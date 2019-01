"No solo hay más literatura infantil y juvenil, sino que hay de mayor calidad"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 2 00:00 hicimos una cola

Voz 1363 00:09 son de libros de fútbol y misterio que enloquece a pequeños y pequeñas escrita en clave de humor está protagonizada por un grupo de chicos y chicas de once años son compañeros de colegio juegan al fútbol en el Soto alto Fútbol Club que han hecho un pacto secreto siempre van a ser amigos y siempre van a jugar al fútbol juntos pase lo que pase los futbolistas hemos trata a valores como la educación el deporte el trabajo en equipo la amistad cuenta ya con catorce títulos lleva dos millones de ejemplares vendidos y ha sido traducida a más de diez idiomas detrás de este fenómeno editorial se encuentra el escritor Roberto Santiago buenas noches Roberto

Voz 3 00:46 hola muy buenas noches qué tal Macarena

Voz 1363 00:48 que nos atiende desde tu retiro canario donde en estos momentos está terminando la novela número quince

Voz 4 00:56 sí mira empezado el año de aquí al sur de Gran Canaria una pequeña casita retirado terminando de escribir la novela número quince de de los futbolistas que ya me queda muy poco

Voz 5 01:12 cuando terminarla les puedes dar alguna pista

Voz 1363 01:14 para que enloquece a los pequeños de nos están acuchillando por dónde va ir la historia

Voz 4 01:20 bueno pues venga nace en exclusiva total el la novela número quince se titula El misterio de las ciento una calavera ir ocurre en el pueblo de

Voz 5 01:34 desde lo futbolístico se el Sevilla la chica todo arranca cuando en mitad de una excursión en la sierra cuando están jugando un partido un partido de entrenamiento futbolísticos

Voz 3 01:45 entre el barro aparece una calavera una calavera qué tal

Voz 5 01:50 o no saben de dónde sale Mi al que corresponde pero que después de entregarla a la policía hacen los pertinentes estudios y resulta que es una calavera muy antigua una calavera que tiene casi dos mil años y que pertenece a la época del Imperio Romano

Voz 6 02:05 y yo no voy a contar mucho

Voz 4 02:08 médula osea es que

Voz 5 02:09 no es la única calavera que aparece en el pueblo

Voz 6 02:12 justo

Voz 4 02:13 y se enfrentan yo creo que al mayor reto que han tenido hasta ahora que es

Voz 5 02:20 descubrir porqué aparecen justo ahora esas calaveras que no es casualidad en los turismos nunca las cosas son casuales nunca las cosas son lo que parecen a primera vista

Voz 1363 02:28 oye promete eh prometen muchísimo Roberto te escuchado decir que acudes a tu infancia para escribir cada entrega de de futbolista hemos Elena por ejemplo está inspirada en una chica de clase que te gustaba

Voz 4 02:42 bueno sí en cuartos

Voz 5 02:45 todo y si no recuerdo mal incluso sexto también de PGB pues había una chica en mi clase que era Elena Elena con hache que era muy muy pero que muy parecida a la de Elena futbolísticos y bueno pues años después Le dedicado este personaje que es la la protagonista femenina de los fue lo dijimos la que mejor juega de todo el equipo

Voz 1363 03:06 Tomeo por ejemplo el defensa central pues es un tipo grande como tú

Voz 4 03:10 mucho menos juega de defensa central como jugaba yo en el equipo de colegios bueno pues se cuando les escriben

Voz 5 03:18 es la demostración científica de este para jugar al fútbol no es imprescindible saber jugar al fútbol y bueno pues yo me siento muy relajado porque a mí me apasionaba Q2 eran pitor

Voz 1363 03:29 paquete es yo creo que el niño que enseña al resto de niños y de niñas lectores a frustrarse no a entender que la vida también es eso también es que las cosas no te salgan siempre como tú quieres

Voz 5 03:40 los futbolistas tienen un lema que a mí me encanta es que es querer ganar pero saber perder que bueno sí creo que es tan importante una cosa como la otra no da igual ganar que por supuesto es verdad pero también igual igual igual de importantes yo estoy yo lo hablo mucho los entonces cuando estoy con los niños y con las mismas por supuesto saber querer vivir con esa frustración de una mano

Voz 3 04:05 era normal normalizarlas no

Voz 1363 04:07 es bonito escuchar a Roberto Santiago es decir que tiene muy presente cuando escribe no que está alimentando a los lectores de las lectoras del mañana a los hombres y a las mujeres del del mañana dices que en España se está haciendo mejor literatura infantil y juvenil que nunca

Voz 4 04:21 sin ninguna duda no solo

Voz 5 04:24 hay más literatura infantil y juvenil sino sobre todo que es lo importante hay de mayor calidad que nunca evidentemente ayuda yo esto siempre lo digo a ayudar el hecho de que la literatura infantil y juvenil por suerte hay muchas colecciones se vende más por lo tanto hay gente que podemos yo me incluyo en eso vivir de escribir yo creo que cuando uno hace de la escritura un oficio no sólo un hobby como por desgracia tiene que dedicarse a nuestros escritores pues eso hace que le pueda dedicar más tiempo y que por lo tanto la literatura que Saleh es objetivamente mejor

Voz 1363 05:02 entonces a Roberto que le dirías a las personas que consideran la literatura infantil de segunda o incluso ese primer paso de un escritor para entrenarse antes de dar el salto la literatura de adultos

Voz 3 05:14 bueno pues a los que piensan eso que por desgracia

Voz 5 05:17 sigue habiendo muchos prejuicios es diría que ese pierde se pierden muchas cosas que vivir con los prejuicios sólo te quiero va a eso a vivir en una nube ya no una burbuja de ignorancia pero la literatura infantil que yo escribo no la considero una paso para llegar a ningún otro sitio más que a las propia literatura infantil que como herido es un vehículo para contar cosas de mí ahora que te salen del corazón que necesitas contar y como siempre la buena literatura intentando aprender cuando escribes y que para el lector sea un viaje en el que se haga muchas preguntas que le haga mejor persona que le haga aprender a mirar la vida de una manera que a lo mejor no había tratado antes de plano

Voz 1363 06:04 me encanta recordar que los futbolistas jamás se habla de ese otro fútbol de los fichajes millonarios tales la emoción con la que viven los pequeños lectores las historias que acaba de dar el salto a la gran pantalla echó musical que además has dirigido tú cómo cómo has vivido ambas experiencias

Voz 5 06:20 pero se estrenó la película basada en la primera novela en verano que fue muy bien si luego a finales de octubre sigue todavía de momento en Madrid en el teatro La Latina sea estrenando musical que he tenido la la osadía de escribir yo también de escribir las canciones de dirigirlo ha sido bueno un poco osado pero me he rodeado de un equipo profesional de músicos de actor de coreógrafos espectacular las ganas que está haciendo el musical un una experiencia increíble

Voz 1363 06:51 todo un éxito Roberto Santiago autor de los futbolistas esperamos con mucha ansiedad del misterio de las ciento una calaveras nuestros oyentes en esta ocasión los más pequeños de la casa de desde luego la han elegido como como su libro favorito del año Roberto gracias por atendernos perdona que te hayamos cortado el ritmo que acompañamos en este dos mil diecinueve que suena prometedor

Voz 3 07:14 es un auténtico placer María Elena muchísimas gracias densidad animar a todo el mundo que