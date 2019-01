"Los israelíes y palestinos no son una familia, sino dos familias infelices"

Voz 1 00:00 Reilly Santander o cuanta de Melilla vea of Two and

Voz 1363 00:08 Reilly s palestinos no son una familia sino dos familias infelices la pequeña casa en la que viven debe dividirse en dos apartamentos aún más pequeños los que puedan convivir como vecinos es dolorosamente simple porque no hay otro camino

Voz 1363 00:27 eran palabras del escritor Deimos Oz sobre el conflicto entre Israel y Palestina el periodista judío nos dejó el veintiocho de diciembre a los setenta y nueve años con él se marchan una decena de galardones de reconocimiento internacional en España hace ya más de diez años le concedieron el Premio Príncipe de Asturias de las Letras hablamos de él con Antonio Rubio muy buenas noches buenas noches Antonio candidato al Nobel aunque nunca nunca lo logró yo creo que

Voz 2 00:54 fue candidato al Nobel incluso también podría haber sido candidato al Premio de la Paz

Voz 1363 00:59 Antonio nos acompaña a alguien que conoció personalmente a Mossos es el periodista Felipe Sahagún buenas noches

Voz 3 01:07 muy buenas qué tal muchísimas gracias por atendernos

Voz 1363 01:09 Felipe Oz desconfiaba plenamente de los mañana las mejores no de los mundos perfectos que muchos decían poder defender parece que para para Oz esto serán lo opuesto a la paz

Voz 3 01:22 sí al mismo tiempo el como tantos otros que quizás todos los grandes personajes si los grandes visionarios pues tenían dos dos personalidades en una no porque el a pesar de todos los los tropiezos si todas las realidades tan cruentas en formas de guerra que tuvo que vivir casi desde su nacimiento en el año treinta y nueve en Jerusalen pues nunca perdió la esperanza de aunque me atrevería a dudar si en los últimos diez quince años de su vida esa esperanza en que la solución estaban dos estados en la reconciliación final sabía perdido para siempre pero repito que había dos personalidades una de que miraba siempre al interior de la persona hay que veía los mismos problemas de odio de temor de soledad en el fondo de todos los conflictos empezando por el que él tenía más cerca el palestino israelí toda raíces que se remontaban hasta el siglo XIX en su propia familia y por otro el el conflicto político el conflicto militar su obra en sus quizás treinta y un libros pero algunos podríamos decir que algunos menos distinguiendo entre novela hay ensayo político siempre separó de forma muy muy muy clara la parte política de la parte humana literaria filosófica quiero decir dejó muy claro una cosa era la afición y otra cosa aunque es imposible no que en un escritorio y una persona como él tan involucrada Istán dedicada a la defensa de la paz

Voz 2 03:09 para aquellos que no hayan seguido Amos Oz de alguna manera

Voz 4 03:13 el juega primero fue

Voz 2 03:15 a parte importante como periodista que trabajó tanto público tanto en como en el país como en diferentes periódicos israelíes y luego utiliza como recursos y no me puntualiza en tanto que tú lo has estudiado mucho más utiliza el cuento como un elemento para de alguna forma llegar a un mayor público

Voz 3 03:34 yo siempre les pregunto pues saber cómo trabajas te levantas cada mañana cuáles son los libros que más han influido en tu vida citaba eh primero la biblia el primer título que he leído cuando uno le le Il escucha si alguna vez me presentar en una de sus clases escucharon acomodaba las clases es que utilizaba la metáfora ahí en lenguaje tan sencillo que se utilizaba cuando todos los oyentes eran analfabetos que es el lenguaje de la Biblia y que a mí me encanta cuando hablo a los que quieren aprender de medios visuales hoy día él eso lo dominaba muy bien no y ahí eso de levantarse todas las mañanas tomar un café dar una vuelta por el desierto reflexionando y pensando en las personas que tenía a su lado y luego recoges lo mejor de ellos decía el periodista hay si hay una cosa que quizás también lo vimos en García Márquez en sus primeros inicios como escritor reportero el se perdió en algún nuestros primeros libros por las calles de los lugares de los refugios de los más fanáticos extremistas judíos para poner sus voces y sus eh contradicciones al descubierto y esto también nos recuerda Günter Grass en Alemania no conocíamos no eso lo dominaba como nadie

Voz 2 05:01 por eso utiliza la entrevista el contacto la relación baja la calle ese manchó los pies toca digamos a lo que la sociedad que él está viviendo traslada luego con un elemento narrativo más cercano a lo que pudiera ser el gran literato

Voz 3 05:17 toda la vida eso fue una lucha por arrojaron una brizna de luz en este mundo tan oscuro en el que nos movemos y sobre todo se mueven en los lugares más conflictivos no