José Manuel: "Me mudo a Galicia. No puedo asumir la subida del alquiler en Cataluña"

Voz 1

00:00

me llamo José más largo en enero el seis de enero cumple setenta años está viviendo tres años ayer Trump solicité la alquile nombre venía aprobada pero no me falta de peso pues estoy como solicitantes de pisos de alquiler social en hábita Clegg contagia más de siete años hasta ahora sólo me han avisado un AVE para decirme que estaba en lista nada más entonces sin sus presumible para con mi pensión de invalidez de de estos ciento dieciocho euros asumí el nuevo contrato primero cinco año cuatrocientos noventa un contrato de tres años desde noviembre del año pasado seiscientos ser es imposible asumir es que no puedo paga este alquiler de seiscientos euros y que en vista de que cada vez que abusan entonces decidimos irnos a Galicia nos vamos día once de enero en pisitos de cuatrocientos quince euros dos habitaciones totalmente amueblado equipado calefacción la calle peatonal iban los está muy bien y ahí espero que con mi pensión pues a los seguir viviendo y compañero Ramón encuentra trabajo a través de potentes y no pueden ir los años de vida dedicarme a pasea Aller adquirí pequeñas historia podría vivir con tranquilidad