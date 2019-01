Debate de El Larguero: ¿Debería seguir Valverde en el Barcelona la próxima temporada?

Voz 1 00:00 no no nada nada

Voz 1619 00:07 venga que estamos ya de debate de Mario Torrejón que sigue Godoy y bueno uno que está abonando a los debates porque le encanta debatir está en la redacción era anulando es bueno el jueves de la semana pasada dio una exhibición bueno

Voz 1501 00:18 politólogo de forma conjunta americanos Max más

Voz 1619 00:21 a Talavera amigo cómo estás muy buenas hombre pues que el que el moderador ya te esta tribuna quiero al segundo desde Voltaire fue muy bien

Voz 1501 00:31 buenas tardes qué alegría siempre lo pasa lo mismo en la que el director siempre en nuestra contra el contra siempre

Voz 0509 00:35 Jordi Martí Barcelona hola muy buenas ocho todo im Marcos López feliz año Barcelona hola feliz año muy buenas noches y Marcos López Si Jordi Martí

Voz 2 00:44 creen que debería seguir

Voz 0509 00:46 Ernesto Valverde la próxima temporada en el Barcelona mientras que Mario Torrejón y Talavera creen que no así que mira empezamos desde Barcelona Jordi Marcos vuestros argumenta

Voz 0985 00:55 bueno a ver Valverde es un entrenador que tiene en estos momentos al Real Madrid a siete puntos no o sea esto de sumas el posible golaveraje porque también nos también sometió al Real Madrid metiéndole un cinco a uno bueno pues no parece que en general hay motivos para pensar que no tiene que seguir mirad Valverde tiene una cosa a su favor él controla el Vestuario controla la pizarra y tiene el apoyo de un núcleo duro del vestuario puede decir lo mismo Solari por ejemplo

Voz 0509 01:30 no tiene el apoyo del vestuario

Voz 0985 01:32 bizarra de a un hombre lo digo porque siempre tenemos que buscar comparaciones no cuando hablamos

Voz 1086 01:38 el Barça por esto creo que hay muchos alguno

Voz 0985 01:40 entonces para que siga al frente del equipo Ernesto Valverde

Voz 1086 01:45 Marcos para empezar Valverde es dueño de su destino es dueño de su futuro y tiene que decidir si quiere seguir o no quiere seguir el queda un contrato que si no me equivoco Jordi no me corrige en el mes de mayo antes del mes de mayo tiene que decir si va a seguir sí o no el el año de contrato que tiene firmado el dos más uno está a punto de cumplir el segundo por lo tanto es el dueño de su destino y el que tiene que decidir si quiere continuar a nivel deportivo para mí tiene que continuar porque ha mantenido la hegemonía del Barça en la Liga ha mantenido también el desastre del Barça en Europa pero eso ya ha ocurrido también con Luis Enrique desde el dos mil quince el Barça no ganar una Champions pero es evidente que ha sabido reconducir a un equipo que empezó horrible no podemos olvidarlo y eso sí que hay que ponerlo en contexto con aquel partido de la alguna que el doble partido de la Supercopa contra el Madrid aquel Madrid que Divan

Voz 0509 02:35 ganar todo absolutamente todo porque

Voz 1086 02:37 no le dio un baile al Barça en aquella Supercopa en aquel instante celebraron Aimar él es capaz de reconducir eso en el plano deportivo gana la Liga gana la Copa ahora está siendo líder de la Liga española ya entiendo que después de una hora de programa El Larguero no sea la pregunta que hoy tocaría es debería seguir Solari como entrenador del no

Voz 0509 02:55 ah no siempre quedan obras aquellos

Voz 1201 02:58 no no no no no no no no es verdad

Voz 0509 03:02 además los dos Solari ojo que Marcos Marcos López a la una menos cinco pide cambiar el debate del médico hay blanco que no es pues no es por ellas

Voz 1201 03:10 no no no podríamos cambiaré sobre todo no no me extraña que ya hemos hablado podéis

Voz 0509 03:18 David dejar a mi compañero que entraña no me extraña escuchándolos

Voz 1576 03:22 aumento que quieran cambiar el debate pero a la de ella a la voz de ya no hubiera si es que yo creo que

