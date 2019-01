La derecha sin complejos es Sémper

Voz 1389

00:00

siete y tres en Canarias Manuel Jabois buenos días qué tal Aimar buenos días fíjate hemos pasado ya de la violencia de género a la violencia doméstica acabaremos llamándole matrimonio e como sigamos así estaba escuchando ahora las declaraciones de día de Ayuso de Díaz Ayuso de ir de Borja Sémper y me está dando cuenta de que Pablo Casado tiene razón cuando habla de una derecha sin complejos que no tiene miedo a decir la verdad después la derecha acomplejada cobarde y con miedo al que dirán lo que ocurre es que esa derecha miedosa la representan Eli Díaz Ayuso que tienen tanto miedo a enfadar a Vox que ya no sé si es miedo realmente sólo devoción al final resulta que el PP que quiere casado ese Pepe sin complejos sin miedo a decir la verdad lo está representando ahora mismo porcentaje Sémper no es ese ese PP desacomplejado y políticamente incorrecto de casado él lo asocia a un discurso contra débiles minorías y adversarios políticos pero realmente donde hay que ser políticamente correcto desacomplejado es contra quienes quieren mandar en el partido desde fuera en este caso sería sería Vox es contra Vox contra quién hay que ser valiente no contra el feminismo pero pero estamos viviendo en un tiempo en el que se piden medallas al coraje por meterse con los inmigrantes o los gays mientras se baja la cabeza y se dice sí señor ante ante todo lo demás fíjate uno es valiente cuando tiene algo que perder no cuando espera que le pasen la mano por el lomo tienen una galleta que es lo que está ocurriendo ahora mismo con el PP respecto a Vox en Andalucía menos como bien ha claras de sus políticos más dignos y aquí incluyo además de Sémper al candidato del PP por Pontevedra y esto es importante Se llama Rafa Domínguez ha dicho que si hay que irse a la oposición Seva y este señor es un hombre de Alberto Núñez Feijóo por lo tanto creo que tiene su su importancia el discurso que ha mantenido el que mantiene Manuel Jabois hasta el lunes hasta el lunes un beso chao