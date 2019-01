Voz 1363 00:00 mitad el año es un escritor de difícil calificación fue el cineasta dirigió Mamá es boba acabamos de escuchar un fragmento y un buen día lo tiene cualquiera ambas películas de culto abrió un taller de escenografía fabrica maquetas ha escrito tras los millones los huérfanos y las ganas su cuarta novela lleva por título Los asquerosos y ha sido la gran revelación de este dos mil dieciocho que acaba de terminar elegido como uno de los libros más interesantes del año Santiago Lorenzo buenas noches buenas noches justas siendo los asquerosos un canto a la austeridad una crítica al despilfarro a la horterada o mochila enfada una reflexión sobre las necesidades creadas lo que nos da la felicidad me pregunto cómo está usted llevando la Navidad

Voz 2 00:56 bien si al final acabó con pegar la vuelta Hay mirar las cosas que te apetece mirar pues todo lo llevas fenomenal y si nada lo llevo bien no no me importa nada

Voz 1363 01:08 pero pegar la vuelta es posible salir del circuito consumista este en el que estamos

Voz 2 01:14 apenas hay nadie y apenas hay nadie y de hecho ha sido algunas fiestas son siempre muy poco ruidosa así este año han sido especialmente poco ruidosas son ridículamente silenciosas en el que yo vivo las navidades pero este este año han sido todavía más silenciosas entonces estoy muy agradecido a mis convecinos y estoy muy agradecido a mis conciudadanos de esa aldea en la que yo vivo

Voz 1363 01:39 es que Santiago hace seis años dejó una vida agitada en el centro de la ciudad de Madrid una vida golfa según dice usted yo sí lo he leído en alguna entrevista no no yo

Voz 2 01:49 es imposible que haya dicho que llevar una vida golfa creo que lo dijo vuestro compañero compañeros López pero yo desconfío siempre de una persona que dice de sí misma que llevo una vida golfa lo que sí procuré salir de todo lo que pude salir por la noche y el día sí en efecto me convirtieron urbanita madrileño me lo pasé fenomenal viví durante casi tres décadas en Madrid pero en efecto uno pegó un cambiazo debida importante todavía muy bien respondiendo a qué estímulos

Voz 1363 02:17 se instaló en una aldea segoviana de dieciséis vecinos en los pueblos no hacen falta las caretas no así que la Navidad dice que ha sido silenciosa yo vivía

Voz 2 02:28 en en la calle Fuencarral en una en un inmueble en el que había actitudes muy muy muy pueblerina en el medio de la calle Fuencarral me encuentro en un sitio donde yo vivo y actitudes muy muy urbanas yo a mi me gusta pensar que el sitio donde yo vivo si pasa lo que jamás ha pasado en Malasaña que sin embargo siempre en Malasaña se han creído que pasa que es que en mi aldea si ocurre que uno sale a la calle realmente como le da la gana llevando lo que velaban que eso jamás va a pasar en Malasaña aunque parezca lo contra

Voz 1363 03:08 en pijama por ejemplo por ejemplo sale usted mucho en pijama si vamos

Voz 2 03:13 de hecho el claro no salir en pijama no encontrarte a sus convecinos los escasos que son cuando sumamos la gaita encontrarte los de otra forma que no sean pijama es cuando el tiempo lo permite porque hace bastante fresco en en este sitio yo vivo un maravilloso frío muy difícil

Voz 1363 03:32 le falta algo a la vida que lleva ahora

Voz 2 03:37 espero que sí porque si no puede ser un tostón espero que sí pero me llevaría la top ha ensalzado

Voz 1363 03:44 Illes obra algo

Voz 2 03:46 me algo espero que también pero creo que también me llevaría un poco es obra supo espero que sí pero pero pero es que les obra no eso sí que no me gusta mucho la vida que llevo entonces me cuesta costaría pensar si me sobra o falta que si me sobra te diría frío pero es que en todo el frío me parece poco a mi me gusta mucho

Voz 1363 04:16 los asquerosos es una novela socio política no es un canto a la naturaleza es un canto a la soledad una reivindicación de la austeridad los asquerosos son casero borrón un policía que se sobre pasa una empresa que se dedica a timar a la gente y el dominguero le he escuchado decir que lo peor que se puede ser es gorro que es una actitud asquerosa que poco tiene que ver con el dinero

