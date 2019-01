Álvaro Benito: "Pensar que el Madrid va a ganar algo es una quimera"

Voz 1284 00:00 sigue para que María Torrejón Antonio Romero sigue por ahí verdad de momentos

Julio Pulido hola buenas noches Félix que el galgo de Martos cincuenta y cinco minutos en la San Silvestre está en forma está fino está en el mejor momento está para entrar a vivir incluso pero todavía más Álvaro Benito mi tocayo de nombre y apellido que es un auténtico caracola Álvaro muy buena las qué tal tocayo antes de todo está por ahí el árbitro de la Cadena SER Iturralde González hola y tú hola buenas noches aquí seguimos era penalti de Sergio Ramos

Voz 2 00:31 para Messi para mí es penalti

Voz 1413 00:34 lo que pasa es que no son penaltis que entre el bar porque porque son de criterio el árbitro ha visto la acción para él no es suficiente el contacto para pitar penalti Mario a ti te parece plenamente yo

Voz 1501 00:47 creo que es yo estoy más que a mi me parece que sí que le que le pisa la suficiente como embrague en cámara lenta engaña mucho eso es cierto que engaña mucho menos en la en la intensidad con la que lo pisa pero es verdad que le poner pies pisa yo creo que se ante Romero

Voz 2 01:01 no yo creo que lo único que ha hecho mal Samu durante todo el partido que le cuesta decidir pero tiene diecinueve años es un cañón ahí como ha dicho solar en la banda derecha estirarse demasiado oí

Voz 1284 01:11 que se le notara mucho me parece que esa sido una acción

Voz 1413 01:26 yo no el codazo de Sergio Ramos a Vaca en la cara que acaba con amarilla para el central blanco justa sí Justice codazo no es una disputa de balón lo disputa por delante amonestación para que sea roja tiene que haber un movimiento claro del brazo pero un movimiento muy claro del brazo a intentar a contactar con el contrario atinada aquí va a por el balón disputa que pasa porque con Ramos siempre todo lo que haga se va a agrandar eso está bastante claro ir por último menos que tú tengas algo más anotado gol anulado a Modric por fuera de juego que era él no tres eso es claro claro no

Voz 1413 02:05 que no se ha escuchado todavía es pronto decir eso es decir adiós a la Liga el Real Madrid para nada pero Pulido que sensación te deja no sé es que

Voz 4 02:15 este Madrid Amin IFAB gatito

Voz 1413 02:17 los pero es que cuando cuando llega Liga parece que no importa tanto

Voz 3 02:20 yo creo que el Madrid ha dicho adiós a la Liga pero no por el empate del Villarreal sino por las sensaciones que que deja ilesa sensaciones no cambian no entonces es muy difícil que un equipo que muestra estos síntomas en un partido pues al final pueda disputar un título de liga esto lo llevamos diciendo ya mucho tiempo no yo creo que lo de es la crónica de un empate anunciado no estábamos viendo la televisión con el uno dos Si pensamos todos o muchos que el Villarreal podía empatar el partido había hecho lo más difícil a remontar un gol tempranero del Villarreal pero luego incomprensiblemente el Madrid se deja llevar yo creo que piensa que con ese juego es suficiente que le vale para para los partidos hay ocasiones en las que el rival aprieta termina empatando el partido no sinceramente yo esa desconexiones de de un equipo como el Madrid no las entiendo no sea un equipo que se ha caracterizado siempre una fiabilidad extraordinaria que ha perdido por completo y que hace que partidos como el de hoy pues terminen en empate que te compliquen un título de liga que yo creo que ya está prácticamente fuera del alcance de Madrid

Voz 1284 03:25 va prácticamente adiós a la Liga eso es estén para mí siete del Barça pero no sólo por el empate insisto sino por las

Voz 3 03:30 sensaciones que semana tras semana deja este equipo que que como digo ha perdido esa fiabilidad que quedará para poder ser

Voz 1284 03:39 Ador de una Liga hombre es el campeonato de la regularidad son precisamente Mario Martín

Voz 1501 03:44 no digo yo que vamos creo que queda muchísimo por delante como para pensar que tiene una distancia incómoda

