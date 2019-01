El Larguero (03/01/2019): El análiis del tropiezo del Madrid en la Cerámica y entrevista a Viran Morros

Voz 1284 00:00 el tal saludos buenas noches bienvenido bienvenido al larguero de este jueves tres de enero del año dos mil dieciocho si no tienes dos mil diecinueve perdón

Voz 1 00:41 creo que ya hemos cambiado de año lo que parece que no

Voz 0933 00:45 no se ha enterado muy bien qué ha cambiado de año y así aprovecho este pequeño lapsus para continuar el hilo conductor de esta presentación presentaciones el Real Madrid porque parece que todavía está en Abu Dabi por si no lo sabes por sí

Voz 0799 00:56 es con los turrones mazapanes con los regalos de Reyes y no has visto el partido o no lo he escuchado en Carrusel deportivo debe saber que el Real Madrid ha empatado a dos frente al Villarreal en la cerámica con un doblete de Santi Cazorla que este esos futbolistas que hacen falta tanto en el fútbol tanto en el fútbol como en la vida donde hace falta criterio gente que sepa lo que tiene que hacer y sobre todo con mucho talento no marcaba en la Liga desde hace siete años ya sabéis que volvió al Villarreal el pasado verano hoy ha marcado dos goles y ha dado una clase de cómo se debe jugar al fútbol y una curiosidad el último gol el del empate en el minuto ochenta y cinco ha sido de cabeza sólo dos goles ha marcado de cabeza a lo largo de toda su carrera deportiva este futbolista asturiano de treinta y cuatro años que insisto hoy ha dado una auténtica exhibición por parte del Real Madrid Marcaron Benzema y Varane y al final insisto Villarreal dos Real Madrid dos el Madrid que ha recuperado el partido que tenía pendiente de jugar del Mundialito de Clubes faltan dos jornadas para que finalice la primera vuelta la sensación no sé qué piensas querido oyente es que el Real Madrid o ha tirado la Liga o es que está tirando la Liga o es que la Liga el importa menos que otros títulos bueno no hay más que ver lo que ha pasado en las Dima década para comprobar que tampoco es que la Liga ya ha sido la principal prioridad del Real Madrid en los últimos diez años dos Ligas año dos mil doce José Mourinho año dos mil diecisiete Zinedine Zidane el Barça es el claro dominador en este siglo XXI en Liga de Campeones no hablamos Mundiales de Clubes no hablamos pero en el campeonato de la regularidad el Madrid ni fu ni fa hoy otra vez clasificación primero Barça XXXVII puntos según la Atlético de Madrid XXXIV tercero Sevilla XXXII cuarto Real Madrid con treinta es decir sigue en la pelea entre comillas pero ya está a dos del Sevilla a cuatro del Atlético de Madrid y a siete del Fútbol Club Barcelona además en una temporada en la que el Barça tropezó especialmente en el primer tramo de la Liga veremos yo ahora sólo preguntaremos a los componentes del sanedrín si creen que va a seguir tropezando el equipo de largo más fiable en los últimos años en la Liga española insisto un empate que deja al Real Madrid en una situación complicada además nada más comenzar este mes de enero un mes de enero con muchos partidos ahora llega al partido frente a la Real Sociedad en el mes de en el el día seis en este mes de enero insisto este domingo día de Reyes seis y media en el estadio Santiago Bernabéu el miércoles de la semana que viene recibe al Leganés en partido de Copa del Rey después tiene que jugar en fin son muchos partidos los que tiene que jugar el domingo de la semana que viene contra el Betis en el estadio Benito Villamarín ya sabéis como es el mes de enero aún muchos partidos no ha empezado bien el equipo de Santiago Hernán Solari que ayer se afanaba en rueda de prensa por decir aquello de energía energía energía pero por ejemplo en el gol de Cazorla el minuto tres es que el Madrid salió por completo dormido insisto después llegaron los goles de Benzema de Varane en la segunda parte quitó Solari a Modric algo que vimos muy raro porque a partir de ahí el Madrid a pique por completo la última media hora de partido pero ya nos ha contado Javier Herráez enseguida estaremos con él como con Antonio Romero y el resto de compañeros que padece un proceso gripal parece nunca mejor dicho voy a utilizar la primera parte de esa palabra que cuando se gripe Modric Se gripe también el Real Madrid y a ver qué pasa con Gareth Bale por qué que si no se ha vuelto a lesionar ha vuelto a sentir molestias parece que en el sóleo de la pierna izquierda parte final de de esa primera parte más o menos minuto XXXVII minuto treinta y ocho y tuvo que salir Isco en la segunda mitad así que problemas para el Real Madrid en este arranque del año dos mil diecinueve campeón de la Liga de Campeones campeón del mundo el de clubes pero empieza con problemas evidentes en la Liga Jaaber insisto que tiene Gareth Bale enseguida lo realizamos

Voz 0933 04:23 todo con Antonio Romero con Julio Pulido con Álvaro Benito con Pedja Mijatovic también por aquí está ya Mario Torrejón

Voz 0799 04:28 hola Mario Musacchio Álvaro muy buenas noches y además de buenas al debate no se aclaró tenemos debate como todos los jueves en no te pienses que no íbamos a seguir con esta tradición todos los jueves aquí en El Larguero porque continuamos con ella pide cita ya en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy como vamos a hablar los primeros tres cuartos de hora cincuenta minutos el Real Madrid lo vamos a hacer del Barcelona ir después de lo que dijo hace unos días Ernesto Valverde poniendo en duda su continuidad al frente del club catalán debería de seguir Ernesto Valverde en el Barcelona esa es la pregunta debería de seguir Ernesto Valverde el Barcelona pide cita en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y lo debatimos dentro de una horita horita y pico más o menos con Mario Torrejón Miguel Martín Talavera Jordi Martí y Marcos