Voz 3 03:28 eh yo creo que hoy oir hoy han venido un poco eso

Voz 1576 03:30 entrenadores hay pilla con el pie cambiado a a Marcos ya Jordi porque evidentemente que deportiva que deportivamente tiene argumentos Ernesto Valverde para seguir pues claro yo rotundamente digo que no debe seguir no debe seguir porque le prepararon ya las maletas

Voz 0509 03:46 desde luego el año pasado estaba ávido estaba yo para mucho

Voz 1576 03:52 sí estaba prácticamente en la calle dice que para él es un jugador importante Paulinho que se lo deje Se lo venden dice que no quiere Amal con lo meten con calzador

Voz 0509 04:01 viviente mente no debe seguir Ernesto Valverde

Voz 1576 04:03 porque más feos a un entrenador del nivel de un equipo como el Barça no se han hecho en tan poco tiempo a Rick como como cualquier otro

Voz 0509 04:12 es que por ahí vais a oír déjame

Voz 1501 04:14 te iba a decir que Villar y por por la más que por los las gestiones deportivas que que no hay ninguna duda de la valía de Ernesto Valverde como entrenador yo no la tengo pero creo que en Barcelona se ha habido dentro del club y creo que también fuera de club porque estoy harto de escuchar encuestas la última la escuché ayer en Deportes Cuatro es al hilo precisamente la entrevista que había dado la televisión y la escuchemos no estaba recibiendo a Messi en el aeropuerto en el aeropuerto a la mayoría de la gente no le gustaba que la opción de que sigue grande esto Valverde es que en esto Valverde no se merece por lo que ha hecho en el Barcelona que es reconstruir un equipo de la ruina más absoluta que fue la salida traumática de Neymar en el mercado de verano

Voz 0509 04:51 ganando títulos no y construyendo los cimientos ahí

Voz 1501 04:54 más solidificados al equipo desde atrás consiguió ganar la Liga y la Copa bueno que más queréis so Dodi día cuestionado todo el día sometió un desgaste que yo creo que no se merece llegaran una tercera temporada que es la desgaste de todos los entrenadores en el Barcelona en el Real Madrid Guardiola de la moto todos todos en la tercera temporada yo creo que ha hecho suficientes méritos deportivos ha construido un equipo desde atrás desde abajo haciéndolo sólido excesivamente como para que de esta en vilipendiado cada día es que mejor coger la maleta SARS es que a mí me gustaría puntualizar apaga aparte que yo creo que que el traje estoy incómodo en el traje de del Barcelona

Voz 0509 05:28 no como no tocayo iba iba para lo que lo que está claro es que baje perdura Mario

Voz 1576 05:35 controlar para traje el que le han cortado Jordi Marcos cuando ha preferido poner contra el domingo fortificada el centro del campo diciendo que eso no es ADN

Voz 1201 05:44 estaba otras verdad matinales

Voz 1576 05:48 se puede ganar con el sello Barça todo todas las semanas les a Gay los colores no entiendo que ahora ahora te y ahora tener la caradura de decir que continúe Albert Jordi a mí

Voz 0985 05:58 me gustaría puntualizar una cosa es cierto que tras la debacle contra la Roma Valverde estuvo en el en la diana de la junta directiva del propio Bartomeu pero es el barcelonismo pero perdona pero esto pasó hace ya un tiempo y ahora sí te puedo decir que aquellas sensaciones negativas que había para con Valverde a mí me consta que están corregidas por el propio Bartomeu y el hueso de su junta directiva que cree que la figura de Valverde hay un hallazgo insisto un entrenador capaz de gestionar el vestuario la pizarra que mantiene empatía buena conexión con Messi ya el apoyo de un núcleo duro del vestir

Voz 0509 06:38 perdona perdona echar Álvaro acabo no

Voz 4 06:44 escuchar esta hora previa que hay entrenadores como por ejemplo nos Solari que no manejan no maneja la pizarra sino que además parece dejará en Madrid la oralidad estamos hablando del Barcelona que no tiene Solari la fidelidad que para con él tenían

