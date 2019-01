Marisa Soleto, sobre Vox y la violencia de género: "Es un juego peligroso que confunde a la opinión pública y se lo pone mucho más difícil a las mujeres víctimas de violencia de género"

Voz 1

00:00

básicamente es un juego de de confusión no que se hubiera sumado a otros discursos en contra de la Ley Integral de Violencia de Género telas de los los que Evo está haciendo de altavoz el político oí me que que en ese momento quiero que se trata de desacreditar las medidas que se pusieron a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género que recordemos que es una dolencia específica que sufren las mujeres por el hecho de serlo y que ni cuantitativa ni cualitativamente tiene nada que ver con otras provincias que se producieran en el entorno familiar creo que el objetivo político es intentar demostrar que proteger a las mujeres suponen una discriminación que a los hombres y por lo tanto la desafectación de todos los instrumentos jurídicos sociales políticos y organizativos que existen para proteger a las víctimas es un juego muy peligroso porque además confunde a la opinión pública hice lo pone muchísimo más difícil a las mujeres víctimas de violencia de género que además recordemos que tampoco tienen tantas ayudas es que esas supuestas ayudas económicas de la inmensa mayoría de los casos no llegan salvo en situaciones graves de pobreza o de las propias víctimas