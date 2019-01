Carvajal: "Nuestros partidos son ya finales"

No hay resultados

Voz 1 00:00 Carvajal en de comunicación Herráez hablar Dani qué tal Dani buenas noches en Madrid sede de va en este partido parte de la Liga

Voz 0455 00:10 no hombre no luchaba en los creo que queda queda mucho pero sí que era una jornada para sumar para sumar los tres puntos apretar a a los de arriba no ha podido ser la verdad que que buenos pero que todos los vamos pues pues jodidos a casa después de remontar que era creo que lo más difícil no ese primer gol que hemos encajado pero como te digo el tampoco sabría decirte el el porqué pero hay que seguir trabajando creo que de puertas para dentro hay que estar más unidos que nunca Isabel que en tres días tenemos practicamente otra final

Voz 2 00:43 nuestros partidos son son racionales cuesta mucho entender no parece que el equipo no no coge bueno nunca enarbola temporada que están valorando que parece que sí pero otra vez

Voz 0455 00:55 Bono sí que está claro que cada vez los partidos son son más exigentes los rivales estudian es complicado no creo que para cualquier equipo el azar motor victorias seguidas los otros estamos intentando pues a trabajar para ello para sumar desde entonces todas todas las jornadas cada cada domingo cada miércoles y en ello estamos no no sabría decirte

Voz 3 01:16 de los qué os cuesta tanto cerrar los partidos porque lo de hoy parece que no es un accidente tú sacas este bajo palos el empate contra el Huesca hay contra el Rayo llegue al final eh otra vez no sabéis el partido y esta vez se lo habéis pagado