Ne me quitte pas (Nina Simone & Jacques Brel) - Alfonso Cardenal

hay canciones que no cuentan con muchas versiones porque son difíciles de cantar porque de un modo extraño están íntimamente ligadas a su autor Ne me quite pas de Jacques Brel es una de ellas

como pocas versiones de esta canción al menos inversiones dignas la canción de esta noche la grabó Nina Simone en mil novecientos sesenta y cinco después de oir la versión original de Brel cuando escuché la canción por primera vez no entendía nada pero cada es que para él cantaba esa frase yo me echaba a llorar escribió la cantante en sus memorias una Simón se enamoró de esta canción y con la ayuda de un profesor la premio fonética éticamente tardó tres meses en tocarla en público pero la hizo suya en me quite pas pasó a acompañarla durante medio siglo sonó en su última noche sobre las tablas fue en París en el año dos mil uno allí por última vez Nina Simón cantó aquella canción que sin entender lo que decían