Voz 0933 05:11 diez en a ver si tenemos la oportunidad de esquí

Voz 0799 05:13 Sar a Emilio Butragueño que están la televisión en Movistar parte

Voz 0552 05:17 daba la impresión inicial le llevó a ponerse por delante en el marcador pero enseguida empatamos en una muy buena jugada luego los próximos uno dos y a partir de ahí yo creo que el equipo más o menos tenía el partido bajo control el SAS la verdad hemos tenido una oportunidad muy muy clara en la segunda parte para ponernos uno tres Lucas Vázquez que no ve a Benzema e Higuaín no es al final ellos tienen jugadores de calidad arriba ya han aprovechado para para empatar y bueno pues nada hay que seguir esto es el fútbol no

Voz 2 05:51 se dirá que el Real Madrid se descompuso en el segundo tiempo pero recuerdo jugadas muy bien hilado así muy largas

Voz 0552 05:58 de calidad porque ellos han presionado obviamente

Voz 1284 06:02 las palabras del director de relaciones institucionales del Real Madrid y me imagino que en breve ya saldrán los

Voz 0799 06:07 García Plaza también Santiago Hernán Solari en sala de prensa para acabar esa presentación sólo un par de cosas importantes ya sabéis que bueno se han disputado una barbaridad de partidos de la Premier League durante estas últimas fechas partido clave le ha ganado el City dos a uno al Liverpool con un golazo por cierto del del Kun Agüero pero después marcó Sanef firmó para el Liverpool o lo que es lo mismo la Premier está emocionadísima el Liverpool en el actual formato de la Premier nunca la ha ganado de hecho no gana en Inglaterra desde el año mil novecientos noventa qué hacías tú en el año mil novecientos noventa buena pregunta bueno pues Liverpool ganaba por última vez la competición local en en Inglaterra ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera el Liverpool es líder les saca cuatro puntos al Manchester City así que enganche al equipo de Pep Guardiola que por cierto se las ha tenido tiesas con el cuarto árbitro en el tramo final del partido y después se lo preguntaré Iturralde González porque me parece un dato interesante aquí los IV el cuarto árbitro a la figura del cuarto árbitro los parte dos de la Liga aquí en España son colegiados de Segunda División B allí en la Premier en es por completo son de la primera así que insisto se lo voy a preguntar enseguida Iturralde González porque me parece una diferencia bastante apreciable y por último en baloncesto décimo sexta jornada de la fase de grupos de la Euroliga le ganó el Real Madrid nueve uno siete nueve al Maccabi perdió el Gran Canaria siete cero nueve tres frente al Khimki en balonmano la semana que viene España debuta en el Mundial es el actual campeón de Europa ha ganado en el Memorial Domingo Bárcenas cuarenta y dos veinticinco a la selección de Arabia Saudí once y treinta y siete diez y treinta y siete en Canarias tenemos muchos puntos de conexión pero

Voz 0933 07:39 dejamos obviamente con el estadio de la cerámica haya contado el partido para Carrusel deportivo Antonio Romero o la Antonio muy buena

Voz 0799 07:45 más empiezo preguntando te Si crees que el Real Madrid ha tirado o está tirando la Liga

Voz 0239 07:53 yo creo que la Liga es muy larga que el Real Madrid ha perdido una gran oportunidad de ponerse a cinco puntos del Barcelona que es mucho decir después de un arranque en el que está dando más sensación de tirar la que luego al el pum lo que el puntajes en la clasificación da entender eh pero me parece lamentable que el Real Madrid quiera venir aquí al al estadio

Voz 0933 08:11 la cerámica que ganar un partido jugando sólo cuarenta y cinco minutos

Voz 0239 08:14 porque en la segunda parte no ha comparecido entonces yo creo que en la Liga repito es muy larga que el Real Madrid tiene mucho que merecer que mejorar futbolísticamente para poder aspirar a estar un poquito más cerca del Fútbol Club Barcelona del Atlético de Madrid pero la está tirando aunque todavía está en la pelea

Voz 0799 08:30 por cierto año nueva Año nuevo lesión nueva de Gareth Bale veremos mira hasta hoy Javier hola Javi muy buenas

Voz 3 08:38 hola aquí estamos en la sala de prensa espiando a Solari ahora se hablando aplaza el técnico desde el Villarreal en principio tiene una sobrecarga Barricada alcance de esa adhesión y esperemos que no sea nada pero lesión sí de Gareth Bale hizo Luka Modric con gripe el cambio que hizo Solari metió el equipo tras el final de ese empate

Voz 0799 09:01 a ver si recuperamos ese sonido pero será escuchado claramente Herráez hablar de sobrecarga en el caso de Gareth Bale yo no sé si puede liderar a un equipo como el Real Madrid un futbolista que yo no sé qué opinas tú Antonio Romero Lex es cierto aparece la final de la Liga de Campeones aparece la final del Mundial de Clubes

