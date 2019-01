Alberto Moreno: "Ni el Sevilla ni ningún otro equipo español ha contactado comingo"

Voz 1 00:00 hola buenas noches Álvaro estamos con Alberto Moreno en la zona mixta del Etihad Stadium me ahora mismo

Voz 0356 00:05 escuchan El Larguero o la Alberto

Voz 2 00:08 muy buenas hola buenas noches

Voz 0356 00:11 derrota por dos a uno sin engancha el Manchester City en un partido en el que podría haber dado no se ha dado un paso de gigante para ganar la Premier

Voz 3 00:20 bueno pues sí pero la verdad es que era un partido cuando se enfrentaban dos de los mejores equipos de Europa ahora mismo

Voz 4 00:29 el eran parte que podía pasar de todo no hay bueno empezó el City muy muy fuerte empezó marcando Ségol después nosotros salimos la segunda parte ha intentado marcar lo hicimos pero ya pues como te he dicho puede es un partido que puede pasar de todo ellos hija meter el segundo ella pues sagradas en el partido

Voz 0356 00:49 vaya golazo marcado el Kun Agüero eh

Voz 4 00:52 sí bueno al ser un gran equipo tiene eso cuenta con que tiene un grandísimo jugador Rey Agüero para mí y supongo que para para todo lo que entiendo de pueden delantero increíble y uno de los logros del mundo Jito puedo hacer cosas como esas no

Voz 0356 01:09 que vaya faena el gol que justo al comienzo del partido para todo aquel que no lo allí escuchado en Carrusel o no haya visto el partido por leído en por uno coma trece centímetros no ha subido al marcador Un gol de Liverpool justo en el en el minuto quince de partido lo podría haber cambiado por completo

Voz 4 01:25 pues sí pues sí la verdad yo lo yo no lo sabía lo he visto cuando he llegado al vestuario y mirando algunos imagine y eso pues ha salido se sí que es verdad que por un centímetro pues no hemos logrado tener Ségol pero bueno te lo he dicho antes son partidos que mira pueden pasar eso a los podríamos nosotros por por delante y hubiera sido un partido completamente diferente no pero se ha dado a y al final hemos perdido contra un gran equipo y ahora lo que quiera pues seguimos primeros en la Premier que que es algo muy importante con un colchón de

Voz 5 02:00 de cuatro puntos y nada ha

Voz 4 02:03 enviar la el pensamiento con esta derrota ahí seguí con el que teníamos Mike a era ganar ganar ganar eh

Voz 2 02:11 Alberto has jugado sólo cuatro partidos este curso si te la verdad no desde luego

Voz 0356 02:19 te compensa estar en el que seguramente es el equipo que mejor está de Europa a pesar de la de la derrota de hoy te compensa estar aunque sólo ellos jugado cuatro partidos

Voz 4 02:29 bueno pues la realidad es que tengo contrato aquí y me queda poco pero todavía tengo contrato aquí y ahora mismo no sé lo que no sé lo que va pasa ni en este mes no sé lo que pasará en un futuro ahora mismo sólo me centro en en el Liverpool algo pues ya mi agente se pondrán con cualquier equipo con el Liverpool con lo que sea pero de momento solo pienso en el estar aquí Easy juego pues bien y si no puede apoyar a mi compañero oí intentar ganar que que sería algo muy bonito no te ha llamado Caparrós

Voz 6 03:02 no ni nadie del Sevilla

Voz 4 03:06 no no te desde contacta con eh

Voz 0356 03:08 pasa españoles han interesado por ti para ahora en el mercado de invierno

Voz 4 03:14 pues mira si te voy a ser sincero no eh al menos mi mi gente no me han dicho nada así que no

Voz 0356 03:23 a ver si tiene los minutos que merece y mientras tanto ahí está futbolista español que está jugando poco pero que está seguramente en el equipo más en forma de Europa que haya suerte lo largo de toda la temporada un abrazo Alberto