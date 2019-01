El reloj de Gobernación

Voz 1 00:00 cuántas historias caben en una ciudad como Madrid seguramente tantas cuantas juegan en aquí

Voz 2 00:25 muchas de esas historias que caben en Madrid solas que nos trae el director de Ser Historia

Voz 3 00:30 Nacho Ares cómo estás qué tal cómo estás Elena como a todo fantástico aquí esperando contando las horas para el año nuevo ya ya ya ya ya todo preparado hoy para divertir te todo preparadísimo y sobre todo para contar la historia de una de las piezas emblemáticas cuando en nuestro país pensamos en España pensamos en

Voz 0772 00:48 en ese cambio de de hora siempre pensamos en un reloj en una máquina el reloj de la Puerta del Sol que es algo muy nuestro yo nací en León como El protagonista del que vamos a hablar

Voz 2 00:58 me han traído a alguien de tu ciudad claro u otro plazo Rinko yo bueno pues venga vamos a hablar efectivamente claro el día treinta y uno de diciembre pues hace muy difícil hablar de otra cosa que no sea del reloj de la Puerta del Sol de ese reloj con el que nos jugamos siempre las uvas y con el que celebramos la entrada del año nuevo If ahí como decías lleva bueno pues más de ciento cincuenta años como regalo de alguien también que es de León como tú de quién cómo fue la Historia Bell cuenta proto

Voz 0772 01:26 Vista de toda esta historia se llama José Rodríguez Losada que en mi en la década de mil ochocientos sesenta regala a la maquinaria no él él era un exiliado se fue después de estamos a comienzo es la primera mitad del siglo XIX es una época convulsa la llegada de los franceses la expulsión de los France

Voz 4 01:44 es es la el exilio

Voz 0772 01:46 los afrancesados esos liberales que muchos de ellos habían protagonizado a la historia de la Constitución de mil ochocientos doce en Cádiz pues muchos de ellos tuvieron que salir unos a Francia y otros a a Inglaterra no lo sabe era era uno de estos que fue a a Inglaterra si te parece vamos a escuchar porque hay una persona que conoce como nadie en la historia de de José Rodríguez Losada es Emilio Lara un escritor que publicó hace unos años una novela que yo creo que por el título el relojero de la Puerta del Sol hay podemos encontrar todos los detalles para conocer un poquito más a este personaje pero vamos a vamos a escuchar a Emilio que nos va a contar algunos detalles de la vida de me Rodríguez Losada

Voz 5 02:25 Losada había sido un liberal había luchado en el trienio liberal como oficial se ve obligado a exiliarse porque que el comisario de Policía de Madrid es el superintendente de Policía lo iban a meter en la cárcel huye a Inglaterra sin un con treinta y poco años sin un céntimo sin saber una palabra de inglés en muy poco tiempo se convierte en el relojero más famoso de Inglaterra de Europa le le encarga el Gobierno Ingla que arregle el Big Ben porque el que habían relojero que construyó el Big Ben John dentro había muerto y no funcionaba bien no encontraron a ningún relojero británico capa ha de arrimar el Big Ben echaron mano de Losada bien lo arreglo

Voz 2 03:08 pero bueno que buena historia como otras queda pues vamos me quedé alucinada porque no la conocía yo no conocía esa historia fíjate que sea que puso en marcha el reloj de la Puerta del Sol y puso en marcha el Villarreal lo arreglo fíjate en aquella

Voz 0772 03:21 poca los relojeros eran casi como magos a eran maquinarias que estaban muy de moda en las Cortes había muchos reyes que al relojes era la época previa a la revolución industrial donde cualquier tipo de máquina pues era no solamente un objeto preciado un objeto precioso un objeto de coleccionismo sino algo muy curioso no algo con lo que controlar el tiempo algo que iba haciendo unos movimientos pausados pautado por un relojero en este caso Losada como uno de esos grandes genios de la historia de la de la mecánica de los relojes y a eso se dedicó a eso se dedicó pues trabajando aquí allá donde Le llamaban el consiguió hacer dinero lógicamente fíjate lo curioso que mucha gente se está bien pagada a aquellas pues seguramente sí porque él regaló regaló al pueblo de Madrid en concreto luego en el en el en el año mil ochocientos sesenta y seis por el cumpleaños de la reina Isabel Segunda relajo regaló la maquinaria que se sigue utilizando ahora en el en el reloj de la Puerta del del sol eso desde luego que había que tener hay que tener dinero e ir allí

Voz 2 04:27 y crees que es el he reconocido siempre más el haber regalado en la maquinaria aquí en Madrid o el hecho de en Inglaterra de que arreglase

Voz 0772 04:33 el Big Ben pues fíjate allí hablando con amigos ingleses yo veraneo todos los todos los años una semana me la paso en Londres donde tengo muchísimos amigos hace hace un par de años preguntaba algunos de ellos por Losada sí conocían el nombre de nada hay algunos lo conocían lo conocían como ese personaje español curioso que a principios de desde el primer tercio del siglo XIX arregló el mecanismo de del Big Ben que el realidad el viven no es el reloj el píxeles La Campana La Campana que es la que suena a la que hace el el ruidito el reloj del viernes el reloj no tiene no tiene otro desde luego que sí desde luego que sí hay es uno de esos personajes de nuestra historia muy vinculado a la a la ciudad de de Madrid que ha pasado en muchas ocasiones desapercibido pero que fíjate la el legado que nos ha dejado después de tantísimos años ciento cincuenta años que todavía seguimos utilizó

