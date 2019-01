"Conecto mucho con el niño que yo fui"

Voz 2 00:00 hicimos una colección de libros de fútbol y misterio que enloquece a pequeños y pequeñas

Voz 1363 00:11 escrito en clave de humor está protagonizada por un grupo de chicos y chicas de once años son compañeros de colegio juegan al fútbol en el Soto alto Fútbol Club ya han hecho un pacto secreto siempre van a ser amigos siempre van a jugar al fútbol juntos pase lo que pase los futbolistas trataba valores como la educación el deporte el trabajo en equipo la amistad cuenta ya con catorce títulos lleva dos millones de ejemplares vendidos y ha sido traducido

Voz 3 00:36 ya a más de diez sitios más detrás de este fenómeno editorial se encuentra el escritor Roberto Santiago buenas noches Roberto hola muy buenas noches qué tal Macarena

Voz 1363 00:46 que nos atiende desde tu retiro canario donde en estos momentos está terminando la novela número quince

Voz 4 00:54 sí mira empezado el año de aquí al sur de Gran Canaria una pequeña casita retirado mi terminando de escribir la novela número quince de de los futbolistas que ya me queda muy poquito para terminarla

Voz 1363 01:10 Nos puedes dar alguna pista para que enloquece a los pequeños de unos sistema escuchando un cordón de de la historia

Voz 4 01:17 bueno pues venga ya en exclusiva total el la novela número quince se titula El misterio de las ciento una calavera

Voz 5 01:29 he ocurre en el pueblo

Voz 4 01:31 lo de los futbolísticos en Sevilla la todo arranca cuando en mitad de una excursión en la sierra cuando están jugando un partido un partido de entrenamiento futbolísticos entre el barro aparece una calavera una calavera que tal principio no saben de dónde sale mi que corresponde pero que después de entregarla a la policía hacen los pertinentes estudios sino que es un tema que es una calavera muy antigua una calavera que tiene casi dos mil años y que pertenece a la época del Imperio Romano no voy a contar mucho más metros la cosa es que ya no es la única calavera que aparece en el pueblo y se enfrentan yo creo que al mayor reto que han tenido hasta ahora es que te descubrir porqué aparecen justo ahora esas calaveras que no es casualidad durísimos nunca las cosas son casuales nunca las cosas son lo que parecen a primera vista

Voz 1363 02:26 oye promete eh promete muchísimo Roberto te escuchado decir que acudes a tu infancia para escribir cada entrega de de futbolista hemos

Voz 4 02:35 bueno si yo la verdad es que disfruto muchísimo te lo prometo escribiendo lo son buenísimos ninguna de las cosas que me ocurre es que conecto mucho mucho con con el niño que yo fui yo es algo que recomiendo a todo el mundo siempre sacara a a pasear el niño que todos llevamos dentro bueno cuento muchas de las cosas que me ocurrieron a mí cuando yo jugaba al fútbol con con mis amigos cuando iba al colegio San Agustín implica muchas de esas pequeñas anécdotas que en aquel momento yo no me podía imaginar claro que años después iban a servir para para una colección de novela por ejemplo

Voz 1363 03:14 está inspirada en una chica de clase que te gustaba

Voz 4 03:18 bueno así un cuarto y todo y si no recuerdo mal incluso sexto también de EGB entonces ahora primaria pues una chica de mi clase que era Elena Elena con hache que que era muy muy pero muy parecida a la de Lena con dicen que parecía duerma era un sí morena pelo corto unos ojos enormes muy observadora y bueno pues años después Le dedicado este personaje que es la la protagonista femenina de los lo dijimos la que mejor juega de todo el equipo y quién sabe a lo mejor algún día no he vuelto a tener contacto con él

Voz 1363 03:58 pues Elena tiene que manifestarse ya porque está siendo claro tiene todo lo que tiene que aparecer decir soy la Elena de los futbolistas hemos Tomeo por ejemplo el defensa central pues es un tipo grande

Voz 4 04:13 como el torneo número jugaba mucho menos juega de defensa central como jugaba yo en el equipo de colegios te es bastante patoso cómo era yo cuando al fútbol también muy patoso es muy grande

