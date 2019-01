"La realidad, desde luego, estaba allí para quien deseara mirarla y narrarla: pero pocos lo hacían"

Voz 1274

quién hubiera podido asistir a alguna de sus clases en la Universidad Central de Madrid donde fue la primera catedrática pese a su falta de estudios universitarios no es que la condesa de Pardo Bazán necesitar una licenciatura para probar su valía hablaba francés inglés alemán e italiano recibió una educación esmerada propia de una hija única de un aristócrata liberal con acceso ilimitado a las mejores bibliotecas del momento y ni siquiera sus detractores podían negar su formidable inteligencia su edición su curiosidad con el tiempo los alumnos Claudi caro reunieron a sus pies llegó a reunir a más de ochocientos asistentes a sus clases frente a los doscientos cincuenta de Ramón y Cajal unos años antes en Oviedo otro genio Clarín impartía también clases pero sí como profesor resultado incorruptible como crítico literario se mostró parcial y mezquino con Pardo Bazán A quién le había unido el Kraus sismo su creencia en la educación y la fascinación por el realismo fue particularmente cruel después de haber sido su amigo prologuista la atacó lo único que podía en su condición de mujer otros como Valera dijeron cosas como que su trasero era demasiado gordo como para caber en un sillón de la Real Academia de la Lengua es una lástima leer lo que aquellos escritores muchos ellos espléndidos pensaban de una colega mujer ni siquiera el contexto de la época justifica esa mezquindad esa bajeza excepciones honrosas fueron Pérez Galdós Lázaro Galdiano Giner de los Ríos en honor a la verdad hay que decir que Emilia Pardo Bazán no rehuyó ningún enfrentamiento ni se frenó por ninguna opinión crítica escribió lo que quiso desde la temprana edad de trece años y cuando su marido un abogado impuesto por su padre se propuso controlarla y convencerla de que lo expuesto en una cuestión palpitante eres demasiado lejos llegó al acuerdo de unas operación discreta hay amistosa con él viajó cuando nadie lo hacía envió fascinantes crónicas como corresponsal durante el tiempo que estuvo fuera para que no pudieran controlar lo que escribía fundó sus propias publicaciones al fin y al cabo la condesa de Pardo Bazán había conseguido lo que por esos años comenzaba a defender Virginia Woolf poseía una aplicación propia el Pazo de Meirás e independencia económica era prueba viviente de que con esas dos armas una mujer podía medirse si lo deseaba si era capaz de saltar sobre lo que implicaba ser una intelectual con cualquier competidor a diferencia de la escritora inglesa Pardo Bazán no sentí un vacío ni un silencio a la hora de hablar de sexo sus personajes desde las carnales y casi telúrica criaturas de los pozos de Ulloa a la descarada Amparo la cigarrera de la tribuna muestran una naturalidad con sus cuerpos y su deseo que tardará décadas en volver a alcanzarse la realidad desde luego estaba allí parking a mirarla enterrarla pero pocos lo hacían en Coruña La Marinera de sus novelas Se mantuvo abierta por muchos años la fábrica de tabaco donde la escritora se documentó exhaustivamente una cigarrera muy diferente a la Carmen sevillana que describir amé y que al parecer debe mucho a una figura histórica agrega Montes la republicana una revolucionaria santanderina que provenía también de una tabacalera sólo un puñado de hombres y dos o tres mujeres se atrevieron analizar el fascinante cambio de la sociedad española del siglo XIX y principios del XX qué lástima que la envidia les dividida de esa manera quién hubiera podido asistir a algunas de sus clases en las que discutía Si el realismo a huir o no del verismo indagar en herencia biológica o alejarse del folletín en el que ella misma caía en algunas ocasiones sus alumnos sus amantes recuerdan su irresistible encanto la capacidad de seducción de su palabra y la mezcla de ternura y humor que invadían sus frases es fácil imaginarla sólo con abrir alguna de sus novelas