Voz 5 03:50 desde luego siete puntos ahora mismo es que es así y no hay ninguna

Voz 1501 03:54 duda de que ahora mismo en la Liga lo no debería permitirse perder tantos partidos ni Ny nipona tantos puntos lo cierto es que todos han perdido mucho el Barça ha perdido mucho mucho más de lo que se presupone a al al más regular que lo está siendo sin ninguna duda el más fiable que lo está siendo sin ninguno duda el Atlético de Madrid Sevilla etc y creo que van a seguir partiendo todos yo no sé si al mismo ritmo que que que el Real Madrid perdiendo puntos me refiero no sé si al mismo ritmo que el Real Madrid que hoy era claramente estaba dicho Carvajal hoy era claramente un día de sumar pero claramente porque sólo jugabas tú me tus rivales entonces hoy tenía que suman el Real Madrid si os se suman me refiero tres no lo ha conseguido es un lastre y un handicap importante pero hombre todavía no ha terminado la primera vuelta a Bale yo creo que todavía hay margen es verdad que las sanciones que dice Pulido vale que no cierren los partidos es verdad cierto que es la fiabilidad de una de una competición regular sin ninguna duda es esa justo la que no se le escape no

Voz 1284 04:44 pero de ahí a que haya perdido yo yo yo creo que ni ni muchísimo menos Don Benito Romero hay margen todavía

Voz 0104 04:50 al margen Hay ya lo lo lo que pasa que que tiene que recuperar el equipo primero el las sensaciones el plan de juego o no porque jugando así obviamente es pensar en ganar algo de eso es una quimera cosa no sé yo yo creo que le yo estaba muy muy lejos de tener un buen rendimiento como colectivo en lo defensivo en lo ofensivo qué le cuesta mucho genera situaciones de gol le cuesta un mundo robar una pelota no defiende bien las áreas cualquier equipo le genera suficientes situaciones de gol

Voz 1413 05:20 como para ver cómo pero eso eso Álvaro tú que además ha sido jugador y ex entrenador de los buenos de los bonos y eso denota que es un equipo poco trabajado o que hay poca implicación porque eso que se trabaja durante la semana después se plasme porque por ejemplo el Madrid salió absolutamente dormían solos primas tres minutos parece que estaban todavía en boda

Voz 0104 05:40 lo que está claro que el Real Madrid estas últimas temporadas e incluso tan exitosas como han sido el equipo más regular del mundo no yo creo que la

Voz 1284 05:48 sólo ha ganado dos Ligas exacto

Voz 0104 05:50 miles de este equipo deseo la irregularidad no cuando se concentraban en los partidos importantes de la Champions parecía un equipo imbatible y que luego eran capaces de dejarse puntos muchísimas fechas en el campeonato doméstico no yo no lo sé vamos a ver cuando lleguen los días la verdad de la Chamber lo que está claro que el equipo supongo que entrenar hay que trabajará para las cosas pero el motivo de que de que luego las sensaciones sean las que son pues no no las no las entiendo no porque son jugadores de un nivel extraordinario hoy por ejemplo la segunda mitad pues no nos ha recordado a a fechas anteriores de partidos muy pobres del Real Madrid sin apenas tener la pelota sin salir de sin sin tener iniciativa por robar la pelota no metidos prácticamente con los centrales en la línea de tu área esperando que el rival poso o no te haga gol los equivoque Haute de la pelota pero con muy poca iniciativa de mandar en el partido

Voz 1413 06:42 y eso se puede modificar de alguna manera antes le preguntaba hace apenas un ratito a Pedja Mijatovic acerquéis y creía que iba a fichar el Real Madrid más allá de Brahim alguien más en este mercado de invierno Él creía que no quiere decir está inercias complicado de variar la poner fin a cabo los cuatro cinco meses que vamos de competición ya ha habido un cambio entrenador es cierto que se han ganado sagrado por ejemplo el título del Mundial de Clubes está así a siete puntos el Barça en los octavos de final de la Champions pero como se modifica esta inercia donde se ve que el equipo no está nuestra

