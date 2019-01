Voz 0084

19:03

Nina Simone en todo su esplendor con este tema en directo de mil novecientos sesenta y cinco tema mágico salvaje como los tres seleccionados de esta semana que vamos a cerrar con un disco del año pasado el álbum de dos mil dieciocho para sofá Sonoro la segunda entrega triple de Camacho Washington Heaven a Nurse es una locura de disco firmado por un saxofonista de XXXV años que está poniendo el jazz patas arriba junto a su colectivo de artistas hasta treinta músicos tocan o cantan en este disco creando su propio muro de sonido un tren de mercancías sonoro capaz de arrollar a quién se ponga por delante un jazz que no es desde luego para escuchar en un ascensor una música salvaje con un potencial descomunal y que me parece de lo más interesante que se ha editado en los últimos años con Guaino One cerramos el tres para el finde de esta semana tiene más contenido en sofá Sonoro punto com y en nuestras redes sociales adiós