Voz 5 04:28 bueno pues se

Voz 4 04:29 cuando les escriben siempre dicen que tome yo la demostración científica de este para jugar al fútbol no es imprescindible saber jugar al fútbol sí bueno pues yo me siento muy reflejado con porque a mí me apasionaba eran pitor

Voz 1363 04:42 paquete es yo creo que el niño que enseña al resto de niños y de niñas lectores a frustrarse no a entender que la vida también es eso también es que las cosas no te salgan siempre como tú quieres

Voz 4 04:54 claro no los futbolistas se caracterizan porque no son un equipo súper ganador a veces ganan a veces muchas veces pierden también pero tienen esa cosa que por decirlo de una manera del equipo paquete que además se ha narrado de las historias le apasiona lo le apasiona el le apasiona tener ese pacto con sus amigos y bueno pues ese esa pasión yo creo que es la que se trasmite los futbolistas tienen un lema que a mí me encanta que es

Voz 5 05:22 querer ganar pero saber perder sí

Voz 4 05:26 sí creo que es tan importante una cosa como la otra no da igual ganar que por supuesto que hay que querer es verdad pero también igual igual igual de importantes y esto yo lo hablo mucho con los niños y con las mismas por supuesto saber pero es vivir con esa frustración de una manera normal normalizarlas no

Voz 1363 05:47 los encuentros que por cierto son maravillosos porque recuerdo la última Feria del Libro de Madrid que estaban los pequeños haciendo cola enloquecidos por conocer a Roberto Santiago como si fuera incluso su jugador de fútbol favorito no es el autor de sus novelas con las que los chicos y las chicas pues pasan tantas horas

Voz 4 06:04 bueno la verdad es que para mí no deja de ser una sorpresa cada vez cada vez que sí en la feria desde el micro pues hay cola esperando para que es el libro para que hable con ellos un momentito también voy mucho a colegios a bibliotecas a librería donde me parece esencial el contacto directo de los niños en una cosa bueno maravillosa que a veces es dura porque no tienen ninguna manía Izquierda Unida no no no no te dice lo bueno pero también te dicen que no les gusta esto lo dices directamente no tengo muchas historias por ejemplo en el libro dos de los futbolistas que no cuento al final como termina el partido porque me parecía que era importante el mensaje le da igual que haya ha ganado hayan perdido la cantidad de lectores que me han dicho Roberto cómo te atreves a acabar el libro sin contar el resultado pues libros después en el libro nueve los hubiésemos tuve que contar cómo acababa el el torneo de de que fíjate y eso es grandes está al contacto directo con con los lectores bonito

Voz 1363 07:04 escuchará Roberto Santiago decir que tiene muy presente cuando escribe no que está alimentando a los lectores de las lectoras del mañana a los hombres y a las mujeres del del mañana dice es que en España se está haciendo mejor literatura infantil y juvenil que nunca

Voz 4 07:18 sin ninguna duda no sólo hay más literatura infantil y juvenil sino sobre todo que es lo importante hay de mayor calidad que nunca evidentemente ayuda yo esto siempre lo digo a ayudar el hecho de que la literatura infantil y juvenil por suerte sí hay muchas colecciones se vende más por lo tanto hay gente que podemos

Voz 5 07:40 sí yo me incluyo en eso vivir de escribir

Voz 4 07:43 yo creo que cuando uno accede la escritura un oficio no sólo un hobby como por desgracia tiene que dedicarse a muchos escritores pues eso hace que le puede dedicar más tiempo y que por lo tanto la literatura que sale es objetivamente mejor tener un montón de autores de literatura infantil y juvenil en España maravillosos que bueno yo siempre lo digo están muy muy por encima de de de lo que han estado nunca en la historia muy por encima yo diría yo lo digo de verdad con con la con la mano Leo muchísima literatura infantil y juvenil y de lo que hay a nivel internacional

Voz 1363 08:20 entonces Roberto que le dirías a las personas que consideran la literatura infantil de segunda o incluso ese primer paso de un escritor para entrenarse antes de dar el salto la literatura de adultos