Voz 1501 07:11 no perdona que ha cambiado claramente quiero decir que que sí

Voz 1284 07:14 claro números acaba lo que hacen es bueno pero no de resultados

Voz 1501 07:20 la fiabilidad lo que tú te has sufra hasta el último segundo de todos los partidos encontramos que es verdad y otra cosa son las es es que claramente

Voz 3 07:28 comercian no ha cambiado

Voz 7 07:29 la inercia cambiado en resultados Mari bueno pues sus que muestra cambiado vamos por eso aquí no no no eso eso será para Atica cambió la inercia en ese laboratorio no ha cambiado pero pero pero cuando el Gobierno es ha gana once seguido pues yo bueno vale para cambiar seguro te quieres quedar en que el Madrid ha ganado

Voz 3 07:45 digo yo me quedo en que El juego en que el juego del Madrid no ha cambiado saque la inercia del juego del Madrid desde mi opinión no ha cambiado los defectos del Madrid en la época de Lopetegui siguen siendo los mismos en la época de Solari los problemas que tenía el Madrid en ese momento lo sigue teniendo ahora que que mejoran resultó por supuesto que mejor resultó pero juego para mí

Voz 6 08:04 no quería decir ayer día uno primero un mensaje para Butragueño el partido ha terminado ya porque le escuchamos decir a la segunda parte pero yo creo que también en la segunda parte no ha visto el partido se ha dormido después del cine o cerrado los ojos pagan echó el Madrid tenía controlado el partido y esos son mentir la segunda parte el Real Madrid ha sido lamentable y no ha tenido el control del partido si es verdad que ha tenido la oportunidad de matarlo con esa oportunidad lugares pero eso es muy diferente a decir que que el Real Madrid ha tenido contra el partido en la segunda mitad para mí eso es intentar engañar a la gente au haberse quedado ya te digo en el antepalco tomando tomando el mundo aparte ir sobre pedir bueno yo yo lo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho es lo de lo de la Liga es una cuestión de sensaciones de puntos la sensación te dice que no lo puntos parece que hay margen para recuperarlos si te pueden decir que sí y luego yo con todo el respeto para Solari que a mí me sí que a mí me sigue pareciendo un parche a la diferencia fundamental que hay entre este Real Madrid que jugaba mal y que se les engancha la Liga el Real Madrid el año pasado yo jugaba mal y se enganchado en la Liga es que aquel creía muerte ese grupo creía muerte en su entrenador era Zinedine Zidane yo tengo la sensación de que este grupo ha aceptado el parche de buen grado porque cualquier otra solución podría ser bastante peor que la que al final suponía elegida Solari pero yo tengo la sensación de que el grupo que no cree drama de la manera ciega que crean Zidane en Santi Solari y eso se nota y eso al final en los pequeños detalles Se puede marcar la diferencia cuando tú crees a muerte en una idea pues seguramente tienes más posibilidades dejaré victorioso que sí bueno macetas de medio buen grado lo que te puedo decir al jefe había un jefe que la ciudad que creían ya hay un jefe que es Solari en el que yo tengo la sensación de que no terminan de creer

Voz 1413 10:00 Benito a tu crees que creen en Solari su forma de trabajar con cuando juegan además

Voz 0104 10:08 no les dará una finca que Romero no no lo sé yo lo que lo que iba a comentar es que a ver para cambiar tú comentabas que que se puede hacer para cambiar una dinámica para cambiar lo que está sucediendo no lo primero que alguien esté convencido de que hay que cambiar porque yo escucho a los jugadores en rueda de prensa Hay que como que no van a muy al meollo yo no sé si de puertas para adentro realmente son conscientes de de de la situación porque lo que comentan España no no no hemos cerrado el partido notamos estaba en las áreas cuando el el problema es mucho más profundo no hemos hecho más de profundidad de de juego el Real Madrid tiene que ser un equipo dominador tiene que ser un equipo que que se te vayan los puntos por por cosas puntuales no porque te cogen en un barón parado porque has tenido una pérdida por errores puntuales pero que la que la tendencia en la dinámica del juego que todo Mines que tú Generes que tú dominios que tú sometan por momentos y eso hace mucho tiempo que no lo vemos en el Real Madrid sólo con con cuenta gotas no así para el Real Madrid por o por lo menos así yo lo veo tienen que ser ese equipo tiene que ser un equipo que mande en el campo que manden los partidos o por lo menos que el que lo intente no siempre te sale pero por lo menos que tengas esa iniciativa es decir yo quiero vivir en campo contrario yo quiero robar en campo contrario yo quiero tener la pelota más que tú yo quiero llegar más veces al área que tú no quiero estar defendiendo Miami entonces realmente para para cambiar algo tienes que es consciente de que a lo mejor que tienes que ser ese equipo pero a lo mejor es sólo lo veo así

