Mijatovic: "El empate ha sido un paso atrás tal y como va la Liga este año"

Voz 1 00:00 sí había dejado con la palabra en la boca y hace ya bastante tiempo a Pedja Mijatovic los estabas contando que no lo veía claro lo de que el Madrid va bien bien en esta Liga o la vaya competir

Voz 2 00:10 como hasta el final decías como decíamos antes

Voz 0632 00:14 me cuesta decir eso pero esa es la sensación es que tengo además las sensaciones que que nos ofrece el Real Madrid en este caso no porqué que el equipo en la primera parte del partido de hoy bueno ha remontado un resultado complicado pues quitado primeros seis minutos son han estado bien en la primera parte cuando todos pensábamos que en la segunda parte hermana celebrar un poquito de resolver el partido ha sucedido lo que sucedido no una segunda parte de Rosa sin juego sin ofrecer nada prácticamente que a mí me podría cambiar la opinión que tengo así que creo que está en Bata ha sido un paso atrás en cuanto la Liga de este año íbamos a ver que esos más adelante pero no sé optimista en este caso Guerra ha habido falta actitud por momentos lo digo porque esa como dices desastrosa la segunda parte no creo no creo que ha sido la falta de actitud sino más o menos a la impotencia que que que que que tenían ellos no dejándole la vida real pues crecer cada minuto más y luego sucedió lo que se venir un empate por suerte quizás ha podido ganar es la verdad es que el Madrid ha tenido un par de oportunidades para resolver el partido pero las sensaciones que transmite es de verdad son para mi de no tener optimismo vamos a ver como como decíamos antes la liga es muy larga hay muchos partidos pero

Voz 1 01:33 no soy muy optimista tres nombres propios y otra pregunta el primero de ellos Modric que como nos contaba Javier Herráez sufría ese proceso gripal sino no era muy entendible que a falta de veinticinco treinta minutos para el final del partido quitase es que se fue fue el Luca Luca Modric desapareció el Real Madrid por completo los contragolpes del Villarreal eso sucedían todavía no

Voz 0632 01:56 pues Luca quizás sí que tiene este problema yo no lo he visto porque he vuelto de un viaje pero no hemos hablado pero bueno si algún jugador empieza un partido pues insuficiente bien pues y pide el cambio es otra cosa pero sí lo cambias por por por y darle un poquito para los próximos partidos eso no no lo acabo de entender luego puesto a sólo Luca sino también el cambio de de cross que tú quieres dar algo más como decía el entrenador no quiere intentar resolver el partido y poner gente más fresca pero yo creo que en este en este cambio de Luca pues yo creo que es equivocado vamos a hablar mañana con Luque vamos a ver que que ha apostado de verdad

Voz 1 02:39 otro nombre propio es el de Gareth Bale que sufre esa sobrecarga bueno ese aura de futbolista de porcelana que yo lo dije antes Juan Antonio Romero es un futbolista y la ex de grandes high life porque fíjate contra el Liverpool en lo que al final de la Champions en la final del Mundial de Clubes pero sino o está desaparecido está lesionado así pude pude de verdad liderar un equipo como el Real Madrid después además de la venta de Cristiano con todo lo que ha hecho cristiana en la última década en el Real Madrid

Voz 0632 03:05 es una pena lo desvela es una pena a mí personalmente me gusta este jugador oí como decías tú mi todos esos otros el en grandes partidos en El Mundialito lo demostrado pues es un jugador que te puedo ofrecer algo y marca la diferencia pero yo creo que para para para ser líder de un equipo como Real Madrid después de la marcha de Cristiano es poca cosa no yo creo que este problema que tiene con las decisiones que ha tenido durante todos estos años es un problema quizás se puede resolver no hay que hacer un estudio específico y a ver qué le pasa porque con con avances de de Medicina en este en este siglo XXI

Voz 1 03:41 así que creo que que habrá algunas

Voz 0632 03:43 yo no sé acudir a alguna otra otra cosa no sé pero es preocupante es preocupante porque selecciona tantas veces que todos estamos preocupados y cuando lo decíamos en transmisión cuando alguien de ojo Bale pues es nadie piensa que es

Voz 2 03:57 el gol lo una jugada sino a ver si le si le ha pasado algo no name is