Voz 1501 06:59 mira estamos hablando del Barcelona hay tú mismo en esta sintonía el Stade jamás vivo cuando ha tropezado porque lo ha hecho durante la liga de hecho si el Barcelona no tira de Liga sentenciada ya es porque ha tropezado bastante crecer muchas más de lo que los que deberían estar en esta temporada arquero ahí tú le has despejado vivo que yo quedo atrás juego no es que eso que eso quede atrás que fue cuando Manolo la metió un gol de cabeza no se no no eso eso te antes de ayer porque ayer le criticaba porque es que no se puede permitir que en Liga te gana un equipo como el Betis está a punto de perder contra el Rayo no sé que la abuela fuma que al final es que no es que Valverde que ha reconstruido repito un equipo en la ruina no se merece recibir eso cada fin de semana y menos el año que viene que es el tercero que es el de desgaste

Voz 0509 07:37 Marcos

Voz 1086 07:39 no es que es tan sencillo que la decisión va a depender por mucho que hablemos nosotros la decisión depende de él y él es el que tiene que decidir sino sobre todo el rato no no no no me refiero él él él tiene que decidir Mario si quiere asumir ese tercer año o no lo quiere asumir yo creo que es lo que está claro Galán se está tocando la

Voz 0509 07:54 brilla diciendo bueno no sé qué hago yo quiero pero pero pero pero Marcos no es significativo que un tipo que ha ganado la Liga con la solvencia que ha ganado el Barça ha ganado la Copa África derribo para supuesto debería que venden bien Days de perder a Neymar de Costa sumar al viejo pero sí esté pensando no denota amago por parte del Madrid

Voz 1086 08:21 no no no no pero me refiero en contexto para entenderlo es decir entrenadores tipo Simeone que están seis siete años en un club de este nivel creo que Simeone es una excepción es una positiva excepción para ético Madrid en el Barça Guardiola estuvo cuatro y el tercero el perdón y el cuarto les sobró Luis Enrique estuvo tres te diría que hasta el tercero o medio tercero les sobró ahora está en ese momento de debate interno no consigo mismo es sigo otro año o lo dejo ahora en función también de fama

Voz 0509 08:48 la verdad es que va a luchar por todos

Voz 1501 08:51 los los títulos esta temporada que va a estar hasta el final seguro ya veremos lo que gano que no Valverde está en el momento de decir mira yo me voy ahora mismo donde me de la gana y no hace falta desgastando un año más para porque al final esto es desgasta tu imagen quiero decir que llega un momento que no no digo que que menoscabe tú tú prestigio porque no ganen nada el último año por ejemplo porque eso pasa hay pasa no pasa nada pero que tú ahora que está lleno

Voz 0509 09:11 dónde elegir has ganado un doblete con el Barcelona fíjate si los saberlo porque hizo mucho daño a Valverde y saber lo que ha hecho

Voz 1576 09:19 darse a Valverde que el día que pierde con Quique Setién la gente de Can Barça

Voz 0509 09:24 a Cruyff habla de Quique Setién

Voz 1576 09:27 practica

Voz 1201 09:28 el currículum en la sala de prensa de Barcelona a Don

Voz 0509 09:33 sí sí sí sí sí dejar ahí el currículum de Quique de la rueda de prensa de ganaderos una con el uso mayoritario de todos ha quedado claro los argumentos de Jordi Martí Marcos López Mario Torrejón ni Talavera como me cortas noticias para nada que me gusta mucho Quique Setién como entrenador casi tanto casi tanto como Miguel Martín Talavera hacemos una pausa enseguida volvemos

Voz 1576 10:10 ser más Madrid ciento cuatro punto tres Un interpretado Martiño

Voz 7 10:15 Rivas Lorin Maazel vecino de las hermanas March vive en la casa de enfrente unas un chaval que pertenecía a una familia adinerada y entonces bueno conozco a las a las hermanas si paso a formar parte del universo

Voz 8 10:31 es mi abuelo parece huraño pero en el fondo es un sentimental por cierto me llamo por ningún comprende más este viaje

Voz 7 10:38 de la mano y curiosamente ya no no sí pararemos así que

Voz 9 10:42 pasó a formar parte de esa familia a todos

Voz 10 10:45 los niveles este cuatro de

Voz 11 10:47 en La Ventana mujer y la ficción estas navidades ya disponible en cadenaser punto com

Voz 1576 10:58 tras aplicación móvil en apoyo a engañarnos

Voz 12 11:03 del don del

Voz 10 11:06 Antonio Núñez Conchi Cejudo menudo tan them más cojonudo Lourdes Lancho y el vasco del país cosas que me debe Beatriz no Galí valen Tina rojo más de una radio ya les ha echado el ojo