Voz 1501 11:51 para mí tampoco Modric que estaba en un partido ocular Ny estaba siendo el no la cantidad de llega el contragolpe del Villarreal es que pudo haber ganó el partido bueno pero creo que no que no creo que encargados para los contragolpes quiero decir que no pero de tener más el balón sí que de tener más el balón que no lo está manteniendo con Modric porque efectivamente por la gripe de la que hablaba Javier después que se que se ha enterado después del descanso después de sustitución mejor dicho y yo sí que lo he visto con cierta falta energía de hecho lo hemos comentado estamos en la redacción viéndolo yo de dicho digo juega baja un par de veces tres Modric completamente andando

Voz 1284 12:23 porque yo creo que eso no lo que lo que voy a decir quién

Voz 1501 12:27 quiero decir que al final cuando un jugador no está física energía enérgicamente en un en un equipo se nota yo no no no no apareció el el partidazo de de de modo ni muchísimo menos y creo que el cambio no ha sido malo lo que pasa en el Madrid ya lo controlaba el partido antes quiero decir antes de la sustitución de Modric ya no estaba controlando el partido que sale que es un gran problema

Voz 6 12:48 yo yo yo yo yo creo que he sigue estando muy lejos de la versión estelar de Luka Modric para mí con Lucas Vázquez ha sido el mejor de largo del Real Madrid en la primera parte más la parada de Courtois con Lucas Vázquez repito lo mejor Modric el único que tenía las ideas claras en el centro del campo de cómo entiende intentar jugar como un equipo grande que es a través de la posesión de la pelota y no retrasando líneas esperando el fallo del rival el único que quería hacer eso en los centros de Luka Modric muy por encima de Casemiro que estaba absolutamente nefasto muy muy muy por encima de Tony Cross que estaba desaparecido y luego me sorprende la rapidez en la que el Real Madrid ha querido dejar claro que el cambio de Modric era una cuestión de enfermera una cuestión de falta de energía que evidentemente no lo dudo porque esa la información grabado Javier Herráez pero lo que sí digo es que tú entrenas al Real Madrid tienes el partido para matarlo si tienes que sacar del terreno de juego a Luka Modric meter a Valverde se te queda corto a mi me parece que entendiendo que haya podido sacar a Luka Modric por todo lo que hemos contado después de que se enterara de la gripe yo creo que el cambio el cambio natural no se va a intentar es intentar meter un tiro que quiera mantener la pelota en el centro del campo que quiera dominado al Villarreal que por entonces el partido está plano plano no estaba dominado pero estaba plano simétrica a Valverde

Voz 1501 14:05 si me sale con todo el respeto al chaval

Voz 6 14:08 de verdad es un funcionó muy potente que tiene margen de mejora porque tiene veinte años pero si tú eres el entrenador del Real Madrid va ganando por un tanto en el mar en el en la cerámica contra un equipo que no te está apretando demasiado tu mensaje con Ceballos por ejemplo va alguien me tiraba a Valverde es para mí es de equipo menor