Voz 1 04:01 segundito pregunta te roban Carvajal en medios de comunicación Herráez

Voz 3 04:07 hablada Dani qué tal Dani buenas noches en Madrid sede va en este partido parte de la Liga

Voz 0455 04:14 Antonio mucho los pero que queda queda mucho pero sí que era una jornada para sumar para sumar los tres puntos apretara a los de arriba uno ha podido ser la verdad que que buenos creo que todos los vamos pues pues jodidos a casa eh después de remontar que era creo que lo más difícil no es el primer gol que hemos encajado pero como te digo el tampoco sabría decirte el porqué pero hay que seguir trabajando creo que de puertas para dentro hay que estar más unidos que nunca Isabel que en tres días tenemos practicamente otra final nuestros partidos son son racionales cuesta mucho

Voz 1313 04:51 parece que el equipo no no coge vuelo nunca

Voz 4 04:53 el árbol la temporada están valorando que parece que sí pero otra vez no

Voz 0455 04:59 Bono es sí que está claro que cada vez los partidos son son más exigentes los rivales estudian es complicado no creo que para cualquier equipo la fórmula de victorias seguidas los otros estamos intentando pues eh trabajar para ello para sumar de tres en tres todas todas las jornadas cada cada domingo cada miércoles y en ello estamos los no sabría decirte

Voz 5 05:20 el por qué nos cuesta tanto cerrar los partidos porque lo de hoy parece que no es un accidente tú saca esté bajo palos el empate contra el Huesca hay contra el Rayo llegue al final eh otra vez no Faris el partido y esta vez sí que lo he pagado

Voz 0455 05:33 o hemos pagado como tú bien dices creo que hoy no hemos sido muy eficientes en las áreas porque tenemos un par de canciones para cerrar el partido con uno tres lo lo hacemos una línea pues por los hacen gol sí que es verdad que nos está costando cerrar los partidos como tú bien dices y al final habrá partidos pues que el rival tenga cierto hoy como el que son los puntos no está haciendo bueno sí que con los nueve los números con el están siendo bastante bastante acertados pero es verdad que los resultados si si los analizas pues como tú dices no no lo conseguimos enlazar muchas victorias seguidas pero trabajamos para ello e intentamos que que el juego que que los resultados lleguen igual no yo estoy convencido yo creo que que todo el grupo de que de que va a acabar llegando

Voz 3 06:34 bueno es pero viene ya Lucas Vázquez aquí está Lucas con el teléfono qué tal Luca buenas noches hola buenas noches tan por el tropiezo doloroso en el en el día de hoy IS esa sensación de partido

Voz 1313 06:46 donde de enfado yo creo que al final tenemos la victoria en la mano eh minuto ochenta pues llega esa ocasión de forma que los hay el segundo gol hay luego tenemos pocas opciones de de de meter otro gol

Voz 3 06:58 en ese uno dos Lucas tú con Benzema el rechace y al final la tapa el portero Asenjo oí son claro como sido a jugada si bueno yo creo que es una jugada en la segunda parte que de que tenemos claras uno tres pero bueno el fútbol pues a veces se mete a veces España

Voz 6 07:17 todo aprender de los errores y que no vuelvan a pasar números están ahí no son un veintiún puntos perdidos de cincuenta y uno fuera de casa son dieciséis puntos que no habéis ganado de veintisiete el problema

Voz 1313 07:30 sí bueno al final los números no engañan está claro que lo que tengo que hacer es analizar todo no porque lo llevan esas esas victorias ir porque esos puntos yo creo que si seguimos trabajando pues conseguiremos eh darle era una explicación Bono me gustaría saberlo no pero más que buscar explicación de lo que tengo que hacer es poner todo de nuestra parte para para ganar partidos esperar los pinchazos de Melide a así son muchos puntos siete yo creo que no estamos en enero todavía queda mucha Liga

Voz 6 08:08 estaremos luchando hasta el final saben que es que siempre decir que al Madrid nunca se puede dar por muerto eso es evidente pero cada vez cuesta más no creer en este equipo en la Liga a decir es que se desconectan demasiado fácil

