextos en Ciudad del Cabo que era un hito histórico y ahora falta por ver cómo se levantan en las primeras citas quedan todavía ocho muy mal se tiene que dar la cosa para que pierde la categoría España no por al menos por la inercia pues la ventaja que les saca un rival directo

Voz 0267 31:36 eso es en dos series diecisiete puntos a tan solo dos puntos a un punto tres puntos de Argentina Escocia dos grandísimas selecciones en novena posición una media en la tabla yo creo que a poco bien que lo hagan los pupilos de Pablo Feijóo en estas ocho sería el equipo va todavía tiene margen de mejora lo va a hacer muy bien y que vamos a mantener sin problemas y además hay que recordar que el seis siete de julio se va a celebrar el Olímpico europeo en mal cursis Francia pues prácticamente una dos semanas después de que acaben las las series así que en principio es probable que vemos veamos en algún momento un pequeño bajón físico de de de los leones

Voz 1026 32:24 para hablar

Voz 0267 32:24 eso quiere apunte para preparar la cita que a priori se antoja más sencilla de cara a la clasificación que las propias series Si bien bueno quedan lejos todavía esas esas cuatro primeras plazas que dan acceso pero en caso de que Inglaterra lo haga muy muy bien pues la cuarta posición sería más más sencilla

Voz 1026 32:44 Miguel lo hemos pasado bien no setenta y cinco programas

Voz 0267 32:48 lo sabemos lo hemos pasado muy bien y además pues hemos tenido la suerte de vivir en primera persona en muchas muchas cosas de tanto nacional como internacional

Voz 1026 32:59 te me hecho hombre de radio eh tú decías que nunca ha hecho Radio la verdad que te dado bastante bien con el asunto y hacer un partido en Carrusel

Voz 0267 33:07 efectivamente la verdad que he crecido mucho y gracias

Voz 1026 33:12 radiofónica porque físicamente sí crecen ya te sale del molde sea ya te pasa por arriba

Voz 0267 33:18 así somos los los según las que qué podemos hacer pero la verdad es que ha sido todo un lujo eh te doy las gracias por la oportunidad y ojalá que volvamos a coincidir en proyecto radiofónico

Voz 1026 33:29 en el mundo del vino para ya lo sabe la melé te frena mucho te tiran para atrás y te come la tostadas y que te pasa por encima así que tenemos que seguir empujando ya veremos de qué forma pero sabes que la gente el rugby siempre tenemos que seguir haciendo cosas para promocionarlo para dejando dejaron notar no sabemos todavía dónde ni cuándo pero seguro que no volveremos a encontrar en este tipo de formatos y la verdad que ha sido un placer y en que la gente no lo sepa yo me ha podido en todo este equipo cada semana no pero digamos que de los pilares digamos en los que más he dado el follón ha sido la nariz y en mí el danés al que él la de los quemaban fue en cada semana para buscar tema buscar entrevistas contactos y la verdad es que he aprendido un montón de rugby nacional que era también una de las carencias que tenía he aprendido más si cabe de femenino porque hay tenía menos conocimiento sí todavía de las chicas pero la verdad que me ha me ha servido todo esto me muchísimo para conocer el español que era una de las cosas que yo no no marejada demasiado Miguel él que además es un amigo que me ha dejado el mundo el rugby desde que era jefe de prensa en la Federación así que eso me lo quedo para mí gracias a a todo este Pierrot de la Cadena SER Miguel que ha sido un placer tenerte en estos setenta y cinco programas que esto sí que es un abrazo amigo

Voz 1201 34:37 un abrazo grande nos vamos de los capos

Voz 16 34:40 no

Voz 1026 34:56 la sintonía de fiel al cual adelantamos en el día de hoy en vez de ir en el cierre programa vamos a hablar un poquito antes con él porque dentro del propio nacional de tuvimos el otro día viendo el partido de la Copa Ibérica que además nota curiosa creo que nunca había visto ninguna en directo y me parece que es una cosa ya sí reseñable muy buenas cómo está feliz año tal bueno