Voz 2 04:40 a mí el gorrión me parece un el gran pecador me parece además que esos eso es al considerar que el organismo es una forma de pecados no se no se inscribe en una tradición gloriosa de narrativa española muy antigua algo o se le odia en la en el once le habían lazarillo Se le odia en el Quijote en eso en esas obras maestras de la que somos parte para nuestro bien tenemos la inmensa suerte de formar parte quedamos sólo de esas gloriosas vanos que escribieron aquellas maravillas no en efecto el organismo es un estoy seguro que si lo buscas Si lo buscó encuentro pecados peores pero a mí en principio sería un pecado que tiene mucho que ver con lo que esos temas de los asqueroso sí en efecto a mí me da bastante asco por eso no me escandaliza a la gente por ejemplo que es anticlerical legales españolas mormona pisaba la paradoja de que se tiene se tiende a pensar que es muy español el que es muy católico cuando realidad muy español sería era ser muy anticlerical como Clarín y Galdós por ejemplo

Voz 1363 05:46 abrimos la novela encontramos un narrador que cuenta la historia de un tercero de su sobrino de Manuel un joven mileurista desde el punto de vista argumental podemos dividir la novela en dos partes no es la primera cuenta como Emmanuel se ve obligado a huir de la ciudad a esconderse en una aldea abandonada allí sobrevive a base de plantas leyendo libros de la colección Austral creo que hay son ritmos todos no cuando porque de colores organizados por por el género la verdad que no han dado mucha alegría no a los lectores y lectoras Macarena Gloria Gloria a ellos poco a poco va a entender que no necesita mucho Manuel para ser Feli se aquí entiendo que es cuando los los periodistas los compañeros le le preguntamos cuánto hay de autobiográfico pero yo quiero saber qué es lo que más no le interesaba a usted del proceso de adaptación de de Manuel de la ciudad al campo ideó el estar rodeado de gente a de repente encontrarse solo no oí que tiene que ser autosuficiente

Voz 2 06:45 es que tú has descrito muy bien lo que más me interesaba es no tiene que ver con con cómo aprende a alguien técnicamente a a fabricar el fuego no

Voz 3 06:53 no o o o a

Voz 2 06:55 condensada agua Pablo todo eso todo eso no interesaba nada en esta novela todo lo que tuviera que ver con las técnicas de supervivencia como si fuera en vez de unas novela española contemporánea fuera estos libros que había de los captores de los sobrinos del Disney de paz yo Gilito no

Voz 1363 07:14 los jóvenes pastores eso los que después no entró

Voz 2 07:17 se trataba de describir otra cosa que porque para para escribir los jóvenes hicieron bien los que escribieron entonces lo que me interesa dicho es que a mí me interesa el asunto de que una persona encuentra encuentra con que le integrista la el aislamiento no el aislamiento no no religioso o quizás sí el aislamiento de los demás a los hábitos de alejamiento de sus semejantes de este es un heterosexual el estamento todas las mujeres este es un un hombre joven el aislamiento de otros jóvenes a un hombre joven elemento de otros personas de otras edades es un ingeniero el aislamiento de otros ingenieros de todo el aislamiento en definitiva con H con hache mayúscula erais aislamiento no

Voz 4 08:04 el acento en la T entonces bajo la entonces eso es lo que más me interesaba el asuntos de que

Voz 2 08:12 es decir no dices lo de la el acento en la te parece que lo dice en serio lo que vengo que lo hemos dicho el acento en la T el aislamiento puro y duro esto se verán tuit

Voz 5 08:22 desde todas maneras de la gente lo ha entendido pudiera siempre en Twitter esa otra parte Santiago en la segunda parte aparece la FIFA es un buen momento para detenernos en

Voz 1363 08:33 esa palabra inventada por usted que aparece también en las ganas en la anterior novela la mochila sólo unos nuevos ricos urbanitas pero exactamente qué es la chufa para usted

