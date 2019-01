Luis García Plaza: "La actitud de Santi ha sido ejemplar para el grupo"

Voz 1 00:00 Mister buenas noches buenas noches enhorabuena por el empate

Voz 1342 00:04 bueno sí yo creo que sumar ante el ex campeón del mundo siempre siempre positivo eso perdón que hoy se enfrenta a un equipo que están descensos vea que que bueno sí es verdad que terminamos el año en el de esta es otra menos al aún partidos que que bueno pues ahora estamos fuera pero pero esto va a ser duro va a ser duro oí vamos a a padecer durante durante tengo que hacer una gran segunda vuelta para no tener problemas y eso no va a ser fácil

Voz 1 00:32 por abajo además es que hay es último el Huesca ocho puntos que parece descolgado penúltimo Rayo Vallecano con trece pero fíjate después decimoctavo Athletic con dieciséis decimoséptimo Villarreal con dieciséis decimosexto Leganés con diecinueve Real Sociedad con diecinueve está por ahí el Espanyol el Valencia no está muy allá en fin que parece que va a haber pelea hasta el final por momentos en el tramo final del partido te ha dado la impresión de que estaba más cerca el tercero del del Villarreal que el Real Madrid

Voz 1342 00:57 cuando íbamos uno dos hemos tenido momentos muy buenos pero también los han tenido dos contras para mal cuando nos o para marcar el uno tres cuando son pues todos dos hemos tenido dos contraataques para hacer el tres dos hubiera sido la verdad que el éxtasis porque nos hubieran venido muy bien los puntos pero bueno ahora lo estamos contentos por sumar un punto pero pero de sesenta horas tenemos otro partido que son cosas que no entiendo muy bien que que después del termina casi un viernes porque ellas casi viernes tengamos que jugaron domingo la mañana será que no habrá domingos de la mañana lo dejan y recuperar a Podemos de juega domingo la tarde que esas horas para el esfuerzo que hemos hecho nos vendría muy cedía

Voz 1 01:32 donde juega este domingo en Ipurua a partir de las doce el media es que es muy poco tiempo al fin y al cabo si además claro Juan podríais haber jugado fíjate que jugar los lunes no es lo mejor pero es que este lunes por ejemplo hay un Celta Athletic a las nueve de la noche podéis algunas de las contesta

Voz 1342 01:46 toda la a lo dicho e incluso bonobos impactó el domingo por la tarde que al final es siempre mejor

Voz 1 01:53 de a los vips claro de de reyes

Voz 1342 01:56 el del Madrid del Barça que hoy hemos jugado un partido que que que sabemos que somos lo va a jugar el Villarreal no hay ninguna serie buenas una jornada de Liga alguno tiene jugar jueves ya de los que sólo éramos nosotros entonces pero es que nos pasa la la siguiente semana igual jugamos con el con el español en Copa el miércoles sino exponen sábado después jugamos con el Espanyol en Copa jueves Nos Domingo que no nos dan uno dan días lo pero bueno es lo que hay hay que recupera a la gente y que el domingo pues sorprende esfuerzo y tienen que hacer otro esfuerzo porque el Eibar bastar esperándonos toda la semana descansa adicto y con los colmillos afilados parámetros mal

Voz 1 02:28 por por este tema que denota un poquito caliente del poco descanso que tenéis que es cierto es no se has hablado con tu presidente para elevar una queja

Voz 1342 02:36 oye no bolas yo creo que es un no

Voz 1 02:38 no merece la pena comentarlo

Voz 1342 02:41 calidad sesenta oros jugamos otro partido es lo que hay esto es sentaros estamos otra de ancho Fawcett jugado otro partido y que lo que que es olores Lolo verano para el Villarreal y habló para cualquier equipo cosas no es lo lógico es lo lógico y lo hacía

Voz 1 02:53 el Madrid que te esperabas

Voz 1342 02:55 bueno preparadas el partido además bueno yo creo que que que hemos intentado arrancar muy fuerte y hemos no sólo el gol hemos tenido otro mano a mano de Samu con con Courtois que que lo hemos trabajado bien is estábamos hablando de intenta sorprender al principio ponernos por delante lo que no esperaba en tan pronto porque yo creo que en verde el subidón ha sido un bajón tremendo temor este uno cero Además jugando yo creo que muy bien irá seguida te empatan y la pegado a los jugadores que es lógico además importante teniendo en cuenta en la en el momento que estamos estábamos en descenso después hemos nos hemos rehecho aunque haya parado que es realmente bueno podemos algo más pero también al Madrid en esa faceta del juego es buenísimo contiene cinco juegos que barriga tremendos y dos sacadores como disco Croce groseramente buenísimos y el descanso yo creo que les hemos recuperado ya hemos dicho que vamos a creer en nosotros que vamos a estar en el partido hasta el final y así ha sido uno tres hemos podido ganar también yo creo que si hubiera ganado cualquiera no es injusto y por eso te digo yo creo que lo más justo un empate

Voz 1 03:54 qué le has dado a Cazorla durante estos días para que se haya preparado también para este partido porque ha hecho un partido de verdad memorable y sobre todo teniendo cuenta todo lo que ha sufrido porque fíjate mientras uno marcaba el primer gol cuando marcaba el último en el ochenta y cinco me acordaba de de aquella portada no sé dónde fue de verdad cuando aparecía con el con el pie y el tobillo que sea parece mentira que ese mismo futbolista dos o tres años después este Juan niveles

Voz 1342 04:22 en el cobra Santi primero largo para el Villarreal para cubrir yo creo que el Villarreal abierto la oportunidad de volver a jugar sobre todo le quiero agradecer a los dos primeros partidos conmigo una jugada es verdad que en Huesca iba a salir pero el momento quiero llevamos aclara Nos usaban a Mario entonces ya era otro tipo de partido oí un partido complicado prohiba entrar pero exhibió la actitudes están todos esos dos partidos han ha jugado ha sido ejemplar para el grupo como Santi que te ha sido todo en el fútbol y llega un entrenador nuevo Nole pugna durante durante los partidos es verdad volar repetir que el día que iba a salir Isabel al partidos para que los compañeros en en cuenta que que quedaron ni una importante no es no es Cazorla no no es nadie es el Villarreal que está la situación muy delicada y que todos tienen que empujar el carro

Voz 1 05:05 van a llegar más jugadores fichajes bueno

Voz 1342 05:08 yo siempre digo ni el club sabe lo que creo que el equipo necesita no es fácil el mercado invernal no es nada fácil Nos no es fácil poder incorporar a alguien Isidre alguien tiene que saben que los aporte cosas creo que el sistema que utilizamos es diferente no digo que sea ni mejor ni peor simplemente es diferente en algunos puesto analizamos algún retoque pero si quiere hacerlo tiene que sea bien que los aporte cosas

Voz 1 05:29 tontito que puede ser valiosa de cara al tramo final de temporada y eso que todavía quedan jornadas para que acabe la primera vuelta anda que no queda

Voz 1342 05:35 le he dicho a la a la rueda de prensa que en el yo sé que estamos acostumbrados que este club sufra pero este año a ser duro e va a ser duro porque llevamos un decide punto importante Si ojalá me equivoque dentro de diez con es hablemos estemos a muy por encima del descenso pero creo que va a ser un año de cada punto y cada victoria pelear al máximo y tener mucha fe en nosotros todas las órdenes