Voz 2 05:26 estándolo efectivamente El regreso sea cuando se marchó como decíamos ahí al exilio a Inglaterra hizo cuando arregló el Big Ben y todo eso luego el regreso aquí o en qué momento cuando hizo la donación de la maquinaria

Voz 0772 05:37 el reloj de la Puerta del Sol él se exilió a Inglaterra estuvo viviendo muchos años en Inglaterra pero trabajaba con como si trabajara con empresas españolas no y él venía de vez en cuando ya una vez pasado ya el el el miedo de que él fuera encarcelado pues regresó a España y en cierta ocasión que es lo más llamativo de todo en mil ochocientos sesenta el vino para hacer unos trabajos con una empresa ir y se alojó en un hotel se alojó en un hotel en la Puerta del Sol no sabes lo que les reparte ABA que el antiguo reloj que había y que era el de la iglesia del Buen Suceso fue una iglesia que estuvo en la en la Puerta del Sol en la plaza pero que por la desamortización de Mendizábal Se derrumbó se tiró siete se vino abajo el reloj ser reutilizado en el edificio de la gobernación que era el edificio que antiguamente estaba llena el en la en la plaza no lo que es el el edificio de la Comunidad de Madrid y esas relojes retrasaba muchísimo y es algo que ha ha pues a a El lema Losada le le fastidiado un montón siendo relojero que Madrid es la capital de su país pues es pues tuviera todavía hay empieza ya a dar máquina a la a la cabeza nunca mejor dicho dar vueltas esa maquina de la cabeza decide hacer el mecanismo para regalárselo a a las peina Isabel y en concreto el mono en definitiva al al pueblo de Madrid al pueblo español vamos a escuchar otro corte que tenemos de Emilio Lara donde nos cuenta más detalles sobre este esta donación este regalo

Voz 5 07:05 la Puerta del Sol era el kilómetro cero ahí se concentraba los coches de punto los convoyes los carruaje que iban para Madrid de toda España Fele este punto patriótico aunque exiliado el siempre mantuvo relaciones con España el no podía soportar que el reloj atrasado y esa fue la decisión de crear el reloj más revolucionario del momento y lo consiguió noviembre de mil ochocientos sesenta estoy con motivo del cumpleaños de Isabel Segunda se inaugura ese reloj como sería moderno y preciso que Mazen no veinticinco por ciento de la pieza actuales del reloj son la original

Voz 0772 07:46 ha dicho cuanto más de noventa y cinco por ciento de las piezas que se siguen utilizando en la actualidad son las originales de ese de ese mecanismo que regaló diez minutos a ciento sesenta y seis es cuando Se se entrega el mecanismo con el reloj

Voz 6 08:02 la obsolescencia programada

Voz 2 08:04 para nada eh deja congelados carga los relojes son los relojes de los móviles por ejemplo

Voz 0772 08:09 no tantos años tantos años cuántos en mil ochocientos sesenta pues casi ciento setenta años

Voz 2 08:15 sobre todo sin tener que cambiar prácticamente ninguna pieza

Voz 0772 08:17 fíjate y ahora cada año tenemos los relojes de pulsera tal y como los entendemos en la actualidad nacen en la Segunda Guerra Mundial hasta entonces se utilizaban relojes de bolsillo que había que dar cuerda pero no eran tan sofisticados no era el el reloj Bono pues lo que decía antes no ese apego del ser humano de intentar controlar el tiempo para también es bueno pues marcar una serie de pautas en el calendario a lo largo del día para la hora a la que te tienes que levantar la hora a la que has quedado imagínate hace ciento cincuenta años que no había reloj

Voz 2 08:49 yo quiero saber la hora aunque sólo sea para para llegar tarde no pero fíjate cómo quedaría claro le llegó pronto a la radio el problema con la puntualidad

Voz 0772 08:59 como que a la gente en mil ochocientos cincuenta sin relojes si llevamos a las cinco imagino que es lo que darían a las cinco quedarían pues poco antes de la puesta de sol más o menos pues una horquilla

Voz 2 09:12 porque cuando vaya ya a la altura de roble que ves al fondo pues a partir de ahí ya quedamos ha quedado absueltos

Voz 0772 09:19 y aún así se llegaría con retraso porque como cada día va bien claro el Back moviéndose van cambiando pero bueno el caso es que el legado que tenemos de este leonés José Rodríguez Losada es creíble y lo vamos a disfrutar dentro de muy poquitas horas porque es el verdadero protagonista de ese cambio de año que celebramos que anualmente aquí en la Puerta del Sol muy cerquita de donde estamos en este caso para dar la bienvenida al uno de enero de dos mil diecinueve

pues eso es Nacho Ares como siempre pues un gusto que no es hacer que la historia de Madrid

así que paramos conocer mucha más

fuera de este de este hombre de José Rodríguez Losada que gracias a él pues tenemos ahí esa maquinaria de la Puerta del Sol con el noventa y cinco por ciento de las piezas originales

Voz 0772 10:07 ha ido de casa un poco rápido salidos el reloj realmente llevarlo si yo tengo una colección de relojes pulsera no voy a hacer la marca están marca suiza de los colores bueno de Swatch que bajara de los lo de de relojes de color llevó como treinta o cuarenta al día me voy poniendo

Voz 2 10:21 pero las tienes en tu casa pues lo de alguna manera guarda veinte seis

Voz 0772 10:25 la pared ha volcado cada uno de sus debilita

Voz 2 10:28 y todos en hora todo eso

Voz 0772 10:30 sí sí tengo la casa llena de relojes es fría