Voz 2 08:45 eh pues chufa en efecto es una novela es una palabra que aparece ya en las ganas que a mi me parece que las ganas es mejor novela que los asquerosos

Voz 1363 08:55 así lo mismo

Voz 2 08:58 a mí sí me apetece me gusta mucho decirlo la velas hay una serie de ejemplos como para para hablar de lo que es la dábamos chufa pero también esta vez las descriptivas compilado bastante bien el templo ejemplos de chufa es por ejemplo la gente que que recomienda subir luz al a los como se llama a los salieron al irónico sólo sé que al al Lazio al irónico es que los que lloran con la información deportiva a los que van a las colas a colarse

Voz 6 09:33 los que se cree en esto

Voz 2 09:36 a las folclóricas la prensa rosa que se creen las pro lo que los bancos llaman los productos bancarios los muy patriotas que dice es que los yo ha apuntado que no me gusta repetir entonces me he apuntado claro es que me acuerdo un ejemplo de chufa lo apunto se nota mucho que la Leo pero bueno si lo dices

Voz 1363 09:56 no no no no no se nota y además agradecemos mucho los que hacemos las entrevistas porque es verdad que a veces uno mismo tiene que apuntar ciertas cosas que definen crédito porque es una cosa es escribir y otras luego contar

Voz 2 10:09 no sé si la idea es nunca dar ningún ejemplo que esté en el libro porque para eso para eso estoy yo por ejemplo que si dice lo que es da soltar ejemplos nuevos Palacín

Voz 1363 10:23 sí que añadan información a lo que a la aquella

Voz 2 10:25 está en el libro lo aquí alguna que me gusta mucho eso es que dice que son patriotas y no saben quién fue Alfonso XIII o los que son Matías son macho alfa si son ejemplos de chufa ninguna de estas características privativa ni es exclusiva es decir o todos todos tenemos alguna yo mismo esto que escrito es todo lo que pasa que es impongo pensarlo alguna de estas características también la cumplo hola ante por ejemplo que dice que es muy patriota de vive en Coruña no sabe colocarla en un mapa mudo donde está Málaga Sidibe en Huelva no sabe colocar en un mapa mudo alaba pero luego son muy patriota eso es mucho físico también el otro día salió una cosa que me gusta decir que tiene mucho que ver con la chufa los miembros de la manada sin necesidad de tener en cuenta sus asquerosa heroicidades en en Pozoblanco hoy en Pamplona es decir antes de que hicieran pensar mientras que los ciudades ya éramos chufa sólo por la pinta que llevan sólo por a pintar con la que salen de los juzgados de Sevilla vale

Voz 1363 11:27 la moto chufa no no con estos ejemplos desde luego no sabemos una idea muy amplia en la novela son unos nuevos ricos urbanitas que llegan a la aldea ya los que Manuel va a espiar les prepara trampas hay bastantes sadismo con la chufa no he leído eh que en esta novela había un enfado que igual no había en otras Santiago es así

Voz 2 11:49 si es que antes cuando preguntabas qué me sobraba te he dicho pues no lo sé pero si ha habido alguna vez que yo en el pueblo en el que yo vivo donde uno vive lleva una vida atea mente religiosa se encuentra de repente con visitas no de de de dominguero ahora habla pronto y mal del dominguero Standard entonces pues eso sí que me podía sobrar me podía sobrar el dominguero Mi vida privada te estoy contestando a que me está preguntando aunque parezca que no es si así lo estoy recibe

Voz 4 12:24 el Santiago me encanta eh

Voz 2 12:28 no me podía sobrar eso me podía sobrar esa especie de visitas de gente que llega metiendo ruido a esta especie de remanso de de pegajosa Paz en la que vivo yo y mis vecinos tampoco me sobran ellos porque yo lo que es es que posiblemente se en esas visitas yo no habría escrito esta novela que tantas alegrías está dando no decir que es obrar donde sobra nunca nada hasta luego asqueroso te te te hace falta Si lo transformadas luego en en en pues lo otras formas en algo de lo que te dé la gana entonces la pregunta que me decía hace es Si a que hay un enfado si el enfado que hubo esos días pero luego se yo estoy muy agradecido a a esos esos domingueros a sus visitas