Voz 3 09:15 de medias es son pequeñas

Voz 0933 09:18 apariciones lesionado

Voz 0239 09:20 yo ya les he dicho muchas veces a mí me me fastidia decirlo porque yo creo que tiene potencial atlético y futbolístico para intentarlo pero ni tiene la convicción sicológica y la fuerza mental necesaria ni tampoco la constancia física entonces sí es un futbolista que lo lo que te cuando tú dices sexto en las redes al final se inunda diciendo así ha salido en todas las fotos de la Liga de Campeones claro que ese no es el debate sea tu pregunta yo creo que es la pregunta acertada el debate es diferente osea que es un futbolista capaz de decidir grandes partidos evidentes sí es un futbolista en el que una institución como el Real Madrid puede confiar para llevar la bandera de un

Voz 1 09:59 Kluft tras tan grande a

Voz 0239 10:02 lo ha partido jornada tras jornada hay semana tras semana pues desgraciadamente para él seguramente para el madridismo es evidente que no

Voz 0933 10:09 está por ahí Pedja Mijatovic hola bella muy buenas hola buenas qué te ha parecido el Madrid

Voz 4 10:15 pero no quiero ser pesimista normalmente soy optimista pero tengo la sensación de que este año o Madrid no tiene que hacer o mejor dicho poco a hacer en este en este campeonato ése venía venir de desde el año pasado no porque cuando ya repasa son poco así por encima la la al campeonato el año pasado el Madrid ha terminado con diecisiete puntos menos que el que el campeón así que eso

Voz 0799 10:40 también es preocupante segundito sólo Bella porque bueno esto es la radio en directo estamos pendientes de la cerámica pero también de el estadio Etihad donde el City le ha ganado dos uno al Liverpool en el libro Paul hay un futbolista español que juega poco pero bueno que está ya en el Liverpool y con el que está al bar de grado o la Álvaro muy buena

Voz 3 10:57 As

Voz 0933 10:58 hola buenas noches Álvaro estamos con Alberto Moreno en la zona mixta del Etihad Stadium me ahora mismo te escucha en El Larguero

Voz 3 11:05 hola Alberto muy buenas nada buenas

Voz 0933 11:09 derrota por dos a uno sin enganche al Manchester City en un partido en el que podría haber dado no se ha dado un paso de gigante para ganar la Premier

Voz 5 11:18 bueno pues sí pero la verdad es que era un partido cuando se enfrentaban dos de los mejores equipos de de Europa ahora mismo IU eran partidos a ver que podía pasar de todo no oí bueno empezó el City muy muy fuerte empezó marcando Ségol después nosotros salimos la segunda parte ha intentado marcar lo hicimos pero ya pues como te he dicho puede es un partido de que puede pasar de todo ellos meter el segundo ella pues salga el partido

Voz 0933 11:47 vaya golazo ha marcado el Kun Agüero eh

Voz 0509 11:50 sí bueno

Voz 5 11:52 al ser un gran equipo tiene eso cuenta con que tiene un grandísimo jugador Rey Agüero para mí y supongo que para para todo lo que entiendo fútbol pueden delantero increíble y uno de los duelos del mundo y te puedo hacer cosas

Voz 3 12:05 como es hacerlo

Voz 0933 12:06 que vaya faena el gol que justo al comienzo del partido para todo aquel que no lo allí escuchado en Carrusel o no haya visto el partido por leído en Marca por uno coma trece centímetros no ha subido al marcador Un gol de Liverpool justo en el en el minuto quince de partido

Voz 0799 12:20 lo podría haber cambiado por completo

Voz 5 12:23 pues sí pues sí la verdad yo lo yo no lo sabía lo he visto cuando he llegado al vestuario y mirando algunos imagine y eso pues ha salido se moje y sí que es verdad que por un centímetro pues lo hemos logrado tener Ségol pero bueno te lo dicho antes son partidos que mira pueden pasar eso a los podríamos hemos puesto por delante y hubiera sido un partido completamente diferente no pero se ha dado a sin y al final hemos perdido contra un gran equipo y ahora lo que queda pues seguimos primeros en la Premier que que es algo muy importante con un colchón de de cuatro puntos y nada ha cambiado la el pensamiento con esta derrota y seguí con el que teníamos Mike dijera era ganar ganar y ganar

Voz 3 13:09 Alberto has jugado sólo cuatro partidos este curso si tengo la verdad no desde luego

Voz 0799 13:17 te compensa estar en el que seguramente es el equipo que mejor está de Europa a pesar de la de la derrota de hoy te compensa estar aunque solo

Voz 3 13:24 has jugado cuatro partidos

Voz 5 13:27 bueno pues la realidad es que tengo contrato aquí y me queda poco pero todavía tengo contrato aquí y ahora mismo no sé lo que no sé lo que va pasa ni en este mes no sé lo que pasará en un futuro ahora mismo sólo me centro en en el Liverpool tiene algo pues ya mi hija gente se pondrán en contacto con cualquier equipo con el Liverpool con lo que sea pero de momento solo pienso en en estar aquí Easy juego pues bien y si no puedes apoyar a mi compañero oí intentar ganar que que sería algo muy bonito no

Voz 0933 13:58 esa llamada Caparrós

Voz 0509 14:01 no no no

Voz 3 14:05 contacto con eh y equipos españoles han interesado por ti para ahora en el mercado de invierno

Voz 5 14:12 pues mira si te voy a ser sincero no o al menos mi mi gente no me han dicho nada así que no

Voz 0933 14:21 a ver si tiene los minutos que merece si mientras tanto ahí está futbolista español que está jugando poco pero que está seguramente en el equipo más en forma de Europa que haya suerte a lo largo de toda la temporada un abrazo Alberto