Voz 6 35:18 hemos tras igualmente

Voz 1026 35:21 eh que que no hubiese visto tu

Voz 6 35:23 y y por eso quería resolver esa bala una me planté en Valladolid en el campo principal del Pepe Rojo a ver el partido en parte muy interesante por otra parte me alegro que lo incluyan en el en el ámbito del rugby nacional porque te veo ibérico pan Iberica pero no deja de ser un parte internacional entre el campeón de la Federación portuguesa el campeón de la estrategia española como nota aclaratoria para al más escéptico es el ex de la

Voz 1026 35:51 se ponga como edición que faltaría por ver no que te queda por ver que te que sube Rubio ha llegado a ver en directo a super Rubinos

Voz 14 35:57 sí sí sí sí

Voz 1201 36:00 pero te digo una cosa es tú no perdonas micro vivo en vivo advirtió en Vigo claro no no no no Instituto Halal porque mundiales a Sestao

Voz 6 36:08 sí sí sí un antiguo ese es un objetivo para cumplir pero digamos que me estoy muriendo este hemisferio de momento fíjate que sí que he visto campeonato de rugby derrumbe Champions ya sabes que algunos tenemos querencia por nombrarlo con el orden al correspondiente pero seamos puristas y de Champions pero cuando se

Voz 5 36:29 uno uno

Voz 6 36:30 los partidos de la competición en Tucker no han uno Australia Argentina que ya comentamos en su día cuando acabe con el hemisferio el hemisferio sur pronto pronto pero como bien decías esta es una competición internacional que me he faltado y por eso resuelto la la urna como te digo acudiendo el otro día a ver el partido a Valladolid muy interesante por otra parte no por el desempeño fíjate de los campeones del VRAC que era presumible que iban a ganar por la soledad que está demostrando en estas últimas jornadas por el equipo que tiene que tiene conformado sino porque

Voz 7 37:08 era alegre es portugueses

Voz 6 37:10 os Belenenses es un equipo con sangre joven con con gente muy interesante sobre todo en tres cuartos que jugaron básicamente a mover el balón contra la pesada delantera vallisoletana porque no había color en y los contactos en las fases de juego cerrado ido hicieron francamente viendo un equipo además de amplia tradición fundado en en mil ochocientos mil doscientos veintiocho de gente muy cordial y muy jovial en la que militan militado un montón de internacionales portugueses casi todos de la misma familia porción los los Cunha como el famoso va Lula que fue un gran jugador barbarie han de la partida de nuestros amigos de de más allá de de lo haría

Voz 1026 37:58 es una competición que no tiene muchos años bueno sí tiene Mara década pero que no han terminado de de de verse ha de ser respetada por lo menos actualmente no es vendida como una buena competición lo digo porque cuando que se habla de intentar hacer una súper liga ibérica sin ni siquiera la propia como debían va a ser difícil hacer una competición entre equipos portugueses y españoles no

Voz 5 38:18 no

Voz 6 38:19 estoy de acuerdo pero eso tiene una razón de ser es un partido único que hubo intención de hacer un partido de vuelta pero no tiene mucho sentido damos que es salvando las distancias una Calcuta Cup y ibérica que bien podría llamarse Copa haya ocupado de alcoba rota no mejor no porque siempre llevaremos las de perder

Voz 1201 38:41 a pues lo de otra manera pero no

Voz 6 38:43 tiene mucha consideración precisamente porque sabemos cómo las federaciones tanto española como la portuguesa andan siempre ocupadas en otros menesteres pues probablemente no han sabido darle el empaque que que merecería seguramente porque puede convertirse en una ocasión extraordinaria del calendario que incluso con matices lúdico festivos no creo que haya mucho interés más bien se toma como un mero trámite y una y es una pena porque podía ser una ocasión muy bonita precisamente para épocas navideñas como ha sido en esta en esta ocasión en el que se podía hacer un espectáculo interesante

Voz 1026 39:18 si un niño pueda dejar gente de fuera Hay se otra sería otra cosa

Voz 1201 39:23 no me acuerdo pero ya sabes

Voz 6 39:26 doctores tiene la Iglesia de ocuparse de ello no sé si las federaciones los eso quién deba encargarse del entramado organizativo pero seguro que tiene más posibilidades de Lesaka