Voz 14 11:30 el ramo lo que son cosas que me gustan de

Voz 10 11:38 Jacinto Antón y Javier del Pino ablanda historia del es que da Davy no

Voz 14 11:46 sí lo permite

Voz 1576 11:52 a ver A vivir que son dos días con Lourdes Lancho

Voz 15 12:01 cuenta con la SER

Voz 0509 12:03 pase lo que pase

Voz 6 12:08 para

Voz 1576 12:10 El Larguero con Álvaro Benito

Voz 1619 12:15 el tiempo del pueblo es el tiempo de los oyentes después de debate acalorado como no podía exhortaba manera para empezar este año dos mil diecinueve

Voz 0509 12:23 hola Ángel buenas noches anoche desde dónde llamas Ángel porque es caldo de Barakaldo y gracias a esta hora lo escuchar la radio no pero se pasen cama tranquilamente demás trabajas ya

Voz 3 12:35 sí muy bien vale para Haití

Voz 0509 12:39 ya se dice resto Valverde la próxima temporada en el Barça no

Voz 16 12:42 bueno nubes sino que se mira eso está clarísimo Valverde en tiene un equipo el primero uno en la Liga posiblemente posiblemente ganar la Liga española sé que que que que que puesto que seguirá en en la Champions pero luego con con Coutinho un jugador de el equipo que tiene que además tiene la acceso da la casualidad de que tiene el vestuario coronel y el capitán de al que apretón de los capitanes del Barça que es Messi me cae bien por lo tanto entre Messi y yo Rakitic y compañía en si no hay que no hay quien la tos Álvaro cero nadie quedara campeón de la Liga

Voz 0509 13:27 no no no simplemente por qué por eso porque claro después de tal no no garantizó precisa debería seguir Ernesto Valverde la próxima temporada cortando

Voz 16 13:36 a hablar a las obras del indiscutiblemente tiene que seguir el Barcelona un error enorme echarle

Voz 0509 13:44 a pesar de angel un abrazo a la persona gracias por llamar

Voz 16 13:47 feliz año a ver

Voz 0509 13:50 uno cero para Jordi Álvaro Álvaro deja deja de mediatizado no no no ese mensaje ha sido rotundo dolencias claro pero irrumpieron por si acaso dice osea que si cola Luis segunda llamada buenas noches

Voz 17 14:02 hola buenas noches de dónde llamas

Voz 18 14:05 mira soy de Madrid pero llevamos aquí desde Salamanca cerquita de bueno que vivo aquí cerquita donde estaba tanto a Vicente del Bosque

Voz 0509 14:12 claro qué tal un saludo de nuestra parte un grande un saludito sí bueno para aquí debería seguir Ernesto Valverde la próxima temporada en el Barcelona sí no

Voz 18 14:22 para mí lo digo ya antes luego y con pocos argumentos no debería seguir Valverde no es un entrenador que ha estado muchos años se ha hecho nada más de dos quitando el Athletic y el muy de Athletic y además yo también como aficionado rojiblanco dijo que volver a Athletic y no quiero que siga y no debería seguir que además niños el el Barça salvajes como el el Madrid son vestuario clubes que al final acaban desgastando mucho pero no su imagen como comentabais también a él física cosas físicamente psicológicamente es algo que desgasta que cansa

Voz 0509 14:54 ya has dicho lo has explicado demoledor puesto sus sitios vamos Talavera me Talavera estás de acuerdo no

Voz 17 14:59 hombre yo creo que ha estado de cables eso

Voz 0509 15:01 bueno no no gracias Luis luego no tercera llamada estaban empate a uno o lana

Voz 17 15:09 hola buenas noches buenas noches y dónde llamas de tan bonito Donosti se hace frío pues un poco no bueno pero

Voz 0509 15:20 con la playa de la Concha se pasa eso si te pasa los males bueno para Ci U estás más con Jordi Marcos con Mario Torrejón

Voz 17 15:29 ahora con Jordi Marcos hay hombre al vaya mujer él debe seguir en el Barça sí porque creo que lo está haciendo muy bien claro

Voz 19 15:40 a algunos como es el tiempo del oyente Ana con algún contratiempo que otro