Voz 5 14:32 venga muchísimas gracias un abrazo muy García

Voz 0933 14:34 esa Álvaro de Grado a ver si tenemos la oportunidad de escuchar a alguien más aparece Solari Herráez

Voz 3 14:39 si se va a sentar Solari la sala de prensa aquí vamos a pedir el turno vamos a escucharla

Voz 7 14:46 en conferencia de prensa de Solari

Voz 0933 14:49 directo en El Larguero mucho entrenador Juan González Marta

Voz 7 14:51 sinceramente que piensa que he pasado el empate final juegan alambre porque el equipo se ha echado atrás o por presión del Villarreal te qué ha pasado ahí para que el equipo de uno dos no mantuviera la pelota no buscará el tercero o que o que echará patrón

Voz 6 15:05 buscar el contragolpe si es una combinación de ambas cosas no una es que es que evidentemente esos esos vinieron a presionar IBI pusieron más gente en ataque porque iban perdiendo porque estuvieron a punto de terminar de recibir el tercero al final del primer tiempo y fueron a buscar el empate y otra que no no restó profundidad claramente las la salida de de Garret en el entretiempo que no hubiera permitido encontrar esos espacios detrás de la presión alta desde más fácilmente

Voz 0104 15:34 hola Mister Miguel Ángel Lara de marca el equipo ha sufrido mucho por la izquierda hoy así un problema de Marcelo personal un equipo

Voz 0799 15:41 colectivo de presos tienen tienen gente

Voz 6 15:44 en gente fuerte por derecha e creo que más que nada es evidentemente que que esos pusieron tienen elemento muy rápido por derechas Abu eh que lo conocemos y que hace sufrir a cualquiera

Voz 0933 16:00 Santi buenas noches Alejandro Romero más preguntas para Santiago Hernán Solari entrenador del Real Madrid

Voz 7 16:06 es lo que has pretendido con con los cambios especialmente en la salida

Voz 6 16:09 de de Kroos al final y la la anterior Madrid

Voz 7 16:12 sí estaba mal au

Voz 6 16:13 bueno los los cambios vinieron claramente condicionado eh que tuvo que salir le dieron un golpe al final del primer tiempo Hinault no pudo continuar

Voz 8 16:22 eh

Voz 6 16:23 después de Luca no dio todo Luca no dio sesenta sesenta y cinco minutos de toda la energía que tenía tu viene de un proceso gripal en el Fiore y estamos muy agradecidos de que haya jugado ya se ha participado porque además es un muy buen partido era necesario que jugara y lo y lo hizo hizo todo el esfuerzo así que estamos muy contentos con con lo que nos dio donde Cross aquí lo fue sobre el final no faltando seis minutos siete para tratar de de de ganar el partido al final con con la entrada inicios

Voz 4 16:55 es un juego Carlos Rodrigo fútbol

Voz 6 16:59 simplemente si pasó parte a soy Isco al sitio de Croacia dentro entre los inicios vecinos

Voz 4 17:07 el fútbol fútbol visto de disco pretendía que el Madrid tuviera más el balón si realmente cree que han sido efectivo también quería preguntarle si cree que el resultado ha sido justo

Voz 6 17:20 bueno cuando no Matas los partidos evidentemente corres el riesgo de que de que los empates nosotros tuvimos tuvimos el partido nuestra mano lo tuvimos en en el final del primer tiempo una ocasión muy clara de de Karim y luego lo tuvimos en el segundo tiempo eso con problemas para para salir de la presión no con problemas de tener el balón sino con problemas de encontrar la profundidad pero cuando la encontramos tuvimos ocasiones muy claras la de Lucas creo que es la más clara de todas y luego la de Marcelo que debimos haber matado el partido sino que ha abierto qué tal el míster Javier Herráez directo pregunta al político tuvo otra vez la única pregunta que me has hecho

Voz 0552 17:59 bueno bueno pues quería preguntarte precisamente por el Madrid por la segunda parte del equipo usted cree que hoy sí le ha ido

Voz 6 18:12 parte de la Liga bueno nosotros tenemos que seguir peleando siempre íbamos a seguir peleando siempre será que vinimos con la intención de ganar claramente tuvimos el partido nuestra mano Nos llevamos un punto bueno agarramos el punto y seguiremos con seguiremos compitiendo tenemos otro partido dentro de otro partido dentro de tres días no nos hubiera gustado ganar

Voz 8 18:30 sí

Voz 6 18:32 tuvimos las ocasiones para hacerlo creo que también

Voz 0933 18:35 pues bueno eso en la reflexión en este sí de reflexiones de Santiago Hernán Solari que bueno oye que Red

Voz 0799 18:41 el hijo pero a veces no pregunta por disco hombre

Voz 0933 18:44 dado ese tramo de la rueda de prensa seguirá vuelvo ahí después de la pregunta de Javier de la respuesta de Solari pero con el otro entrenador un punto valioso para el Villarreal a pesar de que está en la zona baja de la tabla está Xavi Isidro en otra parte de la cerámica hola Xavi muy buenas qué tal Álvaro muy buenas bueno pues con un técnico que está satisfecho porque está claro que sí

Voz 1501 19:02 lo del Real Madrid y no conocer la derrota al frente del Villarreal es para estar satisfecho aunque claro la situación evidentemente pues agradecería los tres puntos pero vamos a hablar con él hoy en El Larguero porque está contento