Voz 1026 39:36 yo estuve por cierto el sábado pasado viendo la Copa mil ochocientos setenta y dos en el estado en

Voz 6 39:42 me consta me consta en vende el partido que sí

Voz 1026 39:45 yo sí pueden Burgo la verdad es que es una cosa es visto tanto campo por ahí ven un campo así abierto

Voz 4 39:50 como el de Glasgow no no no termina no no no sabe igual no hay mucho hueco libre

Voz 1026 39:58 en moderno bonita el césped artificial no no me término de de empapar la la sensación

Voz 6 40:03 es que el la tradición y las costumbres son una parte muy importante de nuestro deporte que la estética unida la ética a la ética del rock en este caso que tienen mucho que ver con el entramado que venimos construyendo tras

Voz 7 40:17 Major solamente desde la fecha mítica

Voz 6 40:20 el ochocientos veintitrés que ya sabemos que no es un mito pero tomamos como referencia Ia hay demasiada afición a innovaciones experimentales que a lo mejor no van en sentido correcto que eso lo hemos hablado muchas veces y a mi se me tacha de conservador e incluso de jurásico es un apelativo cariñosamente nos aplicamos algunos veteranos pero no dejamos de tener un cierto punto de razón no hay que perder la perspectiva no tenemos que olvidar de dónde hemos salido donde estamos

Voz 1026 40:48 pues ahora que la del Jurásico Phil sabes que este es el último play rúbrica estemos en la SER eh menos mal porque ya tengo una libreta que no me que había más hojas se contrató a los apuntes que ir tomando contigo en todos estos programas y la verdad que ese ha sido un placer aprender de yo te digo maestro sé que es una cosa que no termina de gustar mucho pero es que cualquier persona que tenga digamos sea joven o quiera saber algo de Rubio antiguo les recomendamos que se pasen por la web de rugby que se programa de todos estos que tomen apunta porque la braille prendido Montoro a tu lado

Voz 6 41:17 bueno verá el placer ha sido mío naturalmente colaborar con un tipo tan entusiasta obstruido mover un equipo muy muy muy interesante ir diseñar y poner una antena

Voz 0267 41:26 programa tan importante tan

Voz 6 41:28 lo entretenido tan divertido y tan ilustrativo como el que ha servido como el que has conseguido materializar durante todas estas ediciones que creo que son setenta y cinco si desgraciadamente ya sabía algo me había dejado noticias como te puedes imaginar tenemos información confidencial y es una pena lo lamento realmente aunque sí para bien seguro tu carrera profesional

Voz 1026 41:52 pues que lo he dicho que además junto a un montón de gente primera línea eh que se que es una cosa que me preocupa mucho entre entre Mario es Jesús hoy para ultimar programa hemos hemos estado con trucos sábado otro pilar más para defender la la hermandad la primera línea eh que se hombre

Voz 6 42:08 esto esto esto verá te honra pero además es demostrativo de la alta calidad intelectual que se cuecen por delante no solamente

Voz 1026 42:17 en el caso de Jesús es escasa en ocasiones eh pero bueno eso es otra historia

Voz 17 42:21 no no no estoy de acuerdo el genio la ocurrencia

Voz 6 42:24 la chispa va acompañada de su esposo intelectual del que te hablo

Voz 1026 42:30 pues Phil de verdad de corazón que ha sido un placer contar contigo y que bueno que como le voy diciendo la gente el rugby es una gran familia y seguiremos estando en contacto y seguiremos adelante con aventuras hogares que no puedan de parar pero esta aventura en la Cadena Ser en P rugby acaba por lo menos con este equipo acaba acaba aquí un abrazo fuerte

Voz 6 42:48 decir yo sí verá como he hecho ha sido un placer Hinojosa encontrar

Voz 1026 42:53 seguiremos tomando notas de otra manera amigo

Voz 6 42:56 un abrazo hasta siempre

Voz 18 42:59 de

Voz 19 43:03 indie una piel de que no todo

Voz 1026 43:13 vamos con el rol femenino en este play Rubín uno setenta y cinco y saludamos como cada semana a Cristina Cueto a Elena Lanuza en este que me daño o la idea feliz año hola hola Cristina feliz año