Voz 17 15:49 pero en general lo está haciendo muy bien

Voz 19 15:52 mira yo disfruté un montón el día del clásico que le metió cinco a uno Messi no estaba no pude porque sí

Voz 17 15:59 que estaba lesionado

Voz 0509 16:03 lo has explicado perfectamente más sucinta que lo último a saludar pero los hace un beso gana esta mañana según Álvaro Joana no les puedo decir nada porque el clásico hubo mucha gente que disfruto sabe que no pasa otro también hola Paco

Voz 17 16:20 hombre Paco la veo me llamas obras hoy de Sevilla pero voy camino de Madrid

Voz 20 16:26 camino de Madrid que vamos con el camión llegó a dónde vas

Voz 17 16:31 bueno ahora mismo acabo de cruzar Córdoba me parado frente por frente al centro penitenciario

Voz 20 16:37 vaya vaya hombre cuidado que llevas ahí atrás que lleva

Voz 17 16:41 pavo vamos a favor pero pero no para

Voz 21 16:46 no no no no no procesado para Mercamadrid

Voz 1201 16:49 bueno no no sea que llevas una fiambre no

Voz 17 16:55 bueno siempre donde se mito y demás no

Voz 0509 17:01 eh tú mientras tanto mientras iba el camino parada en Córdoba y demás que eras más del Team Mari

Voz 1619 17:06 el Talavera o con Jordi Marcos

Voz 17 17:09 yo soy de los que piensa que Valverde no debe seguir en el Barcelona pero por mi propio interés vale

Voz 1201 17:20 esto es una carrera porque siempre su propio interés te digo yo el mío

Voz 17 17:23 pero vamos mí me tengo yo argumenta nosotros tenemos aquí un empleado yo soy del Betis para Quique Setién que es muy cabezón dicha cuenta nadie como yo he leído en la prensa de que Barcelona está interesado Quique Setién o por eso no quiero que siga

Voz 0509 17:41 para que lo lleve no claro para que se lo lleve

Voz 1619 17:45 quién te va a decir Talavera que que Quique Setién te iba a dar un voto eh

Voz 0509 17:48 en este vale te vale dos aquí hasta gigantismo

Voz 1619 17:52 a Paco que tenga buena llegada Madrid que te quedan todavía no

Voz 0509 17:56 horitas una cosa así lo ha acordado el órbita bueno como paciencia Feito y muchos cafés un abrazo para todo luego bueno pues esto va bate a dos máxima igualdad y lo va a dilucidar Juan no la Juan

Voz 17 18:09 qué tal buenas noches de dónde llamas pues de León de aquí él él

Voz 0509 18:13 norte Norte Norte de León fresco e incluso bueno colindantes los Picos de Europa que bonito que tiene que hacer para rascar importante hace frío hace frío no

Voz 21 18:23 que no que no me vais nieve

Voz 1086 18:26 los pero que abriera de mucho que es donde ha bajado la temperaturas en el Real Madrid te Juan

Voz 0509 18:31 por otra aquí lo que va Madrid está mejor que nunca ya verás si tú crees mucho jugar a ver cuán debería seguir Valverde la próxima temporada el Barcelona

Voz 16 18:39 les pues mira lo bien por mucho que me fastidie yo creo que sí aunque yo soy la Real Madrid Soy un chico que me gusta mucho al fútbol yo creo que Valverde tendría que seguir en el estás tú te vas a la competición hay que es un entrenador muy buenas

Voz 0509 18:58 no soy buena persona sentido común ha estado estudiando cada día en Barcelona empezando por Jordi por robo con Juan abriga te mucho eh muchas gracias los Juan

Voz 1201 19:10 no te para ir a habrá todo adiós

Voz 0509 19:13 bueno tres a dos han ganado Jordi Marcos a Talavera ya Mario que se han zanjado Marcos han bajado pero al final no ha podido barcos y Jordi creo que creo que escucháis por favor en la encuesta de Internet porque esto es histórico yo tengo buen feeling allí dos mil votos lo hemos puesto muy tarde porque teníamos la verdad es decir la atracción no sé que es un libro sacar pecho para el libro eso para no son cincuenta cincuenta por ciento cincuenta por ciento cincuenta cincuenta macho no recuerdo cincuenta

Voz 1501 19:48 es cosa igual de hace años yo tampoco tres dos