Voz 0933 19:13 plaza el técnico del del Villarreal se pone los cascos

Voz 1501 19:16 mira escucha ya Álvaro en sintonía de Larguero cuando sola

Voz 0933 19:18 doce menos diez de las once menos diez en Canarias y después de un partido intenso intenso para abrir este año dos mil diecinueve

Voz 3 19:24 Mister buenas noches enhorabuena eh pero el empate

Voz 0664 19:28 bueno si yo tengo que sumar ante el campeón del mundo es siempre siempre positivo eso perdón que hoy se enfrenta a un equipo que están descensos sea que

Voz 0933 19:38 que bueno ya no está sí sí

Voz 0664 19:40 es verdad que es verdad que terminamos el año de esta hecho que también faltaba un partido sea el que que bueno pues ahora estamos fuera pero pero esto va a ser duro va a ser duro oí vamos a a padecer durante durante años que hacer una gran segunda vuelta para no tener problemas y eso vamos a hacer

Voz 3 19:56 por abajo además es que hay

Voz 0799 19:59 el Huesca ocho puntos que parece descolgado penúltimo Rayo Vallecano con trece pero fíjate después decimoctavo Atlético dieciséis décimo séptimo Villarreal con dieciséis decimosexto Leganés con diecinueve irreal sociedad con diecinueve por el Espanyol el Valencia no está muy allá en fin que parece que va a haber pelea hasta el final por momentos en el tramo final del partido te ha dado la impresión de que estaba más cerca el tercero del del Villarreal que el Real Madrid

Voz 0664 20:22 cuando íbamos uno dos hemos tenido momentos muy buenos pero también los han tenido dos contras para mal cuando nos o para marcar el uno tres pero con nosotros pues todos dos hemos tenido dos contraataques para hacer el tres dos hubiera sido la verdad que el éxtasis porque nos hubieran venido muy bien los puntos pero bueno ahora lo estamos contentos por sumar un punto pero pero de sesenta horas tenemos otra en otro partido que son cosas que a lo entiendo muy bien que después del termina casi un viernes porque ellas casi viernes tengamos que jugaron domingo la mañana será que no habrá domingos de la mañana los dejan y recuperar a Podemos que juega domingo a la tarde que esas horas para el esfuerzo que hemos hecho hoy nos vendría muy bien

Voz 3 20:56 Clemente juega este domingo en Ipurúa a partir de las doce el media es que es muy poco tiempo al fin y al cabo si además claro

Voz 0933 21:03 París haber jugado fíjate que jugar los lunes no es lo mejor pero es que este lunes por ejemplo hay un Celta Athletic algunas de las condenas

Voz 0664 21:10 toda la a lo dicho e incluso bueno pues el domingo por la tarde

Voz 1824 21:15 al final del domingo por la tarde juegan los vips claro la le del Madrid del Barça partido que que sabemos que son

Voz 0664 21:24 no lo va a jugar el Villarreal no se buenas una jornada de Liga alguno tiene jugar jueves ya pero es que sólo éramos nosotros entonces pero es que los pasa la la siguiente semana igual jugamos con el con el español en Copa el miércoles sino exponen sábado después jugamos con el Espanyol en Copa jueves y domingo no nos dan uno dos días cuando pero bueno es lo que hay hay que recupera a la gente y que el domingo vuestros de esfuerzo y tienen que hacer otro esfuerzo porque el Eibar va estar esperando en nuestro una semana descansa editó y con los colmillos afilados parámetros mal

Voz 3 21:52 por por este tema que no un poquito caliente del poco descanso que tenéis que es cierto no se has hablado con tu presidente para elevar una queja o decir oye

Voz 0664 22:01 no bolas yo creo que merece la pena es comentarlo es decir una realidad dos sabes que han sesenta horas jugamos otro partido es lo que hay que presentarlas estamos otra vez enchufados y jugado otro partido creo que que eso es lo lo pero no para el Villarreal le habló para cualquier equipo cosas no es lógico es lo lógico eh

Voz 0933 22:17 ha sido el Madrid que te esperabas

Voz 0664 22:19 cuando preparaba el partido demás bueno yo creo que que que hemos intentado arrancar muy fuerte y hemos no sólo metió luego lo hemos tenido otro mano a mano de Samu con con Courtois que que lo hemos trabajado bien is it estábamos hablando de intentar sorprender al principio de la ponernos por delante lo que no esperaba tan pronto porque yo creo que desde el subidón ha sido un bajón tremendo que te moleste uno cero Además jugando yo creo que muy bien irá en seguida te empatan y la pegado a los jugadores que es lógico además importante teniendo en cuenta en la en el momento que estamos estábamos en descenso después hemos nos hemos rehecho aunque ha llegado Galvao parado que realmente bueno podemos algo más pero también Adri en esa faceta del juego es buenísimo contiene tiene cinco juegos que barría tremendos y dos sacadores como o Dico Croce moralmente buenísimos en el descanso yo creo que les hemos recuperado ya hemos dicho que vamos a creer en nosotros que vamos a estar en el partido hasta el final y así ha sido uno tres hemos podido ganar también yo creo que si hubiera ganado cualquiera no es injusto y por eso te digo yo creo que lo más justo en la empresa

Voz 3 23:19 qué le has dado a Cazorla durante estos días para que se haya preparado también para este partido hecho un partido de verdad memorable y sobre todo teniendo cuenta todo lo que ha sufrido porque fíjate mientras Marc uno marcaba el primer gol cuando marcaba el último en el ochenta y cinco me acordaba de de aquella portada no sé dónde fue de verdad cuando aparecía con el con el pie y el tobillo que parece mentira que ese mismo futbolista dos o tres años después este Juan