Voz 6 13:15 Se

Voz 2 13:17 el Ibex está vendiendo fenomenal pero aunque no hubiera vendido igual aquellos estuvieran en igual yo estaría muy agradecida yo mismo porque pasé muy bien escribiendo esta novela

Voz 1363 13:26 tiene usted una facilidad para inventar palabras que es admirable bueno creo que los oyentes ya pueden escuchar la la personalidad que tiene Santiago desde luego en la forma escribirse nota también le hubiera hecho ilusión Santiago que Moss chufa hubiera sido elegida palabra del año por ejemplo por la Fundéu como ha sido micro plástico que ha sido la palabra elegida

Voz 2 13:48 o sea que es muy pronto pero si un día la eligen como palabra del año me va a dar muy igual

Voz 1363 13:57 le tiene manía alguna palabra en concreto

Voz 2 13:59 sí sí sí sí por ejemplo pues es que hay un paro hay un par de pagamos entre los hablando de las que a mí me produce cierta palabra en que es cierto verbo de la primera conjugación que existe en castellano es ya sé que es una producto de una enfermedad mental mía pero pero pero hay una palabra con la que no puedo

Voz 1363 14:19 tampoco la puede decir

Voz 2 14:21 me cuesta mucho pero voy a hacer esfuerzo venga por favor a hay dos párrafos hablando contra la palabra disfrutar no puedo decirle se me hace súper chungo decirlas

Voz 1363 14:31 ah da vida salía hace bola sea la vida se oye muchísimo

Voz 2 14:34 sí sí

Voz 1363 14:35 sí disfruta de las fiestas huy perdón mismo bueno a ver es que en la novela

Voz 5 14:43 bien en fin sufrimos no no es una novela muy divertida desde luego no tiene diálogos es muy

Voz 1363 14:49 final trágica a ratos crítica pero no es moralista claro Santiago leyendo yo me pregunto si somos todos y todas susceptibles de ser chufa que nos encontramos de alguna manera en la en los aspectos

Voz 2 15:03 sí sí de ser asquerosos trozos Álamo chufa es un subconjunto de los asquerosos somos todos susceptibles y ya lo creo y es una gozada cuando llega Si estás pensando en lo que estás escribiendo cuál sería como si dijéramos la como así como cuando de repente concluye estuco cuando estás escribiendo esto yo en este caso concluir es que tú mismo es decir yo hablo por mí es susceptible de ser asqueroso para alguien

Voz 6 15:35 en efecto

Voz 2 15:35 estoy estoy seguro que ahora mismo estribó resultando asqueroso para miles y miles de oyentes adelante cojas vuestros Twitter si desahogados

Voz 7 15:45 el pero

Voz 2 15:48 esta es la historia en definitiva hasta de los asquerosos la historia de un tío que no va a resultan nunca asqueroso va a ser la única persona no susceptibles era asquerosa para nadie porque vive absolutamente aisló

Voz 1363 15:59 nadie tiene que mirarla se tiene que enterarse

Voz 2 16:02 existe

Voz 1363 16:03 pero este recibo muchas visitas Santiago y especialmente ahora con la promoción del libro no hay mucho asqueroso y asquerosa que llame a su puerta para yo por ejemplo bueno no ha ido a su casa pero el hecho venir a a la Casa de la Cadena SER

Voz 2 16:16 no pero pero yo no soy Manuel yo no soy el protagonista de la no Noel él sí que tiene gracia yo no es decir el osea yo hay una cosa que me está pasando muy graciosa que es que parece como que el personaje protagonista como lo he escrito yo de cómo que soy yo yo noto notó significativamente y que mis amigos me llama nadie que están diciendo juega este es mejor no molestarles saber amigo si tal no soy sigue siendo el mismo chico de Portugalete simpático y abierto hay que decir que no a veces leo el libro Leo trozos del videojuego va a ver gente que va a decir esto es el hay que insistir en que no en que sólo un personaje de ficción que que que no que que no no osea yo no soy el protagonista y que no están las cosas que les pasan a él Ladies los proclamas que hacerlo respecto a su soledad no las suscribo yo sino que esto es una ficción y por tanto el protagonista suscribe cosas que no tienen porque necesariamente suscribir el autor así que las visitas las agradezco mucho