Voz 4 08:32 bueno pues a los que piensan eso que por desgracia sigue habiendo muchos prejuicios les diría que ese pierde se pierden muchas cosas que vivir con los prejuicios sólo te lleva a eso a vivir en una nube ya no la ignorancia la literatura infantil y juvenil hay como toda malísima pero te tenido que hay autores entre los que me incluyo que no lo utilizamos ni como trampolín ni como un primer paso para llegar a otro sitio al revés yo he escrito de literatura infantil y juvenil toda mi vida pienso seguir haciéndolo detenido la suerte también porque creo que hay que hacer cosas diferentes en la vida de combinarlo con escoltas con cine con teatro etcétera pero la literatura infantil que vamos yo escribo no la considero una paso para llegar a ningún otro sitio más que a la propia literatura infantil que como herido es un vehículo para contar cosas de mí ahora que te salen del corazón cosas que necesitas contar y como siempre la buena literatura intentando aprender cuando escribes y que para el sector sea un viaje en el que se haga muchas preguntas que le haga mejor persona que le haga aprender a mirar la vida de de una manera que a lo mejor no sabía tratada

Voz 1363 09:45 me encanta recordar que los futbolistas jamás se habla de ese otro fútbol de los fichajes millonarios tales la emoción con la que viven los pequeños lectores las historias que acaba de dar el salto a la gran pantalla hay echó musical que además has dirigido tú cómo cómo has vivido ambas experiencias

Voz 4 10:01 pues sí la verdad es que dos mil dieciocho ha sido un año muy emocionante para los que hicimos se estrenó la película basada en la primera novela en verano que fue muy bien y luego a finales de octubre sigue todavía de momento en Madrid en el teatro La Latina sea esperando musical que he tenido la la osadía de escribir yo también de escribir las canciones de dirigirlo ha sido bueno un poco osado pero me he rodeado de un equipo profesional de músicos de actor de coreógrafos espectacular las ganas que está haciendo el musical un una experiencia increíble

Voz 1363 10:37 todo un éxito

Voz 4 10:39 pues sí la verdad que estamos muy contentos hasta el veinte de enero seguimos en el teatro La Latina y luego saldrá de gira por toda España musical de su origen

Voz 1363 10:48 bueno no hay más que escucharlo Roberto Santiago es un autor inquieto interesantísimo ha escrito obras de teatro libros juveniles una novela negra para adultos guiones para televisión es responsable del guión y la dirección de varios cortometrajes como ruleta o hombres felices películas como El penalti más largo del mundo con Fernando Tejero que por cierto fue nominada por su guión a los premios Goya yo no sé si preguntarte esto porque con el lío que tienes pero ahí en mente algún proyecto cinematográfico

Voz 4 11:17 sí supongo que tengo la tanta suerte Macarena de bueno

Voz 1363 11:22 tanta energía

Voz 4 11:24 cuando te dedicas algo que te gusta tanto y encima te te ganas la vida haciendo esto llevó casi treinta años empecé jovencísimo estaba en la facultad ya estaba trabajando escribiendo guiones de televisión sí así que inevitablemente tengo siempre muchos proyectos ahora estoy trabajando aparte de terminar la novela la número uno ahora mismo estoy trabajando en dos cosas en una serie de televisión en una película en ambos guiones me vas a permitir en este caso que todavía no lo cuente

Voz 1363 11:53 no no amagando

Voz 4 11:54 todo era porque soy hasta que no se concreta ver todo además los derechos audiovisuales ya sabes que da muchas vueltas a cuestas hasta que permitan de pero pero sobre todas la serie de televisión está muy avanzada dentro de poquitos meses podré contar una serie que tengo muchas ganas muchísimas gracias

Voz 1363 12:15 Roberto Santiago autor de los futbolistas esperamos con mucha ansiedad el misterio de las ciento una calaveras nuestros oyentes en esta ocasión los más pequeños de la casa de desde luego la han elegido como como su libro favorito del año Roberto gracias por atendernos perdona que te hayamos cortado el ritmo hay que acompañamos en este dos mil diecinueve que suena prometedor