Voz 0664 23:46 en el primer largo recupera el Villarreal Bazookas yo creo que el Villarreal abierto la oportunidad de volver a jugar sobre todo le quiero agradecer mira los dos primeros partidos conmigo una jugada es verdad que en Huesca iba a salir pero en el momento que ido íbamos a sacar no usaba una Mario entonces ya era otro tipo de partido oí un partido complicado pero iba a entrar pero si hubiera actitudes todos esos dos partidos que ha jugado ha sido ejemplar para el grupo ha sido todo en el fútbol y llega un entrenador nuevo no le ponga durante durante los partidos escenario volar repetir que el día que iba a salir Isabel al partidos para que los compañeros en en cuenta que que que ahora ni más importante no es no es Cazorla no Gerar no es vacas no es nadie es el Villarreal que está la situación muy delicada y que todos tienen que empujar el carro

Voz 3 24:30 a llegar más jugadores fichar

Voz 0664 24:31 es bueno siempre digo que el club sabe lo que quiero que el equipo necesita no es fácil el mercado invernal no es nada fácil Nos non no es fácil poder incorporar a alguien si viene alguien tiene que salen que los aporte cosas creo que que el sistema que utilizamos es diferente no digo que sea ni mejor ni peor simplemente diferente hicieron algunos puesto necesitamos algún retoque pero si siguiera alguien tiene que salir que los aporte cosas

Voz 0933 24:53 Tito que puede ser valioso de cara al tramo final de temporada y eso que todavía quedan jornadas para que acabe la primera vuelta anda que no queda

Voz 0664 24:59 el editorial a la empresa aquí en el yo sé que no estamos acostumbrados que este clubs sufra pero este año a ser duro e va a ser duro porque llevamos un decide punto importante Si ojalá me equivoque dentro de diez con el sabremos estemos muy por encima del descenso pero creo que va a ser un año de cada punto y cada victoria pelear al máximo y tener mucha hacen nosotros

Voz 0933 25:20 todas las horas del mundo Mister hasta la próxima un abrazo gracias también

Voz 3 25:23 a Xabi Isidro en escuchábamos las

Voz 0933 25:25 las lesiones de Santiago Hernán Solari en sala de prensa acabó ya la rueda de prensa me imagino

Voz 1 25:31 sí sí le preguntaron bañeros de cuatro por y dijo que lo hizo bien pero que el jugador más de la plantilla y lo que más preocupados que ha dicho Solari que agarro un punto y para casa osea no sé si fue conformista en esa reflexión pero lo da por bueno o me parecía mi entender que lo da por banda que ella

Voz 1284 25:48 te vale no preguntarle morisco Arraiz yate vale

Voz 1 25:50 no ya te vas yo creo que hay en la plantilla no hombre en humor cortante ya no juega se juega la segunda parte y es si no el mejor de Madrid cerca anduvo ser el mejor de Madrid y no juega ni en el Mundial de Clubes contraerá Laín pues habrá que preguntarle no Is seguiremos preguntando y seguiremos preguntando eso

Voz 0799 26:08 que a nadie le quepa ninguna duda mira voy a aprovechar

Voz 0933 26:11 es que creo que escuchemos al o a los protagonistas del Real Madrid para meter la D'Escoto

Voz 9 26:16 hace menos cinco

Voz 0799 26:19 a las once menos cinco en Canarias hacemos una pausa en seguida estamos de vuelta insistimos noticia del día el Real Madrid a siete puntos del líder está con treinta puntos XXXVII el Barcelona aquí en El Larguero

Voz 4 26:31 buenas

Voz 1284 30:48 sonido Pablo Arévalo sonido la Reguero doce de la noche once en Canarias tenemos debate dentro de unos cuarenta minutos más o menos con Mario Torrejón Talavera Jordi Martí Marcos López debería de seguir Ernesto Valverde en el bar

Voz 0933 31:00 a la próxima temporada después de lo que dijo hace un par de días en aquella entrevista con el club en el que dejaba caer que quizás no seguiría pide cita en el nueve cero dos catorce sesenta sesenta en el que va a ser el primer debate de estas

Voz 1 31:12 yo

Voz 0933 31:12 había dejado con la palabra el ahoga y hace ya bastante tiempo a Pedja Mijatovic

Voz 0799 31:15 a los estabas contando que no lo ven

Voz 0933 31:19 más claro lo de que el Madrid va bien

Voz 0799 31:21 bien en esta Liga o la vaya a competir

Voz 4 31:24 más deseadas como decíamos antes

Voz 0933 31:26 me cuesta decir eso pero esa es la sensación es que tengo

Voz 4 31:29 y además las sensaciones que que nos ofrece el Real ofrecer en este caso no porqué que el equipo en el primer apartado del partido de hoy bueno ha remontado un resultado complicado pues quitado primero tres minutos han estado bien la primera parte cuando todos pensábamos que en la segunda parte hermana acelerar un poquito de resolver el partido ha sucedido lo que eso cedido no una segunda parte de destroza sin juego sin ofrecer nada prácticamente que a mí me podría cambiar la opinión que tengo así que creo que está empata ha sido un paso atrás en cuanto la Liga de este año íbamos a ver qué sucede más adelante pero no sé optimista en este caso

Voz 0799 32:09 ha habido falta de actitud por momentos lo digo por esa como dices desastrosa segunda parte no creo no creo que a falta de actitud