Voz 1363 17:20 se puede seguir visitando a Santiago se puede seguir compartiendo con Santiago pero es verdad Santiago que se escribe muy bien en ese entorno no de libertad que uno elegido y de perdona no no estaba buscando una palabra para para definir la soledad pero claro en realidad no es soledad cuando uno lo elige tendríamos que encontrar otra palabra solicitud

Voz 2 17:44 sí la verdad es que es igual solar de la soledad voluntaria o la soledad como también es un libro sobre la no habla austeridad sino sobre la austeridad elegida porque la austeridad ha convertido después de lo de las Troy casi estas historias de la crisis se convirtieron la palabra hasta cien antipática austeridad se quería decir una forma de que te pedían los Troy casi esa historia de todo eso que pasó de cara a que había grandes cuando la crisis no te está cuando hablan de la realidad Sam pidiéndoles la Liga que pagar tú la crisis no es muy distinto la austeridad que de austeridad del auto elegida en efecto esas cosas no trata de la autoridad de austeridad perdón también trata de la autoridad un poco pero trata de la austeridad auto elegida esto decía lo de las Holy la solicitud pues podía ser la la soledad que tu te hace falta dos palabras yo creo te hace falta dos palabras te hace falta la la soledad la soledad que tú has elegido tú como como como tu propio me camina hoy tal

Voz 1363 18:40 dice que sólo puede escribir en el momento en el que se muere de ganas de hacerlo qué pasa después de una novela está escribiendo ahora mismo por ejemplo Santín

Voz 2 18:48 pues sí lo que pasa es que yo esté bueno no es que sea con una pluma en la mano pasan poco tiempo a mí me pasa que yo no puedo dejar de pensar durante veinticuatro horas entonces sólo sólo escribo cuando me muero de ganas pero tengo ganas todo el día si como como este que decía Si de Alicante que decía que era la no sé qué insaciable pues así pero cuál escribir no con sus Marbà nada y entonces pues yo sí estoy dándole vueltas a alguna cosita pero vamos que yo les te dando vueltas a una cosa no no vale vale para mí en además es que lo sabes es decir pues no tiene mérito que yo esté dándole vueltas a nada porque igual nadie quién me dice que no va a ser una estupidez lo que me salga o el con pero para mí está siendo muy divertido estar pensando ahora el una historia que igual tiene al final una una configuración en papelitos encuadernado

Voz 1363 19:51 han comparado su escritura con la de autores como Mihura Jardiel Poncela Eduardo Mendoza por qué escribe usted Santiago Lorenzo

Voz 2 20:00 ah es que me gusta mucho contar una cosa que ya la he contado pero es cierto imputaba cuanto otra golfa

Voz 1363 20:05 a ver encantada está algún día

Voz 2 20:08 en viendo estalla contado pero lo voy a contar porque me encanta acordarme todas las semanas de acuerdo esta historia la cuento en voz alta en la solidario en la soledad de mi domicilio un día va a los periodistas de estos de de de Periodismo así agrietado de periodismo de barriada tipo callejeros lo algo de eso Ivana una mano hay un coche donde la chavalas está pinchando le dice un hombre que sale de veinte años no pero como como hace sexto hombre hijo a la tiene una cosa a mí me encanta que hice por hacer algo pues a mi me encanta esa historia porque pero no se supo que escribir puede ser no sé si más peligroso que implicarse pero igual tiene mucho eso igual tiene mucho que ver estar que hinchándose con estar escribiendo en efecto lo hace pues para hacer algo

Voz 1363 21:02 Santiago Lorenzo muchísimas gracias

Voz 2 21:04 que va por este ratito dedicado a todos ustedes muchísimas muchísimas más gracias son las mías que las suyas no sea quiero decir que yo de Jodie más gracias todavía que las que usted pueda

Voz 1363 21:14 no le he felicitado el año que tenga un dos mil diecinueve maravilloso será hace lo mejor para todos

Voz 2 21:20 sí ya verás también será una gozada ya verás