Voz 1313 08:22 bueno yo creo que es también un poco injusto pues se sí que es verdad que hay rachas durante las temporadas que las que siempre se nos critica mucho en las que se deja con cara de confiaron en nosotros y al final pues nosotros le damos la vuelta a la tortilla acabamos ganando Champions Ligas Supercopa Mundialito si yo creo que nos merecemos ese esa confianza hay vamos a darlo todo en casa con el equipo encaja gol más menos fácil Se habla de falta

Voz 5 08:44 de concentración también es falta de concentración no cerramos partidos porque no es de hoy no es por tu ocasiones que viene de de muchas partes

Voz 1313 08:51 años atrás o no el fútbol eh hay detalles que hacen que la bonanza ese crédulos de otro al final pues hoy no tuvimos suerte en las en las áreas eso empatamos yo creo bueno pues os está

Voz 3 09:04 Lucas Vázquez que siempre da la cara es verdad que tuvo es el juego el uno tres para el partido pero no menos cierto que también dio el pase de gol el primero para Karim Benzema que ha trabajado y que esto fútbol a veces aciertas yo te equivocas pero implicación y trabajo Lucas Carvajal precisamente los dos que han comparecido lo han hecho francamente bien y que han dado la cara yo me quedo

Voz 1 09:22 sobre todo con esas palabras de Carvajal no se va a la Liga nuestros partidos a partir de ahora ya son finales recuerdo que quedan dos de la primera vuelta toda la segunda vuelta Pedja creo que ya nadie te veinte porque el Madrid dos que no quiero que se queden ahí en el tintero Marcelo en el primer gol falla claramente porque no tapa bien ahí en la banda izquierda y después el balón le llega

Voz 7 09:45 a a a a Cazorla que marque el gol

Voz 1 09:48 déjame que te diga

Voz 3 09:50 eh Álvaro que ha pasado por aquí Luka Modric con un trancazo del cuarenta eh ojo brillantes a él lo que en la España franquista iba a ser un trancazo les ha dicho que se mejore y el hombre es que además ha perdido peso se ve justificada si claramente bella si no fuese por esto ya ya

Voz 1 10:09 ya ya hemos escuchado antes en Carrusel que el cambio partiera injustificado te digo Marcelo está en un momento bastante complicado no no sé cómo lo ves tú

Voz 0632 10:18 está sufriendo está sufriendo y además ha tenido un par de lesiones que le impidieron coger el ritmo del partido además fían después de un Mundial con todos los jugadores que han participado el Mundial les cuesta un poco por entraron en buena forma porqué porque no no han hecho una buena pretemporada y eso se puede justificar lo que pasa es que en estos este partido de hoy pues tenido estos estos fallos mala comunicase la mala colocación de base LB que está un poco como ante no pues no le no le vemos cómo lo veíamos en esos últimos años pero es cuestión de tiempo cuando a recuperar su mejor forma hay y ofrecer lo que puede ofrecer no vamos a ver si hay alguna otra solución en el supuesto no al mejor descansar entrenar mejor y esperar los partidos donde puede dar más pero bueno son cosas de de técnicos de entrenadores que tienen que que valora esta situación pero hay que decir que no está bien eso no está bien pero eso no quiere decir que no va a estar bien dentro de poco más allá de Ibrahim

Voz 1 11:16 tú crees que va a fichar más el Real Madrid en este mercado de invierno o no

Voz 0632 11:21 yo creo que que no vio esa es esa es mi opinión creo que no y además el mes de enero es un mes muy complicado para para hacer un fichaje además el sí que sí sí lo planteas para hacer un fichaje para para tener rendimiento inmediato pues es muy complicado no cuando dices te fichen enero normalmente se ficha a los jugadores jóvenes que tienen que quiero estarse un poquito y luego pues prepararlos para lo que lo que viene después no ahora de encontrar una solución ficharon jugador que que viene minuto uno empieza a jugar ahí y ofrecer un buen rendimiento es muy complicado no así que pienso que que el Madrid no va no va a poder encontraron a un jugador que se podrían

Voz 3 12:00 Tomás lujazo Pedja Mijatovic aquí

Voz 1 12:02 cargar analizando el primer tropiezo en el primer partido de Liga en dos mil diecinueve el equipo blanco un abrazo y hasta la próxima