Voz 4 32:16 la sino más o menos a la impotencia que que que que tenían ellos no dejándole a Villarreal pues crecer cada minuto más luego social todo lo que se veía venir un empate por suerte quizás ha podido ganar el la verdad es que el Madrid ha tenido un par de oportunidades para resolver el partido pero las sensaciones que transmite es de verdad son

Voz 0799 32:38 para mí en no tener optimismo

Voz 4 32:41 vamos a ver como como decíamos antes

Voz 0799 32:43 la liga es muy larga de muchos partidos pero no soy muy optimista tres nombres propios y otra pregunta el primero de ellos Modric que como nos contaba Javier red Sofía ese proceso gripales sino no era muy entendible que a falta de veinticinco treinta minutos para el final del partido quitase no es que se fue fue el Luca Luca Modric desapareció el Real Madrid por completo los contragolpes del Villarreal eso sucedían todavía no

Voz 4 33:08 si puedes Luca quizás sí que tiene este problema yo no lo he visto porque he vuelto ayer de de de de un viaje pero no hemos hablado pero bueno si algún jugador empieza un partido pues insuficiente bien pues si pide el cambio es otra cosa pero sí lo cambias por por por Wi darle un poquito para los próximos partidos eso no no lo acabo de entender y luego pues no sólo Luca sino también el cambio de cross aunque tú quieres dar algo más como decía el entrenador no quiere intentar resolver el partido y poner gente más fresca pero yo creo que en este en este cambio de Luca pues yo creo que es equivocado vamos a ver hablar mañana con Luque vamos a ver qué qué ha pasado de verdad

Voz 0799 33:52 otro nombre propio es el de Gareth Bale que sufre esa sobrecarga bueno ese aura de futbolista de porcelana que yo lo defiende antes Juan Antonio Romero es un futbolista el High Line de grandes high life porque fíjate contra el Liverpool en la último al final de la Champions en la final del Mundial de Clubes pero sino o está desaparecido está lesionado así puede puede de verdad liberarse un equipo como el Real Madrid después además de la venta de Cristiano con todo lo que ha hecho Cristian en la última década en el Real Madrid

Voz 4 34:19 lo de Bale es una pena a mí personalmente me gusta este jugador oí como decías esto todos nosotros en grandes partidos en El Mundialito lo demostrado pues es un jugador que te puedo ofrecer algo y marca la diferencia pero yo creo que para para para ser líder de un equipo colorea el Madrid después de la marcha de Cristiano es poca cosa no yo creo que este problema que tiene con las lesiones que ha tenido durante todos estos años

Voz 10 34:45 problema quizás se puedan resolver hay que hacerles

Voz 4 34:48 muy específico y a ver qué le pasa porque con con avances de de Medicina en este en ese sí

Voz 0933 34:53 yo creo que que habrá alguna

Voz 1313 34:55 son solución no sé

Voz 4 34:57 el acudiera alguna otra otra cosa no sé pero es preocupante es preocupante porque selecciona tantas veces que todos estamos preocupados y cuando lo lo decíamos el transmisión cuando alguien de ojo Bale pues nadie piensa que es un

Voz 0799 35:10 sólo una jugada sino a ver si le ha pasado

Voz 4 35:12 algo no

Voz 0799 35:13 dame un segundito bella te tengo que hacer preguntas y Carvajal en comunicación Herráez

Voz 1 35:20 hablar Dani qué tal buenas noches en amarillo va en esto

Voz 6 35:25 partidos parte de la Liga

Voz 0455 35:26 no hombre ni mucho menos creo que queda queda mucho pero sí que era una jornada para sumar para sumar los tres puntos apretar a a los de arriba no ha podido ser la verdad que te buenos creo que todos los vamos pues pues jodidos a casa después de remontar que era creo que lo más difícil no ese primer gol que hemos encajado pero como te digo el tampoco sabría decirte el porqué pero hay que seguir trabajando creo que de puertas para dentro hay que estar más unidos que nunca Isabel que en tres días tenemos practicamente otra final nuestros partidos son son nacionales

Voz 1 36:04 parece que el equipo no no coge bueno nunca como la temporada

Voz 1313 36:09 parece que sí pero otra

Voz 19 36:10 no

Voz 0455 36:12 Bono sí que está claro que cada vez los partidos son son más exigentes los rivales estudian es complicado no creo que para cualquier equipo en la Fórmula seguidas los otros estamos intentando pues a trabajar para ello para sumar de en tres todas todas las jornadas cada cada domingo cada miércoles y en ello estamos no no sabría decirte

Voz 0239 36:33 por qué cuesta tanto cerramos partidos porque lo de hoy parece que no es un accidente tú sacas te bajo palos el empate contra el Huesca en contra el Rayo llegue al final eh otra vez no sabéis el partido y esta vez sí que lo he pagado

Voz 0455 36:46 bueno hemos pagado como tú bien dices que lo estoy no hemos sido muy eficientes en las áreas tenemos un par de ocasiones para cerrar el partido con uno tres no lo hacemos si al final en la que Cazorla ya de segunda línea pues pues nos hacen gol sí que es verdad que nos está costando cerrar los partidos como tú bien dices al final habrá partidos pues que el rival tenga cierto ahí como y que es uno de los puntos estaban siendo bueno sí que con los no los números con el están siendo bastante bastante acertados así es verdad que los resultados si si lo analizas pues como tú dices no no lo conseguimos enlazar muchas victorias seguidas pero trabajamos para ello e intentamos que que el juego que que los resultados lleguen iban los yo estoy convencido yo creo que que todo el grupo de que va acabar llegarle pronto