Voz 1501 14:25 ahí para mí no es exactamente lo contrario

Voz 6 14:28 esa gente me quedaré además sacar agua

Voz 1501 14:30 perder el abono sacado al verde por Casemiro porque Casemiro obviamente toda toda vida vamos a hablar claro todavía no es Tato Casemiro no está en no es Casemiro que necesitan minutos necesita poco a poco efectivamente ejes titula entonces ese cambio si a mí cuando he visto a Valverde a basto en Carrusel todo el mundo se va a ir Casemiro parecía no la película habla mal meter más energía me meten más oxígeno en ese momento bien impresa Ceballos por Modric si Modric esta con esa gripe que es el que yo estaba notando vale vale que que con Casemiro en un nivel que no es el habitual suyo que que no estaba participando seguro que que era el mejor el centro campo como dice Romero pero que tampoco un partido estelar pues bueno es otros cambios a lo mejor lo vean revitalizado un poco más en el centro campo que estaba perdiendo el control del juego y al final juega juegas con fuego pues claro está en cuándo

Voz 1284 15:18 no sé si Pulido Benito de decir algo de esto no

Voz 3 15:20 estoy completamente de acuerdo creo que la propuesta de Solari eh no era la de tener el balón en el centro el campo con el cambio de Valverde no efectivamente si Madrid no estaba pues podía haber buscado el cambio de de Ceballos que yo creo que hubiese tenido más control del balón que era lo que ha perdido y lo que al final ha hecho que el Villarreal empatar a totalmente de acuerdo pero que se ha equivocado Solari no pasa nada

a que no dudes no sin duda es un poquito fuera Benito qué te ha parecido disco hoy por porque hoy hoy ha jugado cuarenta y cinco minutos que no juega todos los días cuarenta y cinco minutos con Solari eh vamos al Mundial de Clubes por ejemplo haciendo

Voz 0104 16:42 sí bueno será visto por momentos que le falta ese ese esa sexta velocidad que tienes cuando cuando tienes continuidad pero es el que ha ofrecido cosas diferentes al detalle de calidad de la alta calidad que tiene a me parece un jugador de los elegidos de las tocados por la varita que siempre ofrece soluciones diferentes aún así si nos ponemos ya quisquilloso de de incluso el Madrid se pone a defender mejor y es capaz de robar más balones y de tener iniciativa en el juego y demandar sobre el terreno de juego ahora con la lesión de Bale yo comenta ya muchas veces que el porqué de que de de a pesar del bajo rendimiento en determinados momentos de del Gales pues seguía jugando es que jugadores con vocación de gol

Voz 1413 17:25 si no

Voz 0104 17:25 estaba en el en el campo un poco Benzema y el resto es que nadie fíjate ahora bueno tengo una sobrecarga sólo pero bueno pues es que a mí me parece un jugador absolutamente necesario aunque sólo sea por amenaza por qué porque es que nadie pisa área a lo hemos comentado veces en partidos donde el Real Madrid sí que ha conseguido dominar incluso que ha conseguido pues medio era bajo caudal ofensivo en tres cuartos pero pero muy poca gente en el área muy poca gente con capacidad para nada

no pero muy bueno a mi a mi con juegos señalando me pasa una desgracia lo primero cómodo e hizo nueve se parece lo mismo pero sí que creo que sí que que si aprendido a conocerse mejor y que si lo connota solamente una molestia enseguida se llevan la mano y quiere el cambio me que me parece bien que es una desgracia para él ya que el equipo no pueda contar con él eso fue cuando cinco minutos que dice Solari que perdió profundidad y es verdad pero mejor que sea así no quiero decir que se queda en el campo

Voz 5 18:21 poco para

Voz 1501 18:24 sesenta minutos sesenta y cinco setenta para hacerse el valiente por así decirlo se termina lesionando y es peor oye yo creo que no todo algo y se conoce a él mejor que nadie

Voz 3 18:32 no si él se conoce porque el umbral del dolor bajo poblado lo tiene vamos subterráneo más que bajos como la de cambio que nota algo

Voz 1284 18:44 desaparecen claro pero aparte que no que que nos

Voz 1501 18:47 porque el toro que eso es clave yo creo es que además él tiene la certeza de que se Roper saques que que sea así porque a veces el lesiones musculares dolorosas pero pero eso empleadas una costurera que va abriendo va abriendo abriendo

Voz 1413 18:59 y es mucho peor si se va conociendo mejor bueno chicos pues