Voz 5 43:27 a las años bueno como vive lo no

Voz 1026 43:29 queda bien

Voz 4 43:31 os habéis dado buenas comilonas eso

Voz 1026 43:34 esa volver a la competición en

Voz 5 43:36 el limitadas implementadas yo me más a descensos lo que pasa como en primera línea pues pasa me pasa menos pero si ya corría poco ahora voy a correr para atrás

Voz 1026 43:47 bueno la que tiene que correr la gente de la vine a cuento tú tú te has portado también servido Un poquito no

Voz 5 43:53 yo me he portado acordar con las que por supuesto

Voz 1026 43:55 ah muy bien me guardo para cuando vuelva la Liga que volverá la semana que viene si no me equivoco este fin de semana no tendremos competición hizo cuando vuelva la Liga va a volver después de un cierre de año Cristina con sorpresas porque yo creo que poca gente esperaba que Majadahonda fuera con corazón con las corridas en Sevilla no

Voz 5 44:15 pues sí la verdad es que fueran ante otra sorpresa también pero fueron prácticamente la sorpresa de la jornada hay que decir que la están haciendo muy a lo largo de toda la temporada pasada nadie esperaba que Majadahonda que aspira a ganar la Liga o aspira a estar en los puestos altos para el club yo saliera como cayó ante ante el Sevilla no algo que sólo la Cartuja se están mostrando muy fuerte allí la sevillana no fue precisamente el mejor partido de la madrileña lo fue de la sevillanas que buenas Omán creo que ha sido su tercera victoria es bastante importante de cara a su lucha por la salvación

Voz 1026 44:47 una valoración que en su favor perjudica a la Dragón más Cueto porque lo tenéis esos complicar la las situaciones

Voz 5 44:57 sí la verdad es que se complica mucho no después de que la primera vuelta andenes hubiéramos dado bueno hubiéramos dejado una cara mejor no en este partido se presentaron las catalana con un equipo muy fuerte nosotras tampoco empezamos demasiado bien entonces se juntó una cosa con la otra no somos capaces no

Voz 1201 45:16 en forma de manera conjunta

Voz 5 45:18 que en detrimento con el partido Sevilla pues así nos dejan lugar bastante complicado

Voz 1026 45:22 en el equipo que parece que va hacia arriba que se les estaba esperando mucho tiempo que ha despertado es el de ganó cuarenta y cinco diecisiete a Sanse parece que las coruñesas van a terminar en en la parte alta

Voz 5 45:33 sí tanto crack como olímpico parece que han despertado como ha fichado muy bien el penal a principio de año no sorprendido igual que no hubieran traído refuerzos que es algo que suelen hacer normalmente lo bueno has llegado un poquito más tarde las chicas neozelandesas pero les están dando muy buenos resultados sobre todo la ocho bueno aunque la III también tuvo un papel muy importante del partido contra Samsung no recuerdo mal que cometió un par de ensayos sí se está poniendo ya la cosa muy dura por arriba están todos los equipos muy cerquita puntos a pesar de que Cisneros y Majadahonda cayeron Cisneros sigue líder porque llevaba un pequeño margen pero ya está todos llamando a las puertas de hecho crack pues terminó el año en puestos de ellos dejando fuera Sanse ya veremos lo que que el pero lo que queda en segunda vuelta a sus interesantes la verdad

Voz 1026 46:24 chance que arrancó como un tiro está en media tabla aunque bueno con el colchón de puntos que tienen no debe tener problemas para salvar la la categoría recordamos que este es el año el inanes que por fin se juega playoff juega un playoff de semifinales y final así que no es tan trascendental en la acabar primero para llevarse el título

Voz 5 46:41 sí exactamente eso un poco más más justo digamos o quizás más espectacular para la competición la final será el veinticuatro de marzo aunque da un poquito pero bueno si lo pensamos no tanto porque ya estamos

Voz 0267 46:56 ya hemos empezado año muy