Voz 1 37:47 bueno es pero viene ya Lucas Vázquez aquí está Lucas cuelen teléfono que te Lucas buenas noches hola buenas noches tan por el tropiezo doloroso en el en el día de hoy

Voz 1313 37:56 pues IS esa sensación de partido de de enfado yo creo que al final tenemos la victoria en la mano minuto ochenta pues llega esa ocasión de forma que lo metió el segundo gol el luego hemos pocas opciones de de de meter otro gol bueno ese uno dos Lucas tú con Benzema el rechace y al final la tapa el portero Asenjo oí en clara no como sido a jugada sí bueno yo creo que es una jugada en la segunda parte que de que tenemos claras uno tres pero bueno el fútbol pues a veces se meta veces España y sobre todo aprender de los errores y que no vuelva a pasar

Voz 0664 38:33 buenos están ahí no son veintiún puntos perdidos de cincuenta y uno fuera de casa son dieciséis puntos que no habéis ganado de veintisiete el problema

Voz 1313 38:43 sí bueno al final los números no engañan está claro que lo que tengo que hacer es analizar todo realizar porque no llega esas esas victorias ir porque se nos escapan esos puntos yo creo que si seguimos trabajando pues conseguiremos tardes hay alguna explicación bueno me gustaría saberlo no pero más que buscar ahora es la explicación de que tenemos que hacer es poner todo de nuestra parte para para ganar partidos esperar los pinchazos de de Litri a seguís son muchos puntos siete yo creo que no estamos en enero todavía queda mucha Liga ahí estaremos luchando hasta el final

Voz 0664 39:23 es que siempre decir que nunca se puede dar por muerto eso es evidente no cada vez cuesta más no creer en este equipo en la Liga a decir es que se desconectan demasiado fácil

Voz 1313 39:35 bueno yo creo que es también un poco injusto el final pues se sí que es verdad que hay rachas y durante las temporadas que las que siempre sino escrita

Voz 1 39:41 está mucho en las que se deja confiada de confiar en nosotros

Voz 1313 39:44 yo al final pues nosotros les damos la vuelta a la tortilla acabamos ganando Champions Ligas Supercopa delito si yo creo que nos merecemos ese esa confianza ahí vamos a darlo todo en las paredes el equipo encaja gol más menos fácil se habla de falta

Voz 0239 39:57 concentración también es falta de concentración no cerrar los partidos porque no es de hoy no es por tu ocasiones que viene de de muchos partir

Voz 1313 40:04 Nos atrás bueno el fútbol eh hay detalles que hacen que la balanza ese de un lado o de otro al final pues hoy no tuvimos suerte en las en las áreas Si

Voz 1 40:13 por eso empatamos yo creo bueno pues está Lucas Vázquez que siempre da la cara es verdad que tuvo es el el uno tres para cerrar el partido pero no es menos cierto que también dio el pase de gol el primero para Karim Benzema que ha trabajado y que esto fútbol a veces aciertas y otras te equivocas pero implicación y trabajo Lucas Carvajal precisamente los dos que han comparecido lo han hecho francamente bien

Voz 0799 40:34 sí que han dado la cara yo me quedo sobre todo con esas palabras a Carvajal no se va a la Liga nuestros partidos a partir de ahora ya son finales recuerdo que quedan dos de la primera vuelta toda la segunda vuelta Pedja creo que ya nadie te va

Voz 1284 40:46 sí

Voz 0799 40:46 pero a los protagonistas del Real Madrid dos que no quiero que se quedan ahí en el tintero Marcelo en el primer gol falla claramente porque no tapa bien ahí en la banda izquierda

Voz 1824 40:57 el balón le llega a a a Cazorla que marque el gol déjame que te diga sí

Voz 1 41:03 Álvaro que ha pasado por aquí Luka Modric con un trancazo del cuarenta eh ojo

Voz 1824 41:08 yo antes era él lo tiene claro que ya e iba

Voz 1 41:12 sin un trancazo les ha dicho que se mejore y el hombre es que además ha perdido peso se ve justificada si claramente bella si no fuese por esto

Voz 0799 41:22 ya ya hemos escuchado antes encargos el cambio partiera injustificado te digo Marcelo está en un momento bastante complicado no no no sé cómo lo ves

Voz 4 41:30 tú estás sufriendo está sufriendo y además ha tenido un par de lesiones que le impidieron coger el ritmo del partido además viene después de un Mundial con todos los jugadores que han participado el Mundial les cuesta un poco entraron en buena forma porqué porque no no han hecho una buena pretemporada eso se puede justificar lo que pasa es que en estos a este partido de hoy pues tenido estos estos fallos mala comunicación mala colocación de LB que está un poco como es ante no pues no le no le vemos cómo lo veíamos en esos últimos años pero es cuestión de tiempo cuando a recuperan su mejor forma hay y ofrecer lo que puede ofrecer no vamos a ver si hay alguna otra solución en el supuesto no va Nova lo mejor descansar entrenar mejor y esperar los partido donde puede dar más pero bueno son cosas de de técnicos de entrenadores que tienen que valorar esta situación pero hay que decir que no está bien eso no está bien pero eso no quiere decir que no va a estar bien dentro de poco

Voz 0799 42:27 más allá de Brahim tú crees que va a fichar más el Real Madrid en este mercado de invierno o no